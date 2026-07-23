يعرض خطة تنفيذ عبارة.

الصيغة:

EXPLAIN [AST | SYNTAX | QUERY TREE | PLAN | PIPELINE | ANALYZE | ESTIMATE | TABLE OVERRIDE | WHATIF] [setting = value, ...] [ SELECT ... | tableFunction(...) [COLUMNS (...)] [ORDER BY ...] [PARTITION BY ...] [PRIMARY KEY] [SAMPLE BY ...] [TTL ...] ] [FORMAT ...]

مثال:

EXPLAIN SELECT sum ( number ) FROM numbers( 10 ) UNION ALL SELECT sum ( number ) FROM numbers( 10 ) ORDER BY sum ( number ) ASC FORMAT TSV;

Output : sum ( number ) Union ├──Aggregating │ │ Keys: │ │ Aggregates: sum ( number ) │ │ Skip merging: 0 │ └──ReadFromSystemNumbers │ Output : number └──Sorting (Sorting for ORDER BY ) │ Sort description : sum ( number ) ASC └──Aggregating │ Keys: │ Aggregates: sum ( number ) │ Skip merging: 0 └──ReadFromSystemNumbers Output : number

​ أنواع EXPLAIN

AST — شجرة البنية النحوية المجردة.

— شجرة البنية النحوية المجردة. SYNTAX — نص الاستعلام بعد التحسينات على مستوى AST.

— نص الاستعلام بعد التحسينات على مستوى AST. QUERY TREE — شجرة الاستعلام بعد التحسينات على مستوى شجرة الاستعلام.

— شجرة الاستعلام بعد التحسينات على مستوى شجرة الاستعلام. PLAN — خطة تنفيذ الاستعلام.

— خطة تنفيذ الاستعلام. PIPELINE — مسار تنفيذ الاستعلام.

— مسار تنفيذ الاستعلام. ANALYZE — ينفّذ الاستعلام ويُرفق بخطة التنفيذ مقاييس وقت التشغيل المقاسة.

— ينفّذ الاستعلام ويُرفق بخطة التنفيذ مقاييس وقت التشغيل المقاسة. ESTIMATE — العدد التقديري للصفوف والعلامات والأجزاء التي ستُقرأ من الجداول أثناء معالجة الاستعلام.

— العدد التقديري للصفوف والعلامات والأجزاء التي ستُقرأ من الجداول أثناء معالجة الاستعلام. TABLE OVERRIDE — النتيجة التي تم التحقق من صحتها لتجاوز جدول على مخطط دالة الجدول.

​ EXPLAIN AST

يعرض AST للاستعلام. يدعم جميع أنواع الاستعلامات، وليس SELECT فقط.

الإعدادات:

graph – يطبع AST على شكل رسم بياني موصوف بلغة وصف الرسوم البيانية DOT. القيمة الافتراضية: 0.

أمثلة:

EXPLAIN AST SELECT 1 ;

SelectWithUnionQuery (children 1 ) ExpressionList (children 1 ) SelectQuery (children 1 ) ExpressionList (children 1 ) Literal UInt64_1

EXPLAIN AST ALTER TABLE t1 DELETE WHERE date = today();

explain AlterQuery t1 (children 1 ) ExpressionList (children 1 ) AlterCommand 27 (children 1 ) Function equals (children 1 ) ExpressionList (children 2 ) Identifier date Function today (children 1 ) ExpressionList

​ EXPLAIN SYNTAX

يعرض شجرة البنية النحوية المجرّدة (AST) للاستعلام بعد تحليل البنية النحوية.

يتم ذلك عبر تحليل الاستعلام، وبناء AST وشجرة الاستعلام، وتشغيل محلل الاستعلامات وتمريرات التحسين اختياريًا، ثم تحويل شجرة الاستعلام مرة أخرى إلى AST الخاصة بالاستعلام.

الإعدادات:

oneline – يطبع الاستعلام في سطر واحد. القيمة الافتراضية: 0 .

– يطبع الاستعلام في سطر واحد. القيمة الافتراضية: . run_query_tree_passes – يشغّل تمريرات شجرة الاستعلام قبل إخراج شجرة الاستعلام. القيمة الافتراضية: 0 .

– يشغّل تمريرات شجرة الاستعلام قبل إخراج شجرة الاستعلام. القيمة الافتراضية: . query_tree_passes – إذا كان run_query_tree_passes مضبوطًا، فإنه يحدّد عدد التمريرات التي سيتم تشغيلها. ومن دون تحديد query_tree_passes ، يتم تشغيل جميع التمريرات.

أمثلة:

Query EXPLAIN SYNTAX SELECT * FROM system . numbers AS a, system . numbers AS b, system . numbers AS c WHERE a . number = b . number AND b . number = c . number ;

Response SELECT * FROM system . numbers AS a, system . numbers AS b, system . numbers AS c WHERE ( a . number = b . number ) AND ( b . number = c . number )

باستخدام run_query_tree_passes :

Query EXPLAIN SYNTAX run_query_tree_passes = 1 SELECT * FROM system . numbers AS a, system . numbers AS b, system . numbers AS c WHERE a . number = b . number AND b . number = c . number ;

Response SELECT __table1 . number AS `a.number` , __table2 . number AS `b.number` , __table3 . number AS `c.number` FROM system . numbers AS __table1 ALL INNER JOIN system . numbers AS __table2 ON __table1 . number = __table2 . number ALL INNER JOIN system . numbers AS __table3 ON __table2 . number = __table3 . number

​ EXPLAIN شجرة الاستعلام

الإعدادات:

run_passes — شغّل جميع تمريرات شجرة الاستعلام قبل إخراج شجرة الاستعلام. القيمة الافتراضية: 1 .

— شغّل جميع تمريرات شجرة الاستعلام قبل إخراج شجرة الاستعلام. القيمة الافتراضية: . dump_passes — أخرج معلومات عن التمريرات المستخدمة قبل إخراج شجرة الاستعلام. القيمة الافتراضية: 0 .

— أخرج معلومات عن التمريرات المستخدمة قبل إخراج شجرة الاستعلام. القيمة الافتراضية: . passes — يحدّد عدد التمريرات المطلوب تشغيلها. إذا ضُبطت على -1 ، فسيُشغّل جميع التمريرات. القيمة الافتراضية: -1 .

— يحدّد عدد التمريرات المطلوب تشغيلها. إذا ضُبطت على ، فسيُشغّل جميع التمريرات. القيمة الافتراضية: . dump_tree — اعرض شجرة الاستعلام. القيمة الافتراضية: 1 .

— اعرض شجرة الاستعلام. القيمة الافتراضية: . dump_ast — اعرض AST للاستعلام الناتجة من شجرة الاستعلام. القيمة الافتراضية: 0 .

مثال:

EXPLAIN QUERY TREE SELECT id, value FROM test_table;

QUERY id: 0 PROJECTION COLUMNS id UInt64 value String PROJECTION LIST id: 1 , nodes: 2 COLUMN id: 2 , column_name: id, result_type: UInt64, source_id: 3 COLUMN id: 4 , column_name: value , result_type: String, source_id: 3 JOIN TREE TABLE id: 3 , table_name: default .test_table

​ EXPLAIN PLAN

يعرض خطوات خطة تنفيذ الاستعلام.

الإعدادات:

optimize — يتحكم في ما إذا كانت تحسينات خطة تنفيذ الاستعلام تُطبَّق قبل عرض الخطة. القيمة الافتراضية: 1.

— يتحكم في ما إذا كانت تحسينات خطة تنفيذ الاستعلام تُطبَّق قبل عرض الخطة. القيمة الافتراضية: 1. header — يطبع ترويسة المخرجات للخطوة. القيمة الافتراضية: 0.

— يطبع ترويسة المخرجات للخطوة. القيمة الافتراضية: 0. description — يطبع وصف الخطوة. القيمة الافتراضية: 1.

— يطبع وصف الخطوة. القيمة الافتراضية: 1. indexes — يعرض الفهارس المستخدمة، وعدد الأجزاء التي تمت تصفيتها، وعدد الحبيبات التي تمت تصفيتها لكل فهرس مُطبَّق. القيمة الافتراضية: 0. مدعوم في جداول MergeTree. بدءًا من ClickHouse >= v25.9، لا تعرض هذه العبارة ناتجًا مناسبًا إلا عند استخدامها مع SETTINGS use_query_condition_cache = 0, use_skip_indexes_on_data_read = 0 .

— يعرض الفهارس المستخدمة، وعدد الأجزاء التي تمت تصفيتها، وعدد الحبيبات التي تمت تصفيتها لكل فهرس مُطبَّق. القيمة الافتراضية: 0. مدعوم في جداول MergeTree. بدءًا من ClickHouse >= v25.9، لا تعرض هذه العبارة ناتجًا مناسبًا إلا عند استخدامها مع . projections — يعرض جميع الإسقاطات التي جرى تحليلها وتأثيرها في التصفية على مستوى الأجزاء استنادًا إلى شروط المفتاح الأساسي للإسقاط. ولكل إسقاط، يتضمن هذا القسم إحصاءات مثل عدد الأجزاء والصفوف وعلامات ونطاقات التي جرى تقييمها باستخدام المفتاح الأساسي للإسقاط. كما يوضح عدد data parts التي تم تخطيها بسبب هذه التصفية، من دون القراءة من الإسقاط نفسه. ويمكن تحديد ما إذا كان الإسقاط قد استُخدم فعليًا للقراءة أو جرى تحليله فقط لأغراض التصفية من خلال الحقل description . القيمة الافتراضية: 0. مدعوم في جداول MergeTree.

— يعرض جميع الإسقاطات التي جرى تحليلها وتأثيرها في التصفية على مستوى الأجزاء استنادًا إلى شروط المفتاح الأساسي للإسقاط. ولكل إسقاط، يتضمن هذا القسم إحصاءات مثل عدد الأجزاء والصفوف وعلامات ونطاقات التي جرى تقييمها باستخدام المفتاح الأساسي للإسقاط. كما يوضح عدد data parts التي تم تخطيها بسبب هذه التصفية، من دون القراءة من الإسقاط نفسه. ويمكن تحديد ما إذا كان الإسقاط قد استُخدم فعليًا للقراءة أو جرى تحليله فقط لأغراض التصفية من خلال الحقل . القيمة الافتراضية: 0. مدعوم في جداول MergeTree. actions — يطبع معلومات تفصيلية عن إجراءات الخطوة. القيمة الافتراضية: 1.

— يطبع معلومات تفصيلية عن إجراءات الخطوة. القيمة الافتراضية: 1. sorting — يطبع وصف الفرز لكل خطوة في الخطة تنتج مخرجات مرتبة. القيمة الافتراضية: 0.

— يطبع وصف الفرز لكل خطوة في الخطة تنتج مخرجات مرتبة. القيمة الافتراضية: 0. keep_logical_steps — يحتفظ بالخطوات المنطقية في الخطة لعمليات joins بدلًا من تحويلها إلى تطبيقات join فعلية. القيمة الافتراضية: 0.

— يحتفظ بالخطوات المنطقية في الخطة لعمليات joins بدلًا من تحويلها إلى تطبيقات join فعلية. القيمة الافتراضية: 0. json — يطبع خطوات خطة تنفيذ الاستعلام كسطر بتنسيق JSON. القيمة الافتراضية: 0. يُنصح باستخدام تنسيق TabSeparatedRaw (TSVRaw) لتجنب عمليات إفلات غير الضرورية.

— يطبع خطوات خطة تنفيذ الاستعلام كسطر بتنسيق JSON. القيمة الافتراضية: 0. يُنصح باستخدام تنسيق TabSeparatedRaw (TSVRaw) لتجنب عمليات إفلات غير الضرورية. input_headers — يطبع ترويسات الإدخال للخطوة. القيمة الافتراضية: 0. يفيد غالبًا المطورين فقط في استكشاف المشكلات المتعلقة بعدم تطابق ترويسات الإدخال والإخراج.

— يطبع ترويسات الإدخال للخطوة. القيمة الافتراضية: 0. يفيد غالبًا المطورين فقط في استكشاف المشكلات المتعلقة بعدم تطابق ترويسات الإدخال والإخراج. column_structure — يطبع أيضًا بنية الأعمدة في الترويسات بالإضافة إلى اسمها ونوعها. القيمة الافتراضية: 0. يفيد غالبًا المطورين فقط في استكشاف المشكلات المتعلقة بعدم تطابق ترويسات الإدخال والإخراج.

— يطبع أيضًا بنية الأعمدة في الترويسات بالإضافة إلى اسمها ونوعها. القيمة الافتراضية: 0. يفيد غالبًا المطورين فقط في استكشاف المشكلات المتعلقة بعدم تطابق ترويسات الإدخال والإخراج. distributed — يعرض خطط الاستعلام المنفَّذة على العقد البعيدة للجداول الموزعة أو parallel replicas. غير مدعوم مع json . القيمة الافتراضية: 0.

— يعرض خطط الاستعلام المنفَّذة على العقد البعيدة للجداول الموزعة أو parallel replicas. غير مدعوم مع . القيمة الافتراضية: 0. compact — عند التمكين، يُخفي خطوات expression ومعلومات الإجراءات التفصيلية (المدخلات، والدوال، والأسماء المستعارة، ومواضع المخرجات) من الخطة. ولا يكون له تأثير إلا عندما تكون actions = 1 . القيمة الافتراضية: 1.

— عند التمكين، يُخفي خطوات expression ومعلومات الإجراءات التفصيلية (المدخلات، والدوال، والأسماء المستعارة، ومواضع المخرجات) من الخطة. ولا يكون له تأثير إلا عندما تكون . القيمة الافتراضية: 1. pretty — يطبع شجرة الخطة باستخدام محارف رسم الخطوط (├──, └──, │) بدلًا من المسافات البادئة لتوضيح التدرج الهرمي. كما ينسّق خصائص خطوة join ضمن السطر نفسه. القيمة الافتراضية: 1.

افتراضيًا، تكون قيمة explain_query_plan_default = 'pretty' ، لذلك تُهيَّأ actions و compact و pretty إلى 1 ، وتُعرَض الخطة بصيغة مضغوطة وجميلة ومشروحة بالإجراءات. ويؤدي تحديد أي من هذه الخيارات صراحةً في عبارة EXPLAIN (على سبيل المثال، EXPLAIN actions = 0, compact = 0, pretty = 0 SELECT ... ) دائمًا إلى تجاوز القيمة الافتراضية. قبل ClickHouse 26.7، كانت القيم الافتراضية لكل من actions و compact و pretty هي 0 . ولا يزال بإمكانك الحصول على ذلك الناتج من خلال ضبط explain_query_plan_default = 'legacy' (على مستوى عام أو ضمن SETTINGS الخاصة بكل استعلام)، أو عن طريق ضبط compatibility على أي إصدار أقدم من 26.7 . لا يؤدي الخياران json و distributed إلى تفعيل إعدادات pretty الافتراضية ( actions و compact و pretty )، حتى عندما تكون قيمة explain_query_plan_default = 'pretty' . ولتضمين تفاصيل الإجراءات في مخرجاتهما، اضبط actions = 1 يدويًا.

مثال:

EXPLAIN SELECT sum ( number ) FROM numbers( 10 ) GROUP BY number % 4 LIMIT 1 ;

Output : sum ( number ) Limit (preliminary LIMIT ) │ Limit 1 │ Offset 0 └──Aggregating │ Keys: number MOD 4 │ Aggregates: sum ( number ) │ Skip merging: 0 └──ReadFromSystemNumbers Output : number

لا تتوفر إمكانية تقدير تكلفة الخطوة والاستعلام.

عند ضبط json = 1، تُمثَّل خطة تنفيذ الاستعلام بصيغة JSON. كل عقدة هي قاموس يحتوي دائمًا على المفاتيح Node Type و Node Id و Plans . تكون Node Type سلسلة نصية تتضمن اسم الخطوة، ويكون Node Id معرّفًا فريدًا للخطوة (اسم الخطوة مع لاحقة رقمية، مثل Union_10 ). أما Plans فهي مصفوفة من أوصاف الخطوات الفرعية. وقد تُضاف مفاتيح اختيارية أخرى بحسب نوع العقدة والإعدادات.

مثال:

EXPLAIN json = 1 , description = 0 SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 FORMAT TSVRaw;

[ { "Plan" : { "Node Type" : "Union" , "Node Id" : "Union_10" , "Plans" : [ { "Node Type" : "Expression" , "Node Id" : "Expression_13" , "Plans" : [ { "Node Type" : "ReadFromStorage" , "Node Id" : "ReadFromStorage_0" } ] }, { "Node Type" : "Expression" , "Node Id" : "Expression_16" , "Plans" : [ { "Node Type" : "ReadFromStorage" , "Node Id" : "ReadFromStorage_4" } ] } ] } } ]

عند ضبط description = 1، يُضاف المفتاح Description إلى الخطوة:

{ "Node Type" : "ReadFromStorage" , "Description" : "SystemOne" }

عند ضبط header = 1، يُضاف المفتاح Header إلى الخطوة على هيئة مصفوفة من الأعمدة.

مثال:

EXPLAIN json = 1 , description = 0 , header = 1 SELECT 1 , 2 + dummy;

[ { "Plan" : { "Node Type" : "Expression" , "Node Id" : "Expression_5" , "Header" : [ { "Name" : "1" , "Type" : "UInt8" }, { "Name" : "plus(2, dummy)" , "Type" : "UInt16" } ], "Plans" : [ { "Node Type" : "ReadFromStorage" , "Node Id" : "ReadFromStorage_0" , "Header" : [ { "Name" : "dummy" , "Type" : "UInt8" } ] } ] } } ]

مع indexes = 1، يُضاف المفتاح Indexes . ويحتوي على مصفوفة من الفهارس المستخدمة. يُوصَف كل فهرس بتنسيق JSON مع المفتاح Type (سلسلة نصية بقيمة Partition Min-Max أو Partition أو Statistics أو PrimaryKey أو Skip ) والمفاتيح الاختيارية التالية:

Name — اسم الفهرس (يُستخدم حاليًا فقط مع فهارس Skip ).

— اسم الفهرس (يُستخدم حاليًا فقط مع فهارس ). Keys — مصفوفة الأعمدة التي يستخدمها الفهرس.

— مصفوفة الأعمدة التي يستخدمها الفهرس. Condition — الشرط المستخدم.

— الشرط المستخدم. Description — وصف الفهرس (يُستخدم حاليًا فقط مع فهارس Skip ).

— وصف الفهرس (يُستخدم حاليًا فقط مع فهارس ). Parts — عدد الأجزاء بعد/قبل تطبيق الفهرس.

— عدد الأجزاء بعد/قبل تطبيق الفهرس. Granules — عدد الحبيبات بعد/قبل تطبيق الفهرس.

— عدد الحبيبات بعد/قبل تطبيق الفهرس. Ranges — عدد نطاقات الحبيبات بعد تطبيق الفهرس.

مثال:

"Node Type" : "ReadFromMergeTree" , "Indexes" : [ { "Type" : "Partition Min-Max" , "Keys" : [ "y" ], "Condition" : "(y in [1, +inf))" , "Parts" : 4 / 5 , "Granules" : 11 / 12 }, { "Type" : "Partition" , "Keys" : [ "y" , "bitAnd(z, 3)" ], "Condition" : "and((bitAnd(z, 3) not in [1, 1]), and((y in [1, +inf)), (bitAnd(z, 3) not in [1, 1])))" , "Parts" : 3 / 4 , "Granules" : 10 / 11 }, { "Type" : "PrimaryKey" , "Keys" : [ "x" , "y" ], "Condition" : "and((x in [11, +inf)), (y in [1, +inf)))" , "Parts" : 2 / 3 , "Granules" : 6 / 10 , "Search Algorithm" : "generic exclusion search" }, { "Type" : "Skip" , "Name" : "t_minmax" , "Description" : "minmax GRANULARITY 2" , "Parts" : 1 / 2 , "Granules" : 2 / 6 }, { "Type" : "Skip" , "Name" : "t_set" , "Description" : "set GRANULARITY 2" , "" : 1 / 1 , "Granules" : 1 / 2 } ]

عند تعيين projections = 1، يُضاف مفتاح Projections ، ويحتوي على مصفوفة من الإسقاطات المُحللة. يُوصف كل إسقاط بصيغة JSON وفق المفاتيح التالية:

Name — اسم الإسقاط.

— اسم الإسقاط. Condition — شرط المفتاح الأساسي المستخدم في الإسقاط.

— شرط المفتاح الأساسي المستخدم في الإسقاط. Description — وصف كيفية استخدام الإسقاط (على سبيل المثال، التصفية على مستوى الجزء).

— وصف كيفية استخدام الإسقاط (على سبيل المثال، التصفية على مستوى الجزء). Selected Parts — عدد الأجزاء التي اختارها الإسقاط.

— عدد الأجزاء التي اختارها الإسقاط. Selected Marks — عدد العلامات المختارة.

— عدد العلامات المختارة. Selected Ranges — عدد النطاقات المختارة.

— عدد النطاقات المختارة. Selected Rows — عدد الصفوف المختارة.

— عدد الصفوف المختارة. Filtered Parts — عدد الأجزاء التي جرى تخطيها بسبب التصفية على مستوى الجزء.

مثال:

"Node Type" : "ReadFromMergeTree" , "Projections" : [ { "Name" : "region_proj" , "Description" : "Projection has been analyzed and is used for part-level filtering" , "Condition" : "(region in ['us_west', 'us_west'])" , "Search Algorithm" : "binary search" , "Selected Parts" : 3 , "Selected Marks" : 3 , "Selected Ranges" : 3 , "Selected Rows" : 3 , "Filtered Parts" : 2 }, { "Name" : "user_id_proj" , "Description" : "Projection has been analyzed and is used for part-level filtering" , "Condition" : "(user_id in [107, 107])" , "Search Algorithm" : "binary search" , "Selected Parts" : 1 , "Selected Marks" : 1 , "Selected Ranges" : 1 , "Selected Rows" : 1 , "Filtered Parts" : 2 } ]

مع actions = 1، تعتمد المفاتيح المضافة على نوع الخطوة.

مثال:

EXPLAIN json = 1 , actions = 1 , description = 0 SELECT 1 FORMAT TSVRaw;

[ { "Plan" : { "Node Type" : "Expression" , "Node Id" : "Expression_5" , "Expression" : { "Inputs" : [ { "Name" : "dummy" , "Type" : "UInt8" } ], "Actions" : [ { "Node Type" : "INPUT" , "Result Type" : "UInt8" , "Result Name" : "dummy" , "Arguments" : [ 0 ], "Removed Arguments" : [ 0 ], "Result" : 0 }, { "Node Type" : "COLUMN" , "Result Type" : "UInt8" , "Result Name" : "1" , "Column" : "Const(UInt8)" , "Arguments" : [], "Removed Arguments" : [], "Result" : 1 } ], "Outputs" : [ { "Name" : "1" , "Type" : "UInt8" } ], "Positions" : [ 1 ] }, "Plans" : [ { "Node Type" : "ReadFromStorage" , "Node Id" : "ReadFromStorage_0" } ] } } ]

مع compact = 0 و actions = 1 ، يمكن رؤية خطوات Expression مع معلومات مفصلة عن التعبيرات:

EXPLAIN actions = 1 , compact = 0 SELECT sum ( number ) FROM numbers( 10 ) GROUP BY number % 4 ;

Output: sum(number) Expression ((Project names + Projection)) │ Actions: INPUT : 0 -> sum(__table1.number) UInt64 : 0 │ INPUT :: 1 -> modulo(__table1.number, 4_UInt8) UInt8 : 1 │ ALIAS sum(__table1.number) :: 0 -> sum(number) UInt64 : 2 │ Positions: 2 └──Aggregating │ Keys: number MOD 4 │ Aggregates: sum(number) │ Skip merging: 0 └──Expression ((Before GROUP BY + Change column names to column identifiers)) │ Actions: INPUT : 0 -> number UInt64 : 0 │ COLUMN Const(UInt8) -> 4_UInt8 UInt8 : 1 │ ALIAS number :: 0 -> __table1.number UInt64 : 2 │ FUNCTION modulo(__table1.number : 2, 4_UInt8 :: 1) -> modulo(__table1.number, 4_UInt8) UInt8 : 0 │ Positions: 0 2 └──ReadFromSystemNumbers Output: number

عند تعيين distributed = 1، يتضمن الناتج ليس فقط خطة الاستعلام المحلية، بل أيضاً خطط الاستعلام التي ستُنفَّذ على العقد البعيدة. يُفيد هذا في تحليل الاستعلامات الموزعة وتصحيح أخطائها.

لا يُعرَض distributed إلا بصيغة legacy (غير pretty )، لأن مخرجات pretty لا تدمج خطط المقاطع البعيدة في شجرة الخطة. ولهذا السبب، يؤدي تمكين distributed تلقائيًا إلى تعطيل الإعدادات الافتراضية لـ pretty ( actions و compact و pretty )، بغضّ النظر عن explain_query_plan_default . ولا يزال بإمكانك تعيين actions=1 يدويًا. كما أن الخيار distributed غير مدعوم أيضًا مع json .

مثال مع جدول موزّع:

EXPLAIN distributed = 1 SELECT * FROM remote ( '127.0.0.{1,2}' , numbers( 2 )) WHERE number = 1 ;

Union Expression ((Project names + (Projection + (Change column names to column identifiers + (Project names + Projection))))) Filter (( WHERE + Change column names to column identifiers)) ReadFromSystemNumbers Expression ((Project names + (Projection + Change column names to column identifiers))) ReadFromRemote ( Read from remote replica ) Expression ((Project names + Projection)) Filter (( WHERE + Change column names to column identifiers)) ReadFromSystemNumbers

مثال مع النسخ المتماثلة المتوازية:

SET enable_parallel_replicas = 2 , max_parallel_replicas = 2 , cluster_for_parallel_replicas = 'default' ; EXPLAIN distributed = 1 SELECT sum ( number ) FROM test_table GROUP BY number % 4 ;

Expression ((Project names + Projection)) MergingAggregated Union Aggregating Expression (( Before GROUP BY + Change column names to column identifiers)) ReadFromMergeTree ( default .test_table) ReadFromRemoteParallelReplicas BlocksMarshalling Aggregating Expression (( Before GROUP BY + Change column names to column identifiers)) ReadFromMergeTree ( default .test_table)

في كلا المثالَين، تُظهر خطةُ الاستعلام تدفق التنفيذ الكامل بما في ذلك الخطوات المحلية والبعيدة.

عند تعيين pretty = 1، تُعرض شجرة الخطة باستخدام أحرف رسم الخطوط بدلاً من المسافات البادئة، وتظهر معلومات إضافية للخطوات الرئيسية:

تُطبَع أعمدة ناتج الاستعلام في أعلى الخطة.

في أعلى الخطة. تُعرَض التعبيرات في عوامل التصفية، ومفاتيح التجميع، وأوصاف الفرز، ودوال النوافذ بصياغة مقروءة للبشر شبيهة بـ SQL (مثلًا، a + 1 > 5 بدلًا من greater(plus(a, 1), 5) ). وتُزال بادئات معرّفات الأعمدة الداخلية (مثل __table1. ) لتوضيح العرض.

في عوامل التصفية، ومفاتيح التجميع، وأوصاف الفرز، ودوال النوافذ بصياغة مقروءة للبشر شبيهة بـ SQL (مثلًا، بدلًا من ). وتُزال بادئات معرّفات الأعمدة الداخلية (مثل ) لتوضيح العرض. تعرض خطوات المصدر (مثل ReadFromMergeTree ) أعمدة ناتجها.

(مثل ) أعمدة ناتجها. تعرض خطوات التصفية شرط التصفية بصياغة SQL. وعند وجود عوامل تصفية للربط وقت التشغيل، تُعرض بشكل منفصل.

شرط التصفية بصياغة SQL. وعند وجود عوامل تصفية للربط وقت التشغيل، تُعرض بشكل منفصل. تعرض خطوات التجميع المفاتيح والدوال التجميعية مع وسيطاتها (مثل sum(c) و count() ).

المفاتيح والدوال التجميعية مع وسيطاتها (مثل و ). تُظهر مجموعات IN من قيم tuple الحرفية قيمها (مقتطعةً للمجموعات الكبيرة)، وتُوسَم المجموعات المستندة إلى استعلامات فرعية على أنها subquery1 و subquery2 وما إلى ذلك، وتُظهر المجموعات من جداول محرك Set اسم الجدول.

من قيم الحرفية قيمها (مقتطعةً للمجموعات الكبيرة)، وتُوسَم المجموعات المستندة إلى استعلامات فرعية على أنها و وما إلى ذلك، وتُظهر المجموعات من جداول محرك اسم الجدول. تعرض خطوات الربط علاقة الربط باستخدام ترميز رياضي، والعدد التقديري لصفوف النتيجة، وأي أعمدة ناتج تأتي من الجانب الأيسر مقابل الجانب الأيمن. وتُستخدم الرموز التالية لتمثيل أنواع الربط المختلفة:

Symbol Join Type ⋈ Inner Join ⟕ Left Join ⟖ Right Join ⟗ Full Join ⋉ Left Semi Join ⋊ Right Semi Join ⋉ with strikethrough Left Anti Join ⋊ with strikethrough Right Anti Join × Cross Join

على سبيل المثال، t1 ⟕ t2 تعني LEFT JOIN بين الجدولين t1 و t2 . ويشير الرقم بين القوسين بعد اسم الجدول (مثل t1[100] ) إلى العدد التقديري للصفوف عندما تكون إحصاءات الجدول متاحة.

يعمل الخيار pretty جيدًا مع compact = 1 ، إذ يُخفي خطوات Expression ومعلومات الإجراءات التفصيلية، مما يجعل الخطة أسهل في القراءة.

مثال تفصيلي يتضمن عمليات JOIN:

CREATE TABLE t1 (id UInt64, value String) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; CREATE TABLE t2 (id UInt64, value String) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO t1 SELECT number , toString( number ) FROM numbers( 100 ); INSERT INTO t2 SELECT number , toString( number ) FROM numbers( 100 ); EXPLAIN actions = 1 , compact = 1 , pretty = 1 SELECT * FROM t1 INNER JOIN t2 ON t1 . id = t2 . id FORMAT Raw ;

Output: id, value, id, value Join (JOIN FillRightFirst) │ t1[100] ⋈ t2[100] │ Type: inner | Strictness: all | Algorithm: SpillingHashJoin(HashJoin) │ Result rows: 100 │ Join conditions: id = id │ Output: │ Left: id, value │ Right: id, value ├──ReadFromMergeTree (default.t1) │ Read type: Default │ Parts: 1 | Granules: 1 │ Output: id, value │ Runtime filters: RF1(id, id from default.t2) └──BuildRuntimeFilter (Build runtime join filter on id) │ Filter id: RF1 │ Source table: default.t2 └──ReadFromMergeTree (default.t2) Read type: Default Parts: 1 | Granules: 1 Output: id, value

​ EXPLAIN PIPELINE

الإعدادات:

header — يطبع الترويسة لكل منفذ إخراج. القيمة الافتراضية: 0.

— يطبع الترويسة لكل منفذ إخراج. القيمة الافتراضية: 0. graph — يطبع رسمًا بيانيًا موصوفًا بلغة وصف الرسوم البيانية DOT. القيمة الافتراضية: 0.

— يطبع رسمًا بيانيًا موصوفًا بلغة وصف الرسوم البيانية DOT. القيمة الافتراضية: 0. compact — يطبع الرسم البياني في الوضع المضغوط إذا كان إعداد graph مفعّلًا. القيمة الافتراضية: 1.

— يطبع الرسم البياني في الوضع المضغوط إذا كان إعداد مفعّلًا. القيمة الافتراضية: 1. compact_repeated_processor_chains — يضغط سلاسل المعالجات المتكررة والمتجاورة في المخرجات النصية، وذلك بعرض نسخة واحدة من السلسلة مع عدد مرات تكرارها. يمكن أن يجعل ذلك خطوط المعالجة المتوازية أسهل قراءةً عندما تتكرر السلسلة نفسها مرات عديدة، على سبيل المثال في عمليات JOIN. ولا يؤثر ذلك في مخرجات الرسم البياني. القيمة الافتراضية: 0.

Resize 16 → 1 FillingRightJoinSide │ SimpleSquashingTransform │ × 16 Resize 1 → 16

عندما تكون compact=0 و graph=1 ، ستتضمن أسماء المعالجات لاحقة إضافية تحتوي على معرّف فريد للمعالج.

مثال:

EXPLAIN PIPELINE SELECT sum ( number ) FROM numbers_mt( 100000 ) GROUP BY number % 4 ;

( Union ) (Expression) ExpressionTransform (Expression) ExpressionTransform (Aggregating) Resize 2 → 1 AggregatingTransform × 2 (Expression) ExpressionTransform × 2 (SettingQuotaAndLimits) (ReadFromStorage) NumbersRange × 2 0 → 1

​ EXPLAIN ANALYZE

يقوم EXPLAIN ANALYZE فعليًا بتشغيل الاستعلام، ثم يتجاهل صفوف النتائج ويطبع شجرة الخطة نفسها كما في EXPLAIN PLAN ، مع إرفاق كل خطوة بتفاصيل عمّا حدث فعليًا أثناء التنفيذ.

الإعدادات:

EXPLAIN ANALYZE خيارات العرض نفسها التي يقبلها EXPLAIN PLAN (وهي موثقة في قسم يقبلخيارات العرض نفسها التي يقبلها(وهي موثقة في قسم EXPLAIN PLAN ).

لأن EXPLAIN ANALYZE ينفّذ الاستعلام المغلّف فعليًا، فهو يتصرف مثل ذلك الاستعلام — وعلى خلاف صيغ EXPLAIN التي لا تنفّذ شيئًا — بعدة طرق: الحصص والحدود. يُحتسب ضمن الحصص ويخضع لنفس الحدود (مثل query_selects و read_rows ) كما لو كنت تشغّل الاستعلام مباشرةً. ولا تُحتسب المصادر المعفاة من الحصص أثناء التخطيط (مثل system.one ).

يُحتسب ضمن الحصص ويخضع لنفس الحدود (مثل و ) كما لو كنت تشغّل الاستعلام مباشرةً. ولا تُحتسب المصادر المعفاة من الحصص أثناء التخطيط (مثل ). المعاملات الفاشلة. داخل معاملة سبق أن فشلت ( ROLLED_BACK )، يُرفَض مع INVALID_TRANSACTION , تمامًا مثل SELECT عادي — أصدر ROLLBACK أولًا.

داخل معاملة سبق أن فشلت ( )، يُرفَض مع , تمامًا مثل عادي — أصدر أولًا. القراءات المتدفقة. عند إجراء قراءة متدفقة ( FROM ... STREAM ) يُرفَض مع NOT_IMPLEMENTED ، لأن هذا النوع من القراءة لا يكتمل أبدًا.

عند إجراء قراءة متدفقة ( ) يُرفَض مع ، لأن هذا النوع من القراءة لا يكتمل أبدًا. الاستعلامات الموزعة. هذا غير مدعوم للاستعلامات التي تُنفَّذ في وضع Distributed.

مثال:

EXPLAIN ANALYZE SELECT number % 10 AS k, count () FROM numbers_mt( 1000000 ) GROUP BY k;

Query summary: Time: 10.72 ms (planning 6.45 ms · execution 4.26 ms) Read: 1.00 million rows, 8.00 MB (234.49 million rows/s., 1.88 GB/s.) Peak memory: 28.98 KiB Output: number MOD 10, count() Expression ((Project names + Projection)) │ I/O: rows 10 → 10 · 90 B → 90 B │ time 21.82 us (0.5%) · parallelism 0.98/1 └──Aggregating │ Keys: number MOD 10 │ Aggregates: count() │ Skip merging: 0 │ I/O: rows 1.00 million → 10 (0.00%) · 1.00 MB → 90 B │ Stage (partial aggregation): time 868.45 us (20.4%) · parallelism 3.80/15 │ Stage (final aggregation): time 445.27 us (10.4%) · parallelism 1.11/16 └──Expression ((Before GROUP BY + Change column names to column identifiers)) │ I/O: rows 1.00 million → 1.00 million · 8.00 MB → 1.00 MB │ time 677.07 us (15.9%) · parallelism 4.31/15 └──ReadFromSystemNumbers Output: number I/O: rows 0 → 1.00 million · 0 B → 8.00 MB time 993.94 us (23.3%) · parallelism 7.52/15

لنفحص الناتج. أولاً، لننظر إلى الترويسة.

Query summary: Time: <total> (planning <planning> · execution <execution>) Read: <rows> rows, <bytes> (<rows/s>, <bytes/s>) Peak memory: <peak>

Time — الوقت الإجمالي، مقسَّماً إلى مرحلتَي التخطيط (أي إنشاء الخطة + تحسين الخطة + بناء pipeline) والتنفيذ (تشغيل pipeline).

— الوقت الإجمالي، مقسَّماً إلى مرحلتَي التخطيط (أي إنشاء الخطة + تحسين الخطة + بناء pipeline) والتنفيذ (تشغيل pipeline). Read — الصفوف والبايتات غير المضغوطة المقروءة من الجداول، مع معدل النقل — وهي الأرقام نفسها التي يَعرضها تذييل الاستعلام العادي تحت اسم “Processed”.

— الصفوف والبايتات غير المضغوطة المقروءة من الجداول، مع معدل النقل — وهي الأرقام نفسها التي يَعرضها تذييل الاستعلام العادي تحت اسم “Processed”. Peak memory — ذروة الذاكرة التي استخدمها الاستعلام.

والآن لنلقِ نظرة على الأسطر الجديدة التي تظهر في خطة الاستعلام.

I/O: rows <in> → <out> (<selectivity>%) · <bytes_in> → <bytes_out> [Stage (<stage>): ]time <t> (<share>%) · parallelism <avg>/<max>

يُبلَّغ عن الصفوف والبايتات مرة واحدة للخطوة بأكملها (سطر I/O ). ويُبلَّغ عن الوقت ودرجة التوازي لكل مرحلة من مراحل الخطوة في السطر أو الأسطر التالية ذات المسافة البادئة.

rows <in> → <out> — الصفوف التي دخلت الخطوة وخرجت منها؛ وتُظهر ( <selectivity> %) مقدار ما قامت الخطوة بتصفيته ( out/in ) أو توسيعه للبيانات. ويُخفى هذا عندما يتساوى عدد صفوف الإدخال مع عدد صفوف الإخراج، وعندما يساوي عدد صفوف الإدخال 0 .

— الصفوف التي دخلت الخطوة وخرجت منها؛ وتُظهر ( %) مقدار ما قامت الخطوة بتصفيته ( ) أو توسيعه للبيانات. ويُخفى هذا عندما يتساوى عدد صفوف الإدخال مع عدد صفوف الإخراج، وعندما يساوي عدد صفوف الإدخال . <bytes_in> → <bytes_out> — بايتات غير مضغوطة داخل الذاكرة تمر عبر الخطوة (يُحذف هذا إذا كانت القيمتان صفراً).

— بايتات غير مضغوطة داخل الذاكرة تمر عبر الخطوة (يُحذف هذا إذا كانت القيمتان صفراً). time <t> (<share>%) — زمن الساعة الفعلي الذي كانت المرحلة نشطة خلاله، ونسبتها من وقت تنفيذ الاستعلام (أي من دون وقت البناء). لاحظ أن مجموع النسب قد يتجاوز 100% لأن المراحل والخطوات تعمل بالتوازي.

— زمن الساعة الفعلي الذي كانت المرحلة نشطة خلاله، ونسبتها من وقت تنفيذ الاستعلام (أي من دون وقت البناء). لاحظ أن مجموع النسب قد يتجاوز 100% لأن المراحل والخطوات تعمل بالتوازي. parallelism <avg>/<max> — متوسط عدد خيوط CPU العاملة داخل هذه المرحلة في الوقت نفسه، من أصل الحد الأقصى الذي يمكنها استخدامه. وتشير قيمة قريبة من الحد الأقصى إلى أن المرحلة استُخدم فيها التوازي بكفاءة؛ أما القيمة القريبة من 1 فتعني أنها نُفِّذت في الغالب بشكل تسلسلي.

— متوسط عدد خيوط العاملة داخل هذه المرحلة في الوقت نفسه، من أصل الحد الأقصى الذي يمكنها استخدامه. وتشير قيمة قريبة من الحد الأقصى إلى أن المرحلة استُخدم فيها التوازي بكفاءة؛ أما القيمة القريبة من 1 فتعني أنها نُفِّذت في الغالب بشكل تسلسلي. Stage (<stage>) — اسم المرحلة. في الخطوة التي تحتوي على مرحلة واحدة، يُعرَض سطر الوقت مباشرةً من دون تسمية Stage (...) . أما الخطوات التي تضم عدة مراحل، فتطبع سطراً معنَّوناً لكل مرحلة؛ فعلى سبيل المثال، يعرض Aggregating السطرين Stage (partial aggregation) و Stage (final aggregation) ، ويعرض hash join السطرين Stage (build) و Stage (probe) .

لا يقتصر ClickHouse على موازاة تنفيذ المهام داخل خطوة في الخطة، بل يوازي أيضاً تنفيذ خطوات الخطة نفسها. يعكس مقياس parallelism عمل هذه الخطوة فقط. وقد تعمل خطوات أخرى بالتوازي، لذلك لا يوضح هذا الرقم كيف تقارن درجة التوازي في هذه الخطوة بالاستعلام ككل.

يُحسَب الرقم الأقصى في parallelism بوصفه الحد الأدنى بين: العدد الإجمالي للمهام داخل خطوة الخطة؛ الحد الأقصى لعدد خيوط معالجة الاستعلام المحدَّد في max_threads .

عند استخدام processors = 1 ، يُطبَع سطر إضافي أسفل كل مرحلة يوضح توزيع الزمن المنقضي عبر معالجات المرحلة:

Time per processor (<n>): min <t> · median <t> · max <t> · sum <t>

يشير <n> إلى عدد المعالِجات في هذه المرحلة. ويشير الفارق الكبير بين median و max إلى اختلال في توازن الحمل بين المعالِجات المتوازية.

​ EXPLAIN ESTIMATE

يعرض العدد التقديري للصفوف والعلامات والأجزاء التي ستُقرأ من الجداول عند معالجة الاستعلام. يعمل مع الجداول من عائلة MergeTree

مثال

إنشاء جدول:

Query CREATE TABLE ttt (i Int64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY i SETTINGS index_granularity = 16 , write_final_mark = 0 ; INSERT INTO ttt SELECT number FROM numbers( 128 ); OPTIMIZE TABLE ttt;

Query EXPLAIN ESTIMATE SELECT * FROM ttt;

Response ┌─database─┬─table─┬─parts─┬─rows─┬─marks─┐ │ default │ ttt │ 1 │ 128 │ 8 │ └──────────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

​ EXPLAIN WHATIF

SELECT ، من دون إجراء materializing للفهرس على القرص. حدِّد مرشحًا واحدًا أو أكثر باستخدام EXPLAIN WHATIF SELECT ... لمعرفة ما يلي لكل مرشح: مدى قابليته للتطبيق، والعدد التقديري للعلامات المقروءة، والبايتات التقديرية، ونسبة التخطي. يقدّر الفائدة التي يمكن أن يوفّرها فهرس تخطٍّ افتراضي لاستعلام، من دون إجراء materializing للفهرس على القرص. حدِّد مرشحًا واحدًا أو أكثر باستخدام CREATE HYPOTHETICAL INDEX ، ثم شغّللمعرفة ما يلي لكل مرشح: مدى قابليته للتطبيق، والعدد التقديري للعلامات المقروءة، والبايتات التقديرية، ونسبة التخطي.

الصياغة

EXPLAIN WHATIF [empirical = 0] SELECT ...

الإعدادات

empirical — تؤدي القيمة 1 (الافتراضية) إلى تشغيل الفهرس في الذاكرة على الحبيبات التي جرى تقليصها وفق خط الأساس، وذلك لقياس نسبة التخطي (وهي حدٌّ أعلى). أما 0 فتتخطى هذا المسار. وفي كلتا الحالتين، إذا لم يُنتج empirical نتيجة (إما لأنه معطَّل أو لأن الفهرس لا يمكن تقييمه في الذاكرة)، فإن المُقدِّر يعود إلى إحصاءات الأعمدة، ثم أخيرًا إلى ملخص يقتصر على قابلية التطبيق فقط إذا لم يتوفر أيٌّ منهما.

المخرجات

Baseline (after PK + partition + existing indexes): table: db.t parts: 1 marks: 100 est_bytes: 1.50 MiB (only when the query reads rows) With idx_b (minmax, hypothetical): status: applicable marks: 1 est_bytes: 15.00 KiB (only when baseline bytes are known) skip_ratio: 99.0% Estimation: source: empirical | statistical | applicability_only empirical_status: ok | unsupported | disabled sampled_parts: 50 / 100 (only when source = empirical) sampled_marks: 50 / 100 (only when source = empirical) elapsed_us: 631 (only when source = empirical)

source — كيفية احتساب التقدير. empirical : جرى بناء الفهرس في الذاكرة على الحبيبات المتبقية بعد استبعاد خط الأساس، ثم عُدَّت الحبيبات التي سيتجاوزها الفهرس. وهذا يمثل حدًا أعلى — راجع القيود في CREATE HYPOTHETICAL INDEX . statistical : مشتق من إحصاءات الأعمدة. يُستخدم عندما يكون empirical معطّلًا ( empirical = 0 ) أو عندما يتعذر على empirical إنتاج نتيجة، مع توفّر إحصاءات أعمدة للأعمدة ذات الصلة. applicability_only : الفهرس قابل للتطبيق على الشرط، لكن لم يُنتج لا التقدير التجريبي ولا الإحصائي نتيجة (مثلًا، empirical = 0 مع عدم تعريف إحصاءات أعمدة). ويعرض skip_ratio: 0.0% بوصفه حدًا محافظًا.

— كيفية احتساب التقدير. sampled_parts / sampled_marks — <baseline-pruned> / <total in the table> . يوضح ذلك أي نسبة من الجدول بقيت بعد استبعاد PK والتقسيم والفهارس الموجودة، أي ما يُستخدم كمدخل إلى الفهرس الافتراضي.

/ — . يوضح ذلك أي نسبة من الجدول بقيت بعد استبعاد PK والتقسيم والفهارس الموجودة، أي ما يُستخدم كمدخل إلى الفهرس الافتراضي. est_bytes — تقدير لعدد البايتات المقروءة، مشتق من متوسط حجم الصف في الجدول، لذا فهو تقريبي ويتفاوت حسب التخزين والضغط. لا يظهر سطر خط الأساس إلا عندما يقرأ الاستعلام صفوفًا؛ ولا يظهر السطر الخاص بكل مرشح إلا عندما يكون تقدير بايتات خط الأساس معروفًا.

يُكتب الإعداد Inline بين WHATIF و SELECT — ولا توجد الكلمة المفتاحية SETTINGS (وهذا يطابق الطريقة التي تقبل بها متغيرات EXPLAIN الأخرى خياراتها).

إذا لم تكن هناك فهارس افتراضية معرّفة للجدول، فسيعرض EXPLAIN WHATIF القيمة status: not_applicable مع تلميح لإنشاء فهرس.

الصف المجمّع (مرشحون متعددون)

عند تقييم مرشحين أو أكثر تجريبيًا، يُضيف EXPLAIN WHATIF كتلة إضافية واحدة باسم (combined: idx_a, idx_b, ...) بعد الصفوف الخاصة بكل مرشح. وتعرض هذه الكتلة الفائدة المشتركة لوجود جميع تلك الفهارس في الوقت نفسه: إذ إن القراءة الفعلية لا تُبقي الحبيبة إلا إذا نجت من كل فهرس تخطٍّ، لذلك يكون التقدير المجمّع هو تقاطع الحبيبات الباقية لدى المرشحين. ومن ثم تكون قيمة skip_ratio فيها على الأقل بقدر أفضل مرشح منفرد — فالفهارس المتكاملة تقلّص معًا بدرجة أكبر، بينما لا تغيّرها الفهارس المتكررة.

لا تُسهم إلا المرشحات التي تحمل source: empirical ، لأن الصف الموحَّد يُبنى من تقاطع مجموعات البقاء الخاصة بكل granule لكلٍ منها. أما المرشحات المقدَّرة على أنها statistical أو applicability_only فلا تملك بيانات على مستوى granule، لذا تُستبعَد؛ وبناءً على ذلك لا تظهر الكتلة الموحَّدة إلا عندما يكون مرشحان على الأقل قد أنتجا تقديرًا تجريبيًا، وتُحذَف بخلاف ذلك (على سبيل المثال عند empirical = 0 ). وتكون حقول التقدير فيها مماثلة لحقول كتلة تجريبية خاصة بكل مرشح، باستثناء أن elapsed_us يساوي 0 — إذ إن التقدير الموحَّد مشتق من عمليات المسح الخاصة بكل مرشح، وليس من عملية مسح جديدة. أما الاسم التركيبي (combined: ...) فهو مجرد تسمية في التقرير، ولا يمكن استخدامه مع force_data_skipping_indices .

مثال تجريبي

CREATE TABLE t (a UInt64, b UInt64) ENGINE = MergeTree ORDER BY a SETTINGS index_granularity = 100 ; INSERT INTO t SELECT number , number FROM numbers( 10000 ); CREATE HYPOTHETICAL INDEX idx_b ON t (b) TYPE minmax GRANULARITY 1 ; EXPLAIN WHATIF SELECT * FROM t WHERE b = 42 ;

Baseline (after PK + partition + existing indexes): table: default.t parts: 1 marks: 100 est_bytes: 85.52 KiB With idx_b (minmax, hypothetical): status: applicable marks: 1 est_bytes: 875.00 B skip_ratio: 99.0% Estimation: source: empirical empirical_status: ok sampled_parts: 1 / 1 sampled_marks: 100 / 100

سيؤدي minmax الافتراضي إلى تقليص عدد العلامات من 100 إلى علامة واحدة — skip_ratio: 99.0% . (القيمة est_bytes هي تقدير مستند إلى متوسط حجم الصف، لذا قد يختلف الرقم الفعلي.)

مثال إحصائي

statistical ، عرّفها أولًا على الأعمدة ذات الصلة ثم انتظر حتى تكتمل عملية mutation الخاصة بـ materialize : تكون الإحصاءات الخاصة بالأعمدة غير مفعّلة افتراضيًا. لاستخدام المسار، عرّفها أولًا على الأعمدة ذات الصلة ثم انتظر حتى تكتمل عملية mutation الخاصة بـ

ALTER TABLE t ADD STATISTICS b TYPE TDigest; ALTER TABLE t MATERIALIZE STATISTICS b SETTINGS mutations_sync = 1 ;

ثم عطِّل المسار التجريبي ليعتمد المُقدِّر على إحصاءات الأعمدة:

EXPLAIN WHATIF empirical = 0 SELECT * FROM t WHERE b < 10 ;

With idx_b (minmax, hypothetical): status: applicable marks: 1 est_bytes: 1.66 KiB skip_ratio: 99.9% Estimation: source: statistical empirical_status: disabled

يأتي الرقم من انتقائية إحصاءات العمود للتعبير b < 10 (نحو 10 صفوف من أصل 10000)، ويُورَد باعتباره حدًا أعلى لـ skip_ratio . ولا توجد sampled_parts / sampled_marks — إذ لم تُقرأ أي بيانات.

إذا لم يكن أيٌّ من المسارين متاحًا (مثلًا، empirical = 0 ولم تُعرَّف أي إحصاءات أعمدة)، فإن المُقدِّر يُرجع source: applicability_only و skip_ratio: 0.0% بشكل متحفّظ.

​ EXPLAIN TABLE OVERRIDE

يعرض ناتج تطبيق تجاوز على مخطط جدول تم الوصول إليه عبر دالة جدول. كما يُجري بعض عمليات التحقق، ويُطلق استثناءً إذا كان هذا التجاوز سيتسبب في أي نوع من الإخفاق.

مثال

افترض أن لديك جدول MySQL بعيدًا على النحو التالي:

Query CREATE TABLE db .tbl ( id INT PRIMARY KEY , created DATETIME DEFAULT now () )

Query EXPLAIN TABLE OVERRIDE mysql( '127.0.0.1:3306' , 'db' , 'tbl' , 'root' , 'clickhouse' ) PARTITION BY toYYYYMM(assumeNotNull(created))

Response ┌─explain─────────────────────────────────────────────────┐ │ PARTITION BY uses columns: `created` Nullable(DateTime) │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘