محرك جدول يُخزّن سلاسل زمنية، أي مجموعة من القيم المرتبطة بالطوابع الزمنية والوسوم (أو التسميات).

محرك جدول يخزّن سلسلة زمنية، أي مجموعة من القيم المرتبطة بطوابع زمنية ووسوم (أو تسميات):

metric_name1[tag1=value1, tag2=value2, ...] = {timestamp1: value1, timestamp2: value2, ...} metric_name2[...] = ...

set allow_experimental_time_series_table = 1 . هذه ميزة تجريبية، وقد تتغير مستقبلًا على نحو غير متوافق مع الإصدارات السابقة. فعِّل استخدام محرك الجدول TimeSeries باستخدام الإعداد allow_experimental_time_series_table . أدخِل الأمر

CREATE TABLE name [(columns)] ENGINE = TimeSeries [SETTINGS var1=value1, ...] [SAMPLES db.samples_table_name | [SAMPLES INNER COLUMNS (...)] [SAMPLES INNER ENGINE engine(arguments)]] [TAGS db.tags_table_name | [TAGS INNER COLUMNS (...)] [TAGS INNER ENGINE engine(arguments)]] [METRICS db.metrics_table_name | [METRICS INNER COLUMNS (...)] [METRICS INNER ENGINE engine(arguments)]]

للكلمة المفتاحية SAMPLES اسم مستعار هو DATA ، وقد أُبقي عليه للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة.

من الأسهل البدء بالإعدادات الافتراضية لكل شيء (يُسمح بإنشاء جدول TimeSeries من دون تحديد قائمة بالأعمدة):

CREATE TABLE my_table ENGINE = TimeSeries

بعد ذلك، يمكن استخدام هذا الجدول مع البروتوكولات التالية (يجب تعيين منفذ في تهيئة الخادم):

​ الأعمدة الخارجية

تُنشأ أعمدة جدول TimeSeries تلقائيًا. وهذه هي الأعمدة الخارجية؛ فهي لا تخزّن أي بيانات، وإنما توفّر فقط واجهة لـ SELECT/INSERT. وتُخزَّن البيانات الفعلية في الجداول الهدف . وفيما يلي قائمة الأعمدة الخارجية:

Name Type Description metric_name String اسم المقياس tags Map(String, String) خريطة الوسوم (التسميات) للسلسلة الزمنية time_series Array(Tuple(DateTime64(3), Float64)) افتراضيًا مصفوفة من أزواج (timestamp، value) لسلسلة زمنية. ويمكن اشتقاق نوعَي عنصر timestamp والعنصر scalar في Tuple من تعريف INNER COLUMNS الخاص بـ samples (راجع تحديد الأعمدة الخارجية) metric_family String اسم عائلة المقياس (للبيانات الوصفية للمقاييس) type String نوع المقياس (مثل “counter” و”gauge”) unit String وحدة المقياس help String وصف المقياس

مثال:

INSERT INTO my_table (metric_name, tags, time_series) VALUES ( 'cpu_usage' , { 'job' : 'node_exporter' , 'instance' : 'host1:9100' }, [(toDateTime64('2024-01-01 00:00:00', 3), 0.5), (toDateTime64('2024-01-01 00:01:00', 3), 0.7)])

يُسمح بأن تكون القيمة metric_name فارغة عند الإدخال، ما يعني أن اسم المقياس يُحدَّد في tags ضمن __name__ ، على سبيل المثال:

INSERT INTO my_table (tags, time_series) VALUES ({ '__name__' : 'cpu_usage' , 'job' : 'test' }, [(toDateTime64('2024-01-01 00:00:00', 3), 0.5)])

لإدراج البيانات الوصفية للمقاييس، أدرِجها في الأعمدة metric_family و type و unit و help :

INSERT INTO my_table (metric_name, tags, time_series, metric_family, type , unit, help) VALUES ( 'http_requests_total' , { 'method' : 'GET' }, [(now64(), 100.0)], 'http_requests_total' , 'counter' , 'requests' , 'Total HTTP requests' )

​ تحديد الأعمدة الخارجية

يمكن إدراج العمود الخارجي time_series صراحةً في عبارة CREATE TABLE لاستبدال نوعه الافتراضي Array(Tuple(DateTime64(3), Float64)) . يستخرج ClickHouse نوعَي الطابع الزمني والقيمة القياسية من الـ tuple ويُمرّرهما إلى جدول العينات الداخلي:

CREATE TABLE my_table (time_series Array (Tuple(UInt32, Float32))) ENGINE = TimeSeries

وهذا يعادل التصريح مباشرةً بأنواع أعمدة الطابع الزمني والقيمة في عبارة INNER COLUMNS الخاصة بجدول samples:

CREATE TABLE my_table ENGINE = TimeSeries SAMPLES INNER COLUMNS ( timestamp UInt32, value Float32)

إذا استُخدمت الصيغتان كلتاهما ضمن عبارة CREATE TABLE نفسها، فيجب أن تتطابق الأنواع المُعلنة.

​ الجداول الهدف

TimeSeries على بيانات خاصة به، إذ يُخزَّن كل شيء في جداوله الهدف. وهذا يشبه طريقة عمل TimeSeries على ثلاثة جداول هدف باسم tags وmetrics. لا يحتوي جدولعلى بيانات خاصة به، إذ يُخزَّن كل شيء في جداوله الهدف. وهذا يشبه طريقة عمل العرض المادي ، مع فارق أن العرض المادي له جدول هدف واحد، بينما يحتوي جدولعلى ثلاثة جداول هدف باسم samples

يمكن تحديد الجداول الهدف صراحةً في استعلام CREATE TABLE أو يمكن لمحرك جدول TimeSeries إنشاء الجداول الهدف الداخلية تلقائيًا.

تُحوَّل الصفوف المُدرجة في جدول TimeSeries ، وتُقسَّم إلى كتل، ثم تُدرج في هذه الجداول الهدف الثلاثة.

الجداول الهدف هي كما يلي:

​ جدول العينات

يحتوي جدول samples على سلاسل زمنية مرتبطة بمعرّف معيّن.

يجب أن يحتوي جدول samples على الأعمدة التالية:

الاسم إلزامي؟ النوع الافتراضي الأنواع الممكنة الوصف id [x] UUID أيّ نوع يحدّد مجموعة من أسماء المقاييس والوسوم timestamp [x] DateTime64(3) DateTime64(X) نقطة زمنية value [x] Float64 Float32 أو Float64 قيمة مرتبطة بـ timestamp

يحتوي جدول tags على المعرّفات المحسوبة لكل توليفة من اسم مقياس والوسوم.

يجب أن يحتوي جدول tags على الأعمدة التالية:

Name Mandatory? Default type Possible types Description id [x] UUID any (must match the type of id in the samples table) يعرّف id توليفة من اسم مقياس والوسوم. ويحدّد تعبير DEFAULT كيفية حساب هذا المعرّف metric_name [x] LowCardinality(String) String or LowCardinality(String) اسم المقياس <tag_value_column> [ ] String String or LowCardinality(String) or LowCardinality(Nullable(String)) قيمة وسم معيّن، ويُحدَّد اسم الوسم واسم العمود المقابل له في الإعداد tags_to_columns tags [x] Map(LowCardinality(String), String) Map(String, String) or Map(LowCardinality(String), String) or Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String)) خريطة الوسوم مع استبعاد الوسم __name__ الذي يحتوي على اسم المقياس، واستبعاد الوسوم التي أُدرجت أسماؤها في الإعداد tags_to_columns all_tags [ ] Map(String, String) Map(String, String) or Map(LowCardinality(String), String) or Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String)) عمود مؤقت، ويمثل كل صف فيه خريطة لجميع الوسوم مع استبعاد الوسم __name__ فقط الذي يحتوي على اسم المقياس. والغرض الوحيد من هذا العمود هو استخدامه أثناء حساب id min_time [ ] Nullable(DateTime64(3)) DateTime64(X) or Nullable(DateTime64(X)) أدنى طابع زمني للسلسلة الزمنية ذات id هذا. يُنشأ العمود إذا كانت قيمة store_min_time_and_max_time هي true max_time [ ] Nullable(DateTime64(3)) DateTime64(X) or Nullable(DateTime64(X)) أقصى طابع زمني للسلسلة الزمنية ذات id هذا. يُنشأ العمود إذا كانت قيمة store_min_time_and_max_time هي true

​ جدول المقاييس

يحتوي جدول metrics على بعض المعلومات حول المقاييس التي جُمعت، وأنواعها وأوصافها.

يجب أن يحتوي جدول metrics على الأعمدة التالية:

الاسم إلزامي؟ النوع الافتراضي الأنواع الممكنة الوصف metric_family_name [x] String String أو LowCardinality(String) اسم عائلة المقياس type [x] LowCardinality(String) String أو LowCardinality(String) نوع عائلة المقياس، ويكون إحدى القيم التالية: “counter” أو “gauge” أو “summary” أو “stateset” أو “histogram” أو “gaugehistogram” unit [x] LowCardinality(String) String أو LowCardinality(String) الوحدة المستخدمة في المقياس help [x] String String أو LowCardinality(String) وصف المقياس

توجد عدة طرق لإنشاء جدول باستخدام محرك الجدول TimeSeries . أبسط تعليمة

CREATE TABLE my_table ENGINE = TimeSeries

سينشئ فعليًا الجدول التالي (يمكنك التأكد من ذلك بتنفيذ SHOW CREATE TABLE my_table ):

CREATE TABLE my_table ( `metric_name` String, `tags` Map(String, String), `time_series` Array (Tuple(DateTime64( 3 ), Float64)), `metric_family` String, `type` String, `unit` String, `help` String ) ENGINE = TimeSeries SAMPLES INNER COLUMNS ( `id` UUID, `timestamp` DateTime64( 3 ), `value` Float64 ) SAMPLES INNER ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, timestamp ) TAGS INNER COLUMNS ( `id` UUID DEFAULT reinterpretAsUUID(sipHash128(metric_name, all_tags)), `metric_name` LowCardinality(String), `tags` Map(LowCardinality(String), String), `all_tags` Map(String, String) EPHEMERAL, `min_time` SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime64( 3 ))), `max_time` SimpleAggregateFunction(max, Nullable(DateTime64( 3 ))) ) TAGS INNER ENGINE = AggregatingMergeTree PRIMARY KEY metric_name ORDER BY (metric_name, id) SETTINGS allow_dimensions_outside_sorting_key = 1 METRICS INNER COLUMNS ( `metric_family_name` String, `type` LowCardinality(String), `unit` LowCardinality(String), `help` String ) METRICS INNER ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY metric_family_name

لذا جرى إنشاء الأعمدة تلقائيًا، وهناك أيضًا ثلاثة جداول هدف داخلية لها تعريفات أعمدة خاصة بها مخزّنة في عبارة INNER COLUMNS .

تحمل الجداول الهدف الداخلية أسماء مثل .inner_id.samples.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx , .inner_id.tags.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx ، و .inner_id.metrics.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx ولكل جدول هدف مجموعة الأعمدة الخاصة به:

CREATE TABLE default . `.inner_id.samples.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx` ( `id` UUID, `timestamp` DateTime64( 3 ), `value` Float64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, timestamp )

CREATE TABLE default . `.inner_id.tags.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx` ( `id` UUID DEFAULT reinterpretAsUUID(sipHash128(metric_name, all_tags)), `metric_name` LowCardinality(String), `tags` Map(LowCardinality(String), String), `all_tags` Map(String, String) EPHEMERAL, `min_time` SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime64( 3 ))), `max_time` SimpleAggregateFunction(max, Nullable(DateTime64( 3 ))) ) ENGINE = AggregatingMergeTree PRIMARY KEY metric_name ORDER BY (metric_name, id) SETTINGS allow_dimensions_outside_sorting_key = 1

CREATE TABLE default . `.inner_id.metrics.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx` ( `metric_family_name` String, `type` LowCardinality(String), `unit` LowCardinality(String), `help` String ) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY metric_family_name

​ إنشاء جدول AS من جدول موجود

تنسخ العبارة CREATE TABLE new_table AS existing_table من existing_table ما يلي:

SETTINGS

INNER COLUMNS لكل نوع

لكل نوع INNER ENGINE لكل نوع

لا يُسمح بهذه العبارة إذا كان existing_table يحتوي على أهداف خارجية. يُعاد توليد قائمة الأعمدة الخارجية ولا تُنسخ.

​ ضبط أنواع الأعمدة

يمكنك ضبط أنواع الأعمدة في الجداول الهدف الداخلية باستخدام عبارة INNER COLUMNS . على سبيل المثال، لتخزين الطوابع الزمنية بالميكروثانية والقيم كـ Float32 :

CREATE TABLE my_table ENGINE = TimeSeries SAMPLES INNER COLUMNS ( timestamp DateTime64( 6 ), value Float32)

يمكن استخدام الجملة نفسها لتحديد ترميزات الضغط وخصائص الأعمدة الأخرى:

CREATE TABLE my_table ENGINE = TimeSeries SAMPLES INNER COLUMNS ( timestamp DateTime64( 3 ) CODEC(DoubleDelta))

​ العمود id

يحتوي العمود id على معرّفات، ويُحتسب كل معرّف استنادًا إلى تركيبة من اسم المقياس والوسوم. يمكن تخصيص النوع وتعبير DEFAULT المستخدم لتوليد المعرّفات عبر البند TAGS INNER COLUMNS :

CREATE TABLE my_table ENGINE = TimeSeries TAGS INNER COLUMNS (id UInt64 DEFAULT sipHash64(metric_name, all_tags))

يجب أن يكون نوع العمود id واحدًا من UUID أو UInt64 أو UInt128 أو FixedString(16) . إذا لم يتم تحديد التعبير DEFAULT ، فسيختاره ClickHouse تلقائيًا بناءً على نوع id . يجب أن تتطابق أنواع id المُعلنة في الجدولين الداخليين samples و tags .

يوفّر الإعداد id_generator مستوى التخصيص نفسه من دون استخدام العبارة INNER COLUMNS :

CREATE TABLE my_table ENGINE = TimeSeries SETTINGS id_generator = 'sipHash64(metric_name, all_tags)'

إذا كان هذا الإعداد مُعيَّنًا، فسيُستخدم لتوليد id حتى إذا كانت قيمة DEFAULT الخاصة بالعمود تحتوي على تعبير مختلف.

هناك عمودان يحتويان على قيم خريطة للوسوم، هما tags و all_tags . في هذا المثال، يشيران إلى المعنى نفسه، لكن قد يختلفان إذا استُخدم الإعداد tags_to_columns . يتيح هذا الإعداد تحديد وسم معيّن لتخزينه في عمود منفصل بدلًا من تخزينه في خريطة داخل العمود tags :

CREATE TABLE my_table ENGINE = TimeSeries SETTINGS tags_to_columns = { 'instance' : 'instance' , 'job' : 'job' }

instance و job إلى جدول tags على الوسمين instance و job ، لكن العمود all_tags سيحتوي عليهما. العمود all_tags مؤقت، والغرض الوحيد منه هو استخدامه في تعبير DEFAULT للعمود id . ستضيف هذه العبارة العمودينإلى جدول الوسوم الهدف الداخلي. في هذه الحالة، لن يحتوي العمودعلى الوسمين، لكن العمودسيحتوي عليهما. العمودمؤقت، والغرض الوحيد منه هو استخدامه في تعبير DEFAULT للعمود

​ محركات الجداول الخاصة بالجداول الهدف الداخلية

تستخدم الجداول الهدف الداخلية، افتراضيًا، محركات الجداول التالية:

يستخدم جدول العينات محرك MergeTree;

يستخدم جدول الوسوم محرك AggregatingMergeTree لأن البيانات نفسها تُدرج في هذا الجدول غالبًا عدة مرات، لذا نحتاج إلى طريقة لإزالة التكرارات، وكذلك لأن التجميع مطلوب للعمودين min_time و max_time ;

و ; يستخدم جدول المقاييس محرك ReplacingMergeTree لأن البيانات نفسها تُدرج في هذا الجدول غالبًا عدة مرات، لذا نحتاج إلى طريقة لإزالة التكرارات.

كما يمكن استخدام محركات جداول أخرى للجداول الهدف الداخلية إذا تم تحديد ذلك:

CREATE TABLE my_table ENGINE = TimeSeries SAMPLES ENGINE = ReplicatedMergeTree TAGS ENGINE = ReplicatedAggregatingMergeTree METRICS ENGINE = ReplicatedReplacingMergeTree

tags / all_tags ) خارج مفتاح الفرز الخاص به، وهو ما يرفضه AggregatingMergeTree افتراضيًا (راجع id ، وهو جزء من مفتاح الفرز، لذا فإن جميع الصفوف التي تدمجها عملية دمج في الخلفية معًا تتشارك القيم نفسها. وعندما يُنشأ جدول الوسوم الداخلي أو يُحدَّد محركه inline كما هو موضح أعلاه، يضبط TimeSeries القيمة allow_dimensions_outside_sorting_key = 1 عليه تلقائيًا؛ أما بالنسبة إلى جدول الوسوم التجميعي يُبقي جدول الوسوم أعمدة الوسوم (والـ Maps) خارج مفتاح الفرز الخاص به، وهو ما يرفضهافتراضيًا (راجع allow_dimensions_outside_sorting_key ). وهذا آمن هنا لأن تلك الأعمدة تعتمد وظيفيًا على، وهو جزء من مفتاح الفرز، لذا فإن جميع الصفوف التي تدمجها عملية دمج في الخلفية معًا تتشارك القيم نفسها. وعندما يُنشأ جدول الوسوم الداخلي أو يُحدَّد محركه inline كما هو موضح أعلاه، يضبطالقيمةعليه تلقائيًا؛ أما بالنسبة إلى جدول الوسوم التجميعي الخارجي الذي يُنشأ يدويًا، فيجب عليك تعيين هذا الإعداد بنفسك.

​ الجداول الهدف الخارجية

يمكن إعداد جدول TimeSeries لاستخدام جدول أُنشئ يدويًا:

CREATE TABLE samples_for_my_table ( `id` UUID, `timestamp` DateTime64( 3 ), `value` Float64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, timestamp ); CREATE TABLE tags_for_my_table ... CREATE TABLE metrics_for_my_table ... CREATE TABLE my_table ENGINE = TimeSeries SAMPLES samples_for_my_table TAGS tags_for_my_table METRICS metrics_for_my_table;

id و timestamp و value وأعمدة <tag_value_column> المدرجة في TimeSeries سيُنشئه داخليًا في الحالة العادية (راجع جدول الوسوم و CREATE . يجب أن تتطابق أنواع أعمدة الجداول الخارجية (وأعمدةالمدرجة في tags_to_columns ) مع ما كان جدولسيُنشئه داخليًا في الحالة العادية (راجع جدول العينات جدول المقاييس للاطلاع على قيود الأنواع). ويُبلَّغ عن أي عدم تطابق في الأنواع عند تنفيذ

DEFAULT المعرَّف في عمود id للجدول الخارجي (إن وجد)، ثم المولِّد القياسي المشتق من نوع id . لذلك، يتجاوز هذا الإعداد أي قيمة DEFAULT معرَّفة في الجدول الخارجي — راجع يُحدَّد تعبير مولِّد المعرّف لهدف وسوم خارجي عند وقت INSERT بالترتيب التالي: الإعداد id_generator (إذا كان معيَّنًا)، ثمالمعرَّف في عمودللجدول الخارجي (إن وجد)، ثم المولِّد القياسي المشتق من نوع. لذلك، يتجاوز هذا الإعداد أي قيمةمعرَّفة في الجدول الخارجي — راجع عمود id للتفاصيل.

​ تعديل الإعدادات

يمكن تغيير إعدادَين بعد CREATE :

id_generator

filter_by_min_time_and_max_time

ALTER TABLE my_table MODIFY SETTING id_generator = 'sipHash64(metric_name, all_tags)' ; ALTER TABLE my_table MODIFY SETTING filter_by_min_time_and_max_time = 0 ;

لاحظ أن تغيير id_generator بعد وجود بيانات بالفعل في جدول Tags قد يؤدي إلى إنشاء معرّفات مختلفة لنفس تركيبة metric+tag — إذ تحتفظ الصفوف القديمة بمعرّفاتها القديمة، بينما تستخدم الصفوف الجديدة المولِّد الجديد.

ولا يمكن تغيير الإعدادات الأخرى باستخدام ALTER ... MODIFY SETTING لأنها تكون مدمجة في مخطط الجداول الداخلية عند CREATE .

فيما يلي قائمة بالإعدادات التي يمكن تحديدها عند تعريف جدول TimeSeries :

الاسم النوع الافتراضي الوصف id_generator Expression يعتمد على نوع id تعبير يحسب معرّف (بصمة) السلسلة الزمنية من وسومها. إذا لم يتم تعيينه، فسيُستخدم التعبير الافتراضي للعمود id . وإذا كان التعبير الافتراضي للعمود id غير معيّن أيضًا، فسيُختار التعبير تلقائيًا tags_to_columns خريطة قيمة خريطة تحدد الوسوم التي يجب وضعها في أعمدة منفصلة في جدول tags. الصياغة: {'tag1': 'column1', 'tag2' : column2, ...} use_all_tags_column_to_generate_id Bool true عند إنشاء تعبير لحساب معرّف سلسلة زمنية، يتيح هذا الخيار استخدام العمود all_tags في هذا الحساب store_min_time_and_max_time Bool true إذا تم تعيينه إلى true، فسيخزّن الجدول min_time و max_time لكل سلسلة زمنية aggregate_min_time_and_max_time Bool true عند إنشاء جدول tags الداخلي الهدف، يتيح هذا الخيار استخدام SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime64(3))) بدلًا من Nullable(DateTime64(3)) فقط كنوع للعمود min_time ، وينطبق الأمر نفسه على العمود max_time filter_by_min_time_and_max_time Bool true إذا تم تعيينه إلى true، فسيستخدم الجدول العمودين min_time و max_time لتصفية السلاسل الزمنية