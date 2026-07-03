LIMIT n BY expressions أول
n صفوف لكل قيمة مميزة من
expressions. ويمكن أن يحتوي المفتاح الخاص بـ
LIMIT BY على أي عدد من expressions.
يدعم ClickHouse صيغ البنية التالية:
LIMIT [offset_value, ]n BY expressions
LIMIT n OFFSET offset_value BY expressions
LIMIT n BY expressions ويُرجع أول
n صفوف لكل تركيبة مميزة من
expressions. وإذا تم تحديد
OFFSET، فعندئذٍ يتجاوز ClickHouse، لكل كتلة بيانات تنتمي إلى تركيبة مميزة من
expressions، عدد
offset_value من الصفوف من بداية الكتلة ويُرجع بحد أقصى
n صفوف كنتيجة. وإذا كانت
offset_value أكبر من عدد الصفوف في كتلة البيانات، فإن ClickHouse لا يُرجع أي صفوف من الكتلة.
إذا أردت استخدام أرقام الأعمدة بدلًا من أسماء الأعمدة في البند
لا يرتبط
LIMIT BY بـ LIMIT. ويمكن استخدامهما معًا في الاستعلام نفسه.
LIMIT BY، ففعّل الإعداد enable_positional_arguments.
جدول مثال:
أمثلة
الاستعلامات:
CREATE TABLE limit_by(id Int, val Int) ENGINE = Memory;
INSERT INTO limit_by VALUES (1, 10), (1, 11), (1, 12), (2, 20), (2, 21);
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY id;
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 10 │
│ 1 │ 11 │
│ 2 │ 20 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 1, 2 BY id;
يعطي الاستعلام
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 11 │
│ 1 │ 12 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id النتيجة نفسها.
يعطي الاستعلام التالي أعلى 5 مصادر إحالة لكل زوج
domain, device_type، بحد أقصى 100 صف إجمالًا (
LIMIT n BY + LIMIT).
يعمل
SELECT
domainWithoutWWW(URL) AS domain,
domainWithoutWWW(REFERRER_URL) AS referrer,
device_type,
count() cnt
FROM hits
GROUP BY domain, referrer, device_type
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5 BY domain, device_type
LIMIT 100;
LIMIT BY أيضًا مع الحدود والإزاحات السالبة. وعلى غرار بند LIMIT السالب، يمكنك استخدام قيم سالبة مع
LIMIT BY لاختيار الصفوف من نهاية كل مجموعة.
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT -2 BY id;
يُرجع آخر صفَّين لكل
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 11 │
│ 1 │ 12 │
│ 2 │ 20 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
id. بالنسبة إلى
id = 1، نحصل على الصفَّين
11 و
12؛ وبالنسبة إلى
id = 2، تُرجَع كلا الصفَّين لأن المجموعة لا تضم سوى صفَّين.
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT -1 OFFSET -1 BY id;
يعيد الصف قبل الأخير لكل
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 11 │
│ 2 │ 20 │
└────┴─────┘
id: حيث إن
OFFSET -1 في النهاية يستبعد الصف الأخير من كل مجموعة، ثم يُبقي
-1 في البداية على الصف الأخير مما تبقّى.
ويمكن أيضًا مزج قيم
LIMIT و
OFFSET ذات الإشارات المختلفة. على سبيل المثال، لاستبعاد الصف الأول من كل مجموعة ثم الاحتفاظ بآخر صفَّين مما تبقّى:
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT -2 OFFSET 1 BY id;
بالنسبة إلى
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 11 │
│ 1 │ 12 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
id = 1، يُتخطى الصف الأول (
10)؛ ثم يُعاد الصفّان
11 و
12 معًا. وبالنسبة إلى
id = 2، يُتخطى الصف الأول (
20)، فلا يبقى سوى
21.
يعادل
LIMIT BY ALL
LIMIT BY ALL سرد جميع التعبيرات المحددة في
SELECT التي ليست دوالًا تجميعية.
على سبيل المثال:
مماثل لـ
SELECT col1, col2, col3 FROM table LIMIT 2 BY ALL;
في حالة خاصة، إذا كانت هناك دالة تتضمن في وسائطها دوالًا تجميعية وحقولًا أخرى، فستتضمن مفاتيح
SELECT col1, col2, col3 FROM table LIMIT 2 BY col1, col2, col3;
LIMIT BY أكبر عدد ممكن من الحقول غير التجميعية التي يمكن استخراجها منها.
على سبيل المثال:
مطابق لـ
SELECT substring(a, 4, 2), substring(substring(a, 1, 2), 1, count(b)) FROM t LIMIT 2 BY ALL;
SELECT substring(a, 4, 2), substring(substring(a, 1, 2), 1, count(b)) FROM t LIMIT 2 BY substring(a, 4, 2), substring(a, 1, 2);
جدول توضيحي:
أمثلة
الاستعلامات:
CREATE TABLE limit_by(id Int, val Int) ENGINE = Memory;
INSERT INTO limit_by VALUES (1, 10), (1, 11), (1, 12), (2, 20), (2, 21);
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY id;
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 10 │
│ 1 │ 11 │
│ 2 │ 20 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 1, 2 BY id;
يعيد الاستعلام
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 11 │
│ 1 │ 12 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id النتيجة نفسها.
باستخدام
LIMIT BY ALL:
وهذا يعادل:
SELECT id, val FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY ALL;
SELECT id, val FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY id, val;