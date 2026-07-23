​ نظرة عامة

​ استخدام النتائج الشرطية مباشرةً

تُرجع التعبيرات الشرطية دائمًا 0 أو 1 أو NULL . لذا يمكنك استخدام نتائجها مباشرةً كما يلي:

SELECT left < right AS is_small FROM LEFT_RIGHT ┌─is_small─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 1 │ │ 0 │ │ 0 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ └──────────┘

​ قيم NULL في التعبيرات الشرطية

عند وجود قيم NULL في التعبيرات الشرطية، تكون النتيجة أيضًا NULL .

SELECT NULL < 1 , 2 < NULL , NULL < NULL , NULL = NULL ┌─less( NULL , 1 )─┬─less( 2 , NULL )─┬─less( NULL , NULL )─┬─equals( NULL , NULL )─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ └───────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┘

لذلك ينبغي إنشاء استعلاماتك بعناية إذا كانت الأنواع Nullable .

ويوضح المثال التالي ذلك، إذ يفشل بسبب عدم إضافة شرط equals إلى multiIf .

SELECT left, right, multiIf(left < right, 'left is smaller' , left > right, 'right is smaller' , 'Both equal' ) AS faulty_result FROM LEFT_RIGHT ┌─left─┬─right─┬─faulty_result────┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 4 │ Both equal │ │ 1 │ 3 │ left is smaller │ │ 2 │ 2 │ Both equal │ │ 3 │ 1 │ right is smaller │ │ 4 │ ᴺᵁᴸᴸ │ Both equal │ └──────┴───────┴──────────────────┘

​ عبارة CASE

يوفّر التعبير CASE في ClickHouse منطقًا شرطيًا مشابهًا لمعامل CASE في SQL. إذ يقيّم الشروط ويُرجع القيم بناءً على أول شرط متطابق.

يدعم ClickHouse شكلين لعبارة CASE:

CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END

يوفّر هذا الشكل مرونة كاملة، ويُنفَّذ داخليًا باستخدام الدالة multiIf. ويُقيَّم كل شرط على نحو مستقل، ويمكن أن تتضمن التعبيرات قيمًا غير ثابتة.

SELECT number , CASE WHEN number % 2 = 0 THEN number + 1 WHEN number % 2 = 1 THEN number * 10 ELSE number END AS result FROM system . numbers WHERE number < 5 ; -- is translated to SELECT number , multiIf(( number % 2 ) = 0 , number + 1 , ( number % 2 ) = 1 , number * 10 , number ) AS result FROM system . numbers WHERE number < 5 ┌─ number ─┬─result─┐ │ 0 │ 1 │ │ 1 │ 10 │ │ 2 │ 3 │ │ 3 │ 30 │ │ 4 │ 5 │ └────────┴────────┘ 5 rows in set . Elapsed: 0 . 002 sec.

CASE <expr> WHEN <val1> THEN ... WHEN <val2> THEN ... ELSE ... END

هذا الشكل الأكثر اختصارًا مُحسَّن لمطابقة القيم الثابتة، ويستخدم داخليًا caseWithExpression() .

على سبيل المثال، ما يلي صحيح:

SELECT number , CASE number WHEN 0 THEN 100 WHEN 1 THEN 200 ELSE 0 END AS result FROM system . numbers WHERE number < 3 ; -- is translated to SELECT number , caseWithExpression( number , 0 , 100 , 1 , 200 , 0 ) AS result FROM system . numbers WHERE number < 3 ┌─ number ─┬─result─┐ │ 0 │ 100 │ │ 1 │ 200 │ │ 2 │ 0 │ └────────┴────────┘ 3 rows in set . Elapsed: 0 . 002 sec.

هذه الصيغة أيضًا لا تشترط أن تكون تعبيرات الإرجاع ثوابت.

SELECT number , CASE number WHEN 0 THEN number + 1 WHEN 1 THEN number * 10 ELSE number END FROM system . numbers WHERE number < 3 ; -- is translated to SELECT number , caseWithExpression( number , 0 , number + 1 , 1 , number * 10 , number ) FROM system . numbers WHERE number < 3 ┌─ number ─┬─caseWithExpr⋯ 0 ), number )─┐ │ 0 │ 1 │ │ 1 │ 10 │ │ 2 │ 2 │ └────────┴──────────────────────────┘ 3 rows in set . Elapsed: 0 . 001 sec.

يحدّد ClickHouse نوع نتيجة تعبير CASE (أو ما يكافئه داخليًا، مثل multiIf ) قبل تقييم أي شروط. ويكتسب هذا أهمية عندما تختلف تعبيرات الإرجاع في النوع، مثل اختلاف المناطق الزمنية أو الأنواع الرقمية.

يُختار نوع النتيجة بناءً على أكبر نوع متوافق بين جميع الفروع.

وبمجرد اختيار هذا النوع، تُحوَّل جميع الفروع الأخرى إليه ضمنيًا - حتى إن كان منطقها لن يُنفَّذ مطلقًا أثناء التشغيل.

بالنسبة إلى أنواع مثل DateTime64، حيث تكون المنطقة الزمنية جزءًا من تعريف النوع، فقد يؤدي ذلك إلى سلوك غير متوقع: إذ قد تُستخدم أول منطقة زمنية تمت مصادفتها في جميع الفروع، حتى عندما تحدد الفروع الأخرى مناطق زمنية مختلفة.

على سبيل المثال، في ما يلي تُرجع جميع الصفوف الطابع الزمني وفق المنطقة الزمنية لأول فرع مطابق، أي Asia/Kolkata

SELECT number , CASE WHEN number = 0 THEN fromUnixTimestamp64Milli( 0 , 'Asia/Kolkata' ) WHEN number = 1 THEN fromUnixTimestamp64Milli( 0 , 'America/Los_Angeles' ) ELSE fromUnixTimestamp64Milli( 0 , 'UTC' ) END AS tz FROM system . numbers WHERE number < 3 ; -- is translated to SELECT number , multiIf( number = 0 , fromUnixTimestamp64Milli( 0 , 'Asia/Kolkata' ), number = 1 , fromUnixTimestamp64Milli( 0 , 'America/Los_Angeles' ), fromUnixTimestamp64Milli( 0 , 'UTC' )) AS tz FROM system . numbers WHERE number < 3 ┌─ number ─┬──────────────────────tz─┐ │ 0 │ 1970 - 01 - 01 05 : 30 : 00 . 000 │ │ 1 │ 1970 - 01 - 01 05 : 30 : 00 . 000 │ │ 2 │ 1970 - 01 - 01 05 : 30 : 00 . 000 │ └────────┴─────────────────────────┘ 3 rows in set . Elapsed: 0 . 011 sec.

هنا، يرى ClickHouse عدة أنواع إرجاع DateTime64(3, <timezone>) . ويستنتج أن النوع المشترك هو DateTime64(3, 'Asia/Kolkata' لأنه أول نوع يصادفه، ويحوّل الفروع الأخرى ضمنيًا إلى هذا النوع.

يمكن معالجة ذلك بالتحويل إلى سلسلة نصية للحفاظ على تنسيق المنطقة الزمنية المطلوب:

SELECT number , multiIf( number = 0 , formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli( 0 ), '%F %T' , 'Asia/Kolkata' ), number = 1 , formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli( 0 ), '%F %T' , 'America/Los_Angeles' ), formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli( 0 ), '%F %T' , 'UTC' ) ) AS tz FROM system . numbers WHERE number < 3 ; -- is translated to SELECT number , multiIf( number = 0 , formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli( 0 ), '%F %T' , 'Asia/Kolkata' ), number = 1 , formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli( 0 ), '%F %T' , 'America/Los_Angeles' ), formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli( 0 ), '%F %T' , 'UTC' )) AS tz FROM system . numbers WHERE number < 3 ┌─ number ─┬─tz──────────────────┐ │ 0 │ 1970 - 01 - 01 05 : 30 : 00 │ │ 1 │ 1969 - 12 - 31 16 : 00 : 00 │ │ 2 │ 1970 - 01 - 01 00 : 00 : 00 │ └────────┴─────────────────────┘ 3 rows in set . Elapsed: 0 . 002 sec.

قُدِّم في: v24.5.0

يقيّد قيمة لتبقى ضمن الحدين الأدنى والأقصى المحددين.

إذا كانت القيمة أقل من الحد الأدنى، فسيُرجِع الحد الأدنى. وإذا كانت أكبر من الحد الأقصى، فسيُرجِع الحد الأقصى. وإلا فسيُرجِع القيمة نفسها.

يجب أن تكون جميع الوسيطات من أنواع قابلة للمقارنة. ويكون نوع النتيجة أكبر نوع متوافق بين جميع الوسيطات.

الصيغة

clamp( value , min, max)

الوسيطات

value — القيمة المطلوب تقييدها. - min — الحد الأدنى. - max — الحد الأقصى.

القيمة المُعادة

تعيد القيمة بعد تقييدها ضمن النطاق [min, max].

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT clamp( 5 , 1 , 10 ) AS result;

Response ┌─result─┐ │ 5 │ └────────┘

القيمة دون الحد الأدنى

Query SELECT clamp( - 3 , 0 , 7 ) AS result;

Response ┌─result─┐ │ 0 │ └────────┘

القيمة أكبر من الحد الأقصى

Query SELECT clamp( 15 , 0 , 7 ) AS result;

Response ┌─result─┐ │ 7 │ └────────┘

تم تقديمه في: v1.1.0

تُرجع أكبر قيمة من بين الوسائط. يتم تجاهل الوسائط التي قيمتها NULL .

بالنسبة إلى المصفوفات، تُرجع أكبر مصفوفة وفق الترتيب المعجمي.

بالنسبة إلى أنواع DateTime ، يُرقّى نوع النتيجة إلى أكبر نوع (على سبيل المثال، DateTime64 عند دمجه مع DateTime32 ).

استخدم الإعداد least_greatest_legacy_null_behavior لتغيير سلوك NULL NULL ، بينما كان يُرجِع سابقًا NULL إذا كانت إحدى الوسائط NULL . للاحتفاظ بالسلوك السابق، اضبط الإعداد least_greatest_legacy_null_behavior (الافتراضي: false ) على true . قدّم الإصدار 24.12 تغييرًا غير متوافق مع الإصدارات السابقة، بحيث يتم تجاهل قيم، بينما كان يُرجِع سابقًاإذا كانت إحدى الوسائط. للاحتفاظ بالسلوك السابق، اضبط الإعداد(الافتراضي:) على

الصيغة

greatest (x1[, x2, ...])

الوسائط

x1[, x2, ...] — قيمة واحدة أو عدة قيم للمقارنة. يجب أن تكون جميع الوسائط من أنواع قابلة للمقارنة. Any

القيمة المُعادة

تُرجِع أكبر قيمة بين الوسائط، بعد ترقيتها إلى أوسع نوع متوافق. Any

أمثلة

الأنواع الرقمية

Query -- The type returned is a Float64 as the UInt8 must be promoted to 64 bit for the comparison. SELECT greatest ( 1 , 2 , toUInt8( 3 ), 3 .) AS result, toTypeName(result) AS type ;

Response ┌─result─┬─type────┐ │ 3 │ Float64 │ └────────┴─────────┘

المصفوفات

Query SELECT greatest (['hello'], ['there'], ['world']);

Response ┌─greatest(['hello'], ['there'], ['world'])─┐ │ ['world'] │ └───────────────────────────────────────────┘

أنواع DateTime

Query -- The type returned is a DateTime64 as the DateTime32 must be promoted to 64 bit for the comparison. SELECT greatest (toDateTime32( '2025-01-02 12:00:00' ), toDateTime64( '2025-01-01 12:00:00.000' , 3 ));

Response ┌─greatest(toD⋯0.000', 3))─┐ │ 2025-01-02 12:00:00.000 │ └──────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تنفّذ التفريع الشرطي.

إذا قُيِّم الشرط cond إلى قيمة غير صفرية، فتعيد الدالة نتيجة التعبير then .

إلى قيمة غير صفرية، فتعيد الدالة نتيجة التعبير . إذا قُيِّم cond إلى صفر أو NULL، فتُعاد نتيجة التعبير else .

يتحكّم الإعداد short_circuit_function_evaluation في ما إذا كان التقييم المختصر مستخدمًا.

إذا كان مفعّلًا، فلا يُقيَّم التعبير then إلا على الصفوف التي تكون فيها قيمة cond هي true ، ويُقيَّم التعبير else على الصفوف التي تكون فيها قيمة cond هي false .

على سبيل المثال، عند استخدام التقييم المختصر، لا يُطرَح استثناء القسمة على صفر عند تنفيذ الاستعلام التالي:

SELECT if ( number = 0 , 0 , intDiv( 42 , number )) FROM numbers( 10 )

يجب أن يكون then و else من نوعين متشابهين.

الصيغة

if (cond, then , else )

الوسائط

cond — الشرط الذي يجري تقييمه. UInt8 أو Nullable(UInt8) أو NULL

— الشرط الذي يجري تقييمه. أو أو then — التعبير المُعاد إذا كانت cond تساوي true . - else — التعبير المُعاد إذا كانت cond تساوي false أو NULL .

القيمة المُعادة

ناتج أحد التعبيرين then أو else ، حسب الشرط cond .

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT if ( 1 , 2 + 2 , 2 + 6 ) AS res;

Response ┌─res─┐ │ 4 │ └─────┘

أُضيف في: v1.1.0

يعيد أصغر قيمة بين الوسائط. يتم تجاهل الوسائط NULL .

بالنسبة إلى المصفوفات، يعيد المصفوفة الأصغر ترتيبًا معجميًا.

بالنسبة إلى أنواع DateTime، يُرقّى نوع النتيجة إلى أكبر نوع (على سبيل المثال، DateTime64 عند دمجه مع DateTime32).

استخدم الإعداد least_greatest_legacy_null_behavior لتغيير سلوك NULL NULL ، بينما كان يعيد سابقًا القيمة NULL إذا كانت إحدى الوسائط NULL . للاحتفاظ بالسلوك السابق، اضبط الإعداد least_greatest_legacy_null_behavior (القيمة الافتراضية: false ) على true . قدّم الإصدار 24.12 تغييرًا غير متوافق مع الإصدارات السابقة، بحيث يتم تجاهل قيم، بينما كان يعيد سابقًا القيمةإذا كانت إحدى الوسائط. للاحتفاظ بالسلوك السابق، اضبط الإعداد(القيمة الافتراضية:) على

الصيغة

least (x1[, x2, ...])

الوسائط

x1[, x2, ...] — قيمة واحدة أو عدة قيم للمقارنة. يجب أن تكون جميع الوسائط من أنواع قابلة للمقارنة. Any

القيمة المُعادة

تُعيد أصغر قيمة بين الوسائط، وتُرقّى إلى أكبر نوع متوافق. Any

أمثلة

الأنواع الرقمية

Query -- The type returned is a Float64 as the UInt8 must be promoted to 64 bit for the comparison. SELECT least ( 1 , 2 , toUInt8( 3 ), 3 .) AS result, toTypeName(result) AS type ;

Response ┌─result─┬─type────┐ │ 1 │ Float64 │ └────────┴─────────┘

المصفوفات

Query SELECT least (['hello'], ['there'], ['world']);

Response ┌─least(['hell⋯ ['world'])─┐ │ ['hello'] │ └──────────────────────────┘

أنواع DateTime

Query -- The type returned is a DateTime64 as the DateTime32 must be promoted to 64 bit for the comparison. SELECT least (toDateTime32( '2025-01-02 12:00:00' ), toDateTime64( '2025-01-01 12:00:00.000' , 3 ));

Response ┌─least(toDate⋯0.000', 3))─┐ │ 2025-01-01 12:00:00.000 │ └──────────────────────────┘

تم تقديمه في: v1.1.0

NULL )، يُرجِع قيمة الفرع المقابلة. إذا لم يكن أي من الشروط صحيحًا، فسيُرجِع قيمة else . يتيح كتابة العامل CASE بصورة أكثر اختصارًا في الاستعلام. يُقيِّم كل شرط بالترتيب. وبالنسبة إلى أول شرط يكون صحيحًا (غير صفري وليس)، يُرجِع قيمة الفرع المقابلة. إذا لم يكن أي من الشروط صحيحًا، فسيُرجِع قيمة

then_i إلا على الصفوف التي تكون فيها ((NOT cond_1) AND ... AND (NOT cond_{i-1}) AND cond_i) صحيحة. يتحكم الإعداد short_circuit_function_evaluation في ما إذا كان التقييم المختصر مستخدمًا. وإذا كان مفعّلًا، فلن يُقيَّم التعبيرإلا على الصفوف التي تكون فيهاصحيحة.

على سبيل المثال، مع التقييم المختصر، لا يحدث استثناء قسمة على صفر عند تنفيذ الاستعلام التالي:

SELECT multiIf( number = 2 , intDiv( 1 , number ), number = 5 ) FROM numbers( 10 )

يجب أن يكون لجميع تعبيرات الفروع و else نوع فائق مشترك. تُعامل الشروط ذات القيمة NULL على أنها false .

الصيغة

multiIf(cond_1, then_1, cond_2, then_2, ..., else )

الأسماء البديلة: caseWithoutExpression , caseWithoutExpr

الوسائط

cond_N — الشرط المُقيَّم رقم N الذي يحدد ما إذا كانت then_N ستُعاد. UInt8 أو Nullable(UInt8) أو NULL

— الشرط المُقيَّم رقم N الذي يحدد ما إذا كانت ستُعاد. أو أو then_N — ناتج الدالة عندما تكون cond_N صحيحة. - else — ناتج الدالة إذا لم يتحقق أي من الشروط.

القيمة المعادة

تُعيد ناتج then_N الموافق لـ cond_N المطابق، وإلا فتُعيد قيمة else .

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE LEFT_RIGHT (left Nullable(UInt8), right Nullable(UInt8)) ENGINE = Memory; INSERT INTO LEFT_RIGHT VALUES ( NULL , 4 ), ( 1 , 3 ), ( 2 , 2 ), ( 3 , 1 ), ( 4 , NULL ); SELECT left, right, multiIf(left < right, 'left is smaller' , left > right, 'left is greater' , left = right, 'Both equal' , 'Null value' ) AS result FROM LEFT_RIGHT;