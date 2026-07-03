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يحدِّد الاستعلام الذي يحتوي على البند LIMIT n BY expressions أول n صفوف لكل قيمة مميزة من expressions. ويمكن أن يحتوي المفتاح الخاص بـ LIMIT BY على أي عدد من expressions. يدعم ClickHouse صيغ البنية التالية:
  • LIMIT [offset_value, ]n BY expressions
  • LIMIT n OFFSET offset_value BY expressions
أثناء معالجة الاستعلام، يحدِّد ClickHouse البيانات مرتبةً بحسب مفتاح الفرز. ويُضبط مفتاح الفرز صراحةً باستخدام البند ORDER BY أو ضمنيًا كخاصية من خصائص محرك الجدول (لا يُضمن ترتيب الصفوف إلا عند استخدام ORDER BY، وإلا فلن تكون كتل الصفوف مرتبةً بسبب تعدد سلاسل التنفيذ). بعد ذلك يطبّق ClickHouse ‏LIMIT n BY expressions ويُرجع أول n صفوف لكل تركيبة مميزة من expressions. وإذا تم تحديد OFFSET، فعندئذٍ يتجاوز ClickHouse، لكل كتلة بيانات تنتمي إلى تركيبة مميزة من expressions، عدد offset_value من الصفوف من بداية الكتلة ويُرجع بحد أقصى n صفوف كنتيجة. وإذا كانت offset_value أكبر من عدد الصفوف في كتلة البيانات، فإن ClickHouse لا يُرجع أي صفوف من الكتلة.
لا يرتبط LIMIT BY بـ LIMIT. ويمكن استخدامهما معًا في الاستعلام نفسه.
إذا أردت استخدام أرقام الأعمدة بدلًا من أسماء الأعمدة في البند LIMIT BY، ففعّل الإعداد enable_positional_arguments.

أمثلة

جدول مثال:
الاستعلامات:
يعطي الاستعلام SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id النتيجة نفسها. يعطي الاستعلام التالي أعلى 5 مصادر إحالة لكل زوج domain, device_type، بحد أقصى 100 صف إجمالًا (LIMIT n BY + LIMIT).
يعمل LIMIT BY أيضًا مع الحدود والإزاحات السالبة. وعلى غرار بند LIMIT السالب، يمكنك استخدام قيم سالبة مع LIMIT BY لاختيار الصفوف من نهاية كل مجموعة.
يُرجع آخر صفَّين لكل id. بالنسبة إلى id = 1، نحصل على الصفَّين 11 و12؛ وبالنسبة إلى id = 2، تُرجَع كلا الصفَّين لأن المجموعة لا تضم سوى صفَّين.
يعيد الصف قبل الأخير لكل id: حيث إن OFFSET -1 في النهاية يستبعد الصف الأخير من كل مجموعة، ثم يُبقي -1 في البداية على الصف الأخير مما تبقّى. ويمكن أيضًا مزج قيم LIMIT وOFFSET ذات الإشارات المختلفة. على سبيل المثال، لاستبعاد الصف الأول من كل مجموعة ثم الاحتفاظ بآخر صفَّين مما تبقّى:
بالنسبة إلى id = 1، يُتخطى الصف الأول (10)؛ ثم يُعاد الصفّان 11 و12 معًا. وبالنسبة إلى id = 2، يُتخطى الصف الأول (20)، فلا يبقى سوى 21.

LIMIT BY ALL

يعادل LIMIT BY ALL سرد جميع التعبيرات المحددة في SELECT التي ليست دوالًا تجميعية. على سبيل المثال:
مماثل لـ
في حالة خاصة، إذا كانت هناك دالة تتضمن في وسائطها دوالًا تجميعية وحقولًا أخرى، فستتضمن مفاتيح LIMIT BY أكبر عدد ممكن من الحقول غير التجميعية التي يمكن استخراجها منها. على سبيل المثال:
مطابق لـ

أمثلة

جدول توضيحي:
الاستعلامات:
يعيد الاستعلام SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id النتيجة نفسها. باستخدام LIMIT BY ALL:
وهذا يعادل:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦