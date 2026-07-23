يحوّل التمثيل الداخلي لأنواع البيانات الأخرى إلى ترميز بالقاموس.

LowCardinality(data_type)

المعلمات

data_type — String، وFixedString، وDate، وDateTime، والأنواع العددية باستثناء Decimal. لا تكون LowCardinality فعّالة مع بعض أنواع البيانات؛ راجع وصف الإعداد allow_suspicious_low_cardinality_types.

LowCardinality هو بنية إضافية تغيّر طريقة تخزين البيانات وقواعد معالجتها. يطبّق ClickHouse LowCardinality . ويؤدي العمل مع البيانات المرمّزة بالقاموس إلى زيادة ملحوظة في أداء استعلامات هو بنية إضافية تغيّر طريقة تخزين البيانات وقواعد معالجتها. يطبّق ClickHouse ترميز القاموس على أعمدة. ويؤدي العمل مع البيانات المرمّزة بالقاموس إلى زيادة ملحوظة في أداء استعلامات SELECT في العديد من التطبيقات.

تعتمد كفاءة استخدام نوع البيانات LowCardinality على مدى تنوّع البيانات. إذا كان القاموس يحتوي على أقل من 10,000 قيمة مميّزة، فعادةً ما يوفّر ClickHouse كفاءة أعلى في قراءة البيانات وتخزينها. أمّا إذا كان القاموس يحتوي على أكثر من 100,000 قيمة مميّزة، فقد يكون أداء ClickHouse أسوأ مقارنةً باستخدام أنواع البيانات العادية.

LowCardinality بدلًا من LowCardinality مرونة أكبر في الاستخدام، وغالبًا ما يحقق الكفاءة نفسها أو كفاءة أعلى. فكّر في استخدامبدلًا من Enum عند العمل مع السلاسل النصية. يوفّرمرونة أكبر في الاستخدام، وغالبًا ما يحقق الكفاءة نفسها أو كفاءة أعلى.

أنشئ جدولًا يحتوي على عمود LowCardinality :

CREATE TABLE lc_t ( `id` UInt16, `strings` LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id

​ الإعدادات والدوال ذات الصلة

الإعدادات:

الدوال: