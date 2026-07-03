يحوّل بند GROUP BY استعلام SELECT إلى وضع التجميع، ويعمل ذلك على النحو التالي:

يحتوي بند GROUP BY على قائمة من التعبيرات (أو تعبيرًا واحدًا يُعدّ قائمةً بطول عنصر واحد). وتعمل هذه القائمة بوصفها “مفتاح التجميع”، بينما يُشار إلى كل تعبير فيها على حدة باسم “تعبير مفتاح”.

على قائمة من التعبيرات (أو تعبيرًا واحدًا يُعدّ قائمةً بطول عنصر واحد). وتعمل هذه القائمة بوصفها “مفتاح التجميع”، بينما يُشار إلى كل تعبير فيها على حدة باسم “تعبير مفتاح”. يجب أن تُحتسب جميع التعبيرات في البنود SELECT وHAVING وORDER BY استنادًا إلى تعبيرات المفاتيح أو إلى الدوال التجميعية المطبّقة على تعبيرات ليست مفاتيح (بما في ذلك الأعمدة العادية). وبعبارة أخرى، يجب استخدام كل عمود مُختار من الجدول إما في تعبير مفتاح أو داخل دالة تجميعية، ولكن ليس في كليهما.

أن تُحتسب جميع التعبيرات في البنود SELECT وHAVING وORDER BY استنادًا إلى تعبيرات المفاتيح إلى الدوال التجميعية المطبّقة على تعبيرات ليست مفاتيح (بما في ذلك الأعمدة العادية). وبعبارة أخرى، يجب استخدام كل عمود مُختار من الجدول إما في تعبير مفتاح أو داخل دالة تجميعية، ولكن ليس في كليهما. ستحتوي نتيجة تجميع استعلام SELECT على عدد من الصفوف يساوي عدد القيم الفريدة لـ”مفتاح التجميع” في الجدول المصدر. وعادةً ما يقلّل هذا عدد الصفوف بشكل كبير، وغالبًا بعدة مراتب، لكن ليس بالضرورة: إذ يظل عدد الصفوف كما هو إذا كانت جميع قيم “مفتاح التجميع” متميزة.

إذا أردت تجميع البيانات في الجدول حسب أرقام الأعمدة بدلًا من أسماء الأعمدة، ففعّل الإعداد enable_positional_arguments

توجد طريقة إضافية لإجراء التجميع على جدول. إذا كان الاستعلام يحتوي على أعمدة الجدول داخل الدوال التجميعية فقط، فيمكن حذف بند GROUP BY ، وعندئذٍ يُفترض التجميع على مجموعة مفاتيح فارغة. وتُرجع مثل هذه الاستعلامات دائمًا صفًا واحدًا فقط.

​ معالجة NULL

NULL==NULL . وهذا يختلف عن معالجة NULL في معظم السياقات الأخرى. في عمليات التجميع، يتعامل ClickHouse مع NULL على أنها قيمة، ويُعدّ. وهذا يختلف عن معالجةفي معظم السياقات الأخرى.

إليك مثالًا يوضح المقصود بذلك.

افترض أن لديك هذا الجدول:

┌─x─┬────y─┐ │ 1 │ 2 │ │ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 3 │ 2 │ │ 3 │ 3 │ │ 3 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └───┴──────┘

ينتج الاستعلام SELECT sum(x), y FROM t_null_big GROUP BY y ما يلي:

┌─sum(x)─┬────y─┐ │ 4 │ 2 │ │ 3 │ 3 │ │ 5 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └────────┴──────┘

يمكنك ملاحظة أن GROUP BY عند y = NULL جمع قيم x كما لو كانت NULL قيمةً فعلية.

إذا مرّرت عدة مفاتيح إلى GROUP BY ، فستعطيك النتيجة جميع تركيبات التحديد، كما لو كانت NULL قيمةً محددة.

يُستخدم المُعدِّل ROLLUP لحساب المجاميع الفرعية لتعبيرات المفاتيح، استنادًا إلى ترتيبها في قائمة GROUP BY . وتُضاف صفوف المجاميع الفرعية بعد جدول النتائج.

تُحسَب المجاميع الفرعية بترتيب عكسي: في البداية تُحسَب المجاميع الفرعية لآخر تعبير مفتاح في القائمة، ثم للتعبير الذي يسبقه، وهكذا حتى أول تعبير مفتاح.

في صفوف المجاميع الفرعية، تُضبط قيم تعبيرات المفاتيح التي سبق “تجميعها” على 0 أو سلسلة فارغة.

انتبه إلى أن عبارة HAVING قد تؤثر في نتائج المجاميع الفرعية.

مثال

لننظر إلى الجدول t:

┌─year─┬─month─┬─day─┐ │ 2019 │ 1 │ 5 │ │ 2019 │ 1 │ 15 │ │ 2020 │ 1 │ 5 │ │ 2020 │ 1 │ 15 │ │ 2020 │ 10 │ 5 │ │ 2020 │ 10 │ 15 │ └──────┴───────┴─────┘

Query SELECT year , month , day , count ( * ) FROM t GROUP BY ROLLUP ( year , month , day );

نظرًا إلى أن قسم GROUP BY يحتوي على ثلاثة من تعبيرات المفاتيح، فإن النتيجة تتضمن أربعة جداول مع مجاميع فرعية “مُجمَّعة تصاعديًا” من اليمين إلى اليسار:

GROUP BY year, month, day ;

; GROUP BY year, month (ويُملأ العمود day بالأصفار);

(ويُملأ العمود بالأصفار); GROUP BY year (ويُملأ الآن كلٌّ من العمودين month و day بالأصفار);

(ويُملأ الآن كلٌّ من العمودين و بالأصفار); والإجماليات (وتكون أعمدة تعبيرات المفاتيح الثلاثة جميعها أصفارًا).

Response ┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐ │ 2020 │ 10 │ 15 │ 1 │ │ 2020 │ 1 │ 5 │ 1 │ │ 2019 │ 1 │ 5 │ 1 │ │ 2020 │ 1 │ 15 │ 1 │ │ 2019 │ 1 │ 15 │ 1 │ │ 2020 │ 10 │ 5 │ 1 │ └──────┴───────┴─────┴─────────┘ ┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐ │ 2019 │ 1 │ 0 │ 2 │ │ 2020 │ 1 │ 0 │ 2 │ │ 2020 │ 10 │ 0 │ 2 │ └──────┴───────┴─────┴─────────┘ ┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐ │ 2019 │ 0 │ 0 │ 2 │ │ 2020 │ 0 │ 0 │ 4 │ └──────┴───────┴─────┴─────────┘ ┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐ │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 │ └──────┴───────┴─────┴─────────┘

يمكن أيضًا كتابة الاستعلام نفسه باستخدام الكلمة المفتاحية WITH .

Query SELECT year , month , day , count ( * ) FROM t GROUP BY year , month , day WITH ROLLUP ;

انظر أيضًا

إعداد group_by_use_nulls للتوافق مع معيار SQL.

يُستخدم المُعدِّل CUBE لحساب المجاميع الفرعية لكل توليفة من تعبيرات المفاتيح في قائمة GROUP BY . وتُضاف صفوف المجاميع الفرعية بعد جدول النتائج.

في صفوف المجاميع الفرعية، تُضبط قيم جميع تعبيرات المفاتيح “المُجمَّعة” على 0 أو سلسلة فارغة.

انتبه إلى أن عبارة HAVING قد يؤثر في نتائج المجاميع الفرعية.

مثال

لنفترض الجدول t:

┌─year─┬─month─┬─day─┐ │ 2019 │ 1 │ 5 │ │ 2019 │ 1 │ 15 │ │ 2020 │ 1 │ 5 │ │ 2020 │ 1 │ 15 │ │ 2020 │ 10 │ 5 │ │ 2020 │ 10 │ 15 │ └──────┴───────┴─────┘

Query SELECT year , month , day , count ( * ) FROM t GROUP BY CUBE ( year , month , day );

نظرًا إلى أن قسم GROUP BY يحتوي على ثلاثة من تعبيرات المفاتيح، فإن النتيجة تتضمن ثمانية جداول فيها مجاميع فرعية لكل تركيبات تعبيرات المفاتيح:

GROUP BY year, month, day

GROUP BY year, month

GROUP BY year, day

GROUP BY year

GROUP BY month, day

GROUP BY month

GROUP BY day

والإجماليات.

تُملأ الأعمدة المستبعَدة من GROUP BY بالأصفار.

Response ┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐ │ 2020 │ 10 │ 15 │ 1 │ │ 2020 │ 1 │ 5 │ 1 │ │ 2019 │ 1 │ 5 │ 1 │ │ 2020 │ 1 │ 15 │ 1 │ │ 2019 │ 1 │ 15 │ 1 │ │ 2020 │ 10 │ 5 │ 1 │ └──────┴───────┴─────┴─────────┘ ┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐ │ 2019 │ 1 │ 0 │ 2 │ │ 2020 │ 1 │ 0 │ 2 │ │ 2020 │ 10 │ 0 │ 2 │ └──────┴───────┴─────┴─────────┘ ┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐ │ 2020 │ 0 │ 5 │ 2 │ │ 2019 │ 0 │ 5 │ 1 │ │ 2020 │ 0 │ 15 │ 2 │ │ 2019 │ 0 │ 15 │ 1 │ └──────┴───────┴─────┴─────────┘ ┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐ │ 2019 │ 0 │ 0 │ 2 │ │ 2020 │ 0 │ 0 │ 4 │ └──────┴───────┴─────┴─────────┘ ┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐ │ 0 │ 1 │ 5 │ 2 │ │ 0 │ 10 │ 15 │ 1 │ │ 0 │ 10 │ 5 │ 1 │ │ 0 │ 1 │ 15 │ 2 │ └──────┴───────┴─────┴─────────┘ ┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐ │ 0 │ 1 │ 0 │ 4 │ │ 0 │ 10 │ 0 │ 2 │ └──────┴───────┴─────┴─────────┘ ┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐ │ 0 │ 0 │ 5 │ 3 │ │ 0 │ 0 │ 15 │ 3 │ └──────┴───────┴─────┴─────────┘ ┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐ │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 │ └──────┴───────┴─────┴─────────┘

يمكن أيضًا كتابة الاستعلام ذاته باستخدام الكلمة المفتاحية WITH .

Query SELECT year , month , day , count ( * ) FROM t GROUP BY year , month , day WITH CUBE ;

انظر أيضًا

إعداد group_by_use_nulls لضمان التوافق مع معيار SQL.

​ مُعدِّل WITH TOTALS

إذا تم تحديد المُعدِّل WITH TOTALS ، فسيُحسَب صف إضافي. سيحتوي هذا الصف على الأعمدة المفتاحية بقيم افتراضية (أصفار أو قيم فارغة)، وعلى أعمدة الدوال التجميعية بالقيم المحسوبة عبر جميع الصفوف (أي قيم “الإجمالي”).

لا يُنتَج هذا الصف الإضافي إلا في التنسيقات JSON* و TabSeparated* و Pretty* ، ويكون منفصلًا عن الصفوف الأخرى:

في التنسيقين XML و JSON* ، يُخرَج هذا الصف كحقل totals منفصل.

و ، يُخرَج هذا الصف كحقل منفصل. في التنسيقات TabSeparated* و CSV* و Vertical ، يأتي الصف بعد النتيجة الرئيسية، وتسبقه سطر فارغ (بعد البيانات الأخرى).

و و ، يأتي الصف بعد النتيجة الرئيسية، وتسبقه سطر فارغ (بعد البيانات الأخرى). في تنسيقات Pretty* ، يُخرَج الصف كجدول منفصل بعد النتيجة الرئيسية.

، يُخرَج الصف كجدول منفصل بعد النتيجة الرئيسية. في تنسيق Template ، يُخرَج الصف وفقًا للقالب المحدد.

، يُخرَج الصف وفقًا للقالب المحدد. في التنسيقات الأخرى، لا يكون متاحًا.

يُخرَج totals في نتائج استعلامات SELECT ، ولا يُخرَج في INSERT INTO ... SELECT .

WITH TOTALS بطرق مختلفة عند وجود totals_mode . يمكن تنفيذبطرق مختلفة عند وجود HAVING . ويعتمد هذا السلوك على الإعداد

​ ضبط معالجة الإجماليات

افتراضيًا، تكون قيمة totals_mode = 'before_having' . في هذه الحالة، يُحتسَب ‘totals’ على جميع الصفوف، بما في ذلك الصفوف التي لا تجتاز HAVING و max_rows_to_group_by .

أما البدائل الأخرى، فتشمل في ‘totals’ فقط الصفوف التي تجتاز HAVING، ويختلف سلوكها مع الإعداد max_rows_to_group_by و group_by_overflow_mode = 'any' .

after_having_exclusive – لا تُدرِج الصفوف التي لم تجتز max_rows_to_group_by . بعبارة أخرى، سيكون عدد الصفوف في ‘totals’ أقل من أو مساويًا لما سيكون عليه إذا أُزيل max_rows_to_group_by .

after_having_inclusive – أدرِج جميع الصفوف التي لم تجتز max_rows_to_group_by في ‘totals’. بعبارة أخرى، سيكون عدد الصفوف في ‘totals’ أكبر من أو مساويًا لما سيكون عليه إذا أُزيل max_rows_to_group_by .

after_having_auto – احسب عدد الصفوف التي اجتازت HAVING. إذا كان أكبر من حد معيّن (50% افتراضيًا)، فأدرِج جميع الصفوف التي لم تجتز max_rows_to_group_by في ‘totals’. وإلا، فلا تُدرِجها.

totals_auto_threshold – القيمة الافتراضية هي 0.5. وهو المعامل الخاص بـ after_having_auto .

إذا لم يُستخدَم max_rows_to_group_by و group_by_overflow_mode = 'any' ، فستكون جميع أشكال after_having متطابقة، ويمكنك استخدام أيٍّ منها (على سبيل المثال، after_having_auto ).

WITH TOTALS في الاستعلامات الفرعية، بما في ذلك الاستعلامات الفرعية في عبارة يمكنك استخدامفي الاستعلامات الفرعية، بما في ذلك الاستعلامات الفرعية في عبارة JOIN (وفي هذه الحالة، تُدمَج قيم الإجماليات المقابلة).

​ GROUP BY ALL

يُكافئ GROUP BY ALL إدراج جميع التعبيرات المحددة في عبارة SELECT التي ليست دوالًا تجميعية.

على سبيل المثال:

SELECT a * 2 , b, count (c), FROM t GROUP BY ALL

مطابق لـ

SELECT a * 2 , b, count (c), FROM t GROUP BY a * 2 , b

في حالة خاصة، إذا كانت هناك دالة تتضمن وسائطها كلاً من الدوال التجميعية وحقولاً أخرى، فستتضمن مفاتيح GROUP BY أكبر عدد ممكن من الحقول غير التجميعية التي يمكن استخراجها منها.

على سبيل المثال:

SELECT substring (a, 4 , 2 ), substring ( substring (a, 1 , 2 ), 1 , count (b)) FROM t GROUP BY ALL

هو نفسه

SELECT substring (a, 4 , 2 ), substring ( substring (a, 1 , 2 ), 1 , count (b)) FROM t GROUP BY substring (a, 4 , 2 ), substring (a, 1 , 2 )

مثال:

SELECT count (), median(FetchTiming > 60 ? 60 : FetchTiming), count () - sum (Refresh) FROM hits

بخلاف MySQL (ووفقًا لمعيار SQL)، لا يمكنك جلب قيمة من عمود غير موجود ضمن مفتاح أو دالة تجميعية (باستثناء expression الثابتة). ولتجاوز ذلك، يمكنك استخدام دالة تجميعية ‏‘any’‏ (للحصول على أول قيمة يتم العثور عليها) أو ‏‘min/max’‏.

مثال:

SELECT domainWithoutWWW( URL ) AS domain, count (), any(Title) AS title -- getting the first occurred page header for each domain. FROM hits GROUP BY domain

لكل قيمة مفتاح مختلفة تتم مصادفتها، يحسب GROUP BY مجموعة من قيم الدوال التجميعية.

​ مُعدِّل GROUPING SETS

هذا هو المُعدِّل الأكثر عمومية. يتيح هذا المُعدِّل تحديد عدة مجموعات من مفاتيح التجميع يدويًا (grouping sets). يُجرى التجميع بشكل منفصل لكل مجموعة تجميع، ثم تُدمج جميع النتائج. إذا لم يكن العمود موجودًا في مجموعة تجميع، فستُملأ قيمته بقيمة افتراضية.

بعبارة أخرى، يمكن تمثيل المُعدِّلات الموضحة أعلاه باستخدام GROUPING SETS . وعلى الرغم من أن الاستعلامات التي تستخدم المُعدِّلات ROLLUP و CUBE و GROUPING SETS متكافئة نحويًا، فقد يختلف أداؤها. فبينما يحاول GROUPING SETS تنفيذ كل شيء بالتوازي، ينفّذ ROLLUP و CUBE الدمج النهائي للتجميعات في خيط تنفيذ واحد.

عندما تحتوي الأعمدة المصدرية على قيم افتراضية، قد يصعب التمييز بين ما إذا كان الصف جزءًا من التجميع الذي يستخدم تلك الأعمدة كمفاتيح أم لا. ولحل هذه المشكلة، يجب استخدام الدالة GROUPING .

مثال

الاستعلامان التاليان متكافئان.

-- Query 1 SELECT year , month , day , count ( * ) FROM t GROUP BY year , month , day WITH ROLLUP ; -- Query 2 SELECT year , month , day , count ( * ) FROM t GROUP BY GROUPING SETS ( ( year , month , day ), ( year , month ), ( year ), () );

انظر أيضًا

إعداد group_by_use_nulls للتوافق مع معيار SQL.

​ تفاصيل التنفيذ

يُعدّ التجميع إحدى أهم الميزات في نظام إدارة قواعد البيانات الموجّه بالأعمدة، لذا فإن تنفيذَه يُعدّ من أكثر أجزاء ClickHouse خضوعًا للتحسين المكثّف. افتراضيًا، يُجرى التجميع في الذاكرة باستخدام جدول تجزئة. وهناك أكثر من 40 تخصيصًا له، تُختار تلقائيًا بحسب أنواع بيانات “مفتاح التجميع”.

​ تحسين GROUP BY اعتمادًا على مفتاح فرز الجدول

GROUP BY يحتوي على بادئة مفتاح الفرز على الأقل أو دوال حقنية. في هذه الحالة، عند قراءة مفتاح جديد من الجدول، يمكن إنهاء النتيجة المرحلية للتجميع وإرسالها إلى العميل. يُفعَّل هذا السلوك بواسطة الإعداد يمكن إجراء التجميع بكفاءة أكبر إذا كان الجدول مفروزًا وفقًا لمفتاح معيّن، وكان تعبيريحتوي على بادئة مفتاح الفرز على الأقل أو دوال حقنية. في هذه الحالة، عند قراءة مفتاح جديد من الجدول، يمكن إنهاء النتيجة المرحلية للتجميع وإرسالها إلى العميل. يُفعَّل هذا السلوك بواسطة الإعداد optimize_aggregation_in_order . يقلّل هذا التحسين من استخدام الذاكرة أثناء التجميع، لكنه قد يبطئ تنفيذ الاستعلام في بعض الحالات.

​ GROUP BY في الذاكرة الخارجية

GROUP BY . يحدّد الإعداد GROUP BY إلى نظام الملفات. وإذا ضُبط على 0 (القيمة الافتراضية)، فسيكون معطّلًا. وبديلًا من ذلك، يمكنك ضبط GROUP BY في الذاكرة الخارجية فقط عندما يصل الاستعلام إلى حد معيّن من الذاكرة المستخدمة. يمكنك تمكين كتابة البيانات المؤقتة إلى القرص لتقييد استهلاك الذاكرة أثناء. يحدّد الإعداد max_bytes_before_external_group_by حد استهلاك RAM الذي عنده تُكتب البيانات المؤقتة الخاصة بـإلى نظام الملفات. وإذا ضُبط على 0 (القيمة الافتراضية)، فسيكون معطّلًا. وبديلًا من ذلك، يمكنك ضبط max_bytes_ratio_before_external_group_by ، الذي يتيح استخدامفي الذاكرة الخارجية فقط عندما يصل الاستعلام إلى حد معيّن من الذاكرة المستخدمة.

عند استخدام max_bytes_before_external_group_by ، نوصي بضبط max_memory_usage على قيمة تقارب الضعف (أو max_bytes_ratio_before_external_group_by=0.5 ). وهذا ضروري لأن للتجميع مرحلتين: قراءة البيانات وتكوين البيانات الوسيطة (1)، ثم دمج البيانات الوسيطة (2). ولا يمكن كتابة البيانات إلى نظام الملفات إلا خلال المرحلة 1. وإذا لم تُكتب البيانات المؤقتة، فقد تتطلب المرحلة 2 مقدارًا من الذاكرة يصل إلى المقدار نفسه المطلوب في المرحلة 1.

max_bytes_before_external_group_by على 10000000000، و max_memory_usage على 20000000000. وعند بدء التجميع الخارجي (إذا حدثت كتابة واحدة على الأقل للبيانات المؤقتة)، يكون الحد الأقصى لاستهلاك RAM أعلى بقليل فقط من max_bytes_before_external_group_by . على سبيل المثال، إذا كان max_memory_usage مضبوطًا على 10000000000 وكنت تريد استخدام التجميع الخارجي، فمن المنطقي ضبطعلى 10000000000، وعلى 20000000000. وعند بدء التجميع الخارجي (إذا حدثت كتابة واحدة على الأقل للبيانات المؤقتة)، يكون الحد الأقصى لاستهلاك RAM أعلى بقليل فقط من

مع معالجة الاستعلامات الموزعة، يُنفَّذ التجميع الخارجي على الخوادم البعيدة. ولكي يستخدم الخادم الذي يرسل الطلب مقدارًا صغيرًا فقط من RAM، اضبط distributed_aggregation_memory_efficient على 1.

عند دمج البيانات التي كُتبت إلى القرص، وكذلك عند دمج النتائج من الخوادم البعيدة عندما يكون الإعداد distributed_aggregation_memory_efficient مفعّلًا، قد يصل استهلاك الذاكرة إلى 1/256 * the_number_of_threads من إجمالي مقدار RAM.

عند تمكين التجميع الخارجي، إذا كان حجم البيانات أقل من max_bytes_before_external_group_by (أي إن البيانات لم تُكتب إلى القرص)، فسيعمل الاستعلام بالسرعة نفسها كما لو لم يكن التجميع الخارجي مفعّلًا. وإذا كُتبت أي بيانات مؤقتة إلى القرص، فسيكون زمن التشغيل أطول عدة مرات (حوالي ثلاث مرات).