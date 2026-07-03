GROUP BY استعلام
SELECT إلى وضع التجميع، ويعمل ذلك على النحو التالي:
- يحتوي بند
GROUP BYعلى قائمة من التعبيرات (أو تعبيرًا واحدًا يُعدّ قائمةً بطول عنصر واحد). وتعمل هذه القائمة بوصفها “مفتاح التجميع”، بينما يُشار إلى كل تعبير فيها على حدة باسم “تعبير مفتاح”.
- يجب أن تُحتسب جميع التعبيرات في البنود SELECT وHAVING وORDER BY استنادًا إلى تعبيرات المفاتيح أو إلى الدوال التجميعية المطبّقة على تعبيرات ليست مفاتيح (بما في ذلك الأعمدة العادية). وبعبارة أخرى، يجب استخدام كل عمود مُختار من الجدول إما في تعبير مفتاح أو داخل دالة تجميعية، ولكن ليس في كليهما.
- ستحتوي نتيجة تجميع استعلام
SELECTعلى عدد من الصفوف يساوي عدد القيم الفريدة لـ”مفتاح التجميع” في الجدول المصدر. وعادةً ما يقلّل هذا عدد الصفوف بشكل كبير، وغالبًا بعدة مراتب، لكن ليس بالضرورة: إذ يظل عدد الصفوف كما هو إذا كانت جميع قيم “مفتاح التجميع” متميزة.
توجد طريقة إضافية لإجراء التجميع على جدول. إذا كان الاستعلام يحتوي على أعمدة الجدول داخل الدوال التجميعية فقط، فيمكن حذف
بند GROUP BY، وعندئذٍ يُفترض التجميع على مجموعة مفاتيح فارغة. وتُرجع مثل هذه الاستعلامات دائمًا صفًا واحدًا فقط.
في عمليات التجميع، يتعامل ClickHouse مع NULL على أنها قيمة، ويُعدّ
معالجة NULL
NULL==NULL. وهذا يختلف عن معالجة
NULL في معظم السياقات الأخرى.
إليك مثالًا يوضح المقصود بذلك.
افترض أن لديك هذا الجدول:
ينتج الاستعلام
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ 2 │
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 3 │ 2 │
│ 3 │ 3 │
│ 3 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───┴──────┘
SELECT sum(x), y FROM t_null_big GROUP BY y ما يلي:
يمكنك ملاحظة أن
┌─sum(x)─┬────y─┐
│ 4 │ 2 │
│ 3 │ 3 │
│ 5 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────┴──────┘
GROUP BY عند
y = NULL جمع قيم
x كما لو كانت
NULL قيمةً فعلية.
إذا مرّرت عدة مفاتيح إلى
GROUP BY، فستعطيك النتيجة جميع تركيبات التحديد، كما لو كانت
NULL قيمةً محددة.
يُستخدم المُعدِّل
مُعدِّل
مُعدِّل
ROLLUP
ROLLUP لحساب المجاميع الفرعية لتعبيرات المفاتيح، استنادًا إلى ترتيبها في قائمة
GROUP BY. وتُضاف صفوف المجاميع الفرعية بعد جدول النتائج.
تُحسَب المجاميع الفرعية بترتيب عكسي: في البداية تُحسَب المجاميع الفرعية لآخر تعبير مفتاح في القائمة، ثم للتعبير الذي يسبقه، وهكذا حتى أول تعبير مفتاح.
في صفوف المجاميع الفرعية، تُضبط قيم تعبيرات المفاتيح التي سبق “تجميعها” على
0 أو سلسلة فارغة.
مثال لننظر إلى الجدول t:
انتبه إلى أن عبارة HAVING قد تؤثر في نتائج المجاميع الفرعية.
┌─year─┬─month─┬─day─┐
│ 2019 │ 1 │ 5 │
│ 2019 │ 1 │ 15 │
│ 2020 │ 1 │ 5 │
│ 2020 │ 1 │ 15 │
│ 2020 │ 10 │ 5 │
│ 2020 │ 10 │ 15 │
└──────┴───────┴─────┘
نظرًا إلى أن قسم
Query
SELECT year, month, day, count(*) FROM t GROUP BY ROLLUP(year, month, day);
GROUP BY يحتوي على ثلاثة من تعبيرات المفاتيح، فإن النتيجة تتضمن أربعة جداول مع مجاميع فرعية “مُجمَّعة تصاعديًا” من اليمين إلى اليسار:
GROUP BY year, month, day;
GROUP BY year, month(ويُملأ العمود
dayبالأصفار);
GROUP BY year(ويُملأ الآن كلٌّ من العمودين
monthو
dayبالأصفار);
- والإجماليات (وتكون أعمدة تعبيرات المفاتيح الثلاثة جميعها أصفارًا).
يمكن أيضًا كتابة الاستعلام نفسه باستخدام الكلمة المفتاحية
Response
┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐
│ 2020 │ 10 │ 15 │ 1 │
│ 2020 │ 1 │ 5 │ 1 │
│ 2019 │ 1 │ 5 │ 1 │
│ 2020 │ 1 │ 15 │ 1 │
│ 2019 │ 1 │ 15 │ 1 │
│ 2020 │ 10 │ 5 │ 1 │
└──────┴───────┴─────┴─────────┘
┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐
│ 2019 │ 1 │ 0 │ 2 │
│ 2020 │ 1 │ 0 │ 2 │
│ 2020 │ 10 │ 0 │ 2 │
└──────┴───────┴─────┴─────────┘
┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐
│ 2019 │ 0 │ 0 │ 2 │
│ 2020 │ 0 │ 0 │ 4 │
└──────┴───────┴─────┴─────────┘
┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 6 │
└──────┴───────┴─────┴─────────┘
WITH.
انظر أيضًا
Query
SELECT year, month, day, count(*) FROM t GROUP BY year, month, day WITH ROLLUP;
- إعداد group_by_use_nulls للتوافق مع معيار SQL.
يُستخدم المُعدِّل
المُعدِّل
المُعدِّل
CUBE
CUBE لحساب المجاميع الفرعية لكل توليفة من تعبيرات المفاتيح في قائمة
GROUP BY. وتُضاف صفوف المجاميع الفرعية بعد جدول النتائج.
في صفوف المجاميع الفرعية، تُضبط قيم جميع تعبيرات المفاتيح “المُجمَّعة” على
0 أو سلسلة فارغة.
مثال لنفترض الجدول t:
انتبه إلى أن عبارة HAVING قد يؤثر في نتائج المجاميع الفرعية.
┌─year─┬─month─┬─day─┐
│ 2019 │ 1 │ 5 │
│ 2019 │ 1 │ 15 │
│ 2020 │ 1 │ 5 │
│ 2020 │ 1 │ 15 │
│ 2020 │ 10 │ 5 │
│ 2020 │ 10 │ 15 │
└──────┴───────┴─────┘
نظرًا إلى أن قسم
Query
SELECT year, month, day, count(*) FROM t GROUP BY CUBE(year, month, day);
GROUP BY يحتوي على ثلاثة من تعبيرات المفاتيح، فإن النتيجة تتضمن ثمانية جداول فيها مجاميع فرعية لكل تركيبات تعبيرات المفاتيح:
GROUP BY year, month, day
GROUP BY year, month
GROUP BY year, day
GROUP BY year
GROUP BY month, day
GROUP BY month
GROUP BY day
- والإجماليات.
GROUP BY بالأصفار.
يمكن أيضًا كتابة الاستعلام ذاته باستخدام الكلمة المفتاحية
Response
┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐
│ 2020 │ 10 │ 15 │ 1 │
│ 2020 │ 1 │ 5 │ 1 │
│ 2019 │ 1 │ 5 │ 1 │
│ 2020 │ 1 │ 15 │ 1 │
│ 2019 │ 1 │ 15 │ 1 │
│ 2020 │ 10 │ 5 │ 1 │
└──────┴───────┴─────┴─────────┘
┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐
│ 2019 │ 1 │ 0 │ 2 │
│ 2020 │ 1 │ 0 │ 2 │
│ 2020 │ 10 │ 0 │ 2 │
└──────┴───────┴─────┴─────────┘
┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐
│ 2020 │ 0 │ 5 │ 2 │
│ 2019 │ 0 │ 5 │ 1 │
│ 2020 │ 0 │ 15 │ 2 │
│ 2019 │ 0 │ 15 │ 1 │
└──────┴───────┴─────┴─────────┘
┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐
│ 2019 │ 0 │ 0 │ 2 │
│ 2020 │ 0 │ 0 │ 4 │
└──────┴───────┴─────┴─────────┘
┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐
│ 0 │ 1 │ 5 │ 2 │
│ 0 │ 10 │ 15 │ 1 │
│ 0 │ 10 │ 5 │ 1 │
│ 0 │ 1 │ 15 │ 2 │
└──────┴───────┴─────┴─────────┘
┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐
│ 0 │ 1 │ 0 │ 4 │
│ 0 │ 10 │ 0 │ 2 │
└──────┴───────┴─────┴─────────┘
┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐
│ 0 │ 0 │ 5 │ 3 │
│ 0 │ 0 │ 15 │ 3 │
└──────┴───────┴─────┴─────────┘
┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 6 │
└──────┴───────┴─────┴─────────┘
WITH.
انظر أيضًا
Query
SELECT year, month, day, count(*) FROM t GROUP BY year, month, day WITH CUBE;
- إعداد group_by_use_nulls لضمان التوافق مع معيار SQL.
إذا تم تحديد المُعدِّل
مُعدِّل
مُعدِّل
WITH TOTALS
WITH TOTALS، فسيُحسَب صف إضافي. سيحتوي هذا الصف على الأعمدة المفتاحية بقيم افتراضية (أصفار أو قيم فارغة)، وعلى أعمدة الدوال التجميعية بالقيم المحسوبة عبر جميع الصفوف (أي قيم “الإجمالي”).
لا يُنتَج هذا الصف الإضافي إلا في التنسيقات
JSON* و
TabSeparated* و
Pretty*، ويكون منفصلًا عن الصفوف الأخرى:
- في التنسيقين
XMLو
JSON*، يُخرَج هذا الصف كحقل
totalsمنفصل.
- في التنسيقات
TabSeparated*و
CSV*و
Vertical، يأتي الصف بعد النتيجة الرئيسية، وتسبقه سطر فارغ (بعد البيانات الأخرى).
- في تنسيقات
Pretty*، يُخرَج الصف كجدول منفصل بعد النتيجة الرئيسية.
- في تنسيق
Template، يُخرَج الصف وفقًا للقالب المحدد.
- في التنسيقات الأخرى، لا يكون متاحًا.
يمكن تنفيذ
يُخرَج
totals في نتائج استعلامات
SELECT، ولا يُخرَج في
INSERT INTO ... SELECT.
WITH TOTALS بطرق مختلفة عند وجود HAVING. ويعتمد هذا السلوك على الإعداد
totals_mode.
افتراضيًا، تكون قيمة
ضبط معالجة الإجماليات
totals_mode = 'before_having'. في هذه الحالة، يُحتسَب ‘totals’ على جميع الصفوف، بما في ذلك الصفوف التي لا تجتاز HAVING و
max_rows_to_group_by.
أما البدائل الأخرى، فتشمل في ‘totals’ فقط الصفوف التي تجتاز HAVING، ويختلف سلوكها مع الإعداد
max_rows_to_group_by و
group_by_overflow_mode = 'any'.
after_having_exclusive – لا تُدرِج الصفوف التي لم تجتز
max_rows_to_group_by. بعبارة أخرى، سيكون عدد الصفوف في ‘totals’ أقل من أو مساويًا لما سيكون عليه إذا أُزيل
max_rows_to_group_by.
after_having_inclusive – أدرِج جميع الصفوف التي لم تجتز
max_rows_to_group_by في ‘totals’. بعبارة أخرى، سيكون عدد الصفوف في ‘totals’ أكبر من أو مساويًا لما سيكون عليه إذا أُزيل
max_rows_to_group_by.
after_having_auto – احسب عدد الصفوف التي اجتازت HAVING. إذا كان أكبر من حد معيّن (50% افتراضيًا)، فأدرِج جميع الصفوف التي لم تجتز
max_rows_to_group_by في ‘totals’. وإلا، فلا تُدرِجها.
totals_auto_threshold – القيمة الافتراضية هي 0.5. وهو المعامل الخاص بـ
after_having_auto.
إذا لم يُستخدَم
max_rows_to_group_by و
group_by_overflow_mode = 'any'، فستكون جميع أشكال
after_having متطابقة، ويمكنك استخدام أيٍّ منها (على سبيل المثال،
after_having_auto).
يمكنك استخدام
WITH TOTALS في الاستعلامات الفرعية، بما في ذلك الاستعلامات الفرعية في عبارة JOIN (وفي هذه الحالة، تُدمَج قيم الإجماليات المقابلة).
يُكافئ
GROUP BY ALL
GROUP BY ALL إدراج جميع التعبيرات المحددة في عبارة
SELECT التي ليست دوالًا تجميعية.
على سبيل المثال:
مطابق لـ
SELECT
a * 2,
b,
count(c),
FROM t
GROUP BY ALL
في حالة خاصة، إذا كانت هناك دالة تتضمن وسائطها كلاً من الدوال التجميعية وحقولاً أخرى، فستتضمن مفاتيح
SELECT
a * 2,
b,
count(c),
FROM t
GROUP BY a * 2, b
GROUP BY أكبر عدد ممكن من الحقول غير التجميعية التي يمكن استخراجها منها.
على سبيل المثال:
هو نفسه
SELECT
substring(a, 4, 2),
substring(substring(a, 1, 2), 1, count(b))
FROM t
GROUP BY ALL
SELECT
substring(a, 4, 2),
substring(substring(a, 1, 2), 1, count(b))
FROM t
GROUP BY substring(a, 4, 2), substring(a, 1, 2)
مثال:
أمثلة
بخلاف MySQL (ووفقًا لمعيار SQL)، لا يمكنك جلب قيمة من عمود غير موجود ضمن مفتاح أو دالة تجميعية (باستثناء expression الثابتة). ولتجاوز ذلك، يمكنك استخدام دالة تجميعية ‘any’ (للحصول على أول قيمة يتم العثور عليها) أو ‘min/max’. مثال:
SELECT
count(),
median(FetchTiming > 60 ? 60 : FetchTiming),
count() - sum(Refresh)
FROM hits
لكل قيمة مفتاح مختلفة تتم مصادفتها، يحسب
SELECT
domainWithoutWWW(URL) AS domain,
count(),
any(Title) AS title -- getting the first occurred page header for each domain.
FROM hits
GROUP BY domain
GROUP BY مجموعة من قيم الدوال التجميعية.
هذا هو المُعدِّل الأكثر عمومية. يتيح هذا المُعدِّل تحديد عدة مجموعات من مفاتيح التجميع يدويًا (grouping sets). يُجرى التجميع بشكل منفصل لكل مجموعة تجميع، ثم تُدمج جميع النتائج. إذا لم يكن العمود موجودًا في مجموعة تجميع، فستُملأ قيمته بقيمة افتراضية. بعبارة أخرى، يمكن تمثيل المُعدِّلات الموضحة أعلاه باستخدام
مُعدِّل GROUPING SETS
GROUPING SETS.
وعلى الرغم من أن الاستعلامات التي تستخدم المُعدِّلات
ROLLUP و
CUBE و
GROUPING SETS متكافئة نحويًا، فقد يختلف أداؤها.
فبينما يحاول
GROUPING SETS تنفيذ كل شيء بالتوازي، ينفّذ
ROLLUP و
CUBE الدمج النهائي للتجميعات في خيط تنفيذ واحد.
عندما تحتوي الأعمدة المصدرية على قيم افتراضية، قد يصعب التمييز بين ما إذا كان الصف جزءًا من التجميع الذي يستخدم تلك الأعمدة كمفاتيح أم لا.
ولحل هذه المشكلة، يجب استخدام الدالة
GROUPING.
مثال
الاستعلامان التاليان متكافئان.
انظر أيضًا
-- Query 1
SELECT year, month, day, count(*) FROM t GROUP BY year, month, day WITH ROLLUP;
-- Query 2
SELECT year, month, day, count(*) FROM t GROUP BY
GROUPING SETS
(
(year, month, day),
(year, month),
(year),
()
);
- إعداد group_by_use_nulls للتوافق مع معيار SQL.
يُعدّ التجميع إحدى أهم الميزات في نظام إدارة قواعد البيانات الموجّه بالأعمدة، لذا فإن تنفيذَه يُعدّ من أكثر أجزاء ClickHouse خضوعًا للتحسين المكثّف. افتراضيًا، يُجرى التجميع في الذاكرة باستخدام جدول تجزئة. وهناك أكثر من 40 تخصيصًا له، تُختار تلقائيًا بحسب أنواع بيانات “مفتاح التجميع”.
تفاصيل التنفيذ
يمكن إجراء التجميع بكفاءة أكبر إذا كان الجدول مفروزًا وفقًا لمفتاح معيّن، وكان تعبير
تحسين
تحسين
GROUP BY اعتمادًا على مفتاح فرز الجدول
GROUP BY يحتوي على بادئة مفتاح الفرز على الأقل أو دوال حقنية. في هذه الحالة، عند قراءة مفتاح جديد من الجدول، يمكن إنهاء النتيجة المرحلية للتجميع وإرسالها إلى العميل. يُفعَّل هذا السلوك بواسطة الإعداد optimize_aggregation_in_order. يقلّل هذا التحسين من استخدام الذاكرة أثناء التجميع، لكنه قد يبطئ تنفيذ الاستعلام في بعض الحالات.
يمكنك تمكين كتابة البيانات المؤقتة إلى القرص لتقييد استهلاك الذاكرة أثناء
GROUP BY في الذاكرة الخارجية
GROUP BY.
يحدّد الإعداد max_bytes_before_external_group_by حد استهلاك RAM الذي عنده تُكتب البيانات المؤقتة الخاصة بـ
GROUP BY إلى نظام الملفات. وإذا ضُبط على 0 (القيمة الافتراضية)، فسيكون معطّلًا.
وبديلًا من ذلك، يمكنك ضبط max_bytes_ratio_before_external_group_by، الذي يتيح استخدام
GROUP BY في الذاكرة الخارجية فقط عندما يصل الاستعلام إلى حد معيّن من الذاكرة المستخدمة.
عند استخدام
max_bytes_before_external_group_by، نوصي بضبط
max_memory_usage على قيمة تقارب الضعف (أو
max_bytes_ratio_before_external_group_by=0.5). وهذا ضروري لأن للتجميع مرحلتين: قراءة البيانات وتكوين البيانات الوسيطة (1)، ثم دمج البيانات الوسيطة (2). ولا يمكن كتابة البيانات إلى نظام الملفات إلا خلال المرحلة 1. وإذا لم تُكتب البيانات المؤقتة، فقد تتطلب المرحلة 2 مقدارًا من الذاكرة يصل إلى المقدار نفسه المطلوب في المرحلة 1.
على سبيل المثال، إذا كان max_memory_usage مضبوطًا على 10000000000 وكنت تريد استخدام التجميع الخارجي، فمن المنطقي ضبط
max_bytes_before_external_group_by على 10000000000، و
max_memory_usage على 20000000000. وعند بدء التجميع الخارجي (إذا حدثت كتابة واحدة على الأقل للبيانات المؤقتة)، يكون الحد الأقصى لاستهلاك RAM أعلى بقليل فقط من
max_bytes_before_external_group_by.
مع معالجة الاستعلامات الموزعة، يُنفَّذ التجميع الخارجي على الخوادم البعيدة. ولكي يستخدم الخادم الذي يرسل الطلب مقدارًا صغيرًا فقط من RAM، اضبط
distributed_aggregation_memory_efficient على 1.
عند دمج البيانات التي كُتبت إلى القرص، وكذلك عند دمج النتائج من الخوادم البعيدة عندما يكون الإعداد
distributed_aggregation_memory_efficient مفعّلًا، قد يصل استهلاك الذاكرة إلى
1/256 * the_number_of_threads من إجمالي مقدار RAM.
عند تمكين التجميع الخارجي، إذا كان حجم البيانات أقل من
max_bytes_before_external_group_by (أي إن البيانات لم تُكتب إلى القرص)، فسيعمل الاستعلام بالسرعة نفسها كما لو لم يكن التجميع الخارجي مفعّلًا. وإذا كُتبت أي بيانات مؤقتة إلى القرص، فسيكون زمن التشغيل أطول عدة مرات (حوالي ثلاث مرات).
إذا كان لديك ORDER BY مع LIMIT بعد
GROUP BY، فإن مقدار RAM المستخدم يعتمد على مقدار البيانات في
LIMIT، وليس في الجدول بأكمله. ولكن إذا كان
ORDER BY لا يحتوي على
LIMIT، فلا تنسَ تمكين الفرز الخارجي (
max_bytes_before_external_sort).