يتم إنشاء توثيق الدوال أدناه بالاعتماد على جدول النظام
system.functions.
قُدِّم في: v20.1.0 تعيد اسم النطاق المؤهل بالكامل لخادم ClickHouse.
FQDN
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الأسماء المستعارة:
FQDN()
fullHostName
الوسائط
- لا شيء.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT fqdn()
Response
┌─FQDN()────────────────────────┐
│ clickhouse.us-east-2.internal │
└───────────────────────────────┘
استُحدث في: v1.1.0 يفسّر العدد
MACNumToString
UInt64 على أنه عنوان MAC بتنسيق big-endian.
ويُرجع عنوان MAC المقابل بالتنسيق
AA:BB:CC:DD:EE:FF (قيم مفصولة بنقطتين بالصيغة الست عشرية) كسلسلة نصية.
الصياغة
المعاملات
MACNumToString(num)
num— عدد من نوع UInt64.
UInt64
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT MACNumToString(149809441867716) AS mac_address;
Response
┌─mac_address───────┐
│ 88:00:11:22:33:44 │
└───────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 الدالة العكسية لـ MACNumToString. إذا كان عنوان MAC بتنسيق غير صالح، فستُرجع 0. الصياغة
MACStringToNum
الوسائط
MACStringToNum(s)
s— سلسلة نصية لعنوان MAC.
String
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT MACStringToNum('01:02:03:04:05:06') AS mac_numeric;
Response
1108152157446
أُضيف في: v1.1.0 إذا أُعطي عنوان MAC بالتنسيق AA:BB:CC:DD:EE:FF (أرقام مفصولة بنقطتين بالصيغة السداسية العشرية)، فإنه يعيد أول ثلاثة أوكتيتات على هيئة رقم UInt64. وإذا كان عنوان MAC بتنسيق غير صالح، فإنه يعيد 0. بنية الجملة
MACStringToOUI
الوسائط
MACStringToOUI(s)
s— عنوان MAC كسلسلة نصية.
String
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT MACStringToOUI('00:50:56:12:34:56') AS oui;
Response
20566
أُضيفت في: v25.11.0 إذا جرى تبديل مستخدم الجلسة باستخدام الأمر EXECUTE AS، فستُرجع هذه الدالة اسم المستخدم الأصلي الذي استُخدم للمصادقة وإنشاء الجلسة. الاسم البديل: authUser()
authenticatedUser
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الأسماء البديلة:
authenticatedUser()
authUser
الوسائط
- لا يوجد.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
EXECUTE as u1;
SELECT currentUser(), authenticatedUser();
Response
┌─currentUser()─┬─authenticatedUser()─┐
│ u1 │ default │
└───────────────┴─────────────────────┘
استُحدث في: v1.1.0 ينشئ مخططًا شريطيًا. يرسم شريطًا بعرض يتناسب مع (x - min)، ويكون مساويًا لعدد المحارف في width عندما تكون x = max. يُرسَم الشريط بدقة تصل إلى ثُمن المحرف. البنية
bar
الوسيطات
bar(x, min, max[, width])
x— الحجم المطلوب عرضه.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
min— الحد الأدنى للقيمة.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
max— الحد الأقصى للقيمة.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
width— اختياري. عرض الشريط بالأحرف. القيمة الافتراضية هي
80.
const (U)Int*أو
const Float*أو
const Decimal
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
toHour(EventTime) AS h,
count() AS c,
bar(c, 0, 600000, 20) AS bar
FROM test.hits
GROUP BY h
ORDER BY h ASC
Response
┌──h─┬──────c─┬─bar────────────────┐
│ 0 │ 292907 │ █████████▋ │
│ 1 │ 180563 │ ██████ │
│ 2 │ 114861 │ ███▋ │
│ 3 │ 85069 │ ██▋ │
│ 4 │ 68543 │ ██▎ │
│ 5 │ 78116 │ ██▌ │
│ 6 │ 113474 │ ███▋ │
│ 7 │ 170678 │ █████▋ │
│ 8 │ 278380 │ █████████▎ │
│ 9 │ 391053 │ █████████████ │
│ 10 │ 457681 │ ███████████████▎ │
│ 11 │ 493667 │ ████████████████▍ │
│ 12 │ 509641 │ ████████████████▊ │
│ 13 │ 522947 │ █████████████████▍ │
│ 14 │ 539954 │ █████████████████▊ │
│ 15 │ 528460 │ █████████████████▌ │
│ 16 │ 539201 │ █████████████████▊ │
│ 17 │ 523539 │ █████████████████▍ │
│ 18 │ 506467 │ ████████████████▊ │
│ 19 │ 520915 │ █████████████████▎ │
│ 20 │ 521665 │ █████████████████▍ │
│ 21 │ 542078 │ ██████████████████ │
│ 22 │ 493642 │ ████████████████▍ │
│ 23 │ 400397 │ █████████████▎ │
└────┴────────┴────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يعيد رقمًا تسلسليًا يزداد باطراد لـالكتلة التي تحتوي على الصف. ويُحدَّث رقم الكتلة المُعاد قدر الإمكان، أي قد لا يكون دقيقًا تمامًا.
blockNumber
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
blockNumber()
- لا شيء.
UInt64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT blockNumber()
FROM
(
SELECT *
FROM system.numbers
LIMIT 10
) SETTINGS max_block_size = 2
Response
┌─blockNumber()─┐
│ 7 │
│ 7 │
└───────────────┘
┌─blockNumber()─┐
│ 8 │
│ 8 │
└───────────────┘
┌─blockNumber()─┐
│ 9 │
│ 9 │
└───────────────┘
┌─blockNumber()─┐
│ 10 │
│ 10 │
└───────────────┘
┌─blockNumber()─┐
│ 11 │
│ 11 │
└───────────────┘
أُضيف في: v20.3.0 يعيد الحجم غير المضغوط، بالبايت، لكتلة من القيم على القرص.
blockSerializedSize
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
blockSerializedSize(x1[, x2[, ...]])
x1[, x2, ...]— أي عدد من القيم المطلوب الحصول على الحجم غير المضغوط للكتلة الخاصة بها.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT blockSerializedSize(maxState(1)) AS x;
Response
┌─x─┐
│ 2 │
└───┘
أُضيفت في: v1.1.0 في ClickHouse، تُعالَج الاستعلامات على شكل كتل (chunks). تُرجِع هذه الدالة حجم الكتلة (عدد الصفوف) التي استُدعيت عليها.
blockSize
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الوسائط
blockSize()
- لا يوجد.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT blockSize()
FROM system.numbers LIMIT 5
Response
┌─blockSize()─┐
│ 5 │
│ 5 │
│ 5 │
│ 5 │
│ 5 │
└─────────────┘
قُدِّمت في: v20.5.0 تُرجِع معرّف البناء الذي يُنشئه مصرّف للملف التنفيذي لخادم ClickHouse قيد التشغيل. إذا نُفِّذت في سياق جدول موزّع، فستُنشئ هذه الدالة عمودًا عاديًا بقيم مرتبطة بكل shard. وإلا فإنها تُنتج قيمة ثابتة.
buildId
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكنها إرجاع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الوسائط
buildId()
- لا توجد.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT buildId()
Response
┌─buildId()────────────────────────────────┐
│ AB668BEF095FAA6BD26537F197AC2AF48A927FB4 │
└──────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.1.0 تعيد تقديرًا لحجم البايت غير المضغوط لوسيطاتها في الذاكرة. بالنسبة إلى الوسيطات من النوع
byteSize
String، تعيد الدالة طول السلسلة + 8 (الطول).
إذا كانت للدالة عدة وسيطات، فإنها تحسب مجموع أحجام البايت الخاصة بها.
البنية
الوسائط
byteSize(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— قيم من أي نوع بيانات يُراد تقدير حجمها بالبايت في صورتها غير المضغوطة.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT byteSize('string')
وسائط متعددة
Response
┌─byteSize('string')─┐
│ 15 │
└────────────────────┘
Query
SELECT byteSize(NULL, 1, 0.3, '')
Response
┌─byteSize(NULL, 1, 0.3, '')─┐
│ 19 │
└────────────────────────────┘
أُضيف في: v22.9.0 قيِّم نموذج CatBoost خارجيًا. CatBoost مكتبة تعزيز تدرّجي مفتوحة المصدر طوّرتها Yandex للتعلّم الآلي. تقبل مسارًا إلى نموذج CatBoost ووسيطات النموذج (السمات). المتطلبات المسبقة
catboostEvaluate
- ابنِ مكتبة تقييم CatBoost
libcatboostmodel.<so|dylib>. راجع توثيق CatBoost لمعرفة كيفية تجميعها.
بعد ذلك، حدِّد المسار إلى
libcatboostmodel.<so|dylib> في تهيئة ClickHouse:
لأسباب تتعلق بالأمان والعزل، لا يُجرى تقييم النموذج داخل عملية الخادم، بل داخل عملية clickhouse-library-bridge. عند أول تنفيذ للدالة
<clickhouse>
...
<catboost_lib_path>/path/to/libcatboostmodel.so</catboost_lib_path>
...
</clickhouse>
catboostEvaluate()، يبدأ الخادم عملية جسر المكتبة إذا لم تكن قيد التشغيل بالفعل. وتتواصل العمليتان
باستخدام واجهة HTTP. يُستخدم المنفذ
9012 افتراضيًا. ويمكن تحديد منفذ مختلف كما يلي - ويكون ذلك مفيدًا إذا كان المنفذ
9012 مخصّصًا بالفعل لخدمة مختلفة.
<library_bridge>
<port>9019</port>
</library_bridge>
- درّب نموذج CatBoost باستخدام libcatboost
user_files، كما هو الحال مع الدالة
file.
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
catboostEvaluate(path_to_model, feature_1[, feature_2, ..., feature_n])
path_to_model— مسار إلى نموذج catboost، الموجود داخل الدليل
user_files.
const String
feature— سمة واحدة أو أكثر من سمات/وسائط النموذج.
Float*
Float64
أمثلة
catboostEvaluate
Query
SELECT catboostEvaluate('/var/lib/clickhouse/user_files/occupy.bin', Temperature, Humidity, Light, CO2, HumidityRatio) AS prediction FROM occupancy LIMIT 1
Response
4.695691092573497
أُضيفت في: v26.2.0 تحوّل لونًا من فضاء الألوان الإدراكي OKLab إلى فضاء الألوان sRGB. يُحدَّد لون الإدخال في فضاء الألوان OKLab. إذا كانت قيم الإدخال خارج نطاقات OKLab المعتادة، فتُحدَّد النتيجة وفقًا للتنفيذ. يستخدم OKLab ثلاثة مكوّنات:
colorOKLABToSRGB
- L: الإضاءة الإدراكية (عادةً في النطاق [0..1])
- a: المحور التقابلي الأخضر-الأحمر
- b: المحور التقابلي الأزرق-الأصفر
- التحويل من OKLab إلى Linear sRGB.
- التحويل من Linear sRGB إلى sRGB مُرمَّز بالغاما.
الوسائط
colorOKLABToSRGB(tuple [, gamma])
tuple— قيمة
Tupleتتألف من ثلاث قيم رقمية هي
Lو
aو
b، حيث تقع
Lضمن النطاق
[0...1].
Tuple(Float64, Float64, Float64)
gamma— اختياري. الأسّ المستخدم لتحويل Linear sRGB مرة أخرى إلى sRGB عبر تطبيق
(x ^ (1 / gamma)) * 255على كل قناة
x. القيمة الافتراضية هي
2.2.
Float64
Tuple بالشكل (R, G, B) تمثل قيم ألوان sRGB.
Tuple(Float64, Float64, Float64)
أمثلة
تحويل OKLAB إلى sRGB (Float)
Query
SELECT colorOKLABToSRGB((0.4466, 0.0991, 0.44)) AS rgb;
تحويل OKLAB إلى sRGB (UInt8)
Response
┌─rgb──────────────────────┐
│ (198.07056923258935,0,0) │
└──────────────────────────┘
Query
WITH colorOKLABToSRGB((0.7, 0.1, 0.54)) AS t
SELECT tuple(toUInt8(t.1), toUInt8(t.2), toUInt8(t.3)) AS RGB;
Response
┌─RGB──────────┐
│ (255,0,0) │
└──────────────┘
أُضيف في: v25.7.0 يحوّل لونًا من فضاء الألوان الإدراكي OKLCH إلى فضاء الألوان sRGB المألوف. إذا كانت
colorOKLCHToSRGB
L خارج النطاق
[0...1]، أو كانت
C سالبة، أو كانت
H خارج النطاق
[0...360]، فإن النتيجة تكون مُعرَّفة بحسب التنفيذ.
التحويل هو معكوس
OKLCH هو نسخة أسطوانية من فضاء الألوان OKLab. إحداثياته الثلاث هي
L (السطوع ضمن النطاق
[0...1])، و
C (الكروما
>= 0)، و
H (تدرّج اللون بالدرجات ضمن
[0...360]).
صُمّم OKLab/OKLCH ليكون متجانسًا إدراكيًا مع بقائه منخفض الكلفة حسابيًا.
colorSRGBToOKLCH:
- من OKLCH إلى OKLab.
- من OKLab إلى Linear sRGB
- من Linear sRGB إلى sRGB
الوسائط
colorOKLCHToSRGB(tuple [, gamma])
tuple— قيمة من النوع
Tupleتتألف من ثلاث قيم رقمية
Lو
Cو
H، حيث تكون
Lضمن النطاق
[0...1]، و
C >= 0، و
Hضمن النطاق
[0...360].
Tuple(Float64, Float64, Float64)
gamma— اختياري. الأسّ المستخدم لتحويل Linear sRGB إلى sRGB مرة أخرى، وذلك بتطبيق
(x ^ (1 / gamma)) * 255على كل قناة
x. القيمة الافتراضية هي
2.2.
Float64
Tuple (R, G, B) تمثل قيم ألوان sRGB.
Tuple(Float64, Float64, Float64)
أمثلة
تحويل OKLCH إلى sRGB
Query
SELECT colorOKLCHToSRGB((0.6, 0.12, 40)) AS rgb;
تحويل OKLCH إلى sRGB (UInt8)
Response
┌─rgb───────────────────────────────────────────────────────┐
│ (186.02058688365264,100.68677189684993,71.67819977081575) │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
WITH colorOKLCHToSRGB((0.6, 0.12, 40)) AS t
SELECT tuple(toUInt8(t.1), toUInt8(t.2), toUInt8(t.3)) AS RGB;
Response
┌─RGB──────────┐
│ (186,100,71) │
└──────────────┘
أُضيف في: v26.2.0 يحوّل لونًا مُرمَّزًا في فضاء الألوان sRGB إلى فضاء الألوان OKLAB المتجانس إدراكيًا. إذا كانت أي قناة إدخال خارج
colorSRGBToOKLAB
[0...255] أو كانت قيمة gamma غير موجبة، فإن السلوك يعتمد على التنفيذ.
يتكوّن التحويل من مرحلتين:
OKLAB هو فضاء ألوان متجانس إدراكيًا. إحداثياته الثلاث هي
L (السطوع ضمن النطاق
[0...1]) و
a (Green-Red axis) و
b (Blue-Yellow axis).
صُمّم OKLab ليكون متجانسًا إدراكيًا مع الحفاظ على انخفاض الكلفة الحسابية.
- sRGB إلى Linear sRGB
- Linear sRGB إلى OKLab
الوسائط
colorSRGBToOKLAB(tuple[, gamma])
tuple— قيمة Tuple تتكوّن من ثلاث قيم: R وG وB ضمن النطاق
[0...255].
Tuple(UInt8, UInt8, UInt8)
gamma— اختياري. الأسّ المستخدَم لجعل sRGB خطيًا عبر تطبيق
(x / 255)^gammaعلى كل قناة
x. القيمة الافتراضية هي
2.2.
Float64
Tuple(Float64, Float64, Float64)
أمثلة
تحويل sRGB إلى OKLAB
Query
SELECT colorSRGBToOKLAB((128, 64, 32), 2.2) AS lab;
Response
┌─lab──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (0.4436238384931984,0.07266246769242975,0.07500108778529994) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v25.7.0 يحوّل لونًا مُرمَّزًا في فضاء الألوان sRGB إلى فضاء الألوان OKLCH المتجانس إدراكيًا. إذا كانت أي قناة إدخال خارج النطاق
colorSRGBToOKLCH
[0...255] أو كانت قيمة gamma غير موجبة، فإن السلوك يعتمد على التنفيذ.
يتكوّن التحويل من ثلاث مراحل:
OKLCH هو نسخة أسطوانية من فضاء الألوان OKLab. إحداثياته الثلاث هي
L (السطوع ضمن النطاق
[0...1])، و
C (الكروما
>= 0) و
H (تدرّج اللون بالدرجات ضمن
[0...360]).
صُمِّم OKLab/OKLCH ليكون متجانسًا إدراكيًا مع بقائه منخفض الكلفة حسابيًا.
- من sRGB إلى Linear sRGB
- من Linear sRGB إلى OKLab
- من OKLab إلى OKLCH.
الوسائط
colorSRGBToOKLCH(tuple[, gamma])
tuple— قيمة من النوع
Tupleتتكوّن من ثلاث قيم R وG وB ضمن النطاق
[0...255].
Tuple(UInt8, UInt8, UInt8)
gamma— اختياري. الأسّ المُستخدم لتحويل sRGB إلى تمثيل خطي عبر تطبيق
(x / 255)^gammaعلى كل قناة
x. القيمة الافتراضية هي
2.2.
Float64
Tuple(Float64, Float64, Float64)
أمثلة
تحويل sRGB إلى OKLCH
Query
SELECT colorSRGBToOKLCH((128, 64, 32), 2.2) AS lch;
Response
┌─lch───────────────────────────────────────────────────────┐
│ (0.4436238384931984,0.1044269954567863,45.90734548193018) │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.3.0 تعيد معرّف الاتصال للعميل الذي أرسل الاستعلام الحالي. تكون هذه الدالة مفيدة بشكل خاص في سيناريوهات تصحيح الأخطاء. أُنشئت للتوافق مع الدالة
connectionId
CONNECTION_ID في MySQL.
ولا تُستخدم عادةً في استعلامات الإنتاج.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
connectionId()
- لا يوجد.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT connectionId();
Response
┌─connectionId()─┐
│ 0 │
└────────────────┘
أُضيفت في: v20.8.0 تعيد عدد الخانات اللازمة لتمثيل قيمة بالصيغة العشرية.
countDigits
البنية
تأخذ هذه الدالة في الحسبان مقياس القيم العشرية، أي إنها تحسب النتيجة استنادًا إلى نوع العدد الصحيح الأساسي، وهو
(value * scale).على سبيل المثال:
countDigits(42) = 2
countDigits(42.000) = 5
countDigits(0.04200) = 4
المعاملات القيمة المُعادة يُرجع عدد الخانات اللازمة لتمثيل
countDigits(x)
x.
UInt8
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT countDigits(toDecimal32(1, 9)), countDigits(toDecimal32(-1, 9)),
countDigits(toDecimal64(1, 18)), countDigits(toDecimal64(-1, 18)),
countDigits(toDecimal128(1, 38)), countDigits(toDecimal128(-1, 38));
Response
┌─countDigits(toDecimal32(1, 9))─┬─countDigits(toDecimal32(-1, 9))─┬─countDigits(toDecimal64(1, 18))─┬─countDigits(toDecimal64(-1, 18))─┬─countDigits(toDecimal128(1, 38))─┬─countDigits(toDecimal128(-1, 38))─┐
│ 10 │ 10 │ 19 │ 19 │ 39 │ 39 │
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يُرجع اسم قاعدة البيانات الحالية. ويفيد ذلك في معاملات محرك الجدول ضمن استعلامات
currentDatabase
CREATE TABLE عندما تحتاج إلى تحديد قاعدة البيانات.
راجع أيضًا عبارة
SET.
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الأسماء البديلة:
currentDatabase()
current_database,
DATABASE,
SCHEMA
المعاملات
- لا شيء.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT currentDatabase()
صياغة SQL القياسية من دون أقواس
Response
┌─currentDatabase()─┐
│ default │
└───────────────────┘
Query
SELECT CURRENT_DATABASE
Response
┌─CURRENT_DATABASE─┐
│ default │
└──────────────────┘
قُدِّم في: v21.9.0 يعيد مصفوفة من ملفات تعريف الإعدادات الخاصة بالمستخدم الحالي.
currentProfiles
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
currentProfiles()
- لا توجد.
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT currentProfiles();
Response
┌─currentProfiles()─────────────────────────────┐
│ ['default', 'readonly_user', 'web_analytics'] │
└───────────────────────────────────────────────┘
قُدِّم في: v25.2.0 يعيد معرّف الاستعلام الحالي.
currentQueryID
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الأسماء المستعارة:
currentQueryID()
current_query_id
الوسائط
- لا يوجد.
Query
SELECT currentQueryID();
Response
┌─currentQueryID()─────────────────────┐
│ 1280d0e8-1a08-4524-be6e-77975bb68e7d │
└──────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.9.0 تُرجِع مصفوفة بالأدوار المُعيَّنة للمستخدم الحالي.
currentRoles
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
currentRoles()
- لا يوجد.
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT currentRoles();
Response
┌─currentRoles()─────────────────────────────────┐
│ ['sql-console-role:jane.smith@clickhouse.com'] │
└────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v23.7.0 مماثلة للدالة
currentSchemas
currentDatabase، ولكنها
- تقبل وسيطة من نوع Boolean يتم تجاهلها
- تُرجع اسم قاعدة البيانات في مصفوفة تحتوي على قيمة واحدة.
currentSchemas موجودة فقط للتوافق مع PostgreSQL.
يُرجى استخدام
currentDatabase بدلًا منها.
انظر أيضًا إلى عبارة
SET.
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الأسماء المستعارة:
currentSchemas(bool)
current_schemas
الوسائط
bool— قيمة منطقية يتم تجاهلها.
Bool
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT currentSchemas(true)
Response
┌─currentSchemas(true)─┐
│ ['default'] │
└──────────────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يعيد اسم المستخدم الحالي. في حال كان الاستعلام موزعًا، يُعاد اسم المستخدم الذي بدأ الاستعلام.
currentUser
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تعيد نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الأسماء البديلة:
currentUser()
session_user,
current_user,
user
الوسائط
- لا شيء.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT currentUser()
صيغة SQL القياسية من دون أقواس
Response
┌─currentUser()─┐
│ default │
└───────────────┘
Query
SELECT CURRENT_USER
Response
┌─CURRENT_USER─┐
│ default │
└──────────────┘
أُضيف في: v21.9.0 يُرجع مصفوفة بأسماء ملفات تعريف الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي.
defaultProfiles
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
defaultProfiles()
- لا شيء.
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT defaultProfiles();
Response
┌─defaultProfiles()─┐
│ ['default'] │
└───────────────────┘
أُضيف في: v21.9.0 يُرجع مصفوفة من الأدوار الافتراضية للمستخدم الحالي.
defaultRoles
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
defaultRoles()
- لا توجد.
Array(String)
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT defaultRoles();
Response
┌─defaultRoles()─────────────────────────────────┐
│ ['sql-console-role:jane.smith@clickhouse.com'] │
└────────────────────────────────────────────────┘
تم تقديمه في: v1.1.0 يعيد القيمة الافتراضية لنوع بيانات معيّن. ولا يشمل القيم الافتراضية للأعمدة المخصّصة التي يعيّنها المستخدم. الصيغة
defaultValueOfArgumentType
المعاملات
defaultValueOfArgumentType(expression)
expression— قيمة من أي نوع، أو تعبير يُنتج قيمة من أي نوع.
Any
0 للأرقام، أو سلسلة نصية فارغة للسلاسل النصية، أو
NULL للأنواع
Nullable.
UInt8 أو
String أو
NULL
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT defaultValueOfArgumentType(CAST(1 AS Int8));
مثال على Nullable
Response
┌─defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Int8'))─┐
│ 0 │
└─────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT defaultValueOfArgumentType(CAST(1 AS Nullable(Int8)));
Response
┌─defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Nullable(Int8)'))─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
تم تقديمه في: v1.1.0 تعيد القيمة الافتراضية للنوع ذي الاسم المحدد. البنية
defaultValueOfTypeName
الوسيطات
defaultValueOfTypeName(type)
type— سلسلة نصية تمثل اسم نوع.
String
0 للأرقام، وسلسلة فارغة للسلاسل النصية، أو
NULL في حالة Nullable
UInt8 أو
String أو
NULL
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT defaultValueOfTypeName('Int8');
مثال على Nullable
Response
┌─defaultValueOfTypeName('Int8')─┐
│ 0 │
└────────────────────────────────┘
Query
SELECT defaultValueOfTypeName('Nullable(Int8)');
Response
┌─defaultValueOfTypeName('Nullable(Int8)')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v26.7.0 يعيد الأرقام من العدد
digits
n بدءًا من الفهرس المحدد
offset.
يبدأ العد من 1 وفقًا للمنطق التالي:
- إذا كانت قيمة
offsetهي
0، فسيُطرَح استثناء، لأن
offsetيعتمد ترقيمًا يبدأ من 1.
- إذا كانت قيمة
offsetسالبة، فيبدأ العد بمقدار
offsetأرقام من نهاية العدد بدلًا من بدايته.
- إذا كانت قيمة
offsetأكبر من عدد الأرقام في
n، فستُعاد القيمة
0.
length للمنطق التالي:
- إذا كانت قيمة
lengthموجبة، فهذا يعني عدد الأرقام المطلوب أخذها بدءًا من
offset
- إذا كانت قيمة
lengthسالبة، فهذا يعني عدد الأرقام التي يجب استبعادها من يمين العدد
substring، التي تنفذ العملية المناظرة على السلاسل النصية.
الصياغة
المعاملات
digits(n, offset[, length])
n— العدد الذي ستُستخرج منه الأرقام.
(U)Int8or
(U)Int16or
(U)Int32or
(U)Int64
offset— موضع بداية الأرقام في
n.
(U)Int8or
(U)Int16or
(U)Int32or
(U)Int64
length— اختياري. الطول الأقصى للأرقام.
(U)Int8or
(U)Int16or
(U)Int32or
(U)Int64
n، والمفسَّرة على أنها
UInt64. تُرجع
0 إذا كان النطاق المحدد فارغًا. لا تُحفَظ الأصفار البادئة.
UInt64
أمثلة
إزاحة موجبة
Query
SELECT digits(1234567890, 7)
الإزاحة والطول الموجبان
Response
7890
Query
SELECT digits(1234567890, 7, 2)
تُحسب الإزاحة السالبة من اليمين
Response
78
Query
SELECT digits(1234567890, -3)
الطول السالب يستبعد الأرقام من اليمين
Response
890
Query
SELECT digits(1234567890, 3, -2)
الإزاحة التي تتجاوز النهاية تُرجِع 0
Response
345678
Query
SELECT digits(1234567890, 11)
Response
0
أُضيف في: v22.11.0 يعيد قيمة
displayName
display_name من config، أو الاسم المؤهل بالكامل للنطاق (FQDN) الخاص بالخادم إذا لم يتم تعيينه.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكنها إرجاع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
displayName()
- لا شيء.
display_name من config، أو FQDN الخاص بالخادم إذا لم تكن مُعيّنة.
String
أمثلة
مثال استخدام
Query
SELECT displayName();
Response
┌─displayName()─┐
│ production │
└───────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يعرض وصفًا تفصيليًا للبنية الداخلية لعمود ونوع بياناته.
dumpColumnStructure
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
dumpColumnStructure(x)
x— القيمة المطلوب الحصول على وصف لها.
Any
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT dumpColumnStructure(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'));
Response
┌─dumpColumnStructure(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))─┐
│ DateTime, Const(size = 1, UInt32(size = 1)) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v21.9.0 يعيد مصفوفة من أسماء ملفات تعريف الإعدادات المُمكّنة للمستخدم الحالي.
enabledProfiles
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
enabledProfiles()
- لا يوجد.
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT enabledProfiles();
Response
┌─enabledProfiles()─────────────────────────────────────────────────┐
│ ['default', 'readonly_user', 'web_analytics', 'batch_processing'] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.9.0 تعيد مصفوفة من الأدوار المُمكَّنة للمستخدم الحالي.
enabledRoles
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
enabledRoles()
- لا شيء.
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT enabledRoles();
Response
┌─enabledRoles()─────────────────────────────────────────────────┐
│ ['general_data', 'sql-console-role:jane.smith@clickhouse.com'] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v20.12.0 يُرجع الاسم النصي لرمز خطأ رقمي في ClickHouse. يتوفر الربط بين رموز الخطأ الرقمية وأسماء الأخطاء هنا. البنية
errorCodeToName
الوسائط القيمة المعادة يعيد الاسم النصي للرمز
errorCodeToName(error_code)
error_code.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT errorCodeToName(252);
Response
┌─errorCodeToName(252)─┐
│ TOO_MANY_PARTS │
└──────────────────────┘
قُدِّم في: v21.3.0 يقرأ ملفًا على هيئة سلسلة نصية ويحمّل البيانات إلى العمود المحدد. لا يُفسَّر محتوى الملف. راجع أيضًا دالة الجدول
file
file.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
file(path[, default])