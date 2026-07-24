metric_name1[tag1=value1, tag2=value2, ...] = {timestamp1: value1, timestamp2: value2, ...}
metric_name2[...] = ...
هذه ميزة تجريبية، وقد تتغير مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة. فعِّل استخدام محرك الجدول TimeSeries باستخدام الإعداد allow_experimental_time_series_table. أدخِل الأمر
set allow_experimental_time_series_table = 1.
الصياغة
CREATE TABLE name [(columns)] ENGINE=TimeSeries
[SETTINGS var1=value1, ...]
[SAMPLES db.samples_table_name | [SAMPLES INNER COLUMNS (...)] [SAMPLES INNER ENGINE engine(arguments)]]
[TAGS db.tags_table_name | [TAGS INNER COLUMNS (...)] [TAGS INNER ENGINE engine(arguments)]]
[METRICS db.metrics_table_name | [METRICS INNER COLUMNS (...)] [METRICS INNER ENGINE engine(arguments)]]
للكلمة المفتاحية
SAMPLES اسم مستعار هو
DATA، وقد أُبقي عليه للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة.
من الأسهل البدء بالإعدادات الافتراضية لكل شيء (يُسمح بإنشاء جدول
الاستخدام
TimeSeries من دون تحديد قائمة بالأعمدة):
بعد ذلك، يمكن استخدام هذا الجدول مع البروتوكولات التالية (يجب تعيين منفذ في تهيئة الخادم):
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
تُنشأ أعمدة جدول TimeSeries تلقائيًا. وهذه هي الأعمدة الخارجية؛ فهي لا تخزّن أي بيانات، وإنما توفّر فقط واجهة لـ SELECT/INSERT. وتُخزَّن البيانات الفعلية في الجداول الهدف. وفيما يلي قائمة الأعمدة الخارجية:
الأعمدة الخارجية
مثال:
|Name
|Type
|Description
metric_name
String
|اسم المقياس
tags
Map(String, String)
|خريطة الوسوم (التسميات) للسلسلة الزمنية
time_series
Array(Tuple(DateTime64(3), Float64)) افتراضيًا
|مصفوفة من أزواج (timestamp، value) لسلسلة زمنية. ويمكن اشتقاق نوعَي عنصر timestamp والعنصر scalar في Tuple من تعريف
INNER COLUMNS الخاص بـ samples (راجع تحديد الأعمدة الخارجية)
metric_family
String
|اسم عائلة المقياس (للبيانات الوصفية للمقاييس)
type
String
|نوع المقياس (مثل “counter” و”gauge”)
unit
String
|وحدة المقياس
help
String
|وصف المقياس
يُسمح بأن تكون القيمة
INSERT INTO my_table (metric_name, tags, time_series) VALUES
('cpu_usage', {'job': 'node_exporter', 'instance': 'host1:9100'},
[(toDateTime64('2024-01-01 00:00:00', 3), 0.5), (toDateTime64('2024-01-01 00:01:00', 3), 0.7)])
metric_name فارغة عند الإدخال، ما يعني أن اسم المقياس يُحدَّد في
tags ضمن
__name__، على سبيل المثال:
لإدراج البيانات الوصفية للمقاييس، أدرِجها في الأعمدة
INSERT INTO my_table (tags, time_series) VALUES
({'__name__': 'cpu_usage', 'job': 'test'},
[(toDateTime64('2024-01-01 00:00:00', 3), 0.5)])
metric_family و
type و
unit و
help:
INSERT INTO my_table (metric_name, tags, time_series, metric_family, type, unit, help) VALUES
('http_requests_total', {'method': 'GET'}, [(now64(), 100.0)],
'http_requests_total', 'counter', 'requests', 'Total HTTP requests')
يمكن إدراج العمود الخارجي
تحديد الأعمدة الخارجية
time_series صراحةً في عبارة
CREATE TABLE لاستبدال نوعه الافتراضي
Array(Tuple(DateTime64(3), Float64)). يستخرج ClickHouse نوعَي الطابع الزمني والقيمة القياسية من الـ tuple ويُمرّرهما إلى جدول العينات الداخلي:
وهذا يعادل التصريح مباشرةً بأنواع أعمدة الطابع الزمني والقيمة في عبارة
CREATE TABLE my_table (time_series Array(Tuple(UInt32, Float32))) ENGINE=TimeSeries
INNER COLUMNS الخاصة بجدول samples:
إذا استُخدمت الصيغتان كلتاهما ضمن عبارة
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
SAMPLES INNER COLUMNS (timestamp UInt32, value Float32)
CREATE TABLE نفسها، فيجب أن تتطابق الأنواع المُعلنة.
لا يحتوي جدول
الجداول الهدف
TimeSeries على بيانات خاصة به، إذ يُخزَّن كل شيء في جداوله الهدف.
وهذا يشبه طريقة عمل العرض المادي،
مع فارق أن العرض المادي له جدول هدف واحد،
بينما يحتوي جدول
TimeSeries على ثلاثة جداول هدف باسم samples وtags وmetrics.
يمكن تحديد الجداول الهدف صراحةً في استعلام
CREATE TABLE
أو يمكن لمحرك جدول
TimeSeries إنشاء الجداول الهدف الداخلية تلقائيًا.
تُحوَّل الصفوف المُدرجة في جدول
TimeSeries، وتُقسَّم إلى كتل، ثم تُدرج في هذه الجداول الهدف الثلاثة.
الجداول الهدف هي كما يلي:
يحتوي جدول samples على سلاسل زمنية مرتبطة بمعرّف معيّن. يجب أن يحتوي جدول samples على الأعمدة التالية:
جدول العينات
يحتوي جدول tags على المعرّفات المحسوبة لكل توليفة من اسم مقياس والوسوم. يجب أن يحتوي جدول tags على الأعمدة التالية:
|الاسم
|إلزامي؟
|النوع الافتراضي
|الأنواع الممكنة
|الوصف
id
|[x]
UUID
|أيّ نوع
|يحدّد مجموعة من أسماء المقاييس والوسوم
timestamp
|[x]
DateTime64(3)
DateTime64(X)
|نقطة زمنية
value
|[x]
Float64
Float32 أو
Float64
|قيمة مرتبطة بـ
timestamp
|Name
|Mandatory?
|Default type
|Possible types
|Description
id
|[x]
UUID
|any (must match the type of
id in the samples table)
|يعرّف
id توليفة من اسم مقياس والوسوم. ويحدّد تعبير DEFAULT كيفية حساب هذا المعرّف
metric_name
|[x]
LowCardinality(String)
String or
LowCardinality(String)
|اسم المقياس
<tag_value_column>
|[ ]
String
String or
LowCardinality(String) or
LowCardinality(Nullable(String))
|قيمة وسم معيّن، ويُحدَّد اسم الوسم واسم العمود المقابل له في الإعداد tags_to_columns
tags
|[x]
Map(LowCardinality(String), String)
Map(String, String) or
Map(LowCardinality(String), String) or
Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String))
|خريطة الوسوم مع استبعاد الوسم
__name__ الذي يحتوي على اسم المقياس، واستبعاد الوسوم التي أُدرجت أسماؤها في الإعداد tags_to_columns
all_tags
|[ ]
Map(String, String)
Map(String, String) or
Map(LowCardinality(String), String) or
Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String))
|عمود مؤقت، ويمثل كل صف فيه خريطة لجميع الوسوم مع استبعاد الوسم
__name__ فقط الذي يحتوي على اسم المقياس. والغرض الوحيد من هذا العمود هو استخدامه أثناء حساب
id
min_time
|[ ]
Nullable(DateTime64(3))
DateTime64(X) or
Nullable(DateTime64(X))
|أدنى طابع زمني للسلسلة الزمنية ذات
id هذا. يُنشأ العمود إذا كانت قيمة store_min_time_and_max_time هي
true
max_time
|[ ]
Nullable(DateTime64(3))
DateTime64(X) or
Nullable(DateTime64(X))
|أقصى طابع زمني للسلسلة الزمنية ذات
id هذا. يُنشأ العمود إذا كانت قيمة store_min_time_and_max_time هي
true
يحتوي جدول metrics على بعض المعلومات حول المقاييس التي جُمعت، وأنواعها وأوصافها. يجب أن يحتوي جدول metrics على الأعمدة التالية:
جدول المقاييس
|الاسم
|إلزامي؟
|النوع الافتراضي
|الأنواع الممكنة
|الوصف
metric_family_name
|[x]
String
String أو
LowCardinality(String)
|اسم عائلة المقياس
type
|[x]
LowCardinality(String)
String أو
LowCardinality(String)
|نوع عائلة المقياس، ويكون إحدى القيم التالية: “counter” أو “gauge” أو “summary” أو “stateset” أو “histogram” أو “gaugehistogram”
unit
|[x]
LowCardinality(String)
String أو
LowCardinality(String)
|الوحدة المستخدمة في المقياس
help
|[x]
String
String أو
LowCardinality(String)
|وصف المقياس
توجد عدة طرق لإنشاء جدول باستخدام محرك الجدول
الإنشاء
TimeSeries.
أبسط تعليمة
سينشئ فعليًا الجدول التالي (يمكنك التأكد من ذلك بتنفيذ
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
SHOW CREATE TABLE my_table):
لذا جرى إنشاء الأعمدة تلقائيًا، وهناك أيضًا ثلاثة جداول هدف داخلية لها تعريفات أعمدة خاصة بها مخزّنة في عبارة
CREATE TABLE my_table
(
`metric_name` String,
`tags` Map(String, String),
`time_series` Array(Tuple(DateTime64(3), Float64)),
`metric_family` String,
`type` String,
`unit` String,
`help` String
)
ENGINE = TimeSeries
SAMPLES INNER COLUMNS
(
`id` UUID,
`timestamp` DateTime64(3),
`value` Float64
)
SAMPLES INNER ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, timestamp)
TAGS INNER COLUMNS
(
`id` UUID DEFAULT reinterpretAsUUID(sipHash128(metric_name, all_tags)),
`metric_name` LowCardinality(String),
`tags` Map(LowCardinality(String), String),
`all_tags` Map(String, String) EPHEMERAL,
`min_time` SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime64(3))),
`max_time` SimpleAggregateFunction(max, Nullable(DateTime64(3)))
)
TAGS INNER ENGINE = AggregatingMergeTree PRIMARY KEY metric_name ORDER BY (metric_name, id) SETTINGS allow_dimensions_outside_sorting_key = 1
METRICS INNER COLUMNS
(
`metric_family_name` String,
`type` LowCardinality(String),
`unit` LowCardinality(String),
`help` String
)
METRICS INNER ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY metric_family_name
INNER COLUMNS.
تحمل الجداول الهدف الداخلية أسماء مثل
.inner_id.samples.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx,
.inner_id.tags.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx، و
.inner_id.metrics.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
ولكل جدول هدف مجموعة الأعمدة الخاصة به:
CREATE TABLE default.`.inner_id.samples.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx`
(
`id` UUID,
`timestamp` DateTime64(3),
`value` Float64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (id, timestamp)
CREATE TABLE default.`.inner_id.tags.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx`
(
`id` UUID DEFAULT reinterpretAsUUID(sipHash128(metric_name, all_tags)),
`metric_name` LowCardinality(String),
`tags` Map(LowCardinality(String), String),
`all_tags` Map(String, String) EPHEMERAL,
`min_time` SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime64(3))),
`max_time` SimpleAggregateFunction(max, Nullable(DateTime64(3)))
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
PRIMARY KEY metric_name
ORDER BY (metric_name, id)
SETTINGS allow_dimensions_outside_sorting_key = 1
CREATE TABLE default.`.inner_id.metrics.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx`
(
`metric_family_name` String,
`type` LowCardinality(String),
`unit` LowCardinality(String),
`help` String
)
ENGINE = ReplacingMergeTree
ORDER BY metric_family_name
تنسخ العبارة
إنشاء جدول AS من جدول موجود
CREATE TABLE new_table AS existing_table من
existing_table ما يلي:
SETTINGS
INNER COLUMNSلكل نوع
INNER ENGINEلكل نوع
existing_table يحتوي على أهداف خارجية.
يُعاد توليد قائمة الأعمدة الخارجية ولا تُنسخ.
يمكنك ضبط أنواع الأعمدة في الجداول الهدف الداخلية باستخدام عبارة
ضبط أنواع الأعمدة
INNER COLUMNS. على سبيل المثال، لتخزين الطوابع الزمنية بالميكروثانية والقيم كـ
Float32:
يمكن استخدام الجملة نفسها لتحديد ترميزات الضغط وخصائص الأعمدة الأخرى:
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
SAMPLES INNER COLUMNS (timestamp DateTime64(6), value Float32)
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
SAMPLES INNER COLUMNS (timestamp DateTime64(3) CODEC(DoubleDelta))
يحتوي العمود
العمود
العمود
id
id على معرّفات، ويُحتسب كل معرّف استنادًا إلى تركيبة من اسم المقياس والوسوم.
يمكن تخصيص النوع وتعبير
DEFAULT المستخدم لتوليد المعرّفات عبر البند
TAGS INNER COLUMNS:
يجب أن يكون نوع العمود
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
TAGS INNER COLUMNS (id UInt64 DEFAULT sipHash64(metric_name, all_tags))
id واحدًا من
UUID أو
UInt64 أو
UInt128 أو
FixedString(16). إذا لم يتم تحديد التعبير
DEFAULT، فسيختاره ClickHouse تلقائيًا بناءً على نوع
id. يجب أن تتطابق أنواع
id المُعلنة في الجدولين الداخليين
samples و
tags.
يوفّر الإعداد
id_generator مستوى التخصيص نفسه من دون استخدام العبارة
INNER COLUMNS:
إذا كان هذا الإعداد مُعيَّنًا، فسيُستخدم لتوليد
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
SETTINGS id_generator = 'sipHash64(metric_name, all_tags)'
id حتى إذا كانت قيمة
DEFAULT الخاصة بالعمود تحتوي على تعبير مختلف.
هناك عمودان يحتويان على قيم خريطة للوسوم، هما
tags و
all_tags. في هذا المثال، يشيران إلى المعنى نفسه، لكن قد يختلفان
إذا استُخدم الإعداد
tags_to_columns. يتيح هذا الإعداد تحديد وسم معيّن لتخزينه في عمود منفصل بدلًا من تخزينه
في خريطة داخل العمود
tags:
ستضيف هذه العبارة العمودين
CREATE TABLE my_table
ENGINE = TimeSeries
SETTINGS tags_to_columns = {'instance': 'instance', 'job': 'job'}
instance و
job إلى جدول الوسوم الهدف الداخلي.
في هذه الحالة، لن يحتوي العمود
tags على الوسمين
instance و
job،
لكن العمود
all_tags سيحتوي عليهما. العمود
all_tags مؤقت، والغرض الوحيد منه هو استخدامه في تعبير DEFAULT
للعمود
id.
تستخدم الجداول الهدف الداخلية، افتراضيًا، محركات الجداول التالية:
محركات الجداول الخاصة بالجداول الهدف الداخلية
- يستخدم جدول العينات محرك MergeTree;
- يستخدم جدول الوسوم محرك AggregatingMergeTree لأن البيانات نفسها تُدرج في هذا الجدول غالبًا عدة مرات، لذا نحتاج إلى طريقة
لإزالة التكرارات، وكذلك لأن التجميع مطلوب للعمودين
min_timeو
max_time;
- يستخدم جدول المقاييس محرك ReplacingMergeTree لأن البيانات نفسها تُدرج في هذا الجدول غالبًا عدة مرات، لذا نحتاج إلى طريقة لإزالة التكرارات.
يُبقي جدول الوسوم أعمدة الوسوم (والـ Maps
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries
SAMPLES ENGINE=ReplicatedMergeTree
TAGS ENGINE=ReplicatedAggregatingMergeTree
METRICS ENGINE=ReplicatedReplacingMergeTree
tags/
all_tags) خارج مفتاح الفرز الخاص به،
وهو ما يرفضه
AggregatingMergeTree افتراضيًا (راجع
allow_dimensions_outside_sorting_key).
وهذا آمن هنا لأن تلك الأعمدة تعتمد وظيفيًا على
id، وهو جزء من مفتاح الفرز، لذا فإن جميع
الصفوف التي تدمجها عملية دمج في الخلفية معًا تتشارك القيم نفسها. وعندما يُنشأ جدول الوسوم الداخلي أو يُحدَّد محركه inline كما هو موضح أعلاه، يضبط
TimeSeries القيمة
allow_dimensions_outside_sorting_key = 1 عليه تلقائيًا؛
أما بالنسبة إلى جدول الوسوم التجميعي الخارجي الذي يُنشأ يدويًا، فيجب عليك تعيين هذا الإعداد بنفسك.
يمكن إعداد جدول
الجداول الهدف الخارجية
TimeSeries لاستخدام جدول أُنشئ يدويًا:
يجب أن تتطابق أنواع أعمدة الجداول الخارجية (
CREATE TABLE samples_for_my_table
(
`id` UUID,
`timestamp` DateTime64(3),
`value` Float64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (id, timestamp);
CREATE TABLE tags_for_my_table ...
CREATE TABLE metrics_for_my_table ...
CREATE TABLE my_table ENGINE=TimeSeries SAMPLES samples_for_my_table TAGS tags_for_my_table METRICS metrics_for_my_table;
id و
timestamp و
value وأعمدة
<tag_value_column> المدرجة في
tags_to_columns) مع ما كان جدول
TimeSeries سيُنشئه داخليًا في الحالة العادية (راجع جدول العينات وجدول الوسوم وجدول المقاييس للاطلاع على قيود الأنواع). ويُبلَّغ عن أي عدم تطابق في الأنواع عند تنفيذ
CREATE.
يُحدَّد تعبير مولِّد المعرّف لهدف وسوم خارجي عند وقت INSERT بالترتيب التالي: الإعداد
id_generator (إذا كان معيَّنًا)، ثم
DEFAULT المعرَّف في عمود
id للجدول الخارجي (إن وجد)، ثم المولِّد القياسي المشتق من نوع
id. لذلك، يتجاوز هذا الإعداد أي قيمة
DEFAULT معرَّفة في الجدول الخارجي — راجع عمود
id للتفاصيل.
يمكن تغيير إعدادَين بعد
تعديل الإعدادات
CREATE:
id_generator
filter_by_min_time_and_max_time
لاحظ أن تغيير
ALTER TABLE my_table MODIFY SETTING id_generator = 'sipHash64(metric_name, all_tags)';
ALTER TABLE my_table MODIFY SETTING filter_by_min_time_and_max_time = 0;
id_generator بعد وجود بيانات بالفعل في جدول Tags قد يؤدي إلى إنشاء معرّفات مختلفة لنفس تركيبة metric+tag — إذ تحتفظ الصفوف القديمة بمعرّفاتها القديمة، بينما تستخدم الصفوف الجديدة المولِّد الجديد.
ولا يمكن تغيير الإعدادات الأخرى باستخدام
ALTER ... MODIFY SETTING لأنها تكون مدمجة في مخطط الجداول الداخلية عند
CREATE.
فيما يلي قائمة بالإعدادات التي يمكن تحديدها عند تعريف جدول
الإعدادات
TimeSeries:
|الاسم
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
id_generator
|Expression
|يعتمد على نوع
id
|تعبير يحسب معرّف (بصمة) السلسلة الزمنية من وسومها. إذا لم يتم تعيينه، فسيُستخدم التعبير الافتراضي للعمود
id. وإذا كان التعبير الافتراضي للعمود
id غير معيّن أيضًا، فسيُختار التعبير تلقائيًا
tags_to_columns
|خريطة
|قيمة خريطة تحدد الوسوم التي يجب وضعها في أعمدة منفصلة في جدول tags. الصياغة:
{'tag1': 'column1', 'tag2' : column2, ...}
use_all_tags_column_to_generate_id
|Bool
|true
|عند إنشاء تعبير لحساب معرّف سلسلة زمنية، يتيح هذا الخيار استخدام العمود
all_tags في هذا الحساب
store_min_time_and_max_time
|Bool
|true
|إذا تم تعيينه إلى true، فسيخزّن الجدول
min_time و
max_time لكل سلسلة زمنية
aggregate_min_time_and_max_time
|Bool
|true
|عند إنشاء جدول
tags الداخلي الهدف، يتيح هذا الخيار استخدام
SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime64(3))) بدلًا من
Nullable(DateTime64(3)) فقط كنوع للعمود
min_time، وينطبق الأمر نفسه على العمود
max_time
filter_by_min_time_and_max_time
|Bool
|true
|إذا تم تعيينه إلى true، فسيستخدم الجدول العمودين
min_time و
max_time لتصفية السلاسل الزمنية
فيما يلي قائمة بالدوال التي تقبل جدول
الدوال
TimeSeries كوسيطة: