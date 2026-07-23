- ClickHouse Cloud
- Self-managed
في ClickHouse Cloud، يمكنك الحصول على معرّف الاستعلام بالنقر على ”…” في أقصى يمين الشريط أعلى جدول نتائج الاستعلام (بجوار مفتاح التبديل table/chart). سيؤدي ذلك إلى فتح قائمة سياق يمكنك من خلالها النقر على “Copy query ID”.استخدم
clusterAllReplicas(default, system.trace_log) للاختيار من جميع عُقد الـ cluster:
SELECT
count(),
arrayStringConcat(arrayMap(x -> concat(demangle(addressToSymbol(x)), '\n ', addressToLine(x)), trace), '\n') AS sym
FROM clusterAllReplicas(default, system.trace_log)
WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'CPU' AND event_date = today()
GROUP BY trace
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10
SETTINGS allow_introspection_functions = 1
في عمليات النشر المُدارة ذاتيًا، لاستخدام أداة تنميط الاستعلامات اتبع الخطوات التالية:
استخدام أداة تنميط الاستعلامات في عمليات النشر المُدارة ذاتيًا
1
ثبّت ClickHouse مع معلومات تصحيح الأخطاء
ثبّت الحزمة
clickhouse-common-static-dbg:
- اتبع التعليمات في الخطوة “إعداد مستودع Debian”
- شغّل
sudo apt-get install clickhouse-server clickhouse-client clickhouse-common-static-dbgلتثبيت الملفات الثنائية المترجمة لـ ClickHouse مع معلومات تصحيح الأخطاء
- شغّل
sudo service clickhouse-server startلبدء تشغيل الخادم
- شغّل
clickhouse-client. سيلتقط الخادم تلقائيًا رموز تصحيح الأخطاء من
clickhouse-common-static-dbg— ولا تحتاج إلى القيام بأي إجراء خاص لتمكينها
2
تحقّق من إعدادات الخادم
تأكد من إعداد قسم
trace_log في ملف إعدادات الخادم. وهو مُمكَّن افتراضيًا:
يضبط هذا القسم الجدول النظامي trace_log الذي يحتوي على نتائج عمل أداة التنميط. تذكّر أن البيانات في هذا الجدول تكون صالحة فقط أثناء تشغيل الخادم. بعد إعادة تشغيل الخادم، لا ينظّف ClickHouse هذا الجدول، وقد تصبح جميع عناوين الذاكرة الافتراضية المخزنة غير صالحة.
<!-- سجل التتبّع. يخزّن تتبعات المكدس التي تجمعها أدوات تنميط الاستعلامات.
راجع الإعدادين query_profiler_real_time_period_ns و query_profiler_cpu_time_period_ns. -->
<trace_log>
<database>system</database>
<table>trace_log</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<!-- يحدد ما إذا كان ينبغي تفريغ السجلات إلى القرص عند حدوث crash -->
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
<symbolize>true</symbolize>
</trace_log>
3
اضبط مؤقتات التحليل
أعِد الإعدادين
query_profiler_cpu_time_period_ns أو
query_profiler_real_time_period_ns.
يمكن استخدام كلا الإعدادين في الوقت نفسه.تتيح لك هذه الإعدادات ضبط مؤقتات أداة التحليل.
وبما أنها إعدادات جلسة، يمكنك استخدام تردد أخذ العينات مختلف للخادم بالكامل، أو للمستخدمين الأفراد أو ملفات تعريف المستخدمين، أو لجلسة العمل التفاعلية الخاصة بك، أو لكل query على حدة.تردد أخذ العينات الافتراضي هو عينة واحدة في الثانية، كما أن مؤقتَي CPU والوقت الفعلي مُمكَّنان.
ويتيح لك هذا التردد جمع معلومات كافية عن ClickHouse cluster لديك من دون التأثير في أداء الخادم.
إذا كنت بحاجة إلى تحليل كل query على حدة، فاستخدم تردد أخذ العينات أعلى.
4
حلّل الجدول النظامي
trace_log
لتحليل الجدول النظامي
trace_log، اسمح باستخدام دوال الاستبطان عبر الإعداد
allow_introspection_functions:
SET allow_introspection_functions=1
استخدم دوال الاستبطان
لدواعٍ أمنية، تكون دوال الاستبطان معطّلة افتراضيًا
addressToLine و
addressToLineWithInlines و
addressToSymbol و
demangle للحصول على أسماء الدوال ومواضعها في شيفرة ClickHouse.
وللحصول على profile لاستعلام معيّن، تحتاج إلى تجميع البيانات من الجدول
trace_log.
ويمكنك تجميع البيانات بحسب الدوال الفردية أو بحسب تتبعات المكدس كاملة.
يوفّر ClickHouse الدالة التجميعية
إنشاء مخططات اللهب باستخدام الدالة
إنشاء مخططات اللهب باستخدام الدالة
flameGraph
flameGraph التي تُنشئ مخطط اللهب مباشرةً من تتبعات المكدس المخزّنة في
trace_log.
ويكون الناتج مصفوفة من السلاسل النصية بتنسيق متوافق مع flamegraph.pl.
البنية:
الوسائط:
flameGraph(traces, [size = 1], [ptr = 0])
traces— تتبّع مكدس الاستدعاءات.
Array(UInt64).
size— حجم التخصيص لتنميط الذاكرة.
Int64.
ptr— عنوان التخصيص.
UInt64.
ptr غير صفرية، فإن
flameGraph يطابق بين التخصيصات (
size > 0) وعمليات إلغاء التخصيص (
size < 0) التي لها الحجم والمؤشر نفسيهما.
ولا تُعرض إلا التخصيصات التي لم تُحرَّر.
وتُتجاهل عمليات إلغاء التخصيص غير المطابقة.
مخطط اللهب للـ CPU
تتطلب الاستعلامات أدناه أن يكون flamegraph.pl مثبّتًا على جهازك.يمكنك القيام بذلك بتشغيل:
استبدل
git clone https://github.com/brendangregg/FlameGraph
# ثم استخدمه على النحو التالي:
# ~/FlameGraph/flamegraph.pl
flamegraph.pl في الاستعلامات التالية بالمسار الذي يوجد فيه
flamegraph.pl على جهازك.
نفّذ الاستعلام، ثم أنشئ مخطط اللهب:
SET query_profiler_cpu_time_period_ns = 10000000;
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(arrayReverse(trace)))
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'CPU' AND query_id = '<query_id>'" \
| flamegraph.pl > flame_cpu.svg
مخطط اللهب للذاكرة — جميع عمليات تخصيص الذاكرة
شغّل استعلامك، ثم أنشئ مخطط اللهب:
SET memory_profiler_sample_probability = 1, max_untracked_memory = 1;
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size))
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>'" \
| flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem.svg
يطابق هذا النمط عمليات التخصيص مع عمليات تحرير الذاكرة بحسب المؤشر، ويعرض فقط الذاكرة التي لم تُحرَّر أثناء الاستعلام.
مخطط اللهب للذاكرة — التخصيصات غير المُحرَّرة
نفّذ الاستعلام التالي لإنشاء مخطط اللهب:
SET memory_profiler_sample_probability = 1, max_untracked_memory = 1,
use_uncompressed_cache = 1,
merge_tree_max_rows_to_use_cache = 100000000000,
merge_tree_max_bytes_to_use_cache = 1000000000000;
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size, ptr))
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = '<query_id>'" \
| flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_unfreed.svg
يتيح لك هذا الأسلوب تحديد ذروة استخدام الذاكرة وتصور ما كان مخصصًا في تلك اللحظة.
مخطط اللهب للذاكرة — التخصيصات النشطة في لحظة زمنية معيّنة
SET memory_profiler_sample_probability = 1, max_untracked_memory = 1;
تتبّع استخدام الذاكرة بمرور الوقت
SELECT
event_time,
formatReadableSize(max(s)) AS m
FROM (
SELECT
event_time,
sum(size) OVER (ORDER BY event_time) AS s
FROM system.trace_log
WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'MemorySample'
)
GROUP BY event_time
ORDER BY event_time;
حدِّد النقطة الزمنية ذات أعلى استخدام للذاكرة
SELECT
argMax(event_time, s),
max(s)
FROM (
SELECT
event_time,
sum(size) OVER (ORDER BY event_time) AS s
FROM system.trace_log
WHERE query_id = '<query_id>' AND trace_type = 'MemorySample'
);
أنشئ مخطط اللهب لتخصيصات الذاكرة النشطة عند تلك اللحظة الزمنية
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size, ptr))
FROM (
SELECT * FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'MemorySample'
AND query_id = '<query_id>'
AND event_time <= '<time_point>'
ORDER BY event_time
)" \
| flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_time_point_pos.svg
أنشئ مخطط مخطط اللهب لعمليات تحرير الذاكرة بعد تلك النقطة الزمنية (لفهم ما الذي حُرِّر لاحقًا)
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 \
-q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, -size, ptr))
FROM (
SELECT * FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'MemorySample'
AND query_id = '<query_id>'
AND event_time > '<time_point>'
ORDER BY event_time DESC
)" \
| flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_time_point_neg.svg
مقتطف الشيفرة أدناه:
مثال
- يطبّق عامل تصفية على بيانات
trace_logحسب معرّف الاستعلام والتاريخ الحالي.
- يجمّع حسب تتبّع المكدس.
- يستخدم دوال الاستبطان للحصول على تقرير يتضمن:
- أسماء الرموز والدوال المقابلة لها في الشيفرة المصدرية.
- مواضع هذه الدوال في الشيفرة المصدرية.
SELECT
count(),
arrayStringConcat(arrayMap(x -> concat(demangle(addressToSymbol(x)), '\n ', addressToLine(x)), trace), '\n') AS sym
FROM system.trace_log
WHERE (query_id = '<query_id>') AND (event_date = today())
GROUP BY trace
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10