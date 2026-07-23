الجداول التي تستخدم المحرك Distributed لا تخزّن أي بيانات خاصة بها، لكنها تتيح معالجة الاستعلامات الموزعة عبر عدة خوادم. تُنفَّذ القراءة بالتوازي تلقائيًا. أثناء القراءة، تُستخدم فهارس الجداول على الخوادم البعيدة، إن وُجدت.

محرك Distributed في Cloud Distributed(...) في ClickHouse Cloud. لإنشاء محرك جدول موزع في ClickHouse Cloud، يمكنك استخدام دوال الجداول remote و remoteSecure . لا يمكن استخدام الصياغةفي ClickHouse Cloud.

الجداول التي تستخدم المحرك Distributed لا تخزّن أي بيانات خاصة بها، لكنها تتيح معالجة الاستعلامات الموزعة عبر عدة خوادم. تُنفَّذ القراءة بالتوازي تلقائيًا. أثناء القراءة، تُستخدم فهارس الجداول على الخوادم البعيدة إن وُجدت.

​ إنشاء جدول

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1], name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2], ... ) ENGINE = Distributed (cluster, database , table [, sharding_key[, policy_name]]) [SETTINGS name=value, ...]

​ من جدول

عندما يشير جدول Distributed إلى جدول على الخادم الحالي، يمكنك اعتماد مخطط هذا الجدول:

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] AS [db2.]name2 ENGINE = Distributed (cluster, database , table [, sharding_key[, policy_name]]) [SETTINGS name=value, ...]

​ محركا Remote وRemoteSecure

Remote و RemoteSecure محركَي جداول دائمة، ويقبلان تعبيرات العناوين نفسها وبيانات الاعتماد نفسها التي تقبلها دوال الجداول يُعدمحركَي جداول دائمة، ويقبلان تعبيرات العناوين نفسها وبيانات الاعتماد نفسها التي تقبلها دوال الجداول remote و remoteSecure

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name ( name1 [type1], name2 [type2], ... ) ENGINE = Remote (addresses_expr, [db, table, [user [, password], sharding_key]])

يقبل RemoteSecure الوسيطات نفسها ويتصل عبر اتصال آمن (ويُستخدم منفذ TCP الآمن افتراضيًا). وتُفسَّر الوسيطات بالطريقة نفسها تمامًا كما في دوال الجدول remote و remoteSecure ؛ راجع الوصف الخاص بهما لمعرفة التواقيع المدعومة. ويمكن حذف بنية الجدول، وفي هذه الحالة يُستنتج من الجدول البعيد.

على سبيل المثال:

CREATE TABLE remote_one ENGINE = Remote ( '127.0.0.1' , system , one); SELECT * FROM remote_one;

CREATE TABLE ... AS remote(...) . وكما هو الحال مع دوال الجداول ‏ remote ، فإن هذه المحركات عملية، لكنها لا تتيح لك إعداد الشظايا والنسخ المتماثلة بصورة تعريفية كما يفعل Distributed . هذا هو المقابل الدائم لـ. وكما هو الحال مع دوال الجداول ‏، فإن هذه المحركات عملية، لكنها لا تتيح لك إعداد الشظايا والنسخ المتماثلة بصورة تعريفية كما يفعل Distributed فوق cluster مُهيّأ، لذا إذا كانت لديك مجموعة دائمة من الخوادم تُستخدَم كثيرًا، فمن الأفضل تعريف cluster واستخدام المحرك

يمكن أن يكون الهدف أيضًا دوال الجداول، على سبيل المثال Remote('127.0.0.1', numbers(10)) أو Remote('127.0.0.1', merge(db, '^table_')) . يكون هذا الجدول للقراءة فقط: إذ لا يوجد جدول بعيد يمكن الإدراج فيه، لذلك يُرفَض INSERT مع الاستثناء NOT_IMPLEMENTED . وينطبق هذا القيد الخاص بالقراءة فقط أيضًا على دوال الجداول ‏ remote و remoteSecure : إذ إن كلًا من SELECT و INSERT مدعومان عند استخدام هدف db / table عادي، لكن الهدف من نوع دوال الجداول ‏( remote('127.0.0.1', numbers(10)) ) يكون للقراءة فقط للسبب نفسه.

​ معلمات Distributed

المعلمة الوصف cluster اسم الكتلة في ملف إعدادات الخادوم database اسم قاعدة بيانات بعيدة table اسم جدول بعيد sharding_key (Optional) مفتاح التوزيع على الشظايا.

يُعد تحديد sharding_key ضروريًا لما يلي: لعمليات INSERTs إلى جدول موزّع (إذ يحتاج محرك الجدول إلى sharding_key لتحديد كيفية توزيع البيانات). ومع ذلك، إذا كان الإعداد insert_distributed_one_random_shard مُمكّنًا، فلن تحتاج عمليات INSERTs إلى مفتاح التوزيع على الشظايا.

إلى جدول موزّع (إذ يحتاج محرك الجدول إلى لتحديد كيفية توزيع البيانات). ومع ذلك، إذا كان الإعداد مُمكّنًا، فلن تحتاج عمليات إلى مفتاح التوزيع على الشظايا. للاستخدام مع optimize_skip_unused_shards ، لأن sharding_key ضروري لتحديد الشظايا التي ينبغي الاستعلام عنها policy_name (Optional) اسم السياسة، وسيُستخدم لتخزين الملفات المؤقتة للإرسال في الخلفية

انظر أيضًا

الإعداد distributed_foreground_insert

MergeTree للاطلاع على الأمثلة

​ إعدادات Distributed

الإعداد الوصف القيمة الافتراضية fsync_after_insert نفّذ fsync لبيانات الملف بعد تنفيذ insert في الخلفية إلى Distributed. يضمن ذلك أن نظام التشغيل قد فرّغ كامل البيانات المُدرجة إلى ملف على قرص العقدة المُبادِرة. false fsync_directories نفّذ fsync للأدلة. يضمن ذلك أن نظام التشغيل قد حدّث البيانات الوصفية للدليل بعد العمليات المرتبطة بعمليات insert في الخلفية على جدول Distributed (بعد insert ، وبعد إرسال البيانات إلى شارد، وما إلى ذلك). false skip_unavailable_shards إذا كانت القيمة true، فسيتخطى ClickHouse الـ shards غير المتاحة بصمت. يتحكم الإعداد skip_unavailable_shards_mode في سلوك هذا الإعداد. false skip_unavailable_shards_mode يتحكم في الاستثناءات الواردة من شارد بعيدة التي يتم تجاهلها عند تمكين skip_unavailable_shards : تتجاهل unavailable أخطاء الاتصال فقط؛ وتتجاهل unavailable_or_table_missing أيضًا غياب جدول أو قاعدة بيانات؛ وتتجاهل unavailable_or_exception_before_processing أيضًا أي استثناء يتم تلقيه قبل أن تُرجع الـ شارد البيانات. unavailable_or_table_missing bytes_to_throw_insert إذا كان عدد البايتات المضغوطة المعلّقة لعملية INSERT في الخلفية سيتجاوز هذه القيمة، فسيتم إطلاق استثناء. 0 - لا تُطلق استثناء. 0 bytes_to_delay_insert إذا كان عدد البايتات المضغوطة المعلّقة لعملية INSERT في الخلفية سيتجاوز هذه القيمة، فسيتم تأخير query. 0 - لا تؤخّر. 0 max_delay_to_insert الحد الأقصى لتأخير إدراج البيانات في جدول Distributed، بالثواني، إذا كان هناك عدد كبير من البايتات المعلّقة للإرسال في الخلفية. 60 background_insert_batch مثل distributed_background_insert_batch 0 background_insert_split_batch_on_failure مثل distributed_background_insert_split_batch_on_failure 0 background_insert_sleep_time_ms مثل distributed_background_insert_sleep_time_ms 0 background_insert_max_sleep_time_ms مثل distributed_background_insert_max_sleep_time_ms 0 flush_on_detach فرّغ البيانات إلى العقد البعيدة عند DETACH / DROP /إيقاف الخادم. true

إعدادات المتانة ( fsync_... ): تؤثر فقط في عمليات INSERT في الخلفية (أي distributed_foreground_insert=false ) عندما تُخزَّن البيانات أولًا على قرص العقدة المُبادِرة ثم تُرسَل لاحقًا، في الخلفية، إلى الـ shards.

في الخلفية (أي ) عندما تُخزَّن البيانات أولًا على قرص العقدة المُبادِرة ثم تُرسَل لاحقًا، في الخلفية، إلى الـ shards. قد تُخفِّض أداء INSERT بشكل ملحوظ

بشكل ملحوظ تؤثر في كتابة البيانات المخزنة داخل مجلد الجدول الموزّع على العقدة التي استقبلت عملية insert. إذا كنت بحاجة إلى ضمانات لكتابة البيانات إلى جداول MergeTree الأساسية، فراجع إعدادات المتانة ( ...fsync... ) في system.merge_tree_settings بالنسبة إلى إعدادات حدود Insert ( ..._insert )، انظر أيضًا: الإعداد distributed_foreground_insert

الإعداد prefer_localhost_replica

تتم معالجة bytes_to_throw_insert قبل bytes_to_delay_insert ، لذلك ينبغي ألا تضبطه على قيمة أقل من bytes_to_delay_insert

مثال

CREATE TABLE hits_all AS hits ENGINE = Distributed (logs, default , hits[, sharding_key[, policy_name]]) SETTINGS fsync_after_insert = 0 , fsync_directories = 0 ;

ستُقرأ البيانات من جميع الخوادم في عنقود logs ، من جدول default.hits الموجود على كل خادم في العنقود. ولا يقتصر الأمر على قراءة البيانات فحسب، بل تُعالَج أيضًا جزئيًا على الخوادم البعيدة (بالقدر الممكن). على سبيل المثال، في استعلام يتضمن GROUP BY ، ستُجمَّع البيانات على الخوادم البعيدة، وستُرسَل الحالات الوسيطة للدوال التجميعية إلى الخادم الطالب. ثم تُجمَّع البيانات مرةً أخرى.

بدلًا من اسم قاعدة البيانات، يمكنك استخدام تعبير ثابت يُرجع سلسلة نصية. على سبيل المثال: currentDatabase() .

< remote_servers > < logs > <!-- Inter-server per-cluster secret for Distributed queries default: no secret (no authentication will be performed) If set, then Distributed queries will be validated on shards, so at least: - such cluster should exist on the shard, - such cluster should have the same secret. And also (and which is more important), the initial_user will be used as current user for the query. --> <!-- <secret></secret> --> <!-- Optional. Whether distributed DDL queries (ON CLUSTER clause) are allowed for this cluster. Default: true (allowed). --> <!-- <allow_distributed_ddl_queries>true</allow_distributed_ddl_queries> --> < shard > <!-- Optional. Shard weight when writing data. Default: 1. --> < weight > 1 </ weight > <!-- Optional. The shard name. Must be non-empty and unique among shards in the cluster. If not specified, will be empty. --> < name > shard_01 </ name > <!-- Optional. Whether to write data to just one of the replicas. Default: false (write data to all replicas). --> < internal_replication > false </ internal_replication > < replica > <!-- Optional. Priority of the replica for load balancing (see also load_balancing setting). Default: 1 (less value has more priority). --> < priority > 1 </ priority > < host > example01-01-1 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > < replica > < host > example01-01-2 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > < shard > < weight > 2 </ weight > < name > shard_02 </ name > < internal_replication > false </ internal_replication > < replica > < host > example01-02-1 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > < replica > < host > example01-02-2 </ host > < secure > 1 </ secure > < port > 9440 </ port > </ replica > </ shard > </ logs > </ remote_servers >

يُعرَّف هنا عنقود باسم logs يتكوّن من شاردين، يحتوي كلٌّ منهما على نسختين متماثلتين. وتشير الشاردات إلى الخوادم التي تحتوي على أجزاء مختلفة من البيانات (ولقراءة جميع البيانات، يجب عليك الوصول إلى جميع الشاردات). أما النسخ المتماثلة فهي خوادم متطابقة (ولقراءة جميع البيانات، يمكنك الوصول إلى البيانات على أي نسخة متماثلة منها).

يجب ألا تحتوي أسماء العناقيد على نقاط.

تُحدَّد المعلمات host و port ، واختياريًا user و password و secure و compression و bind_host لكل خادم:

المعلمة الوصف القيمة الافتراضية host عنوان الخادم البعيد. يمكنك استخدام اسم النطاق أو عنوان IPv4 أو IPv6. إذا حددت اسم النطاق، فسيُجري الخادم طلب DNS عند بدء التشغيل، وتُخزَّن النتيجة طوال فترة تشغيل الخادم. وإذا فشل طلب DNS، فلن يبدأ الخادم. وإذا غيّرت سجل DNS، فأعد تشغيل الخادم. - port منفذ TCP لنشاط المراسلة ( tcp_port في config ، ويُضبط عادةً على 9000). لا تخلطه مع http_port . - user اسم المستخدم للاتصال بخادم بعيد. يجب أن تكون لهذا المستخدم صلاحية الاتصال بالخادم المحدد. تُضبط صلاحيات الوصول في ملف users.xml . لمزيد من المعلومات، راجع قسم حقوق الوصول. default password كلمة المرور للاتصال بخادم بعيد (غير مخفية). ” secure ما إذا كان سيتم استخدام اتصال SSL/TLS آمن. يتطلب ذلك عادةً أيضًا تحديد المنفذ (المنفذ الآمن الافتراضي هو 9440 ). يجب أن يستمع الخادم على <tcp_port_secure>9440</tcp_port_secure> وأن يكون مُعدًّا باستخدام الشهادات الصحيحة. false compression استخدام ضغط البيانات. true bind_host عنوان المصدر الذي سيُستخدم عند الاتصال بالخادم البعيد من هذه العقدة. لا يُدعم سوى عنوان IPv4. وهو مخصص لحالات النشر المتقدمة التي تتطلب تعيين عنوان IP المصدر الذي تستخدمه استعلامات ClickHouse الموزعة. -

عند تحديد النسخ المتماثلة، سيُختار أحد النسخ المتماثلة المتاحة لكل جزء عند القراءة. يمكنك تهيئة خوارزمية موازنة التحميل (أي تفضيل النسخة المتماثلة التي سيجري الوصول إليها) — راجع إعداد load_balancing . إذا لم يتم إنشاء اتصال مع الخادم، فستُجرى محاولة اتصال بمهلة قصيرة. وإذا فشل الاتصال، فستُختار النسخة المتماثلة التالية، وهكذا عبر جميع النسخ المتماثلة. وإذا فشلت محاولة الاتصال مع جميع النسخ المتماثلة، فستُكرَّر المحاولة بالطريقة نفسها عدة مرات. يعزّز هذا المرونة، لكنه لا يوفّر تحمّلًا كاملًا للأعطال: فقد يقبل خادم بعيد الاتصال، لكنه قد لا يعمل أو قد يعمل بكفاءة ضعيفة.

يمكنك تحديد جزء واحد فقط (وفي هذه الحالة ينبغي أن تُسمّى معالجة الاستعلام remote بدلًا من distributed)، أو أي عدد من الأجزاء. وفي كل جزء، يمكنك تحديد نسخة متماثلة واحدة أو أي عدد من النسخ المتماثلة. ويمكنك تحديد عدد مختلف من النسخ المتماثلة لكل جزء.

يمكنك تحديد أي عدد تريده من العناقيد في التهيئة.

لعرض عناقيدك، استخدم الجدول system.clusters .

يتيح المحرك Distributed العمل مع العنقود كما لو كان خادمًا محليًا. ومع ذلك، لا يمكن تحديد تهيئة العنقود ديناميكيًا، بل يجب ضبطها في ملف إعدادات الخادم. وعادةً ما تكون لدى جميع الخوادم في العنقود تهيئة العنقود نفسها (مع أن هذا ليس مطلوبًا). وتُحدَّث العناقيد من ملف الإعدادات أثناء التشغيل، من دون إعادة تشغيل الخادم.

Distributed — استخدم بدلًا من ذلك دالة الجدول remote . راجع قسم إذا كنت بحاجة إلى إرسال استعلام إلى مجموعة غير معروفة من الأجزاء والنسخ المتماثلة في كل مرة، فلست بحاجة إلى إنشاء جدول— استخدم بدلًا من ذلك دالة الجدول. راجع قسم دوال الجداول

​ كتابة البيانات

هناك طريقتان لكتابة البيانات إلى cluster:

أولًا، يمكنك تحديد الخوادم التي ستُكتب إليها البيانات المطلوبة، ثم تنفيذ الكتابة مباشرةً على كل shard. وبعبارة أخرى، نفّذ عبارات INSERT مباشرةً على الجداول البعيدة في cluster التي يشير إليها جدول Distributed . هذا هو الحل الأكثر مرونة، إذ يمكنك استخدام أي مخطط sharding، حتى لو لم يكن بسيطًا بسبب متطلبات مجال العمل. وهو أيضًا الحل الأمثل، لأن البيانات يمكن كتابتها إلى shards مختلفة بشكل مستقل تمامًا.

ثانيًا، يمكنك تنفيذ عبارات INSERT على جدول Distributed . في هذه الحالة، سيتولى الجدول بنفسه توزيع البيانات المُدرجة على الخوادم. ولكي تتمكن من الكتابة إلى جدول Distributed ، يجب أن يكون المعامل sharding_key مُعدًّا (إلا إذا كان هناك shard واحد فقط).

يمكن تعريف <weight> لكل shard في config file. وتكون القيمة الافتراضية للوزن هي 1 . تُوزَّع البيانات على shards بكميات تتناسب مع وزن كل shard. وتُجمع أوزان جميع shards، ثم يُقسم وزن كل shard على المجموع الكلي لتحديد نسبة كل shard. على سبيل المثال، إذا كان هناك shardان وكان وزن الأول 1 ووزن الثاني 2، فسيُرسل ثلث الصفوف المُدرجة (1 / 3) إلى الأول، ويُرسل الثلثان (2 / 3) إلى الثاني.

يمكن تعريف المعامل internal_replication لكل shard في config file. إذا ضُبط هذا المعامل على true ، فستختار عملية الكتابة أول replica سليمة وتكتب البيانات إليها. استخدم هذا إذا كانت الجداول الأساسية التي يستند إليها جدول Distributed هي replicated tables (مثل أي من table engines من النوع Replicated*MergeTree ). ستتلقى إحدى replicas الخاصة بالجدول عملية الكتابة، ثم ستُنسخ البيانات تلقائيًا إلى replicas الأخرى.

إذا ضُبط internal_replication على false (وهو الإعداد الافتراضي)، فستُكتب البيانات إلى جميع replicas. في هذه الحالة، يتولى جدول Distributed نفسه replication البيانات. وهذا أسوأ من استخدام replicated tables لأن اتساق replicas لا يُتحقق منه، ومع مرور الوقت ستحتوي على بيانات مختلفة قليلًا.

لاختيار shard الذي يُرسل إليه صف من البيانات، يُحلَّل تعبير sharding، ثم يُؤخذ remainder ناتج قسمته على إجمالي وزن shards. ويُرسل الصف إلى shard الذي يقابل نصف المجال من البواقي من prev_weights إلى prev_weights + weight ، حيث إن prev_weights هو إجمالي وزن shards ذات الأرقام الأصغر، و weight هو وزن هذا shard. على سبيل المثال، إذا كان هناك shardان، وكان وزن الأول 9 ووزن الثاني 10، فسيُرسل الصف إلى shard الأول إذا كان الباقي ضمن المجال [0, 9)، وإلى الثاني إذا كان الباقي ضمن المجال [9, 19).

يمكن أن يكون تعبير sharding أي expression مكوَّن من ثوابت وcolumns الجدول ويُرجع عددًا صحيحًا. على سبيل المثال، يمكنك استخدام التعبير rand() للتوزيع العشوائي للبيانات، أو UserID للتوزيع بحسب باقي قسمة معرّف المستخدم (وعندئذٍ ستوجد بيانات المستخدم الواحد على shard واحد، مما يسهّل تنفيذ IN و JOIN بحسب المستخدمين). وإذا لم يكن أحد columns موزعًا بالتساوي بما يكفي، يمكنك تغليفه بـ hash function مثل intHash64(UserID) .

إن الاعتماد على remainder القسمة وحده حل محدود لـ sharding، وليس مناسبًا دائمًا. فهو يعمل مع أحجام البيانات المتوسطة والكبيرة (عشرات الخوادم)، لكنه لا يناسب أحجام البيانات الضخمة جدًا (مئات الخوادم أو أكثر). وفي الحالة الأخيرة، استخدم مخطط sharding الذي يتطلبه مجال العمل بدلًا من استخدام entries في جداول Distributed .

ينبغي أن تهتم بمخطط sharding في الحالات التالية:

تُستخدم queries تتطلب join البيانات ( IN أو JOIN ) باستخدام مفتاح محدد. إذا كانت البيانات مُجزأة وفق هذا المفتاح، فيمكنك استخدام IN أو JOIN المحليين بدلًا من GLOBAL IN أو GLOBAL JOIN ، وهذا أكثر كفاءة بكثير.

أو ) باستخدام مفتاح محدد. إذا كانت البيانات مُجزأة وفق هذا المفتاح، فيمكنك استخدام أو المحليين بدلًا من أو ، وهذا أكثر كفاءة بكثير. يُستخدم عدد كبير من الخوادم (مئات أو أكثر) مع عدد كبير من queries الصغيرة، مثل queries الخاصة ببيانات عملاء منفردين (مثل مواقع الويب أو المعلنين أو الشركاء). ولكي لا تؤثر queries الصغيرة في cluster بأكمله، فمن المنطقي وضع بيانات العميل الواحد على shard واحد. وبدلًا من ذلك، يمكنك إعداد sharding ثنائي المستوى: تقسيم cluster بأكمله إلى “طبقات”، بحيث قد تتكون الطبقة من عدة shards. توضع بيانات العميل الواحد على طبقة واحدة، لكن يمكن إضافة shards إلى الطبقة عند الحاجة، وتُوزَّع البيانات عشوائيًا داخلها. تُنشأ جداول Distributed لكل طبقة، ويُنشأ جدول distributed مشترك واحد للاستعلامات العامة.

Distributed كل ملف يحتوي على بيانات مُدرَجة بشكل منفصل، ولكن يمكنك تفعيل الإرسال الدفعي للملفات باستخدام الإعداد /var/lib/clickhouse/data/database/table/ . ويمكن ضبط عدد الخيوط التي تنفّذ المهام في الخلفية بواسطة الإعداد تُكتَب البيانات في الخلفية. عند إدراجها في الجدول، لا تُكتَب كتلة البيانات إلا إلى نظام الملفات المحلي. وتُرسَل البيانات إلى الخوادم البعيدة في الخلفية في أقرب وقت ممكن. ويُتحكَّم في دورية إرسال البيانات بواسطة الإعدادَين distributed_background_insert_sleep_time_ms distributed_background_insert_max_sleep_time_ms . يرسل محرككل ملف يحتوي على بيانات مُدرَجة بشكل منفصل، ولكن يمكنك تفعيل الإرسال الدفعي للملفات باستخدام الإعداد distributed_background_insert_batch . يُحسِّن هذا الإعداد أداء المجموعة من خلال الاستفادة على نحو أفضل من موارد الخادم المحلي والشبكة. ينبغي التحقق من إرسال البيانات بنجاح عبر فحص قائمة الملفات (البيانات التي تنتظر الإرسال) في دليل الجدول:. ويمكن ضبط عدد الخيوط التي تنفّذ المهام في الخلفية بواسطة الإعداد background_distributed_schedule_pool_size

إذا تعطل الخادم أو تعرّض لإعادة تشغيل غير سليمة (على سبيل المثال، بسبب عطل في العتاد) بعد تنفيذ INSERT إلى جدول Distributed ، فقد تُفقَد البيانات المُدرَجة. وإذا اكتُشف جزء بيانات تالف في دليل الجدول، فسيُنقَل إلى الدليل الفرعي broken ولن يُستخدَم بعد ذلك.

​ قراءة البيانات

عند الاستعلام عن جدول Distributed ، تُرسَل استعلامات SELECT إلى جميع المقاطع وتعمل بغضّ النظر عن كيفية توزيع البيانات بينها (إذ يمكن أن تكون موزعة عشوائيًا بالكامل). وعند إضافة مقطع جديد، لا تحتاج إلى نقل البيانات القديمة إليه. بدلًا من ذلك، يمكنك كتابة البيانات الجديدة إليه باستخدام وزن أعلى — ستتوزع البيانات بشكل غير متساوٍ قليلًا، لكن الاستعلامات ستعمل بكفاءة وبصورة صحيحة.

max_parallel_replicas ، تتم موازاة معالجة الاستعلام عبر جميع النسخ المتماثلة داخل مقطع واحد. لمزيد من المعلومات، راجع قسم عند تمكين الخيار، تتم موازاة معالجة الاستعلام عبر جميع النسخ المتماثلة داخل مقطع واحد. لمزيد من المعلومات، راجع قسم max_parallel_replicas

in و global in ، راجع لمعرفة المزيد حول كيفية معالجة الاستعلامات الموزعة، راجع هذه الوثائق

​ الأعمدة الافتراضية

_shard_num — يحتوي على قيمة shard_num من جدول system.clusters . النوع: — يحتوي على قيمةمن جدول. النوع: UInt32

cluster](../../../sql-reference/table-functions/cluster.md) تنشئان داخليًا جدولًا مؤقتًا من نوع Distributed، فإن _shard_num` متاح فيهما أيضًا. نظرًا لأن دالتي دوال الجداول remote و[_shard_num` متاح فيهما أيضًا.

انظر أيضًا