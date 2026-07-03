الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي هذا الجدول على بيانات تنميط على مستوى المعالجات (والتي يمكنك العثور عليها في
الوصف
EXPLAIN PIPELINE).
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
event_date(Date) — التاريخ الذي وقع فيه الحدث.
event_time(DateTime) — التاريخ والوقت اللذان وقع فيهما الحدث.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — التاريخ والوقت بدقة الميكروثانية اللذان وقع فيهما الحدث.
id(UInt64) — معرّف المعالج.
parent_ids(Array(UInt64)) — معرّفات المعالجات الأصلية.
plan_step(UInt64) — معرّف خطوة خطة الاستعلام التي أنشأت هذا المعالج. تكون القيمة صفراً إذا لم يُضَف المعالج من أي خطوة.
plan_step_name(String) — اسم خطوة خطة الاستعلام التي أنشأت هذا المعالج. تكون القيمة فارغة إذا لم يُضَف المعالج من أي خطوة.
plan_step_description(String) — وصف خطوة خطة الاستعلام التي أنشأت هذا المعالج. تكون القيمة فارغة إذا لم يُضَف المعالج من أي خطوة.
plan_group(UInt64) — مجموعة المعالج إذا أُنشئ بواسطة خطوة من خطة الاستعلام. والمجموعة هي تقسيم منطقي للمعالجات المضافة من خطوة خطة الاستعلام نفسها. ولا تُستخدم المجموعة إلا لتحسين عرض نتيجة EXPLAIN PIPELINE.
initial_query_id(String) — معرّف الاستعلام الأوّلي (لتنفيذ الاستعلام الموزّع).
query_id(String) — معرّف الاستعلام.
name(LowCardinality(String)) — اسم المعالج.
elapsed_us(UInt64) — عدد الميكروثواني التي استغرقها تنفيذ هذا المعالج.
input_wait_elapsed_us(UInt64) — عدد الميكروثواني التي انتظر فيها هذا المعالج البيانات (من معالج آخر).
output_wait_elapsed_us(UInt64) — عدد الميكروثواني التي انتظر فيها هذا المعالج لأن منفذ الإخراج كان ممتلئاً.
input_rows(UInt64) — عدد الصفوف التي استهلكها المعالج.
input_bytes(UInt64) — عدد البايتات التي استهلكها المعالج.
output_rows(UInt64) — عدد الصفوف التي أنتجها المعالج.
output_bytes(UInt64) — عدد البايتات التي أنتجها المعالج.
processor_uniq_id(String) — المعرّف الفريد للمعالج ضمن PIPELINE.
step_uniq_id(String) — المعرّف الفريد للخطوة في الخطة.
مثال
Query
EXPLAIN PIPELINE
SELECT sleep(1)
┌─explain─────────────────────────┐
│ (Expression) │
│ ExpressionTransform │
│ (SettingQuotaAndLimits) │
│ (ReadFromStorage) │
│ SourceFromSingleChunk 0 → 1 │
└─────────────────────────────────┘
SELECT sleep(1)
SETTINGS log_processors_profiles = 1
Query id: feb5ed16-1c24-4227-aa54-78c02b3b27d4
┌─sleep(1)─┐
│ 0 │
└──────────┘
1 rows in set. Elapsed: 1.018 sec.
SELECT
name,
elapsed_us,
input_wait_elapsed_us,
output_wait_elapsed_us
FROM system.processors_profile_log
WHERE query_id = 'feb5ed16-1c24-4227-aa54-78c02b3b27d4'
ORDER BY name ASC
هنا يمكنك ملاحظة ما يلي:
Response
┌─name────────────────────┬─elapsed_us─┬─input_wait_elapsed_us─┬─output_wait_elapsed_us─┐
│ ExpressionTransform │ 1000497 │ 2823 │ 197 │
│ LazyOutputFormat │ 36 │ 1002188 │ 0 │
│ LimitsCheckingTransform │ 10 │ 1002994 │ 106 │
│ NullSource │ 5 │ 1002074 │ 0 │
│ NullSource │ 1 │ 1002084 │ 0 │
│ SourceFromSingleChunk │ 45 │ 4736 │ 1000819 │
└─────────────────────────┴────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘
- كان
ExpressionTransformينفّذ الدالة
sleep(1)، لذا فإن
workسيستغرق 1e6، وبالتالي
elapsed_us> 1e6.
- يحتاج
SourceFromSingleChunkإلى الانتظار، لأن
ExpressionTransformلا يقبل أي بيانات أثناء تنفيذ
sleep(1)، لذا سيبقى في الحالة
PortFullلمدة 1e6 us، وبالتالي
output_wait_elapsed_us> 1e6.
- تحتاج
LimitsCheckingTransform/
NullSource/
LazyOutputFormatإلى الانتظار إلى أن ينفّذ
ExpressionTransformالدالة
sleep(1)لمعالجة النتيجة، لذا فإن
input_wait_elapsed_us> 1e6.