الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي على تتبع المكدس التي يجمعها مُحلِّل أداء الاستعلام المعتمد على أخذ العينات. ينشئ ClickHouse هذا الجدول عند تعيين قسم إعدادات الخادم trace_log. راجع أيضًا الإعدادات التالية: query_profiler_real_time_period_ns، query_profiler_cpu_time_period_ns، memory_profiler_step، memory_profiler_sample_probability، trace_profile_events. لتحليل السجلات، استخدم دوال introspection التالية:
الوصف
addressToLine و
addressToLineWithInlines و
addressToSymbol و
demangle.
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
event_date(Date) — تاريخ لحظة أخذ العينة.
event_time(DateTime) — الطابع الزمني للحظة أخذ العينة.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — الطابع الزمني للحظة أخذ العينة بدقة الميكروثانية.
timestamp_ns(UInt64) — الطابع الزمني للحظة أخذ العينة بالنانوثانية.
revision(UInt32) — رقم build revision الخاص بـ ClickHouse server. عند الاتصال بالخادم باستخدام
clickhouse-client، سترى سلسلة مشابهة لـ
Connected to ClickHouse server version 19.18.1.. يحتوي هذا الحقل على
revision، وليس
versionالخاص بالخادم.
trace_type(Enum8(‘Real’ = 0, ‘CPU’ = 1, ‘Memory’ = 2, ‘MemorySample’ = 3, ‘MemoryPeak’ = 4, ‘ProfileEvent’ = 5, ‘JemallocSample’ = 6, ‘MemoryAllocatedWithoutCheck’ = 7, ‘Instrumentation’ = 8)) — نوع التتبّع: يمثّل
Realجمع stack traces وفق wall-clock time. ويمثّل
CPUجمع stack traces وفق وقت CPU. ويمثّل
Memoryجمع allocations وdeallocations عندما يتجاوز تخصيص الذاكرة الـ watermark التالي. ويمثّل
MemorySampleجمع allocations وdeallocations عشوائيًا. ويمثّل
MemoryPeakجمع تحديثات peak memory usage. ويمثّل
ProfileEventجمع الزيادات في profile events. ويمثّل
JemallocSampleجمع عينات jemalloc. ويمثّل
MemoryAllocatedWithoutCheckجمع عمليات التخصيص الكبيرة (>16MiB) مع تجاهل أي memory limit (لمطوري ClickHouse فقط). ويمثّل
Instrumentationtraces التي جُمعت عبر instrumentation المُنفَّذ بواسطة XRay.
cpu_id(UInt64) — معرّف CPU.
thread_id(UInt64) — معرّف thread.
thread_name(LowCardinality(String)) — اسم thread.
query_id(String) — معرّف الاستعلام الذي يمكن استخدامه للحصول على تفاصيل عن استعلام كان قيد التشغيل من system table المسماة query_log.
trace(Array(UInt64)) — stack trace عند لحظة أخذ العينة. كل عنصر هو عنوان ذاكرة افتراضية داخل server process الخاص بـ ClickHouse.
size(Int64) — بالنسبة إلى أنواع التتبّع Memory وMemorySample وMemoryAllocatedWithoutCheck وMemoryPeak، فهو مقدار الذاكرة المخصّصة، أما بالنسبة إلى أنواع التتبّع الأخرى فقيمته 0.
ptr(UInt64) — عنوان الـ chunk المخصّص.
memory_context(Enum8(‘Unknown’ = -1, ‘Global’ = 0, ‘User’ = 1, ‘Process’ = 2, ‘Thread’ = 3, ‘Max’ = 4)) — سياق memory tracker (فقط لـ Memory/MemoryPeak): يكون سياق
Unknownغير معرّف لهذا
trace_type. ويمثّل
Globalسياق الخادم. ويمثّل
Userسياق المستخدم/الدمج. ويمثّل
Processسياق العملية (أي الاستعلام). ويمثّل
Threadسياق thread (thread الخاصة بعملية معيّنة). أما
Maxفهي قيمة خاصة تعني أن memory tracker غير محظور (للعمود blocked_context).
memory_blocked_context(Enum8(‘Unknown’ = -1, ‘Global’ = 0, ‘User’ = 1, ‘Process’ = 2, ‘Thread’ = 3, ‘Max’ = 4)) — السياق الذي يكون فيه متتبّع الذاكرة موقوفًا (لمطوري ClickHouse فقط): سياق
Unknownغير معرّف لهذا
trace_type. يشير
Globalإلى سياق الخادم. ويشير
Userإلى سياق المستخدم/الدمج. ويشير
Processإلى سياق العملية (أي الاستعلام). ويشير
Threadإلى سياق الخيط (خيط العملية المعنية). أما
Maxفهي قيمة خاصة تعني أن متتبّع الذاكرة غير موقوف (لعمود
blocked_context).
event(LowCardinality(String)) — بالنسبة إلى نوع التتبّع ProfileEvent، فهذا هو اسم حدث profile الذي تم تحديثه، أما في أنواع التتبّع الأخرى فهو سلسلة فارغة.
increment(Int64) — بالنسبة إلى نوع التتبّع ProfileEvent، فهذا هو مقدار الزيادة في حدث profile، أما في أنواع التتبّع الأخرى فهو 0.
symbols(Array(LowCardinality(String))) — إذا كان تحويل الرموز إلى أسماء مفعّلًا، فسيحتوي على أسماء الرموز بعد فك تشويهها، المقابلة لـ
trace. يمكن تفعيل تحويل الرموز إلى أسماء أو تعطيله في الإعداد
symbolizeضمن
trace_logفي ملف تهيئة الخادم.
lines(Array(LowCardinality(String))) — إذا كان تحويل الرموز إلى أسماء مفعّلًا، فسيحتوي على سلاسل تضم أسماء الملفات مع أرقام الأسطر، المقابلة لـ
trace.
function_id(Nullable(Int32)) — بالنسبة إلى نوع التتبّع Instrumentation، فهذا هو المعرّف المُسنَد إلى الدالة في القسم xray_instr_map من ملف ELF الثنائي.
function_name(Nullable(String)) — بالنسبة إلى نوع التتبّع Instrumentation، فهذا هو اسم الدالة التي خضعت للـ instrumentation.
handler(Nullable(String)) — بالنسبة إلى نوع التتبّع Instrumentation، فهذا هو handler الخاص بالدالة التي خضعت للـ instrumentation.
entry_type(Nullable(Enum8(‘Entry’ = 0, ‘Exit’ = 1))) — بالنسبة إلى نوع التتبّع Instrumentation، فهذا هو نوع الإدخال للدالة التي خضعت للـ instrumentation.
duration_nanoseconds(Nullable(UInt64)) — بالنسبة إلى نوع التتبّع Instrumentation، فهذا هو الزمن الذي استغرقتْه الدالة أثناء التشغيل، بالنانوثانية.
build_id— اسم مستعار لـ
'E2EEB60ED9503BFFA825B628D480CCDC40B2D416'.
symbolize ضمن
trace_log في ملف تهيئة الخادم.
مثال
SELECT * FROM system.trace_log LIMIT 1 \G
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2025-11-11
event_time: 2025-11-11 11:53:59
event_time_microseconds: 2025-11-11 11:53:59.128333
timestamp_ns: 1762862039128333000
revision: 54504
trace_type: Instrumentation
cpu_id: 19
thread_id: 3166432 -- 3.17 million
query_id: ef462508-e189-4ea2-b231-4489506728e8
trace: [350594916,447733712,447742095,447727324,447726659,221642873,450882315,451852359,451905441,451885554,512404306,512509092,612861767,612863269,612466367,612455825,137631896259267,137631896856768]
size: 0
ptr: 0
memory_context: Unknown
memory_blocked_context: Unknown
event:
increment: 0
symbols: ['StackTrace::StackTrace()','DB::InstrumentationManager::createTraceLogElement(DB::InstrumentationManager::InstrumentedPointInfo const&, XRayEntryType, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>) const','DB::InstrumentationManager::profile(XRayEntryType, DB::InstrumentationManager::InstrumentedPointInfo const&)','DB::InstrumentationManager::dispatchHandlerImpl(int, XRayEntryType)','DB::InstrumentationManager::dispatchHandler(int, XRayEntryType)','__xray_FunctionEntry','DB::QueryMetricLog::startQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>, unsigned long)','DB::logQueryStart(std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>> const&, std::__1::shared_ptr<DB::Context> const&, std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, unsigned long, std::__1::shared_ptr<DB::IAST> const&, DB::QueryPipeline const&, DB::IInterpreter const*, bool, std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, bool)','DB::executeQueryImpl(char const*, char const*, std::__1::shared_ptr<DB::Context>, DB::QueryFlags, DB::QueryProcessingStage::Enum, std::__1::unique_ptr<DB::ReadBuffer, std::__1::default_delete<DB::ReadBuffer>>&, std::__1::shared_ptr<DB::IAST>&, std::__1::shared_ptr<DB::ImplicitTransactionControlExecutor>, std::__1::function<void ()>)','DB::executeQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::shared_ptr<DB::Context>, DB::QueryFlags, DB::QueryProcessingStage::Enum)','DB::TCPHandler::runImpl()','DB::TCPHandler::run()','Poco::Net::TCPServerConnection::start()','Poco::Net::TCPServerDispatcher::run()','Poco::PooledThread::run()','Poco::ThreadImpl::runnableEntry(void*)','start_thread','__clone3']
lines: ['./build/../src/Common/StackTrace.cpp:395','./src/Common/StackTrace.h:62','./contrib/llvm-project/libcxx/include/__memory/shared_ptr.h:738','./build/./src/Interpreters/InstrumentationManager.cpp:257','./build/./src/Interpreters/InstrumentationManager.cpp:225','/home/ubuntu/ClickHouse/ClickHouse/build/programs/clickhouse','./build/./src/Interpreters/QueryMetricLog.cpp:0','./contrib/llvm-project/libcxx/include/__memory/shared_ptr.h:667','./build/./src/Interpreters/executeQuery.cpp:0','./build/./src/Interpreters/executeQuery.cpp:0','./contrib/llvm-project/libcxx/include/__memory/shared_ptr.h:744','./contrib/llvm-project/libcxx/include/__memory/shared_ptr.h:583','./build/../base/poco/Net/src/TCPServerConnection.cpp:54','../contrib/llvm-project/libcxx/include/__memory/unique_ptr.h:80','./build/../base/poco/Foundation/src/ThreadPool.cpp:219','../base/poco/Foundation/include/Poco/AutoPtr.h:77','/home/ubuntu/ClickHouse/ClickHouse/build/programs/clickhouse','/home/ubuntu/ClickHouse/ClickHouse/build/programs/clickhouse']
function_id: 231255
function_name: DB::QueryMetricLog::startQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>, unsigned long)
handler: profile
entry_type: Exit
duration_nanoseconds: 58435
يمكن تحويل بيانات تحليل الأداء إلى تنسيق تتبّع الأحداث في Chrome باستخدام الاستعلام التالي. احفظ الاستعلام في ملف
التحويل إلى تنسيق تتبّع الأحداث في Chrome
chrome_trace.sql:
وتشغيله باستخدام ClickHouse Client لتصديره إلى ملف
WITH traces AS (
SELECT * FROM system.trace_log
WHERE event_date >= today() AND trace_type = 'Instrumentation' AND handler = 'profile'
ORDER BY event_time, entry_type
)
SELECT
format(
'{{"traceEvents": [{}\n]}}',
arrayStringConcat(
groupArray(
format(
'\n{{"name": "{}", "cat": "clickhouse", "ph": "{}", "ts": {}, "pid": 1, "tid": {}, "args": {{"query_id": "{}", "cpu_id": {}, "stack": [{}]}}}},',
function_name,
if(entry_type = 0, 'B', 'E'),
timestamp_ns/1000,
toString(thread_id),
query_id,
cpu_id,
arrayStringConcat(arrayMap((x, y) -> concat('"', x, ': ', y, '", '), lines, symbols))
)
)
)
)
FROM traces;
trace.json يمكن استيراده إما عبر Perfetto أو speedscope.
يمكننا حذف جزء المكدس إذا أردنا تتبّعًا أكثر اختصارًا لكنه أقل إفادة.
echo $(clickhouse client --query "$(cat chrome_trace.sql)") > trace.json
انظر أيضًا
- SYSTEM INSTRUMENT — أضف نقاط القياس أو أزلها.
- system.instrumentation — استعرض نقاط القياس المُضافة.
- system.symbols — استعرض الرموز لإضافة نقاط القياس إليها.