-State، والثانية بإنشاء Bitmap من كائن Array.
قُدِّم في: v20.1.0 يحسب الاقتران المنطقي (AND) لخريطتَي bitmap. الصيغة
bitmapAnd
الوسائط
bitmapAnd(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— كائن الـ bitmap الأول.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— كائن الـ bitmap الثاني.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
AggregateFunction(groupBitmap, T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapAnd(bitmapBuild([1, 2, 3]), bitmapBuild([3, 4, 5]))) AS res;
Response
┌─res─┐
│ [3] │
└─────┘
أُضيفت في: v20.1.0 تعيد عدد عناصر ناتج الاقتران المنطقي (AND) بين قيمتَي bitmap. البنية
bitmapAndCardinality
الوسيطات
bitmapAndCardinality(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— كائن الـ bitmap الأول.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— كائن الـ bitmap الثاني.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapAndCardinality(bitmapBuild([1,2,3]), bitmapBuild([3,4,5])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
أُضيف في: v20.1.0 يحسب فرق المجموعتين A AND-NOT B بين خريطتي بت. الصيغة
bitmapAndnot
الوسيطات
bitmapAndnot(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— كائن الـ bitmap الأول.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— كائن الـ bitmap الثاني.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
AggregateFunction(groupBitmap, T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapAndnot(bitmapBuild([1, 2, 3]), bitmapBuild([3, 4, 5]))) AS res;
Response
┌─res────┐
│ [1, 2] │
└────────┘
أُضيفت في: v20.1.0 تعيد عدد عناصر ناتج عملية AND-NOT لخريطتي بت. الصيغة
bitmapAndnotCardinality
الوسائط
bitmapAndnotCardinality(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— كائن bitmap الأول.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— كائن bitmap الثاني.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
bitmap1 AND-NOT bitmap2
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapAndnotCardinality(bitmapBuild([1,2,3]), bitmapBuild([3,4,5])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 2 │
└─────┘
أُضيفت في: v20.1.0 تُنشئ bitmap من مصفوفة من الأعداد الصحيحة غير الموقَّعة. وهي عكس الدالة
bitmapBuild
bitmapToArray.
الصيغة
المعاملات
bitmapBuild(array)
array— مصفوفة من الأعداد الصحيحة غير الموقَّعة.
Array(UInt*)
AggregateFunction(groupBitmap, T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5]) AS res, toTypeName(res);
Response
┌─res─┬─toTypeName(bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5]))─────┐
│ │ AggregateFunction(groupBitmap, UInt8) │
└─────┴──────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يعيد عدد البتات المعيّنة (cardinality) في bitmap. الصيغة
bitmapCardinality
الوسائط
bitmapCardinality(bitmap)
bitmap— كائن bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapCardinality(bitmapBuild([1, 3, 3, 5, 7, 7])) AS res
Response
┌─res─┐
│ 4 │
└─────┘
أُضيف في: v20.1.0 يتحقق مما إذا كانت الخريطة النقطية تحتوي على عنصر معيّن. الصيغة
bitmapContains
الوسيطات
bitmapContains(bitmap, value)
bitmap— كائن bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
value— العنصر المراد التحقق منه. (U)Int8/16/32/64
1 إذا كانت
bitmap تحتوي على القيمة المحددة، وإلا فتُرجع
0
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapContains(bitmapBuild([1, 2, 3]), 2) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
أُضيفت في: v20.1.0 يتحقق مما إذا كانت
bitmapHasAll
bitmap الأولى تحتوي على جميع البتات المفعّلة في
bitmap الثانية.
الصياغة
الوسيطات
bitmapHasAll(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— كائن bitmap الأول.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— كائن bitmap الثاني.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
1 إذا كانت جميع البتات المضبوطة في الـ bitmap الثانية موجودة في الـ bitmap الأولى، وإلا فتُرجِع
0
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapHasAll(bitmapBuild([1, 2, 3]), bitmapBuild([2, 3])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
أُضيف في: v20.1.0 يتحقق مما إذا كانت الـ bitmap الأولى تحتوي على أي بتات مضبوطة من الـ bitmap الثانية. الصيغة
bitmapHasAny
الوسيطات
bitmapHasAny(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— كائن bitmap الأول.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— كائن bitmap الثاني.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
1 إذا وُجدت أي بتات من bitmap الثانية في bitmap الأولى، وإلا فتُرجع
0
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapHasAny(bitmapBuild([1, 2, 3]), bitmapBuild([3, 4, 5])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
أُضيف في: v20.1.0 يعيد موضع أكبر
bitmapMax
bit مُعيَّن في bitmap، أو
0 إذا كانت bitmap فارغة.
البنية
الوسيطات
bitmapMax(bitmap)
bitmap— كائن bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
0
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapMax(bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 5 │
└─────┘
تم تقديمه في: v20.1.0 يعيد موضع أصغر
bitmapMin
bit مفعَّل في
bitmap. وإذا كانت جميع
bits غير مفعَّلة، فيعيد
UINT32_MAX (أو
UINT64_MAX إذا كانت
bitmap تحتوي على أكثر من
2^64 من
bits).
البنية
الوسائط
bitmapMin(bitmap)
bitmap— كائن bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
UINT32_MAX/
UINT64_MAX
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapMin(bitmapBuild([3, 5, 2, 6])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 2 │
└─────┘
قُدِّمت في: v20.1.0 يحسب عملية الفصل المنطقي (OR) بين خريطتي بت. الصيغة
bitmapOr
الوسيطات
bitmapOr(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— كائن الـ bitmap الأول.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— كائن الـ bitmap الثاني.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
AggregateFunction(groupBitmap, T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapOr(bitmapBuild([1, 2, 3]), bitmapBuild([3, 4, 5]))) AS res;
Response
┌─res─────────────┐
│ [1, 2, 3, 4, 5] │
└─────────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يُرجع عدد عناصر عملية الفصل المنطقي (OR) لصورتَي bitmap. الصيغة
bitmapOrCardinality
الوسيطات
bitmapOrCardinality(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— أول كائن bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— ثاني كائن bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapOrCardinality(bitmapBuild([1,2,3]), bitmapBuild([3,4,5])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 5 │
└─────┘
أُضيفت في: v20.1.0 تعيد مجموعة فرعية من
bitmapSubsetInRange
bitmap تتضمن فقط
set bits الواقعة ضمن النطاق المحدد [start, end). وتستخدم فهرسة تبدأ من 1.
الصيغة
المعاملات
bitmapSubsetInRange(bitmap, start, end)
bitmap— الـ bitmap المطلوب استخراج المجموعة الجزئية منه.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
start— بداية النطاق (شامل).
UInt*-
end— نهاية النطاق (غير شامل).
UInt*
AggregateFunction(groupBitmap, T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapSubsetInRange(bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5]), 2, 5)) AS res;
Response
┌─res───────┐
│ [2, 3, 4] │
└───────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يعيد مجموعة فرعية من bitmap بدءًا من الموضع
bitmapSubsetLimit
range_start وبحد أقصى
cardinality_limit من البتات المعيّنة. يستخدم فهرسة تبدأ من 1.
الصياغة
المعاملات
bitmapSubsetLimit(bitmap, range_start, cardinality_limit)
bitmap— كائن bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
range_start— بداية النطاق (متضمنة).
UInt32-
cardinality_limit— الحد الأقصى لكاردينالية المجموعة الفرعية.
UInt32
cardinality_limit من البتات المضبوطة، بدءًا من
range_start
AggregateFunction(groupBitmap, T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapSubsetLimit(bitmapBuild([1, 5, 3, 2, 8]), 3, 2)) AS res;
Response
┌─res────┐
│ [5, 3] │
└────────┘
أُضيفت في: v20.1.0 تحوّل bitmap إلى مصفوفة من الأعداد الصحيحة غير الموقَّعة. وهي عكس الدالة
bitmapToArray
bitmapBuild.
الصيغة
الوسائط
bitmapToArray(bitmap)
bitmap— قيمة
bitmapالمطلوب تحويلها.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
bitmap
Array(UInt*)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5])) AS res;
Response
┌─res─────────────┐
│ [1, 2, 3, 4, 5] │
└─────────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يغيّر ما يصل إلى N بتًا في bitmap، وذلك باستبدال قيم بتات محددة في
bitmapTransform
from_array بالقيم المناظرة لها في
to_array.
الصيغة
الوسيطات
bitmapTransform(bitmap, from_array, to_array)
bitmap— كائن bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
from_array— مصفوفة من البتات المضبوطة الأصلية المطلوب استبدالها.
Array(T). -
to_array— مصفوفة من البتات المضبوطة الجديدة المراد الاستبدال بها.
Array(T).
AggregateFunction(groupBitmap, T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapTransform(bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5]), [2, 4], [20, 40])) AS res;
Response
┌─res───────────────┐
│ [1, 3, 5, 20, 40] │
└───────────────────┘
طُرحت في: v20.1.0 يحسب الفرق المتماثل (XOR) بين وحدتَي bitmap. الصيغة
bitmapXor
الوسائط
bitmapXor(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— كائن الـbitmap الأول.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— كائن الـbitmap الثاني.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
AggregateFunction(groupBitmap, T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapToArray(bitmapXor(bitmapBuild([1, 2, 3]), bitmapBuild([3, 4, 5]))) AS res;
Response
┌─res──────────┐
│ [1, 2, 4, 5] │
└──────────────┘
تم تقديمها في: v20.1.0 تعيد عدد عناصر XOR (الفرق المتماثل) بين bitmapين. الصيغة
bitmapXorCardinality
الوسيطات
bitmapXorCardinality(bitmap1, bitmap2)
bitmap1— كائن
bitmapالأول.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
bitmap2— كائن
bitmapالثاني.
AggregateFunction(groupBitmap, T).
bitmap
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapXorCardinality(bitmapBuild([1,2,3]), bitmapBuild([3,4,5])) AS res;
Response
┌─res─┐
│ 4 │
└─────┘
أُضيف في: v21.9.0 يعيد مجموعة فرعية من الخريطة النقطية، بدءًا من الموضع
subBitmap
offset. الحد الأقصى لعدد العناصر في الخريطة النقطية المُعادة هو
cardinality_limit.
بناء الجملة
الوسيطات
subBitmap(bitmap, offset, cardinality_limit)
bitmap— كائن bitmap.
AggregateFunction(groupBitmap, T). -
offset— عدد البتات المعيّنة المطلوب تخطيها من البداية (بفهرسة تبدأ من الصفر).
UInt32-
cardinality_limit— الحد الأقصى لعدد البتات المعيّنة التي يمكن تضمينها في المجموعة الفرعية.
UInt32
limit من البتات المعيّنة، بعد تخطي
offset من البتات المعيّنة وبترتيب تصاعدي
AggregateFunction(groupBitmap, T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT bitmapToArray(subBitmap(bitmapBuild([1, 2, 3, 4, 5]), 2, 2)) AS res;
Response
┌─res────┐
│ [3, 4] │
└────────┘