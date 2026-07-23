remote الوصول إلى الخوادم البعيدة بشكل ديناميكي، أي من دون إنشاء جدول Distributed. وتعمل دالة الجدول
remoteSecure بالطريقة نفسها التي تعمل بها
remote ولكن عبر اتصال آمن.
يمكن استخدام كلتا الدالتين في استعلامات
SELECT و
INSERT عندما يكون الهدف
db/
table عاديًا. وعندما يكون الهدف نفسه دالة جدول (على سبيل المثال
remote('127.0.0.1', numbers(10)))، يكون الجدول للقراءة فقط: لا يوجد جدول بعيد يمكن إجراء
INSERT فيه، لذلك يُرفَض
INSERT مع استثناء
NOT_IMPLEMENTED.
الصيغة
remote(addresses_expr, [db, table, user [, password], sharding_key])
remote(addresses_expr, [db.table, user [, password], sharding_key])
remote(named_collection[, option=value [,..]])
remoteSecure(addresses_expr, [db, table, user [, password], sharding_key])
remoteSecure(addresses_expr, [db.table, user [, password], sharding_key])
remoteSecure(named_collection[, option=value [,..]])
المعلمات
يمكن أيضًا تمرير الوسائط باستخدام المجموعات المسماة.
|الوسيطة
|الوصف
addresses_expr
|عنوان خادم بعيد أو تعبير يُولِّد عدة عناوين لخوادم بعيدة. التنسيق:
host أو
host:port.
يمكن تحديد
host على أنه اسم خادم، أو عنوان IPv4 أو عنوان IPv6. يجب تحديد عنوان IPv6 داخل
[].
يشير
port إلى منفذ TCP على الخادم البعيد. إذا لم يُحدَّد المنفذ، فسيتم استخدام tcp_port من ملف إعدادات الخادم لدالة الجدول
remote (افتراضيًا 9000) وtcp_port_secure لدالة الجدول
remoteSecure (افتراضيًا 9440).
بالنسبة إلى عناوين IPv6، يكون تحديد المنفذ إلزاميًا.
إذا تم تحديد المعلمة
addresses_expr فقط، فسيتم استخدام
system.one افتراضيًا لكل من
db و
table.
النوع: String.
db
|اسم قاعدة البيانات. النوع: String.
table
|اسم الجدول. النوع: String.
user
|اسم المستخدم. إذا لم يُحدَّد، فستُستخدم القيمة
default. النوع: String.
password
|كلمة مرور المستخدم. إذا لم تُحدَّد، فستُستخدم كلمة مرور فارغة. النوع: String.
sharding_key
|مفتاح التقسيم الأفقي لدعم توزيع البيانات عبر العُقد. على سبيل المثال:
insert into remote('127.0.0.1:9000,127.0.0.2', db, table, 'default', rand()). النوع: UInt32.
جدول موجود على خادم بعيد.
القيمة المُعادة
نظرًا إلى أن دالتي الجداول
الاستخدام
remote و
remoteSecure تعيدان إنشاء الاتصال مع كل طلب، يُنصح باستخدام جدول
Distributed بدلًا من ذلك. كذلك، إذا كانت أسماء المضيفين محددة، فستُحلّ هذه الأسماء، ولن تُحتسب الأخطاء عند العمل مع عدة نسخ متماثلة. وعند معالجة عدد كبير من الاستعلامات، احرص دائمًا على إنشاء جدول
Distributed مسبقًا، ولا تستخدم دالة الجدول
remote.
قد تكون دالة الجدول
remote مفيدة في الحالات التالية:
- ترحيل البيانات لمرة واحدة من نظام إلى آخر
- الوصول إلى خادم محدد لمقارنة البيانات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والاختبار، أي لإجراء اتصالات عند الحاجة.
- استعلامات بين عناقيد ClickHouse مختلفة لأغراض البحث.
- الطلبات الموزعة غير المتكررة التي تُجرى يدويًا.
- الطلبات الموزعة التي يُعاد فيها تحديد مجموعة الخوادم في كل مرة.
Remote و
RemoteSecure لإنشاء جدول دائم بدلًا من جدول مُخصّص، راجع محركي Remote وRemoteSecure.
العناوين
يمكن إدراج عدة عناوين مفصولة بفواصل. في هذه الحالة، سيستخدم ClickHouse المعالجة الموزعة ويرسل الاستعلام إلى جميع العناوين المحددة (مثل الشظايا التي تحتوي على بيانات مختلفة). مثال:
example01-01-1
example01-01-1:9440
example01-01-1:9000
localhost
127.0.0.1
[::]:9440
[::]:9000
[2a02:6b8:0:1111::11]:9000
example01-01-1,example01-02-1
أمثلة
استعلام البيانات من خادم بعيد:
أو باستخدام المجموعات المُسمّاة:
SELECT * FROM remote('127.0.0.1', db.remote_engine_table) LIMIT 3;
CREATE NAMED COLLECTION creds AS
host = '127.0.0.1',
database = 'db';
SELECT * FROM remote(creds, table='remote_engine_table') LIMIT 3;
إدراج البيانات في جدول على خادم بعيد:
CREATE TABLE remote_table (name String, value UInt32) ENGINE=Memory;
INSERT INTO FUNCTION remote('127.0.0.1', currentDatabase(), 'remote_table') VALUES ('test', 42);
SELECT * FROM remote_table;
يستخدم هذا المثال جدولًا واحدًا من مجموعة بيانات نموذجية. قاعدة البيانات هي
ترحيل الجداول من نظام إلى آخر:
imdb، والجدول هو
actors.
على نظام ClickHouse المصدر (النظام الذي يستضيف البيانات حاليًا)
-
تحقّق من قاعدة البيانات المصدر واسم الجدول (
imdb.actors)
show databases
show tables in imdb
- احصل على عبارة CREATE TABLE من المصدر:
الناتج
SELECT create_table_query
FROM system.tables
WHERE database = 'imdb' AND table = 'actors'
CREATE TABLE imdb.actors (`id` UInt32,
`first_name` String,
`last_name` String,
`gender` FixedString(1))
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (id, first_name, last_name, gender);
على نظام ClickHouse الهدف
-
أنشئ قاعدة البيانات الهدف:
CREATE DATABASE imdb
-
باستخدام عبارة CREATE TABLE من المصدر، أنشئ الجدول في الوجهة:
CREATE TABLE imdb.actors (`id` UInt32, `first_name` String, `last_name` String, `gender` FixedString(1)) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, first_name, last_name, gender);
أدرِج البيانات في قاعدة البيانات الجديدة والجدول الجديد اللذين أُنشئا على النظام البعيد. ستحتاج إلى المضيف، والمنفذ، واسم المستخدم، وكلمة المرور، وقاعدة البيانات الوجهة، وجدول الوجهة.
بالعودة إلى عملية نشر المصدر
INSERT INTO FUNCTION
remoteSecure('remote.clickhouse.cloud:9440', 'imdb.actors', 'USER', 'PASSWORD')
SELECT * from imdb.actors
تُستخدم الأنماط داخل
المطابقة بالأنماط
{ } لإنشاء مجموعة من الشظايا وتحديد النُسخ المتماثلة. وإذا وُجدت عدة أزواج من
{ }، فسيتم إنشاء حاصل الضرب الديكارتي للمجموعات المقابلة.
أنواع الأنماط التالية مدعومة.
{a,b,c}- تمثل أيًّا من السلاسل البديلة
aأو
bأو
c. يُستبدل النمط بـ
aفي عنوان الشظية الأولى، ويُستبدل بـ
bفي عنوان الشظية الثانية، وهكذا. على سبيل المثال، يُنشئ
example0{1,2}-1العنوانين
example01-1و
example02-1.
{N..M}- نطاق من الأرقام. يُنشئ هذا النمط عناوين الشظايا بمؤشرات متزايدة من
Nإلى
M(بما في ذلك
M). على سبيل المثال، يُنشئ
example0{1..2}-1العنوانين
example01-1و
example02-1.
{0n..0m}- نطاق من الأرقام مع أصفار بادئة. يحافظ هذا النمط على الأصفار البادئة في المؤشرات. على سبيل المثال، يُنشئ
example{01..03}-1العناوين
example01-1و
example02-1و
example03-1.
{a|b}- أي عدد من المتغيرات المفصولة بالرمز
|. يحدد هذا النمط النُسخ المتماثلة. على سبيل المثال، يُنشئ
example01-{1|2}النُسختين المتماثلتين
example01-1و
example01-2.
remote، تُجرى المداورة على النُسخ المتماثلة وفق الترتيب المضبوط حاليًا في إعداد load_balancing.
عدد العناوين المُنشأة مقيَّد بإعداد table_function_remote_max_addresses.