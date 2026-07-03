الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي على معلومات عن العروض التابعة التي تُنفَّذ عند تشغيل استعلام، مثل نوع العرض أو وقت التنفيذ. لبدء التسجيل:
الوصف
- اضبط المَعلمات في قسم query_views_log.
- عيّن log_query_views إلى 1.
flush_interval_milliseconds ضمن قسم إعدادات الخادم query_views_log. وللفرض التفريغ، استخدم الاستعلام SYSTEM FLUSH LOGS.
لا يحذف ClickHouse البيانات من الجدول تلقائيًا. راجع المقدمة لمزيد من التفاصيل.
يمكنك استخدام الإعداد log_queries_probability) لتقليل عدد الاستعلامات المسجَّلة في جدول
query_views_log.
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم المضيف للخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
event_date(Date) — التاريخ الذي وقع فيه آخر حدث للعرض.
event_time(DateTime) — التاريخ والوقت اللذان انتهى فيهما تنفيذ العرض.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — التاريخ والوقت اللذان انتهى فيهما تنفيذ العرض بدقة الميكروثانية.
view_duration_ms(UInt64) — مدة تنفيذ العرض (مجموع مراحله) بالمللي ثانية.
initial_query_id(String) — معرّف الاستعلام الأولي (لتنفيذ الاستعلام الموزّع).
view_name(String) — اسم العرض.
view_uuid(UUID) — UUID الخاص بالعرض.
view_type(Enum8(‘Default’ = 1, ‘Materialized’ = 2, ‘Live’ = 3, ‘Window’ = 4)) — نوع العرض. القيم: ‘Default’ = 1 — العروض الافتراضية. يجب ألا تظهر في هذا السجل، ‘Materialized’ = 2 — العروض المادية، ‘Live’ = 3 — العروض الحية.
view_query(String) — الاستعلام الذي ينفّذه العرض.
view_target(String) — اسم الجدول الهدف للعرض.
read_rows(UInt64) — عدد الصفوف المقروءة.
read_bytes(UInt64) — عدد البايتات المقروءة.
written_rows(UInt64) — عدد الصفوف المكتوبة.
written_bytes(UInt64) — عدد البايتات المكتوبة.
peak_memory_usage(Int64) — أكبر فرق بين حجم الذاكرة المخصّصة والمحرّرة في سياق هذا العرض.
ProfileEvents(Map(LowCardinality(String), UInt64)) — أحداث
ProfileEventsالتي تقيس مقاييس مختلفة. يمكن العثور على وصفها في الجدول
system.events.
status(Enum8(‘QueryStart’ = 1, ‘QueryFinish’ = 2, ‘ExceptionBeforeStart’ = 3, ‘ExceptionWhileProcessing’ = 4)) — حالة العرض. القيم: ‘QueryStart’ = 1 — بدء ناجح لتنفيذ العرض. يجب ألا يظهر، ‘QueryFinish’ = 2 — انتهاء تنفيذ العرض بنجاح، ‘ExceptionBeforeStart’ = 3 — استثناء قبل بدء تنفيذ العرض، ‘ExceptionWhileProcessing’ = 4 — استثناء أثناء تنفيذ العرض.
exception_code(Int32) — رمز الاستثناء.
exception(String) — رسالة الاستثناء.
stack_trace(String) — تتبّع المكدس. تكون سلسلة فارغة إذا اكتمل الاستعلام بنجاح.
ProfileEvents.Names— اسم مستعار لـ
mapKeys(ProfileEvents).
ProfileEvents.Values— اسم مستعار لـ
mapValues(ProfileEvents).
مثال
Query
SELECT * FROM system.query_views_log LIMIT 1 \G;
Response
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2021-06-22
event_time: 2021-06-22 13:23:07
event_time_microseconds: 2021-06-22 13:23:07.738221
view_duration_ms: 0
initial_query_id: c3a1ac02-9cad-479b-af54-9e9c0a7afd70
view_name: default.matview_inner
view_uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
view_type: Materialized
view_query: SELECT * FROM default.table_b
view_target: default.`.inner.matview_inner`
read_rows: 4
read_bytes: 64
written_rows: 2
written_bytes: 32
peak_memory_usage: 4196188
ProfileEvents: {'FileOpen':2,'WriteBufferFromFileDescriptorWrite':2,'WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes':187,'IOBufferAllocs':3,'IOBufferAllocBytes':3145773,'FunctionExecute':3,'DiskWriteElapsedMicroseconds':13,'InsertedRows':2,'InsertedBytes':16,'SelectedRows':4,'SelectedBytes':48,'ContextLock':16,'RWLockAcquiredReadLocks':1,'RealTimeMicroseconds':698,'SoftPageFaults':4,'OSReadChars':463}
status: QueryFinish
exception_code: 0
exception:
stack_trace: