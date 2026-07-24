أعِد تحميل جميع القواميس الداخلية. تكون القواميس الداخلية معطّلة افتراضيًا. يعيد دائمًا
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES
Ok. بغضّ النظر عن نتيجة تحديث القواميس الداخلية.
يعيد الاستعلام
SYSTEM RELOAD DICTIONARIES
SYSTEM RELOAD DICTIONARIES تحميل القواميس التي تكون حالتها
LOADED (راجع العمود
status في
system.dictionaries)، أي القواميس التي سبق تحميلها بنجاح.
تُحمَّل القواميس افتراضيًا بأسلوب التحميل عند الطلب (راجع dictionaries_lazy_load)، لذلك بدلًا من تحميلها تلقائيًا عند بدء التشغيل، تُهيَّأ عند أول وصول إليها باستخدام الدالة
dictGet أو بتنفيذ
SELECT على الجداول التي تستخدم
ENGINE = Dictionary.
الصياغة
SYSTEM RELOAD DICTIONARIES [ON CLUSTER cluster_name]
يعيد تحميل القاموس
SYSTEM RELOAD DICTIONARY
dictionary_name بالكامل، بغضّ النظر عن حالته (LOADED / NOT_LOADED / FAILED).
ويُرجع دائمًا
Ok. بصرف النظر عن نتيجة تحديث القاموس.
يمكن التحقق من حالة القاموس عبر الاستعلام عن الجدول
SYSTEM RELOAD DICTIONARY [ON CLUSTER cluster_name] dictionary_name
system.dictionaries.
SELECT name, status FROM system.dictionaries;
يفرّغ القاموس
SYSTEM UNLOAD DICTIONARY
dictionary_name لتحرير الذاكرة التي يستخدمها إذا كانت حالة القاموس هي
LOADED.
ويُعاد تحميل القاموس تلقائيًا عند الحاجة إليه مجددًا.
يمكن التحقق من حالة القاموس عبر الاستعلام عن جدول
SYSTEM UNLOAD DICTIONARY dictionary_name
system.dictionaries.
SELECT name, status FROM system.dictionaries;
يفرّغ الاستعلام
SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES
SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES جميع القواميس التي تكون حالتها
LOADED (راجع العمود
status في
system.dictionaries)، أي القواميس التي سبق تحميلها بنجاح.
SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES
SYSTEM RELOAD MODELS
يفرّغ جميع نماذج CatBoost من الذاكرة. الصياغة
لا تقوم هذه التعليمة ولا
SYSTEM RELOAD MODEL إلا بإلغاء تحميل نماذج catboost من clickhouse-library-bridge. وتحمّل الدالة
catboostEvaluate()
نموذجًا عند أول استخدام له إذا لم يكن محمّلًا بالفعل.
SYSTEM RELOAD MODELS [ON CLUSTER cluster_name]
يلغي تحميل نموذج CatBoost الموجود في
SYSTEM RELOAD MODEL
model_path.
الصياغة
SYSTEM RELOAD MODEL [ON CLUSTER cluster_name] <model_path>
يعيد تحميل جميع الدوال المعرفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ المسجَّلة، أو إحداها، من ملف التهيئة. الصياغة
SYSTEM RELOAD FUNCTIONS
SYSTEM RELOAD FUNCTIONS [ON CLUSTER cluster_name]
SYSTEM RELOAD FUNCTION [ON CLUSTER cluster_name] function_name
يعيد حساب جميع المقاييس غير المتزامنة. ونظرًا إلى أن المقاييس غير المتزامنة تُحدَّث دوريًا استنادًا إلى الإعداد asynchronous_metrics_update_period_s، فلا تكون هناك حاجة عادةً إلى تحديثها يدويًا باستخدام هذه العبارة.
SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS
SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS [ON CLUSTER cluster_name]
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية لـ DNS في ClickHouse. وأحيانًا (في الإصدارات القديمة من ClickHouse) يكون من الضروري استخدام هذا الأمر عند تغيير البنية التحتية (مثل تغيير عنوان IP لخادم ClickHouse آخر أو للخادم الذي تستخدمه القواميس). للحصول على إدارة أكثر سهولة (وتلقائية) لذاكرة التخزين المؤقت، راجع المعلمات
SYSTEM CLEAR|DROP DNS CACHE
disable_internal_dns_cache و
dns_cache_max_entries و
dns_cache_update_period.
يمسح ذاكرة تخزين العلامات المؤقتة.
SYSTEM CLEAR|DROP MARK CACHE
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي، التي تحتفظ بالمفاتيح الأساسية لجداول
SYSTEM CLEAR|DROP PRIMARY INDEX CACHE
MergeTree في الذاكرة.
يُضبط حجمها باستخدام الإعداد
primary_index_cache_size على مستوى الخادم.
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية الخاصة بـ Iceberg.
SYSTEM CLEAR|DROP ICEBERG METADATA CACHE
يمسح ذواكر التخزين المؤقت لكل عنوان URL في Confluent Schema Registry والمستخدمة بواسطة التنسيق
SYSTEM CLEAR|DROP AVRO SCHEMA CACHE
AvroConfluent. تُسقِط هذه العملية كلاً من ذاكرة التخزين المؤقت لجلب المخططات (id → schema) وذاكرة التخزين المؤقت لتسجيل المخططات (subject + schema → id)، لذا ستعود عمليات القراءة والكتابة اللاحقة إلى خادم السجل. ويكون ذلك مفيدًا عندما يكون مخطط قد حُذف أو أُعيدت كتابته على جانب السجل، أو للتحقق من خاصية idempotency الخاصة بالسجل في الاختبارات.
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لملفات Parquet.
SYSTEM DROP PARQUET METADATA CACHE
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت الموجودة في الذاكرة لملفات البيانات الوصفية المحلَّلة الخاصة بـ Paimon (manifest lists وmanifests).
SYSTEM CLEAR|DROP PAIMON METADATA CACHE
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمضلعات الثابتة المُعالجة مسبقًا والمستخدمة من قِبل الدالة
SYSTEM CLEAR|DROP POINT IN POLYGON CACHE
pointInPolygon. ويظل حد الحجم المُعدّ (إعداد الخادم
point_in_polygon_cache_size) دون تغيير، لذلك تواصل ذاكرة التخزين المؤقت قبول الإدخالات بعد ذلك. ولتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت بدلًا من ذلك، اضبط
point_in_polygon_cache_size على
0.
يمسح ذاكرات التخزين المؤقت للرموز وترويسة الفهرس النصي وpostings. إذا أردت مسح إحدى هذه الذاكرات المؤقتة بشكل منفصل، يمكنك تشغيل
SYSTEM CLEAR|DROP TEXT INDEX CACHES
SYSTEM CLEAR TEXT INDEX TOKENS CACHE,
SYSTEM CLEAR TEXT INDEX HEADER CACHE، أو
SYSTEM CLEAR TEXT INDEX POSTINGS CACHE
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهارس الثانوية (لتخطي البيانات).
SYSTEM CLEAR|DROP INDEX MARK CACHE
يفرّغ ذاكرة التخزين المؤقت للكتل غير المضغوطة الخاصة بالفهارس الثانوية (لتخطي البيانات).
SYSTEM CLEAR|DROP INDEX UNCOMPRESSED CACHE
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للملفات المُعيَّنة في الذاكرة.
SYSTEM CLEAR|DROP MMAP CACHE
يمسح userspace page cache، وهي ذاكرة ClickHouse المؤقتة الخاصة داخل الذاكرة للبيانات المقروءة من طبقة التخزين الأساسية.
SYSTEM CLEAR|DROP PAGE CACHE
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بفهرس تشابه المتجهات.
SYSTEM CLEAR|DROP VECTOR SIMILARITY INDEX CACHE
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لمجمّعات اتصالات HTTP المستخدمة في الاتصالات الصادرة.
SYSTEM CLEAR|DROP CONNECTIONS CACHE
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لعملاء S3.
SYSTEM CLEAR|DROP S3 CLIENT CACHE
يحمّل علامات الجدول إلى ذاكرة تخزين العلامات المؤقتة. كما تُحمَّل أيضًا علامات الفهرس الثانوية إلى ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس.
SYSTEM PREWARM MARK CACHE
SYSTEM PREWARM MARK CACHE [ON CLUSTER cluster_name] [db.]table
يحمّل الفهارس الأساسية لجدول
SYSTEM PREWARM PRIMARY INDEX CACHE
MergeTree إلى ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي.
SYSTEM PREWARM PRIMARY INDEX CACHE [ON CLUSTER cluster_name] [db.]table
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية للقرص المحدد.
SYSTEM CLEAR|DROP DISK METADATA CACHE
SYSTEM DROP DISK METADATA CACHE <disk_name>
يُطابِق الحالة الموجودة في الذاكرة لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات في ClickHouse مع ملفات ذاكرة التخزين المؤقت الموجودة فعليًا على القرص، ويُرجع
SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE
cache_name و
path و
size المُنزَّل لكل جزء ملف مخزَّن مؤقتًا. ويمكن استخدام اسم ذاكرة تخزين مؤقت اختياري لقصر العملية على ذاكرة تخزين مؤقت واحدة.
SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE ['<cache_name>']
SYSTEM CLEAR|DROP DISTRIBUTED CACHE
يحذف ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة. استخدم
يتوفر
SYSTEM CLEAR|DROP DISTRIBUTED CACHE فقط في ClickHouse Cloud.
CONNECTIONS لحذف الاتصالات المخزنة مؤقتًا بخوادم ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة فقط، أو مرّر معرّف خادم لاستهداف خادم واحد.
SYSTEM DROP DISTRIBUTED CACHE [CONNECTIONS | 'server_id']
يمكن حذف النسخ المتماثلة المعطّلة لجداول
SYSTEM DROP REPLICA
ReplicatedMergeTree باستخدام الصيغة التالية:
ستزيل الاستعلامات مسار النسخة المتماثلة لـ
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM TABLE database.table;
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM DATABASE database;
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name';
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM ZKPATH '/path/to/table/in/zk';
ReplicatedMergeTree في ZooKeeper. ويكون ذلك مفيدًا عندما تكون النسخة المتماثلة متوقفة ولا يمكن إزالة بياناتها الوصفية من ZooKeeper باستخدام
DROP TABLE لأنه لم يعد هناك مثل هذا الجدول. ولن يؤدي ذلك إلا إلى حذف النسخة المتماثلة غير النشطة/القديمة، ولا يمكنه حذف النسخة المتماثلة المحلية، لذا يُرجى استخدام
DROP TABLE لهذا الغرض. ولا يقوم
DROP REPLICA بحذف أي جداول، كما لا يزيل أي بيانات أو بيانات وصفية من القرص.
الأول يزيل البيانات الوصفية للنسخة المتماثلة
'replica_name' من الجدول
database.table.
والثاني يفعل الأمر نفسه لجميع الجداول المتماثلة في قاعدة البيانات.
والثالث يفعل الأمر نفسه لجميع الجداول المتماثلة على الخادم المحلي.
والرابع مفيد لإزالة البيانات الوصفية لنسخة متماثلة متوقفة عندما تكون جميع النسخ المتماثلة الأخرى للجدول قد حُذفت. ويتطلب تحديد مسار الجدول بشكل صريح. ويجب أن يكون هو نفسه المسار الذي مُرِّر إلى الوسيطة الأولى لمحرك
ReplicatedMergeTree عند إنشاء الجدول.
يمكن حذف النسخ المتماثلة المعطّلة لقواعد بيانات
SYSTEM DROP DATABASE REPLICA
Replicated باستخدام الصياغة التالية:
مشابه لـ
SYSTEM DROP DATABASE REPLICA 'replica_name' [FROM SHARD 'shard_name'] FROM DATABASE database;
SYSTEM DROP DATABASE REPLICA 'replica_name' [FROM SHARD 'shard_name'];
SYSTEM DROP DATABASE REPLICA 'replica_name' [FROM SHARD 'shard_name'] FROM ZKPATH '/path/to/table/in/zk';
SYSTEM DROP REPLICA، لكنه يزيل مسار النسخة المتماثلة لقاعدة البيانات
Replicated من ZooKeeper عندما لا تكون هناك قاعدة بيانات يمكن تنفيذ
DROP DATABASE عليها. يُرجى ملاحظة أنه لا يزيل النسخ المتماثلة لـ
ReplicatedMergeTree (لذا قد تحتاج أيضًا إلى
SYSTEM DROP REPLICA). اسمَا الـ shard والنسخة المتماثلة هما الاسمان اللذان تم تحديدهما في وسائط المحرك
Replicated عند إنشاء قاعدة البيانات. كذلك، يمكن الحصول على هذين الاسمين من العمودين
database_shard_name و
database_replica_name في
system.clusters. إذا كان بند
FROM SHARD غير موجود، فيجب أن يكون
replica_name اسم النسخة المتماثلة الكامل بالتنسيق
shard_name|replica_name.
يمسح الذاكرة المؤقتة للبيانات غير المضغوطة. يُفعَّل أو يُعطَّل التخزين المؤقت للبيانات غير المضغوطة باستخدام الإعداد
SYSTEM CLEAR|DROP UNCOMPRESSED CACHE
use_uncompressed_cache على مستوى الاستعلام/المستخدم/ملف التعريف.
يمكن تهيئة حجمه باستخدام الإعداد
uncompressed_cache_size على مستوى الخادم.
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للتعبيرات المترجمة. يمكن تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للتعبيرات المترجمة أو تعطيلها عبر الإعداد
SYSTEM CLEAR|DROP COMPILED EXPRESSION CACHE
compile_expressions على مستوى الاستعلام/المستخدم/الملف الشخصي.
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لشرط الاستعلام.
SYSTEM CLEAR|DROP QUERY CONDITION CACHE
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت لرؤوس التشفير. تحتفظ هذه الذاكرة برؤوس التشفير المقروءة من بداية الملفات المشفّرة، ويستخدمها مسار القراءة التجريبي
SYSTEM CLEAR|DROP ENCRYPTION HEADERS CACHE
use_reader_executor لتجنّب إعادة قراءتها؛ ويُضبط حجمها من خلال إعداد الخادم
encryption_header_cache_size.
SYSTEM CLEAR|DROP QUERY CACHE
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام. إذا تم تحديد وسم، فلا تُحذف إلا عناصر ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلام التي تحمل الوسم المحدد.
SYSTEM CLEAR QUERY CACHE;
SYSTEM CLEAR QUERY CACHE TAG '<tag>'
يمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمخططات المحمّلة من
SYSTEM CLEAR|DROP FORMAT SCHEMA CACHE
format_schema_path.
الأهداف المدعومة:
- Protobuf: يزيل تعريفات رسائل Protobuf المستوردة من الذاكرة.
- Files: يحذف ملفات المخططات المخزّنة مؤقتًا والمحفوظة محليًا في
format_schema_path، والتي تُنشأ عند تعيين
format_schema_sourceإلى
query. ملاحظة: إذا لم يتم تحديد أي هدف، فستُمسح كلتا الذاكرتين المؤقتتين.
SYSTEM CLEAR|DROP FORMAT SCHEMA CACHE [FOR Protobuf/Files]
يُفرِّغ رسائل السجل المخزّنة مؤقتًا إلى جداول النظام، مثل system.query_log. ويكون مفيدًا أساسًا لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها، لأن معظم جداول النظام لها فاصل تفريغ افتراضي قدره 7.5 ثانية. وسيؤدي هذا أيضًا إلى إنشاء جداول النظام حتى إذا كانت قائمة انتظار الرسائل فارغة.
SYSTEM FLUSH LOGS
إذا كنت لا تريد تفريغ كل شيء، يمكنك تفريغ سجل واحد أو عدة سجلات بعينها بتمرير إما اسمها أو الجدول الهدف الخاص بها:
SYSTEM FLUSH LOGS [ON CLUSTER cluster_name] [log_name|[database.table]] [, ...]
SYSTEM FLUSH LOGS query_log, system.query_views_log;
يعيد تحميل تهيئة ClickHouse. يُستخدم عندما تكون التهيئة مخزنة في ZooKeeper. لاحظ أن
SYSTEM RELOAD CONFIG
SYSTEM RELOAD CONFIG لا يعيد تحميل تهيئة
USER المخزنة في ZooKeeper، وإنما يعيد تحميل تهيئة
USER المخزنة في
users.xml فقط. لإعادة تحميل جميع إعدادات
USER، استخدم
SYSTEM RELOAD USERS
SYSTEM RELOAD CONFIG [ON CLUSTER cluster_name]
يعيد تحميل جميع مخازن الوصول، بما في ذلك: users.xml، ومخزن الوصول المحلي على القرص، ومخزن الوصول المُكرَّر (في ZooKeeper).
SYSTEM RELOAD USERS
SYSTEM RELOAD USERS [ON CLUSTER cluster_name]
يُغلق ClickHouse عادةً (مثل
SYSTEM SHUTDOWN
service clickhouse-server stop /
kill {$pid_clickhouse-server})
ينهي عملية ClickHouse قسرًا (مثل
SYSTEM KILL
kill -9 {$ pid_clickhouse-server})
يدير نقاط التتبّع باستخدام ميزة XRay من LLVM، وهي متاحة عندما يُبنى ClickHouse باستخدام
SYSTEM INSTRUMENT
ENABLE_XRAY=1.
ويتيح ذلك تصحيح الأعطال وتحليل الأداء في بيئة الإنتاج من دون تعديل الشيفرة المصدرية وبأقل تكلفة إضافية ممكنة.
وعند عدم إضافة أي نقطة تتبّع، تكون كلفة الأداء مهملة تقريبًا، لأنه لا يضيف سوى قفزة إضافية إلى عنوان قريب
في بداية تلك الدوال ونهايتها التي يزيد طولها على 200 تعليمة.
يضيف نقطة تتبّع جديدة. يمكن فحص الدوال التي أُضيفت إليها تتبّع في جدول النظام
SYSTEM INSTRUMENT ADD
system.instrumentation. ويمكن إضافة أكثر من handler واحد إلى الدالة نفسها، وسيُنفَّذ بالترتيب نفسه الذي أُضيفت به تتبّع.
يمكن جلب الدوال المطلوب تتبّعها من جدول النظام
system.symbols.
توجد ثلاثة أنواع مختلفة من handler يمكن إضافتها إلى الدوال:
Syntax
حيث تكون
SYSTEM INSTRUMENT ADD FUNCTION HANDLER [ARGUMENTS]
FUNCTION أي دالة أو جزءًا فرعيًا من دالة، مثل
QueryMetricLog::startQuery، ويكون المعالج أحد العناصر التالية
يطبع النص المُمرَّر كوسيطة وأثر المكدس عند
LOG
ENTRY أو
EXIT للدالة.
SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' LOG ENTRY 'this is a log printed at entry'
SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' LOG EXIT 'this is a log printed at exit'
يتوقف لمدة ثابتة من الثواني، سواء عند
SLEEP
ENTRY أو
EXIT:
أو لعدد عشوائي من الثواني بتوزيع منتظم، مع تحديد الحدين الأدنى والأقصى مفصولين بمسافة:
SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' SLEEP ENTRY 0.5
SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' SLEEP ENTRY 0 1
يقيس الوقت المستغرَق بين
PROFILE
ENTRY و
EXIT في الدالة.
تُخزَّن نتيجة التنميط في
system.trace_log، ويمكن تحويلها
إلى تنسيق تتبّع أحداث Chrome.
SYSTEM INSTRUMENT ADD 'QueryMetricLog::startQuery' PROFILE
يزيل نقطة تتبّع واحدة بإحدى الطريقتين التاليتين:
SYSTEM INSTRUMENT REMOVE
كلّها باستخدام الكلمة المفتاحية
SYSTEM INSTRUMENT REMOVE ID
ALL:
مجموعة من المعرّفات الناتجة عن استعلام فرعي:
SYSTEM INSTRUMENT REMOVE ALL
أو جميع نقاط التتبّع التي تتطابق مع قيمة function_name معيّنة:
SYSTEM INSTRUMENT REMOVE (SELECT id FROM system.instrumentation WHERE handler = 'log')
يمكن جمع معلومات نقطة التتبّع من جدول النظام
SYSTEM INSTRUMENT REMOVE 'QueryMetricLog::startQuery'
system.instrumentation.
يمكن لـ ClickHouse إدارة جداول Distributed. عند إدراج مستخدمٍ بياناتٍ في هذه الجداول، ينشئ ClickHouse أولًا قائمة انتظار للبيانات المطلوب إرسالها إلى عُقد cluster، ثم يرسلها بشكل غير متزامن. يمكنك إدارة معالجة قائمة الانتظار باستخدام الاستعلامات
إدارة الجداول الموزعة
STOP DISTRIBUTED SENDS وFLUSH DISTRIBUTED و
START DISTRIBUTED SENDS. ويمكنك أيضًا إدراج البيانات الموزعة بشكل متزامن باستخدام الإعداد
distributed_foreground_insert.
يعطّل توزيع البيانات في الخلفية عند إدراج البيانات في الجداول الموزعة.
SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS
SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS [db.]<distributed_table_name> [ON CLUSTER cluster_name]
إذا كان
prefer_localhost_replica مُمكّنًا (وهو الإعداد الافتراضي)، فستُدرَج البيانات في الشظية المحلية على أي حال.
يُجبر ClickHouse على إرسال البيانات إلى عُقد العنقود بشكل متزامن. وإذا كانت أي من العُقد غير متاحة، فإن ClickHouse يرفع استثناءً ويوقف تنفيذ الاستعلام. يمكنك إعادة محاولة الاستعلام حتى ينجح، وسيحدث ذلك عندما تعود جميع العُقد للعمل. يمكنك أيضًا تجاوز بعض الإعدادات عبر العبارة
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED
SETTINGS، وقد يكون ذلك مفيدًا لتجاوز بعض القيود المؤقتة، مثل
max_concurrent_queries_for_all_users أو
max_memory_usage.
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED [db.]<distributed_table_name> [ON CLUSTER cluster_name] [SETTINGS ...]
تُخزَّن كل كتلة معلّقة على القرص وفقًا لإعدادات استعلام INSERT الأصلي، لذلك قد تحتاج أحيانًا إلى تجاوز هذه الإعدادات.
يُفعِّل توزيع البيانات في الخلفية عند إدراج البيانات في الجداول الموزعة.
SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS
SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS [db.]<distributed_table_name> [ON CLUSTER cluster_name]
يُغلق المقبس وينهي الاتصالات الحالية مع الخادم على المنفذ المحدد وباستخدام البروتوكول المحدد، وذلك بشكلٍ منظم. ومع ذلك، إذا لم تكن إعدادات البروتوكول المقابلة محددة في إعداد clickhouse-server، فلن يكون لهذا الأمر أي تأثير.
SYSTEM STOP LISTEN
SYSTEM STOP LISTEN [ON CLUSTER cluster_name] [QUERIES ALL | QUERIES DEFAULT | QUERIES CUSTOM | TCP | TCP WITH PROXY | TCP SECURE | HTTP | HTTPS | MYSQL | GRPC | POSTGRESQL | PROMETHEUS | CUSTOM 'protocol']
- إذا جرى تحديد المُعدِّل
CUSTOM 'protocol'، فسيتم إيقاف البروتوكول المخصّص الذي يحمل الاسم المحدد، والمُعرَّف في قسم البروتوكولات ضمن إعدادات الخادم.
- إذا جرى تحديد المُعدِّل
QUERIES ALL [EXCEPT .. [,..]]، فسيتم إيقاف جميع البروتوكولات، ما لم يُنص على خلاف ذلك باستخدام العبارة
EXCEPT.
- إذا جرى تحديد المُعدِّل
QUERIES DEFAULT [EXCEPT .. [,..]]، فسيتم إيقاف جميع البروتوكولات الافتراضية، ما لم يُنص على خلاف ذلك باستخدام العبارة
EXCEPT.
- إذا جرى تحديد المُعدِّل
QUERIES CUSTOM [EXCEPT .. [,..]]، فسيتم إيقاف جميع البروتوكولات المخصّصة، ما لم يُنص على خلاف ذلك باستخدام العبارة
EXCEPT.
يسمح بإنشاء اتصالات جديدة عبر البروتوكولات المحددة. ومع ذلك، إذا لم يكن الخادم على المنفذ والبروتوكول المحددين قد أُوقِف باستخدام الأمر SYSTEM STOP LISTEN، فلن يكون لهذا الأمر أي تأثير.
SYSTEM START LISTEN
SYSTEM START LISTEN [ON CLUSTER cluster_name] [QUERIES ALL | QUERIES DEFAULT | QUERIES CUSTOM | TCP | TCP WITH PROXY | TCP SECURE | HTTP | HTTPS | MYSQL | GRPC | POSTGRESQL | PROMETHEUS | CUSTOM 'protocol']
يمكن لـ ClickHouse إدارة العمليات التي تُنفَّذ في الخلفية في جداول MergeTree.
إدارة جداول MergeTree
يتيح إيقاف عمليات الدمج في الخلفية للجداول من عائلة MergeTree:
SYSTEM STOP MERGES
SYSTEM STOP MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [ON VOLUME <volume_name> | [db.]merge_tree_family_table_name]
سيؤدي تنفيذ
DETACH / ATTACH على الجدول إلى بدء عمليات الدمج في الخلفية لهذا الجدول، حتى إذا كانت عمليات الدمج قد أُوقِفت سابقًا لجميع جداول MergeTree.
يتيح بدء عمليات الدمج في الخلفية لجداول عائلة MergeTree:
SYSTEM START MERGES
SYSTEM START MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [ON VOLUME <volume_name> | [db.]merge_tree_family_table_name]
يوفّر إمكانية إيقاف الحذف التلقائي للبيانات القديمة في الخلفية وفقًا لـ تعبير TTL للجداول ضمن عائلة MergeTree: يُرجع
SYSTEM STOP TTL MERGES
Ok. حتى إذا لم يكن الجدول موجودًا أو لم يكن يستخدم محرك MergeTree. ويُرجع خطأ إذا كانت قاعدة البيانات غير موجودة:
SYSTEM STOP TTL MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]
يوفّر إمكانية بدء عمليات الدمج في الخلفية لحذف البيانات القديمة وفقًا لـ تعبير TTL للجداول في عائلة MergeTree: يعيد
SYSTEM START TTL MERGES
Ok. حتى إذا لم يكن الجدول موجودًا. ويعيد خطأً إذا لم تكن قاعدة البيانات موجودة:
SYSTEM START TTL MERGES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]
يوفّر إمكانية إيقاف عمليات نقل البيانات في الخلفية وفقًا لـ تعبير TTL للجدول مع العبارة TO VOLUME أو TO DISK للجداول في عائلة MergeTree: يعيد
SYSTEM STOP MOVES
Ok. حتى إذا لم يكن الجدول موجودًا. ويعيد خطأً عندما لا تكون قاعدة البيانات موجودة:
SYSTEM STOP MOVES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]
يوفّر إمكانية بدء عمليات نقل البيانات في الخلفية وفقًا لـ تعبير TTL للجدول مع عبارتي TO VOLUME وTO DISK للجداول في عائلة MergeTree: يُرجع
SYSTEM START MOVES
Ok. حتى إذا لم يكن الجدول موجودًا. ويُرجع خطأً عندما لا تكون قاعدة البيانات موجودة:
SYSTEM START MOVES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]merge_tree_family_table_name]
يحذف نسخة احتياطية مجمّدة بالاسم المحدد من جميع الأقراص. لمعرفة المزيد عن إلغاء تجميد الأجزاء بشكل منفصل، راجع ALTER TABLE table_name UNFREEZE WITH NAME
SYSTEM UNFREEZE
SYSTEM UNFREEZE WITH NAME <backup_name>
انتظر حتى يكتمل تحميل جميع أجزاء بيانات الجدول التي تُحمَّل بشكل غير متزامن (أجزاء البيانات القديمة).
SYSTEM WAIT LOADING PARTS
SYSTEM WAIT LOADING PARTS [ON CLUSTER cluster_name] [db.]merge_tree_family_table_name
يمكن لـ ClickHouse إدارة عمليات النسخ المتماثل ذات الصلة التي تعمل في الخلفية في جداول ReplicatedMergeTree.
إدارة جداول ReplicatedMergeTree
يوفّر إمكانية إيقاف عمليات الجلب في الخلفية للأجزاء المُدرجة للجداول ضمن عائلة
SYSTEM STOP FETCHES
ReplicatedMergeTree:
يُرجِع دائمًا
Ok. بغضّ النظر عن محرك الجدول، وحتى إذا لم يكن الجدول أو قاعدة البيانات موجودَين.
SYSTEM STOP FETCHES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
يوفّر إمكانية بدء عمليات الجلب في الخلفية للأجزاء المُدخلة للجداول ضمن عائلة
SYSTEM START FETCHES
ReplicatedMergeTree:
ويُرجع دائمًا
Ok. بغضّ النظر عن محرك الجدول، وحتى إذا لم يكن الجدول أو قاعدة البيانات موجودًا.
SYSTEM START FETCHES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
يتيح إيقاف عمليات الإرسال في الخلفية إلى النسخ المتماثلة الأخرى في العنقود للأجزاء الجديدة المُدرجة في جداول عائلة
SYSTEM STOP REPLICATED SENDS
ReplicatedMergeTree:
SYSTEM STOP REPLICATED SENDS [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
يتيح بدء عمليات الإرسال الخلفية إلى النُسخ المتماثلة الأخرى في العنقود للأجزاء الجديدة المُدرجة في الجداول ضمن عائلة
SYSTEM START REPLICATED SENDS
ReplicatedMergeTree:
SYSTEM START REPLICATED SENDS [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
يتيح إيقاف مهام الجلب الخلفية من قوائم انتظار النسخ المتماثل المخزّنة في ZooKeeper للجداول ضمن عائلة
SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES
ReplicatedMergeTree. أنواع مهام الخلفية الممكنة هي - عمليات الدمج، وعمليات الجلب، وعمليات mutation، وعبارات DDL التي تتضمن عبارة ON CLUSTER:
SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
يتيح بدء مهام الجلب الخلفية من قوائم انتظار النسخ المتماثل المخزّنة في ZooKeeper للجداول من عائلة
SYSTEM START REPLICATION QUEUES
ReplicatedMergeTree. أنواع المهام الخلفية الممكنة: عمليات الدمج، وعمليات الجلب، وعمليات التعديل، وعبارات DDL مع البند ON CLUSTER:
SYSTEM START REPLICATION QUEUES [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
يوقف تحميل الإدخالات الجديدة من سجل النسخ المتماثل إلى قائمة انتظار النسخ المتماثل في جدول
SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG
ReplicatedMergeTree.
SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
يلغي الأمر
SYSTEM START PULLING REPLICATION LOG
SYSTEM STOP PULLING REPLICATION LOG.
SYSTEM START PULLING REPLICATION LOG [ON CLUSTER cluster_name] [[db.]replicated_merge_tree_family_table_name]
انتظر حتى تتم مزامنة جدول
SYSTEM SYNC REPLICA
ReplicatedMergeTree مع النسخ المتماثلة الأخرى في العنقود، على ألا تتجاوز مدة الانتظار
receive_timeout ثانية.
بعد تشغيل هذه التعليمة، يجلب
SYSTEM SYNC REPLICA [ON CLUSTER cluster_name] [db.]replicated_merge_tree_family_table_name [IF EXISTS] [STRICT | LIGHTWEIGHT [FROM 'srcReplica1'[, 'srcReplica2'[, ...]]] | PULL]
[db.]replicated_merge_tree_family_table_name الأوامر من السجل المشترك للنسخ المتماثل إلى قائمة انتظار النسخ المتماثل الخاصة به، ثم ينتظر الاستعلام حتى تعالج النسخة المتماثلة جميع الأوامر التي تم جلبها. المعدِّلات التالية مدعومة:
- مع
IF EXISTS(متاح منذ 25.6)، لن يُرجع الاستعلام خطأً إذا لم يكن الجدول موجودًا. يفيد ذلك عند إضافة نسخة متماثلة جديدة إلى عنقود، عندما تكون بالفعل جزءًا من تهيئة العنقود لكنها لا تزال في طور إنشاء الجدول ومزامنته.
- إذا جرى تحديد المعدِّل
STRICT، فإن الاستعلام ينتظر حتى تصبح قائمة انتظار النسخ المتماثل فارغة. وقد لا ينجح
STRICTأبدًا إذا كانت إدخالات جديدة تظهر باستمرار في قائمة انتظار النسخ المتماثل.
- إذا جرى تحديد المعدِّل
LIGHTWEIGHT، فإن الاستعلام ينتظر فقط حتى تتم معالجة إدخالات
GET_PARTو
ATTACH_PARTو
DROP_RANGEو
REPLACE_RANGEو
DROP_PART. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المعدِّل
LIGHTWEIGHTعبارة
FROM 'srcReplicas'اختيارية، حيث إن ‘srcReplicas’ هي قائمة مفصولة بفواصل تضم أسماء النسخ المتماثلة المصدر. يتيح هذا الامتداد مزامنة أكثر استهدافًا من خلال التركيز فقط على مهام النسخ المتماثل القادمة من النسخ المتماثلة المصدر المحددة.
- إذا جرى تحديد المعدِّل
PULL، فإن الاستعلام يسحب إدخالات جديدة إلى قائمة انتظار النسخ المتماثل من ZooKeeper، لكنه لا ينتظر معالجة أي شيء.
ينتظر إلى أن تطبّق قاعدة البيانات المكرّرة المحددة جميع تغييرات المخطط من قائمة انتظار DDL الخاصة بتلك القاعدة. الصياغة
SYNC DATABASE REPLICA
SYSTEM SYNC DATABASE REPLICA replicated_database_name;
يوفّر هذا الأمر إمكانية إعادة تهيئة حالة جلسة ZooKeeper لجدول
SYSTEM RESTART REPLICA
ReplicatedMergeTree، إذ يقارن الحالة الحالية مع ZooKeeper باعتباره المصدر المرجعي المعتمد، ويضيف مهام إلى قائمة انتظار ZooKeeper عند الحاجة.
تتم تهيئة قائمة انتظار النسخ المتماثل استنادًا إلى بيانات ZooKeeper بالطريقة نفسها المتبعة في تعليمة
ATTACH TABLE. وخلال فترة قصيرة، لن يكون الجدول متاحًا لإجراء أي عمليات.
SYSTEM RESTART REPLICA [ON CLUSTER cluster_name] [db.]replicated_merge_tree_family_table_name
يستعيد نسخة متماثلة إذا كانت البيانات موجودة [على الأرجح] لكن بيانات ZooKeeper الوصفية مفقودة. يعمل فقط على جداول
SYSTEM RESTORE REPLICA
ReplicatedMergeTree في وضع readonly.
يمكن تنفيذ الاستعلام بعد:
- فقدان جذر ZooKeeper
/.
- فقدان مسار النسخ المتماثلة
/replicas.
- فقدان مسار نسخة متماثلة فردية
/replicas/replica_name/.
تُنقل الأجزاء في جميع حالاتها إلى المجلد
detached/. وتُرفَق الأجزاء التي كانت نشطة قبل فقدان البيانات (committed).
يستعيد نسخة متماثلة إذا كانت البيانات موجودة [من المحتمل] لكن البيانات الوصفية في ZooKeeper مفقودة. الصياغة
SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA
مثال
SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA repl_db [ON CLUSTER cluster]
الصياغة
CREATE DATABASE repl_db
ENGINE=Replicated("/clickhouse/repl_db", shard1, replica1);
CREATE TABLE repl_db.test_table (n UInt32)
ENGINE = ReplicatedMergeTree
ORDER BY n PARTITION BY n % 10;
-- zookeeper_delete_path("/clickhouse/repl_db", recursive=True) <- root loss.
SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA repl_db;
الصيغة البديلة:
SYSTEM RESTORE REPLICA [db.]replicated_merge_tree_family_table_name [ON CLUSTER cluster_name]
مثال إنشاء جدول على عدة خوادم. بعد فقدان البيانات الوصفية الخاصة بالنسخة المتماثلة في ZooKeeper، سيتم إرفاق الجدول في وضع القراءة فقط بسبب فقدان البيانات الوصفية. يجب تنفيذ الاستعلام الأخير على كل نسخة متماثلة.
SYSTEM RESTORE REPLICA [ON CLUSTER cluster_name] [db.]replicated_merge_tree_family_table_name
طريقة أخرى:
CREATE TABLE test(n UInt32)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/test/', '{replica}')
ORDER BY n PARTITION BY n % 10;
INSERT INTO test SELECT * FROM numbers(1000);
-- zookeeper_delete_path("/clickhouse/tables/test", recursive=True) <- root loss.
SYSTEM RESTART REPLICA test;
SYSTEM RESTORE REPLICA test;
SYSTEM RESTORE REPLICA test ON CLUSTER cluster;
يوفّر إمكانية إعادة تهيئة حالة جلسات ZooKeeper لجميع جداول
SYSTEM RESTART REPLICAS
ReplicatedMergeTree، ويقارن الحالة الحالية مع ZooKeeper بوصفه المصدر المرجعي الصحيح، ويضيف مهام إلى قائمة الانتظار في ZooKeeper إذا لزم الأمر
يسمح بمسح ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات.
SYSTEM CLEAR|DROP FILESYSTEM CACHE
SYSTEM CLEAR FILESYSTEM CACHE [ON CLUSTER cluster_name]
SYSTEM SYNC FILE CACHE
سينفّذ نداء النظام sync.
هذا الإجراء مكلف جدًا وقد يُساء استخدامه.
SYSTEM SYNC FILE CACHE [ON CLUSTER cluster_name]
حمّل المفاتيح الأساسية للجدول المعني أو لجميع الجداول.
SYSTEM LOAD PRIMARY KEY
SYSTEM LOAD PRIMARY KEY [db.]name
SYSTEM LOAD PRIMARY KEY
يؤدي هذا الأمر إلى إلغاء تحميل المفاتيح الأساسية للجدول المحدد أو لجميع الجداول.
SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY
SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY [db.]name
SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY
أوامر للتحكم في المهام التي تُنفَّذ في الخلفية بواسطة Refreshable Materialized Views راقب
إدارة Refreshable Materialized Views
system.view_refreshes عند استخدامها.
عطّل التحديث الدوري للعرض المحدد أو لجميع العروض القابلة للتحديث. وإذا كان هناك تحديث جارٍ، فألغِه أيضًا. إذا كان العرض ضمن قاعدة بيانات Replicated أو Shared، فإن
SYSTEM STOP [REPLICATED] VIEW, STOP VIEWS
STOP VIEW يؤثر فقط في النسخة المتماثلة الحالية، بينما يؤثر
STOP REPLICATED VIEW في جميع النسخ المتماثلة.
لا تستمر حالة الإيقاف بعد إعادة تشغيل الخادم. بعد إعادة التشغيل، ستستأنف العروض جداول التحديث المُعدّة لها. في قواعد بيانات Replicated أو Shared، يؤثر
SYSTEM STOP VIEW فقط في النسخة المتماثلة الحالية. استخدم
SYSTEM STOP REPLICATED VIEW لإيقاف عمليات التحديث على جميع النسخ المتماثلة.
SYSTEM STOP VIEW [db.]name
SYSTEM STOP VIEWS
فعِّل التحديث الدوري للعرض المحدد أو لجميع العروض القابلة للتحديث. ولا يؤدي ذلك إلى تشغيل تحديث فوري. إذا كان العرض موجودًا في قاعدة بيانات Replicated أو Shared، فإن
SYSTEM START [REPLICATED] VIEW, START VIEWS
START VIEW يلغي أثر
STOP VIEW، و
START REPLICATED VIEW يلغي أثر
STOP REPLICATED VIEW. كما يلغي
START VIEW أثر
PAUSE VIEW.
SYSTEM START VIEW [db.]name
SYSTEM START VIEWS
عطّل التحديث الدوري للعرض المحدد أو لجميع العروض القابلة للتحديث. وعلى خلاف
SYSTEM PAUSE VIEW, PAUSE VIEWS
SYSTEM STOP VIEW، فإن
SYSTEM PAUSE VIEW لا يوقف تحديثًا قيد التنفيذ بالفعل: يُسمح للتحديث الجاري بأن يكتمل، ولا تُمنع إلا التحديثات اللاحقة.
يمكن التراجع عن ذلك باستخدام
SYSTEM START VIEW أو
SYSTEM START VIEWS.
لا تستمر حالة الإيقاف المؤقت بعد إعادة تشغيل الخادم. بعد إعادة التشغيل، ستستأنف العروض جداول التحديث المُهيأة لها. في قواعد البيانات Replicated أو Shared، يؤثر
SYSTEM PAUSE VIEW في النسخة المتماثلة الحالية فقط.
SYSTEM PAUSE VIEW [db.]name
SYSTEM PAUSE VIEWS
نفّذ تحديثًا فوريًا خارج الجدولة لعرضٍ معيّن.
SYSTEM REFRESH VIEW
SYSTEM REFRESH VIEW [db.]name
ينتظر اكتمال عملية التحديث الجارية. وإذا لم تكن هناك أي عملية تحديث قيد التشغيل، فيعود فورًا. وإذا فشلت أحدث محاولة تحديث، فسيُبلّغ عن خطأ. يمكن استخدامه مباشرةً بعد إنشاء refreshable materialized view جديد (من دون الكلمة المفتاحية EMPTY) لانتظار اكتمال التحديث الأولي. إذا كان العرض موجودًا في قاعدة بيانات Replicated أو Shared database، وكانت عملية التحديث جارية على نسخة متماثلة أخرى، فإنه ينتظر اكتمال ذلك التحديث.
SYSTEM WAIT VIEW
SYSTEM WAIT VIEW [db.]name
إذا كانت هناك عملية تحديث جارية للعرض المحدد على النسخة المتماثلة الحالية، فقُم بمقاطعتها وإلغائها. وإلا فلا تفعل شيئًا.
SYSTEM CANCEL VIEW
SYSTEM CANCEL VIEW [db.]name
ينتظر إلى أن تتم معالجة الملف المحدد أو أن يفشل نهائيًا ضمن جدول S3Queue أو AzureQueue المحدد. ويعود فورًا إذا كان الملف قد تمت معالجته بالفعل. ويُصدر خطأ إذا كان الملف قد فشل نهائيًا (بعد استنفاد جميع إعادة المحاولة).
SYSTEM FLUSH OBJECT STORAGE QUEUE
SYSTEM FLUSH OBJECT STORAGE QUEUE [db.]table_name PATH 'path'