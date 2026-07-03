يُدرِج بيانات في جدول.

البنية

INSERT INTO [TABLE] [db.] table [(c1, c2, c3)] [SETTINGS ...] VALUES (v11, v12, v13), (v21, v22, v23), ...

(c1, c2, c3) . يمكنك أيضًا استخدام تعبير مع * و/أو EXCEPT وREPLACE. يمكنك تحديد قائمة بالأعمدة المطلوب إدراجها باستخدام. يمكنك أيضًا استخدام تعبير مع مُطابِق الأعمدة مثلو/أو مُعدِّلات مثل APPLY

على سبيل المثال، لننظر إلى الجدول التالي:

SHOW CREATE insert_select_testtable;

CREATE TABLE insert_select_testtable ( `a` Int8, `b` String, `c` Int8 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY a

INSERT INTO insert_select_testtable ( * ) VALUES ( 1 , 'a' , 1 ) ;

إذا كنت تريد إدراج البيانات في جميع الأعمدة باستثناء العمود b ، يمكنك القيام بذلك باستخدام الكلمة المفتاحية EXCEPT . وبالاستناد إلى الصياغة أعلاه، ستحتاج إلى التأكد من إدراج عدد من القيم ( VALUES (v11, v13) ) يساوي عدد الأعمدة التي تحددها ( (c1, c3) ) :

INSERT INTO insert_select_testtable ( * EXCEPT (b)) Values ( 2 , 2 );

SELECT * FROM insert_select_testtable;

┌─a─┬─b─┬─c─┐ │ 2 │ │ 2 │ └───┴───┴───┘ ┌─a─┬─b─┬─c─┐ │ 1 │ a │ 1 │ └───┴───┴───┘

في هذا المثال، نرى أن الصف الثاني المُدرَج أُسنِدت إليه قيمتا العمودين a و c من القيم المُمرَّرة، بينما مُلِئ العمود b بالقيمة الافتراضية. كما يمكن أيضًا استخدام الكلمة المفتاحية DEFAULT لإدراج قيم افتراضية:

INSERT INTO insert_select_testtable VALUES ( 1 , DEFAULT , 1 ) ;

إذا كانت قائمة الأعمدة لا تتضمن جميع الأعمدة الموجودة، فستُملأ الأعمدة المتبقية بما يلي:

القيم المحسوبة من تعبيرات DEFAULT المحددة في تعريف الجدول.

المحددة في تعريف الجدول. الأصفار والسلاسل النصية الفارغة إذا لم تكن تعبيرات DEFAULT معرّفة.

يمكن تمرير البيانات إلى INSERT بأي تنسيق يدعمه ClickHouse. ويجب تحديد التنسيق صراحةً في الاستعلام:

INSERT INTO [db.] table [(c1, c2, c3)] FORMAT format_name data_set

على سبيل المثال، فإن صيغة الاستعلام التالية مماثلة تمامًا للصيغة الأساسية لـ INSERT ... VALUES :

INSERT INTO [db.] table [(c1, c2, c3)] FORMAT Values (v11, v12, v13), (v21, v22, v23), ...

يزيل ClickHouse جميع المسافات ومحرف سطر جديد واحدًا (إن وُجد) قبل البيانات. عند صياغة استعلام، نوصي بوضع البيانات في سطر جديد بعد معاملات الاستعلام، وهذا مهم إذا كانت البيانات تبدأ بمسافات.

مثال:

INSERT INTO t FORMAT TabSeparated 11 Hello, world! 22 Qwerty

إذا أردت تحديد SETTINGS لاستعلام INSERT ، فعليك فعل ذلك قبل عبارة FORMAT لأن كل ما يأتي بعد FORMAT format_name يُعامل على أنه بيانات. على سبيل المثال: INSERT INTO table SETTINGS ... FORMAT format_name data_set

إذا كان للجدول قيود ، فسيتم التحقق من تعبيراتها لكل صف من البيانات المُدخلة. وإذا لم يُستوفَ أيٌّ من هذه القيود، فسيُصدر الخادم استثناءً يتضمن اسم القيد وتعبيره، وسيتوقف الاستعلام.

​ التحقق من صحة أنواع البيانات

يتحقق ClickHouse من أنواع البيانات المسموح بها (التي تتحكم فيها إعدادات مثل enable_time_time64_type و allow_suspicious_low_cardinality_types و allow_suspicious_fixed_string_types وغيرها) فقط عند إنشاء الجدول ( CREATE TABLE ) وتعديل المخطط ( ALTER TABLE )، وليس أثناء INSERT .

وهذا يعني أنه إذا كان هناك جدول أُنشئ مسبقًا ويحتوي على نوع بيانات غير مسموح به، فلا يزال بالإمكان إدراج البيانات فيه حتى إذا كان الإعداد المقابل معطّلًا على الخادم. وهذا سلوك مقصود — فبعد إنشاء الجدول، يجب ألا تُمنع عمليات الإدراج بسبب إعدادات تتحكم في إنشاء الأنواع.

على سبيل المثال:

SET enable_time_time64_type = 1 ; CREATE TABLE events ( `id` UInt64, `event_time` Time ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id; SET enable_time_time64_type = 0 ; -- This works even though the setting is now disabled. -- The table already exists, so inserts are not blocked. INSERT INTO events VALUES ( 1 , '14:30:25' ); -- But creating a new table with the Time type will fail. CREATE TABLE events_new ( `id` UInt64, `event_time` Time ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id; -- ERR: TYPE_TIME_TIME64_IS_NOT_ENABLED

ونتيجة لذلك، يمكن لعميل يعمل بإصدار أحدث (حيث يكون أحد الإعدادات مفعّلًا افتراضيًا) أن يُدرج بيانات ذات أنواع بيانات غير مسموح بها في خادم يعمل بإصدار أقدم (حيث يكون هذا الإعداد معطّلًا)، ما دام الجدول الهدف يحتوي بالفعل على أنواع الأعمدة المقابلة. ويُطبَّق هذا التحقق على مستوى DDL، وليس على مستوى DML.

​ إدراج نتائج SELECT

الصياغة

INSERT INTO [TABLE] [db.] table [(c1, c2, c3)] SELECT ...

تُطابَق الأعمدة وفقًا لمواضعها في عبارة SELECT . ومع ذلك، قد تختلف أسماؤها بين تعبير SELECT والجدول المُستخدَم في INSERT . وإذا لزم الأمر، يُجرى تحويل النوع.

لا يسمح أيٌّ من تنسيقات البيانات، باستثناء تنسيق Values، باستخدام تعبيرات كقيم مثل now() و 1 + 2 وما إلى ذلك. ويتيح تنسيق Values استخدامًا محدودًا للتعبيرات، لكن لا يُنصح بذلك، لأن تنفيذها في هذه الحالة يعتمد على كود غير فعّال.

الاستعلامات الأخرى التي تعدّل أجزاء البيانات غير مدعومة: UPDATE و DELETE و REPLACE و MERGE و UPSERT و INSERT UPDATE . ومع ذلك، يمكنك حذف البيانات القديمة باستخدام ALTER TABLE ... DROP PARTITION .

FORMAT في نهاية الاستعلام إذا كانت عبارة SELECT تتضمن دالة الجدول يجب تحديد عبارةفي نهاية الاستعلام إذا كانت عبارةتتضمن دالة الجدول input()

NULL في عمود ذي نوع بيانات غير قابل لـ NULL ، فعِّل الإعداد لإدراج قيمة افتراضية بدلًا منفي عمود ذي نوع بيانات غير قابل لـ، فعِّل الإعداد insert_null_as_default

يدعم INSERT أيضًا CTE (تعبير الجدول الشائع). على سبيل المثال، العبارتان التاليتان متكافئتان:

INSERT INTO x WITH y AS ( SELECT * FROM numbers( 10 )) SELECT * FROM y; WITH y AS ( SELECT * FROM numbers( 10 )) INSERT INTO x SELECT * FROM y;

​ إدراج البيانات من ملف

الصيغة

INSERT INTO [TABLE] [db.] table [(c1, c2, c3)] FROM INFILE file_name [COMPRESSION type] [SETTINGS ...] [FORMAT format_name]

العميل. file_name و type هما قيمتان حرفيتان نصّيتان. يجب تحديد FORMAT . استخدم الصياغة أعلاه لإدراج البيانات من ملف أو ملفات مخزّنة على جانبهما قيمتان حرفيتان نصّيتان. يجب تحديد format لملف الإدخال في عبارة

الملفات المضغوطة مدعومة. يُكتشف نوع الضغط من امتداد اسم الملف، أو يمكن تحديده صراحةً في عبارة COMPRESSION . الأنواع المدعومة هي: 'none' , 'gzip' , 'deflate' , 'br' , 'xz' , 'zstd' , 'lz4' , 'bz2' .

أمثلة

​ ملف واحد باستخدام FROM INFILE

Query echo 1,A > input.csv ; echo 2,B >> input.csv clickhouse-client --query= "CREATE TABLE table_from_file (id UInt32, text String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id;" clickhouse-client --query= "INSERT INTO table_from_file FROM INFILE 'input.csv' FORMAT CSV;" clickhouse-client --query= "SELECT * FROM table_from_file FORMAT PrettyCompact;"

Response ┌─id─┬─text─┐ │ 1 │ A │ │ 2 │ B │ └────┴──────┘

​ ملفات متعددة مع FROM INFILE باستخدام أنماط glob

هذا المثال مشابه جدًا للمثال السابق، لكن عمليات الإدراج تُجرى من عدة ملفات باستخدام FROM INFILE 'input_*.csv .

echo 1,A > input_1.csv ; echo 2,B > input_2.csv clickhouse-client --query= "CREATE TABLE infile_globs (id UInt32, text String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id;" clickhouse-client --query= "INSERT INTO infile_globs FROM INFILE 'input_*.csv' FORMAT CSV;" clickhouse-client --query= "SELECT * FROM infile_globs FORMAT PrettyCompact;"

* ، يمكنك استخدام النطاقات ( {1,2} أو {1..9} ) و بالإضافة إلى تحديد عدة ملفات باستخدام، يمكنك استخدام النطاقات (أو) و أنماط glob البديلة الأخرى. وستعمل هذه الأنماط الثلاثة جميعها مع المثال أعلاه: INSERT INTO infile_globs FROM INFILE 'input_*.csv' FORMAT CSV; INSERT INTO infile_globs FROM INFILE 'input_{1,2}.csv' FORMAT CSV; INSERT INTO infile_globs FROM INFILE 'input_?.csv' FORMAT CSV;

​ الإدراج باستخدام دالة جدول

يمكن إدراج البيانات في الجداول التي تشير إليها دوال الجداول

الصيغة

INSERT INTO [TABLE] FUNCTION table_func ...

مثال

تُستخدم دالة الجدول remote في الاستعلامات التالية:

Query CREATE TABLE simple_table (id UInt32, text String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id; INSERT INTO TABLE FUNCTION remote ( 'localhost' , default .simple_table) VALUES ( 100 , 'inserted via remote()' ); SELECT * FROM simple_table;

Response ┌──id─┬─text──────────────────┐ │ 100 │ inserted via remote() │ └─────┴───────────────────────┘

​ الإدراج في ClickHouse Cloud

بشكل افتراضي، توفّر الخدمات على ClickHouse Cloud عدة نُسخ متماثلة لضمان الإتاحة العالية. وعند الاتصال بخدمة، يُنشأ الاتصال بإحدى هذه النُسخ المتماثلة.

بعد نجاح عملية INSERT ، تُكتَب البيانات إلى التخزين الأساسي. ومع ذلك، قد يستغرق وصول هذه التحديثات إلى النُسخ المتماثلة بعض الوقت. لذلك، إذا استخدمت اتصالًا مختلفًا ينفّذ استعلام SELECT على إحدى هذه النُسخ المتماثلة الأخرى، فقد لا تظهر البيانات المحدَّثة بعد.

يمكن استخدام select_sequential_consistency لإجبار النسخة المتماثلة على تلقّي أحدث التحديثات. في ما يلي مثال على استعلام SELECT يستخدم هذا الإعداد:

SELECT .... SETTINGS select_sequential_consistency = 1 ;

لاحظ أن استخدام select_sequential_consistency يزيد العبء على ClickHouse Keeper (الذي يستخدمه ClickHouse Cloud داخليًا)، وقد يؤدي إلى تباطؤ الأداء تبعًا لمقدار الحمل على الخدمة. لا نوصي بتمكين هذا الإعداد إلا عند الضرورة. والنهج الموصى به هو تنفيذ عمليات القراءة والكتابة ضمن الجلسة نفسها، أو استخدام برنامج تشغيل عميل يعتمد البروتوكول الأصلي (وبذلك يدعم الاتصالات المثبّتة).

​ الإدراج في إعداد يعتمد النسخ المتماثل

في إعداد يعتمد النسخ المتماثل، تصبح البيانات مرئية على النسخ المتماثلة الأخرى بعد اكتمال نسخها متماثلًا. تبدأ عملية نسخ البيانات (وتنزيلها إلى النسخ المتماثلة الأخرى) مباشرةً بعد تنفيذ INSERT . ويختلف هذا عن ClickHouse Cloud، حيث تُكتب البيانات فورًا إلى التخزين المشترك، وتتابع النسخ المتماثلة تغييرات البيانات الوصفية.

لاحظ أنه في الإعدادات التي تعتمد النسخ المتماثل، قد تستغرق عمليات INSERTs أحيانًا وقتًا ملحوظًا (في حدود ثانية واحدة)، لأنها تتطلب تنفيذ commit في ClickHouse Keeper لتحقيق التوافق الموزّع. كما أن استخدام S3 للتخزين يضيف زمن استجابة إضافيًا.

​ اعتبارات الأداء

يقوم INSERT بفرز بيانات الإدخال حسب المفتاح الأساسي وتقسيمها إلى تقسيمات وفقًا لمفتاح التقسيم. إذا أدخلت البيانات في عدة تقسيمات دفعةً واحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض ملحوظ في أداء استعلام INSERT . لتجنب ذلك:

أضِف البيانات على دفعات كبيرة نسبيًا، مثل 100,000 صف في كل مرة.

اجمع البيانات حسب مفتاح التقسيم قبل تحميلها إلى ClickHouse.

لن يتراجع الأداء إذا:

أُضيفت البيانات في الوقت الفعلي.

حمّلت بيانات تكون عادةً مرتبة حسب الوقت.

​ الإدراجات غير المتزامنة

يمكن إدراج البيانات بشكل غير متزامن عبر عمليات إدراج صغيرة الحجم ولكن متكررة. تُدمَج بيانات عمليات الإدراج هذه في دفعات، ثم تُدرَج بأمان في جدول. لاستخدام الإدراجات غير المتزامنة، فعِّل إعداد async_insert

async_insert أو يؤدي استخدامأو محرك الجداول Buffer إلى إضافة تخزين مؤقت.

​ عمليات الإدراج الكبيرة أو طويلة التشغيل

عند إدراج كميات كبيرة من البيانات، يعمل ClickHouse على تحسين أداء الكتابة من خلال عملية تُسمّى “squashing”. تُدمَج كتل البيانات الصغيرة المُدرجة في الذاكرة وتُجمع في كتل أكبر قبل كتابتها إلى القرص. تقلّل عملية squashing الأعباء الإضافية المرتبطة بكل عملية كتابة. أثناء هذه العملية، تصبح البيانات المُدرجة متاحة للاستعلام بعد أن يُكمل ClickHouse كتابة كل max_insert_block_size صف.

انظر أيضًا