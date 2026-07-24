يتم إنشاء توثيق الدوال أدناه بالاعتماد على جدول النظام system.functions .

قُدِّم في: v20.1.0

تعيد اسم النطاق المؤهل بالكامل لخادم ClickHouse.

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

الصياغة

FQDN()

الأسماء المستعارة: fullHostName

الوسائط

لا شيء.

القيمة المعادة

تعيد اسم النطاق المؤهل بالكامل لخادم ClickHouse. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT fqdn()

Response ┌─FQDN()────────────────────────┐ │ clickhouse.us-east-2.internal │ └───────────────────────────────┘

استُحدث في: v1.1.0

AA:BB:CC:DD:EE:FF (قيم مفصولة بنقطتين بالصيغة الست عشرية) كسلسلة نصية. يفسّر العدد UInt64 على أنه عنوان MAC بتنسيق big-endian. ويُرجع عنوان MAC المقابل بالتنسيق(قيم مفصولة بنقطتين بالصيغة الست عشرية) كسلسلة نصية.

الصياغة

MACNumToString(num)

المعاملات

num — عدد من نوع UInt64. UInt64

القيمة المُعادة

يُرجع عنوان MAC بالتنسيق AA:BB:CC:DD:EE:FF. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT MACNumToString( 149809441867716 ) AS mac_address;

Response ┌─mac_address───────┐ │ 88:00:11:22:33:44 │ └───────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

الدالة العكسية لـ MACNumToString. إذا كان عنوان MAC بتنسيق غير صالح، فستُرجع 0.

الصياغة

MACStringToNum(s)

الوسائط

s — سلسلة نصية لعنوان MAC. String

القيمة المعادة

يعيد عددًا من النوع UInt64. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT MACStringToNum( '01:02:03:04:05:06' ) AS mac_numeric;

Response 1108152157446

أُضيف في: v1.1.0

إذا أُعطي عنوان MAC بالتنسيق AA:BB:CC:DD:EE:FF (أرقام مفصولة بنقطتين بالصيغة السداسية العشرية)، فإنه يعيد أول ثلاثة أوكتيتات على هيئة رقم UInt64. وإذا كان عنوان MAC بتنسيق غير صالح، فإنه يعيد 0.

بنية الجملة

MACStringToOUI(s)

الوسائط

s — عنوان MAC كسلسلة نصية. String

القيمة المُعادة

أول ثلاث ثمانيات على هيئة عدد من نوع UInt64. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT MACStringToOUI( '00:50:56:12:34:56' ) AS oui;

Response 20566

أُضيفت في: v25.11.0

إذا جرى تبديل مستخدم الجلسة باستخدام الأمر EXECUTE AS، فستُرجع هذه الدالة اسم المستخدم الأصلي الذي استُخدم للمصادقة وإنشاء الجلسة. الاسم البديل: authUser()

هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

الصياغة

authenticatedUser()

الأسماء البديلة: authUser

الوسائط

لا يوجد.

القيمة المعادة

اسم المستخدم الذي تمت المصادقة عليه. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query EXECUTE as u1; SELECT currentUser(), authenticatedUser();

Response ┌─currentUser()─┬─authenticatedUser()─┐ │ u1 │ default │ └───────────────┴─────────────────────┘

استُحدث في: v1.1.0

ينشئ مخططًا شريطيًا. يرسم شريطًا بعرض يتناسب مع (x - min)، ويكون مساويًا لعدد المحارف في width عندما تكون x = max. يُرسَم الشريط بدقة تصل إلى ثُمن المحرف.

البنية

bar(x, min, max[, width])

الوسيطات

القيمة المُعادة

تُرجع سلسلة تمثل شريطًا مرسومًا بأحرف Unicode. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT toHour(EventTime) AS h, count () AS c, bar(c, 0 , 600000 , 20 ) AS bar FROM test . hits GROUP BY h ORDER BY h ASC

Response ┌──h─┬──────c─┬─bar────────────────┐ │ 0 │ 292907 │ █████████▋ │ │ 1 │ 180563 │ ██████ │ │ 2 │ 114861 │ ███▋ │ │ 3 │ 85069 │ ██▋ │ │ 4 │ 68543 │ ██▎ │ │ 5 │ 78116 │ ██▌ │ │ 6 │ 113474 │ ███▋ │ │ 7 │ 170678 │ █████▋ │ │ 8 │ 278380 │ █████████▎ │ │ 9 │ 391053 │ █████████████ │ │ 10 │ 457681 │ ███████████████▎ │ │ 11 │ 493667 │ ████████████████▍ │ │ 12 │ 509641 │ ████████████████▊ │ │ 13 │ 522947 │ █████████████████▍ │ │ 14 │ 539954 │ █████████████████▊ │ │ 15 │ 528460 │ █████████████████▌ │ │ 16 │ 539201 │ █████████████████▊ │ │ 17 │ 523539 │ █████████████████▍ │ │ 18 │ 506467 │ ████████████████▊ │ │ 19 │ 520915 │ █████████████████▎ │ │ 20 │ 521665 │ █████████████████▍ │ │ 21 │ 542078 │ ██████████████████ │ │ 22 │ 493642 │ ████████████████▍ │ │ 23 │ 400397 │ █████████████▎ │ └────┴────────┴────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يعيد رقمًا تسلسليًا يزداد باطراد لـ الكتلة التي تحتوي على الصف. ويُحدَّث رقم الكتلة المُعاد قدر الإمكان، أي قد لا يكون دقيقًا تمامًا.

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

الصياغة

blockNumber()

الوسائط

لا شيء.

القيمة المعادة

الرقم التسلسلي لكتلة البيانات التي يقع فيها الصف. UInt64

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT blockNumber() FROM ( SELECT * FROM system . numbers LIMIT 10 ) SETTINGS max_block_size = 2

Response ┌─blockNumber()─┐ │ 7 │ │ 7 │ └───────────────┘ ┌─blockNumber()─┐ │ 8 │ │ 8 │ └───────────────┘ ┌─blockNumber()─┐ │ 9 │ │ 9 │ └───────────────┘ ┌─blockNumber()─┐ │ 10 │ │ 10 │ └───────────────┘ ┌─blockNumber()─┐ │ 11 │ │ 11 │ └───────────────┘

أُضيف في: v20.3.0

يعيد الحجم غير المضغوط، بالبايت، لكتلة من القيم على القرص.

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

الصياغة

blockSerializedSize(x1[, x2[, ...]])

الوسائط

x1[, x2, ...] — أي عدد من القيم المطلوب الحصول على الحجم غير المضغوط للكتلة الخاصة بها. Any

القيمة المُعادة

يعيد عدد البايتات التي ستُكتب إلى القرص لكتلة من القيم من دون ضغط. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT blockSerializedSize(maxState( 1 )) AS x;

Response ┌─x─┐ │ 2 │ └───┘

أُضيفت في: v1.1.0

في ClickHouse، تُعالَج الاستعلامات على شكل كتل (chunks). تُرجِع هذه الدالة حجم الكتلة (عدد الصفوف) التي استُدعيت عليها.

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.

الصياغة

blockSize ()

الوسائط

لا يوجد.

القيمة المعادة

يعيد عدد الصفوف في الكتلة الحالية. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT blockSize () FROM system . numbers LIMIT 5

Response ┌─blockSize()─┐ │ 5 │ │ 5 │ │ 5 │ │ 5 │ │ 5 │ └─────────────┘

قُدِّمت في: v20.5.0

تُرجِع معرّف البناء الذي يُنشئه مصرّف للملف التنفيذي لخادم ClickHouse قيد التشغيل. إذا نُفِّذت في سياق جدول موزّع، فستُنشئ هذه الدالة عمودًا عاديًا بقيم مرتبطة بكل shard. وإلا فإنها تُنتج قيمة ثابتة.

هذه الدالة غير حتمية: يمكنها إرجاع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.

الصياغة

buildId()

الوسائط

لا توجد.

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT buildId()

Response ┌─buildId()────────────────────────────────┐ │ AB668BEF095FAA6BD26537F197AC2AF48A927FB4 │ └──────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v21.1.0

تعيد تقديرًا لحجم البايت غير المضغوط لوسيطاتها في الذاكرة. بالنسبة إلى الوسيطات من النوع String ، تعيد الدالة طول السلسلة + 8 (الطول). إذا كانت للدالة عدة وسيطات، فإنها تحسب مجموع أحجام البايت الخاصة بها.

البنية

byteSize(arg1[, arg2, ...])

الوسائط

arg1[, arg2, ...] — قيم من أي نوع بيانات يُراد تقدير حجمها بالبايت في صورتها غير المضغوطة. Any

القيمة المُعادة

تعيد تقديرًا لحجم الوسائط بالبايت في الذاكرة. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT byteSize( 'string' )

Response ┌─byteSize('string')─┐ │ 15 │ └────────────────────┘

وسائط متعددة

Query SELECT byteSize( NULL , 1 , 0 . 3 , '' )

Response ┌─byteSize(NULL, 1, 0.3, '')─┐ │ 19 │ └────────────────────────────┘

أُضيف في: v22.9.0

قيِّم نموذج CatBoost خارجيًا. CatBoost مكتبة تعزيز تدرّجي مفتوحة المصدر طوّرتها Yandex للتعلّم الآلي. تقبل مسارًا إلى نموذج CatBoost ووسيطات النموذج (السمات).

المتطلبات المسبقة

ابنِ مكتبة تقييم CatBoost

libcatboostmodel.<so|dylib> . راجع قبل تقييم نماذج CatBoost، يجب إتاحة المكتبة. راجع توثيق CatBoost لمعرفة كيفية تجميعها.

بعد ذلك، حدِّد المسار إلى libcatboostmodel.<so|dylib> في تهيئة ClickHouse:

< clickhouse > ... < catboost_lib_path > /path/to/libcatboostmodel.so </ catboost_lib_path > ... </ clickhouse >

لأسباب تتعلق بالأمان والعزل، لا يُجرى تقييم النموذج داخل عملية الخادم، بل داخل عملية clickhouse-library-bridge. عند أول تنفيذ للدالة catboostEvaluate() ، يبدأ الخادم عملية جسر المكتبة إذا لم تكن قيد التشغيل بالفعل. وتتواصل العمليتان باستخدام واجهة HTTP. يُستخدم المنفذ 9012 افتراضيًا. ويمكن تحديد منفذ مختلف كما يلي - ويكون ذلك مفيدًا إذا كان المنفذ 9012 مخصّصًا بالفعل لخدمة مختلفة.

< library_bridge > < port > 9019 </ port > </ library_bridge >

درّب نموذج CatBoost باستخدام libcatboost

راجع تدريب النماذج وتطبيقها لمعرفة كيفية تدريب نماذج CatBoost انطلاقًا من مجموعة بيانات تدريب.

يجب أن يكون ملف النموذج موجودًا داخل دليل user_files ، كما هو الحال مع الدالة file

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

الصياغة

catboostEvaluate(path_to_model, feature_1[, feature_2, ..., feature_n])

الوسائط

path_to_model — مسار إلى نموذج catboost، الموجود داخل الدليل user_files . const String

— مسار إلى نموذج catboost، الموجود داخل الدليل . feature — سمة واحدة أو أكثر من سمات/وسائط النموذج. Float*

القيمة المعادة

يعيد نتيجة تقييم النموذج. Float64

أمثلة

catboostEvaluate

Query SELECT catboostEvaluate( '/var/lib/clickhouse/user_files/occupy.bin' , Temperature, Humidity, Light, CO2, HumidityRatio) AS prediction FROM occupancy LIMIT 1

Response 4.695691092573497

أُضيفت في: v26.2.0

تحوّل لونًا من فضاء الألوان الإدراكي OKLab إلى فضاء الألوان sRGB.

يُحدَّد لون الإدخال في فضاء الألوان OKLab. إذا كانت قيم الإدخال خارج نطاقات OKLab المعتادة، فتُحدَّد النتيجة وفقًا للتنفيذ.

يستخدم OKLab ثلاثة مكوّنات:

L: الإضاءة الإدراكية (عادةً في النطاق [0..1])

a: المحور التقابلي الأخضر-الأحمر

b: المحور التقابلي الأزرق-الأصفر

مكوّنا a و b غير محدودين نظريًا، لكنهما عمليًا يقعان بين -0.4 و 0.4. صُمّم OKLab ليكون موحّدًا إدراكيًا مع بقائه قليل الكلفة حسابيًا.

يُفترض أن يكون هذا التحويل معكوسًا لـ colorSRGBToOKLAB، ويتكوّن من المراحل التالية:

التحويل من OKLab إلى Linear sRGB. التحويل من Linear sRGB إلى sRGB مُرمَّز بالغاما.

تحدّد وسيطة gamma الاختيارية الأس المستخدم عند التحويل من Linear sRGB إلى قيم RGB مُرمَّزة بالغاما. وإذا لم تُحدَّد، فتُستخدم قيمة gamma افتراضية لضمان الاتساق مع colorSRGBToOKLAB.

لمزيد من المعلومات حول فضاء الألوان OKLab وعلاقته بـ sRGB، راجع https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/color_value/oklab

الصياغة

colorOKLABToSRGB(tuple [, gamma])

الوسائط

tuple — قيمة Tuple تتألف من ثلاث قيم رقمية هي L و a و b ، حيث تقع L ضمن النطاق [0...1] . Tuple(Float64, Float64, Float64)

— قيمة تتألف من ثلاث قيم رقمية هي و و ، حيث تقع ضمن النطاق . gamma — اختياري. الأسّ المستخدم لتحويل Linear sRGB مرة أخرى إلى sRGB عبر تطبيق (x ^ (1 / gamma)) * 255 على كل قناة x . القيمة الافتراضية هي 2.2 . Float64

القيمة المعادة

Tuple بالشكل (R, G, B) تمثل قيم ألوان sRGB. تعيد قيمةبالشكل (R, G, B) تمثل قيم ألوان sRGB. Tuple(Float64, Float64, Float64)

أمثلة

تحويل OKLAB إلى sRGB (Float)

Query SELECT colorOKLABToSRGB(( 0 . 4466 , 0 . 0991 , 0 . 44 )) AS rgb;

Response ┌─rgb──────────────────────┐ │ (198.07056923258935,0,0) │ └──────────────────────────┘

تحويل OKLAB إلى sRGB ‏(UInt8)

Query WITH colorOKLABToSRGB(( 0 . 7 , 0 . 1 , 0 . 54 )) AS t SELECT tuple(toUInt8( t . 1 ), toUInt8( t . 2 ), toUInt8( t . 3 )) AS RGB;

Response ┌─RGB──────────┐ │ (255,0,0) │ └──────────────┘

أُضيف في: v25.7.0

يحوّل لونًا من فضاء الألوان الإدراكي OKLCH إلى فضاء الألوان sRGB المألوف.

إذا كانت L خارج النطاق [0...1] ، أو كانت C سالبة، أو كانت H خارج النطاق [0...360] ، فإن النتيجة تكون مُعرَّفة بحسب التنفيذ.

OKLCH هو نسخة أسطوانية من فضاء الألوان OKLab. إحداثياته الثلاث هي L (السطوع ضمن النطاق [0...1] )، و C (الكروما >= 0 )، و H (تدرّج اللون بالدرجات ضمن [0...360] ). صُمّم OKLab/OKLCH ليكون متجانسًا إدراكيًا مع بقائه منخفض الكلفة حسابيًا.

التحويل هو معكوس colorSRGBToOKLCH

من OKLCH إلى OKLab. من OKLab إلى Linear sRGB من Linear sRGB إلى sRGB

تُستخدم الوسيطة الثانية gamma في المرحلة الأخيرة.

للاطلاع على أمثلة مرجعية للألوان في فضاء OKLCH، وكيفية توافقها مع ألوان sRGB، يُرجى مراجعة https://oklch.com/

الصياغة

colorOKLCHToSRGB(tuple [, gamma])

الوسائط

tuple — قيمة من النوع Tuple تتألف من ثلاث قيم رقمية L و C و H ، حيث تكون L ضمن النطاق [0...1] ، و C >= 0 ، و H ضمن النطاق [0...360] . Tuple(Float64, Float64, Float64)

— قيمة من النوع تتألف من ثلاث قيم رقمية و و ، حيث تكون ضمن النطاق ، و ، و ضمن النطاق . gamma — اختياري. الأسّ المستخدم لتحويل Linear sRGB إلى sRGB مرة أخرى، وذلك بتطبيق (x ^ (1 / gamma)) * 255 على كل قناة x . القيمة الافتراضية هي 2.2 . Float64

القيمة المعادة

Tuple ‏(R, G, B) تمثل قيم ألوان sRGB. تعيد قيمة من النوع‏(R, G, B) تمثل قيم ألوان sRGB. Tuple(Float64, Float64, Float64)

أمثلة

تحويل OKLCH إلى sRGB

Query SELECT colorOKLCHToSRGB(( 0 . 6 , 0 . 12 , 40 )) AS rgb;

Response ┌─rgb───────────────────────────────────────────────────────┐ │ (186.02058688365264,100.68677189684993,71.67819977081575) │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘

تحويل OKLCH إلى sRGB (UInt8)

Query WITH colorOKLCHToSRGB(( 0 . 6 , 0 . 12 , 40 )) AS t SELECT tuple(toUInt8( t . 1 ), toUInt8( t . 2 ), toUInt8( t . 3 )) AS RGB;

Response ┌─RGB──────────┐ │ (186,100,71) │ └──────────────┘

أُضيف في: v26.2.0

يحوّل لونًا مُرمَّزًا في فضاء الألوان sRGB إلى فضاء الألوان OKLAB المتجانس إدراكيًا.

إذا كانت أي قناة إدخال خارج [0...255] أو كانت قيمة gamma غير موجبة، فإن السلوك يعتمد على التنفيذ.

OKLAB هو فضاء ألوان متجانس إدراكيًا. إحداثياته الثلاث هي L (السطوع ضمن النطاق [0...1] ) و a (Green-Red axis) و b (Blue-Yellow axis) . صُمّم OKLab ليكون متجانسًا إدراكيًا مع الحفاظ على انخفاض الكلفة الحسابية.

يتكوّن التحويل من مرحلتين:

sRGB إلى Linear sRGB Linear sRGB إلى OKLab

الصياغة

colorSRGBToOKLAB(tuple[, gamma])

الوسائط

tuple — قيمة Tuple تتكوّن من ثلاث قيم: R وG وB ضمن النطاق [0...255] . Tuple(UInt8, UInt8, UInt8)

— قيمة Tuple تتكوّن من ثلاث قيم: R وG وB ضمن النطاق . gamma — اختياري. الأسّ المستخدَم لجعل sRGB خطيًا عبر تطبيق (x / 255)^gamma على كل قناة x . القيمة الافتراضية هي 2.2 . Float64

القيمة المُعادة

يعيد قيمة tuple ‏(L وa وb) تمثّل قيم فضاء الألوان OKLAB. Tuple(Float64, Float64, Float64)

أمثلة

تحويل sRGB إلى OKLAB

Query SELECT colorSRGBToOKLAB(( 128 , 64 , 32 ), 2 . 2 ) AS lab;

Response ┌─lab──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (0.4436238384931984,0.07266246769242975,0.07500108778529994) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v25.7.0

يحوّل لونًا مُرمَّزًا في فضاء الألوان sRGB إلى فضاء الألوان OKLCH المتجانس إدراكيًا.

إذا كانت أي قناة إدخال خارج النطاق [0...255] أو كانت قيمة gamma غير موجبة، فإن السلوك يعتمد على التنفيذ.

OKLCH هو نسخة أسطوانية من فضاء الألوان OKLab. إحداثياته الثلاث هي L (السطوع ضمن النطاق [0...1] )، و C (الكروما >= 0 ) و H (تدرّج اللون بالدرجات ضمن [0...360] ). صُمِّم OKLab/OKLCH ليكون متجانسًا إدراكيًا مع بقائه منخفض الكلفة حسابيًا.

يتكوّن التحويل من ثلاث مراحل:

من sRGB إلى Linear sRGB من Linear sRGB إلى OKLab من OKLab إلى OKLCH.

للاطلاع على مراجع الألوان في فضاء OKLCH وكيف تقابل ألوانَ sRGB، يُرجى مراجعة https://OKLCH.com/

الصياغة

colorSRGBToOKLCH(tuple[, gamma])

الوسائط

tuple — قيمة من النوع Tuple تتكوّن من ثلاث قيم R وG وB ضمن النطاق [0...255] . Tuple(UInt8, UInt8, UInt8)

— قيمة من النوع تتكوّن من ثلاث قيم R وG وB ضمن النطاق . gamma — اختياري. الأسّ المُستخدم لتحويل sRGB إلى تمثيل خطي عبر تطبيق (x / 255)^gamma على كل قناة x . القيمة الافتراضية هي 2.2 . Float64

القيمة المُعادة

أمثلة

تحويل sRGB إلى OKLCH

Query SELECT colorSRGBToOKLCH(( 128 , 64 , 32 ), 2 . 2 ) AS lch;

Response ┌─lch───────────────────────────────────────────────────────┐ │ (0.4436238384931984,0.1044269954567863,45.90734548193018) │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v21.3.0

تعيد معرّف الاتصال للعميل الذي أرسل الاستعلام الحالي. تكون هذه الدالة مفيدة بشكل خاص في سيناريوهات تصحيح الأخطاء. أُنشئت للتوافق مع الدالة CONNECTION_ID في MySQL. ولا تُستخدم عادةً في استعلامات الإنتاج.

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.

البنية

connectionId()

المعاملات

لا يوجد.

القيمة المعادة

يُرجِع معرّف اتصال العميل الحالي. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT connectionId();

Response ┌─connectionId()─┐ │ 0 │ └────────────────┘

أُضيفت في: v20.8.0

تعيد عدد الخانات اللازمة لتمثيل قيمة بالصيغة العشرية.

تأخذ هذه الدالة في الحسبان مقياس القيم العشرية، أي إنها تحسب النتيجة استنادًا إلى نوع العدد الصحيح الأساسي، وهو (value * scale) . على سبيل المثال: countDigits(42) = 2

countDigits(42.000) = 5

countDigits(0.04200) = 4

Decimal64 باستخدام countDigits(x) > 18 ، مع أن ذلك أبطأ من يمكنك التحقق من تجاوز السعة فيباستخدام، مع أن ذلك أبطأ من isDecimalOverflow

البنية

countDigits(x)

المعاملات

x — قيمة صحيحة أو عشرية. (U)Int* أو Decimal

القيمة المُعادة

x . UInt8 يُرجع عدد الخانات اللازمة لتمثيل

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT countDigits(toDecimal32( 1 , 9 )), countDigits(toDecimal32( - 1 , 9 )), countDigits(toDecimal64( 1 , 18 )), countDigits(toDecimal64( - 1 , 18 )), countDigits(toDecimal128( 1 , 38 )), countDigits(toDecimal128( - 1 , 38 ));

Response ┌─countDigits(toDecimal32(1, 9))─┬─countDigits(toDecimal32(-1, 9))─┬─countDigits(toDecimal64(1, 18))─┬─countDigits(toDecimal64(-1, 18))─┬─countDigits(toDecimal128(1, 38))─┬─countDigits(toDecimal128(-1, 38))─┐ │ 10 │ 10 │ 19 │ 19 │ 39 │ 39 │ └────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يُرجع اسم قاعدة البيانات الحالية. ويفيد ذلك في معاملات محرك الجدول ضمن استعلامات CREATE TABLE عندما تحتاج إلى تحديد قاعدة البيانات.

هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.

الصياغة

currentDatabase()

الأسماء البديلة: current_database , DATABASE , SCHEMA

المعاملات

لا شيء.

القيمة المُعادة

يُرجع اسم قاعدة البيانات الحالية. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT currentDatabase()

Response ┌─currentDatabase()─┐ │ default │ └───────────────────┘

صياغة SQL القياسية من دون أقواس

Query SELECT CURRENT_DATABASE

Response ┌─CURRENT_DATABASE─┐ │ default │ └──────────────────┘

قُدِّم في: v21.9.0

يعيد مصفوفة من ملفات تعريف الإعدادات الخاصة بالمستخدم الحالي.

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

الصياغة

currentProfiles()

الوسائط

لا توجد.

القيمة المعادة

يعيد مصفوفة من ملفات تعريف الإعدادات للمستخدم الحالي. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT currentProfiles();

Response ┌─currentProfiles()─────────────────────────────┐ │ ['default', 'readonly_user', 'web_analytics'] │ └───────────────────────────────────────────────┘

قُدِّم في: v25.2.0

يعيد معرّف الاستعلام الحالي.

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

البنية

currentQueryID()

الأسماء المستعارة: current_query_id

الوسائط

لا يوجد.

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال

Query SELECT currentQueryID();

Response ┌─currentQueryID()─────────────────────┐ │ 1280d0e8-1a08-4524-be6e-77975bb68e7d │ └──────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v21.9.0

تُرجِع مصفوفة بالأدوار المُعيَّنة للمستخدم الحالي.

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.

الصياغة

currentRoles()

المعاملات

لا يوجد.

القيمة المُعادة

تُرجع مصفوفة بالأدوار المُسندة إلى المستخدم الحالي. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT currentRoles();

Response ┌─currentRoles()─────────────────────────────────┐ │ ['sql-console-role:jane.smith@clickhouse.com'] │ └────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v23.7.0

مماثلة للدالة currentDatabase ، ولكنها

تقبل وسيطة من نوع Boolean يتم تجاهلها

تُرجع اسم قاعدة البيانات في مصفوفة تحتوي على قيمة واحدة.

الدالة currentSchemas موجودة فقط للتوافق مع PostgreSQL. يُرجى استخدام currentDatabase بدلًا منها.

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

الصياغة

currentSchemas(bool)

الأسماء المستعارة: current_schemas

الوسائط

bool — قيمة منطقية يتم تجاهلها. Bool

القيمة المُعادة

تُرجِع مصفوفةً ذات عنصر واحد تحتوي على اسم قاعدة البيانات الحالية. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT currentSchemas(true)

Response ┌─currentSchemas(true)─┐ │ ['default'] │ └──────────────────────┘

أُضيف في: v20.1.0

يعيد اسم المستخدم الحالي. في حال كان الاستعلام موزعًا، يُعاد اسم المستخدم الذي بدأ الاستعلام.

هذه الدالة غير حتمية: قد تعيد نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

البنية

currentUser()

الأسماء البديلة: session_user , current_user , user

الوسائط

لا شيء.

القيمة المعادة

يعيد اسم المستخدم الحالي، أو اسم تسجيل الدخول للمستخدم الذي بدأ الاستعلام. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT currentUser()

Response ┌─currentUser()─┐ │ default │ └───────────────┘

صيغة SQL القياسية من دون أقواس

Query SELECT CURRENT_USER

Response ┌─CURRENT_USER─┐ │ default │ └──────────────┘

أُضيف في: v21.9.0

يُرجع مصفوفة بأسماء ملفات تعريف الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي.

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

الصياغة

defaultProfiles()

الوسيطات

لا شيء.

القيمة المعادة

يعيد مصفوفة من أسماء ملفات تعريف الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT defaultProfiles();

Response ┌─defaultProfiles()─┐ │ ['default'] │ └───────────────────┘

أُضيف في: v21.9.0

يُرجع مصفوفة من الأدوار الافتراضية للمستخدم الحالي.

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

الصياغة

defaultRoles()

الوسيطات

لا توجد.

القيمة المُعادة

تعيد مصفوفة من الأدوار الافتراضية للمستخدم الحالي. Array(String)

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT defaultRoles();

Response ┌─defaultRoles()─────────────────────────────────┐ │ ['sql-console-role:jane.smith@clickhouse.com'] │ └────────────────────────────────────────────────┘

تم تقديمه في: v1.1.0

يعيد القيمة الافتراضية لنوع بيانات معيّن. ولا يشمل القيم الافتراضية للأعمدة المخصّصة التي يعيّنها المستخدم.

الصيغة

defaultValueOfArgumentType(expression)

المعاملات

expression — قيمة من أي نوع، أو تعبير يُنتج قيمة من أي نوع. Any

القيمة المُعادة

0 للأرقام، أو سلسلة نصية فارغة للسلاسل النصية، أو NULL للأنواع Nullable . تعيدللأرقام، أو سلسلة نصية فارغة للسلاسل النصية، أوللأنواع UInt8 أو String أو NULL

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT defaultValueOfArgumentType( CAST ( 1 AS Int8));

Response ┌─defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Int8'))─┐ │ 0 │ └─────────────────────────────────────────────┘

مثال على Nullable

Query SELECT defaultValueOfArgumentType( CAST ( 1 AS Nullable(Int8)));

Response ┌─defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Nullable(Int8)'))─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ └───────────────────────────────────────────────────────┘

تم تقديمه في: v1.1.0

تعيد القيمة الافتراضية للنوع ذي الاسم المحدد.

البنية

defaultValueOfTypeName( type )

الوسيطات

type — سلسلة نصية تمثل اسم نوع. String

القيمة المُعادة

0 للأرقام، وسلسلة فارغة للسلاسل النصية، أو NULL في حالة Nullable تُرجع القيمة الافتراضية لاسم النوع المحدد:للأرقام، وسلسلة فارغة للسلاسل النصية، أوفي حالة Nullable UInt8 أو String أو NULL

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT defaultValueOfTypeName( 'Int8' );

Response ┌─defaultValueOfTypeName('Int8')─┐ │ 0 │ └────────────────────────────────┘

مثال على Nullable

Query SELECT defaultValueOfTypeName( 'Nullable(Int8)' );

Response ┌─defaultValueOfTypeName('Nullable(Int8)')─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ └──────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v26.7.0

يعيد الأرقام من العدد n بدءًا من الفهرس المحدد offset . يبدأ العد من 1 وفقًا للمنطق التالي:

إذا كانت قيمة offset هي 0 ، فسيُطرَح استثناء، لأن offset يعتمد ترقيمًا يبدأ من 1.

هي ، فسيُطرَح استثناء، لأن يعتمد ترقيمًا يبدأ من 1. إذا كانت قيمة offset سالبة، فيبدأ العد بمقدار offset أرقام من نهاية العدد بدلًا من بدايته.

سالبة، فيبدأ العد بمقدار أرقام من نهاية العدد بدلًا من بدايته. إذا كانت قيمة offset أكبر من عدد الأرقام في n ، فستُعاد القيمة 0 .

يخضع الوسيط الاختياري length للمنطق التالي:

إذا كانت قيمة length موجبة، فهذا يعني عدد الأرقام المطلوب أخذها بدءًا من offset

موجبة، فهذا يعني عدد الأرقام المطلوب أخذها بدءًا من إذا كانت قيمة length سالبة، فهذا يعني عدد الأرقام التي يجب استبعادها من يمين العدد

راجع أيضًا الدالة substring ، التي تنفذ العملية المناظرة على السلاسل النصية.

الصياغة

digits(n, offset[, length])

المعاملات

n — العدد الذي ستُستخرج منه الأرقام. (U)Int8 or (U)Int16 or (U)Int32 or (U)Int64

— العدد الذي ستُستخرج منه الأرقام. or or or offset — موضع بداية الأرقام في n . (U)Int8 or (U)Int16 or (U)Int32 or (U)Int64

— موضع بداية الأرقام في . or or or length — اختياري. الطول الأقصى للأرقام. (U)Int8 or (U)Int16 or (U)Int32 or (U)Int64

القيمة المعادة

n ، والمفسَّرة على أنها UInt64 . تُرجع 0 إذا كان النطاق المحدد فارغًا. لا تُحفَظ الأصفار البادئة. الأرقام المحددة من، والمفسَّرة على أنها. تُرجعإذا كان النطاق المحدد فارغًا. لا تُحفَظ الأصفار البادئة. UInt64

أمثلة

إزاحة موجبة

Query SELECT digits( 1234567890 , 7 )

Response 7890

الإزاحة والطول الموجبان

Query SELECT digits( 1234567890 , 7 , 2 )

Response 78

تُحسب الإزاحة السالبة من اليمين

Query SELECT digits( 1234567890 , - 3 )

Response 890

الطول السالب يستبعد الأرقام من اليمين

Query SELECT digits( 1234567890 , 3 , - 2 )

Response 345678

الإزاحة التي تتجاوز النهاية تُرجِع 0

Query SELECT digits( 1234567890 , 11 )

Response 0

أُضيف في: v22.11.0

display_name من يعيد قيمةمن config ، أو الاسم المؤهل بالكامل للنطاق (FQDN) الخاص بالخادم إذا لم يتم تعيينه.

هذه الدالة غير حتمية: يمكنها إرجاع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

البنية

displayName()

الوسيطات

لا شيء.

القيمة المُعادة

display_name من config، أو FQDN الخاص بالخادم إذا لم تكن مُعيّنة. تُعيد قيمةمن config، أو FQDN الخاص بالخادم إذا لم تكن مُعيّنة. String

أمثلة

مثال استخدام

Query SELECT displayName();

Response ┌─displayName()─┐ │ production │ └───────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يعرض وصفًا تفصيليًا للبنية الداخلية لعمود ونوع بياناته.

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.

الصياغة

dumpColumnStructure(x)

المعاملات

x — القيمة المطلوب الحصول على وصف لها. Any

القيمة المُعادة

يعيد وصفًا لبنية العمود المستخدمة لتمثيل هذه القيمة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT dumpColumnStructure( CAST ( '2018-01-01 01:02:03' , 'DateTime' ));

Response ┌─dumpColumnStructure(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))─┐ │ DateTime, Const(size = 1, UInt32(size = 1)) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v21.9.0

يعيد مصفوفة من أسماء ملفات تعريف الإعدادات المُمكّنة للمستخدم الحالي.

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

البنية

enabledProfiles()

الوسائط

لا يوجد.

القيمة المُعادة

تُرجع مصفوفة بأسماء ملفات تعريف الإعدادات المُمكَّنة للمستخدم الحالي. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT enabledProfiles();

Response ┌─enabledProfiles()─────────────────────────────────────────────────┐ │ ['default', 'readonly_user', 'web_analytics', 'batch_processing'] │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v21.9.0

تعيد مصفوفة من الأدوار المُمكَّنة للمستخدم الحالي.

هذه الدالة غير حتمية: قد تعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

الصياغة

enabledRoles()

الوسيطات

لا شيء.

القيمة المعادة

تُرجع مصفوفة بأسماء الأدوار المفعّلة للمستخدم الحالي. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT enabledRoles();

Response ┌─enabledRoles()─────────────────────────────────────────────────┐ │ ['general_data', 'sql-console-role:jane.smith@clickhouse.com'] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v20.12.0

يُرجع الاسم النصي لرمز خطأ رقمي في ClickHouse. يتوفر الربط بين رموز الخطأ الرقمية وأسماء الأخطاء هنا

البنية

errorCodeToName(error_code)

الوسائط

error_code — رمز الخطأ في ClickHouse. (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المعادة

error_code . String يعيد الاسم النصي للرمز

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT errorCodeToName( 252 );

Response ┌─errorCodeToName(252)─┐ │ TOO_MANY_PARTS │ └──────────────────────┘

قُدِّم في: v21.3.0

يقرأ ملفًا على هيئة سلسلة نصية ويحمّل البيانات إلى العمود المحدد. لا يُفسَّر محتوى الملف.

راجع أيضًا دالة الجدول file

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

البنية

file ( path [, default])

الوسائط