تتناول هذه الصفحة ماهية الإسقاطات، وكيفية استخدامها، والخيارات المختلفة لإدارتها.

​ نظرة عامة على الإسقاطات

تخزّن الإسقاطات البيانات بصيغة تُحسّن تنفيذ الاستعلامات، وتكون هذه الميزة مفيدة في الحالات التالية:

تشغيل استعلامات على عمود ليس جزءًا من المفتاح الأساسي

إجراء تجميع مسبق للأعمدة، مما يقلل كلاً من العمليات الحسابية وIO

يمكنك تعريف إسقاط واحد أو أكثر لجدول، وأثناء تحليل الاستعلام سيختار ClickHouse الإسقاط الذي يتطلب مسح أقل قدر من البيانات، وذلك من دون تعديل الاستعلام الذي قدّمه المستخدم.

استخدام القرص تُنشئ الإسقاطات داخليًا جدولًا مخفيًا جديدًا، ما يعني الحاجة إلى مزيد من IO ومساحة أكبر على القرص. على سبيل المثال، إذا كان الإسقاط يعرّف مفتاحًا أساسيًا مختلفًا، فستُنسخ جميع البيانات من الجدول الأصلي.

يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل التقنية حول كيفية عمل الإسقاطات داخليًا في هذه الصفحة

​ استخدام الإسقاطات

​ مثال على التصفية دون استخدام المفاتيح الأساسية

إنشاء الجدول:

CREATE TABLE visits_order ( `user_id` UInt64, `user_name` String, `pages_visited` Nullable(Float64), `user_agent` String ) ENGINE = MergeTree() PRIMARY KEY user_agent

باستخدام ALTER TABLE ، يمكننا إضافة الإسقاط إلى جدولٍ موجود:

ALTER TABLE visits_order ADD PROJECTION user_name_projection ( SELECT * ORDER BY user_name ) ALTER TABLE visits_order MATERIALIZE PROJECTION user_name_projection

إدخال البيانات:

INSERT INTO visits_order SELECT number , 'test' , 1 . 5 * ( number / 2 ), 'Android' FROM numbers( 1 , 100 );

سيتيح لنا الإسقاط إجراء تصفية حسب user_name بسرعة، حتى لو لم يكن user_name مُعرَّفًا في الجدول الأصلي بوصفه PRIMARY_KEY . أثناء تنفيذ الاستعلام، يحدّد ClickHouse أن مقدارًا أقل من البيانات سيُعالَج إذا استُخدم الإسقاط، لأن البيانات مرتبة حسب user_name .

SELECT * FROM visits_order WHERE user_name = 'test' LIMIT 2

للتحقق من أن استعلامًا يستخدم الإسقاط، يمكننا مراجعة جدول system.query_log . في الحقل projections يظهر اسم الإسقاط المستخدم، أو يكون الحقل فارغًا إذا لم يُستخدم أي إسقاط:

SELECT query, projections FROM system . query_log WHERE query_id = '<query_id>'

​ مثال على استعلام التجميع المسبق

أنشئ الجدول باستخدام الإسقاط projection_visits_by_user :

CREATE TABLE visits ( `user_id` UInt64, `user_name` String, `pages_visited` Nullable(Float64), `user_agent` String, PROJECTION projection_visits_by_user ( SELECT user_agent, sum (pages_visited) GROUP BY user_id, user_agent ) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY user_agent

أدرِج البيانات:

INSERT INTO visits SELECT number , 'test' , 1 . 5 * ( number / 2 ), 'Android' FROM numbers( 1 , 100 );

INSERT INTO visits SELECT number , 'test' , 1 . * ( number / 2 ), 'IOS' FROM numbers( 100 , 500 );

نفّذ أول استعلام باستخدام GROUP BY مع الحقل user_agent . لن يستخدم هذا الاستعلام الـ إسقاط المعرّف لأن التجميع المسبق لا يتطابق.

SELECT user_agent, count ( DISTINCT user_id) FROM visits GROUP BY user_agent

لاستخدام الإسقاط، يمكنك تنفيذ استعلامات تحدد بعض حقول التجميع المسبق و GROUP BY أو جميعها:

SELECT user_agent FROM visits WHERE user_id > 50 AND user_id < 150 GROUP BY user_agent

SELECT user_agent, sum (pages_visited) FROM visits GROUP BY user_agent

كما ذُكر سابقًا، يمكنك مراجعة جدول system.query_log لمعرفة ما إذا كان قد استُخدم أي إسقاط. ويعرض الحقل projections اسم الـ إسقاط المستخدم. وسيكون فارغًا إذا لم يُستخدم أي إسقاط:

SELECT query, projections FROM system . query_log WHERE query_id = '<query_id>'

​ إنشاء فهارس الإسقاط واستخدامها

CREATE TABLE events ( `event_time` DateTime , `event_id` UInt64, `user_id` UInt64, `huge_string` String, PROJECTION order_by_user_id INDEX user_id TYPE basic ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (event_id);

إدراج بعض البيانات النموذجية:

INSERT INTO events SELECT * FROM generateRandom() LIMIT 100000 ;

يحتفظ الحقل _part_offset بقيمته عبر عمليات الدمج والتعديلات، مما يجعله مفيدًا للفهرسة الثانوية. ويمكننا الاستفادة من ذلك في الاستعلامات:

SELECT count () FROM events WHERE _part_starting_offset + _part_offset IN ( SELECT _part_starting_offset + _part_offset FROM events WHERE user_id = 42 ) SETTINGS enable_shared_storage_snapshot_in_query = 1

​ مثال على إسقاط مع عبارة WHERE

يمكن أن تتضمن الـ إسقاطات عبارة WHERE لتخزين مجموعة فرعية فقط من الصفوف. ويكون ذلك مفيدًا عندما تُصفّي الاستعلامات كثيرًا باستخدام شرط معروف، إذ لا تُخزِّن الـ إسقاط إلا الصفوف المطابقة، مما يقلل التخزين ويحسّن أداء الاستعلامات.

إنشاء جدول وإضافة إسقاط مُرشَّحة:

CREATE TABLE events ( `event_type` String, `time` DateTime , `message` String ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY time ; ALTER TABLE events ADD PROJECTION proj_pageview ( SELECT event_type, time , message WHERE event_type = 'pageview' ORDER BY time ); ALTER TABLE events MATERIALIZE PROJECTION proj_pageview;

إدخال البيانات:

INSERT INTO events VALUES ( 'pageview' , '2024-01-01' , 'homepage' ), ( 'click' , '2024-01-02' , 'button' ), ( 'pageview' , '2024-01-03' , 'about' );

عندما تستلزم عبارة WHERE الخاصة بالاستعلام عبارة WHERE الخاصة بالإسقاط (أي إن كل شرط في عامل تصفية الإسقاط موجود أيضًا في عامل تصفية الاستعلام)، يمكن للمُحسِّن استخدام الإسقاط تلقائيًا إذا حدّد أن ذلك مفيد:

-- This query implies the projection's WHERE, so the projection may be used: SELECT time , message FROM events WHERE event_type = 'pageview' ; -- A stricter query also implies the projection's WHERE: SELECT time , message FROM events WHERE event_type = 'pageview' AND time > '2024-01-01' ; -- This query does NOT imply the projection, so the base table is scanned: SELECT time , message FROM events WHERE event_type = 'click' ;

فحص الاستلزام متحفّظ — إذ يعتمد على المطابقة الدقيقة لأجزاء الاقتران في الصيغة المعيارية للتعبير. وقد تفوته بعض فرص التحسين الصحيحة (مثل استلزام النطاقات)، لكنه لن يُنتج أبدًا نتائج غير صحيحة.

​ إدارة الإسقاطات

تتوفّر العمليات التالية على الإسقاطات

​ ADD PROJECTION

استخدم تعليمة SQL التالية لإضافة وصف لإسقاط إلى البيانات الوصفية لجدول:

-- Normal projection (supports WHERE) ALTER TABLE [db.] name [ON CLUSTER cluster] ADD PROJECTION [IF NOT EXISTS] name ( SELECT < COLUMN LIST EXPR > [WHERE <expr>] [ORDER BY] ) [WITH SETTINGS ( setting_name1 = setting_value1, setting_name2 = setting_value2, ...)] -- Aggregate projection (supports WHERE) ALTER TABLE [db.] name [ON CLUSTER cluster] ADD PROJECTION [IF NOT EXISTS] name ( SELECT < COLUMN LIST EXPR > [WHERE <expr>] [GROUP BY] ) [WITH SETTINGS ( setting_name1 = setting_value1, setting_name2 = setting_value2, ...)]

عندما يحدِّد الإسقاط عبارة WHERE ، لا تُجسَّد إلا الصفوف التي تطابق الشرط. ويمكن للمُحسِّن استخدام هذا الإسقاط عندما يستلزم WHERE الخاص بالاستعلام منطقيًا WHERE الخاص بالإسقاط، وكان الإسقاط مفيدًا لخطة الاستعلام. وينطبق ذلك على كلٍّ من الإسقاطات العادية والإسقاطات التجميعية.

​ عبارة WITH SETTINGS

تُعرِّف WITH SETTINGS إعدادات على مستوى الإسقاط، والتي تُخصِّص كيفية تخزين البيانات في الإسقاط (على سبيل المثال، index_granularity أو index_granularity_bytes ). وتقابل هذه الإعدادات مباشرةً إعدادات جدول MergeTree، لكنها تنطبق على هذا الإسقاط فقط.

مثال:

ALTER TABLE t ADD PROJECTION p ( SELECT x ORDER BY x ) WITH SETTINGS ( index_granularity = 4096 , index_granularity_bytes = 1048576 );

تحلّ إعدادات الإسقاط محل إعدادات الجدول المطبَّقة فعليًا على الإسقاط، مع مراعاة قواعد التحقق (على سبيل المثال، سيُرفض أي تجاوز غير صالح أو غير متوافق).

​ DROP PROJECTION

استخدم التعليمة التالية لإزالة وصف الإسقاط من البيانات الوصفية للجداول وحذف ملفات الإسقاط من القرص. يُنفَّذ هذا على شكل mutation

ALTER TABLE [db.] name [ON CLUSTER cluster] DROP PROJECTION [IF EXISTS] name

​ MATERIALIZE PROJECTION

name في القسم partition_name . يُنفَّذ ذلك على هيئة استخدم التعليمة أدناه لإعادة بناء الإسقاطفي القسم. يُنفَّذ ذلك على هيئة mutation

ALTER TABLE [db.] table [ON CLUSTER cluster] MATERIALIZE PROJECTION [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name]

​ CLEAR PROJECTION

استخدم التعليمة أدناه لحذف ملفات الإسقاط من القرص من دون إزالة التعريف. يُنفَّذ ذلك على شكل mutation

ALTER TABLE [db.] table [ON CLUSTER cluster] CLEAR PROJECTION [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name]

تُعد الأوامر ADD و DROP و CLEAR خفيفة الوزن، بمعنى أنها لا تغيّر سوى البيانات الوصفية أو تزيل الملفات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم النسخ المتماثل وتُزامِن البيانات الوصفية للإسقاط عبر ClickHouse Keeper أو ZooKeeper.

لا يُدعَم التعامل مع الإسقاطات إلا في الجداول التي تستخدم محرك *MergeTree (بما في ذلك المتغيرات ذات النسخ المتماثل ).

​ التحكم في سلوك دمج الإسقاطات

عند تنفيذ استعلام، يختار ClickHouse بين القراءة من الجدول الأصلي أو من أحد الإسقاطات التابعة له. ويُتخذ قرار القراءة من الجدول الأصلي أو من أحد إسقاطاته بشكل منفصل لكل جزء بيانات. يهدف ClickHouse عمومًا إلى قراءة أقل قدر ممكن من البيانات، ويستخدم عدة أساليب لتحديد أفضل جزء للقراءة منه، مثل أخذ عيّنة من المفتاح الأساسي للجزء. وفي بعض الحالات، لا تكون لأجزاء الجدول المصدر أجزاء إسقاط مقابلة. وقد يحدث هذا، على سبيل المثال، لأن إنشاء إسقاط لجدول في SQL يكون “lazy” افتراضيًا، أي إنه يؤثر فقط في البيانات المُدرجة حديثًا ويُبقي الأجزاء الموجودة كما هي.

وبما أن أحد الإسقاطات يحتوي بالفعل على قيم مجمّعة ومحسوبة مسبقًا، يحاول ClickHouse القراءة من أجزاء الإسقاط المقابلة لتجنّب تنفيذ التجميع مرة أخرى أثناء تشغيل الاستعلام. وإذا كان جزء معيّن يفتقر إلى جزء الإسقاط المقابل، فسيعود تنفيذ الاستعلام إلى الجزء الأصلي.

لكن ماذا يحدث إذا تغيّرت الصفوف في الجدول الأصلي بطريقة غير بسيطة نتيجة عمليات الدمج غير البسيطة في الخلفية لأجزاء البيانات؟ على سبيل المثال، افترض أن الجدول مخزّن باستخدام محرك الجدول ReplacingMergeTree . إذا جرى اكتشاف الصف نفسه في عدة أجزاء إدخال أثناء الدمج، فلن يُحتفَظ إلا بأحدث إصدار من الصف (من الجزء المُدرَج أخيرًا)، بينما ستُهمَل جميع الإصدارات الأقدم.

وبالمثل، إذا كان الجدول مخزّنًا باستخدام محرك الجدول AggregatingMergeTree ، فقد تؤدي عملية الدمج إلى طيّ الصفوف المتطابقة في أجزاء الإدخال (استنادًا إلى قيم المفتاح الأساسي) في صف واحد لتحديث حالات التجميع الجزئية.

قبل ClickHouse v24.8، كانت أجزاء الإسقاط إما تفقد التزامن مع البيانات الأساسية بصمت، أو أن بعض العمليات مثل التحديثات وعمليات الحذف لم يكن ممكنًا تشغيلها مطلقًا لأن قاعدة البيانات كانت تطرح استثناءً تلقائيًا إذا كان للجدول إسقاطات.

اعتبارًا من v24.8، يتحكم إعداد جديد على مستوى الجدول deduplicate_merge_projection_mode في السلوك عند حدوث عمليات الدمج غير البسيطة المذكورة أعلاه في أجزاء الجدول الأصلي.

تُعد Delete mutations مثالًا آخر على عمليات دمج الأجزاء التي تُسقط صفوفًا من أجزاء الجدول الأصلي. واعتبارًا من v24.7، يتوفر أيضًا إعداد للتحكم في السلوك فيما يتعلق بـ delete mutations التي تُفعَّل بواسطة lightweight deletes: lightweight_mutation_projection_mode

فيما يلي القيم الممكنة لكل من deduplicate_merge_projection_mode و lightweight_mutation_projection_mode :

throw (الافتراضي): يُطرَح استثناء، مما يمنع أجزاء الإسقاط من فقدان التزامن.

(الافتراضي): يُطرَح استثناء، مما يمنع أجزاء الإسقاط من فقدان التزامن. drop : تُسقَط أجزاء جدول الإسقاط المتأثرة. وستعود الاستعلامات إلى جزء الجدول الأصلي بالنسبة إلى أجزاء الإسقاط المتأثرة.

: تُسقَط أجزاء جدول الإسقاط المتأثرة. وستعود الاستعلامات إلى جزء الجدول الأصلي بالنسبة إلى أجزاء الإسقاط المتأثرة. rebuild : يُعاد بناء جزء الإسقاط المتأثر ليظل متسقًا مع البيانات الموجودة في جزء الجدول الأصلي.

لا يمكن استخدام عمود ALIAS ضمن عبارة ORDER BY الخاصة بالإسقاط. على سبيل المثال:

CREATE TABLE t ( id UInt64, a UInt32, ab_sum UInt64 ALIAS a + 1 , PROJECTION p ( SELECT a ORDER BY ab_sum) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; -- Fails with UNKNOWN_IDENTIFIER

أعمدة ALIAS لا تُخزَّن فعليًا، بل تُحتسَب أثناء تنفيذ الاستعلام، لذا لا تكون متاحة ضمن مسار كتابة جزء الإسقاط عند تقييم تعبير الترتيب.

بدلًا من ذلك، استخدم أعمدة MATERIALIZED أو ضمِّن التعبير مباشرةً: