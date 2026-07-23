توثيق نوع البيانات AggregateFunction في ClickHouse، الذي يخزّن الحالات الوسيطة للدوال التجميعية

AggregateFunction وتخزينها في جدول. وعادةً ما يتم ذلك باستخدام تتضمّن جميع الدوال التجميعية في ClickHouse حالةً وسيطة خاصة بالتنفيذ يمكن إجراء تسلسل لها إلى نوع البياناتوتخزينها في جدول. وعادةً ما يتم ذلك باستخدام العرض المادي

AggregateFunction : يوجد مُعدِّلان من مُعدِّلات الدوال التجميعية يُستخدمان عادةً مع النوع

مُعدِّل الدالة التجميعية -State ، الذي عند إلحاقه باسم دالة تجميعية، يُنتج الحالات الوسيطة من AggregateFunction .

، الذي عند إلحاقه باسم دالة تجميعية، يُنتج الحالات الوسيطة من . مُعدِّل الدالة التجميعية -Merge ، الذي يُستخدم للحصول على النتيجة النهائية لعملية التجميع من الحالات الوسيطة.

AggregateFunction(aggregate_function_name, types_of_arguments...)

المعلمات

aggregate_function_name - اسم دالة تجميعية. إذا كانت الدالة ذات معاملات، فيجب تحديد معاملاتها أيضًا.

- اسم دالة تجميعية. إذا كانت الدالة ذات معاملات، فيجب تحديد معاملاتها أيضًا. types_of_arguments - أنواع وسائط الدالة التجميعية.

على سبيل المثال:

CREATE TABLE t ( column1 AggregateFunction(uniq, UInt64), column2 AggregateFunction(anyIf, String, UInt8), column3 AggregateFunction(quantiles( 0 . 5 , 0 . 9 ), UInt64) ) ENGINE = ...

​ إدراج البيانات

AggregateFunction ، يمكنك استخدام INSERT SELECT مع الدوال التجميعية ومُعدِّل الدوال التجميعية لإدراج البيانات في جدول يحتوي على أعمدة من النوع، يمكنك استخداممع الدوال التجميعية ومُعدِّل الدوال التجميعية -State

على سبيل المثال، للإدراج في أعمدة من النوع AggregateFunction(uniq, UInt64) و AggregateFunction(quantiles(0.5, 0.9), UInt64) ، ستستخدم الدوال التجميعية التالية مع المُعدِّلات.

uniqState(UserID) quantilesState( 0 . 5 , 0 . 9 )(SendTiming)

على عكس الدالتين uniq و quantiles ، فإن uniqState و quantilesState (مع إلحاق المُعدِّل -State ) تُرجعان الحالة بدلًا من القيمة النهائية. وبعبارة أخرى، تُرجعان قيمة من النوع AggregateFunction .

في نتائج استعلام SELECT ، يكون للقيم من النوع AggregateFunction تمثيلات ثنائية خاصة بالتنفيذ في جميع تنسيقات الإخراج في ClickHouse.

يوجد إعداد خاص على مستوى الجلسة باسم aggregate_function_input_format يتيح إنشاء الحالة من قيم الإدخال. وهو يدعم التنسيقات التالية:

state - سلسلة ثنائية تحتوي على الحالة المُسلسلة (وهو التنسيق الافتراضي). إذا فرّغت البيانات، على سبيل المثال، إلى تنسيق TabSeparated باستخدام استعلام SELECT ، فيمكن تحميل هذا التفريغ مرة أخرى باستخدام استعلام INSERT .

- سلسلة ثنائية تحتوي على الحالة المُسلسلة (وهو التنسيق الافتراضي). إذا فرّغت البيانات، على سبيل المثال، إلى تنسيق باستخدام استعلام ، فيمكن تحميل هذا التفريغ مرة أخرى باستخدام استعلام . value - سيتوقع التنسيق قيمة واحدة لوسيطة الدالة التجميعية، أو في حال وجود عدة وسيطات، Tuple منها؛ وسيُفك تسلسلها لتكوين الحالة المناسبة

- سيتوقع التنسيق قيمة واحدة لوسيطة الدالة التجميعية، أو في حال وجود عدة وسيطات، منها؛ وسيُفك تسلسلها لتكوين الحالة المناسبة array - سيتوقع التنسيق Array من القيم، كما هو موضح في خيار value أعلاه؛ وستُجمَّع جميع عناصر المصفوفة لتكوين الحالة

​ اختيار البيانات

AggregatingMergeTree ، استخدم عبارة GROUP BY ونفس الدوال التجميعية التي استخدمتها عند إدخال البيانات، ولكن استخدم المُعدِّل عند اختيار البيانات من جدول، استخدم عبارةونفس الدوال التجميعية التي استخدمتها عند إدخال البيانات، ولكن استخدم المُعدِّل -Merge

تأخذ دالة تجميعية المُلحَق بها المُعدِّل -Merge مجموعةً من حالات التجميع، وتدمجها، ثم تُرجع نتيجة تجميع البيانات بالكامل.

على سبيل المثال، يُرجع الاستعلامان التاليان النتيجة نفسها:

SELECT uniq(UserID) FROM table SELECT uniqMerge( state ) FROM ( SELECT uniqState(UserID) AS state FROM table GROUP BY RegionID)

​ مثال على الاستخدام

راجع وصف محرك AggregatingMergeTree