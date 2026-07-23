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تتيح دالة الجدول remote الوصول إلى الخوادم البعيدة بشكل ديناميكي، أي من دون إنشاء جدول Distributed. وتعمل دالة الجدول remoteSecure بالطريقة نفسها التي تعمل بها remote ولكن عبر اتصال آمن. يمكن استخدام كلتا الدالتين في استعلامات SELECT وINSERT عندما يكون الهدف db/table عاديًا. وعندما يكون الهدف نفسه دالة جدول (على سبيل المثال remote('127.0.0.1', numbers(10)))، يكون الجدول للقراءة فقط: لا يوجد جدول بعيد يمكن إجراء INSERT فيه، لذلك يُرفَض INSERT مع استثناء NOT_IMPLEMENTED.

الصيغة

المعلمات

يمكن أيضًا تمرير الوسائط باستخدام المجموعات المسماة.

القيمة المُعادة

جدول موجود على خادم بعيد.

الاستخدام

نظرًا إلى أن دالتي الجداول remote وremoteSecure تعيدان إنشاء الاتصال مع كل طلب، يُنصح باستخدام جدول Distributed بدلًا من ذلك. كذلك، إذا كانت أسماء المضيفين محددة، فستُحلّ هذه الأسماء، ولن تُحتسب الأخطاء عند العمل مع عدة نسخ متماثلة. وعند معالجة عدد كبير من الاستعلامات، احرص دائمًا على إنشاء جدول Distributed مسبقًا، ولا تستخدم دالة الجدول remote. قد تكون دالة الجدول remote مفيدة في الحالات التالية:
  • ترحيل البيانات لمرة واحدة من نظام إلى آخر
  • الوصول إلى خادم محدد لمقارنة البيانات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والاختبار، أي لإجراء اتصالات عند الحاجة.
  • استعلامات بين عناقيد ClickHouse مختلفة لأغراض البحث.
  • الطلبات الموزعة غير المتكررة التي تُجرى يدويًا.
  • الطلبات الموزعة التي يُعاد فيها تحديد مجموعة الخوادم في كل مرة.
يمكن استخدام المعلمات نفسها مع محركي الجدول Remote وRemoteSecure لإنشاء جدول دائم بدلًا من جدول مُخصّص، راجع محركي Remote وRemoteSecure.

العناوين

يمكن إدراج عدة عناوين مفصولة بفواصل. في هذه الحالة، سيستخدم ClickHouse المعالجة الموزعة ويرسل الاستعلام إلى جميع العناوين المحددة (مثل الشظايا التي تحتوي على بيانات مختلفة). مثال:

أمثلة

استعلام البيانات من خادم بعيد:

أو باستخدام المجموعات المُسمّاة:

إدراج البيانات في جدول على خادم بعيد:

ترحيل الجداول من نظام إلى آخر:

يستخدم هذا المثال جدولًا واحدًا من مجموعة بيانات نموذجية. قاعدة البيانات هي imdb، والجدول هو actors.

على نظام ClickHouse المصدر (النظام الذي يستضيف البيانات حاليًا)

  • تحقّق من قاعدة البيانات المصدر واسم الجدول (imdb.actors)
  • احصل على عبارة CREATE TABLE من المصدر:
الناتج

على نظام ClickHouse الهدف

  • أنشئ قاعدة البيانات الهدف:
  • باستخدام عبارة CREATE TABLE من المصدر، أنشئ الجدول في الوجهة:

بالعودة إلى عملية نشر المصدر

أدرِج البيانات في قاعدة البيانات الجديدة والجدول الجديد اللذين أُنشئا على النظام البعيد. ستحتاج إلى المضيف، والمنفذ، واسم المستخدم، وكلمة المرور، وقاعدة البيانات الوجهة، وجدول الوجهة.

المطابقة بالأنماط

تُستخدم الأنماط داخل { } لإنشاء مجموعة من الشظايا وتحديد النُسخ المتماثلة. وإذا وُجدت عدة أزواج من { }، فسيتم إنشاء حاصل الضرب الديكارتي للمجموعات المقابلة. أنواع الأنماط التالية مدعومة.
  • {a,b,c} - تمثل أيًّا من السلاسل البديلة a أو b أو c. يُستبدل النمط بـ a في عنوان الشظية الأولى، ويُستبدل بـ b في عنوان الشظية الثانية، وهكذا. على سبيل المثال، يُنشئ example0{1,2}-1 العنوانين example01-1 و example02-1.
  • {N..M} - نطاق من الأرقام. يُنشئ هذا النمط عناوين الشظايا بمؤشرات متزايدة من N إلى M (بما في ذلك M). على سبيل المثال، يُنشئ example0{1..2}-1 العنوانين example01-1 و example02-1.
  • {0n..0m} - نطاق من الأرقام مع أصفار بادئة. يحافظ هذا النمط على الأصفار البادئة في المؤشرات. على سبيل المثال، يُنشئ example{01..03}-1 العناوين example01-1 و example02-1 و example03-1.
  • {a|b} - أي عدد من المتغيرات المفصولة بالرمز |. يحدد هذا النمط النُسخ المتماثلة. على سبيل المثال، يُنشئ example01-{1|2} النُسختين المتماثلتين example01-1 و example01-2.
سيُرسل الاستعلام إلى أول نُسخة متماثلة سليمة. ومع ذلك، بالنسبة إلى remote، تُجرى المداورة على النُسخ المتماثلة وفق الترتيب المضبوط حاليًا في إعداد load_balancing. عدد العناوين المُنشأة مقيَّد بإعداد table_function_remote_max_addresses.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦