نظرة عامة
تُرجع التعبيرات الشرطية دائمًا
استخدام النتائج الشرطية مباشرةً
0 أو
1 أو
NULL. لذا يمكنك استخدام نتائجها مباشرةً كما يلي:
SELECT left < right AS is_small
FROM LEFT_RIGHT
┌─is_small─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1 │
│ 0 │
│ 0 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────┘
عند وجود قيم
قيم
قيم
NULL في التعبيرات الشرطية
NULL في التعبيرات الشرطية، تكون النتيجة أيضًا
NULL.
لذلك ينبغي إنشاء استعلاماتك بعناية إذا كانت الأنواع
SELECT
NULL < 1,
2 < NULL,
NULL < NULL,
NULL = NULL
┌─less(NULL, 1)─┬─less(2, NULL)─┬─less(NULL, NULL)─┬─equals(NULL, NULL)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┘
Nullable.
ويوضح المثال التالي ذلك، إذ يفشل بسبب عدم إضافة شرط
equals إلى
multiIf.
SELECT
left,
right,
multiIf(left < right, 'left is smaller', left > right, 'right is smaller', 'Both equal') AS faulty_result
FROM LEFT_RIGHT
┌─left─┬─right─┬─faulty_result────┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 4 │ Both equal │
│ 1 │ 3 │ left is smaller │
│ 2 │ 2 │ Both equal │
│ 3 │ 1 │ right is smaller │
│ 4 │ ᴺᵁᴸᴸ │ Both equal │
└──────┴───────┴──────────────────┘
يوفّر التعبير CASE في ClickHouse منطقًا شرطيًا مشابهًا لمعامل CASE في SQL. إذ يقيّم الشروط ويُرجع القيم بناءً على أول شرط متطابق. يدعم ClickHouse شكلين لعبارة CASE:
عبارة CASE
CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END
يوفّر هذا الشكل مرونة كاملة، ويُنفَّذ داخليًا باستخدام الدالة multiIf. ويُقيَّم كل شرط على نحو مستقل، ويمكن أن تتضمن التعبيرات قيمًا غير ثابتة.
SELECT
number,
CASE
WHEN number % 2 = 0 THEN number + 1
WHEN number % 2 = 1 THEN number * 10
ELSE number
END AS result
FROM system.numbers
WHERE number < 5;
-- is translated to
SELECT
number,
multiIf((number % 2) = 0, number + 1, (number % 2) = 1, number * 10, number) AS result
FROM system.numbers
WHERE number < 5
┌─number─┬─result─┐
│ 0 │ 1 │
│ 1 │ 10 │
│ 2 │ 3 │
│ 3 │ 30 │
│ 4 │ 5 │
└────────┴────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
CASE <expr> WHEN <val1> THEN ... WHEN <val2> THEN ... ELSE ... END
هذا الشكل الأكثر اختصارًا مُحسَّن لمطابقة القيم الثابتة، ويستخدم داخليًا
caseWithExpression().
هذه الصيغة أيضًا لا تشترط أن تكون تعبيرات الإرجاع ثوابت.
SELECT
number,
CASE number
WHEN 0 THEN 100
WHEN 1 THEN 200
ELSE 0
END AS result
FROM system.numbers
WHERE number < 3;
-- is translated to
SELECT
number,
caseWithExpression(number, 0, 100, 1, 200, 0) AS result
FROM system.numbers
WHERE number < 3
┌─number─┬─result─┐
│ 0 │ 100 │
│ 1 │ 200 │
│ 2 │ 0 │
└────────┴────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
SELECT
number,
CASE number
WHEN 0 THEN number + 1
WHEN 1 THEN number * 10
ELSE number
END
FROM system.numbers
WHERE number < 3;
-- is translated to
SELECT
number,
caseWithExpression(number, 0, number + 1, 1, number * 10, number)
FROM system.numbers
WHERE number < 3
┌─number─┬─caseWithExpr⋯0), number)─┐
│ 0 │ 1 │
│ 1 │ 10 │
│ 2 │ 2 │
└────────┴──────────────────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.
يحدّد ClickHouse نوع نتيجة تعبير CASE (أو ما يكافئه داخليًا، مثل
محاذير
multiIf) قبل تقييم أي شروط. ويكتسب هذا أهمية عندما تختلف تعبيرات الإرجاع في النوع، مثل اختلاف المناطق الزمنية أو الأنواع الرقمية.
- يُختار نوع النتيجة بناءً على أكبر نوع متوافق بين جميع الفروع.
- وبمجرد اختيار هذا النوع، تُحوَّل جميع الفروع الأخرى إليه ضمنيًا - حتى إن كان منطقها لن يُنفَّذ مطلقًا أثناء التشغيل.
- بالنسبة إلى أنواع مثل DateTime64، حيث تكون المنطقة الزمنية جزءًا من تعريف النوع، فقد يؤدي ذلك إلى سلوك غير متوقع: إذ قد تُستخدم أول منطقة زمنية تمت مصادفتها في جميع الفروع، حتى عندما تحدد الفروع الأخرى مناطق زمنية مختلفة.
Asia/Kolkata
هنا، يرى ClickHouse عدة أنواع إرجاع
SELECT
number,
CASE
WHEN number = 0 THEN fromUnixTimestamp64Milli(0, 'Asia/Kolkata')
WHEN number = 1 THEN fromUnixTimestamp64Milli(0, 'America/Los_Angeles')
ELSE fromUnixTimestamp64Milli(0, 'UTC')
END AS tz
FROM system.numbers
WHERE number < 3;
-- is translated to
SELECT
number,
multiIf(number = 0, fromUnixTimestamp64Milli(0, 'Asia/Kolkata'), number = 1, fromUnixTimestamp64Milli(0, 'America/Los_Angeles'), fromUnixTimestamp64Milli(0, 'UTC')) AS tz
FROM system.numbers
WHERE number < 3
┌─number─┬──────────────────────tz─┐
│ 0 │ 1970-01-01 05:30:00.000 │
│ 1 │ 1970-01-01 05:30:00.000 │
│ 2 │ 1970-01-01 05:30:00.000 │
└────────┴─────────────────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.011 sec.
DateTime64(3, <timezone>). ويستنتج أن النوع المشترك هو
DateTime64(3, 'Asia/Kolkata' لأنه أول نوع يصادفه، ويحوّل الفروع الأخرى ضمنيًا إلى هذا النوع.
يمكن معالجة ذلك بالتحويل إلى سلسلة نصية للحفاظ على تنسيق المنطقة الزمنية المطلوب:
SELECT
number,
multiIf(
number = 0, formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli(0), '%F %T', 'Asia/Kolkata'),
number = 1, formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli(0), '%F %T', 'America/Los_Angeles'),
formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli(0), '%F %T', 'UTC')
) AS tz
FROM system.numbers
WHERE number < 3;
-- is translated to
SELECT
number,
multiIf(number = 0, formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli(0), '%F %T', 'Asia/Kolkata'), number = 1, formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli(0), '%F %T', 'America/Los_Angeles'), formatDateTime(fromUnixTimestamp64Milli(0), '%F %T', 'UTC')) AS tz
FROM system.numbers
WHERE number < 3
┌─number─┬─tz──────────────────┐
│ 0 │ 1970-01-01 05:30:00 │
│ 1 │ 1969-12-31 16:00:00 │
│ 2 │ 1970-01-01 00:00:00 │
└────────┴─────────────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
قُدِّم في: v24.5.0 يقيّد قيمة لتبقى ضمن الحدين الأدنى والأقصى المحددين. إذا كانت القيمة أقل من الحد الأدنى، فسيُرجِع الحد الأدنى. وإذا كانت أكبر من الحد الأقصى، فسيُرجِع الحد الأقصى. وإلا فسيُرجِع القيمة نفسها. يجب أن تكون جميع الوسيطات من أنواع قابلة للمقارنة. ويكون نوع النتيجة أكبر نوع متوافق بين جميع الوسيطات. الصيغة
clamp
الوسيطات
clamp(value, min, max)
value— القيمة المطلوب تقييدها. -
min— الحد الأدنى. -
max— الحد الأقصى.
Query
SELECT clamp(5, 1, 10) AS result;
القيمة دون الحد الأدنى
Response
┌─result─┐
│ 5 │
└────────┘
Query
SELECT clamp(-3, 0, 7) AS result;
القيمة أكبر من الحد الأقصى
Response
┌─result─┐
│ 0 │
└────────┘
Query
SELECT clamp(15, 0, 7) AS result;
Response
┌─result─┐
│ 7 │
└────────┘
تم تقديمه في: v1.1.0 تُرجع أكبر قيمة من بين الوسائط. يتم تجاهل الوسائط التي قيمتها
greatest
NULL.
- بالنسبة إلى المصفوفات، تُرجع أكبر مصفوفة وفق الترتيب المعجمي.
- بالنسبة إلى أنواع
DateTime، يُرقّى نوع النتيجة إلى أكبر نوع (على سبيل المثال،
DateTime64عند دمجه مع
DateTime32).
الصيغة
استخدم الإعداد
least_greatest_legacy_null_behavior لتغيير سلوك
NULLقدّم الإصدار 24.12 تغييرًا غير متوافق مع الإصدارات السابقة، بحيث يتم تجاهل قيم
NULL، بينما كان يُرجِع سابقًا
NULL إذا كانت إحدى الوسائط
NULL.
للاحتفاظ بالسلوك السابق، اضبط الإعداد
least_greatest_legacy_null_behavior (الافتراضي:
false) على
true.
الوسائط
greatest(x1[, x2, ...])
x1[, x2, ...]— قيمة واحدة أو عدة قيم للمقارنة. يجب أن تكون جميع الوسائط من أنواع قابلة للمقارنة.
Any
Any
أمثلة
الأنواع الرقمية
Query
-- The type returned is a Float64 as the UInt8 must be promoted to 64 bit for the comparison.
SELECT greatest(1, 2, toUInt8(3), 3.) AS result, toTypeName(result) AS type;
المصفوفات
Response
┌─result─┬─type────┐
│ 3 │ Float64 │
└────────┴─────────┘
Query
SELECT greatest(['hello'], ['there'], ['world']);
أنواع DateTime
Response
┌─greatest(['hello'], ['there'], ['world'])─┐
│ ['world'] │
└───────────────────────────────────────────┘
Query
-- The type returned is a DateTime64 as the DateTime32 must be promoted to 64 bit for the comparison.
SELECT greatest(toDateTime32('2025-01-02 12:00:00'), toDateTime64('2025-01-01 12:00:00.000', 3));
Response
┌─greatest(toD⋯0.000', 3))─┐
│ 2025-01-02 12:00:00.000 │
└──────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تنفّذ التفريع الشرطي.
if
- إذا قُيِّم الشرط
condإلى قيمة غير صفرية، فتعيد الدالة نتيجة التعبير
then.
- إذا قُيِّم
condإلى صفر أو NULL، فتُعاد نتيجة التعبير
else.
short_circuit_function_evaluation في ما إذا كان التقييم المختصر مستخدمًا.
إذا كان مفعّلًا، فلا يُقيَّم التعبير
then إلا على الصفوف التي تكون فيها قيمة
cond هي
true، ويُقيَّم التعبير
else على الصفوف التي تكون فيها قيمة
cond هي
false.
على سبيل المثال، عند استخدام التقييم المختصر، لا يُطرَح استثناء القسمة على صفر عند تنفيذ الاستعلام التالي:
يجب أن يكون
SELECT if(number = 0, 0, intDiv(42, number)) FROM numbers(10)
then و
else من نوعين متشابهين.
الصيغة
الوسائط
if(cond, then, else)
cond— الشرط الذي يجري تقييمه.
UInt8أو
Nullable(UInt8)أو
NULL
then— التعبير المُعاد إذا كانت
condتساوي
true. -
else— التعبير المُعاد إذا كانت
condتساوي
falseأو
NULL.
then أو
else، حسب الشرط
cond.
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT if(1, 2 + 2, 2 + 6) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 4 │
└─────┘
أُضيف في: v1.1.0 يعيد أصغر قيمة بين الوسائط. يتم تجاهل الوسائط
least
NULL.
- بالنسبة إلى المصفوفات، يعيد المصفوفة الأصغر ترتيبًا معجميًا.
- بالنسبة إلى أنواع DateTime، يُرقّى نوع النتيجة إلى أكبر نوع (على سبيل المثال، DateTime64 عند دمجه مع DateTime32).
الصيغة
استخدم الإعداد
least_greatest_legacy_null_behavior لتغيير سلوك
NULLقدّم الإصدار 24.12 تغييرًا غير متوافق مع الإصدارات السابقة، بحيث يتم تجاهل قيم
NULL، بينما كان يعيد سابقًا القيمة
NULL إذا كانت إحدى الوسائط
NULL.
للاحتفاظ بالسلوك السابق، اضبط الإعداد
least_greatest_legacy_null_behavior (القيمة الافتراضية:
false) على
true.
الوسائط
least(x1[, x2, ...])
x1[, x2, ...]— قيمة واحدة أو عدة قيم للمقارنة. يجب أن تكون جميع الوسائط من أنواع قابلة للمقارنة.
Any
Any
أمثلة
الأنواع الرقمية
Query
-- The type returned is a Float64 as the UInt8 must be promoted to 64 bit for the comparison.
SELECT least(1, 2, toUInt8(3), 3.) AS result, toTypeName(result) AS type;
المصفوفات
Response
┌─result─┬─type────┐
│ 1 │ Float64 │
└────────┴─────────┘
Query
SELECT least(['hello'], ['there'], ['world']);
أنواع DateTime
Response
┌─least(['hell⋯ ['world'])─┐
│ ['hello'] │
└──────────────────────────┘
Query
-- The type returned is a DateTime64 as the DateTime32 must be promoted to 64 bit for the comparison.
SELECT least(toDateTime32('2025-01-02 12:00:00'), toDateTime64('2025-01-01 12:00:00.000', 3));
Response
┌─least(toDate⋯0.000', 3))─┐
│ 2025-01-01 12:00:00.000 │
└──────────────────────────┘
تم تقديمه في: v1.1.0 يتيح كتابة العامل
multiIf
CASE بصورة أكثر اختصارًا في الاستعلام.
يُقيِّم كل شرط بالترتيب. وبالنسبة إلى أول شرط يكون صحيحًا (غير صفري وليس
NULL)، يُرجِع قيمة الفرع المقابلة.
إذا لم يكن أي من الشروط صحيحًا، فسيُرجِع قيمة
else.
يتحكم الإعداد
short_circuit_function_evaluation في
ما إذا كان التقييم المختصر مستخدمًا. وإذا كان مفعّلًا، فلن يُقيَّم التعبير
then_i إلا على الصفوف التي تكون فيها
((NOT cond_1) AND ... AND (NOT cond_{i-1}) AND cond_i) صحيحة.
على سبيل المثال، مع التقييم المختصر، لا يحدث استثناء قسمة على صفر عند تنفيذ الاستعلام التالي:
يجب أن يكون لجميع تعبيرات الفروع و
SELECT multiIf(number = 2, intDiv(1, number), number = 5) FROM numbers(10)
else نوع فائق مشترك. تُعامل الشروط ذات القيمة
NULL على أنها
false.
الصيغة
الأسماء البديلة:
multiIf(cond_1, then_1, cond_2, then_2, ..., else)
caseWithoutExpression,
caseWithoutExpr
الوسائط
cond_N— الشرط المُقيَّم رقم N الذي يحدد ما إذا كانت
then_Nستُعاد.
UInt8أو
Nullable(UInt8)أو
NULL
then_N— ناتج الدالة عندما تكون
cond_Nصحيحة. -
else— ناتج الدالة إذا لم يتحقق أي من الشروط.
then_N الموافق لـ
cond_N المطابق، وإلا فتُعيد قيمة
else.
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE LEFT_RIGHT (left Nullable(UInt8), right Nullable(UInt8)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO LEFT_RIGHT VALUES (NULL, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, NULL);
SELECT
left,
right,
multiIf(left < right, 'left is smaller', left > right, 'left is greater', left = right, 'Both equal', 'Null value') AS result
FROM LEFT_RIGHT;
Response
┌─left─┬─right─┬─result──────────┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 4 │ Null value │
│ 1 │ 3 │ left is smaller │
│ 2 │ 2 │ Both equal │
│ 3 │ 1 │ left is greater │
│ 4 │ ᴺᵁᴸᴸ │ Null value │
└──────┴───────┴─────────────────┘