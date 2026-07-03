- DETACH PARTITION|PART — ينقل قسمًا أو جزءًا إلى الدليل
detachedويفصله.
- DROP PARTITION|PART — يحذف قسمًا أو جزءًا.
- DROP DETACHED PARTITION|PART - يحذف جزءًا أو جميع أجزاء قسم من
detached.
- FORGET PARTITION — يحذف البيانات الوصفية لقسم من ZooKeeper إذا كان فارغًا.
- ATTACH PARTITION|PART — يضيف قسمًا أو جزءًا من الدليل
detachedإلى الجدول.
- ATTACH PARTITION FROM — ينسخ قسم البيانات من جدول إلى آخر ثم يضيفه.
- REPLACE PARTITION — ينسخ قسم البيانات من جدول إلى آخر ثم يستبدله.
- MOVE PARTITION TO TABLE — ينقل قسم البيانات من جدول إلى آخر.
- CLEAR COLUMN IN PARTITION — يعيد تعيين قيمة عمود محدد في قسم.
- CLEAR INDEX IN PARTITION — يعيد تعيين الفهرس الثانوي المحدد في قسم.
- FREEZE PARTITION — ينشئ نسخة احتياطية لقسم.
- UNFREEZE PARTITION — يزيل نسخة احتياطية لقسم.
- FETCH PARTITION|PART — ينزّل جزءًا أو قسمًا من خادم آخر.
- MOVE PARTITION|PART — ينقل القسم/جزء البيانات إلى قرص أو وحدة تخزين أخرى.
- UPDATE IN PARTITION — يحدّث البيانات داخل القسم وفقًا لشرط.
- DELETE IN PARTITION — يحذف البيانات داخل القسم وفقًا لشرط.
- REWRITE PARTS — يعيد كتابة الأجزاء في الجدول بالكامل (أو في قسم محدد).
DETACH PARTITION|PART
ينقل جميع البيانات الخاصة بالقسم المحدد إلى الدليل
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] DETACH PARTITION|PART partition_expr
detached. ويتعامل الخادم مع قسم البيانات المفصول كما لو أنه غير موجود. ولن يكون الخادم على علم بهذه البيانات حتى تُجري استعلام ATTACH.
مثال:
اطّلع على كيفية تعيين تعبير التقسيم في قسم How to set the partition expression. بعد تنفيذ الاستعلام، يمكنك فعل ما تشاء بالبيانات الموجودة في الدليل
ALTER TABLE mt DETACH PARTITION '2020-11-21';
ALTER TABLE mt DETACH PART 'all_2_2_0';
detached — حذفها من نظام الملفات أو تركها كما هي.
هذا الاستعلام مُكرَّر — إذ ينقل البيانات إلى الدليل
detached على جميع النسخ المتماثلة. لاحظ أنه لا يمكنك تنفيذ هذا الاستعلام إلا على نسخة متماثلة قائدة. لمعرفة ما إذا كانت النسخة المتماثلة قائدة، نفِّذ استعلام
SELECT على جدول system.replicas. وبدلًا من ذلك، من الأسهل تنفيذ استعلام
DETACH على جميع النسخ المتماثلة — فجميع النسخ المتماثلة ستُطلق استثناءً، باستثناء النسخ المتماثلة القائدة (إذ يُسمح بوجود عدة قادة).
DROP PARTITION|PART
يحذف القسم المحدد من الجدول. يضع هذا الاستعلام علامة على القسم باعتباره غير نشط، ثم يحذف البيانات نهائيًا خلال نحو 10 دقائق. اقرأ عن تعيين تعبير التقسيم في قسم كيفية تعيين تعبير التقسيم. هذا الاستعلام مُكرَّر — إذ يحذف البيانات من جميع النُسخ المتماثلة. مثال:
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] DROP PARTITION|PART partition_expr
ALTER TABLE mt DROP PARTITION '2020-11-21';
ALTER TABLE mt DROP PART 'all_4_4_0';
DROP DETACHED PARTITION|PART
يزيل الجزء المحدد أو جميع أجزاء القسم المحدد من
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] DROP DETACHED PARTITION|PART ALL|partition_expr
detached.
اقرأ المزيد عن كيفية تعيين تعبير القسم في قسم كيفية تعيين تعبير القسم.
FORGET PARTITION
يزيل جميع البيانات الوصفية المتعلقة بقسم فارغ من ZooKeeper. يفشل الاستعلام إذا كان القسم غير فارغ أو غير معروف. تأكد من تنفيذ ذلك فقط على الأقسام التي لن تُستخدم مجددًا أبدًا. اقرأ عن تعيين تعبير القسم في قسم كيفية تعيين تعبير القسم. مثال:
ALTER TABLE table_name FORGET PARTITION partition_expr
ALTER TABLE mt FORGET PARTITION '20201121';
ATTACH PARTITION|PART
يضيف بيانات إلى الجدول من الدليل
ALTER TABLE table_name ATTACH PARTITION|PART partition_expr
detached. ويمكن إضافة بيانات لقسم كامل أو لجزء منفصل. أمثلة:
اقرأ المزيد عن تعيين تعبير القسم في قسم كيفية تعيين تعبير القسم. هذا الاستعلام مكرَّر. تتحقق النسخة المتماثلة المُبادِرة مما إذا كانت هناك بيانات في دليل
ALTER TABLE visits ATTACH PARTITION 201901;
ALTER TABLE visits ATTACH PART 201901_2_2_0;
detached.
إذا وُجدت البيانات، يتحقق الاستعلام من سلامتها. وإذا كان كل شيء صحيحًا، يضيف الاستعلام البيانات إلى الجدول.
إذا عثرت النسخة المتماثلة غير المُبادِرة، التي تستقبل أمر الإرفاق، على الجزء ذي قيم التحقق الصحيحة في مجلد
detached الخاص بها، فإنها تُرفق البيانات من دون جلبها من النسخ المتماثلة الأخرى.
إذا لم يوجد جزء ذو قيم تحقق صحيحة، تُنزَّل البيانات من أي نسخة متماثلة تحتوي على هذا الجزء.
يمكنك وضع البيانات في دليل
detached على إحدى النسخ المتماثلة واستخدام استعلام
ALTER ... ATTACH لإضافتها إلى الجدول على جميع النسخ المتماثلة.
ATTACH PARTITION FROM
ينسخ هذا الاستعلام قسم البيانات من
ALTER TABLE table2 [ON CLUSTER cluster] ATTACH PARTITION partition_expr FROM table1
table1 إلى
table2.
لاحظ ما يلي:
- لن تُحذف البيانات من
table1ولا من
table2.
- قد يكون
table1جدولًا مؤقتًا.
- يجب أن يكون للجدولين البنية نفسها.
- يجب أن يكون للجدولين مفتاح التقسيم نفسه، ومفتاح ORDER BY نفسه، والمفتاح الأساسي نفسه.
- يجب أن تكون للجدولين سياسة التخزين نفسها.
- يجب أن يتضمن جدول الوجهة جميع الفهارس والإسقاطات الموجودة في الجدول المصدر. إذا كان الإعداد
enforce_index_structure_match_on_partition_manipulationمُمكّنًا في جدول الوجهة، فيجب أن تكون الفهارس والإسقاطات متطابقة. وإلا، فيمكن أن يشتمل جدول الوجهة على جميع فهارس الجدول المصدر وإسقاطاته، بالإضافة إلى فهارس وإسقاطات أخرى.
REPLACE PARTITION
ينسخ هذا الاستعلام قسم البيانات من
ALTER TABLE table2 [ON CLUSTER cluster] REPLACE PARTITION partition_expr FROM table1
table1 إلى
table2 ويستبدل القسم الموجود في
table2. هذه العملية ذرية.
لاحظ ما يلي:
- لن تُحذف البيانات من
table1.
- يمكن أن يكون
table1جدولًا مؤقتًا.
- يجب أن تكون للجدولين البنية نفسها.
- يجب أن يكون للجدولين مفتاح التقسيم نفسه، ومفتاح ORDER BY نفسه، والمفتاح الأساسي نفسه.
- يجب أن تكون للجدولين سياسة التخزين نفسها.
- يجب أن يتضمن الجدول الوجهة جميع الفهارس والإسقاطات الموجودة في الجدول المصدر. إذا كان الإعداد
enforce_index_structure_match_on_partition_manipulationمُمكّنًا في الجدول الوجهة، فيجب أن تكون الفهارس والإسقاطات متطابقة. وإلا، يمكن أن يشتمل الجدول الوجهة على مجموعة فائقة من فهارس الجدول المصدر وإسقاطاته.
MOVE PARTITION TO TABLE
ينقل هذا الاستعلام قسم البيانات من
ALTER TABLE table_source [ON CLUSTER cluster] MOVE PARTITION partition_expr TO TABLE table_dest
table_source إلى
table_dest مع حذف البيانات من
table_source.
لكي يعمل الاستعلام بنجاح، يجب استيفاء الشروط التالية:
- يجب أن يكون للجدولين البنية نفسها.
- يجب أن يكون للجدولين مفتاح التقسيم نفسه، ومفتاح ORDER BY نفسه، والمفتاح الأساسي نفسه.
- يجب أن تكون للجدولين سياسة التخزين نفسها.
- يجب أن ينتمي الجدولان إلى الفئة نفسها من المحرك (replicated أو non-replicated).
- يجب أن يتضمن جدول الوجهة جميع الفهارس والإسقاطات الموجودة في جدول المصدر. إذا كان الإعداد
enforce_index_structure_match_on_partition_manipulationمُمكّنًا في جدول الوجهة، فيجب أن تكون الفهارس والإسقاطات متطابقة تمامًا. وإلا، يمكن أن يضم جدول الوجهة مجموعةً أشمل من فهارس جدول المصدر وإسقاطاته.
CLEAR COLUMN IN PARTITION
يعيد ضبط جميع القيم في العمود المحدد داخل قسم. إذا كان البند
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] CLEAR COLUMN column_name IN PARTITION partition_expr
DEFAULT محددًا عند إنشاء جدول، فإن هذا الاستعلام يعيّن قيمة العمود إلى القيمة الافتراضية المحددة.
مثال:
ALTER TABLE visits CLEAR COLUMN hour in PARTITION 201902
FREEZE PARTITION
ينشئ هذا الاستعلام نسخة احتياطية محلية لقسم محدد. وإذا حُذف بند
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] FREEZE [PARTITION partition_expr] [WITH NAME 'backup_name']
PARTITION، ينشئ الاستعلام نسخة احتياطية لجميع الأقسام دفعة واحدة.
لاحظ أنه بالنسبة إلى الجداول ذات النمط القديم، يمكنك تحديد بادئة اسم القسم (على سبيل المثال،
تُنفَّذ عملية النسخ الاحتياطي بالكامل من دون إيقاف الخادم.
2019) — وعندئذٍ ينشئ الاستعلام نسخة احتياطية لجميع الأقسام المطابقة. اقرأ عن تعيين تعبير القسم في قسم كيفية تعيين تعبير القسم.
عند التنفيذ، ولإنشاء لقطة بيانات، ينشئ الاستعلام روابط صلبة لبيانات الجدول. وتوضع هذه الروابط الصلبة في الدليل
/var/lib/clickhouse/shadow/N/...، حيث:
- يمثّل
/var/lib/clickhouse/دليل العمل الخاص بـ ClickHouse والمحدَّد في ملف config.
- يمثّل
Nالرقم التزايدي للنسخة الاحتياطية.
- إذا جرى تحديد المعلَمة
WITH NAME، فتُستخدم قيمة المعلَمة
'backup_name'بدلًا من الرقم التزايدي.
يُنشأ داخل النسخة الاحتياطية نفس هيكل الأدلة الموجود داخل
إذا كنت تستخدم مجموعة من الأقراص لتخزين البيانات في جدول، فسيظهر الدليل
shadow/N على كل قرص، مع تخزين أجزاء البيانات التي طابقتها عبارة
PARTITION.
/var/lib/clickhouse/. وينفّذ الاستعلام
chmod على جميع الملفات، بما يمنع الكتابة إليها.
بعد إنشاء النسخة الاحتياطية، يمكنك نسخ البيانات من
/var/lib/clickhouse/shadow/ إلى الخادم البعيد ثم حذفها من الخادم المحلي. لاحظ أن الاستعلام
ALTER t FREEZE PARTITION لا يُكرَّر. فهو ينشئ نسخة احتياطية محلية على الخادم المحلي فقط.
ينشئ الاستعلام النسخة الاحتياطية على الفور تقريبًا (لكنه ينتظر أولًا حتى تنتهي الاستعلامات الحالية على الجدول المعني من التنفيذ).
ينسخ
ALTER TABLE t FREEZE PARTITION البيانات فقط، وليس بيانات وصفي الجدول. ولإنشاء نسخة احتياطية من بيانات وصفي الجدول، انسخ الملف
/var/lib/clickhouse/metadata/database/table.sql
لاستعادة البيانات من نسخة احتياطية، اتبع ما يلي:
- أنشئ الجدول إذا لم يكن موجودًا. لعرض الاستعلام، استخدم ملف .sql (واستبدل
ATTACHفيه بـ
CREATE).
- انسخ البيانات من الدليل
data/database/table/داخل النسخة الاحتياطية إلى الدليل
/var/lib/clickhouse/data/database/table/detached/.
- شغّل استعلامات
ALTER TABLE t ATTACH PARTITIONلإضافة البيانات إلى جدول.
max_threads.
لمزيد من المعلومات حول النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، راجع قسم “النسخ الاحتياطي والاستعادة في ClickHouse”.
UNFREEZE PARTITION
يزيل أقسام
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] UNFREEZE [PARTITION 'part_expr'] WITH NAME 'backup_name'
frozen ذات الاسم المحدد من القرص. وإذا حُذفت عبارة
PARTITION، يزيل الاستعلام النسخة الاحتياطية لجميع الأقسام دفعةً واحدة.
CLEAR INDEX IN PARTITION
يعمل الاستعلام بشكل مشابه لـ
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] CLEAR INDEX index_name IN PARTITION partition_expr
CLEAR COLUMN، لكنه يعيد تعيين فهرس بدلًا من بيانات عمود.
FETCH PARTITION|PART
ينزّل قسمًا من خادم آخر. لا يعمل هذا الاستعلام إلا مع الجداول المُنسَّخة. ينفّذ هذا الاستعلام ما يلي:
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] FETCH PARTITION|PART partition_expr FROM 'path-in-zookeeper'
- ينزّل القسم|الجزء من الشظية المحددة. في ‘path-in-zookeeper’ يجب تحديد مسار إلى الشظية في ZooKeeper.
- ثم يضع الاستعلام البيانات التي تم تنزيلها في الدليل
detachedللجدول
table_name. استخدم الاستعلام ATTACH PARTITION|PART لإضافة البيانات إلى الجدول.
- FETCH PARTITION
ALTER TABLE users FETCH PARTITION 201902 FROM '/clickhouse/tables/01-01/visits';
ALTER TABLE users ATTACH PARTITION 201902;
- FETCH PART
لاحظ ما يلي:
ALTER TABLE users FETCH PART 201901_2_2_0 FROM '/clickhouse/tables/01-01/visits';
ALTER TABLE users ATTACH PART 201901_2_2_0;
- إن الاستعلام
ALTER ... FETCH PARTITION|PARTلا يُكرَّر عبر النسخ المتماثلة. فهو يضع الجزء أو القسم في الدليل
detachedعلى الخادم المحلي فقط.
- إن الاستعلام
ALTER TABLE ... ATTACHيُكرَّر عبر النسخ المتماثلة. فهو يضيف البيانات إلى جميع النسخ المتماثلة. وتُضاف البيانات إلى إحدى النسخ المتماثلة من الدليل
detached، وإلى النسخ الأخرى من النسخ المتماثلة المجاورة.
ALTER TABLE، فإنه لا يغيّر بنية الجدول ولا يغيّر فورًا البيانات المتاحة في الجدول.
ينقل الأقسام أو أجزاء البيانات إلى وحدة تخزين أو قرص آخر في الجداول التي تستخدم المحرك
MOVE PARTITION|PART
MergeTree. راجع استخدام عدة أجهزة تخزين كتلية لتخزين البيانات.
استعلام
ALTER TABLE table_name [ON CLUSTER cluster] MOVE PARTITION|PART partition_expr TO DISK|VOLUME 'disk_name'
ALTER TABLE t MOVE:
- غير مكرّر، لأن النسخ المتماثلة المختلفة قد تكون لها سياسات تخزين مختلفة.
- يُرجع خطأً إذا لم يكن القرص أو وحدة التخزين المحددة مُهيّأة. ويُرجع الاستعلام أيضًا خطأً إذا تعذّر تطبيق شروط نقل البيانات المحددة في سياسة التخزين.
- قد يُرجع خطأً إذا كانت البيانات المطلوب نقلها قد نُقلت بالفعل بواسطة عملية في الخلفية، أو بواسطة استعلام
ALTER TABLE t MOVEآخر متزامن، أو نتيجة دمج البيانات في الخلفية. ولا ينبغي للمستخدم اتخاذ أي إجراءات إضافية في هذه الحالة.
ALTER TABLE hits MOVE PART '20190301_14343_16206_438' TO VOLUME 'slow'
ALTER TABLE hits MOVE PARTITION '2019-09-01' TO DISK 'fast_ssd'
يُعدِّل البيانات في القسم المحدد التي تطابق تعبير التصفية المحدد. ويُنفَّذ كـ mutation. البنية:
UPDATE IN PARTITION
ALTER TABLE [db.]table [ON CLUSTER cluster] UPDATE column1 = expr1 [, ...] [IN PARTITION partition_expr] WHERE filter_expr
-- using partition name
ALTER TABLE mt UPDATE x = x + 1 IN PARTITION 2 WHERE p = 2;
-- using partition id
ALTER TABLE mt UPDATE x = x + 1 IN PARTITION ID '2' WHERE p = 2;
انظر أيضًا
يحذف البيانات من القسم المحدد التي تطابق تعبير التصفية المحدد. ويُنفَّذ على هيئة mutation. البنية:
DELETE IN PARTITION
ALTER TABLE [db.]table [ON CLUSTER cluster] DELETE [IN PARTITION partition_expr] WHERE filter_expr
-- using partition name
ALTER TABLE mt DELETE IN PARTITION 2 WHERE p = 2;
-- using partition id
ALTER TABLE mt DELETE IN PARTITION ID '2' WHERE p = 2;
سيُعيد هذا كتابة الأجزاء من الصفر باستخدام جميع الإعدادات الجديدة. وهذا منطقي، لأن الإعدادات على مستوى الجدول مثل
REWRITE PARTS
use_const_adaptive_granularity لا تُطبَّق افتراضيًا إلا على الأجزاء التي أُعيدت كتابتها حديثًا.
ALTER TABLE mt REWRITE PARTS;
ALTER TABLE mt REWRITE PARTS IN PARTITION 2;
راجع أيضًا
يمكنك تحديد تعبير التقسيم في استعلامات
كيفية تحديد تعبير التقسيم
ALTER ... PARTITION بطرق مختلفة:
- كقيمة من العمود
partitionفي جدول
system.parts. على سبيل المثال:
ALTER TABLE visits DETACH PARTITION 201901.
- باستخدام keyword
ALL. ولا يمكن استخدامه إلا مع DROP/DETACH/ATTACH/ATTACH FROM. على سبيل المثال:
ALTER TABLE visits ATTACH PARTITION ALL.
- كـ Tuple من expressions أو الثوابت يطابق (من حيث الأنواع) Tuple الخاص بـ partitioning key للجدول. وفي حالة partitioning key المكوَّن من عنصر واحد، يجب تضمين تعبير التقسيم داخل الدالة
tuple (...). على سبيل المثال:
ALTER TABLE visits DETACH PARTITION tuple(toYYYYMM(toDate('2019-01-25'))).
- باستخدام partition ID. وهو معرّف String للقسم (human-readable إن أمكن) يُستخدم كاسم للأقسام في نظام الملفات وفي ZooKeeper. ويجب تحديد partition ID في clause
PARTITION IDبين single quotes. على سبيل المثال:
ALTER TABLE visits DETACH PARTITION ID '201901'.
- في استعلامَي ALTER ATTACH PART وDROP DETACHED PART، لتحديد اسم part، استخدم string literal بقيمة من العمود
nameفي جدول system.detached_parts. على سبيل المثال:
ALTER TABLE visits ATTACH PART '201901_1_1_0'.
String، يجب تحديده بين علامتَي اقتباس (
'). أما النوعان
Date و
Int* فلا يحتاجان إلى علامات اقتباس.
تنطبق جميع القواعد المذكورة أعلاه أيضًا على استعلام OPTIMIZE. وإذا كنت بحاجة إلى تحديد القسم الوحيد عند تحسين جدول غير مُقسَّم، فاضبط expression
PARTITION tuple(). على سبيل المثال:
يحدِّد
OPTIMIZE TABLE table_not_partitioned PARTITION tuple() FINAL;
IN PARTITION القسم الذي تُطبَّق عليه تعبيرات UPDATE أو DELETE نتيجةً لاستعلام
ALTER TABLE. ولا تُنشأ أجزاء جديدة إلا من القسم المحدَّد. وبهذه الطريقة، يساعد
IN PARTITION على تقليل الحمل عندما يكون الجدول مُقسَّمًا إلى عدد كبير من الأقسام، ولا تحتاج إلا إلى تحديث البيانات بشكل موضعي.
تُعرَض أمثلة على استعلامات
ALTER ... PARTITION في الاختبارين
00502_custom_partitioning_local و
00502_custom_partitioning_replicated_zookeeper.