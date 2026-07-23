تخزّن الإسقاطات البيانات بصيغة تُحسّن تنفيذ الاستعلامات، وتكون هذه الميزة مفيدة في الحالات التالية:
نظرة عامة على الإسقاطات
- تشغيل استعلامات على عمود ليس جزءًا من المفتاح الأساسي
- إجراء تجميع مسبق للأعمدة، مما يقلل كلاً من العمليات الحسابية وIO
يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل التقنية حول كيفية عمل الإسقاطات داخليًا في هذه الصفحة.
استخدام القرصتُنشئ الإسقاطات داخليًا جدولًا مخفيًا جديدًا، ما يعني الحاجة إلى مزيد من IO ومساحة أكبر على القرص. على سبيل المثال، إذا كان الإسقاط يعرّف مفتاحًا أساسيًا مختلفًا، فستُنسخ جميع البيانات من الجدول الأصلي.
استخدام الإسقاطات
إنشاء الجدول:
مثال على التصفية دون استخدام المفاتيح الأساسية
باستخدام
CREATE TABLE visits_order
(
`user_id` UInt64,
`user_name` String,
`pages_visited` Nullable(Float64),
`user_agent` String
)
ENGINE = MergeTree()
PRIMARY KEY user_agent
ALTER TABLE، يمكننا إضافة الإسقاط إلى جدولٍ موجود:
إدخال البيانات:
ALTER TABLE visits_order ADD PROJECTION user_name_projection (
SELECT *
ORDER BY user_name
)
ALTER TABLE visits_order MATERIALIZE PROJECTION user_name_projection
سيتيح لنا الإسقاط إجراء تصفية حسب
INSERT INTO visits_order SELECT
number,
'test',
1.5 * (number / 2),
'Android'
FROM numbers(1, 100);
user_name بسرعة، حتى لو لم يكن
user_name مُعرَّفًا في الجدول الأصلي بوصفه
PRIMARY_KEY.
أثناء تنفيذ الاستعلام، يحدّد ClickHouse أن مقدارًا أقل من البيانات سيُعالَج إذا استُخدم الإسقاط، لأن البيانات مرتبة حسب
user_name.
للتحقق من أن استعلامًا يستخدم الإسقاط، يمكننا مراجعة جدول
SELECT
*
FROM visits_order
WHERE user_name='test'
LIMIT 2
system.query_log. في الحقل
projections يظهر اسم الإسقاط المستخدم، أو يكون الحقل فارغًا إذا لم يُستخدم أي إسقاط:
SELECT query, projections FROM system.query_log WHERE query_id='<query_id>'
أنشئ الجدول باستخدام الإسقاط
مثال على استعلام التجميع المسبق
projection_visits_by_user:
أدرِج البيانات:
CREATE TABLE visits
(
`user_id` UInt64,
`user_name` String,
`pages_visited` Nullable(Float64),
`user_agent` String,
PROJECTION projection_visits_by_user
(
SELECT
user_agent,
sum(pages_visited)
GROUP BY user_id, user_agent
)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_agent
INSERT INTO visits SELECT
number,
'test',
1.5 * (number / 2),
'Android'
FROM numbers(1, 100);
نفّذ أول استعلام باستخدام
INSERT INTO visits SELECT
number,
'test',
1. * (number / 2),
'IOS'
FROM numbers(100, 500);
GROUP BY مع الحقل
user_agent.
لن يستخدم هذا الاستعلام الـ إسقاط المعرّف لأن التجميع المسبق لا يتطابق.
لاستخدام الإسقاط، يمكنك تنفيذ استعلامات تحدد بعض حقول التجميع المسبق و
SELECT
user_agent,
count(DISTINCT user_id)
FROM visits
GROUP BY user_agent
GROUP BY أو جميعها:
SELECT
user_agent
FROM visits
WHERE user_id > 50 AND user_id < 150
GROUP BY user_agent
كما ذُكر سابقًا، يمكنك مراجعة جدول
SELECT
user_agent,
sum(pages_visited)
FROM visits
GROUP BY user_agent
system.query_log لمعرفة ما إذا كان قد استُخدم أي إسقاط.
ويعرض الحقل
projections اسم الـ إسقاط المستخدم.
وسيكون فارغًا إذا لم يُستخدم أي إسقاط:
SELECT query, projections FROM system.query_log WHERE query_id='<query_id>'
إنشاء فهرس إسقاط:
إنشاء فهارس الإسقاط واستخدامها
إدراج بعض البيانات النموذجية:
CREATE TABLE events
(
`event_time` DateTime,
`event_id` UInt64,
`user_id` UInt64,
`huge_string` String,
PROJECTION order_by_user_id INDEX user_id TYPE basic
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (event_id);
يحتفظ الحقل
INSERT INTO events SELECT * FROM generateRandom() LIMIT 100000;
_part_offset بقيمته عبر عمليات الدمج والتعديلات، مما يجعله مفيدًا للفهرسة الثانوية. ويمكننا الاستفادة من ذلك في الاستعلامات:
SELECT
count()
FROM events
WHERE _part_starting_offset + _part_offset IN (
SELECT _part_starting_offset + _part_offset
FROM events
WHERE user_id = 42
)
SETTINGS enable_shared_storage_snapshot_in_query = 1
يمكن أن تتضمن الـ إسقاطات عبارة
مثال على إسقاط مع عبارة
مثال على إسقاط مع عبارة
WHERE
WHERE لتخزين مجموعة فرعية فقط من الصفوف. ويكون ذلك مفيدًا عندما تُصفّي الاستعلامات كثيرًا باستخدام شرط معروف، إذ لا تُخزِّن الـ إسقاط إلا الصفوف المطابقة، مما يقلل التخزين ويحسّن أداء الاستعلامات.
إنشاء جدول وإضافة إسقاط مُرشَّحة:
إدخال البيانات:
CREATE TABLE events
(
`event_type` String,
`time` DateTime,
`message` String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY time;
ALTER TABLE events ADD PROJECTION proj_pageview (
SELECT event_type, time, message
WHERE event_type = 'pageview'
ORDER BY time
);
ALTER TABLE events MATERIALIZE PROJECTION proj_pageview;
عندما تستلزم عبارة
INSERT INTO events VALUES
('pageview', '2024-01-01', 'homepage'),
('click', '2024-01-02', 'button'),
('pageview', '2024-01-03', 'about');
WHERE الخاصة بالاستعلام عبارة
WHERE الخاصة بالإسقاط (أي إن كل شرط في عامل تصفية الإسقاط موجود أيضًا في عامل تصفية الاستعلام)، يمكن للمُحسِّن استخدام الإسقاط تلقائيًا إذا حدّد أن ذلك مفيد:
فحص الاستلزام متحفّظ — إذ يعتمد على المطابقة الدقيقة لأجزاء الاقتران في الصيغة المعيارية للتعبير. وقد تفوته بعض فرص التحسين الصحيحة (مثل استلزام النطاقات)، لكنه لن يُنتج أبدًا نتائج غير صحيحة.
-- This query implies the projection's WHERE, so the projection may be used:
SELECT time, message FROM events WHERE event_type = 'pageview';
-- A stricter query also implies the projection's WHERE:
SELECT time, message FROM events WHERE event_type = 'pageview' AND time > '2024-01-01';
-- This query does NOT imply the projection, so the base table is scanned:
SELECT time, message FROM events WHERE event_type = 'click';
تتوفّر العمليات التالية على الإسقاطات:
إدارة الإسقاطات
استخدم تعليمة SQL التالية لإضافة وصف لإسقاط إلى البيانات الوصفية لجدول:
ADD PROJECTION
-- Normal projection (supports WHERE)
ALTER TABLE [db.]name [ON CLUSTER cluster] ADD PROJECTION [IF NOT EXISTS] name ( SELECT <COLUMN LIST EXPR> [WHERE <expr>] [ORDER BY] ) [WITH SETTINGS ( setting_name1 = setting_value1, setting_name2 = setting_value2, ...)]
-- Aggregate projection (supports WHERE)
ALTER TABLE [db.]name [ON CLUSTER cluster] ADD PROJECTION [IF NOT EXISTS] name ( SELECT <COLUMN LIST EXPR> [WHERE <expr>] [GROUP BY] ) [WITH SETTINGS ( setting_name1 = setting_value1, setting_name2 = setting_value2, ...)]
عندما يحدِّد الإسقاط عبارة
WHERE، لا تُجسَّد إلا الصفوف التي تطابق الشرط. ويمكن للمُحسِّن استخدام هذا الإسقاط عندما يستلزم
WHERE الخاص بالاستعلام منطقيًا
WHERE الخاص بالإسقاط، وكان الإسقاط مفيدًا لخطة الاستعلام. وينطبق ذلك على كلٍّ من الإسقاطات العادية والإسقاطات التجميعية.
تُعرِّف
عبارة
عبارة
WITH SETTINGS
WITH SETTINGS إعدادات على مستوى الإسقاط، والتي تُخصِّص كيفية تخزين البيانات في الإسقاط (على سبيل المثال،
index_granularity أو
index_granularity_bytes).
وتقابل هذه الإعدادات مباشرةً إعدادات جدول MergeTree، لكنها تنطبق على هذا الإسقاط فقط.
مثال:
تحلّ إعدادات الإسقاط محل إعدادات الجدول المطبَّقة فعليًا على الإسقاط، مع مراعاة قواعد التحقق (على سبيل المثال، سيُرفض أي تجاوز غير صالح أو غير متوافق).
ALTER TABLE t
ADD PROJECTION p (
SELECT x ORDER BY x
) WITH SETTINGS (
index_granularity = 4096,
index_granularity_bytes = 1048576
);
استخدم التعليمة التالية لإزالة وصف الإسقاط من البيانات الوصفية للجداول وحذف ملفات الإسقاط من القرص. يُنفَّذ هذا على شكل mutation.
DROP PROJECTION
ALTER TABLE [db.]name [ON CLUSTER cluster] DROP PROJECTION [IF EXISTS] name
استخدم التعليمة أدناه لإعادة بناء الإسقاط
MATERIALIZE PROJECTION
name في القسم
partition_name.
يُنفَّذ ذلك على هيئة mutation.
ALTER TABLE [db.]table [ON CLUSTER cluster] MATERIALIZE PROJECTION [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name]
استخدم التعليمة أدناه لحذف ملفات الإسقاط من القرص من دون إزالة التعريف. يُنفَّذ ذلك على شكل mutation.
CLEAR PROJECTION
تُعد الأوامر
ALTER TABLE [db.]table [ON CLUSTER cluster] CLEAR PROJECTION [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name]
ADD و
DROP و
CLEAR خفيفة الوزن، بمعنى أنها لا تغيّر سوى البيانات الوصفية أو تزيل الملفات.
بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم النسخ المتماثل وتُزامِن البيانات الوصفية للإسقاط عبر ClickHouse Keeper أو ZooKeeper.
لا يُدعَم التعامل مع الإسقاطات إلا في الجداول التي تستخدم محرك
*MergeTree (بما في ذلك المتغيرات ذات النسخ المتماثل).
عند تنفيذ استعلام، يختار ClickHouse بين القراءة من الجدول الأصلي أو من أحد الإسقاطات التابعة له. ويُتخذ قرار القراءة من الجدول الأصلي أو من أحد إسقاطاته بشكل منفصل لكل جزء بيانات. يهدف ClickHouse عمومًا إلى قراءة أقل قدر ممكن من البيانات، ويستخدم عدة أساليب لتحديد أفضل جزء للقراءة منه، مثل أخذ عيّنة من المفتاح الأساسي للجزء. وفي بعض الحالات، لا تكون لأجزاء الجدول المصدر أجزاء إسقاط مقابلة. وقد يحدث هذا، على سبيل المثال، لأن إنشاء إسقاط لجدول في SQL يكون “lazy” افتراضيًا، أي إنه يؤثر فقط في البيانات المُدرجة حديثًا ويُبقي الأجزاء الموجودة كما هي. وبما أن أحد الإسقاطات يحتوي بالفعل على قيم مجمّعة ومحسوبة مسبقًا، يحاول ClickHouse القراءة من أجزاء الإسقاط المقابلة لتجنّب تنفيذ التجميع مرة أخرى أثناء تشغيل الاستعلام. وإذا كان جزء معيّن يفتقر إلى جزء الإسقاط المقابل، فسيعود تنفيذ الاستعلام إلى الجزء الأصلي. لكن ماذا يحدث إذا تغيّرت الصفوف في الجدول الأصلي بطريقة غير بسيطة نتيجة عمليات الدمج غير البسيطة في الخلفية لأجزاء البيانات؟ على سبيل المثال، افترض أن الجدول مخزّن باستخدام محرك الجدول
التحكم في سلوك دمج الإسقاطات
ReplacingMergeTree.
إذا جرى اكتشاف الصف نفسه في عدة أجزاء إدخال أثناء الدمج، فلن يُحتفَظ إلا بأحدث إصدار من الصف (من الجزء المُدرَج أخيرًا)، بينما ستُهمَل جميع الإصدارات الأقدم.
وبالمثل، إذا كان الجدول مخزّنًا باستخدام محرك الجدول
AggregatingMergeTree، فقد تؤدي عملية الدمج إلى طيّ الصفوف المتطابقة في أجزاء الإدخال (استنادًا إلى قيم المفتاح الأساسي) في صف واحد لتحديث حالات التجميع الجزئية.
قبل ClickHouse v24.8، كانت أجزاء الإسقاط إما تفقد التزامن مع البيانات الأساسية بصمت، أو أن بعض العمليات مثل التحديثات وعمليات الحذف لم يكن ممكنًا تشغيلها مطلقًا لأن قاعدة البيانات كانت تطرح استثناءً تلقائيًا إذا كان للجدول إسقاطات.
اعتبارًا من v24.8، يتحكم إعداد جديد على مستوى الجدول
deduplicate_merge_projection_mode في السلوك عند حدوث عمليات الدمج غير البسيطة المذكورة أعلاه في أجزاء الجدول الأصلي.
تُعد Delete mutations مثالًا آخر على عمليات دمج الأجزاء التي تُسقط صفوفًا من أجزاء الجدول الأصلي. واعتبارًا من v24.7، يتوفر أيضًا إعداد للتحكم في السلوك فيما يتعلق بـ delete mutations التي تُفعَّل بواسطة lightweight deletes:
lightweight_mutation_projection_mode.
فيما يلي القيم الممكنة لكل من
deduplicate_merge_projection_mode و
lightweight_mutation_projection_mode:
throw(الافتراضي): يُطرَح استثناء، مما يمنع أجزاء الإسقاط من فقدان التزامن.
drop: تُسقَط أجزاء جدول الإسقاط المتأثرة. وستعود الاستعلامات إلى جزء الجدول الأصلي بالنسبة إلى أجزاء الإسقاط المتأثرة.
rebuild: يُعاد بناء جزء الإسقاط المتأثر ليظل متسقًا مع البيانات الموجودة في جزء الجدول الأصلي.
لا يمكن استخدام عمود
القيود
ALIAS ضمن عبارة
ORDER BY الخاصة بالإسقاط. على سبيل المثال:
أعمدة
CREATE TABLE t
(
id UInt64,
a UInt32,
ab_sum UInt64 ALIAS a + 1,
PROJECTION p (SELECT a ORDER BY ab_sum)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
-- Fails with UNKNOWN_IDENTIFIER
ALIAS لا تُخزَّن فعليًا، بل تُحتسَب أثناء تنفيذ الاستعلام، لذا لا تكون متاحة ضمن مسار كتابة جزء الإسقاط عند تقييم تعبير الترتيب.
بدلًا من ذلك، استخدم أعمدة
MATERIALIZED أو ضمِّن التعبير مباشرةً:
-- using MATERIALIZED column
CREATE TABLE t
(
id UInt64,
a UInt32,
ab_sum UInt64 MATERIALIZED a + 1,
PROJECTION p (SELECT a ORDER BY ab_sum)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
-- using an inline expression
CREATE TABLE t
(
id UInt64,
a UInt32,
PROJECTION p (SELECT a ORDER BY a + 1)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id;