ستحتاج إلى ما يلي للأمثلة الواردة في هذه المقالة:
المتطلبات الأساسية
- أن يكون لديك مثيل عامل من ClickHouse server
- أن يكون
curlمثبّتًا لديك. على Ubuntu أو Debian، شغّل
sudo apt install curlأو راجع هذه الوثائق للحصول على إرشادات التثبيت.
تتيح لك واجهة HTTP استخدام ClickHouse على أي منصة ومن أي لغة برمجة عبر واجهة برمجة تطبيقات REST. وتُعد واجهة HTTP أكثر محدودية من الواجهة الأصلية، لكنها توفر دعماً أفضل للغات البرمجة. بشكل افتراضي، يستمع
نظرة عامة
clickhouse-server على المنافذ التالية:
- المنفذ 8123 لـ HTTP
- يمكن تمكين المنفذ 8443 لـ HTTPS
GET / من دون أي معلمات، فسيُعاد رمز الاستجابة 200 مع السلسلة “Ok.”:
“حسنًا.” هي القيمة الافتراضية المعرَّفة في
$ curl 'http://localhost:8123/'
Ok.
http_server_default_response، ويمكن تغييرها عند الحاجة.
راجع أيضًا: محاذير رموز استجابة HTTP.
يتضمن ClickHouse واجهة مستخدم عبر الويب، ويمكن الوصول إليها من العنوان التالي:
واجهة مستخدم الويب
تدعم واجهة الويب عرض التقدّم أثناء تنفيذ الاستعلام، وإلغاء الاستعلام، وبث النتائج. كما تتضمن ميزة غير معلنة لعرض المخططات والرسوم البيانية لخطوط تنفيذ الاستعلام. بعد تنفيذ استعلام بنجاح، يظهر زر تنزيل يتيح لك تنزيل نتائج الاستعلام بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك CSV وTSV وJSON وJSONLines وParquet وMarkdown أو أي تنسيق مخصص يدعمه ClickHouse. تستخدم ميزة التنزيل ذاكرة تخزين مؤقت للاستعلامات لاسترداد النتائج بكفاءة من دون إعادة تنفيذ الاستعلام. وستنزّل مجموعة النتائج الكاملة حتى إذا كانت واجهة الويب قد عرضت صفحة واحدة فقط من بين صفحات عديدة. صُممت واجهة الويب للمحترفين مثلك. في النصوص البرمجية الخاصة بفحوصات الحالة، استخدم الطلب
http://localhost:8123/play
GET /ping. يعيد هذا المعالج دائمًا “Ok.” (مع فاصل سطر في النهاية). وهو متاح بدءًا من الإصدار 18.12.13. انظر أيضًا إلى
/replicas_status للتحقق من تأخر النسخة المتماثلة.
$ curl 'http://localhost:8123/ping'
Ok.
$ curl 'http://localhost:8123/replicas_status'
Ok.
للاستعلام عبر HTTP/HTTPS، توجد ثلاثة خيارات:
الاستعلام عبر HTTP/HTTPS
- إرسال الطلب كمعلمة URL باسم ‘query’
- استخدام طريقة POST.
- إرسال بداية الاستعلام في المعلمة ‘query’، ثم إرسال الباقي باستخدام POST
إذا نجح الطلب، فستتلقى رمز الاستجابة 200 والنتيجة في جسم الاستجابة. وإذا حدث خطأ، فستتلقى رمز الاستجابة 500 ونصًا يصف الخطأ في جسم الاستجابة. تكون الطلبات التي تستخدم GET من النوع ‘readonly’. وهذا يعني أنه بالنسبة إلى الاستعلامات التي تعدّل البيانات، لا يمكنك استخدام سوى طريقة POST. ويمكنك إرسال الاستعلام نفسه إما في body الخاص بـ POST أو في معلمة URL. لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة. في المثال أدناه، يُستخدم curl لإرسال الاستعلام
يكون حجم URL محدودًا افتراضيًا إلى 1 MiB، ويمكن تغيير ذلك باستخدام الإعداد
http_max_uri_size.
SELECT 1. لاحظ استخدام ترميز URL للمسافة:
%20.
command
curl 'http://localhost:8123/?query=SELECT%201'
في هذا المثال، يُستخدَم wget مع الخيارين
Response
1
-nv (بدون مخرجات تفصيلية) و
-O- لطباعة النتيجة في الطرفية.
في هذه الحالة، لا حاجة إلى استخدام ترميز URL للمسافة:
command
wget -nv -O- 'http://localhost:8123/?query=SELECT 1'
في هذا المثال، نمرّر طلب HTTP خامًا إلى netcat:
1
command
echo -ne 'GET /?query=SELECT%201 HTTP/1.0\r\n\r\n' | nc localhost 8123
كما ترى، فإن الأمر
response
HTTP/1.0 200 OK
X-ClickHouse-Summary: {"read_rows":"1","read_bytes":"1","written_rows":"0","written_bytes":"0","total_rows_to_read":"1","result_rows":"0","result_bytes":"0","elapsed_ns":"4505959","memory_usage":"1111711"}
Date: Tue, 11 Nov 2025 18:16:01 GMT
Connection: Close
Content-Type: text/tab-separated-values; charset=UTF-8
Access-Control-Expose-Headers: X-ClickHouse-Query-Id,X-ClickHouse-Summary,X-ClickHouse-Server-Display-Name,X-ClickHouse-Format,X-ClickHouse-Timezone,X-ClickHouse-Exception-Code,X-ClickHouse-Exception-Tag
X-ClickHouse-Server-Display-Name: MacBook-Pro.local
X-ClickHouse-Query-Id: ec0d8ec6-efc4-4e1d-a14f-b748e01f5294
X-ClickHouse-Format: TabSeparated
X-ClickHouse-Timezone: Europe/London
X-ClickHouse-Exception-Tag: dngjzjnxkvlwkeua
1
curl غير عملي إلى حدّ ما، إذ يجب ترميز المسافات بصيغة URL.
ورغم أن
wget يتولى ترميز كل شيء بنفسه، فإننا لا نوصي باستخدامه لأنه لا يعمل جيدًا عبر HTTP 1.1 عند استخدام keep-alive و Transfer-Encoding: chunked.
إذا أُرسل جزء من الاستعلام في المعلَمة، وأُرسل جزء آخر في طلب POST، فسيُدرَج فاصل سطر بين جزأَي البيانات هذين. على سبيل المثال، لن يعمل هذا:
$ echo 'SELECT 1' | curl 'http://localhost:8123/' --data-binary @-
1
$ echo 'SELECT 1' | curl 'http://localhost:8123/?query=' --data-binary @-
1
$ echo '1' | curl 'http://localhost:8123/?query=SELECT' --data-binary @-
1
افتراضيًا، تُعاد البيانات بتنسيق
$ echo 'ECT 1' | curl 'http://localhost:8123/?query=SEL' --data-binary @-
Code: 59, e.displayText() = DB::Exception: Syntax error: failed at position 0: SEL
ECT 1
, expected One of: SHOW TABLES, SHOW DATABASES, SELECT, INSERT, CREATE, ATTACH, RENAME, DROP, DETACH, USE, SET, OPTIMIZE., e.what() = DB::Exception
TabSeparated.
تُستخدم عبارة
FORMAT في الاستعلام لطلب أي تنسيق آخر. على سبيل المثال:
command
wget -nv -O- 'http://localhost:8123/?query=SELECT 1, 2, 3 FORMAT JSON'
يمكنك استخدام معلمة URL
Response
{
"meta":
[
{
"name": "1",
"type": "UInt8"
},
{
"name": "2",
"type": "UInt8"
},
{
"name": "3",
"type": "UInt8"
}
],
"data":
[
{
"1": 1,
"2": 2,
"3": 3
}
],
"rows": 1,
"statistics":
{
"elapsed": 0.000515,
"rows_read": 1,
"bytes_read": 1
}
}
default_format أو ترويسة
X-ClickHouse-Format لتحديد تنسيق افتراضي بدلاً من
TabSeparated.
يمكنك استخدام طريقة POST مع الاستعلامات المُعلَّمة باستخدام المعاملات. تُحدَّد المعاملات باستخدام الأقواس المعقوفة مع اسم المعامل ونوعه، مثل
$ echo 'SELECT 1 FORMAT Pretty' | curl 'http://localhost:8123/?' --data-binary @-
┏━━━┓
┃ 1 ┃
┡━━━┩
│ 1 │
└───┘
{name:Type}. وتُمرَّر قيم المعاملات عبر
param_name:
$ curl -X POST -F 'query=select {p1:UInt8} + {p2:UInt8}' -F "param_p1=3" -F "param_p2=4" 'http://localhost:8123/'
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تُعد طريقة
استعلامات
استعلامات
INSERT عبر HTTP/HTTPS
POST لنقل البيانات ضرورية لاستعلامات
INSERT. في هذه الحالة، يمكنك كتابة بداية الاستعلام في معلمة
URL، واستخدام
POST لتمرير البيانات المراد إدراجها. ويمكن أن تكون هذه البيانات، على سبيل المثال، ملف تفريغ من MySQL مفصولًا بعلامات جدولة. وبهذه الطريقة، يحل استعلام
INSERT محل
LOAD DATA LOCAL INFILE في MySQL.
لإنشاء جدول:
أمثلة
لاستخدام استعلام
$ echo 'CREATE TABLE t (a UInt8) ENGINE = Memory' | curl 'http://localhost:8123/' --data-binary @-
INSERT المعروف لإدراج البيانات:
لإرسال البيانات منفصلة عن الاستعلام:
$ echo 'INSERT INTO t VALUES (1),(2),(3)' | curl 'http://localhost:8123/' --data-binary @-
يمكن تحديد أي صيغة بيانات. على سبيل المثال، يمكن تحديد صيغة ‘Values’، وهي الصيغة نفسها المستخدمة عند كتابة
$ echo '(4),(5),(6)' | curl 'http://localhost:8123/?query=INSERT%20INTO%20t%20VALUES' --data-binary @-
INSERT INTO t VALUES:
لإدراج البيانات من ملف تفريغ مفصول بعلامات جدولة، حدِّد التنسيق المقابل:
$ echo '(7),(8),(9)' | curl 'http://localhost:8123/?query=INSERT%20INTO%20t%20FORMAT%20Values' --data-binary @-
لقراءة محتويات الجدول:
$ echo -ne '10\n11\n12\n' | curl 'http://localhost:8123/?query=INSERT%20INTO%20t%20FORMAT%20TabSeparated' --data-binary @-
$ curl 'http://localhost:8123/?query=SELECT%20a%20FROM%20t'
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لحذف الجدول:
تظهر البيانات بترتيب عشوائي بسبب معالجة الاستعلام بالتوازي
في الطلبات الناجحة التي لا تُرجع جدول بيانات، يُعاد جسم الاستجابة فارغًا.
$ echo 'DROP TABLE t' | curl 'http://localhost:8123/' --data-binary @-
يمكن استخدام الضغط لتقليل حركة مرور الشبكة عند نقل كميات كبيرة من البيانات، أو لإنشاء ملفات تفريغ مضغوطة مباشرةً. يمكنك استخدام تنسيق الضغط الداخلي في ClickHouse عند نقل البيانات. تكون البيانات المضغوطة بتنسيق غير قياسي، وستحتاج إلى برنامج
الضغط
clickhouse-compressor للتعامل معها. ويُثبَّت هذا البرنامج افتراضيًا مع حزمة
clickhouse-client.
لزيادة كفاءة إدراج البيانات، عطّل التحقق من checksum من جهة الخادم عند فك الضغط باستخدام الإعداد
http_native_compression_disable_checksumming_on_decompress.
إذا حدّدت
compress=1 في URL، فسيقوم الخادم بضغط البيانات التي يرسلها إليك. وإذا حدّدت
decompress=1 في URL، فسيقوم الخادم بفك ضغط البيانات التي تمرّرها في طريقة
POST.
يمكنك أيضًا اختيار استخدام ضغط HTTP. يدعم ClickHouse طرق الضغط التالية:
gzip
br
deflate
xz
zstd
lz4
bz2
snappy
POST مضغوط، ألحِق ترويسة الطلب
Content-Encoding: compression_method.
ولكي يقوم ClickHouse بضغط الاستجابة، ألحِق الترويسة
Accept-Encoding: compression_method بالطلب.
يمكنك ضبط مستوى ضغط البيانات باستخدام الإعداد
http_zlib_compression_level لجميع طرق الضغط.
قد تقوم بعض عملاء HTTP بفك ضغط البيانات الواردة من الخادم افتراضيًا (مع
gzip و
deflate)، وقد تصلك بيانات مفكوكة الضغط حتى إذا استخدمت إعدادات الضغط بشكل صحيح.
لإرسال البيانات المضغوطة إلى الخادم:
أمثلة
لتسلُّم أرشيف البيانات المضغوط من الخادم:
echo "SELECT 1" | gzip -c | \
curl -sS --data-binary @- -H 'Content-Encoding: gzip' 'http://localhost:8123/'
لتلقّي البيانات المضغوطة من الخادم، استخدم
curl -vsS "http://localhost:8123/?enable_http_compression=1" \
-H 'Accept-Encoding: gzip' --output result.gz -d 'SELECT number FROM system.numbers LIMIT 3'
zcat result.gz
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gunzip لفك ضغط البيانات المستلَمة:
curl -sS "http://localhost:8123/?enable_http_compression=1" \
-H 'Accept-Encoding: gzip' -d 'SELECT number FROM system.numbers LIMIT 3' | gunzip -
0
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2
يمكنك استخدام المعلمة
قاعدة البيانات الافتراضية
database في URL أو الترويسة
X-ClickHouse-Database لتحديد قاعدة البيانات الافتراضية.
افتراضيًا، تُستخدم قاعدة البيانات المسجَّلة في إعدادات الخادم كقاعدة البيانات الافتراضية. وبشكل افتراضي عند التثبيت، تكون هذه هي قاعدة البيانات المسماة
echo 'SELECT number FROM numbers LIMIT 10' | curl 'http://localhost:8123/?database=system' --data-binary @-
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default. أو يمكنك دائمًا تحديد قاعدة البيانات بوضع نقطة قبل اسم الجدول.
يمكن إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بإحدى الطرق الثلاث التالية:
المصادقة
- باستخدام المصادقة الأساسية عبر HTTP.
echo 'SELECT 1' | curl 'http://user:password@localhost:8123/' -d @-
- في معلمتَي URL
userو
password
echo 'SELECT 1' | curl 'http://localhost:8123/?user=user&password=password' -d @-
- استخدام ترويستَي ‘X-ClickHouse-User’ و’X-ClickHouse-Key’
إذا لم يُحدَّد اسم المستخدم، فسيُستخدم الاسم
echo 'SELECT 1' | curl -H 'X-ClickHouse-User: user' -H 'X-ClickHouse-Key: password' 'http://localhost:8123/' -d @-
default. وإذا لم تُحدَّد كلمة المرور، فستُستخدم كلمة مرور فارغة.
يمكنك أيضًا استخدام معلمات URL لتحديد أي إعدادات لمعالجة استعلام واحد أو ملفات تعريف كاملة للإعدادات.
على سبيل المثال:
http://localhost:8123/?profile=web&max_rows_to_read=1000000000&query=SELECT+1
لمزيد من المعلومات، راجع:
$ echo 'SELECT number FROM system.numbers LIMIT 10' | curl 'http://localhost:8123/?' --data-binary @-
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يمكنك أيضًا استخدام جلسات ClickHouse ضمن بروتوكول HTTP. للقيام بذلك، عليك إضافة معلمة
استخدام جلسات ClickHouse في بروتوكول HTTP
GET
session_id إلى الطلب. ويمكنك استخدام أي سلسلة نصية كمعرّف للجلسة.
افتراضيًا، تُنهى الجلسة بعد 60 ثانية من عدم النشاط. لتغيير هذه المهلة (بالثواني)، عدّل الإعداد
default_session_timeout في تهيئة الخادم، أو أضف معلمة
GET
session_timeout إلى الطلب.
للتحقق من حالة الجلسة، استخدم المعلمة
session_check=1. ولا يمكن تنفيذ أكثر من استعلام واحد في الوقت نفسه ضمن الجلسة الواحدة.
يمكنك تلقّي معلومات حول تقدّم الاستعلام في ترويسات الاستجابة
X-ClickHouse-Progress. للقيام بذلك، فعّل
send_progress_in_http_headers.
فيما يلي مثال على تسلسل الترويسات:
حقول الترويسة المحتملة هي:
X-ClickHouse-Progress: {"read_rows":"261636","read_bytes":"2093088","total_rows_to_read":"1000000","elapsed_ns":"14050417","memory_usage":"22205975"}
X-ClickHouse-Progress: {"read_rows":"654090","read_bytes":"5232720","total_rows_to_read":"1000000","elapsed_ns":"27948667","memory_usage":"83400279"}
X-ClickHouse-Progress: {"read_rows":"1000000","read_bytes":"8000000","total_rows_to_read":"1000000","elapsed_ns":"38002417","memory_usage":"80715679"}
لا تتوقف الطلبات الجارية تلقائيًا إذا فُقد اتصال HTTP. يُجرى التحليل وتنسيق البيانات على جانب الخادم، وقد لا يكون استخدام الشبكة فعّالًا. تتوفر المعلمات الاختيارية التالية:
|Header field
|Description
read_rows
|عدد الصفوف المقروءة.
read_bytes
|حجم البيانات المقروءة بالبايت.
total_rows_to_read
|العدد الإجمالي للصفوف المطلوب قراءتها.
written_rows
|عدد الصفوف المكتوبة.
written_bytes
|حجم البيانات المكتوبة بالبايت.
elapsed_ns
|وقت تشغيل الاستعلام بالنانوثانية.
memory_usage
|مقدار الذاكرة بالبايت التي يستخدمها الاستعلام. (متاح بدءًا من v25.11)
تتيح واجهة HTTP تمرير بيانات خارجية (جداول مؤقتة خارجية) لاستخدامها في الاستعلام. لمزيد من المعلومات، راجع “البيانات الخارجية لمعالجة الاستعلامات”.
|Parameters
|Description
query_id (optional)
|يمكن تمريره بصفته معرّف الاستعلام (أي سلسلة نصية).
replace_running_query
quota_key (optional)
|يمكن تمريره بصفته مفتاح الحصة (أي سلسلة نصية). “Quotas”
يمكن تمكين تخزين الاستجابة مؤقتًا على جانب الخادم. تُوفَّر معلمات URL التالية لهذا الغرض:
تخزين الاستجابة مؤقتًا
buffer_size
wait_end_of_query
buffer_size عدد البايتات من النتيجة التي ستُخزَّن مؤقتًا في ذاكرة الخادم. وإذا كان محتوى النتيجة أكبر من هذه العتبة، فستُكتب البيانات المخزنة مؤقتًا إلى قناة HTTP، وتُرسَل البيانات المتبقية مباشرةً إلى قناة HTTP.
ولضمان تخزين الاستجابة كاملةً مؤقتًا، اضبط
wait_end_of_query=1. في هذه الحالة، ستُخزَّن البيانات التي لا تُحفَظ في الذاكرة مؤقتًا في ملف مؤقت على الخادم.
على سبيل المثال:
curl -sS 'http://localhost:8123/?max_result_bytes=4000000&buffer_size=3000000&wait_end_of_query=1' -d 'SELECT toUInt8(number) FROM system.numbers LIMIT 9000000 FORMAT RowBinary'
أُضيفت هذه الميزة في ClickHouse 24.4. في حالات معيّنة، قد يلزم تعيين الدور الممنوح أولًا قبل تنفيذ التعليمة نفسها. ومع ذلك، لا يمكن إرسال
تعيين دور باستخدام معلمات الاستعلام
SET ROLE والتعليمة معًا، لأن العبارات المتعددة غير مسموح بها:
ينتج عن الأمر أعلاه خطأ:
curl -sS "http://localhost:8123" --data-binary "SET ROLE my_role;SELECT * FROM my_table;"
لتجاوز هذا القيد، استخدم معلَمة الاستعلام
Code: 62. DB::Exception: Syntax error (Multi-statements are not allowed)
role بدلاً من ذلك:
هذا يعادل تنفيذ
curl -sS "http://localhost:8123?role=my_role" --data-binary "SELECT * FROM my_table;"
SET ROLE my_role قبل التعليمة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحديد عدة معلمات استعلام باسم
role:
في هذه الحالة، يعمل
curl -sS "http://localhost:8123?role=my_role&role=my_other_role" --data-binary "SELECT * FROM my_table;"
?role=my_role&role=my_other_role بشكل مماثل لتنفيذ
SET ROLE my_role, my_other_role قبل العبارة.
نظرًا لقيود بروتوكول HTTP، فإن رمز الاستجابة HTTP 200 لا يضمن نجاح الاستعلام. إليك مثالًا:
محاذير رموز استجابة HTTP
يرجع سبب هذا السلوك إلى طبيعة بروتوكول HTTP. إذ تُرسَل ترويسة HTTP أولًا مع رمز HTTP بقيمة 200، ثم يُرسَل جسم HTTP، وبعد ذلك يُحقَن الخطأ في الجسم كنص عادي. هذا السلوك مستقل عن التنسيق المستخدم، سواء كان
curl -v -Ss "http://localhost:8123/?max_block_size=1&query=select+sleepEachRow(0.001),throwIf(number=2)from+numbers(5)"
* Trying 127.0.0.1:8123...
...
< HTTP/1.1 200 OK
...
Code: 395. DB::Exception: Value passed to 'throwIf' function is non-zero: while executing 'FUNCTION throwIf(equals(number, 2) :: 1) -> throwIf(equals(number, 2))
Native أو
TSV أو
JSON؛ إذ ستظهر رسالة الخطأ دائمًا في وسط دفق الاستجابة.
يمكنك التخفيف من هذه المشكلة عبر تمكين
wait_end_of_query=1 (تخزين الاستجابة مؤقتًا). في هذه الحالة، يتأخر إرسال ترويسة HTTP إلى أن يُحسَم الاستعلام بالكامل. ومع ذلك، لا يحل هذا المشكلة بالكامل، لأن النتيجة يجب أن تظل ضمن
http_response_buffer_size، كما أن إعدادات أخرى مثل
send_progress_in_http_headers قد تتداخل مع تأخير الترويسة.
تكون مثل هذه الاستثناءات في ClickHouse ذات تنسيق متسق للاستثناءات كما هو موضح أدناه، بغض النظر عن التنسيق المستخدم (مثل
Native و
TSV و
JSON وغيرها) عندما تكون
http_write_exception_in_output_format=0 (الافتراضي). وهذا يسهّل تحليل رسائل الخطأ واستخراجها من جهة العميل.
حيث يكون
\r\n
__exception__\r\n
<TAG>\r\n
<error message>\r\n
<message_length> <TAG>\r\n
__exception__\r\n
<TAG> وسمًا عشوائيًا بطول 16 بايت، وهو نفس الوسم المُرسَل في ترويسة الاستجابة
X-ClickHouse-Exception-Tag.
أما
<error message> فهي رسالة الاستثناء الفعلية (يمكن العثور على طولها الدقيق في
<message_length>). ويمكن أن يصل حجم كتلة الاستثناء الكاملة الموضحة أعلاه إلى 16 KiB.
فيما يلي مثال بتنسيق
JSON
فيما يلي مثال مشابه ولكن بصيغة
$ curl -v -Ss "http://localhost:8123/?max_block_size=1&query=select+sleepEachRow(0.001),throwIf(number=2)from+numbers(5)+FORMAT+JSON"
...
{
"meta":
[
{
"name": "sleepEachRow(0.001)",
"type": "UInt8"
},
{
"name": "throwIf(equals(number, 2))",
"type": "UInt8"
}
],
"data":
[
{
"sleepEachRow(0.001)": 0,
"throwIf(equals(number, 2))": 0
},
{
"sleepEachRow(0.001)": 0,
"throwIf(equals(number, 2))": 0
}
__exception__
dmrdfnujjqvszhav
Code: 395. DB::Exception: Value passed to 'throwIf' function is non-zero: while executing 'FUNCTION throwIf(equals(__table1.number, 2_UInt8) :: 1) -> throwIf(equals(__table1.number, 2_UInt8)) UInt8 : 0'. (FUNCTION_THROW_IF_VALUE_IS_NON_ZERO) (version 25.11.1.1)
262 dmrdfnujjqvszhav
__exception__
CSV
$ curl -v -Ss "http://localhost:8123/?max_block_size=1&query=select+sleepEachRow(0.001),throwIf(number=2)from+numbers(5)+FORMAT+CSV"
...
<
0,0
0,0
__exception__
rumfyutuqkncbgau
Code: 395. DB::Exception: Value passed to 'throwIf' function is non-zero: while executing 'FUNCTION throwIf(equals(__table1.number, 2_UInt8) :: 1) -> throwIf(equals(__table1.number, 2_UInt8)) UInt8 : 0'. (FUNCTION_THROW_IF_VALUE_IS_NON_ZERO) (version 25.11.1.1)
262 rumfyutuqkncbgau
__exception__
يمكنك إنشاء استعلام بمعلمات وتمرير قيمها عبر معلمات طلب HTTP المقابلة. لمزيد من المعلومات، راجع الاستعلامات بمعلمات في CLI.
استعلامات بمعلمات
مثال
$ curl -sS "<address>?param_id=2¶m_phrase=test" -d "SELECT * FROM table WHERE int_column = {id:UInt8} and string_column = {phrase:String}"
تُحلَّل معلمات الاستعلام من صيغة “escaped”. ولهذا بعض المزايا، مثل إمكانية تحليل قيم NULL دون لبس على أنها
علامات الجدولة في معلمات URL
\N. وهذا يعني أن محرف الجدولة يجب ترميزه على هيئة
\t (أو
\ ثم علامة جدولة). على سبيل المثال، يحتوي ما يلي على علامة جدولة فعلية بين
abc و
123، وتُقسَّم سلسلة الإدخال إلى قيمتين:
curl -sS "http://localhost:8123" -d "SELECT splitByChar('\t', 'abc 123')"
ومع ذلك، إذا حاولت ترميز محرف جدولة فعلي باستخدام
['abc','123']
%09 في مَعلمة URL، فلن يُحلَّل بشكل صحيح:
إذا كنت تستخدم معلمات URL، فستحتاج إلى ترميز
curl -sS "http://localhost:8123?param_arg1=abc%09123" -d "SELECT splitByChar('\t', {arg1:String})"
Code: 457. DB::Exception: Value abc 123 cannot be parsed as String for query parameter 'arg1' because it isn't parsed completely: only 3 of 7 bytes was parsed: abc. (BAD_QUERY_PARAMETER) (version 23.4.1.869 (official build))
\t على هيئة
%5C%09. على سبيل المثال:
curl -sS "http://localhost:8123?param_arg1=abc%5C%09123" -d "SELECT splitByChar('\t', {arg1:String})"
['abc','123']
يدعم ClickHouse استعلامات محددة عبر واجهة HTTP. على سبيل المثال، يمكنك إدخال البيانات في جدول كما يلي:
واجهة HTTP المُعرَّفة مسبقًا
يدعم ClickHouse أيضًا واجهة HTTP المحددة مسبقًا، والتي يمكن أن تساعدك على التكامل بسهولة أكبر مع أدوات خارجية مثل Prometheus exporter. لنلقِ نظرة على مثال. أولًا، أضِف هذا القسم إلى ملف تهيئة الخادم. تمت تهيئة
$ echo '(4),(5),(6)' | curl 'http://localhost:8123/?query=INSERT%20INTO%20t%20VALUES' --data-binary @-
http_handlers ليتضمن عدة
rule. وسيطابق ClickHouse طلبات HTTP الواردة مع النوع المحدد مسبقًا في
rule، وستُشغِّل أول قاعدة تتم مطابقتها المعالج. بعد ذلك، سينفّذ ClickHouse الاستعلام المحدد مسبقًا المقابل إذا نجحت المطابقة.
يمكنك الآن طلب URL مباشرةً للحصول على البيانات بتنسيق Prometheus:
config.xml
<http_handlers>
<rule>
<url>/predefined_query</url>
<methods>POST,GET</methods>
<handler>
<type>predefined_query_handler</type>
<query>SELECT * FROM system.metrics LIMIT 5 FORMAT Template SETTINGS format_template_resultset = 'prometheus_template_output_format_resultset', format_template_row = 'prometheus_template_output_format_row', format_template_rows_between_delimiter = '\n'</query>
</handler>
</rule>
<rule>...</rule>
<rule>...</rule>
</http_handlers>
تعمل خيارات التكوين الخاصة بـ
$ curl -v 'http://localhost:8123/predefined_query'
* Trying ::1...
* Connected to localhost (::1) port 8123 (#0)
> GET /predefined_query HTTP/1.1
> Host: localhost:8123
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Tue, 28 Apr 2020 08:52:56 GMT
< Connection: Keep-Alive
< Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
< X-ClickHouse-Server-Display-Name: i-mloy5trc
< Transfer-Encoding: chunked
< X-ClickHouse-Query-Id: 96fe0052-01e6-43ce-b12a-6b7370de6e8a
< X-ClickHouse-Format: Template
< X-ClickHouse-Timezone: Asia/Shanghai
< Keep-Alive: timeout=10
< X-ClickHouse-Summary: {"read_rows":"0","read_bytes":"0","written_rows":"0","written_bytes":"0","total_rows_to_read":"0","elapsed_ns":"662334","memory_usage":"8451671"}
<
# HELP "Query" "Number of executing queries"
# TYPE "Query" counter
"Query" 1
# HELP "Merge" "Number of executing background merges"
# TYPE "Merge" counter
"Merge" 0
# HELP "PartMutation" "Number of mutations (ALTER DELETE/UPDATE)"
# TYPE "PartMutation" counter
"PartMutation" 0
# HELP "ReplicatedFetch" "Number of data parts being fetched from replica"
# TYPE "ReplicatedFetch" counter
"ReplicatedFetch" 0
# HELP "ReplicatedSend" "Number of data parts being sent to replicas"
# TYPE "ReplicatedSend" counter
"ReplicatedSend" 0
* Connection #0 to host localhost left intact
* Connection #0 to host localhost left intact
http_handlers كما يلي.
يمكن ضبط
rule باستخدام المعلمات التالية:
method
headers
url
full_url
handler
-
يكون
methodمسؤولًا عن مطابقة جزء method في طلب HTTP. ويتوافق
methodبالكامل مع تعريف [
method] (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods) في HTTP protocol. وهو إعداد اختياري. إذا لم يكن معرّفًا في configuration file، فلن يطابق جزء method من طلب HTTP.
-
يكون
urlمسؤولًا عن مطابقة جزء URL (المسار وquery string) من طلب HTTP. إذا كانت
urlمسبوقة بـ
regex:، فإنه يتوقع regular expression بصيغة RE2. وهو إعداد اختياري. إذا لم يكن معرّفًا في configuration file، فلن يطابق جزء URL من طلب HTTP.
-
full_urlمثل
url، لكنه يتضمن URL كاملًا، أي
schema://host:port/path?query_string. ملاحظة: لا يدعم ClickHouse “virtual hosts”، لذا يكون
hostعنوان IP (وليس قيمة header
Host).
-
empty_query_string— يضمن عدم وجود query string (
?query_string) في الطلب
-
تكون
headersمسؤولة عن مطابقة جزء header من طلب HTTP. وهي متوافقة مع regular expression الخاصة بـ RE2. وهي إعداد اختياري . إذا لم تكن معرّفة في configuration file، فلن تطابق جزء header من طلب HTTP.
-
يحتوي
handlerعلى جزء processing الرئيسي. ويمكن أن يكون له
typeالتالي: والمعلمات التالية:
query— يُستخدم مع النوع
predefined_query_handler، وينفّذ استعلام عند استدعاء handler.
query_param_name— يُستخدم مع النوع
dynamic_query_handler، ويستخرج وينفّذ القيمة المقابلة لقيمة
query_param_nameفي معلمات طلب HTTP.
status— يُستخدم مع النوع
static، وهو رمز حالة الاستجابة.
content_type— يُستخدم مع أي type، وهو content-type للاستجابة.
http_response_headers— يُستخدم مع أي type، وهو map لـ headers الخاصة بالاستجابة. ويمكن استخدامه أيضًا لتعيين نوع المحتوى.
response_content— يُستخدم مع النوع
static، وهو محتوى الاستجابة المُرسَل إلى client. وعند استخدام البادئة ‘file://’ أو ‘config://’، يُؤخذ المحتوى من الملف أو config ويُرسَل إلى client.
user- المستخدم الذي يُنفَّذ الاستعلام باسمه (default user هو
default). ملاحظة، لا تحتاج إلى تحديد password لهذا المستخدم.
-
type المختلفة بعد ذلك.
يدعم
predefined_query_handler
predefined_query_handler تعيين قيم
Settings و
query_params. ويمكنك ضبط
query ضمن النوع
predefined_query_handler.
تمثل قيمة
query استعلامًا محددًا مسبقًا لـ
predefined_query_handler، ويُنفَّذ بواسطة ClickHouse عند مطابقة طلب HTTP ثم تُعاد نتيجة الاستعلام. وهذا إعداد مطلوب.
يوضح المثال التالي قيم إعدادَي
max_threads و
max_final_threads، ثم يستعلم جدول النظام للتحقق مما إذا كانت هذه الإعدادات قد ضُبطت بنجاح.
على سبيل المثال:
للاحتفاظ بـ
handlers الافتراضية مثل
query و
play و
ping، أضف القاعدة
<defaults/>.
<http_handlers>
<rule>
<url><![CDATA[regex:/query_param_with_url/(?P<name_1>[^/]+)]]></url>
<methods>GET</methods>
<headers>
<XXX>TEST_HEADER_VALUE</XXX>
<PARAMS_XXX><![CDATA[regex:(?P<name_2>[^/]+)]]></PARAMS_XXX>
</headers>
<handler>
<type>predefined_query_handler</type>
<query>
SELECT name, value FROM system.settings
WHERE name IN ({name_1:String}, {name_2:String})
</query>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers>
curl -H 'XXX:TEST_HEADER_VALUE' -H 'PARAMS_XXX:max_final_threads' 'http://localhost:8123/query_param_with_url/max_threads?max_threads=1&max_final_threads=2'
max_final_threads 2
max_threads 1
بالإضافة إلى معلمات URL والترويسات ومعلمات الاستعلام، يدعم
المعلمة الافتراضية
المعلمة الافتراضية
_request_body
predefined_query_handler معلمة افتراضية خاصة باسم
_request_body.
وتحتوي هذه المعلمة على جسم طلب HTTP الخام على هيئة سلسلة نصية.
يتيح لك ذلك إنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST مرنة يمكنها قبول تنسيقات بيانات متنوعة ومعالجتها داخل استعلاماتك.
على سبيل المثال، يمكنك استخدام
_request_body لإنشاء نقطة نهاية REST تقبل بيانات JSON في طلب POST وتُدرجها في جدول:
يمكنك بعد ذلك إرسال البيانات إلى نقطة النهاية التالية:
<http_handlers>
<rule>
<methods>POST</methods>
<url>/api/events</url>
<handler>
<type>predefined_query_handler</type>
<query>
INSERT INTO events (id, data)
SELECT {id:UInt32}, {_request_body:String}
</query>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers>
curl -X POST 'http://localhost:8123/api/events?id=123' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"user": "john", "action": "login", "timestamp": "2024-01-01T10:00:00Z"}'
في كل
predefined_query_handler، لا يُدعَم إلا
query واحد.
في
dynamic_query_handler
dynamic_query_handler، يُكتب الاستعلام على شكل مُعامل في طلب HTTP. والفرق هو أنه في
predefined_query_handler، يُكتب الاستعلام في ملف الإعدادات. ويمكن تهيئة
query_param_name في
dynamic_query_handler.
يستخرج ClickHouse القيمة المقابلة لـ
query_param_name من URL الخاص بطلب HTTP ثم ينفّذها. والقيمة الافتراضية لـ
query_param_name هي
/query . وهذا إعداد اختياري. وإذا لم يكن هناك تعريف له في ملف الإعدادات، فلن يتم تمرير المُعامل.
لتجربة هذه الوظيفة، يحدّد المثال التالي قيم
max_threads و
max_final_threads، ثم ينفّذ استعلامات للتحقق مما إذا كانت الإعدادات قد ضُبطت بنجاح.
مثال:
<http_handlers>
<rule>
<headers>
<XXX>TEST_HEADER_VALUE_DYNAMIC</XXX> </headers>
<handler>
<type>dynamic_query_handler</type>
<query_param_name>query_param</query_param_name>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers>
curl -H 'XXX:TEST_HEADER_VALUE_DYNAMIC' 'http://localhost:8123/own?max_threads=1&max_final_threads=2¶m_name_1=max_threads¶m_name_2=max_final_threads&query_param=SELECT%20name,value%20FROM%20system.settings%20where%20name%20=%20%7Bname_1:String%7D%20OR%20name%20=%20%7Bname_2:String%7D'
max_threads 1
max_final_threads 2
يمكن لـ
static
static إرجاع
content_type وstatus و
response_content. ويمكن أن يعيد
response_content المحتوى المحدد.
على سبيل المثال، لإرجاع الرسالة “Say Hi!”:
يمكن استخدام
<http_handlers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<headers><XXX>xxx</XXX></headers>
<url>/hi</url>
<handler>
<type>static</type>
<status>402</status>
<content_type>text/html; charset=UTF-8</content_type>
<http_response_headers>
<Content-Language>en</Content-Language>
<X-My-Custom-Header>43</X-My-Custom-Header>
</http_response_headers>
<response_content>Say Hi!</response_content>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers>
http_response_headers لتحديد نوع المحتوى بدلًا من
content_type.
<http_handlers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<headers><XXX>xxx</XXX></headers>
<url>/hi</url>
<handler>
<type>static</type>
<status>402</status>
#begin-highlight
<http_response_headers>
<Content-Type>text/html; charset=UTF-8</Content-Type>
<Content-Language>en</Content-Language>
<X-My-Custom-Header>43</X-My-Custom-Header>
</http_response_headers>
#end-highlight
<response_content>Say Hi!</response_content>
</handler>
</rule>
<defaults/>
</http_handlers>
اعثر على المحتوى في الإعداد المُرسَل إلى العميل.
curl -vv -H 'XXX:xxx' 'http://localhost:8123/hi'
* Trying ::1...
* Connected to localhost (::1) port 8123 (#0)
> GET /hi HTTP/1.1
> Host: localhost:8123
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
> XXX:xxx
>
< HTTP/1.1 402 Payment Required
< Date: Wed, 29 Apr 2020 03:51:26 GMT
< Connection: Keep-Alive
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Transfer-Encoding: chunked
< Keep-Alive: timeout=10
< X-ClickHouse-Summary: {"read_rows":"0","read_bytes":"0","written_rows":"0","written_bytes":"0","total_rows_to_read":"0","elapsed_ns":"662334","memory_usage":"8451671"}
<
* Connection #0 to host localhost left intact
Say Hi!%
<get_config_static_handler><![CDATA[<html ng-app="SMI2"><head><base href="http://ui.tabix.io/"></head><body><div ui-view="" class="content-ui"></div><script src="http://loader.tabix.io/master.js"></script></body></html>]]></get_config_static_handler>
<http_handlers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<headers><XXX>xxx</XXX></headers>
<url>/get_config_static_handler</url>
<handler>
<type>static</type>
<response_content>config://get_config_static_handler</response_content>
</handler>
</rule>
</http_handlers>
للعثور على محتوى الملف المُرسَل إلى العميل:
$ curl -v -H 'XXX:xxx' 'http://localhost:8123/get_config_static_handler'
* Trying ::1...
* Connected to localhost (::1) port 8123 (#0)
> GET /get_config_static_handler HTTP/1.1
> Host: localhost:8123
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
> XXX:xxx
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 29 Apr 2020 04:01:24 GMT
< Connection: Keep-Alive
< Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
< Transfer-Encoding: chunked
< Keep-Alive: timeout=10
< X-ClickHouse-Summary: {"read_rows":"0","read_bytes":"0","written_rows":"0","written_bytes":"0","total_rows_to_read":"0","elapsed_ns":"662334","memory_usage":"8451671"}
<
* Connection #0 to host localhost left intact
<html ng-app="SMI2"><head><base href="http://ui.tabix.io/"></head><body><div ui-view="" class="content-ui"></div><script src="http://loader.tabix.io/master.js"></script></body></html>%
<http_handlers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<headers><XXX>xxx</XXX></headers>
<url>/get_absolute_path_static_handler</url>
<handler>
<type>static</type>
<content_type>text/html; charset=UTF-8</content_type>
<http_response_headers>
<ETag>737060cd8c284d8af7ad3082f209582d</ETag>
</http_response_headers>
<response_content>file:///absolute_path_file.html</response_content>
</handler>
</rule>
<rule>
<methods>GET</methods>
<headers><XXX>xxx</XXX></headers>
<url>/get_relative_path_static_handler</url>
<handler>
<type>static</type>
<content_type>text/html; charset=UTF-8</content_type>
<http_response_headers>
<ETag>737060cd8c284d8af7ad3082f209582d</ETag>
</http_response_headers>
<response_content>file://./relative_path_file.html</response_content>
</handler>
</rule>
</http_handlers>
$ user_files_path='/var/lib/clickhouse/user_files'
$ sudo echo "<html><body>Relative Path File</body></html>" > $user_files_path/relative_path_file.html
$ sudo echo "<html><body>Absolute Path File</body></html>" > $user_files_path/absolute_path_file.html
$ curl -vv -H 'XXX:xxx' 'http://localhost:8123/get_absolute_path_static_handler'
* Trying ::1...
* Connected to localhost (::1) port 8123 (#0)
> GET /get_absolute_path_static_handler HTTP/1.1
> Host: localhost:8123
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
> XXX:xxx
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 29 Apr 2020 04:18:16 GMT
< Connection: Keep-Alive
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Transfer-Encoding: chunked
< Keep-Alive: timeout=10
< X-ClickHouse-Summary: {"read_rows":"0","read_bytes":"0","written_rows":"0","written_bytes":"0","total_rows_to_read":"0","elapsed_ns":"662334","memory_usage":"8451671"}
<
<html><body>Absolute Path File</body></html>
* Connection #0 to host localhost left intact
$ curl -vv -H 'XXX:xxx' 'http://localhost:8123/get_relative_path_static_handler'
* Trying ::1...
* Connected to localhost (::1) port 8123 (#0)
> GET /get_relative_path_static_handler HTTP/1.1
> Host: localhost:8123
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
> XXX:xxx
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 29 Apr 2020 04:18:31 GMT
< Connection: Keep-Alive
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Transfer-Encoding: chunked
< Keep-Alive: timeout=10
< X-ClickHouse-Summary: {"read_rows":"0","read_bytes":"0","written_rows":"0","written_bytes":"0","total_rows_to_read":"0","elapsed_ns":"662334","memory_usage":"8451671"}
<
<html><body>Relative Path File</body></html>
* Connection #0 to host localhost left intact
سيؤدي
redirect
redirect إلى إعادة توجيه
302 إلى
location
على سبيل المثال، إليك كيفية إضافة set user تلقائيًا إلى
play في ClickHouse play:
<clickhouse>
<http_handlers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<url>/play</url>
<handler>
<type>redirect</type>
<location>/play?user=play</location>
</handler>
</rule>
</http_handlers>
</clickhouse>
يتيح لك ClickHouse تهيئة ترويسات استجابة HTTP مخصّصة يمكن تطبيقها على أي نوع من المعالجات القابلة للتهيئة. ويمكن ضبط هذه الترويسات باستخدام الإعداد
ترويسات استجابة HTTP
http_response_headers، الذي يقبل أزواج مفتاح-قيمة تمثل أسماء الترويسات وقيمها. وتُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لتطبيق ترويسات أمان مخصّصة، أو سياسات CORS، أو أي متطلبات أخرى خاصة بترويسات HTTP عبر واجهة ClickHouse HTTP.
على سبيل المثال، يمكنك تهيئة ترويسات من أجل:
- نقاط نهاية الاستعلام العادية
- واجهة الويب
- فحص الحالة.
common_http_response_headers. وسيتم تطبيقها على جميع معالجات HTTP المعرّفة في التهيئة.
ستُضمَّن هذه الترويسات في استجابة HTTP لكل معالج تم تكوينه.
في المثال أدناه، ستحتوي كل استجابة من الخادم على ترويستين مخصّصتين:
X-My-Common-Header و
X-My-Custom-Header.
<clickhouse>
<http_handlers>
<common_http_response_headers>
<X-My-Common-Header>Common header</X-My-Common-Header>
</common_http_response_headers>
<rule>
<methods>GET</methods>
<url>/ping</url>
<handler>
<type>ping</type>
<http_response_headers>
<X-My-Custom-Header>Custom indeed</X-My-Custom-Header>
</http_response_headers>
</handler>
</rule>
</http_handlers>
</clickhouse>
أثناء تنفيذ استعلام عبر HTTP، قد يحدث استثناء بعد إرسال جزء من البيانات بالفعل. وعادةً ما يُرسَل الاستثناء إلى client كنص عادي. وقد يحدث ذلك حتى عند استخدام format بيانات محدد لإخراج البيانات، مما قد يجعل الإخراج غير صالح وفقًا لتنسيق البيانات المحدد. ولتجنّب ذلك، يمكنك استخدام الإعداد
استجابة JSON/XML صالحة عند حدوث استثناء أثناء HTTP streaming
http_write_exception_in_output_format (وهو معطّل افتراضيًا)، الذي يوجّه ClickHouse إلى كتابة الاستثناء بالتنسيق المحدد (وهو مدعوم حاليًا لتنسيقات XML وJSON*).
أمثلة:
$ curl 'http://localhost:8123/?query=SELECT+number,+throwIf(number>3)+from+system.numbers+format+JSON+settings+max_block_size=1&http_write_exception_in_output_format=1'
{
"meta":
[
{
"name": "number",
"type": "UInt64"
},
{
"name": "throwIf(greater(number, 2))",
"type": "UInt8"
}
],
"data":
[
{
"number": "0",
"throwIf(greater(number, 2))": 0
},
{
"number": "1",
"throwIf(greater(number, 2))": 0
},
{
"number": "2",
"throwIf(greater(number, 2))": 0
}
],
"rows": 3,
"exception": "Code: 395. DB::Exception: Value passed to 'throwIf' function is non-zero: while executing 'FUNCTION throwIf(greater(number, 2) :: 2) -> throwIf(greater(number, 2)) UInt8 : 1'. (FUNCTION_THROW_IF_VALUE_IS_NON_ZERO) (version 23.8.1.1)"
}
$ curl 'http://localhost:8123/?query=SELECT+number,+throwIf(number>2)+from+system.numbers+format+XML+settings+max_block_size=1&http_write_exception_in_output_format=1'
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<result>
<meta>
<columns>
<column>
<name>number</name>
<type>UInt64</type>
</column>
<column>
<name>throwIf(greater(number, 2))</name>
<type>UInt8</type>
</column>
</columns>
</meta>
<data>
<row>
<number>0</number>
<field>0</field>
</row>
<row>
<number>1</number>
<field>0</field>
</row>
<row>
<number>2</number>
<field>0</field>
</row>
</data>
<rows>3</rows>
<exception>Code: 395. DB::Exception: Value passed to 'throwIf' function is non-zero: while executing 'FUNCTION throwIf(greater(number, 2) :: 2) -> throwIf(greater(number, 2)) UInt8 : 1'. (FUNCTION_THROW_IF_VALUE_IS_NON_ZERO) (version 23.8.1.1)</exception>
</result>