LIMIT n BY expressions أول n صفوف لكل قيمة مميزة من expressions . ويمكن أن يحتوي المفتاح الخاص بـ LIMIT BY على أي عدد من يحدِّد الاستعلام الذي يحتوي على البندأولصفوف لكل قيمة مميزة من. ويمكن أن يحتوي المفتاح الخاص بـعلى أي عدد من expressions

يدعم ClickHouse صيغ البنية التالية:

LIMIT [offset_value, ]n BY expressions

LIMIT n OFFSET offset_value BY expressions

LIMIT n BY expressions ويُرجع أول n صفوف لكل تركيبة مميزة من expressions . وإذا تم تحديد OFFSET ، فعندئذٍ يتجاوز ClickHouse، لكل كتلة بيانات تنتمي إلى تركيبة مميزة من expressions ، عدد offset_value من الصفوف من بداية الكتلة ويُرجع بحد أقصى n صفوف كنتيجة. وإذا كانت offset_value أكبر من عدد الصفوف في كتلة البيانات، فإن ClickHouse لا يُرجع أي صفوف من الكتلة. أثناء معالجة الاستعلام، يحدِّد ClickHouse البيانات مرتبةً بحسب مفتاح الفرز. ويُضبط مفتاح الفرز صراحةً باستخدام البند ORDER BY أو ضمنيًا كخاصية من خصائص محرك الجدول (لا يُضمن ترتيب الصفوف إلا عند استخدام ORDER BY ، وإلا فلن تكون كتل الصفوف مرتبةً بسبب تعدد سلاسل التنفيذ). بعد ذلك يطبّق ClickHouse ‏ويُرجع أولصفوف لكل تركيبة مميزة من. وإذا تم تحديد، فعندئذٍ يتجاوز ClickHouse، لكل كتلة بيانات تنتمي إلى تركيبة مميزة من، عددمن الصفوف من بداية الكتلة ويُرجع بحد أقصىصفوف كنتيجة. وإذا كانتأكبر من عدد الصفوف في كتلة البيانات، فإن ClickHouse لا يُرجع أي صفوف من الكتلة.

LIMIT BY بـ لا يرتبطبـ LIMIT . ويمكن استخدامهما معًا في الاستعلام نفسه.

LIMIT BY ، ففعّل الإعداد إذا أردت استخدام أرقام الأعمدة بدلًا من أسماء الأعمدة في البند، ففعّل الإعداد enable_positional_arguments

جدول مثال:

CREATE TABLE limit_by (id Int , val Int ) ENGINE = Memory; INSERT INTO limit_by VALUES ( 1 , 10 ), ( 1 , 11 ), ( 1 , 12 ), ( 2 , 20 ), ( 2 , 21 );

الاستعلامات:

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 10 │ │ 1 │ 11 │ │ 2 │ 20 │ │ 2 │ 21 │ └────┴─────┘

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 1 , 2 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 11 │ │ 1 │ 12 │ │ 2 │ 21 │ └────┴─────┘

يعطي الاستعلام SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id النتيجة نفسها.

يعطي الاستعلام التالي أعلى 5 مصادر إحالة لكل زوج domain, device_type ، بحد أقصى 100 صف إجمالًا ( LIMIT n BY + LIMIT ).

SELECT domainWithoutWWW( URL ) AS domain, domainWithoutWWW(REFERRER_URL) AS referrer, device_type, count () cnt FROM hits GROUP BY domain, referrer, device_type ORDER BY cnt DESC LIMIT 5 BY domain, device_type LIMIT 100 ;

LIMIT BY أيضًا مع الحدود والإزاحات السالبة. وعلى غرار LIMIT BY لاختيار الصفوف من نهاية كل مجموعة. يعملأيضًا مع الحدود والإزاحات السالبة. وعلى غرار بند LIMIT السالب ، يمكنك استخدام قيم سالبة معلاختيار الصفوف من نهاية كل مجموعة.

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT - 2 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 11 │ │ 1 │ 12 │ │ 2 │ 20 │ │ 2 │ 21 │ └────┴─────┘

يُرجع آخر صفَّين لكل id . بالنسبة إلى id = 1 ، نحصل على الصفَّين 11 و 12 ؛ وبالنسبة إلى id = 2 ، تُرجَع كلا الصفَّين لأن المجموعة لا تضم سوى صفَّين.

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT - 1 OFFSET - 1 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 11 │ │ 2 │ 20 │ └────┴─────┘

يعيد الصف قبل الأخير لكل id : حيث إن OFFSET -1 في النهاية يستبعد الصف الأخير من كل مجموعة، ثم يُبقي -1 في البداية على الصف الأخير مما تبقّى.

ويمكن أيضًا مزج قيم LIMIT و OFFSET ذات الإشارات المختلفة. على سبيل المثال، لاستبعاد الصف الأول من كل مجموعة ثم الاحتفاظ بآخر صفَّين مما تبقّى:

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT - 2 OFFSET 1 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 11 │ │ 1 │ 12 │ │ 2 │ 21 │ └────┴─────┘

بالنسبة إلى id = 1 ، يُتخطى الصف الأول ( 10 )؛ ثم يُعاد الصفّان 11 و 12 معًا. وبالنسبة إلى id = 2 ، يُتخطى الصف الأول ( 20 )، فلا يبقى سوى 21 .

​ LIMIT BY ALL

يعادل LIMIT BY ALL سرد جميع التعبيرات المحددة في SELECT التي ليست دوالًا تجميعية.

على سبيل المثال:

SELECT col1, col2, col3 FROM table LIMIT 2 BY ALL;

مماثل لـ

SELECT col1, col2, col3 FROM table LIMIT 2 BY col1, col2, col3;

في حالة خاصة، إذا كانت هناك دالة تتضمن في وسائطها دوالًا تجميعية وحقولًا أخرى، فستتضمن مفاتيح LIMIT BY أكبر عدد ممكن من الحقول غير التجميعية التي يمكن استخراجها منها.

على سبيل المثال:

SELECT substring (a, 4 , 2 ), substring ( substring (a, 1 , 2 ), 1 , count (b)) FROM t LIMIT 2 BY ALL;

مطابق لـ

SELECT substring (a, 4 , 2 ), substring ( substring (a, 1 , 2 ), 1 , count (b)) FROM t LIMIT 2 BY substring (a, 4 , 2 ), substring (a, 1 , 2 );

جدول توضيحي:

CREATE TABLE limit_by (id Int , val Int ) ENGINE = Memory; INSERT INTO limit_by VALUES ( 1 , 10 ), ( 1 , 11 ), ( 1 , 12 ), ( 2 , 20 ), ( 2 , 21 );

الاستعلامات:

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 10 │ │ 1 │ 11 │ │ 2 │ 20 │ │ 2 │ 21 │ └────┴─────┘

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 1 , 2 BY id;

┌─id─┬─val─┐ │ 1 │ 11 │ │ 1 │ 12 │ │ 2 │ 21 │ └────┴─────┘

يعيد الاستعلام SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id النتيجة نفسها.

باستخدام LIMIT BY ALL :

SELECT id, val FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY ALL;

وهذا يعادل: