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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يحتوي على تتبع المكدس التي يجمعها مُحلِّل أداء الاستعلام المعتمد على أخذ العينات. ينشئ ClickHouse هذا الجدول عند تعيين قسم إعدادات الخادم trace_log. راجع أيضًا الإعدادات التالية: query_profiler_real_time_period_ns، query_profiler_cpu_time_period_ns، memory_profiler_step، memory_profiler_sample_probability، trace_profile_events. لتحليل السجلات، استخدم دوال introspection التالية: addressToLine وaddressToLineWithInlines وaddressToSymbol وdemangle.

الأعمدة

  • hostname (LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
  • event_date (Date) — تاريخ لحظة أخذ العينة.
  • event_time (DateTime) — الطابع الزمني للحظة أخذ العينة.
  • event_time_microseconds (DateTime64(6)) — الطابع الزمني للحظة أخذ العينة بدقة الميكروثانية.
  • timestamp_ns (UInt64) — الطابع الزمني للحظة أخذ العينة بالنانوثانية.
  • revision (UInt32) — رقم build revision الخاص بـ ClickHouse server. عند الاتصال بالخادم باستخدام clickhouse-client، سترى سلسلة مشابهة لـ Connected to ClickHouse server version 19.18.1.. يحتوي هذا الحقل على revision، وليس version الخاص بالخادم.
  • trace_type (Enum8(‘Real’ = 0, ‘CPU’ = 1, ‘Memory’ = 2, ‘MemorySample’ = 3, ‘MemoryPeak’ = 4, ‘ProfileEvent’ = 5, ‘JemallocSample’ = 6, ‘MemoryAllocatedWithoutCheck’ = 7, ‘Instrumentation’ = 8)) — نوع التتبّع: يمثّل Real جمع stack traces وفق wall-clock time. ويمثّل CPU جمع stack traces وفق وقت CPU. ويمثّل Memory جمع allocations وdeallocations عندما يتجاوز تخصيص الذاكرة الـ watermark التالي. ويمثّل MemorySample جمع allocations وdeallocations عشوائيًا. ويمثّل MemoryPeak جمع تحديثات peak memory usage. ويمثّل ProfileEvent جمع الزيادات في profile events. ويمثّل JemallocSample جمع عينات jemalloc. ويمثّل MemoryAllocatedWithoutCheck جمع عمليات التخصيص الكبيرة (>16MiB) مع تجاهل أي memory limit (لمطوري ClickHouse فقط). ويمثّل Instrumentation traces التي جُمعت عبر instrumentation المُنفَّذ بواسطة XRay.
  • cpu_id (UInt64) — معرّف CPU.
  • thread_id (UInt64) — معرّف thread.
  • thread_name (LowCardinality(String)) — اسم thread.
  • query_id (String) — معرّف الاستعلام الذي يمكن استخدامه للحصول على تفاصيل عن استعلام كان قيد التشغيل من system table المسماة query_log.
  • trace (Array(UInt64)) — stack trace عند لحظة أخذ العينة. كل عنصر هو عنوان ذاكرة افتراضية داخل server process الخاص بـ ClickHouse.
  • size (Int64) — بالنسبة إلى أنواع التتبّع Memory وMemorySample وMemoryAllocatedWithoutCheck وMemoryPeak، فهو مقدار الذاكرة المخصّصة، أما بالنسبة إلى أنواع التتبّع الأخرى فقيمته 0.
  • ptr (UInt64) — عنوان الـ chunk المخصّص.
  • memory_context (Enum8(‘Unknown’ = -1, ‘Global’ = 0, ‘User’ = 1, ‘Process’ = 2, ‘Thread’ = 3, ‘Max’ = 4)) — سياق memory tracker (فقط لـ Memory/MemoryPeak): يكون سياق Unknown غير معرّف لهذا trace_type. ويمثّل Global سياق الخادم. ويمثّل User سياق المستخدم/الدمج. ويمثّل Process سياق العملية (أي الاستعلام). ويمثّل Thread سياق thread (thread الخاصة بعملية معيّنة). أما Max فهي قيمة خاصة تعني أن memory tracker غير محظور (للعمود blocked_context).
  • memory_blocked_context (Enum8(‘Unknown’ = -1, ‘Global’ = 0, ‘User’ = 1, ‘Process’ = 2, ‘Thread’ = 3, ‘Max’ = 4)) — السياق الذي يكون فيه متتبّع الذاكرة موقوفًا (لمطوري ClickHouse فقط): سياق Unknown غير معرّف لهذا trace_type. يشير Global إلى سياق الخادم. ويشير User إلى سياق المستخدم/الدمج. ويشير Process إلى سياق العملية (أي الاستعلام). ويشير Thread إلى سياق الخيط (خيط العملية المعنية). أما Max فهي قيمة خاصة تعني أن متتبّع الذاكرة غير موقوف (لعمود blocked_context).
  • event (LowCardinality(String)) — بالنسبة إلى نوع التتبّع ProfileEvent، فهذا هو اسم حدث profile الذي تم تحديثه، أما في أنواع التتبّع الأخرى فهو سلسلة فارغة.
  • increment (Int64) — بالنسبة إلى نوع التتبّع ProfileEvent، فهذا هو مقدار الزيادة في حدث profile، أما في أنواع التتبّع الأخرى فهو 0.
  • symbols (Array(LowCardinality(String))) — إذا كان تحويل الرموز إلى أسماء مفعّلًا، فسيحتوي على أسماء الرموز بعد فك تشويهها، المقابلة لـ trace. يمكن تفعيل تحويل الرموز إلى أسماء أو تعطيله في الإعداد symbolize ضمن trace_log في ملف تهيئة الخادم.
  • lines (Array(LowCardinality(String))) — إذا كان تحويل الرموز إلى أسماء مفعّلًا، فسيحتوي على سلاسل تضم أسماء الملفات مع أرقام الأسطر، المقابلة لـ trace.
  • function_id (Nullable(Int32)) — بالنسبة إلى نوع التتبّع Instrumentation، فهذا هو المعرّف المُسنَد إلى الدالة في القسم xray_instr_map من ملف ELF الثنائي.
  • function_name (Nullable(String)) — بالنسبة إلى نوع التتبّع Instrumentation، فهذا هو اسم الدالة التي خضعت للـ instrumentation.
  • handler (Nullable(String)) — بالنسبة إلى نوع التتبّع Instrumentation، فهذا هو handler الخاص بالدالة التي خضعت للـ instrumentation.
  • entry_type (Nullable(Enum8(‘Entry’ = 0, ‘Exit’ = 1))) — بالنسبة إلى نوع التتبّع Instrumentation، فهذا هو نوع الإدخال للدالة التي خضعت للـ instrumentation.
  • duration_nanoseconds (Nullable(UInt64)) — بالنسبة إلى نوع التتبّع Instrumentation، فهذا هو الزمن الذي استغرقتْه الدالة أثناء التشغيل، بالنانوثانية.
الأسماء المستعارة:
  • build_id — اسم مستعار لـ 'E2EEB60ED9503BFFA825B628D480CCDC40B2D416'.
يمكن تفعيل أو تعطيل التحويل إلى رموز في symbolize ضمن trace_log في ملف تهيئة الخادم.

مثال

التحويل إلى تنسيق تتبّع الأحداث في Chrome

يمكن تحويل بيانات تحليل الأداء إلى تنسيق تتبّع الأحداث في Chrome باستخدام الاستعلام التالي. احفظ الاستعلام في ملف chrome_trace.sql:
وتشغيله باستخدام ClickHouse Client لتصديره إلى ملف trace.json يمكن استيراده إما عبر Perfetto أو speedscope.
يمكننا حذف جزء المكدس إذا أردنا تتبّعًا أكثر اختصارًا لكنه أقل إفادة.

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦