الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي هذا الجدول على معلومات عن خيط التنفيذ التي تنفّذ الاستعلامات، مثل اسم الخيط، ووقت بدء الخيط، ومدة معالجة الاستعلام. لبدء التسجيل:
الوصف
- اضبط المَعلمات في قسم query_thread_log.
- عيّن log_query_threads إلى 1.
flush_interval_milliseconds ضمن قسم إعدادات الخادم query_thread_log. ولإجبار النظام على التفريغ، استخدم الاستعلام SYSTEM FLUSH LOGS.
لا يحذف ClickHouse البيانات من الجدول تلقائيًا. راجع المقدمة لمزيد من التفاصيل.
يمكنك استخدام الإعداد log_queries_probability) لتقليل عدد الاستعلامات المسجَّلة في جدول
query_thread_log.
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
event_date(Date) — التاريخ الذي أنهى فيه خيط التنفيذ تنفيذ الاستعلام.
event_time(DateTime) — التاريخ والوقت اللذان أنهى فيهما خيط التنفيذ تنفيذ الاستعلام.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — التاريخ والوقت اللذان أنهى فيهما خيط التنفيذ تنفيذ الاستعلام بدقة الميكروثانية.
query_start_time(DateTime) — وقت بدء تنفيذ الاستعلام.
query_start_time_microseconds(DateTime64(6)) — وقت بدء تنفيذ الاستعلام بدقة الميكروثانية.
query_duration_ms(UInt64) — مدة تنفيذ الاستعلام.
read_rows(UInt64) — عدد الصفوف المقروءة.
read_bytes(UInt64) — عدد البايتات المقروءة.
written_rows(UInt64) — في استعلامات INSERT، عدد الصفوف المكتوبة. وفي الاستعلامات الأخرى، تكون قيمة العمود 0.
written_bytes(UInt64) — في استعلامات INSERT، عدد البايتات المكتوبة. وفي الاستعلامات الأخرى، تكون قيمة العمود 0.
memory_usage(Int64) — الفرق بين مقدار الذاكرة المخصّصة والمحرّرة في سياق خيط التنفيذ هذا.
peak_memory_usage(Int64) — الحد الأقصى للفرق بين مقدار الذاكرة المخصّصة والمحرّرة في سياق خيط التنفيذ هذا.
thread_name(LowCardinality(String)) — اسم خيط التنفيذ.
thread_id(UInt64) — المعرّف الداخلي لخيط التنفيذ.
master_thread_id(UInt64) — المعرّف الأولي على مستوى نظام التشغيل لخيط التنفيذ الأولي.
current_database(LowCardinality(String)) — اسم قاعدة البيانات الحالية.
query(String) — سلسلة الاستعلام.
normalized_query_hash(UInt64) — قيمة hash للاستعلام المُطبَّع، بعد إزالة الثوابت وما إلى ذلك.
is_initial_query(UInt8) — نوع الاستعلام. القيم الممكنة: 1 — بدأ العميل الاستعلام، 0 — بدأ استعلام آخر هذا الاستعلام لغرض تنفيذ الاستعلام الموزّع.
connection_address(IPv6) — عنوان IP للعميل الذي أُنشئ منه الاتصال. عند الاتصال عبر وكيل، سيكون هذا عنوان الوكيل.
connection_port(UInt16) — منفذ العميل الذي أُنشئ منه الاتصال. عند الاتصال عبر وكيل، سيكون هذا منفذ الوكيل.
user(LowCardinality(String)) — اسم المستخدم الذي بدأ الاستعلام الحالي.
query_id(String) — معرّف الاستعلام.
address(IPv6) — عنوان IP الذي استُخدم لإجراء الاستعلام. عند الاتصال عبر وكيل وتعيين
auth_use_forwarded_address، سيكون هذا عنوان العميل بدلًا من عنوان الوكيل.
port(UInt16) — منفذ العميل المستخدم لإجراء الاستعلام. عند الاتصال عبر وكيل وتعيين
auth_use_forwarded_address، سيكون هذا منفذ العميل بدلًا من منفذ الوكيل.
initial_user(LowCardinality(String)) — اسم المستخدم الذي شغّل الاستعلام الأولي (لتنفيذ الاستعلامات الموزعة).
initial_query_id(String) — معرّف الاستعلام الأولي (لتنفيذ الاستعلامات الموزعة).
initial_address(IPv6) — عنوان IP الذي انطلق منه الاستعلام الأب.
initial_port(UInt16) — منفذ العميل المستخدم لإجراء الاستعلام الأب.
initial_query_start_time(DateTime) — وقت بدء تنفيذ الاستعلام الأولي.
initial_query_start_time_microseconds(DateTime64(6)) — وقت بدء تنفيذ الاستعلام الأولي
authenticated_user(LowCardinality(String)) — اسم المستخدم الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة.
interface(UInt8) — الواجهة التي بدأ منها الاستعلام. القيم الممكنة: 1 — TCP، 2 — HTTP.
is_secure(UInt8) — علامة توضّح ما إذا كان الاتصال آمنًا.
os_user(LowCardinality(String)) — اسم مستخدم نظام التشغيل الذي يشغّل clickhouse-client.
client_hostname(LowCardinality(String)) — اسم مضيف جهاز العميل الذي يعمل عليه clickhouse-client أو أي عميل TCP آخر.
client_name(LowCardinality(String)) — اسم clickhouse-client أو أي عميل TCP آخر.
client_agent(LowCardinality(String)) — وكيل البرمجة بالذكاء الاصطناعي الذي استدعى العميل (على سبيل المثال،
claude-codeأو
cursor) ويُكتشف من متغيرات البيئة. تكون القيمة فارغة إذا لم يُكتشف أي وكيل.
client_revision(UInt32) — رقم المراجعة لـ clickhouse-client أو أي عميل TCP آخر.
client_version_major(UInt32) — الإصدار الرئيسي لـ clickhouse-client أو أي عميل TCP آخر.
client_version_minor(UInt32) — الإصدار الثانوي لـ clickhouse-client أو أي عميل TCP آخر.
client_version_patch(UInt32) — مكوّن التصحيح من إصدار clickhouse-client أو أي عميل TCP آخر.
script_query_number(UInt32) — رقم استعلام تسلسلي ضمن برنامج نصي متعدد الاستعلامات.
script_line_number(UInt32) — رقم السطر في برنامج نصي متعدد الاستعلامات الذي يبدأ عنده الاستعلام الحالي.
http_method(UInt8) — طريقة HTTP التي بدأ بها الاستعلام. القيم الممكنة: 0 — انطلق الاستعلام من واجهة TCP، 1 — استُخدمت طريقة GET، 2 — استُخدمت طريقة POST.
http_user_agent(LowCardinality(String)) — ترويسة UserAgent المُمرَّرة في طلب HTTP.
http_referer(String) — ترويسة HTTP
Refererالمُمرَّرة في طلب HTTP (وتحتوي على عنوان كامل أو جزئي للصفحة التي تُجري الاستعلام).
forwarded_for(String) — ترويسة HTTP
X-Forwarded-Forالمُمرَّرة في طلب HTTP.
quota_key(String) — ‘مفتاح الحصة’ المحدد في إعداد quotas.
distributed_depth(UInt64) — عدد المرات التي جرى فيها تمرير الاستعلام بين الخوادم.
revision(UInt32) — مراجعة ClickHouse.
ProfileEvents(Map(LowCardinality(String), UInt64)) — أحداث ProfileEvents التي تقيس مقاييس مختلفة لخيط التنفيذ هذا. يمكن العثور على وصفها في الجدول system.events.
ProfileEvents.Names— اسم مستعار لـ
mapKeys(ProfileEvents).
ProfileEvents.Values— اسم مستعار لـ
mapValues(ProfileEvents).
مثال
SELECT * FROM system.query_thread_log LIMIT 1 \G
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2020-09-11
event_time: 2020-09-11 10:08:17
event_time_microseconds: 2020-09-11 10:08:17.134042
query_start_time: 2020-09-11 10:08:17
query_start_time_microseconds: 2020-09-11 10:08:17.063150
query_duration_ms: 70
read_rows: 0
read_bytes: 0
written_rows: 1
written_bytes: 12
memory_usage: 4300844
peak_memory_usage: 4300844
thread_name: TCPHandler
thread_id: 638133
master_thread_id: 638133
query: INSERT INTO test1 VALUES
is_initial_query: 1
user: default
query_id: 50a320fd-85a8-49b8-8761-98a86bcbacef
address: ::ffff:127.0.0.1
port: 33452
initial_user: default
initial_query_id: 50a320fd-85a8-49b8-8761-98a86bcbacef
initial_address: ::ffff:127.0.0.1
initial_port: 33452
interface: 1
os_user: bharatnc
client_hostname: tower
client_name: ClickHouse
client_revision: 54437
client_version_major: 20
client_version_minor: 7
client_version_patch: 2
http_method: 0
http_user_agent:
quota_key:
revision: 54440
ProfileEvents: {'Query':1,'SelectQuery':1,'ReadCompressedBytes':36,'CompressedReadBufferBlocks':1,'CompressedReadBufferBytes':10,'IOBufferAllocs':1,'IOBufferAllocBytes':89,'ContextLock':15,'RWLockAcquiredReadLocks':1}
انظر أيضًا
- system.query_log — وصف لجدول النظام
query_logالذي يحتوي على معلومات عامة عن تنفيذ الاستعلامات.
- system.query_views_log — يحتوي هذا الجدول على معلومات عن كل عرض يُنفَّذ أثناء الاستعلام.