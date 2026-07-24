​ SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES

Ok. بغضّ النظر عن نتيجة تحديث القواميس الداخلية. أعِد تحميل جميع القواميس الداخلية . تكون القواميس الداخلية معطّلة افتراضيًا. يعيد دائمًابغضّ النظر عن نتيجة تحديث القواميس الداخلية.

​ SYSTEM RELOAD DICTIONARIES

SYSTEM RELOAD DICTIONARIES تحميل القواميس التي تكون حالتها LOADED (راجع العمود status في SELECT على الجداول التي تستخدم ENGINE = Dictionary . يعيد الاستعلامتحميل القواميس التي تكون حالتها(راجع العمودفي system.dictionaries )، أي القواميس التي سبق تحميلها بنجاح. تُحمَّل القواميس افتراضيًا بأسلوب التحميل عند الطلب (راجع dictionaries_lazy_load )، لذلك بدلًا من تحميلها تلقائيًا عند بدء التشغيل، تُهيَّأ عند أول وصول إليها باستخدام الدالة dictGet أو بتنفيذعلى الجداول التي تستخدم

الصياغة

SYSTEM RELOAD DICTIONARIES [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM RELOAD DICTIONARY

يعيد تحميل القاموس dictionary_name بالكامل، بغضّ النظر عن حالته (LOADED / NOT_LOADED / FAILED). ويُرجع دائمًا Ok. بصرف النظر عن نتيجة تحديث القاموس.

SYSTEM RELOAD DICTIONARY [ON CLUSTER cluster_name] dictionary_name

يمكن التحقق من حالة القاموس عبر الاستعلام عن الجدول system.dictionaries .

SELECT name , status FROM system . dictionaries ;

​ SYSTEM UNLOAD DICTIONARY

يفرّغ القاموس dictionary_name لتحرير الذاكرة التي يستخدمها إذا كانت حالة القاموس هي LOADED . ويُعاد تحميل القاموس تلقائيًا عند الحاجة إليه مجددًا.

SYSTEM UNLOAD DICTIONARY dictionary_name

يمكن التحقق من حالة القاموس عبر الاستعلام عن جدول system.dictionaries .

SELECT name , status FROM system . dictionaries ;

​ SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES

SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES جميع القواميس التي تكون حالتها LOADED (راجع العمود status في يفرّغ الاستعلامجميع القواميس التي تكون حالتها(راجع العمودفي system.dictionaries )، أي القواميس التي سبق تحميلها بنجاح.

SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES

​ SYSTEM RELOAD MODELS

لا تقوم هذه التعليمة ولا SYSTEM RELOAD MODEL إلا بإلغاء تحميل نماذج catboost من clickhouse-library-bridge. وتحمّل الدالة catboostEvaluate() نموذجًا عند أول استخدام له إذا لم يكن محمّلًا بالفعل.

يفرّغ جميع نماذج CatBoost من الذاكرة.

الصياغة

SYSTEM RELOAD MODELS [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM RELOAD MODEL

يلغي تحميل نموذج CatBoost الموجود في model_path .

الصياغة

SYSTEM RELOAD MODEL [ON CLUSTER cluster_name] < model_path >

​ SYSTEM RELOAD FUNCTIONS

الصياغة

SYSTEM RELOAD FUNCTIONS [ON CLUSTER cluster_name] SYSTEM RELOAD FUNCTION [ON CLUSTER cluster_name] function_name

​ SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS

يعيد حساب جميع المقاييس غير المتزامنة . ونظرًا إلى أن المقاييس غير المتزامنة تُحدَّث دوريًا استنادًا إلى الإعداد asynchronous_metrics_update_period_s ، فلا تكون هناك حاجة عادةً إلى تحديثها يدويًا باستخدام هذه العبارة.

SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM CLEAR|DROP DNS CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية لـ DNS في ClickHouse. وأحيانًا (في الإصدارات القديمة من ClickHouse) يكون من الضروري استخدام هذا الأمر عند تغيير البنية التحتية (مثل تغيير عنوان IP لخادم ClickHouse آخر أو للخادم الذي تستخدمه القواميس).

للحصول على إدارة أكثر سهولة (وتلقائية) لذاكرة التخزين المؤقت، راجع المعلمات disable_internal_dns_cache و dns_cache_max_entries و dns_cache_update_period .

​ SYSTEM CLEAR|DROP MARK CACHE

يمسح ذاكرة تخزين العلامات المؤقتة.

​ SYSTEM CLEAR|DROP PRIMARY INDEX CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي، التي تحتفظ بالمفاتيح الأساسية لجداول MergeTree في الذاكرة. يُضبط حجمها باستخدام الإعداد primary_index_cache_size على مستوى الخادم.

​ SYSTEM CLEAR|DROP ICEBERG METADATA CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية الخاصة بـ Iceberg.

​ SYSTEM CLEAR|DROP AVRO SCHEMA CACHE

يمسح ذواكر التخزين المؤقت لكل عنوان URL في Confluent Schema Registry والمستخدمة بواسطة التنسيق AvroConfluent . تُسقِط هذه العملية كلاً من ذاكرة التخزين المؤقت لجلب المخططات (id → schema) وذاكرة التخزين المؤقت لتسجيل المخططات (subject + schema → id)، لذا ستعود عمليات القراءة والكتابة اللاحقة إلى خادم السجل. ويكون ذلك مفيدًا عندما يكون مخطط قد حُذف أو أُعيدت كتابته على جانب السجل، أو للتحقق من خاصية idempotency الخاصة بالسجل في الاختبارات.

​ SYSTEM DROP PARQUET METADATA CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لملفات Parquet.

​ SYSTEM CLEAR|DROP PAIMON METADATA CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت الموجودة في الذاكرة لملفات البيانات الوصفية المحلَّلة الخاصة بـ Paimon (manifest lists وmanifests).

​ SYSTEM CLEAR|DROP POINT IN POLYGON CACHE

point_in_polygon_cache_size ) دون تغيير، لذلك تواصل ذاكرة التخزين المؤقت قبول الإدخالات بعد ذلك. ولتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت بدلًا من ذلك، اضبط point_in_polygon_cache_size على 0 . يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمضلعات الثابتة المُعالجة مسبقًا والمستخدمة من قِبل الدالة pointInPolygon . ويظل حد الحجم المُعدّ (إعداد الخادم) دون تغيير، لذلك تواصل ذاكرة التخزين المؤقت قبول الإدخالات بعد ذلك. ولتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت بدلًا من ذلك، اضبطعلى

​ SYSTEM CLEAR|DROP TEXT INDEX CACHES

يمسح ذاكرات التخزين المؤقت للرموز وترويسة الفهرس النصي وpostings.

إذا أردت مسح إحدى هذه الذاكرات المؤقتة بشكل منفصل، يمكنك تشغيل

SYSTEM CLEAR TEXT INDEX TOKENS CACHE ,

, SYSTEM CLEAR TEXT INDEX HEADER CACHE ، أو

، أو SYSTEM CLEAR TEXT INDEX POSTINGS CACHE

​ SYSTEM CLEAR|DROP INDEX MARK CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهارس الثانوية (لتخطي البيانات).

​ SYSTEM CLEAR|DROP INDEX UNCOMPRESSED CACHE

يفرّغ ذاكرة التخزين المؤقت للكتل غير المضغوطة الخاصة بالفهارس الثانوية (لتخطي البيانات).

​ SYSTEM CLEAR|DROP MMAP CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للملفات المُعيَّنة في الذاكرة.

​ SYSTEM CLEAR|DROP PAGE CACHE

يمسح userspace page cache، وهي ذاكرة ClickHouse المؤقتة الخاصة داخل الذاكرة للبيانات المقروءة من طبقة التخزين الأساسية.

​ SYSTEM CLEAR|DROP VECTOR SIMILARITY INDEX CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بفهرس تشابه المتجهات.

​ SYSTEM CLEAR|DROP CONNECTIONS CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لمجمّعات اتصالات HTTP المستخدمة في الاتصالات الصادرة.

​ SYSTEM CLEAR|DROP S3 CLIENT CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لعملاء S3.

​ SYSTEM PREWARM MARK CACHE

SYSTEM PREWARM MARK CACHE [ON CLUSTER cluster_name] [db.] table

​ SYSTEM PREWARM PRIMARY INDEX CACHE

SYSTEM PREWARM PRIMARY INDEX CACHE [ON CLUSTER cluster_name] [db.] table

​ SYSTEM CLEAR|DROP DISK METADATA CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية للقرص المحدد.

SYSTEM DROP DISK METADATA CACHE < disk_name >

​ SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE

يُطابِق الحالة الموجودة في الذاكرة لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات في ClickHouse مع ملفات ذاكرة التخزين المؤقت الموجودة فعليًا على القرص، ويُرجع cache_name و path و size المُنزَّل لكل جزء ملف مخزَّن مؤقتًا. ويمكن استخدام اسم ذاكرة تخزين مؤقت اختياري لقصر العملية على ذاكرة تخزين مؤقت واحدة.

SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE ['<cache_name>']

​ SYSTEM CLEAR|DROP DISTRIBUTED CACHE

يتوفر SYSTEM CLEAR|DROP DISTRIBUTED CACHE فقط في ClickHouse Cloud.

يحذف ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة. استخدم CONNECTIONS لحذف الاتصالات المخزنة مؤقتًا بخوادم ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة فقط، أو مرّر معرّف خادم لاستهداف خادم واحد.

SYSTEM DROP DISTRIBUTED CACHE [CONNECTIONS | 'server_id']

​ SYSTEM DROP REPLICA

يمكن حذف النسخ المتماثلة المعطّلة لجداول ReplicatedMergeTree باستخدام الصيغة التالية:

SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM TABLE database . table ; SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM DATABASE database ; SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' ; SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM ZKPATH '/path/to/table/in/zk' ;

ستزيل الاستعلامات مسار النسخة المتماثلة لـ ReplicatedMergeTree في ZooKeeper. ويكون ذلك مفيدًا عندما تكون النسخة المتماثلة متوقفة ولا يمكن إزالة بياناتها الوصفية من ZooKeeper باستخدام DROP TABLE لأنه لم يعد هناك مثل هذا الجدول. ولن يؤدي ذلك إلا إلى حذف النسخة المتماثلة غير النشطة/القديمة، ولا يمكنه حذف النسخة المتماثلة المحلية، لذا يُرجى استخدام DROP TABLE لهذا الغرض. ولا يقوم DROP REPLICA بحذف أي جداول، كما لا يزيل أي بيانات أو بيانات وصفية من القرص.

الأول يزيل البيانات الوصفية للنسخة المتماثلة 'replica_name' من الجدول database.table . والثاني يفعل الأمر نفسه لجميع الجداول المتماثلة في قاعدة البيانات. والثالث يفعل الأمر نفسه لجميع الجداول المتماثلة على الخادم المحلي. والرابع مفيد لإزالة البيانات الوصفية لنسخة متماثلة متوقفة عندما تكون جميع النسخ المتماثلة الأخرى للجدول قد حُذفت. ويتطلب تحديد مسار الجدول بشكل صريح. ويجب أن يكون هو نفسه المسار الذي مُرِّر إلى الوسيطة الأولى لمحرك ReplicatedMergeTree عند إنشاء الجدول.

​ SYSTEM DROP DATABASE REPLICA

يمكن حذف النسخ المتماثلة المعطّلة لقواعد بيانات Replicated باستخدام الصياغة التالية:

SYSTEM DROP DATABASE REPLICA 'replica_name' [FROM SHARD 'shard_name'] FROM DATABASE database ; SYSTEM DROP DATABASE REPLICA 'replica_name' [FROM SHARD 'shard_name']; SYSTEM DROP DATABASE REPLICA 'replica_name' [FROM SHARD 'shard_name'] FROM ZKPATH '/path/to/table/in/zk' ;

مشابه لـ SYSTEM DROP REPLICA ، لكنه يزيل مسار النسخة المتماثلة لقاعدة البيانات Replicated من ZooKeeper عندما لا تكون هناك قاعدة بيانات يمكن تنفيذ DROP DATABASE عليها. يُرجى ملاحظة أنه لا يزيل النسخ المتماثلة لـ ReplicatedMergeTree (لذا قد تحتاج أيضًا إلى SYSTEM DROP REPLICA ). اسمَا الـ shard والنسخة المتماثلة هما الاسمان اللذان تم تحديدهما في وسائط المحرك Replicated عند إنشاء قاعدة البيانات. كذلك، يمكن الحصول على هذين الاسمين من العمودين database_shard_name و database_replica_name في system.clusters . إذا كان بند FROM SHARD غير موجود، فيجب أن يكون replica_name اسم النسخة المتماثلة الكامل بالتنسيق shard_name|replica_name .

​ SYSTEM CLEAR|DROP UNCOMPRESSED CACHE

يمسح الذاكرة المؤقتة للبيانات غير المضغوطة. يُفعَّل أو يُعطَّل التخزين المؤقت للبيانات غير المضغوطة باستخدام الإعداد use_uncompressed_cache على مستوى الاستعلام/المستخدم/ملف التعريف. يمكن تهيئة حجمه باستخدام الإعداد uncompressed_cache_size على مستوى الخادم.

​ SYSTEM CLEAR|DROP COMPILED EXPRESSION CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للتعبيرات المترجمة. يمكن تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للتعبيرات المترجمة أو تعطيلها عبر الإعداد compile_expressions على مستوى الاستعلام/المستخدم/الملف الشخصي.

​ SYSTEM CLEAR|DROP QUERY CONDITION CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لشرط الاستعلام.

​ SYSTEM CLEAR|DROP ENCRYPTION HEADERS CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لرؤوس التشفير. تحتفظ هذه الذاكرة برؤوس التشفير المقروءة من بداية الملفات المشفّرة، ويستخدمها مسار القراءة التجريبي use_reader_executor لتجنّب إعادة قراءتها؛ ويُضبط حجمها من خلال إعداد الخادم encryption_header_cache_size .

​ SYSTEM CLEAR|DROP QUERY CACHE

SYSTEM CLEAR QUERY CACHE; SYSTEM CLEAR QUERY CACHE TAG '<tag>'

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام . إذا تم تحديد وسم، فلا تُحذف إلا عناصر ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام التي تحمل الوسم المحدد.

​ SYSTEM CLEAR|DROP FORMAT SCHEMA CACHE

يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمخططات المحمّلة من format_schema_path

الأهداف المدعومة:

Protobuf: يزيل تعريفات رسائل Protobuf المستوردة من الذاكرة.

Files: يحذف ملفات المخططات المخزّنة مؤقتًا والمحفوظة محليًا في format_schema_path ، والتي تُنشأ عند تعيين format_schema_source إلى query . ملاحظة: إذا لم يتم تحديد أي هدف، فستُمسح كلتا الذاكرتين المؤقتتين.

SYSTEM CLEAR | DROP FORMAT SCHEMA CACHE [FOR Protobuf/Files]

​ SYSTEM FLUSH LOGS

يُفرِّغ رسائل السجل المخزّنة مؤقتًا إلى جداول النظام، مثل system.query_log. ويكون مفيدًا أساسًا لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها، لأن معظم جداول النظام لها فاصل تفريغ افتراضي قدره 7.5 ثانية. وسيؤدي هذا أيضًا إلى إنشاء جداول النظام حتى إذا كانت قائمة انتظار الرسائل فارغة.

SYSTEM FLUSH LOGS [ON CLUSTER cluster_name] [log_name|[database.table]] [, ...]

إذا كنت لا تريد تفريغ كل شيء، يمكنك تفريغ سجل واحد أو عدة سجلات بعينها بتمرير إما اسمها أو الجدول الهدف الخاص بها:

SYSTEM FLUSH LOGS query_log, system . query_views_log ;

​ SYSTEM RELOAD CONFIG

يعيد تحميل تهيئة ClickHouse. يُستخدم عندما تكون التهيئة مخزنة في ZooKeeper. لاحظ أن SYSTEM RELOAD CONFIG لا يعيد تحميل تهيئة USER المخزنة في ZooKeeper، وإنما يعيد تحميل تهيئة USER المخزنة في users.xml فقط. لإعادة تحميل جميع إعدادات USER ، استخدم SYSTEM RELOAD USERS

SYSTEM RELOAD CONFIG [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM RELOAD USERS

يعيد تحميل جميع مخازن الوصول، بما في ذلك: users.xml، ومخزن الوصول المحلي على القرص، ومخزن الوصول المُكرَّر (في ZooKeeper).

SYSTEM RELOAD USERS [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM SHUTDOWN

يُغلق ClickHouse عادةً (مثل service clickhouse-server stop / kill {$pid_clickhouse-server} )

​ SYSTEM KILL

ينهي عملية ClickHouse قسرًا (مثل kill -9 {$ pid_clickhouse-server} )

​ SYSTEM INSTRUMENT

يدير نقاط التتبّع باستخدام ميزة XRay من LLVM، وهي متاحة عندما يُبنى ClickHouse باستخدام ENABLE_XRAY=1 . ويتيح ذلك تصحيح الأعطال وتحليل الأداء في بيئة الإنتاج من دون تعديل الشيفرة المصدرية وبأقل تكلفة إضافية ممكنة. وعند عدم إضافة أي نقطة تتبّع، تكون كلفة الأداء مهملة تقريبًا، لأنه لا يضيف سوى قفزة إضافية إلى عنوان قريب في بداية تلك الدوال ونهايتها التي يزيد طولها على 200 تعليمة.

​ SYSTEM INSTRUMENT ADD

يضيف نقطة تتبّع جديدة. يمكن فحص الدوال التي أُضيفت إليها تتبّع في جدول النظام system.instrumentation . ويمكن إضافة أكثر من handler واحد إلى الدالة نفسها، وسيُنفَّذ بالترتيب نفسه الذي أُضيفت به تتبّع. يمكن جلب الدوال المطلوب تتبّعها من جدول النظام system.symbols

توجد ثلاثة أنواع مختلفة من handler يمكن إضافتها إلى الدوال:

Syntax

SYSTEM INSTRUMENT ADD FUNCTION HANDLER [ARGUMENTS]

حيث تكون FUNCTION أي دالة أو جزءًا فرعيًا من دالة، مثل QueryMetricLog::startQuery ، ويكون المعالج أحد العناصر التالية

يطبع النص المُمرَّر كوسيطة وأثر المكدس عند ENTRY أو EXIT للدالة.

SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' LOG ENTRY 'this is a log printed at entry' SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' LOG EXIT 'this is a log printed at exit'

يتوقف لمدة ثابتة من الثواني، سواء عند ENTRY أو EXIT :

SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' SLEEP ENTRY 0 . 5

أو لعدد عشوائي من الثواني بتوزيع منتظم، مع تحديد الحدين الأدنى والأقصى مفصولين بمسافة:

SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' SLEEP ENTRY 0 1

ENTRY و EXIT في الدالة. تُخزَّن نتيجة التنميط في يقيس الوقت المستغرَق بينفي الدالة. تُخزَّن نتيجة التنميط في system.trace_log ، ويمكن تحويلها إلى تنسيق تتبّع أحداث Chrome

SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' PROFILE

​ SYSTEM INSTRUMENT REMOVE

يزيل نقطة تتبّع واحدة بإحدى الطريقتين التاليتين:

SYSTEM INSTRUMENT REMOVE ID

كلّها باستخدام الكلمة المفتاحية ALL :

SYSTEM INSTRUMENT REMOVE ALL

مجموعة من المعرّفات الناتجة عن استعلام فرعي:

SYSTEM INSTRUMENT REMOVE ( SELECT id FROM system . instrumentation WHERE handler = 'log' )

أو جميع نقاط التتبّع التي تتطابق مع قيمة function_name معيّنة:

SYSTEM INSTRUMENT REMOVE 'QueryMetricLog::startQuery'

يمكن جمع معلومات نقطة التتبّع من جدول النظام system.instrumentation

​ إدارة الجداول الموزعة

​ SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS

يعطّل توزيع البيانات في الخلفية عند إدراج البيانات في الجداول الموزعة.

SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS [db.] < distributed_table_name > [ON CLUSTER cluster_name]

إذا كان prefer_localhost_replica مُمكّنًا (وهو الإعداد الافتراضي)، فستُدرَج البيانات في الشظية المحلية على أي حال.

​ SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED

يُجبر ClickHouse على إرسال البيانات إلى عُقد العنقود بشكل متزامن. وإذا كانت أي من العُقد غير متاحة، فإن ClickHouse يرفع استثناءً ويوقف تنفيذ الاستعلام. يمكنك إعادة محاولة الاستعلام حتى ينجح، وسيحدث ذلك عندما تعود جميع العُقد للعمل.

يمكنك أيضًا تجاوز بعض الإعدادات عبر العبارة SETTINGS ، وقد يكون ذلك مفيدًا لتجاوز بعض القيود المؤقتة، مثل max_concurrent_queries_for_all_users أو max_memory_usage .

SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED [db.] < distributed_table_name > [ON CLUSTER cluster_name] [SETTINGS ...]

تُخزَّن كل كتلة معلّقة على القرص وفقًا لإعدادات استعلام INSERT الأصلي، لذلك قد تحتاج أحيانًا إلى تجاوز هذه الإعدادات.

​ SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS

يُفعِّل توزيع البيانات في الخلفية عند إدراج البيانات في الجداول الموزعة.

SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS [db.] < distributed_table_name > [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM STOP LISTEN

يُغلق المقبس وينهي الاتصالات الحالية مع الخادم على المنفذ المحدد وباستخدام البروتوكول المحدد، وذلك بشكلٍ منظم.

ومع ذلك، إذا لم تكن إعدادات البروتوكول المقابلة محددة في إعداد clickhouse-server، فلن يكون لهذا الأمر أي تأثير.

SYSTEM STOP LISTEN [ON CLUSTER cluster_name] [QUERIES ALL | QUERIES DEFAULT | QUERIES CUSTOM | TCP | TCP WITH PROXY | TCP SECURE | HTTP | HTTPS | MYSQL | GRPC | POSTGRESQL | PROMETHEUS | CUSTOM 'protocol']

إذا جرى تحديد المُعدِّل CUSTOM 'protocol' ، فسيتم إيقاف البروتوكول المخصّص الذي يحمل الاسم المحدد، والمُعرَّف في قسم البروتوكولات ضمن إعدادات الخادم.

، فسيتم إيقاف البروتوكول المخصّص الذي يحمل الاسم المحدد، والمُعرَّف في قسم البروتوكولات ضمن إعدادات الخادم. إذا جرى تحديد المُعدِّل QUERIES ALL [EXCEPT .. [,..]] ، فسيتم إيقاف جميع البروتوكولات، ما لم يُنص على خلاف ذلك باستخدام العبارة EXCEPT .

، فسيتم إيقاف جميع البروتوكولات، ما لم يُنص على خلاف ذلك باستخدام العبارة . إذا جرى تحديد المُعدِّل QUERIES DEFAULT [EXCEPT .. [,..]] ، فسيتم إيقاف جميع البروتوكولات الافتراضية، ما لم يُنص على خلاف ذلك باستخدام العبارة EXCEPT .

، فسيتم إيقاف جميع البروتوكولات الافتراضية، ما لم يُنص على خلاف ذلك باستخدام العبارة . إذا جرى تحديد المُعدِّل QUERIES CUSTOM [EXCEPT .. [,..]] ، فسيتم إيقاف جميع البروتوكولات المخصّصة، ما لم يُنص على خلاف ذلك باستخدام العبارة EXCEPT .

​ SYSTEM START LISTEN

يسمح بإنشاء اتصالات جديدة عبر البروتوكولات المحددة.

ومع ذلك، إذا لم يكن الخادم على المنفذ والبروتوكول المحددين قد أُوقِف باستخدام الأمر SYSTEM STOP LISTEN، فلن يكون لهذا الأمر أي تأثير.

SYSTEM START LISTEN [ON CLUSTER cluster_name] [QUERIES ALL | QUERIES DEFAULT | QUERIES CUSTOM | TCP | TCP WITH PROXY | TCP SECURE | HTTP | HTTPS | MYSQL | GRPC | POSTGRESQL | PROMETHEUS | CUSTOM 'protocol']

​ إدارة جداول MergeTree

يمكن لـ ClickHouse إدارة العمليات التي تُنفَّذ في الخلفية في جداول MergeTree

​ SYSTEM STOP MERGES

يتيح إيقاف عمليات الدمج في الخلفية للجداول من عائلة MergeTree:

SYSTEM STOP MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [ON VOLUME <volume_name> | [db.]merge_tree_family_table_name]

سيؤدي تنفيذ DETACH / ATTACH على الجدول إلى بدء عمليات الدمج في الخلفية لهذا الجدول، حتى إذا كانت عمليات الدمج قد أُوقِفت سابقًا لجميع جداول MergeTree.

​ SYSTEM START MERGES

يتيح بدء عمليات الدمج في الخلفية لجداول عائلة MergeTree:

SYSTEM START MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [ON VOLUME <volume_name> | [db.]merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM STOP TTL MERGES

Ok. حتى إذا لم يكن الجدول موجودًا أو لم يكن يستخدم محرك MergeTree. ويُرجع خطأ إذا كانت قاعدة البيانات غير موجودة: يوفّر إمكانية إيقاف الحذف التلقائي للبيانات القديمة في الخلفية وفقًا لـ تعبير TTL للجداول ضمن عائلة MergeTree: يُرجعحتى إذا لم يكن الجدول موجودًا أو لم يكن يستخدم محرك MergeTree. ويُرجع خطأ إذا كانت قاعدة البيانات غير موجودة:

SYSTEM STOP TTL MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM START TTL MERGES

Ok. حتى إذا لم يكن الجدول موجودًا. ويعيد خطأً إذا لم تكن قاعدة البيانات موجودة: يوفّر إمكانية بدء عمليات الدمج في الخلفية لحذف البيانات القديمة وفقًا لـ تعبير TTL للجداول في عائلة MergeTree: يعيدحتى إذا لم يكن الجدول موجودًا. ويعيد خطأً إذا لم تكن قاعدة البيانات موجودة:

SYSTEM START TTL MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM STOP MOVES

Ok. حتى إذا لم يكن الجدول موجودًا. ويعيد خطأً عندما لا تكون قاعدة البيانات موجودة: يوفّر إمكانية إيقاف عمليات نقل البيانات في الخلفية وفقًا لـ تعبير TTL للجدول مع العبارة TO VOLUME أو TO DISK للجداول في عائلة MergeTree: يعيدحتى إذا لم يكن الجدول موجودًا. ويعيد خطأً عندما لا تكون قاعدة البيانات موجودة:

SYSTEM STOP MOVES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM START MOVES

Ok. حتى إذا لم يكن الجدول موجودًا. ويُرجع خطأً عندما لا تكون قاعدة البيانات موجودة: يوفّر إمكانية بدء عمليات نقل البيانات في الخلفية وفقًا لـ تعبير TTL للجدول مع عبارتي TO VOLUME وTO DISK للجداول في عائلة MergeTree: يُرجعحتى إذا لم يكن الجدول موجودًا. ويُرجع خطأً عندما لا تكون قاعدة البيانات موجودة:

SYSTEM START MOVES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM UNFREEZE

يحذف نسخة احتياطية مجمّدة بالاسم المحدد من جميع الأقراص. لمعرفة المزيد عن إلغاء تجميد الأجزاء بشكل منفصل، راجع ALTER TABLE table_name UNFREEZE WITH NAME

SYSTEM UNFREEZE WITH NAME < backup_name >

​ SYSTEM WAIT LOADING PARTS

انتظر حتى يكتمل تحميل جميع أجزاء بيانات الجدول التي تُحمَّل بشكل غير متزامن (أجزاء البيانات القديمة).

SYSTEM WAIT LOADING PARTS [ON CLUSTER cluster_name] [db.]merge_tree_family_table_name

​ إدارة جداول ReplicatedMergeTree

يمكن لـ ClickHouse إدارة عمليات النسخ المتماثل ذات الصلة التي تعمل في الخلفية في جداول ReplicatedMergeTree

​ SYSTEM STOP FETCHES

يوفّر إمكانية إيقاف عمليات الجلب في الخلفية للأجزاء المُدرجة للجداول ضمن عائلة ReplicatedMergeTree : يُرجِع دائمًا Ok. بغضّ النظر عن محرك الجدول، وحتى إذا لم يكن الجدول أو قاعدة البيانات موجودَين.

SYSTEM STOP FETCHES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM START FETCHES

يوفّر إمكانية بدء عمليات الجلب في الخلفية للأجزاء المُدخلة للجداول ضمن عائلة ReplicatedMergeTree : ويُرجع دائمًا Ok. بغضّ النظر عن محرك الجدول، وحتى إذا لم يكن الجدول أو قاعدة البيانات موجودًا.

SYSTEM START FETCHES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM STOP REPLICATED SENDS

يتيح إيقاف عمليات الإرسال في الخلفية إلى النسخ المتماثلة الأخرى في العنقود للأجزاء الجديدة المُدرجة في جداول عائلة ReplicatedMergeTree :

SYSTEM STOP REPLICATED SENDS [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM START REPLICATED SENDS

يتيح بدء عمليات الإرسال الخلفية إلى النُسخ المتماثلة الأخرى في العنقود للأجزاء الجديدة المُدرجة في الجداول ضمن عائلة ReplicatedMergeTree :

SYSTEM START REPLICATED SENDS [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES

يتيح إيقاف مهام الجلب الخلفية من قوائم انتظار النسخ المتماثل المخزّنة في ZooKeeper للجداول ضمن عائلة ReplicatedMergeTree . أنواع مهام الخلفية الممكنة هي - عمليات الدمج، وعمليات الجلب، وعمليات mutation، وعبارات DDL التي تتضمن عبارة ON CLUSTER:

SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM START REPLICATION QUEUES

يتيح بدء مهام الجلب الخلفية من قوائم انتظار النسخ المتماثل المخزّنة في ZooKeeper للجداول من عائلة ReplicatedMergeTree . أنواع المهام الخلفية الممكنة: عمليات الدمج، وعمليات الجلب، وعمليات التعديل، وعبارات DDL مع البند ON CLUSTER:

SYSTEM START REPLICATION QUEUES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG

يوقف تحميل الإدخالات الجديدة من سجل النسخ المتماثل إلى قائمة انتظار النسخ المتماثل في جدول ReplicatedMergeTree .

SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM START PULLING REPLICATION LOG

يلغي الأمر SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG .

SYSTEM START PULLING REPLICATION LOG [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]

​ SYSTEM SYNC REPLICA

انتظر حتى تتم مزامنة جدول ReplicatedMergeTree مع النسخ المتماثلة الأخرى في العنقود، على ألا تتجاوز مدة الانتظار receive_timeout ثانية.

SYSTEM SYNC REPLICA [ON CLUSTER cluster_name] [db.]replicated_merge_tree_family_table_name [IF EXISTS] [STRICT | LIGHTWEIGHT [FROM 'srcReplica1'[, 'srcReplica2'[, ...]]] | PULL]

بعد تشغيل هذه التعليمة، يجلب [db.]replicated_merge_tree_family_table_name الأوامر من السجل المشترك للنسخ المتماثل إلى قائمة انتظار النسخ المتماثل الخاصة به، ثم ينتظر الاستعلام حتى تعالج النسخة المتماثلة جميع الأوامر التي تم جلبها. المعدِّلات التالية مدعومة:

مع IF EXISTS (متاح منذ 25.6)، لن يُرجع الاستعلام خطأً إذا لم يكن الجدول موجودًا. يفيد ذلك عند إضافة نسخة متماثلة جديدة إلى عنقود، عندما تكون بالفعل جزءًا من تهيئة العنقود لكنها لا تزال في طور إنشاء الجدول ومزامنته.

(متاح منذ 25.6)، لن يُرجع الاستعلام خطأً إذا لم يكن الجدول موجودًا. يفيد ذلك عند إضافة نسخة متماثلة جديدة إلى عنقود، عندما تكون بالفعل جزءًا من تهيئة العنقود لكنها لا تزال في طور إنشاء الجدول ومزامنته. إذا جرى تحديد المعدِّل STRICT ، فإن الاستعلام ينتظر حتى تصبح قائمة انتظار النسخ المتماثل فارغة. وقد لا ينجح STRICT أبدًا إذا كانت إدخالات جديدة تظهر باستمرار في قائمة انتظار النسخ المتماثل.

، فإن الاستعلام ينتظر حتى تصبح قائمة انتظار النسخ المتماثل فارغة. وقد لا ينجح أبدًا إذا كانت إدخالات جديدة تظهر باستمرار في قائمة انتظار النسخ المتماثل. إذا جرى تحديد المعدِّل LIGHTWEIGHT ، فإن الاستعلام ينتظر فقط حتى تتم معالجة إدخالات GET_PART و ATTACH_PART و DROP_RANGE و REPLACE_RANGE و DROP_PART . بالإضافة إلى ذلك، يدعم المعدِّل LIGHTWEIGHT عبارة FROM 'srcReplicas' اختيارية، حيث إن ‘srcReplicas’ هي قائمة مفصولة بفواصل تضم أسماء النسخ المتماثلة المصدر. يتيح هذا الامتداد مزامنة أكثر استهدافًا من خلال التركيز فقط على مهام النسخ المتماثل القادمة من النسخ المتماثلة المصدر المحددة.

، فإن الاستعلام ينتظر فقط حتى تتم معالجة إدخالات و و و و . بالإضافة إلى ذلك، يدعم المعدِّل عبارة اختيارية، حيث إن ‘srcReplicas’ هي قائمة مفصولة بفواصل تضم أسماء النسخ المتماثلة المصدر. يتيح هذا الامتداد مزامنة أكثر استهدافًا من خلال التركيز فقط على مهام النسخ المتماثل القادمة من النسخ المتماثلة المصدر المحددة. إذا جرى تحديد المعدِّل PULL ، فإن الاستعلام يسحب إدخالات جديدة إلى قائمة انتظار النسخ المتماثل من ZooKeeper، لكنه لا ينتظر معالجة أي شيء.

​ SYNC DATABASE REPLICA

ينتظر إلى أن تطبّق قاعدة البيانات المكرّرة المحددة جميع تغييرات المخطط من قائمة انتظار DDL الخاصة بتلك القاعدة.

الصياغة

SYSTEM SYNC DATABASE REPLICA replicated_database_name;

​ SYSTEM RESTART REPLICA

يوفّر هذا الأمر إمكانية إعادة تهيئة حالة جلسة ZooKeeper لجدول ReplicatedMergeTree ، إذ يقارن الحالة الحالية مع ZooKeeper باعتباره المصدر المرجعي المعتمد، ويضيف مهام إلى قائمة انتظار ZooKeeper عند الحاجة. تتم تهيئة قائمة انتظار النسخ المتماثل استنادًا إلى بيانات ZooKeeper بالطريقة نفسها المتبعة في تعليمة ATTACH TABLE . وخلال فترة قصيرة، لن يكون الجدول متاحًا لإجراء أي عمليات.

SYSTEM RESTART REPLICA [ON CLUSTER cluster_name] [db.]replicated_merge_tree_family_table_name

​ SYSTEM RESTORE REPLICA

يستعيد نسخة متماثلة إذا كانت البيانات موجودة [على الأرجح] لكن بيانات ZooKeeper الوصفية مفقودة.

يعمل فقط على جداول ReplicatedMergeTree في وضع readonly.

يمكن تنفيذ الاستعلام بعد:

فقدان جذر ZooKeeper / .

. فقدان مسار النسخ المتماثلة /replicas .

. فقدان مسار نسخة متماثلة فردية /replicas/replica_name/ .

تُرفِق النسخة المتماثلة الأجزاء التي عُثر عليها محليًا وترسل معلومات عنها إلى ZooKeeper. ولا تُجلَب الأجزاء الموجودة على النسخة المتماثلة قبل فقدان البيانات الوصفية مجددًا من النسخ الأخرى ما لم تكن قديمة (لذا فإن استعادة النسخة المتماثلة لا تعني إعادة تنزيل جميع البيانات عبر الشبكة).

تُنقل الأجزاء في جميع حالاتها إلى المجلد detached/ . وتُرفَق الأجزاء التي كانت نشطة قبل فقدان البيانات (committed).

​ SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA

يستعيد نسخة متماثلة إذا كانت البيانات موجودة [من المحتمل] لكن البيانات الوصفية في ZooKeeper مفقودة.

الصياغة

SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA repl_db [ON CLUSTER cluster]

مثال

CREATE DATABASE repl_db ENGINE = Replicated ( "/clickhouse/repl_db" , shard1, replica1); CREATE TABLE repl_db .test_table (n UInt32) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY n PARTITION BY n % 10 ; -- zookeeper_delete_path("/clickhouse/repl_db", recursive=True) <- root loss. SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA repl_db;

الصياغة

SYSTEM RESTORE REPLICA [db.]replicated_merge_tree_family_table_name [ON CLUSTER cluster_name]

الصيغة البديلة:

SYSTEM RESTORE REPLICA [ON CLUSTER cluster_name] [db.]replicated_merge_tree_family_table_name

مثال

إنشاء جدول على عدة خوادم. بعد فقدان البيانات الوصفية الخاصة بالنسخة المتماثلة في ZooKeeper، سيتم إرفاق الجدول في وضع القراءة فقط بسبب فقدان البيانات الوصفية. يجب تنفيذ الاستعلام الأخير على كل نسخة متماثلة.

CREATE TABLE test (n UInt32) ENGINE = ReplicatedMergeTree( '/clickhouse/tables/test/' , '{replica}' ) ORDER BY n PARTITION BY n % 10 ; INSERT INTO test SELECT * FROM numbers( 1000 ); -- zookeeper_delete_path("/clickhouse/tables/test", recursive=True) <- root loss. SYSTEM RESTART REPLICA test; SYSTEM RESTORE REPLICA test;

طريقة أخرى:

SYSTEM RESTORE REPLICA test ON CLUSTER cluster;

​ SYSTEM RESTART REPLICAS

يوفّر إمكانية إعادة تهيئة حالة جلسات ZooKeeper لجميع جداول ReplicatedMergeTree ، ويقارن الحالة الحالية مع ZooKeeper بوصفه المصدر المرجعي الصحيح، ويضيف مهام إلى قائمة الانتظار في ZooKeeper إذا لزم الأمر

​ SYSTEM CLEAR|DROP FILESYSTEM CACHE

يسمح بمسح ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات.

SYSTEM CLEAR FILESYSTEM CACHE [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM SYNC FILE CACHE

هذا الإجراء مكلف جدًا وقد يُساء استخدامه.

سينفّذ نداء النظام sync.

SYSTEM SYNC FILE CACHE [ON CLUSTER cluster_name]

​ SYSTEM LOAD PRIMARY KEY

حمّل المفاتيح الأساسية للجدول المعني أو لجميع الجداول.

SYSTEM LOAD PRIMARY KEY [db.] name

SYSTEM LOAD PRIMARY KEY

​ SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY

يؤدي هذا الأمر إلى إلغاء تحميل المفاتيح الأساسية للجدول المحدد أو لجميع الجداول.

SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY [db.] name

SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY

​ إدارة Refreshable Materialized Views

أوامر للتحكم في المهام التي تُنفَّذ في الخلفية بواسطة Refreshable Materialized Views

​ SYSTEM STOP [REPLICATED] VIEW, STOP VIEWS

عطّل التحديث الدوري للعرض المحدد أو لجميع العروض القابلة للتحديث. وإذا كان هناك تحديث جارٍ، فألغِه أيضًا.

إذا كان العرض ضمن قاعدة بيانات Replicated أو Shared، فإن STOP VIEW يؤثر فقط في النسخة المتماثلة الحالية، بينما يؤثر STOP REPLICATED VIEW في جميع النسخ المتماثلة.

لا تستمر حالة الإيقاف بعد إعادة تشغيل الخادم. بعد إعادة التشغيل، ستستأنف العروض جداول التحديث المُعدّة لها. في قواعد بيانات Replicated أو Shared، يؤثر SYSTEM STOP VIEW فقط في النسخة المتماثلة الحالية. استخدم SYSTEM STOP REPLICATED VIEW لإيقاف عمليات التحديث على جميع النسخ المتماثلة.

SYSTEM STOP VIEW [db.] name

SYSTEM STOP VIEWS

​ SYSTEM START [REPLICATED] VIEW, START VIEWS

فعِّل التحديث الدوري للعرض المحدد أو لجميع العروض القابلة للتحديث. ولا يؤدي ذلك إلى تشغيل تحديث فوري.

إذا كان العرض موجودًا في قاعدة بيانات Replicated أو Shared، فإن START VIEW يلغي أثر STOP VIEW ، و START REPLICATED VIEW يلغي أثر STOP REPLICATED VIEW . كما يلغي START VIEW أثر PAUSE VIEW .

SYSTEM START VIEW [db.] name

SYSTEM START VIEWS

​ SYSTEM PAUSE VIEW, PAUSE VIEWS

عطّل التحديث الدوري للعرض المحدد أو لجميع العروض القابلة للتحديث. وعلى خلاف SYSTEM STOP VIEW ، فإن SYSTEM PAUSE VIEW لا يوقف تحديثًا قيد التنفيذ بالفعل: يُسمح للتحديث الجاري بأن يكتمل، ولا تُمنع إلا التحديثات اللاحقة.

يمكن التراجع عن ذلك باستخدام SYSTEM START VIEW أو SYSTEM START VIEWS .

لا تستمر حالة الإيقاف المؤقت بعد إعادة تشغيل الخادم. بعد إعادة التشغيل، ستستأنف العروض جداول التحديث المُهيأة لها. في قواعد البيانات Replicated أو Shared، يؤثر SYSTEM PAUSE VIEW في النسخة المتماثلة الحالية فقط.

SYSTEM PAUSE VIEW [db.] name

SYSTEM PAUSE VIEWS

​ SYSTEM REFRESH VIEW

نفّذ تحديثًا فوريًا خارج الجدولة لعرضٍ معيّن.

SYSTEM REFRESH VIEW [db.] name

​ SYSTEM WAIT VIEW

ينتظر اكتمال عملية التحديث الجارية. وإذا لم تكن هناك أي عملية تحديث قيد التشغيل، فيعود فورًا. وإذا فشلت أحدث محاولة تحديث، فسيُبلّغ عن خطأ.

يمكن استخدامه مباشرةً بعد إنشاء refreshable materialized view جديد (من دون الكلمة المفتاحية EMPTY) لانتظار اكتمال التحديث الأولي.

إذا كان العرض موجودًا في قاعدة بيانات Replicated أو Shared database، وكانت عملية التحديث جارية على نسخة متماثلة أخرى، فإنه ينتظر اكتمال ذلك التحديث.

SYSTEM WAIT VIEW [db.] name

​ SYSTEM CANCEL VIEW

إذا كانت هناك عملية تحديث جارية للعرض المحدد على النسخة المتماثلة الحالية، فقُم بمقاطعتها وإلغائها. وإلا فلا تفعل شيئًا.

SYSTEM CANCEL VIEW [db.] name

​ SYSTEM FLUSH OBJECT STORAGE QUEUE

ينتظر إلى أن تتم معالجة الملف المحدد أو أن يفشل نهائيًا ضمن جدول S3Queue أو AzureQueue المحدد. ويعود فورًا إذا كان الملف قد تمت معالجته بالفعل. ويُصدر خطأ إذا كان الملف قد فشل نهائيًا (بعد استنفاد جميع إعادة المحاولة).