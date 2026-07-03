جدول نظامي يحتوي على معلومات عن الاستعلامات المنفذة، مثل وقت البدء، ومدة المعالجة، ورسائل الخطأ.

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

يخزن البيانات الوصفية والإحصاءات الخاصة بالاستعلامات المنفذة، مثل وقت البدء، والمدة، ورسائل الخطأ، واستخدام الموارد، وغيرها من تفاصيل التنفيذ. ولا يخزن نتائج الاستعلامات.

يمكنك تغيير إعدادات تسجيل الاستعلامات في قسم query_log ضمن إعدادات الخادوم.

يمكنك تعطيل تسجيل الاستعلامات عن طريق تعيين log_queries = 0 . ولا نوصي بإيقاف التسجيل لأن المعلومات الموجودة في هذا الجدول مهمة لحل المشكلات.

flush_interval_milliseconds ضمن قسم إعدادات الخادوم تُحدد فترة تفريغ البيانات في المعلَمةضمن قسم إعدادات الخادوم query_log . ولإجبار التفريغ، استخدم الاستعلام SYSTEM FLUSH LOGS

لا يحذف ClickHouse البيانات من الجدول تلقائيًا. راجع المقدمة لمزيد من التفاصيل.

يسجل الجدول system.query_log نوعين من الاستعلامات:

الاستعلامات الأولية التي شغّلها العميل مباشرة. الاستعلامات الفرعية التي بدأت بواسطة استعلامات أخرى (لتنفيذ الاستعلامات الموزعة). وبالنسبة إلى هذه الأنواع من الاستعلامات، تُعرض معلومات الاستعلامات الأصلية في الأعمدة initial_* .

ينشئ كل استعلام صفًا واحدًا أو صفين في جدول query_log ، وذلك بحسب حالة الاستعلام (راجع العمود type ):

إذا نجح تنفيذ الاستعلام، يُنشأ صفّان بالنوعين QueryStart و QueryFinish . إذا حدث خطأ أثناء معالجة الاستعلام، يُنشأ حدثان بالنوعين QueryStart و ExceptionWhileProcessing . إذا حدث خطأ قبل بدء تنفيذ الاستعلام، يُنشأ حدث واحد بالنوع ExceptionBeforeStart .

query_log . يمكنك استخدام الإعداد log_queries_probability لتقليل عدد الاستعلامات المسجلة في جدول

formatted_query . يمكنك استخدام الإعداد log_formatted_queries لتسجيل الاستعلامات المنسقة في العمود

الأسماء المستعارة:

ProfileEvents.Names — اسم مستعار لـ mapKeys(ProfileEvents) .

— اسم مستعار لـ . ProfileEvents.Values — اسم مستعار لـ mapValues(ProfileEvents) .

— اسم مستعار لـ . Settings.Names — اسم مستعار لـ mapKeys(Settings) .

— اسم مستعار لـ . Settings.Values — اسم مستعار لـ mapValues(Settings) .

مثال بسيط

SELECT * FROM system . query_log WHERE type = 'QueryFinish' ORDER BY query_start_time DESC LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Row 1: ────── hostname: clickhouse.eu-central1.internal type: QueryFinish event_date: 2021-11-03 event_time: 2021-11-03 16:13:54 event_time_microseconds: 2021-11-03 16:13:54.953024 query_start_time: 2021-11-03 16:13:54 query_start_time_microseconds: 2021-11-03 16:13:54.952325 query_duration_ms: 0 read_rows: 69 read_bytes: 6187 written_rows: 0 written_bytes: 0 result_rows: 69 result_bytes: 48256 memory_usage: 0 current_database: default query: DESCRIBE TABLE system.query_log formatted_query: normalized_query_hash: 8274064835331539124 query_kind: databases: [] tables: [] columns: [] projections: [] views: [] exception_code: 0 exception: stack_trace: is_initial_query: 1 user: default query_id: 7c28bbbb-753b-4eba-98b1-efcbe2b9bdf6 address: ::ffff:127.0.0.1 port: 40452 initial_user: default initial_query_id: 7c28bbbb-753b-4eba-98b1-efcbe2b9bdf6 initial_address: ::ffff:127.0.0.1 initial_port: 40452 initial_query_start_time: 2021-11-03 16:13:54 initial_query_start_time_microseconds: 2021-11-03 16:13:54.952325 interface: 1 os_user: sevirov client_hostname: clickhouse.eu-central1.internal client_name: ClickHouse client_revision: 54449 client_version_major: 21 client_version_minor: 10 client_version_patch: 1 http_method: 0 http_user_agent: http_referer: forwarded_for: quota_key: revision: 54456 log_comment: thread_ids: [30776,31174] ProfileEvents: {'Query':1,'NetworkSendElapsedMicroseconds':59,'NetworkSendBytes':2643,'SelectedRows':69,'SelectedBytes':6187,'ContextLock':9,'RWLockAcquiredReadLocks':1,'RealTimeMicroseconds':817,'UserTimeMicroseconds':427,'SystemTimeMicroseconds':212,'OSCPUVirtualTimeMicroseconds':639,'OSReadChars':894,'OSWriteChars':319} Settings: {'load_balancing':'random','max_memory_usage':'10000000000'} used_aggregate_functions: [] used_aggregate_function_combinators: [] used_database_engines: [] used_data_type_families: [] used_dictionaries: [] used_formats: [] used_functions: [] used_storages: [] used_table_functions: [] used_executable_user_defined_functions:[] used_sql_user_defined_functions: [] used_privileges: [] missing_privileges: [] query_cache_usage: None

مثال في Cloud

system.query_log محليًا على كل عقدة؛ ولرؤية جميع الإدخالات، يجب الاستعلام عبر في ClickHouse Cloud، يكونمحليًا على كل عقدة؛ ولرؤية جميع الإدخالات، يجب الاستعلام عبر clusterAllReplicas

على سبيل المثال، لتجميع صفوف query_log من كل نسخة متماثلة في العنقود المسمّى “default”، يمكنك كتابة ما يلي:

SELECT * FROM clusterAllReplicas( 'default' , system . query_log ) WHERE event_time >= now () - toIntervalHour( 1 ) LIMIT 10 SETTINGS skip_unavailable_shards = 1 ;