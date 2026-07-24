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SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES

أعِد تحميل جميع القواميس الداخلية. تكون القواميس الداخلية معطّلة افتراضيًا. يعيد دائمًا Ok. بغضّ النظر عن نتيجة تحديث القواميس الداخلية.

SYSTEM RELOAD DICTIONARIES

يعيد الاستعلام SYSTEM RELOAD DICTIONARIES تحميل القواميس التي تكون حالتها LOADED (راجع العمود status في system.dictionaries)، أي القواميس التي سبق تحميلها بنجاح. تُحمَّل القواميس افتراضيًا بأسلوب التحميل عند الطلب (راجع dictionaries_lazy_load)، لذلك بدلًا من تحميلها تلقائيًا عند بدء التشغيل، تُهيَّأ عند أول وصول إليها باستخدام الدالة dictGet أو بتنفيذ SELECT على الجداول التي تستخدم ENGINE = Dictionary. الصياغة

SYSTEM RELOAD DICTIONARY

يعيد تحميل القاموس dictionary_name بالكامل، بغضّ النظر عن حالته (LOADED / NOT_LOADED / FAILED). ويُرجع دائمًا Ok. بصرف النظر عن نتيجة تحديث القاموس.
يمكن التحقق من حالة القاموس عبر الاستعلام عن الجدول system.dictionaries.

SYSTEM UNLOAD DICTIONARY

يفرّغ القاموس dictionary_name لتحرير الذاكرة التي يستخدمها إذا كانت حالة القاموس هي LOADED. ويُعاد تحميل القاموس تلقائيًا عند الحاجة إليه مجددًا.
يمكن التحقق من حالة القاموس عبر الاستعلام عن جدول system.dictionaries.

SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES

يفرّغ الاستعلام SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES جميع القواميس التي تكون حالتها LOADED (راجع العمود status في system.dictionaries)، أي القواميس التي سبق تحميلها بنجاح.

SYSTEM RELOAD MODELS

لا تقوم هذه التعليمة ولا SYSTEM RELOAD MODEL إلا بإلغاء تحميل نماذج catboost من clickhouse-library-bridge. وتحمّل الدالة catboostEvaluate() نموذجًا عند أول استخدام له إذا لم يكن محمّلًا بالفعل.
يفرّغ جميع نماذج CatBoost من الذاكرة. الصياغة

SYSTEM RELOAD MODEL

يلغي تحميل نموذج CatBoost الموجود في model_path. الصياغة

SYSTEM RELOAD FUNCTIONS

يعيد تحميل جميع الدوال المعرفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ المسجَّلة، أو إحداها، من ملف التهيئة. الصياغة

SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS

يعيد حساب جميع المقاييس غير المتزامنة. ونظرًا إلى أن المقاييس غير المتزامنة تُحدَّث دوريًا استنادًا إلى الإعداد asynchronous_metrics_update_period_s، فلا تكون هناك حاجة عادةً إلى تحديثها يدويًا باستخدام هذه العبارة.

SYSTEM CLEAR|DROP DNS CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية لـ DNS في ClickHouse. وأحيانًا (في الإصدارات القديمة من ClickHouse) يكون من الضروري استخدام هذا الأمر عند تغيير البنية التحتية (مثل تغيير عنوان IP لخادم ClickHouse آخر أو للخادم الذي تستخدمه القواميس). للحصول على إدارة أكثر سهولة (وتلقائية) لذاكرة التخزين المؤقت، راجع المعلمات disable_internal_dns_cache وdns_cache_max_entries وdns_cache_update_period.

SYSTEM CLEAR|DROP MARK CACHE

يمسح ذاكرة تخزين العلامات المؤقتة.

SYSTEM CLEAR|DROP PRIMARY INDEX CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي، التي تحتفظ بالمفاتيح الأساسية لجداول MergeTree في الذاكرة. يُضبط حجمها باستخدام الإعداد primary_index_cache_size على مستوى الخادم.

SYSTEM CLEAR|DROP ICEBERG METADATA CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية الخاصة بـ Iceberg.

SYSTEM CLEAR|DROP AVRO SCHEMA CACHE

يمسح ذواكر التخزين المؤقت لكل عنوان URL في Confluent Schema Registry والمستخدمة بواسطة التنسيق AvroConfluent. تُسقِط هذه العملية كلاً من ذاكرة التخزين المؤقت لجلب المخططات (id → schema) وذاكرة التخزين المؤقت لتسجيل المخططات (subject + schema → id)، لذا ستعود عمليات القراءة والكتابة اللاحقة إلى خادم السجل. ويكون ذلك مفيدًا عندما يكون مخطط قد حُذف أو أُعيدت كتابته على جانب السجل، أو للتحقق من خاصية idempotency الخاصة بالسجل في الاختبارات.

SYSTEM DROP PARQUET METADATA CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لملفات Parquet.

SYSTEM CLEAR|DROP PAIMON METADATA CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت الموجودة في الذاكرة لملفات البيانات الوصفية المحلَّلة الخاصة بـ Paimon (manifest lists وmanifests).

SYSTEM CLEAR|DROP POINT IN POLYGON CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمضلعات الثابتة المُعالجة مسبقًا والمستخدمة من قِبل الدالة pointInPolygon. ويظل حد الحجم المُعدّ (إعداد الخادم point_in_polygon_cache_size) دون تغيير، لذلك تواصل ذاكرة التخزين المؤقت قبول الإدخالات بعد ذلك. ولتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت بدلًا من ذلك، اضبط point_in_polygon_cache_size على 0.

SYSTEM CLEAR|DROP TEXT INDEX CACHES

يمسح ذاكرات التخزين المؤقت للرموز وترويسة الفهرس النصي وpostings. إذا أردت مسح إحدى هذه الذاكرات المؤقتة بشكل منفصل، يمكنك تشغيل
  • SYSTEM CLEAR TEXT INDEX TOKENS CACHE,
  • SYSTEM CLEAR TEXT INDEX HEADER CACHE، أو
  • SYSTEM CLEAR TEXT INDEX POSTINGS CACHE

SYSTEM CLEAR|DROP INDEX MARK CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهارس الثانوية (لتخطي البيانات).

SYSTEM CLEAR|DROP INDEX UNCOMPRESSED CACHE

يفرّغ ذاكرة التخزين المؤقت للكتل غير المضغوطة الخاصة بالفهارس الثانوية (لتخطي البيانات).

SYSTEM CLEAR|DROP MMAP CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للملفات المُعيَّنة في الذاكرة.

SYSTEM CLEAR|DROP PAGE CACHE

يمسح userspace page cache، وهي ذاكرة ClickHouse المؤقتة الخاصة داخل الذاكرة للبيانات المقروءة من طبقة التخزين الأساسية.

SYSTEM CLEAR|DROP VECTOR SIMILARITY INDEX CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بفهرس تشابه المتجهات.

SYSTEM CLEAR|DROP CONNECTIONS CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لمجمّعات اتصالات HTTP المستخدمة في الاتصالات الصادرة.

SYSTEM CLEAR|DROP S3 CLIENT CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لعملاء S3.

SYSTEM PREWARM MARK CACHE

يحمّل علامات الجدول إلى ذاكرة تخزين العلامات المؤقتة. كما تُحمَّل أيضًا علامات الفهرس الثانوية إلى ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس.

SYSTEM PREWARM PRIMARY INDEX CACHE

يحمّل الفهارس الأساسية لجدول MergeTree إلى ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي.

SYSTEM CLEAR|DROP DISK METADATA CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية للقرص المحدد.

SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE

يُطابِق الحالة الموجودة في الذاكرة لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات في ClickHouse مع ملفات ذاكرة التخزين المؤقت الموجودة فعليًا على القرص، ويُرجع cache_name وpath وsize المُنزَّل لكل جزء ملف مخزَّن مؤقتًا. ويمكن استخدام اسم ذاكرة تخزين مؤقت اختياري لقصر العملية على ذاكرة تخزين مؤقت واحدة.

SYSTEM CLEAR|DROP DISTRIBUTED CACHE

يتوفر SYSTEM CLEAR|DROP DISTRIBUTED CACHE فقط في ClickHouse Cloud.
يحذف ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة. استخدم CONNECTIONS لحذف الاتصالات المخزنة مؤقتًا بخوادم ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة فقط، أو مرّر معرّف خادم لاستهداف خادم واحد.

SYSTEM DROP REPLICA

يمكن حذف النسخ المتماثلة المعطّلة لجداول ReplicatedMergeTree باستخدام الصيغة التالية:
ستزيل الاستعلامات مسار النسخة المتماثلة لـ ReplicatedMergeTree في ZooKeeper. ويكون ذلك مفيدًا عندما تكون النسخة المتماثلة متوقفة ولا يمكن إزالة بياناتها الوصفية من ZooKeeper باستخدام DROP TABLE لأنه لم يعد هناك مثل هذا الجدول. ولن يؤدي ذلك إلا إلى حذف النسخة المتماثلة غير النشطة/القديمة، ولا يمكنه حذف النسخة المتماثلة المحلية، لذا يُرجى استخدام DROP TABLE لهذا الغرض. ولا يقوم DROP REPLICA بحذف أي جداول، كما لا يزيل أي بيانات أو بيانات وصفية من القرص. الأول يزيل البيانات الوصفية للنسخة المتماثلة 'replica_name' من الجدول database.table. والثاني يفعل الأمر نفسه لجميع الجداول المتماثلة في قاعدة البيانات. والثالث يفعل الأمر نفسه لجميع الجداول المتماثلة على الخادم المحلي. والرابع مفيد لإزالة البيانات الوصفية لنسخة متماثلة متوقفة عندما تكون جميع النسخ المتماثلة الأخرى للجدول قد حُذفت. ويتطلب تحديد مسار الجدول بشكل صريح. ويجب أن يكون هو نفسه المسار الذي مُرِّر إلى الوسيطة الأولى لمحرك ReplicatedMergeTree عند إنشاء الجدول.

SYSTEM DROP DATABASE REPLICA

يمكن حذف النسخ المتماثلة المعطّلة لقواعد بيانات Replicated باستخدام الصياغة التالية:
مشابه لـ SYSTEM DROP REPLICA، لكنه يزيل مسار النسخة المتماثلة لقاعدة البيانات Replicated من ZooKeeper عندما لا تكون هناك قاعدة بيانات يمكن تنفيذ DROP DATABASE عليها. يُرجى ملاحظة أنه لا يزيل النسخ المتماثلة لـ ReplicatedMergeTree (لذا قد تحتاج أيضًا إلى SYSTEM DROP REPLICA). اسمَا الـ shard والنسخة المتماثلة هما الاسمان اللذان تم تحديدهما في وسائط المحرك Replicated عند إنشاء قاعدة البيانات. كذلك، يمكن الحصول على هذين الاسمين من العمودين database_shard_name وdatabase_replica_name في system.clusters. إذا كان بند FROM SHARD غير موجود، فيجب أن يكون replica_name اسم النسخة المتماثلة الكامل بالتنسيق shard_name|replica_name.

SYSTEM CLEAR|DROP UNCOMPRESSED CACHE

يمسح الذاكرة المؤقتة للبيانات غير المضغوطة. يُفعَّل أو يُعطَّل التخزين المؤقت للبيانات غير المضغوطة باستخدام الإعداد use_uncompressed_cache على مستوى الاستعلام/المستخدم/ملف التعريف. يمكن تهيئة حجمه باستخدام الإعداد uncompressed_cache_size على مستوى الخادم.

SYSTEM CLEAR|DROP COMPILED EXPRESSION CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للتعبيرات المترجمة. يمكن تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للتعبيرات المترجمة أو تعطيلها عبر الإعداد compile_expressions على مستوى الاستعلام/المستخدم/الملف الشخصي.

SYSTEM CLEAR|DROP QUERY CONDITION CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لشرط الاستعلام.

SYSTEM CLEAR|DROP ENCRYPTION HEADERS CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لرؤوس التشفير. تحتفظ هذه الذاكرة برؤوس التشفير المقروءة من بداية الملفات المشفّرة، ويستخدمها مسار القراءة التجريبي use_reader_executor لتجنّب إعادة قراءتها؛ ويُضبط حجمها من خلال إعداد الخادم encryption_header_cache_size.

SYSTEM CLEAR|DROP QUERY CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام. إذا تم تحديد وسم، فلا تُحذف إلا عناصر ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام التي تحمل الوسم المحدد.

SYSTEM CLEAR|DROP FORMAT SCHEMA CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمخططات المحمّلة من format_schema_path. الأهداف المدعومة:
  • Protobuf: يزيل تعريفات رسائل Protobuf المستوردة من الذاكرة.
  • Files: يحذف ملفات المخططات المخزّنة مؤقتًا والمحفوظة محليًا في format_schema_path، والتي تُنشأ عند تعيين format_schema_source إلى query. ملاحظة: إذا لم يتم تحديد أي هدف، فستُمسح كلتا الذاكرتين المؤقتتين.

SYSTEM FLUSH LOGS

يُفرِّغ رسائل السجل المخزّنة مؤقتًا إلى جداول النظام، مثل system.query_log. ويكون مفيدًا أساسًا لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها، لأن معظم جداول النظام لها فاصل تفريغ افتراضي قدره 7.5 ثانية. وسيؤدي هذا أيضًا إلى إنشاء جداول النظام حتى إذا كانت قائمة انتظار الرسائل فارغة.
إذا كنت لا تريد تفريغ كل شيء، يمكنك تفريغ سجل واحد أو عدة سجلات بعينها بتمرير إما اسمها أو الجدول الهدف الخاص بها:

SYSTEM RELOAD CONFIG

يعيد تحميل تهيئة ClickHouse. يُستخدم عندما تكون التهيئة مخزنة في ZooKeeper. لاحظ أن SYSTEM RELOAD CONFIG لا يعيد تحميل تهيئة USER المخزنة في ZooKeeper، وإنما يعيد تحميل تهيئة USER المخزنة في users.xml فقط. لإعادة تحميل جميع إعدادات USER، استخدم SYSTEM RELOAD USERS

SYSTEM RELOAD USERS

يعيد تحميل جميع مخازن الوصول، بما في ذلك: users.xml، ومخزن الوصول المحلي على القرص، ومخزن الوصول المُكرَّر (في ZooKeeper).

SYSTEM SHUTDOWN

يُغلق ClickHouse عادةً (مثل service clickhouse-server stop / kill {$pid_clickhouse-server})

SYSTEM KILL

ينهي عملية ClickHouse قسرًا (مثل kill -9 {$ pid_clickhouse-server})

SYSTEM INSTRUMENT

يدير نقاط التتبّع باستخدام ميزة XRay من LLVM، وهي متاحة عندما يُبنى ClickHouse باستخدام ENABLE_XRAY=1. ويتيح ذلك تصحيح الأعطال وتحليل الأداء في بيئة الإنتاج من دون تعديل الشيفرة المصدرية وبأقل تكلفة إضافية ممكنة. وعند عدم إضافة أي نقطة تتبّع، تكون كلفة الأداء مهملة تقريبًا، لأنه لا يضيف سوى قفزة إضافية إلى عنوان قريب في بداية تلك الدوال ونهايتها التي يزيد طولها على 200 تعليمة.

SYSTEM INSTRUMENT ADD

يضيف نقطة تتبّع جديدة. يمكن فحص الدوال التي أُضيفت إليها تتبّع في جدول النظام system.instrumentation. ويمكن إضافة أكثر من handler واحد إلى الدالة نفسها، وسيُنفَّذ بالترتيب نفسه الذي أُضيفت به تتبّع. يمكن جلب الدوال المطلوب تتبّعها من جدول النظام system.symbols. توجد ثلاثة أنواع مختلفة من handler يمكن إضافتها إلى الدوال: Syntax
حيث تكون FUNCTION أي دالة أو جزءًا فرعيًا من دالة، مثل QueryMetricLog::startQuery، ويكون المعالج أحد العناصر التالية

LOG

يطبع النص المُمرَّر كوسيطة وأثر المكدس عند ENTRY أو EXIT للدالة.

SLEEP

يتوقف لمدة ثابتة من الثواني، سواء عند ENTRY أو EXIT:
أو لعدد عشوائي من الثواني بتوزيع منتظم، مع تحديد الحدين الأدنى والأقصى مفصولين بمسافة:

PROFILE

يقيس الوقت المستغرَق بين ENTRY وEXIT في الدالة. تُخزَّن نتيجة التنميط في system.trace_log، ويمكن تحويلها إلى تنسيق تتبّع أحداث Chrome.

SYSTEM INSTRUMENT REMOVE

يزيل نقطة تتبّع واحدة بإحدى الطريقتين التاليتين:
كلّها باستخدام الكلمة المفتاحية ALL:
مجموعة من المعرّفات الناتجة عن استعلام فرعي:
أو جميع نقاط التتبّع التي تتطابق مع قيمة function_name معيّنة:
يمكن جمع معلومات نقطة التتبّع من جدول النظام system.instrumentation.

إدارة الجداول الموزعة

يمكن لـ ClickHouse إدارة جداول Distributed. عند إدراج مستخدمٍ بياناتٍ في هذه الجداول، ينشئ ClickHouse أولًا قائمة انتظار للبيانات المطلوب إرسالها إلى عُقد cluster، ثم يرسلها بشكل غير متزامن. يمكنك إدارة معالجة قائمة الانتظار باستخدام الاستعلامات STOP DISTRIBUTED SENDS وFLUSH DISTRIBUTED وSTART DISTRIBUTED SENDS. ويمكنك أيضًا إدراج البيانات الموزعة بشكل متزامن باستخدام الإعداد distributed_foreground_insert.

SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS

يعطّل توزيع البيانات في الخلفية عند إدراج البيانات في الجداول الموزعة.
إذا كان prefer_localhost_replica مُمكّنًا (وهو الإعداد الافتراضي)، فستُدرَج البيانات في الشظية المحلية على أي حال.

SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED

يُجبر ClickHouse على إرسال البيانات إلى عُقد العنقود بشكل متزامن. وإذا كانت أي من العُقد غير متاحة، فإن ClickHouse يرفع استثناءً ويوقف تنفيذ الاستعلام. يمكنك إعادة محاولة الاستعلام حتى ينجح، وسيحدث ذلك عندما تعود جميع العُقد للعمل. يمكنك أيضًا تجاوز بعض الإعدادات عبر العبارة SETTINGS، وقد يكون ذلك مفيدًا لتجاوز بعض القيود المؤقتة، مثل max_concurrent_queries_for_all_users أو max_memory_usage.
تُخزَّن كل كتلة معلّقة على القرص وفقًا لإعدادات استعلام INSERT الأصلي، لذلك قد تحتاج أحيانًا إلى تجاوز هذه الإعدادات.

SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS

يُفعِّل توزيع البيانات في الخلفية عند إدراج البيانات في الجداول الموزعة.

SYSTEM STOP LISTEN

يُغلق المقبس وينهي الاتصالات الحالية مع الخادم على المنفذ المحدد وباستخدام البروتوكول المحدد، وذلك بشكلٍ منظم. ومع ذلك، إذا لم تكن إعدادات البروتوكول المقابلة محددة في إعداد clickhouse-server، فلن يكون لهذا الأمر أي تأثير.
  • إذا جرى تحديد المُعدِّل CUSTOM 'protocol'، فسيتم إيقاف البروتوكول المخصّص الذي يحمل الاسم المحدد، والمُعرَّف في قسم البروتوكولات ضمن إعدادات الخادم.
  • إذا جرى تحديد المُعدِّل QUERIES ALL [EXCEPT .. [,..]]، فسيتم إيقاف جميع البروتوكولات، ما لم يُنص على خلاف ذلك باستخدام العبارة EXCEPT.
  • إذا جرى تحديد المُعدِّل QUERIES DEFAULT [EXCEPT .. [,..]]، فسيتم إيقاف جميع البروتوكولات الافتراضية، ما لم يُنص على خلاف ذلك باستخدام العبارة EXCEPT.
  • إذا جرى تحديد المُعدِّل QUERIES CUSTOM [EXCEPT .. [,..]]، فسيتم إيقاف جميع البروتوكولات المخصّصة، ما لم يُنص على خلاف ذلك باستخدام العبارة EXCEPT.

SYSTEM START LISTEN

يسمح بإنشاء اتصالات جديدة عبر البروتوكولات المحددة. ومع ذلك، إذا لم يكن الخادم على المنفذ والبروتوكول المحددين قد أُوقِف باستخدام الأمر SYSTEM STOP LISTEN، فلن يكون لهذا الأمر أي تأثير.

إدارة جداول MergeTree

يمكن لـ ClickHouse إدارة العمليات التي تُنفَّذ في الخلفية في جداول MergeTree.

SYSTEM STOP MERGES

يتيح إيقاف عمليات الدمج في الخلفية للجداول من عائلة MergeTree:
سيؤدي تنفيذ DETACH / ATTACH على الجدول إلى بدء عمليات الدمج في الخلفية لهذا الجدول، حتى إذا كانت عمليات الدمج قد أُوقِفت سابقًا لجميع جداول MergeTree.

SYSTEM START MERGES

يتيح بدء عمليات الدمج في الخلفية لجداول عائلة MergeTree:

SYSTEM STOP TTL MERGES

يوفّر إمكانية إيقاف الحذف التلقائي للبيانات القديمة في الخلفية وفقًا لـ تعبير TTL للجداول ضمن عائلة MergeTree: يُرجع Ok. حتى إذا لم يكن الجدول موجودًا أو لم يكن يستخدم محرك MergeTree. ويُرجع خطأ إذا كانت قاعدة البيانات غير موجودة:

SYSTEM START TTL MERGES

يوفّر إمكانية بدء عمليات الدمج في الخلفية لحذف البيانات القديمة وفقًا لـ تعبير TTL للجداول في عائلة MergeTree: يعيد Ok. حتى إذا لم يكن الجدول موجودًا. ويعيد خطأً إذا لم تكن قاعدة البيانات موجودة:

SYSTEM STOP MOVES

يوفّر إمكانية إيقاف عمليات نقل البيانات في الخلفية وفقًا لـ تعبير TTL للجدول مع العبارة TO VOLUME أو TO DISK للجداول في عائلة MergeTree: يعيد Ok. حتى إذا لم يكن الجدول موجودًا. ويعيد خطأً عندما لا تكون قاعدة البيانات موجودة:

SYSTEM START MOVES

يوفّر إمكانية بدء عمليات نقل البيانات في الخلفية وفقًا لـ تعبير TTL للجدول مع عبارتي TO VOLUME وTO DISK للجداول في عائلة MergeTree: يُرجع Ok. حتى إذا لم يكن الجدول موجودًا. ويُرجع خطأً عندما لا تكون قاعدة البيانات موجودة:

SYSTEM UNFREEZE

يحذف نسخة احتياطية مجمّدة بالاسم المحدد من جميع الأقراص. لمعرفة المزيد عن إلغاء تجميد الأجزاء بشكل منفصل، راجع ALTER TABLE table_name UNFREEZE WITH NAME

SYSTEM WAIT LOADING PARTS

انتظر حتى يكتمل تحميل جميع أجزاء بيانات الجدول التي تُحمَّل بشكل غير متزامن (أجزاء البيانات القديمة).

إدارة جداول ReplicatedMergeTree

يمكن لـ ClickHouse إدارة عمليات النسخ المتماثل ذات الصلة التي تعمل في الخلفية في جداول ReplicatedMergeTree.

SYSTEM STOP FETCHES

يوفّر إمكانية إيقاف عمليات الجلب في الخلفية للأجزاء المُدرجة للجداول ضمن عائلة ReplicatedMergeTree: يُرجِع دائمًا Ok. بغضّ النظر عن محرك الجدول، وحتى إذا لم يكن الجدول أو قاعدة البيانات موجودَين.

SYSTEM START FETCHES

يوفّر إمكانية بدء عمليات الجلب في الخلفية للأجزاء المُدخلة للجداول ضمن عائلة ReplicatedMergeTree: ويُرجع دائمًا Ok. بغضّ النظر عن محرك الجدول، وحتى إذا لم يكن الجدول أو قاعدة البيانات موجودًا.

SYSTEM STOP REPLICATED SENDS

يتيح إيقاف عمليات الإرسال في الخلفية إلى النسخ المتماثلة الأخرى في العنقود للأجزاء الجديدة المُدرجة في جداول عائلة ReplicatedMergeTree:

SYSTEM START REPLICATED SENDS

يتيح بدء عمليات الإرسال الخلفية إلى النُسخ المتماثلة الأخرى في العنقود للأجزاء الجديدة المُدرجة في الجداول ضمن عائلة ReplicatedMergeTree:

SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES

يتيح إيقاف مهام الجلب الخلفية من قوائم انتظار النسخ المتماثل المخزّنة في ZooKeeper للجداول ضمن عائلة ReplicatedMergeTree. أنواع مهام الخلفية الممكنة هي - عمليات الدمج، وعمليات الجلب، وعمليات mutation، وعبارات DDL التي تتضمن عبارة ON CLUSTER:

SYSTEM START REPLICATION QUEUES

يتيح بدء مهام الجلب الخلفية من قوائم انتظار النسخ المتماثل المخزّنة في ZooKeeper للجداول من عائلة ReplicatedMergeTree. أنواع المهام الخلفية الممكنة: عمليات الدمج، وعمليات الجلب، وعمليات التعديل، وعبارات DDL مع البند ON CLUSTER:

SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG

يوقف تحميل الإدخالات الجديدة من سجل النسخ المتماثل إلى قائمة انتظار النسخ المتماثل في جدول ReplicatedMergeTree.

SYSTEM START PULLING REPLICATION LOG

يلغي الأمر SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG.

SYSTEM SYNC REPLICA

انتظر حتى تتم مزامنة جدول ReplicatedMergeTree مع النسخ المتماثلة الأخرى في العنقود، على ألا تتجاوز مدة الانتظار receive_timeout ثانية.
بعد تشغيل هذه التعليمة، يجلب [db.]replicated_merge_tree_family_table_name الأوامر من السجل المشترك للنسخ المتماثل إلى قائمة انتظار النسخ المتماثل الخاصة به، ثم ينتظر الاستعلام حتى تعالج النسخة المتماثلة جميع الأوامر التي تم جلبها. المعدِّلات التالية مدعومة:
  • مع IF EXISTS (متاح منذ 25.6)، لن يُرجع الاستعلام خطأً إذا لم يكن الجدول موجودًا. يفيد ذلك عند إضافة نسخة متماثلة جديدة إلى عنقود، عندما تكون بالفعل جزءًا من تهيئة العنقود لكنها لا تزال في طور إنشاء الجدول ومزامنته.
  • إذا جرى تحديد المعدِّل STRICT، فإن الاستعلام ينتظر حتى تصبح قائمة انتظار النسخ المتماثل فارغة. وقد لا ينجح STRICT أبدًا إذا كانت إدخالات جديدة تظهر باستمرار في قائمة انتظار النسخ المتماثل.
  • إذا جرى تحديد المعدِّل LIGHTWEIGHT، فإن الاستعلام ينتظر فقط حتى تتم معالجة إدخالات GET_PART وATTACH_PART وDROP_RANGE وREPLACE_RANGE وDROP_PART. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المعدِّل LIGHTWEIGHT عبارة FROM &#39;srcReplicas&#39; اختيارية، حيث إن ‘srcReplicas’ هي قائمة مفصولة بفواصل تضم أسماء النسخ المتماثلة المصدر. يتيح هذا الامتداد مزامنة أكثر استهدافًا من خلال التركيز فقط على مهام النسخ المتماثل القادمة من النسخ المتماثلة المصدر المحددة.
  • إذا جرى تحديد المعدِّل PULL، فإن الاستعلام يسحب إدخالات جديدة إلى قائمة انتظار النسخ المتماثل من ZooKeeper، لكنه لا ينتظر معالجة أي شيء.

SYNC DATABASE REPLICA

ينتظر إلى أن تطبّق قاعدة البيانات المكرّرة المحددة جميع تغييرات المخطط من قائمة انتظار DDL الخاصة بتلك القاعدة. الصياغة

SYSTEM RESTART REPLICA

يوفّر هذا الأمر إمكانية إعادة تهيئة حالة جلسة ZooKeeper لجدول ReplicatedMergeTree، إذ يقارن الحالة الحالية مع ZooKeeper باعتباره المصدر المرجعي المعتمد، ويضيف مهام إلى قائمة انتظار ZooKeeper عند الحاجة. تتم تهيئة قائمة انتظار النسخ المتماثل استنادًا إلى بيانات ZooKeeper بالطريقة نفسها المتبعة في تعليمة ATTACH TABLE. وخلال فترة قصيرة، لن يكون الجدول متاحًا لإجراء أي عمليات.

SYSTEM RESTORE REPLICA

يستعيد نسخة متماثلة إذا كانت البيانات موجودة [على الأرجح] لكن بيانات ZooKeeper الوصفية مفقودة. يعمل فقط على جداول ReplicatedMergeTree في وضع readonly. يمكن تنفيذ الاستعلام بعد:
  • فقدان جذر ZooKeeper /.
  • فقدان مسار النسخ المتماثلة /replicas.
  • فقدان مسار نسخة متماثلة فردية /replicas/replica_name/.
تُرفِق النسخة المتماثلة الأجزاء التي عُثر عليها محليًا وترسل معلومات عنها إلى ZooKeeper. ولا تُجلَب الأجزاء الموجودة على النسخة المتماثلة قبل فقدان البيانات الوصفية مجددًا من النسخ الأخرى ما لم تكن قديمة (لذا فإن استعادة النسخة المتماثلة لا تعني إعادة تنزيل جميع البيانات عبر الشبكة).
تُنقل الأجزاء في جميع حالاتها إلى المجلد detached/. وتُرفَق الأجزاء التي كانت نشطة قبل فقدان البيانات (committed).

SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA

يستعيد نسخة متماثلة إذا كانت البيانات موجودة [من المحتمل] لكن البيانات الوصفية في ZooKeeper مفقودة. الصياغة
مثال
الصياغة
الصيغة البديلة:
مثال إنشاء جدول على عدة خوادم. بعد فقدان البيانات الوصفية الخاصة بالنسخة المتماثلة في ZooKeeper، سيتم إرفاق الجدول في وضع القراءة فقط بسبب فقدان البيانات الوصفية. يجب تنفيذ الاستعلام الأخير على كل نسخة متماثلة.
طريقة أخرى:

SYSTEM RESTART REPLICAS

يوفّر إمكانية إعادة تهيئة حالة جلسات ZooKeeper لجميع جداول ReplicatedMergeTree، ويقارن الحالة الحالية مع ZooKeeper بوصفه المصدر المرجعي الصحيح، ويضيف مهام إلى قائمة الانتظار في ZooKeeper إذا لزم الأمر

SYSTEM CLEAR|DROP FILESYSTEM CACHE

يسمح بمسح ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات.

SYSTEM SYNC FILE CACHE

هذا الإجراء مكلف جدًا وقد يُساء استخدامه.
سينفّذ نداء النظام sync.

SYSTEM LOAD PRIMARY KEY

حمّل المفاتيح الأساسية للجدول المعني أو لجميع الجداول.

SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY

يؤدي هذا الأمر إلى إلغاء تحميل المفاتيح الأساسية للجدول المحدد أو لجميع الجداول.

إدارة Refreshable Materialized Views

أوامر للتحكم في المهام التي تُنفَّذ في الخلفية بواسطة Refreshable Materialized Views راقب system.view_refreshes عند استخدامها.

SYSTEM STOP [REPLICATED] VIEW, STOP VIEWS

عطّل التحديث الدوري للعرض المحدد أو لجميع العروض القابلة للتحديث. وإذا كان هناك تحديث جارٍ، فألغِه أيضًا. إذا كان العرض ضمن قاعدة بيانات Replicated أو Shared، فإن STOP VIEW يؤثر فقط في النسخة المتماثلة الحالية، بينما يؤثر STOP REPLICATED VIEW في جميع النسخ المتماثلة.
لا تستمر حالة الإيقاف بعد إعادة تشغيل الخادم. بعد إعادة التشغيل، ستستأنف العروض جداول التحديث المُعدّة لها. في قواعد بيانات Replicated أو Shared، يؤثر SYSTEM STOP VIEW فقط في النسخة المتماثلة الحالية. استخدم SYSTEM STOP REPLICATED VIEW لإيقاف عمليات التحديث على جميع النسخ المتماثلة.

SYSTEM START [REPLICATED] VIEW, START VIEWS

فعِّل التحديث الدوري للعرض المحدد أو لجميع العروض القابلة للتحديث. ولا يؤدي ذلك إلى تشغيل تحديث فوري. إذا كان العرض موجودًا في قاعدة بيانات Replicated أو Shared، فإن START VIEW يلغي أثر STOP VIEW، وSTART REPLICATED VIEW يلغي أثر STOP REPLICATED VIEW. كما يلغي START VIEW أثر PAUSE VIEW.

SYSTEM PAUSE VIEW, PAUSE VIEWS

عطّل التحديث الدوري للعرض المحدد أو لجميع العروض القابلة للتحديث. وعلى خلاف SYSTEM STOP VIEW، فإن SYSTEM PAUSE VIEW لا يوقف تحديثًا قيد التنفيذ بالفعل: يُسمح للتحديث الجاري بأن يكتمل، ولا تُمنع إلا التحديثات اللاحقة. يمكن التراجع عن ذلك باستخدام SYSTEM START VIEW أو SYSTEM START VIEWS.
لا تستمر حالة الإيقاف المؤقت بعد إعادة تشغيل الخادم. بعد إعادة التشغيل، ستستأنف العروض جداول التحديث المُهيأة لها. في قواعد البيانات Replicated أو Shared، يؤثر SYSTEM PAUSE VIEW في النسخة المتماثلة الحالية فقط.

SYSTEM REFRESH VIEW

نفّذ تحديثًا فوريًا خارج الجدولة لعرضٍ معيّن.

SYSTEM WAIT VIEW

ينتظر اكتمال عملية التحديث الجارية. وإذا لم تكن هناك أي عملية تحديث قيد التشغيل، فيعود فورًا. وإذا فشلت أحدث محاولة تحديث، فسيُبلّغ عن خطأ. يمكن استخدامه مباشرةً بعد إنشاء refreshable materialized view جديد (من دون الكلمة المفتاحية EMPTY) لانتظار اكتمال التحديث الأولي. إذا كان العرض موجودًا في قاعدة بيانات Replicated أو Shared database، وكانت عملية التحديث جارية على نسخة متماثلة أخرى، فإنه ينتظر اكتمال ذلك التحديث.

SYSTEM CANCEL VIEW

إذا كانت هناك عملية تحديث جارية للعرض المحدد على النسخة المتماثلة الحالية، فقُم بمقاطعتها وإلغائها. وإلا فلا تفعل شيئًا.

SYSTEM FLUSH OBJECT STORAGE QUEUE

ينتظر إلى أن تتم معالجة الملف المحدد أو أن يفشل نهائيًا ضمن جدول S3Queue أو AzureQueue المحدد. ويعود فورًا إذا كان الملف قد تمت معالجته بالفعل. ويُصدر خطأ إذا كان الملف قد فشل نهائيًا (بعد استنفاد جميع إعادة المحاولة).
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦