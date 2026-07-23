Las proyecciones almacenan los datos en un formato que optimiza la ejecución de consultas. Esta funcionalidad resulta útil para lo siguiente:
Descripción general de las proyecciones
- Ejecutar consultas sobre una columna que no forma parte de la clave primaria
- Preagregar columnas, lo que reduce tanto el cómputo como la E/S
Puede consultar más detalles técnicos sobre el funcionamiento interno de las proyecciones en esta página.
Uso de discoLas proyecciones crean internamente una nueva tabla oculta, lo que implica más E/S y más espacio en disco. Por ejemplo, si la proyección define una clave primaria diferente, todos los datos de la tabla original se duplicarán.
Uso de las proyecciones
Creación de la tabla:
Ejemplo de filtrado sin usar claves primarias
Con
CREATE TABLE visits_order
(
`user_id` UInt64,
`user_name` String,
`pages_visited` Nullable(Float64),
`user_agent` String
)
ENGINE = MergeTree()
PRIMARY KEY user_agent
ALTER TABLE, podemos añadir la proyección a una tabla existente:
Inserción de los datos:
ALTER TABLE visits_order ADD PROJECTION user_name_projection (
SELECT *
ORDER BY user_name
)
ALTER TABLE visits_order MATERIALIZE PROJECTION user_name_projection
La proyección nos permitirá filtrar rápidamente por
INSERT INTO visits_order SELECT
number,
'test',
1.5 * (number / 2),
'Android'
FROM numbers(1, 100);
user_name, incluso si en la tabla original
user_name no estaba definido como
PRIMARY_KEY.
En tiempo de consulta, ClickHouse determina que se procesarán menos datos si se utiliza la proyección, ya que los datos están ordenados por
user_name.
Para verificar que una consulta está usando la proyección, podemos revisar la tabla
SELECT
*
FROM visits_order
WHERE user_name='test'
LIMIT 2
system.query_log. En el campo
projections aparece el nombre de la proyección utilizada, o queda vacío si no se ha usado ninguna:
SELECT query, projections FROM system.query_log WHERE query_id='<query_id>'
Cree la tabla con la proyección
Ejemplo de consulta de preagregación
projection_visits_by_user:
Inserte los datos:
CREATE TABLE visits
(
`user_id` UInt64,
`user_name` String,
`pages_visited` Nullable(Float64),
`user_agent` String,
PROJECTION projection_visits_by_user
(
SELECT
user_agent,
sum(pages_visited)
GROUP BY user_id, user_agent
)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_agent
INSERT INTO visits SELECT
number,
'test',
1.5 * (number / 2),
'Android'
FROM numbers(1, 100);
Ejecute una primera consulta con
INSERT INTO visits SELECT
number,
'test',
1. * (number / 2),
'IOS'
FROM numbers(100, 500);
GROUP BY usando el campo
user_agent.
Esta consulta no aprovechará la proyección definida, ya que la agregación previa no coincide.
Para usar la proyección, puede ejecutar consultas que seleccionen parte o la totalidad de los campos de preagregación y de
SELECT
user_agent,
count(DISTINCT user_id)
FROM visits
GROUP BY user_agent
GROUP BY:
SELECT
user_agent
FROM visits
WHERE user_id > 50 AND user_id < 150
GROUP BY user_agent
Como se mencionó anteriormente, puede revisar la tabla
SELECT
user_agent,
sum(pages_visited)
FROM visits
GROUP BY user_agent
system.query_log para comprobar si se utilizó una proyección.
El campo
projections muestra el nombre de la proyección utilizada.
Estará vacío si no se ha utilizado ninguna proyección:
SELECT query, projections FROM system.query_log WHERE query_id='<query_id>'
Para crear un índice de proyección:
Creación y uso de índices de proyección
Inserta algunos datos de ejemplo:
CREATE TABLE events
(
`event_time` DateTime,
`event_id` UInt64,
`user_id` UInt64,
`huge_string` String,
PROJECTION order_by_user_id INDEX user_id TYPE basic
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (event_id);
El campo
INSERT INTO events SELECT * FROM generateRandom() LIMIT 100000;
_part_offset conserva su valor tras las fusiones y mutaciones, lo que lo hace útil para la indexación secundaria. Podemos aprovecharlo en las consultas:
SELECT
count()
FROM events
WHERE _part_starting_offset + _part_offset IN (
SELECT _part_starting_offset + _part_offset
FROM events
WHERE user_id = 42
)
SETTINGS enable_shared_storage_snapshot_in_query = 1
Las proyecciones pueden incluir una cláusula
Proyección de ejemplo con cláusula
Proyección de ejemplo con cláusula
WHERE
WHERE para almacenar solo un subconjunto de filas. Esto resulta útil cuando las consultas filtran con frecuencia según un predicado conocido: la proyección materializa únicamente las filas que coinciden, lo que reduce el almacenamiento y mejora el rendimiento de las consultas.
Crear una tabla y añadir una proyección filtrada:
Inserción de datos:
CREATE TABLE events
(
`event_type` String,
`time` DateTime,
`message` String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY time;
ALTER TABLE events ADD PROJECTION proj_pageview (
SELECT event_type, time, message
WHERE event_type = 'pageview'
ORDER BY time
);
ALTER TABLE events MATERIALIZE PROJECTION proj_pageview;
Cuando la cláusula
INSERT INTO events VALUES
('pageview', '2024-01-01', 'homepage'),
('click', '2024-01-02', 'button'),
('pageview', '2024-01-03', 'about');
WHERE de una consulta implica la cláusula
WHERE de la proyección (es decir, cada condición del filtro de la proyección también está presente en el filtro de la consulta), el optimizador puede usar automáticamente la proyección cuando determina que resulta beneficioso:
La comprobación de implicación es conservadora: se basa en una coincidencia exacta de conjunciones sobre la forma canónica de la expresión. Puede pasar por alto algunas oportunidades de optimización válidas (p. ej., implicaciones de rango), pero nunca producirá resultados incorrectos.
-- This query implies the projection's WHERE, so the projection may be used:
SELECT time, message FROM events WHERE event_type = 'pageview';
-- A stricter query also implies the projection's WHERE:
SELECT time, message FROM events WHERE event_type = 'pageview' AND time > '2024-01-01';
-- This query does NOT imply the projection, so the base table is scanned:
SELECT time, message FROM events WHERE event_type = 'click';
Están disponibles las siguientes operaciones con proyecciones:
Gestión de proyecciones
Use la siguiente sentencia para añadir la descripción de una proyección a los metadatos de una tabla:
ADD PROJECTION
-- Normal projection (supports WHERE)
ALTER TABLE [db.]name [ON CLUSTER cluster] ADD PROJECTION [IF NOT EXISTS] name ( SELECT <COLUMN LIST EXPR> [WHERE <expr>] [ORDER BY] ) [WITH SETTINGS ( setting_name1 = setting_value1, setting_name2 = setting_value2, ...)]
-- Aggregate projection (supports WHERE)
ALTER TABLE [db.]name [ON CLUSTER cluster] ADD PROJECTION [IF NOT EXISTS] name ( SELECT <COLUMN LIST EXPR> [WHERE <expr>] [GROUP BY] ) [WITH SETTINGS ( setting_name1 = setting_value1, setting_name2 = setting_value2, ...)]
Cuando una proyección define una cláusula
WHERE, solo se materializan las filas que cumplen el predicado. El optimizador puede usar esa proyección cuando el
WHERE de la consulta implica lógicamente el
WHERE de la proyección y esta resulta ventajosa para el plan de consulta. Esto se aplica tanto a las proyecciones normales como a las de agregación.
Cláusula
WITH SETTINGS
WITH SETTINGS define ajustes a nivel de proyección, que personalizan cómo la proyección almacena los datos (por ejemplo,
index_granularity o
index_granularity_bytes).
Estos corresponden directamente a los ajustes de tabla de MergeTree, pero se aplican solo a esta proyección.
Ejemplo:
Los ajustes de la proyección prevalecen sobre los ajustes efectivos de la tabla para la proyección, con sujeción a las reglas de validación (p. ej., se rechazarán las anulaciones no válidas o incompatibles).
ALTER TABLE t
ADD PROJECTION p (
SELECT x ORDER BY x
) WITH SETTINGS (
index_granularity = 4096,
index_granularity_bytes = 1048576
);
Utilice la siguiente sentencia para eliminar la descripción de una proyección de los metadatos de una tabla y borrar del disco los archivos de la proyección. Esto se implementa como una mutación.
DROP PROJECTION
ALTER TABLE [db.]name [ON CLUSTER cluster] DROP PROJECTION [IF EXISTS] name
Utilice la siguiente sentencia para reconstruir la proyección
MATERIALIZE PROJECTION
name en la partición
partition_name.
Esto se implementa como una mutación.
ALTER TABLE [db.]table [ON CLUSTER cluster] MATERIALIZE PROJECTION [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name]
Use la sentencia siguiente para eliminar del disco los archivos de la proyección sin eliminar su descripción. Esto se implementa como una mutación.
CLEAR PROJECTION
Los comandos
ALTER TABLE [db.]table [ON CLUSTER cluster] CLEAR PROJECTION [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name]
ADD,
DROP y
CLEAR son ligeros en el sentido de que solo modifican metadatos o eliminan archivos.
Además, se replican y sincronizan los metadatos de las proyecciones mediante ClickHouse Keeper o ZooKeeper.
La manipulación de proyecciones solo se admite en tablas con motor
*MergeTree (incluidas las variantes replicadas).
Cuando ejecuta una consulta, ClickHouse elige entre leer de la tabla original o de una de sus proyecciones. La decisión de leer de la tabla original o de una de sus proyecciones se toma de forma individual para cada parte de la tabla. Por lo general, ClickHouse intenta leer la menor cantidad de datos posible y emplea un par de técnicas para identificar la mejor parte desde la que leer; por ejemplo, el muestreo de la clave primaria de una parte. En algunos casos, las partes de la tabla de origen no tienen partes de proyección correspondientes. Esto puede ocurrir, por ejemplo, porque la creación de una proyección para una tabla en SQL es “perezosa” de forma predeterminada: solo afecta a los datos nuevos que se insertan, pero deja intactas las partes existentes. Como una de las proyecciones ya contiene los valores agregados precalculados, ClickHouse intenta leer de las partes de proyección correspondientes para evitar volver a agregar durante la ejecución de la consulta. Si una parte concreta no tiene la parte de proyección correspondiente, la ejecución de la consulta recurre a la parte original. Pero, ¿qué ocurre si las filas de la tabla original cambian de una forma no trivial debido a fusiones en segundo plano no triviales de partes de datos? Por ejemplo, suponga que la tabla se almacena usando el motor de tabla
Control del comportamiento de las fusiones de proyecciones
ReplacingMergeTree.
Si se detecta la misma fila en varias partes de entrada durante la fusión, solo se conservará la versión más reciente de la fila (la de la parte insertada más recientemente), mientras que todas las versiones anteriores se descartarán.
De forma similar, si la tabla se almacena usando el motor de tabla
AggregatingMergeTree, la operación de fusión puede combinar las mismas filas de las partes de entrada (según los valores de la clave primaria) en una sola fila para actualizar los estados de agregación parciales.
Antes de ClickHouse v24.8, las partes de proyección o bien quedaban desincronizadas silenciosamente con los datos principales, o bien ciertas operaciones, como actualizaciones y eliminaciones, no podían ejecutarse en absoluto, ya que la base de datos lanzaba automáticamente una excepción si la tabla tenía proyecciones.
Desde la versión v24.8, una nueva configuración a nivel de tabla
deduplicate_merge_projection_mode controla el comportamiento cuando las operaciones en segundo plano de fusión no triviales mencionadas anteriormente se producen en partes de la tabla original.
Las mutaciones de eliminación son otro ejemplo de operaciones de fusión de partes que eliminan filas en las partes de la tabla original. Desde la versión v24.7, también disponemos de una configuración para controlar el comportamiento con respecto a las mutaciones de eliminación activadas por eliminaciones ligeras:
lightweight_mutation_projection_mode.
A continuación se indican los posibles valores tanto de
deduplicate_merge_projection_mode como de
lightweight_mutation_projection_mode:
throw(predeterminado): Se lanza una excepción, lo que evita que las partes de proyección queden desincronizadas.
drop: Se eliminan las partes afectadas de la tabla de proyección. Las consultas recurrirán a la parte de la tabla original para las partes de proyección afectadas.
rebuild: La parte de proyección afectada se reconstruye para mantener la coherencia con los datos de la parte de la tabla original.
No se puede usar una columna
Limitaciones
ALIAS en la cláusula
ORDER BY de una proyección. Por ejemplo:
Las columnas
CREATE TABLE t
(
id UInt64,
a UInt32,
ab_sum UInt64 ALIAS a + 1,
PROJECTION p (SELECT a ORDER BY ab_sum)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
-- Falla con UNKNOWN_IDENTIFIER
ALIAS no se almacenan físicamente y se calculan sobre la marcha en el momento de la consulta, por lo que no están disponibles durante la fase de escritura de partes de la proyección, cuando se evalúa la expresión de ordenación.
En su lugar, use columnas
MATERIALIZED o escriba la expresión directamente en línea:
-- usando columna MATERIALIZED
CREATE TABLE t
(
id UInt64,
a UInt32,
ab_sum UInt64 MATERIALIZED a + 1,
PROJECTION p (SELECT a ORDER BY ab_sum)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
-- usando una expresión en línea
CREATE TABLE t
(
id UInt64,
a UInt32,
PROJECTION p (SELECT a ORDER BY a + 1)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id;