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يتم إنشاء توثيق الدوال أدناه بالاعتماد على جدول النظام system.functions.

FQDN

قُدِّم في: v20.1.0 تعيد اسم النطاق المؤهل بالكامل لخادم ClickHouse.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصياغة
الأسماء المستعارة: fullHostName الوسائط
  • لا شيء.
القيمة المعادة تعيد اسم النطاق المؤهل بالكامل لخادم ClickHouse. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

MACNumToString

استُحدث في: v1.1.0 يفسّر العدد UInt64 على أنه عنوان MAC بتنسيق big-endian. ويُرجع عنوان MAC المقابل بالتنسيق AA:BB:CC:DD:EE:FF (قيم مفصولة بنقطتين بالصيغة الست عشرية) كسلسلة نصية. الصياغة
المعاملات
  • num — عدد من نوع UInt64. UInt64
القيمة المُعادة يُرجع عنوان MAC بالتنسيق AA:BB:CC:DD:EE:FF. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

MACStringToNum

أُضيفت في: v1.1.0 الدالة العكسية لـ MACNumToString. إذا كان عنوان MAC بتنسيق غير صالح، فستُرجع 0. الصياغة
الوسائط
  • s — سلسلة نصية لعنوان MAC. String
القيمة المعادة يعيد عددًا من النوع UInt64. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

MACStringToOUI

أُضيف في: v1.1.0 إذا أُعطي عنوان MAC بالتنسيق AA:BB:CC:DD:EE:FF (أرقام مفصولة بنقطتين بالصيغة السداسية العشرية)، فإنه يعيد أول ثلاثة أوكتيتات على هيئة رقم UInt64. وإذا كان عنوان MAC بتنسيق غير صالح، فإنه يعيد 0. بنية الجملة
الوسائط
  • s — عنوان MAC كسلسلة نصية. String
القيمة المُعادة أول ثلاث ثمانيات على هيئة عدد من نوع UInt64. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

authenticatedUser

أُضيفت في: v25.11.0 إذا جرى تبديل مستخدم الجلسة باستخدام الأمر EXECUTE AS، فستُرجع هذه الدالة اسم المستخدم الأصلي الذي استُخدم للمصادقة وإنشاء الجلسة. الاسم البديل: authUser()
هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصياغة
الأسماء البديلة: authUser الوسائط
  • لا يوجد.
القيمة المعادة اسم المستخدم الذي تمت المصادقة عليه. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

bar

استُحدث في: v1.1.0 ينشئ مخططًا شريطيًا. يرسم شريطًا بعرض يتناسب مع (x - min)، ويكون مساويًا لعدد المحارف في width عندما تكون x = max. يُرسَم الشريط بدقة تصل إلى ثُمن المحرف. البنية
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجع سلسلة تمثل شريطًا مرسومًا بأحرف Unicode. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

blockNumber

أُضيف في: v1.1.0 يعيد رقمًا تسلسليًا يزداد باطراد لـالكتلة التي تحتوي على الصف. ويُحدَّث رقم الكتلة المُعاد قدر الإمكان، أي قد لا يكون دقيقًا تمامًا.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصياغة
الوسائط
  • لا شيء.
القيمة المعادة الرقم التسلسلي لكتلة البيانات التي يقع فيها الصف. UInt64 أمثلة الاستخدام الأساسي
Query
Response

blockSerializedSize

أُضيف في: v20.3.0 يعيد الحجم غير المضغوط، بالبايت، لكتلة من القيم على القرص.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصياغة
الوسائط
  • x1[, x2, ...] — أي عدد من القيم المطلوب الحصول على الحجم غير المضغوط للكتلة الخاصة بها. Any
القيمة المُعادة يعيد عدد البايتات التي ستُكتب إلى القرص لكتلة من القيم من دون ضغط. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

blockSize

أُضيفت في: v1.1.0 في ClickHouse، تُعالَج الاستعلامات على شكل كتل (chunks). تُرجِع هذه الدالة حجم الكتلة (عدد الصفوف) التي استُدعيت عليها.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الصياغة
الوسائط
  • لا يوجد.
القيمة المعادة يعيد عدد الصفوف في الكتلة الحالية. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

buildId

قُدِّمت في: v20.5.0 تُرجِع معرّف البناء الذي يُنشئه مصرّف للملف التنفيذي لخادم ClickHouse قيد التشغيل. إذا نُفِّذت في سياق جدول موزّع، فستُنشئ هذه الدالة عمودًا عاديًا بقيم مرتبطة بكل shard. وإلا فإنها تُنتج قيمة ثابتة.
هذه الدالة غير حتمية: يمكنها إرجاع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الصياغة
الوسائط
  • لا توجد.
القيمة المُعادة يُرجع معرّف البناء. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

byteSize

أُضيفت في: v21.1.0 تعيد تقديرًا لحجم البايت غير المضغوط لوسيطاتها في الذاكرة. بالنسبة إلى الوسيطات من النوع String، تعيد الدالة طول السلسلة + 8 (الطول). إذا كانت للدالة عدة وسيطات، فإنها تحسب مجموع أحجام البايت الخاصة بها. البنية
الوسائط
  • arg1[, arg2, ...] — قيم من أي نوع بيانات يُراد تقدير حجمها بالبايت في صورتها غير المضغوطة. Any
القيمة المُعادة تعيد تقديرًا لحجم الوسائط بالبايت في الذاكرة. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
وسائط متعددة
Query
Response

catboostEvaluate

أُضيف في: v22.9.0 قيِّم نموذج CatBoost خارجيًا. CatBoost مكتبة تعزيز تدرّجي مفتوحة المصدر طوّرتها Yandex للتعلّم الآلي. تقبل مسارًا إلى نموذج CatBoost ووسيطات النموذج (السمات). المتطلبات المسبقة
  1. ابنِ مكتبة تقييم CatBoost
قبل تقييم نماذج CatBoost، يجب إتاحة المكتبة libcatboostmodel.<so|dylib>. راجع توثيق CatBoost لمعرفة كيفية تجميعها. بعد ذلك، حدِّد المسار إلى libcatboostmodel.<so|dylib> في تهيئة ClickHouse:
لأسباب تتعلق بالأمان والعزل، لا يُجرى تقييم النموذج داخل عملية الخادم، بل داخل عملية clickhouse-library-bridge. عند أول تنفيذ للدالة catboostEvaluate()، يبدأ الخادم عملية جسر المكتبة إذا لم تكن قيد التشغيل بالفعل. وتتواصل العمليتان باستخدام واجهة HTTP. يُستخدم المنفذ 9012 افتراضيًا. ويمكن تحديد منفذ مختلف كما يلي - ويكون ذلك مفيدًا إذا كان المنفذ 9012 مخصّصًا بالفعل لخدمة مختلفة.
  1. درّب نموذج CatBoost باستخدام libcatboost
راجع تدريب النماذج وتطبيقها لمعرفة كيفية تدريب نماذج CatBoost انطلاقًا من مجموعة بيانات تدريب. يجب أن يكون ملف النموذج موجودًا داخل دليل user_files، كما هو الحال مع الدالة file.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصياغة
الوسائط
  • path_to_model — مسار إلى نموذج catboost، الموجود داخل الدليل user_files. const String
  • feature — سمة واحدة أو أكثر من سمات/وسائط النموذج. Float*
القيمة المعادة يعيد نتيجة تقييم النموذج. Float64 أمثلة catboostEvaluate
Query
Response

colorOKLABToSRGB

أُضيفت في: v26.2.0 تحوّل لونًا من فضاء الألوان الإدراكي OKLab إلى فضاء الألوان sRGB. يُحدَّد لون الإدخال في فضاء الألوان OKLab. إذا كانت قيم الإدخال خارج نطاقات OKLab المعتادة، فتُحدَّد النتيجة وفقًا للتنفيذ. يستخدم OKLab ثلاثة مكوّنات:
  • L: الإضاءة الإدراكية (عادةً في النطاق [0..1])
  • a: المحور التقابلي الأخضر-الأحمر
  • b: المحور التقابلي الأزرق-الأصفر
مكوّنا a و b غير محدودين نظريًا، لكنهما عمليًا يقعان بين -0.4 و 0.4. صُمّم OKLab ليكون موحّدًا إدراكيًا مع بقائه قليل الكلفة حسابيًا. يُفترض أن يكون هذا التحويل معكوسًا لـ colorSRGBToOKLAB، ويتكوّن من المراحل التالية:
  1. التحويل من OKLab إلى Linear sRGB.
  2. التحويل من Linear sRGB إلى sRGB مُرمَّز بالغاما.
تحدّد وسيطة gamma الاختيارية الأس المستخدم عند التحويل من Linear sRGB إلى قيم RGB مُرمَّزة بالغاما. وإذا لم تُحدَّد، فتُستخدم قيمة gamma افتراضية لضمان الاتساق مع colorSRGBToOKLAB. لمزيد من المعلومات حول فضاء الألوان OKLab وعلاقته بـ sRGB، راجع https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/color&#95;value/oklab . الصياغة
الوسائط
  • tuple — قيمة Tuple تتألف من ثلاث قيم رقمية هي L وa وb، حيث تقع L ضمن النطاق [0...1]. Tuple(Float64, Float64, Float64)
  • gamma — اختياري. الأسّ المستخدم لتحويل Linear sRGB مرة أخرى إلى sRGB عبر تطبيق (x ^ (1 / gamma)) * 255 على كل قناة x. القيمة الافتراضية هي 2.2. Float64
القيمة المعادة تعيد قيمة Tuple بالشكل (R, G, B) تمثل قيم ألوان sRGB. Tuple(Float64, Float64, Float64) أمثلة تحويل OKLAB إلى sRGB (Float)
Query
Response
تحويل OKLAB إلى sRGB ‏(UInt8)
Query
Response

colorOKLCHToSRGB

أُضيف في: v25.7.0 يحوّل لونًا من فضاء الألوان الإدراكي OKLCH إلى فضاء الألوان sRGB المألوف. إذا كانت L خارج النطاق [0...1]، أو كانت C سالبة، أو كانت H خارج النطاق [0...360]، فإن النتيجة تكون مُعرَّفة بحسب التنفيذ.
OKLCH هو نسخة أسطوانية من فضاء الألوان OKLab. إحداثياته الثلاث هي L (السطوع ضمن النطاق [0...1])، وC (الكروما >= 0)، وH (تدرّج اللون بالدرجات ضمن [0...360]). صُمّم OKLab/OKLCH ليكون متجانسًا إدراكيًا مع بقائه منخفض الكلفة حسابيًا.
التحويل هو معكوس colorSRGBToOKLCH:
  1. من OKLCH إلى OKLab.
  2. من OKLab إلى Linear sRGB
  3. من Linear sRGB إلى sRGB
تُستخدم الوسيطة الثانية gamma في المرحلة الأخيرة. للاطلاع على أمثلة مرجعية للألوان في فضاء OKLCH، وكيفية توافقها مع ألوان sRGB، يُرجى مراجعة https://oklch.com/. الصياغة
الوسائط
  • tuple — قيمة من النوع Tuple تتألف من ثلاث قيم رقمية L وC وH، حيث تكون L ضمن النطاق [0...1]، وC >= 0، وH ضمن النطاق [0...360]. Tuple(Float64, Float64, Float64)
  • gamma — اختياري. الأسّ المستخدم لتحويل Linear sRGB إلى sRGB مرة أخرى، وذلك بتطبيق (x ^ (1 / gamma)) * 255 على كل قناة x. القيمة الافتراضية هي 2.2. Float64
القيمة المعادة تعيد قيمة من النوع Tuple ‏(R, G, B) تمثل قيم ألوان sRGB. Tuple(Float64, Float64, Float64) أمثلة تحويل OKLCH إلى sRGB
Query
Response
تحويل OKLCH إلى sRGB (UInt8)
Query
Response

colorSRGBToOKLAB

أُضيف في: v26.2.0 يحوّل لونًا مُرمَّزًا في فضاء الألوان sRGB إلى فضاء الألوان OKLAB المتجانس إدراكيًا. إذا كانت أي قناة إدخال خارج [0...255] أو كانت قيمة gamma غير موجبة، فإن السلوك يعتمد على التنفيذ.
OKLAB هو فضاء ألوان متجانس إدراكيًا. إحداثياته الثلاث هي L (السطوع ضمن النطاق [0...1]) وa (Green-Red axis) وb (Blue-Yellow axis). صُمّم OKLab ليكون متجانسًا إدراكيًا مع الحفاظ على انخفاض الكلفة الحسابية.
يتكوّن التحويل من مرحلتين:
  1. sRGB إلى Linear sRGB
  2. Linear sRGB إلى OKLab
الصياغة
الوسائط
  • tuple — قيمة Tuple تتكوّن من ثلاث قيم: R وG وB ضمن النطاق [0...255]. Tuple(UInt8, UInt8, UInt8)
  • gamma — اختياري. الأسّ المستخدَم لجعل sRGB خطيًا عبر تطبيق (x / 255)^gamma على كل قناة x. القيمة الافتراضية هي 2.2. Float64
القيمة المُعادة يعيد قيمة tuple ‏(L وa وb) تمثّل قيم فضاء الألوان OKLAB. Tuple(Float64, Float64, Float64) أمثلة تحويل sRGB إلى OKLAB
Query
Response

colorSRGBToOKLCH

أُضيف في: v25.7.0 يحوّل لونًا مُرمَّزًا في فضاء الألوان sRGB إلى فضاء الألوان OKLCH المتجانس إدراكيًا. إذا كانت أي قناة إدخال خارج النطاق [0...255] أو كانت قيمة gamma غير موجبة، فإن السلوك يعتمد على التنفيذ.
OKLCH هو نسخة أسطوانية من فضاء الألوان OKLab. إحداثياته الثلاث هي L (السطوع ضمن النطاق [0...1])، وC (الكروما >= 0) وH (تدرّج اللون بالدرجات ضمن [0...360]). صُمِّم OKLab/OKLCH ليكون متجانسًا إدراكيًا مع بقائه منخفض الكلفة حسابيًا.
يتكوّن التحويل من ثلاث مراحل:
  1. من sRGB إلى Linear sRGB
  2. من Linear sRGB إلى OKLab
  3. من OKLab إلى OKLCH.
للاطلاع على مراجع الألوان في فضاء OKLCH وكيف تقابل ألوانَ sRGB، يُرجى مراجعة https://OKLCH.com/. الصياغة
الوسائط
  • tuple — قيمة من النوع Tuple تتكوّن من ثلاث قيم R وG وB ضمن النطاق [0...255]. Tuple(UInt8, UInt8, UInt8)
  • gamma — اختياري. الأسّ المُستخدم لتحويل sRGB إلى تمثيل خطي عبر تطبيق (x / 255)^gamma على كل قناة x. القيمة الافتراضية هي 2.2. Float64
القيمة المُعادة تعيد قيمة ثلاثية (L, C, H) تمثّل قيم فضاء الألوان OKLCH. Tuple(Float64, Float64, Float64) أمثلة تحويل sRGB إلى OKLCH
Query
Response

connectionId

أُضيفت في: v21.3.0 تعيد معرّف الاتصال للعميل الذي أرسل الاستعلام الحالي. تكون هذه الدالة مفيدة بشكل خاص في سيناريوهات تصحيح الأخطاء. أُنشئت للتوافق مع الدالة CONNECTION_ID في MySQL. ولا تُستخدم عادةً في استعلامات الإنتاج.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
البنية
المعاملات
  • لا يوجد.
القيمة المعادة يُرجِع معرّف اتصال العميل الحالي. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

countDigits

أُضيفت في: v20.8.0 تعيد عدد الخانات اللازمة لتمثيل قيمة بالصيغة العشرية.
تأخذ هذه الدالة في الحسبان مقياس القيم العشرية، أي إنها تحسب النتيجة استنادًا إلى نوع العدد الصحيح الأساسي، وهو (value * scale).على سبيل المثال:
  • countDigits(42) = 2
  • countDigits(42.000) = 5
  • countDigits(0.04200) = 4
يمكنك التحقق من تجاوز السعة في Decimal64 باستخدام countDigits(x) > 18، مع أن ذلك أبطأ من isDecimalOverflow.
البنية
المعاملات القيمة المُعادة يُرجع عدد الخانات اللازمة لتمثيل x. UInt8 أمثلة مثال للاستخدام
Query
Response

currentDatabase

أُضيف في: v1.1.0 يُرجع اسم قاعدة البيانات الحالية. ويفيد ذلك في معاملات محرك الجدول ضمن استعلامات CREATE TABLE عندما تحتاج إلى تحديد قاعدة البيانات. راجع أيضًا عبارة SET.
هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الصياغة
الأسماء البديلة: current_database, DATABASE, SCHEMA المعاملات
  • لا شيء.
القيمة المُعادة يُرجع اسم قاعدة البيانات الحالية. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
صياغة SQL القياسية من دون أقواس
Query
Response

currentProfiles

قُدِّم في: v21.9.0 يعيد مصفوفة من ملفات تعريف الإعدادات الخاصة بالمستخدم الحالي.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصياغة
الوسائط
  • لا توجد.
القيمة المعادة يعيد مصفوفة من ملفات تعريف الإعدادات للمستخدم الحالي. Array(String) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

currentQueryID

قُدِّم في: v25.2.0 يعيد معرّف الاستعلام الحالي.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
البنية
الأسماء المستعارة: current_query_id الوسائط
  • لا يوجد.
القيمة المُعادة أمثلة مثال
Query
Response

currentRoles

أُضيفت في: v21.9.0 تُرجِع مصفوفة بالأدوار المُعيَّنة للمستخدم الحالي.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الصياغة
المعاملات
  • لا يوجد.
القيمة المُعادة تُرجع مصفوفة بالأدوار المُسندة إلى المستخدم الحالي. Array(String) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

currentSchemas

أُضيف في: v23.7.0 مماثلة للدالة currentDatabase، ولكنها
  • تقبل وسيطة من نوع Boolean يتم تجاهلها
  • تُرجع اسم قاعدة البيانات في مصفوفة تحتوي على قيمة واحدة.
الدالة currentSchemas موجودة فقط للتوافق مع PostgreSQL. يُرجى استخدام currentDatabase بدلًا منها. انظر أيضًا إلى عبارة SET.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصياغة
الأسماء المستعارة: current_schemas الوسائط
  • bool — قيمة منطقية يتم تجاهلها. Bool
القيمة المُعادة تُرجِع مصفوفةً ذات عنصر واحد تحتوي على اسم قاعدة البيانات الحالية. Array(String) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

currentUser

أُضيف في: v20.1.0 يعيد اسم المستخدم الحالي. في حال كان الاستعلام موزعًا، يُعاد اسم المستخدم الذي بدأ الاستعلام.
هذه الدالة غير حتمية: قد تعيد نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
البنية
الأسماء البديلة: session_user, current_user, user الوسائط
  • لا شيء.
القيمة المعادة يعيد اسم المستخدم الحالي، أو اسم تسجيل الدخول للمستخدم الذي بدأ الاستعلام. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
صيغة SQL القياسية من دون أقواس
Query
Response

defaultProfiles

أُضيف في: v21.9.0 يُرجع مصفوفة بأسماء ملفات تعريف الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصياغة
الوسيطات
  • لا شيء.
القيمة المعادة يعيد مصفوفة من أسماء ملفات تعريف الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي. Array(String) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

defaultRoles

أُضيف في: v21.9.0 يُرجع مصفوفة من الأدوار الافتراضية للمستخدم الحالي.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصياغة
الوسيطات
  • لا توجد.
القيمة المُعادة تعيد مصفوفة من الأدوار الافتراضية للمستخدم الحالي. Array(String) أمثلة مثال للاستخدام
Query
Response

defaultValueOfArgumentType

تم تقديمه في: v1.1.0 يعيد القيمة الافتراضية لنوع بيانات معيّن. ولا يشمل القيم الافتراضية للأعمدة المخصّصة التي يعيّنها المستخدم. الصيغة
المعاملات
  • expression — قيمة من أي نوع، أو تعبير يُنتج قيمة من أي نوع. Any
القيمة المُعادة تعيد 0 للأرقام، أو سلسلة نصية فارغة للسلاسل النصية، أو NULL للأنواع Nullable. UInt8 أو String أو NULL أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
مثال على Nullable
Query
Response

defaultValueOfTypeName

تم تقديمه في: v1.1.0 تعيد القيمة الافتراضية للنوع ذي الاسم المحدد. البنية
الوسيطات
  • type — سلسلة نصية تمثل اسم نوع. String
القيمة المُعادة تُرجع القيمة الافتراضية لاسم النوع المحدد: 0 للأرقام، وسلسلة فارغة للسلاسل النصية، أو NULL في حالة Nullable UInt8 أو String أو NULL أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
مثال على Nullable
Query
Response

digits

أُضيف في: v26.7.0 يعيد الأرقام من العدد n بدءًا من الفهرس المحدد offset. يبدأ العد من 1 وفقًا للمنطق التالي:
  • إذا كانت قيمة offset هي 0، فسيُطرَح استثناء، لأن offset يعتمد ترقيمًا يبدأ من 1.
  • إذا كانت قيمة offset سالبة، فيبدأ العد بمقدار offset أرقام من نهاية العدد بدلًا من بدايته.
  • إذا كانت قيمة offset أكبر من عدد الأرقام في n، فستُعاد القيمة 0.
يخضع الوسيط الاختياري length للمنطق التالي:
  • إذا كانت قيمة length موجبة، فهذا يعني عدد الأرقام المطلوب أخذها بدءًا من offset
  • إذا كانت قيمة length سالبة، فهذا يعني عدد الأرقام التي يجب استبعادها من يمين العدد
راجع أيضًا الدالة substring، التي تنفذ العملية المناظرة على السلاسل النصية. الصياغة
المعاملات القيمة المعادة الأرقام المحددة من n، والمفسَّرة على أنها UInt64. تُرجع 0 إذا كان النطاق المحدد فارغًا. لا تُحفَظ الأصفار البادئة. UInt64 أمثلة إزاحة موجبة
Query
Response
الإزاحة والطول الموجبان
Query
Response
تُحسب الإزاحة السالبة من اليمين
Query
Response
الطول السالب يستبعد الأرقام من اليمين
Query
Response
الإزاحة التي تتجاوز النهاية تُرجِع 0
Query
Response

displayName

أُضيف في: v22.11.0 يعيد قيمة display_name من config، أو الاسم المؤهل بالكامل للنطاق (FQDN) الخاص بالخادم إذا لم يتم تعيينه.
هذه الدالة غير حتمية: يمكنها إرجاع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات
  • لا شيء.
القيمة المُعادة تُعيد قيمة display_name من config، أو FQDN الخاص بالخادم إذا لم تكن مُعيّنة. String أمثلة مثال استخدام
Query
Response

dumpColumnStructure

أُضيف في: v1.1.0 يعرض وصفًا تفصيليًا للبنية الداخلية لعمود ونوع بياناته.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الصياغة
المعاملات
  • x — القيمة المطلوب الحصول على وصف لها. Any
القيمة المُعادة يعيد وصفًا لبنية العمود المستخدمة لتمثيل هذه القيمة. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

enabledProfiles

أُضيف في: v21.9.0 يعيد مصفوفة من أسماء ملفات تعريف الإعدادات المُمكّنة للمستخدم الحالي.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
البنية
الوسائط
  • لا يوجد.
القيمة المُعادة تُرجع مصفوفة بأسماء ملفات تعريف الإعدادات المُمكَّنة للمستخدم الحالي. Array(String) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

enabledRoles

أُضيفت في: v21.9.0 تعيد مصفوفة من الأدوار المُمكَّنة للمستخدم الحالي.
هذه الدالة غير حتمية: قد تعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصياغة
الوسيطات
  • لا شيء.
القيمة المعادة تُرجع مصفوفة بأسماء الأدوار المفعّلة للمستخدم الحالي. Array(String) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

errorCodeToName

أُضيف في: v20.12.0 يُرجع الاسم النصي لرمز خطأ رقمي في ClickHouse. يتوفر الربط بين رموز الخطأ الرقمية وأسماء الأخطاء هنا. البنية
الوسائط القيمة المعادة يعيد الاسم النصي للرمز error_code. String أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

file

قُدِّم في: v21.3.0 يقرأ ملفًا على هيئة سلسلة نصية ويحمّل البيانات إلى العمود المحدد. لا يُفسَّر محتوى الملف. راجع أيضًا دالة الجدول file.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
البنية
الوسائط
  • path — مسار الملف بالنسبة إلى user_files_path. يدعم أحرف البدل *, **, ?, {abc,def} و {N..M}، حيث إن N وM عددان، و'abc' و'def' سلسلتان نصيتان. String
  • default — القيمة المُعادة إذا لم يكن الملف موجودًا أو تعذّر الوصول إليه. String أو