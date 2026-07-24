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محرك جدول يخزّن سلسلة زمنية، أي مجموعة من القيم المرتبطة بطوابع زمنية ووسوم (أو تسميات):
هذه ميزة تجريبية، وقد تتغير مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة. فعِّل استخدام محرك الجدول TimeSeries باستخدام الإعداد allow_experimental_time_series_table. أدخِل الأمر set allow_experimental_time_series_table = 1.

الصياغة

للكلمة المفتاحية SAMPLES اسم مستعار هو DATA، وقد أُبقي عليه للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة.

الاستخدام

من الأسهل البدء بالإعدادات الافتراضية لكل شيء (يُسمح بإنشاء جدول TimeSeries من دون تحديد قائمة بالأعمدة):
بعد ذلك، يمكن استخدام هذا الجدول مع البروتوكولات التالية (يجب تعيين منفذ في تهيئة الخادم):

الأعمدة الخارجية

تُنشأ أعمدة جدول TimeSeries تلقائيًا. وهذه هي الأعمدة الخارجية؛ فهي لا تخزّن أي بيانات، وإنما توفّر فقط واجهة لـ SELECT/INSERT. وتُخزَّن البيانات الفعلية في الجداول الهدف. وفيما يلي قائمة الأعمدة الخارجية: مثال:
يُسمح بأن تكون القيمة metric_name فارغة عند الإدخال، ما يعني أن اسم المقياس يُحدَّد في tags ضمن __name__، على سبيل المثال:
لإدراج البيانات الوصفية للمقاييس، أدرِجها في الأعمدة metric_family وtype وunit وhelp:

تحديد الأعمدة الخارجية

يمكن إدراج العمود الخارجي time_series صراحةً في عبارة CREATE TABLE لاستبدال نوعه الافتراضي Array(Tuple(DateTime64(3), Float64)). يستخرج ClickHouse نوعَي الطابع الزمني والقيمة القياسية من الـ tuple ويُمرّرهما إلى جدول العينات الداخلي:
وهذا يعادل التصريح مباشرةً بأنواع أعمدة الطابع الزمني والقيمة في عبارة INNER COLUMNS الخاصة بجدول samples:
إذا استُخدمت الصيغتان كلتاهما ضمن عبارة CREATE TABLE نفسها، فيجب أن تتطابق الأنواع المُعلنة.

الجداول الهدف

لا يحتوي جدول TimeSeries على بيانات خاصة به، إذ يُخزَّن كل شيء في جداوله الهدف. وهذا يشبه طريقة عمل العرض المادي، مع فارق أن العرض المادي له جدول هدف واحد، بينما يحتوي جدول TimeSeries على ثلاثة جداول هدف باسم samples وtags وmetrics. يمكن تحديد الجداول الهدف صراحةً في استعلام CREATE TABLE أو يمكن لمحرك جدول TimeSeries إنشاء الجداول الهدف الداخلية تلقائيًا. تُحوَّل الصفوف المُدرجة في جدول TimeSeries، وتُقسَّم إلى كتل، ثم تُدرج في هذه الجداول الهدف الثلاثة. الجداول الهدف هي كما يلي:

جدول العينات

يحتوي جدول samples على سلاسل زمنية مرتبطة بمعرّف معيّن. يجب أن يحتوي جدول samples على الأعمدة التالية:

جدول الوسوم

يحتوي جدول tags على المعرّفات المحسوبة لكل توليفة من اسم مقياس والوسوم. يجب أن يحتوي جدول tags على الأعمدة التالية:

جدول المقاييس

يحتوي جدول metrics على بعض المعلومات حول المقاييس التي جُمعت، وأنواعها وأوصافها. يجب أن يحتوي جدول metrics على الأعمدة التالية:

الإنشاء

توجد عدة طرق لإنشاء جدول باستخدام محرك الجدول TimeSeries. أبسط تعليمة
سينشئ فعليًا الجدول التالي (يمكنك التأكد من ذلك بتنفيذ SHOW CREATE TABLE my_table):
لذا جرى إنشاء الأعمدة تلقائيًا، وهناك أيضًا ثلاثة جداول هدف داخلية لها تعريفات أعمدة خاصة بها مخزّنة في عبارة INNER COLUMNS. تحمل الجداول الهدف الداخلية أسماء مثل .inner_id.samples.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, .inner_id.tags.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx، و.inner_id.metrics.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx ولكل جدول هدف مجموعة الأعمدة الخاصة به:

إنشاء جدول AS من جدول موجود

تنسخ العبارة CREATE TABLE new_table AS existing_table من existing_table ما يلي:
  • SETTINGS
  • INNER COLUMNS لكل نوع
  • INNER ENGINE لكل نوع
لا يُسمح بهذه العبارة إذا كان existing_table يحتوي على أهداف خارجية. يُعاد توليد قائمة الأعمدة الخارجية ولا تُنسخ.

ضبط أنواع الأعمدة

يمكنك ضبط أنواع الأعمدة في الجداول الهدف الداخلية باستخدام عبارة INNER COLUMNS. على سبيل المثال، لتخزين الطوابع الزمنية بالميكروثانية والقيم كـ Float32:
يمكن استخدام الجملة نفسها لتحديد ترميزات الضغط وخصائص الأعمدة الأخرى:

العمود id

يحتوي العمود id على معرّفات، ويُحتسب كل معرّف استنادًا إلى تركيبة من اسم المقياس والوسوم. يمكن تخصيص النوع وتعبير DEFAULT المستخدم لتوليد المعرّفات عبر البند TAGS INNER COLUMNS:
يجب أن يكون نوع العمود id واحدًا من UUID أو UInt64 أو UInt128 أو FixedString(16). إذا لم يتم تحديد التعبير DEFAULT، فسيختاره ClickHouse تلقائيًا بناءً على نوع id. يجب أن تتطابق أنواع id المُعلنة في الجدولين الداخليين samples وtags. يوفّر الإعداد id_generator مستوى التخصيص نفسه من دون استخدام العبارة INNER COLUMNS:
إذا كان هذا الإعداد مُعيَّنًا، فسيُستخدم لتوليد id حتى إذا كانت قيمة DEFAULT الخاصة بالعمود تحتوي على تعبير مختلف.

العمودان tags وall_tags

هناك عمودان يحتويان على قيم خريطة للوسوم، هما tags وall_tags. في هذا المثال، يشيران إلى المعنى نفسه، لكن قد يختلفان إذا استُخدم الإعداد tags_to_columns. يتيح هذا الإعداد تحديد وسم معيّن لتخزينه في عمود منفصل بدلًا من تخزينه في خريطة داخل العمود tags:
ستضيف هذه العبارة العمودين instance وjob إلى جدول الوسوم الهدف الداخلي. في هذه الحالة، لن يحتوي العمود tags على الوسمين instance وjob، لكن العمود all_tags سيحتوي عليهما. العمود all_tags مؤقت، والغرض الوحيد منه هو استخدامه في تعبير DEFAULT للعمود id.

محركات الجداول الخاصة بالجداول الهدف الداخلية

تستخدم الجداول الهدف الداخلية، افتراضيًا، محركات الجداول التالية:
  • يستخدم جدول العينات محرك MergeTree;
  • يستخدم جدول الوسوم محرك AggregatingMergeTree لأن البيانات نفسها تُدرج في هذا الجدول غالبًا عدة مرات، لذا نحتاج إلى طريقة لإزالة التكرارات، وكذلك لأن التجميع مطلوب للعمودين min_time و max_time;
  • يستخدم جدول المقاييس محرك ReplacingMergeTree لأن البيانات نفسها تُدرج في هذا الجدول غالبًا عدة مرات، لذا نحتاج إلى طريقة لإزالة التكرارات.
كما يمكن استخدام محركات جداول أخرى للجداول الهدف الداخلية إذا تم تحديد ذلك:
يُبقي جدول الوسوم أعمدة الوسوم (والـ Maps tags/all_tags) خارج مفتاح الفرز الخاص به، وهو ما يرفضه AggregatingMergeTree افتراضيًا (راجع allow_dimensions_outside_sorting_key). وهذا آمن هنا لأن تلك الأعمدة تعتمد وظيفيًا على id، وهو جزء من مفتاح الفرز، لذا فإن جميع الصفوف التي تدمجها عملية دمج في الخلفية معًا تتشارك القيم نفسها. وعندما يُنشأ جدول الوسوم الداخلي أو يُحدَّد محركه inline كما هو موضح أعلاه، يضبط TimeSeries القيمة allow_dimensions_outside_sorting_key = 1 عليه تلقائيًا؛ أما بالنسبة إلى جدول الوسوم التجميعي الخارجي الذي يُنشأ يدويًا، فيجب عليك تعيين هذا الإعداد بنفسك.

الجداول الهدف الخارجية

يمكن إعداد جدول TimeSeries لاستخدام جدول أُنشئ يدويًا:
يجب أن تتطابق أنواع أعمدة الجداول الخارجية (id وtimestamp وvalue وأعمدة <tag_value_column> المدرجة في tags_to_columns) مع ما كان جدول TimeSeries سيُنشئه داخليًا في الحالة العادية (راجع جدول العينات وجدول الوسوم وجدول المقاييس للاطلاع على قيود الأنواع). ويُبلَّغ عن أي عدم تطابق في الأنواع عند تنفيذ CREATE. يُحدَّد تعبير مولِّد المعرّف لهدف وسوم خارجي عند وقت INSERT بالترتيب التالي: الإعداد id_generator (إذا كان معيَّنًا)، ثم DEFAULT المعرَّف في عمود id للجدول الخارجي (إن وجد)، ثم المولِّد القياسي المشتق من نوع id. لذلك، يتجاوز هذا الإعداد أي قيمة DEFAULT معرَّفة في الجدول الخارجي — راجع عمود id للتفاصيل.

تعديل الإعدادات

يمكن تغيير إعدادَين بعد CREATE:
  • id_generator
  • filter_by_min_time_and_max_time
لاحظ أن تغيير id_generator بعد وجود بيانات بالفعل في جدول Tags قد يؤدي إلى إنشاء معرّفات مختلفة لنفس تركيبة metric+tag — إذ تحتفظ الصفوف القديمة بمعرّفاتها القديمة، بينما تستخدم الصفوف الجديدة المولِّد الجديد. ولا يمكن تغيير الإعدادات الأخرى باستخدام ALTER ... MODIFY SETTING لأنها تكون مدمجة في مخطط الجداول الداخلية عند CREATE.

الإعدادات

فيما يلي قائمة بالإعدادات التي يمكن تحديدها عند تعريف جدول TimeSeries:

الدوال

فيما يلي قائمة بالدوال التي تقبل جدول TimeSeries كوسيطة:
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦