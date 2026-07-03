-State; la segunda consiste en construir un bitmap a partir de un Array.
Introducido en: v20.1.0 Calcula la conjunción lógica (AND) de dos bitmaps. Sintaxis
bitmapAnd
Argumentos
bitmapAnd(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— Primer objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— Segundo objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
AggregateFunction(groupBitmap, T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapAnd(bitmapBuild([1, 2, 3]), bitmapBuild([3, 4, 5]))) AS res;
Response
┌─res─┐
│ [3] │
└─────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve la cardinalidad de la conjunción lógica (AND) de dos bitmaps. Sintaxis
bitmapAndCardinality
Argumentos
bitmapAndCardinality(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— Primer objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— Segundo objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapAndCardinality(bitmapBuild([1,2,3]), bitmapBuild([3,4,5])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
Introducido en: v20.1.0 Calcula la diferencia de conjuntos A AND-NOT B entre dos bitmaps. Sintaxis
bitmapAndnot
Argumentos
bitmapAndnot(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— Primer objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— Segundo objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
AggregateFunction(groupBitmap, T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapAndnot(bitmapBuild([1, 2, 3]), bitmapBuild([3, 4, 5]))) AS res;
Response
┌─res────┐
│ [1, 2] │
└────────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve la cardinalidad de la operación AND-NOT entre dos bitmaps. Sintaxis
bitmapAndnotCardinality
Argumentos
bitmapAndnotCardinality(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— Primer objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— Segundo objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
bitmap1 AND-NOT bitmap2
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapAndnotCardinality(bitmapBuild([1,2,3]), bitmapBuild([3,4,5])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 2 │
└─────┘
Introducido en: v20.1.0 Crea un bitmap a partir de un array de enteros sin signo. Es la operación inversa de la función
bitmapBuild
bitmapToArray.
Sintaxis
Argumentos
bitmapBuild(array)
array— Array de enteros sin signo.
Array(UInt*)
AggregateFunction(groupBitmap, T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5]) AS res, toTypeName(res);
Response
┌─res─┬─toTypeName(bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5]))─────┐
│ │ AggregateFunction(groupBitmap, UInt8) │
└─────┴──────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve el número de bits activados (la cardinalidad) en el bitmap. Sintaxis
bitmapCardinality
Argumentos
bitmapCardinality(bitmap)
bitmap— Objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapCardinality(bitmapBuild([1, 3, 3, 5, 7, 7])) AS res
Response
┌─res─┐
│ 4 │
└─────┘
Introducido en: v20.1.0 Comprueba si el bitmap contiene un elemento específico. Sintaxis
bitmapContains
Argumentos
bitmapContains(bitmap, value)
bitmap— Objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
value— Elemento cuya presencia se debe comprobar. (U)Int8/16/32/64
1 si el bitmap contiene el valor especificado; de lo contrario,
0
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapContains(bitmapBuild([1, 2, 3]), 2) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
Introducido en: v20.1.0 Comprueba si el primer bitmap contiene todos los bits activados del segundo bitmap. Sintaxis
bitmapHasAll
Argumentos
bitmapHasAll(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— Primer objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— Segundo objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
1 si todos los bits activados del segundo bitmap están presentes en el primero; de lo contrario,
0
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapHasAll(bitmapBuild([1, 2, 3]), bitmapBuild([2, 3])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
Introducido en: v20.1.0 Comprueba si el primer bitmap contiene algún bit activado del segundo bitmap. Sintaxis
bitmapHasAny
Argumentos
bitmapHasAny(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— Primer objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— Segundo objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
1 si algún bit del segundo bitmap está presente en el primero; en caso contrario,
0
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapHasAny(bitmapBuild([1, 2, 3]), bitmapBuild([3, 4, 5])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve la posición del bit activado de mayor valor en un bitmap, o
bitmapMax
0 si el bitmap está vacío.
Sintaxis
Argumentos
bitmapMax(bitmap)
bitmap— Objeto de bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
0
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapMax(bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 5 │
└─────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve la posición del bit activado más pequeño en un bitmap. Si no hay ningún bit activado, devuelve
bitmapMin
UINT32_MAX (
UINT64_MAX si el bitmap contiene más de
2^64 bits).
Sintaxis
Argumentos
bitmapMin(bitmap)
bitmap— Objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
UINT32_MAX/
UINT64_MAX
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapMin(bitmapBuild([3, 5, 2, 6])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 2 │
└─────┘
Introducido en: v20.1.0 Calcula la disyunción lógica (OR) de dos bitmaps. Sintaxis
bitmapOr
Argumentos
bitmapOr(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— Primer objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— Segundo objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
AggregateFunction(groupBitmap, T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapOr(bitmapBuild([1, 2, 3]), bitmapBuild([3, 4, 5]))) AS res;
Response
┌─res─────────────┐
│ [1, 2, 3, 4, 5] │
└─────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve la cardinalidad de la disyunción lógica (OR) de dos bitmaps. Sintaxis
bitmapOrCardinality
Argumentos
bitmapOrCardinality(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— Primer objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— Segundo objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapOrCardinality(bitmapBuild([1,2,3]), bitmapBuild([3,4,5])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 5 │
└─────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve un subconjunto del bitmap que contiene solo los bits activados en el rango especificado [start, end). Usa indexación basada en 1. Sintaxis
bitmapSubsetInRange
Argumentos
bitmapSubsetInRange(bitmap, start, end)
bitmap— Bitmap del que extraer el subconjunto.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
start— Inicio del rango (inclusivo).
UInt*-
end— Fin del rango (exclusivo).
UInt*
AggregateFunction(groupBitmap, T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapSubsetInRange(bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5]), 2, 5)) AS res;
Response
┌─res───────┐
│ [2, 3, 4] │
└───────────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve un subconjunto de un bitmap a partir de la posición
bitmapSubsetLimit
range_start, con un máximo de
cardinality_limit bits activos. Utiliza indexación desde 1.
Sintaxis
Argumentos
bitmapSubsetLimit(bitmap, range_start, cardinality_limit)
bitmap— Objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
range_start— Inicio del rango (inclusivo).
UInt32-
cardinality_limit— Cardinalidad máxima del subconjunto.
UInt32
cardinality_limit bits activados, a partir de
range_start
AggregateFunction(groupBitmap, T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapSubsetLimit(bitmapBuild([1, 5, 3, 2, 8]), 3, 2)) AS res;
Response
┌─res────┐
│ [5, 3] │
└────────┘
Introducido en: v20.1.0 Convierte un bitmap en un array de enteros sin signo. Es la función opuesta a
bitmapToArray
bitmapBuild.
Sintaxis
Argumentos
bitmapToArray(bitmap)
bitmap— Bitmap que se convertirá.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
Array(UInt*)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5])) AS res;
Response
┌─res─────────────┐
│ [1, 2, 3, 4, 5] │
└─────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Cambia hasta N bits de un bitmap sustituyendo los valores de bits específicos de
bitmapTransform
from_array por los correspondientes de
to_array.
Sintaxis
Argumentos
bitmapTransform(bitmap, from_array, to_array)
bitmap— Objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
from_array— Array de bits activados originales que se van a reemplazar.
Array(T). -
to_array— Array de nuevos bits activados con los que se reemplazarán.
Array(T).
AggregateFunction(groupBitmap, T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapTransform(bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5]), [2, 4], [20, 40])) AS res;
Response
┌─res───────────────┐
│ [1, 3, 5, 20, 40] │
└───────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Calcula la diferencia simétrica (XOR) entre dos bitmaps. Sintaxis
bitmapXor
Argumentos
bitmapXor(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— Primer objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— Segundo objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
AggregateFunction(groupBitmap, T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapXor(bitmapBuild([1, 2, 3]), bitmapBuild([3, 4, 5]))) AS res;
Response
┌─res──────────┐
│ [1, 2, 4, 5] │
└──────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve la cardinalidad del XOR (diferencia simétrica) de dos bitmaps. Sintaxis
bitmapXorCardinality
Argumentos
bitmapXorCardinality(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— Primer objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— Segundo objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapXorCardinality(bitmapBuild([1,2,3]), bitmapBuild([3,4,5])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 4 │
└─────┘
Introducido en: v21.9.0 Devuelve un subconjunto del bitmap a partir de la posición
subBitmap
offset. La cardinalidad máxima del bitmap devuelto es
cardinality_limit.
Sintaxis
Argumentos
subBitmap(bitmap, offset, cardinality_limit)
bitmap— Objeto bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
offset— Número de bits activados que se omiten desde el inicio (indexado desde cero).
UInt32-
cardinality_limit— Número máximo de bits activados que se incluirán en el subconjunto.
UInt32
limit bits activados, tras omitir
offset bits activados en orden ascendente
AggregateFunction(groupBitmap, T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT bitmapToArray(subBitmap(bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5]), 2, 2)) AS res;
Response
┌─res────┐
│ [3, 4] │
└────────┘