يخزّن النوع
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اطّلع على دليلنا لأفضل ممارسات JSON للاطلاع على أمثلة وميزات متقدمة واعتبارات تتعلق باستخدام نوع JSON.
JSON مستندات JavaScript Object Notation (JSON) في عمود واحد.
لإعلان عمود من النوع
في ClickHouse مفتوح المصدر، تم تصنيف نوع بيانات JSON على أنه جاهز للإنتاج في الإصدار 25.3. ولا يُنصح باستخدام هذا النوع في بيئة الإنتاج في الإصدارات السابقة.
JSON، يمكنك استخدام البنية التالية:
حيث تُعرَّف المعلمات في البنية أعلاه كما يلي:
<column_name> JSON
(
max_dynamic_paths=N,
max_dynamic_types=M,
some.path TypeName,
SKIP path.to.skip,
SKIP REGEXP 'paths_regexp'
)
|المعلمة
|الوصف
|القيمة الافتراضية
max_dynamic_paths
|معلمة اختيارية تشير إلى عدد المسارات التي يمكن تخزينها بشكل منفصل كأعمدة فرعية ضمن كتلة بيانات واحدة تُخزَّن بشكل منفصل (على سبيل المثال ضمن جزء بيانات واحد لجدول MergeTree).
إذا تم تجاوز هذا الحد، فسيتم تخزين جميع المسارات الأخرى معًا في بنية واحدة تُسمى البيانات المشتركة.
توجد أيضًا طرق لتغيير الحد الأقصى للمسارات الديناميكية دون تغيير هذه المعلمة.
1024
max_dynamic_types
|معلمة اختيارية تتراوح بين
1 و
255 تشير إلى عدد أنواع البيانات المختلفة التي يمكن تخزينها بشكل منفصل داخل عمود مسار واحد من النوع
Dynamic ضمن كتلة بيانات واحدة تُخزَّن بشكل منفصل (على سبيل المثال ضمن جزء بيانات واحد لجدول MergeTree).
إذا تم تجاوز هذا الحد، فسيتم تخزين جميع الأنواع الجديدة معًا في بنية واحدة تُسمى
shared variant.
32
some.path TypeName
|تلميح نوع اختياري لمسار معيّن في JSON. ستُخزَّن هذه المسارات دائمًا كأعمدة فرعية بالنوع المحدد.
SKIP path.to.skip
|تلميح اختياري لمسار معيّن يجب تخطيه أثناء تحليل JSON. لن يتم أبدًا تخزين هذه المسارات في عمود JSON. إذا كان المسار المحدد كائن JSON متداخلًا، فسيتم تخطي الكائن المتداخل بالكامل.
SKIP REGEXP 'path_regexp'
|تلميح اختياري يتضمن تعبيرًا نمطيًا يُستخدم لتخطي المسارات أثناء تحليل JSON. لن يتم أبدًا تخزين أي مسار يطابق هذا التعبير النمطي في عمود JSON.
صُمِّم النوع
متى تستخدم النوع
متى تستخدم النوع
JSON
JSON للاستعلام عن حقول محددة داخل كائنات JSON وتصفيتها وتجميعها عندما تكون بنيتها ديناميكية أو غير متوقعة. ويحقق ذلك عبر تقسيم كائنات JSON إلى أعمدة فرعية منفصلة، ما يقلل بدرجة كبيرة من حجم البيانات المقروءة ويُسرّع الاستعلامات على الحقول المحددة مقارنةً ببدائل مثل
Map أو تحليل السلاسل النصية.
لكن هذا ينطوي على بعض المقايضات المهمة:
- بطء عمليات
INSERT- إن تقسيم JSON إلى أعمدة فرعية، وإجراء استنتاج النوع، وإدارة هياكل تخزين مرنة، يجعل عمليات الإدراج أبطأ مقارنةً بتخزين JSON في عمود
Stringبسيط.
- بطء عند قراءة الكائنات كاملةً - إذا كنت بحاجة إلى استرجاع مستندات JSON كاملة (بدلاً من حقول محددة)، فإن النوع
JSONيكون أبطأ من القراءة من عمود
String. فالعبء الإضافي الناتج عن إعادة تكوين الكائنات من الأعمدة الفرعية المنفصلة لا يحقق أي فائدة عندما لا تُجري استعلامات على مستوى الحقول.
- عبء تخزيني إضافي - إن الاحتفاظ بأعمدة فرعية منفصلة يضيف عبئًا بنيويًا مقارنةً بتخزين JSON كسلسلة نصية واحدة.
استخدم النوع
JSON عندما:
- تكون بياناتك ذات بنية ديناميكية أو غير متوقعة، مع مفاتيح تختلف من مستند إلى آخر
- تتغير أنواع الحقول أو البُنى بمرور الوقت أو تختلف بين السجلات
- تحتاج إلى الاستعلام أو التصفية أو التجميع على مسارات محددة داخل كائنات JSON التي لا يمكنك توقّع بنيتها مسبقًا
- تتضمن حالة الاستخدام لديك بيانات شبه مهيكلة مثل السجلات أو الأحداث أو المحتوى الذي ينشئه المستخدم، مع بُنى غير متسقة
استخدم عمود
String (أو الأنواع المهيكلة) عندما:
- تكون بنية بياناتك معروفة ومتسقة — في هذه الحالة، استخدم الأعمدة العادية أو الأنواع
Tupleو
Arrayو
Dynamicو
Variantبدلًا من ذلك
- تُعامَل مستندات
JSONعلى أنها blobs معتمة لا تُخزَّن ولا تُسترجَع إلا كاملةً، من دون تحليل على مستوى الحقول
- لا تحتاج إلى إجراء استعلامات أو تصفية على حقول
JSONالفردية داخل قاعدة البيانات
- يكون
JSONمجرد تنسيق للنقل/التخزين، ولا يُحلَّل داخل ClickHouse
في هذا القسم، سنستعرض الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها إنشاء
إنشاء
إنشاء
JSON
JSON.
استخدام
JSON ضمن تعريف عمود في جدول
Query (Example 1)
CREATE TABLE test (json JSON) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('{"a" : {"b" : 42}, "c" : [1, 2, 3]}'), ('{"f" : "Hello, World!"}'), ('{"a" : {"b" : 43, "e" : 10}, "c" : [4, 5, 6]}');
SELECT json FROM test;
Response (Example 1)
┌─json────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"]} │
│ {"f":"Hello, World!"} │
│ {"a":{"b":"43","e":"10"},"c":["4","5","6"]} │
└─────────────────────────────────────────────┘
Query (Example 2)
CREATE TABLE test (json JSON(a.b UInt32, SKIP a.e)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('{"a" : {"b" : 42}, "c" : [1, 2, 3]}'), ('{"f" : "Hello, World!"}'), ('{"a" : {"b" : 43, "e" : 10}, "c" : [4, 5, 6]}');
SELECT json FROM test;
Response (Example 2)
┌─json──────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":42},"c":["1","2","3"]} │
│ {"a":{"b":0},"f":"Hello, World!"} │
│ {"a":{"b":43},"c":["4","5","6"]} │
└───────────────────────────────────┘
يمكن تحويل أنواع مختلفة باستخدام البنية الخاصة
استخدام CAST مع
استخدام CAST مع
::JSON
::JSON.
التحويل باستخدام CAST من
String إلى
JSON
Query
SELECT '{"a" : {"b" : 42},"c" : [1, 2, 3], "d" : "Hello, World!"}'::JSON AS json;
Response
┌─json───────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"],"d":"Hello, World!"} │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
CAST من
Tuple إلى
JSON
Query
SET enable_named_columns_in_function_tuple = 1;
SELECT (tuple(42 AS b) AS a, [1, 2, 3] AS c, 'Hello, World!' AS d)::JSON AS json;
Response
┌─json───────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"],"d":"Hello, World!"} │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
CAST من
Map إلى
JSON
Query
SET use_variant_as_common_type=1;
SELECT map('a', map('b', 42), 'c', [1,2,3], 'd', 'Hello, World!')::JSON AS json;
Response
┌─json───────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"],"d":"Hello, World!"} │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
يتم تخزين مسارات JSON بشكل مسطّح. وهذا يعني أنه عند تنسيق كائن JSON انطلاقًا من مسار مثل
a.b.c
لا يمكن معرفة ما إذا كان ينبغي إنشاء الكائن بالشكل
{ "a.b.c" : ... } أو
{ "a": { "b": { "c": ... } } }.
ويفترض تنفيذنا دائمًا الاحتمال الثاني.على سبيل المثال:
سيُرجع:
استعلام
SELECT CAST('{"a.b.c" : 42}', 'JSON') AS json
وليس:
الاستجابة
┌─json───────────────────┐
1. │ {"a":{"b":{"c":"42"}}} │
└────────────────────────┘
┌─json───────────┐
1. │ {"a.b.c":"42"} │
└────────────────┘
يدعم النوع
قراءة مسارات JSON كأعمدة فرعية
JSON قراءة كل مسار بوصفه عمودًا فرعيًا منفصلًا.
إذا لم يُحدَّد نوع المسار المطلوب في تعريف النوع
JSON،
فسيكون العمود الفرعي لهذا المسار دائمًا من النوع Dynamic.
على سبيل المثال:
Query
CREATE TABLE test (json JSON(a.b UInt32, SKIP a.e)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('{"a" : {"b" : 42, "g" : 42.42}, "c" : [1, 2, 3], "d" : "2020-01-01"}'), ('{"f" : "Hello, World!", "d" : "2020-01-02"}'), ('{"a" : {"b" : 43, "e" : 10, "g" : 43.43}, "c" : [4, 5, 6]}');
SELECT json FROM test;
Response
┌─json────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":42,"g":42.42},"c":["1","2","3"],"d":"2020-01-01"} │
│ {"a":{"b":0},"d":"2020-01-02","f":"Hello, World!"} │
│ {"a":{"b":43,"g":43.43},"c":["4","5","6"]} │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query (Reading JSON paths as sub-columns)
SELECT json.a.b, json.a.g, json.c, json.d FROM test;
يمكنك أيضًا استخدام الدالة
Response (Reading JSON paths as sub-columns)
┌─json.a.b─┬─json.a.g─┬─json.c──┬─json.d─────┐
│ 42 │ 42.42 │ [1,2,3] │ 2020-01-01 │
│ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2020-01-02 │
│ 43 │ 43.43 │ [4,5,6] │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────┴──────────┴─────────┴────────────┘
getSubcolumn لقراءة الأعمدة الفرعية من النوع JSON:
Query
SELECT getSubcolumn(json, 'a.b'), getSubcolumn(json, 'a.g'), getSubcolumn(json, 'c'), getSubcolumn(json, 'd') FROM test;
إذا لم يُعثر على المسار المطلوب في البيانات، فسيُملأ بقيم
Response
┌─getSubcolumn(json, 'a.b')─┬─getSubcolumn(json, 'a.g')─┬─getSubcolumn(json, 'c')─┬─getSubcolumn(json, 'd')─┐
│ 42 │ 42.42 │ [1,2,3] │ 2020-01-01 │
│ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2020-01-02 │
│ 43 │ 43.43 │ [4,5,6] │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
NULL:
Query
SELECT json.non.existing.path FROM test;
لنتحقق من أنواع بيانات الأعمدة الفرعية المُعادة:
Response
┌─json.non.existing.path─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────────────────────┘
Query
SELECT toTypeName(json.a.b), toTypeName(json.a.g), toTypeName(json.c), toTypeName(json.d) FROM test;
كما نرى، بالنسبة إلى
Response
┌─toTypeName(json.a.b)─┬─toTypeName(json.a.g)─┬─toTypeName(json.c)─┬─toTypeName(json.d)─┐
│ UInt32 │ Dynamic │ Dynamic │ Dynamic │
│ UInt32 │ Dynamic │ Dynamic │ Dynamic │
│ UInt32 │ Dynamic │ Dynamic │ Dynamic │
└──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
a.b، يكون النوع
UInt32 كما حددناه في تعريف نوع JSON،
أما في جميع الأعمدة الفرعية الأخرى، فالنوع هو
Dynamic.
ومن الممكن أيضًا قراءة الأعمدة الفرعية من النوع
Dynamic باستخدام الصياغة الخاصة
json.some.path.:TypeName:
Query
SELECT
json.a.g.:Float64,
dynamicType(json.a.g),
json.d.:Date,
dynamicType(json.d)
FROM test
يمكن تحويل الأعمدة الفرعية في
Response
┌─json.a.g.:`Float64`─┬─dynamicType(json.a.g)─┬─json.d.:`Date`─┬─dynamicType(json.d)─┐
│ 42.42 │ Float64 │ 2020-01-01 │ Date │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ 2020-01-02 │ Date │
│ 43.43 │ Float64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
└─────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┴─────────────────────┘
Dynamic إلى أي نوع بيانات. في هذه الحالة، سيتم طرح استثناء إذا تعذّر تحويل النوع الداخلي داخل
Dynamic إلى النوع المطلوب:
Query
SELECT json.a.g::UInt64 AS uint
FROM test;
Response
┌─uint─┐
│ 42 │
│ 0 │
│ 43 │
└──────┘
Query
SELECT json.a.g::UUID AS float
FROM test;
Response
Received exception from server:
Code: 48. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception:
Conversion between numeric types and UUID is not supported.
Probably the passed UUID is unquoted:
while executing 'FUNCTION CAST(__table1.json.a.g :: 2, 'UUID'_String :: 1) -> CAST(__table1.json.a.g, 'UUID'_String) UUID : 0'.
(NOT_IMPLEMENTED)
لقراءة الأعمدة الفرعية بكفاءة من أجزاء Compact في MergeTree، تأكّد من تفعيل إعداد MergeTree write_marks_for_substreams_in_compact_parts.
يدعم النوع
قراءة الكائنات الفرعية في JSON كأعمدة فرعية
JSON قراءة الكائنات المتداخلة كأعمدة فرعية من النوع
JSON باستخدام الصياغة الخاصة
json.^some.path:
Query
CREATE TABLE test (json JSON) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('{"a" : {"b" : {"c" : 42, "g" : 42.42}}, "c" : [1, 2, 3], "d" : {"e" : {"f" : {"g" : "Hello, World", "h" : [1, 2, 3]}}}}'), ('{"f" : "Hello, World!", "d" : {"e" : {"f" : {"h" : [4, 5, 6]}}}}'), ('{"a" : {"b" : {"c" : 43, "e" : 10, "g" : 43.43}}, "c" : [4, 5, 6]}');
SELECT json FROM test;
Response
┌─json──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":{"c":"42","g":42.42}},"c":["1","2","3"],"d":{"e":{"f":{"g":"Hello, World","h":["1","2","3"]}}}} │
│ {"d":{"e":{"f":{"h":["4","5","6"]}}},"f":"Hello, World!"} │
│ {"a":{"b":{"c":"43","e":"10","g":43.43}},"c":["4","5","6"]} │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT json.^a.b, json.^d.e.f FROM test;
Response
┌─json.^`a`.b───────────────────┬─json.^`d`.e.f──────────────────────────┐
│ {"c":"42","g":42.42} │ {"g":"Hello, World","h":["1","2","3"]} │
│ {} │ {"h":["4","5","6"]} │
│ {"c":"43","e":"10","g":43.43} │ {} │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
عندما تُخزَّن المسارات في البيانات المشتركة الأساسية (
map)، فقد لا تكون قراءة الأعمدة الفرعية للكائنات الفرعية فعّالة، لأنها تتطلب فحص بنية البيانات المشتركة بالكامل. أما مع
map_with_buckets أو تسلسل البيانات المشتركة
advanced، فتكون قراءة الأعمدة الفرعية من البيانات المشتركة محسّنة بدرجة كبيرة.
يدعم النوع
قراءة الأعمدة الفرعية المجمّعة في JSON
JSON قراءة مسار باعتباره عمودًا فرعيًا مجمّعًا باستخدام الصياغة الخاصة
json.@some.path.
ويُرجع العمود الفرعي المجمّع لمسار معيّن ما يلي:
- القيمة الحرفية المخزّنة في ذلك المسار على أنها
Dynamic، إذا كان المسار يحتوي على قيمة حرفية.
- كائن JSON فرعيًا في ذلك المسار على أنه
Dynamic، إذا لم يكن المسار يحتوي على قيمة حرفية ولكن كانت له مسارات فرعية متداخلة.
NULL، إذا لم تكن هناك قيمة حرفية أو أي مسارات فرعية لذلك المسار.
json.a) والعمود الفرعي للكائن الفرعي (
json.^a).
يقارن المثال التالي بين أنواع الأعمدة الفرعية الثلاثة للمسار
a:
Query
CREATE TABLE test (json JSON) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('{"a" : 42, "b" : {"c" : 1, "d" : "Hello"}}'), ('{"a" : {"x": 1, "y": 2}, "b" : {"c" : 1}}'), ('{"c" : "World"}');
SELECT json FROM test;
Response
┌─json────────────────────────────┐
│ {"a":42,"b":{"c":1,"d":"Hello"}}│
│ {"a":{"x":1,"y":2},"b":{"c":1}}│
│ {"c":"World"} │
└─────────────────────────────────┘
Query
SELECT
json.a,
dynamicType(json.a),
json.^a,
toTypeName(json.^a),
json.@a,
dynamicType(json.@a)
FROM test;
Response
┌─json.a─┬─dynamicType(json.a)─┬─json.^a───────┬─toTypeName(json.^a)─┬─json.@a───────┬─dynamicType(json.@a)─┐
│ 42 │ Int64 │ {} │ JSON │ 42 │ Int64 │
│ NULL │ None │ {"x":1,"y":2} │ JSON │ {"x":1,"y":2} │ JSON │
│ NULL │ None │ {} │ JSON │ NULL │ None │
└────────┴─────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┘
- الصف 1: تحتوي
aعلى قيمة حرفية
42. يُرجع
json.aهذه القيمة بصيغة
Dynamic(Int64)، ويُرجع
json.^aكائنًا فرعيًا فارغًا
{}(لا توجد مفاتيح متداخلة تحت
a)، ويُرجع
json.@aالقيمة الحرفية
42.
- الصف 2: تحتوي
aعلى كائن متداخل. يُرجع
json.aالقيمة
NULL(لا توجد قيمة حرفية في هذا المسار)، ويُرجع
json.^aالكائن الفرعي بصيغة
JSON، ويُرجع
json.@aأيضًا الكائن الفرعي بصيغة
Dynamic(JSON).
- الصف 3:
aغير موجودة بالكامل. يُرجع كلٌّ من
json.aو
json.@aالقيمة
NULL، بينما يُرجع
json.^aكائنًا فارغًا
{}.
عند تخزين المسارات في البيانات المشتركة الأساسية (
map)، قد تكون قراءة الأعمدة الفرعية المجمّعة غير فعّالة لأنها تتطلب فحص بنية البيانات المشتركة بالكامل. ومع
map_with_buckets أو تسلسل البيانات المشتركة
advanced، تصبح قراءة الأعمدة الفرعية من البيانات المشتركة محسّنة بدرجة كبيرة.
أثناء تحليل
استنتاج الأنواع للمسارات
JSON، يحاول ClickHouse تحديد نوع البيانات الأنسب لكل مسار JSON.
ويعمل ذلك بطريقة مشابهة لـ الاستدلال التلقائي على المخطط من بيانات الإدخال،
ويُتحكَّم فيه بالإعدادات نفسها:
- input_format_try_infer_dates
- input_format_try_infer_datetimes
- schema_inference_make_columns_nullable
- input_format_json_try_infer_numbers_from_strings
- input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings
- input_format_json_read_numbers_as_strings
- input_format_json_read_bools_as_strings
- input_format_json_read_bools_as_numbers
- input_format_json_read_arrays_as_strings
- input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types
Query
SELECT JSONAllPathsWithTypes('{"a" : "2020-01-01", "b" : "2020-01-01 10:00:00"}'::JSON) AS paths_with_types settings input_format_try_infer_dates=1, input_format_try_infer_datetimes=1;
Response
┌─paths_with_types─────────────────┐
│ {'a':'Date','b':'DateTime64(9)'} │
└──────────────────────────────────┘
Query
SELECT JSONAllPathsWithTypes('{"a" : "2020-01-01", "b" : "2020-01-01 10:00:00"}'::JSON) AS paths_with_types settings input_format_try_infer_dates=0, input_format_try_infer_datetimes=0;
Response
┌─paths_with_types────────────┐
│ {'a':'String','b':'String'} │
└─────────────────────────────┘
Query
SELECT JSONAllPathsWithTypes('{"a" : [1, 2, 3]}'::JSON) AS paths_with_types settings schema_inference_make_columns_nullable=1;
Response
┌─paths_with_types───────────────┐
│ {'a':'Array(Nullable(Int64))'} │
└────────────────────────────────┘
Query
SELECT JSONAllPathsWithTypes('{"a" : [1, 2, 3]}'::JSON) AS paths_with_types settings schema_inference_make_columns_nullable=0;
Response
┌─paths_with_types─────┐
│ {'a':'Array(Int64)'} │
└──────────────────────┘
تُحلَّل مسارات JSON التي تحتوي على مصفوفة من الكائنات على أنها من النوع
التعامل مع مصفوفات من كائنات JSON
Array(JSON)، وتُدرَج في عمود
Dynamic لذلك المسار.
ولقراءة مصفوفة من الكائنات، يمكنك استخراجها من عمود
Dynamic كعمود فرعي:
Query
CREATE TABLE test (json JSON) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES
('{"a" : {"b" : [{"c" : 42, "d" : "Hello", "f" : [[{"g" : 42.42}]], "k" : {"j" : 1000}}, {"c" : 43}, {"e" : [1, 2, 3], "d" : "My", "f" : [[{"g" : 43.43, "h" : "2020-01-01"}]], "k" : {"j" : 2000}}]}}'),
('{"a" : {"b" : [1, 2, 3]}}'),
('{"a" : {"b" : [{"c" : 44, "f" : [[{"h" : "2020-01-02"}]]}, {"e" : [4, 5, 6], "d" : "World", "f" : [[{"g" : 44.44}]], "k" : {"j" : 3000}}]}}');
SELECT json FROM test;
Response
┌─json────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":[{"c":"42","d":"Hello","f":[[{"g":42.42}]],"k":{"j":"1000"}},{"c":"43"},{"d":"My","e":["1","2","3"],"f":[[{"g":43.43,"h":"2020-01-01"}]],"k":{"j":"2000"}}]}} │
│ {"a":{"b":["1","2","3"]}} │
│ {"a":{"b":[{"c":"44","f":[[{"h":"2020-01-02"}]]},{"d":"World","e":["4","5","6"],"f":[[{"g":44.44}]],"k":{"j":"3000"}}]}} │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT json.a.b, dynamicType(json.a.b) FROM test;
كما قد تكون لاحظت، جرى تقليل المعلمتين
Response
┌─json.a.b──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─dynamicType(json.a.b)────────────────────────────────────┐
│ ['{"c":"42","d":"Hello","f":[[{"g":42.42}]],"k":{"j":"1000"}}','{"c":"43"}','{"d":"My","e":["1","2","3"],"f":[[{"g":43.43,"h":"2020-01-01"}]],"k":{"j":"2000"}}'] │ Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256)) │
│ [1,2,3] │ Array(Nullable(Int64)) │
│ ['{"c":"44","f":[[{"h":"2020-01-02"}]]}','{"d":"World","e":["4","5","6"],"f":[[{"g":44.44}]],"k":{"j":"3000"}}'] │ Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256)) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
max_dynamic_types/
max_dynamic_paths في نوع
JSON المتداخل مقارنةً بالقيم الافتراضية.
وهذا ضروري لتجنّب ازدياد عدد الأعمدة الفرعية بشكل غير متحكَّم فيه داخل المصفوفات المتداخلة من كائنات JSON.
لنحاول قراءة الأعمدة الفرعية من عمود
JSON متداخل:
Query
SELECT json.a.b.:`Array(JSON)`.c, json.a.b.:`Array(JSON)`.f, json.a.b.:`Array(JSON)`.d FROM test;
يمكننا تجنّب كتابة أسماء الأعمدة الفرعية لـ
Response
┌─json.a.b.:`Array(JSON)`.c─┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.f───────────────────────────────────┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.d─┐
│ [42,43,NULL] │ [[['{"g":42.42}']],NULL,[['{"g":43.43,"h":"2020-01-01"}']]] │ ['Hello',NULL,'My'] │
│ [] │ [] │ [] │
│ [44,NULL] │ [[['{"h":"2020-01-02"}']],[['{"g":44.44}']]] │ [NULL,'World'] │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
Array(JSON) باستخدام صيغة خاصة:
Query
SELECT json.a.b[].c, json.a.b[].f, json.a.b[].d FROM test;
يشير عدد
Response
┌─json.a.b.:`Array(JSON)`.c─┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.f───────────────────────────────────┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.d─┐
│ [42,43,NULL] │ [[['{"g":42.42}']],NULL,[['{"g":43.43,"h":"2020-01-01"}']]] │ ['Hello',NULL,'My'] │
│ [] │ [] │ [] │
│ [44,NULL] │ [[['{"h":"2020-01-02"}']],[['{"g":44.44}']]] │ [NULL,'World'] │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
[] بعد المسار إلى مستوى الـ Array. على سبيل المثال، سيُحوَّل
json.path[][] إلى
json.path.:Array(Array(JSON))
لنلقِ نظرة على المسارات والأنواع داخل
Array(JSON):
Query
SELECT DISTINCT arrayJoin(JSONAllPathsWithTypes(arrayJoin(json.a.b[]))) FROM test;
لنقرأ الأعمدة الفرعية من عمود
Response
┌─arrayJoin(JSONAllPathsWithTypes(arrayJoin(json.a.b.:`Array(JSON)`)))──┐
│ ('c','Int64') │
│ ('d','String') │
│ ('f','Array(Array(JSON(max_dynamic_types=8, max_dynamic_paths=64)))') │
│ ('k.j','Int64') │
│ ('e','Array(Nullable(Int64))') │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Array(JSON):
Query
SELECT json.a.b[].c.:Int64, json.a.b[].f[][].g.:Float64, json.a.b[].f[][].h.:Date FROM test;
يمكننا أيضًا قراءة الأعمدة الفرعية الخاصة بالكائنات الفرعية من عمود
Response
┌─json.a.b.:`Array(JSON)`.c.:`Int64`─┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.f.:`Array(Array(JSON))`.g.:`Float64`─┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.f.:`Array(Array(JSON))`.h.:`Date`─┐
│ [42,43,NULL] │ [[[42.42]],[],[[43.43]]] │ [[[NULL]],[],[['2020-01-01']]] │
│ [] │ [] │ [] │
│ [44,NULL] │ [[[NULL]],[[44.44]]] │ [[['2020-01-02']],[[NULL]]] │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
JSON متداخل:
Query
SELECT json.a.b[].^k FROM test
Response
┌─json.a.b.:`Array(JSON)`.^`k`─────────┐
│ ['{"j":"1000"}','{}','{"j":"2000"}'] │
│ [] │
│ ['{}','{"j":"3000"}'] │
└──────────────────────────────────────┘
في تنفيذ JSON لدينا، يُعدّ
التعامل مع مفاتيح JSON ذات القيمة NULL
null وغياب القيمة أمرين متكافئين:
Query
SELECT '{}'::JSON AS json1, '{"a" : null}'::JSON AS json2, json1 = json2
وهذا يعني أنه يستحيل تحديد ما إذا كانت بيانات JSON الأصلية تتضمن مسارًا بقيمة NULL أم أنها لم تتضمنه أصلًا.
Response
┌─json1─┬─json2─┬─equals(json1, json2)─┐
│ {} │ {} │ 1 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘
يخزّن عمود JSON داخليًا جميع المسارات والقيم بشكلٍ مُسطّح. وهذا يعني أنه، افتراضيًا، يُتعامل مع هذين الكائنين على أنهما متماثلان:
التعامل مع مفاتيح JSON التي تحتوي على نقاط
سيُخزَّن كلاهما داخليًا على شكل زوج يتكوّن من المسار
{"a" : {"b" : 42}}
{"a.b" : 42}
a.b والقيمة
42. وأثناء تنسيق JSON، نُكوِّن دائمًا كائنات متداخلة استنادًا إلى أجزاء المسار المفصولة بنقطة:
Query
SELECT '{"a" : {"b" : 42}}'::JSON AS json1, '{"a.b" : 42}'::JSON AS json2, JSONAllPaths(json1), JSONAllPaths(json2);
كما ترى، أصبح JSON الأصلي
Response
┌─json1────────────┬─json2────────────┬─JSONAllPaths(json1)─┬─JSONAllPaths(json2)─┐
│ {"a":{"b":"42"}} │ {"a":{"b":"42"}} │ ['a.b'] │ ['a.b'] │
└──────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘
{"a.b" : 42} مُنسقًا الآن على الشكل
{"a" : {"b" : 42}}.
ويؤدي هذا القيد أيضًا إلى تعذّر تحليل كائنات JSON صالحة مثل هذا:
Query
SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}'::JSON AS json;
إذا كنت تريد الاحتفاظ بالمفاتيح التي تحتوي على نقاط وتجنّب تنسيقها ككائنات متداخلة، فيمكنك تفعيل الإعداد json_type_escape_dots_in_keys (متاح بدءًا من الإصدار
Response
Code: 117. DB::Exception: Cannot insert data into JSON column: Duplicate path found during parsing JSON object: a.b. You can enable setting type_json_skip_duplicated_paths to skip duplicated paths during insert: In scope SELECT CAST('{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello, World"}}', 'JSON') AS json. (INCORRECT_DATA)
25.8). في هذه الحالة، أثناء التحليل ستُحوَّل جميع النقاط في مفاتيح JSON عبر
الإفلات إلى
%2E، ثم يُزال عنها الإفلات مرة أخرى أثناء التنسيق.
Query
SET json_type_escape_dots_in_keys=1;
SELECT '{"a" : {"b" : 42}}'::JSON AS json1, '{"a.b" : 42}'::JSON AS json2, JSONAllPaths(json1), JSONAllPaths(json2);
Response
┌─json1────────────┬─json2────────┬─JSONAllPaths(json1)─┬─JSONAllPaths(json2)─┐
│ {"a":{"b":"42"}} │ {"a.b":"42"} │ ['a.b'] │ ['a%2Eb'] │
└──────────────────┴──────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘
Query
SET json_type_escape_dots_in_keys=1;
SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}'::JSON AS json, JSONAllPaths(json);
لقراءة مفتاح يحتوي على نقطة مُفلَتة كعمود فرعي، يجب استخدام النقطة المُفلَتة في اسم العمود الفرعي:
Response
┌─json──────────────────────────────────┬─JSONAllPaths(json)─┐
│ {"a.b":"42","a":{"b":"Hello World!"}} │ ['a%2Eb','a.b'] │
└───────────────────────────────────────┴────────────────────┘
Query
SET json_type_escape_dots_in_keys=1;
SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}'::JSON AS json, json.`a%2Eb`, json.a.b;
ملاحظة: بسبب القيود في محلِّل المعرّفات والمُحلِّل، فإن العمود الفرعي
Response
┌─json──────────────────────────────────┬─json.a%2Eb─┬─json.a.b─────┐
│ {"a.b":"42","a":{"b":"Hello World!"}} │ 42 │ Hello World! │
└───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘
json.`a.b` يعادل العمود الفرعي
json.a.b ولن يقرأ المسار الذي يحتوي على نقطة مُفلَتة:
Query
SET json_type_escape_dots_in_keys=1;
SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}'::JSON AS json, json.`a%2Eb`, json.`a.b`, json.a.b;
كذلك، إذا كنت تريد تحديد تلميح لمسار JSON يحتوي على مفاتيح تتضمن نقاطًا (أو استخدامه في قسمي
Response
┌─json──────────────────────────────────┬─json.a%2Eb─┬─json.a.b─────┬─json.a.b─────┐
│ {"a.b":"42","a":{"b":"Hello World!"}} │ 42 │ Hello World! │ Hello World! │
└───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘
SKIP/
SKIP REGEX)، فعليك استخدام نقاط مسبوقة بمحرف الإفلات في التلميح:
Query
SET json_type_escape_dots_in_keys=1;
SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}'::JSON(`a%2Eb` UInt8) as json, json.`a%2Eb`, toTypeName(json.`a%2Eb`);
Response
┌─json────────────────────────────────┬─json.a%2Eb─┬─toTypeName(json.a%2Eb)─┐
│ {"a.b":42,"a":{"b":"Hello World!"}} │ 42 │ UInt8 │
└─────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘
Query
SET json_type_escape_dots_in_keys=1;
SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}'::JSON(SKIP `a%2Eb`) as json, json.`a%2Eb`;
Response
┌─json───────────────────────┬─json.a%2Eb─┐
│ {"a":{"b":"Hello World!"}} │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────────────────────────┴────────────┘
تدعم جميع التنسيقات النصية (
قراءة نوع JSON من البيانات
JSONEachRow,
TSV,
CSV,
CustomSeparated,
Values، إلخ) قراءة نوع
JSON.
أمثلة:
Query
SELECT json FROM format(JSONEachRow, 'json JSON(a.b.c UInt32, SKIP a.b.d, SKIP d.e, SKIP REGEXP \'b.*\')', '
{"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 1, "d" : [0, 1]}}, "b" : "2020-01-01", "c" : 42, "d" : {"e" : {"f" : ["s1", "s2"]}, "i" : [1, 2, 3]}}}
{"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 2, "d" : [2, 3]}}, "b" : [1, 2, 3], "c" : null, "d" : {"e" : {"g" : 43}, "i" : [4, 5, 6]}}}
{"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 3, "d" : [4, 5]}}, "b" : {"c" : 10}, "e" : "Hello, World!"}}
{"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 4, "d" : [6, 7]}}, "c" : 43}}
{"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 5, "d" : [8, 9]}}, "b" : {"c" : 11, "j" : [1, 2, 3]}, "d" : {"e" : {"f" : ["s3", "s4"], "g" : 44}, "h" : "2020-02-02 10:00:00"}}}
')
بالنسبة إلى التنسيقات النصية مثل
Response
┌─json──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":{"c":1}},"c":"42","d":{"i":["1","2","3"]}} │
│ {"a":{"b":{"c":2}},"d":{"i":["4","5","6"]}} │
│ {"a":{"b":{"c":3}},"e":"Hello, World!"} │
│ {"a":{"b":{"c":4}},"c":"43"} │
│ {"a":{"b":{"c":5}},"d":{"h":"2020-02-02 10:00:00.000000000"}} │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
CSV/
TSV/إلخ، يُحلَّل
JSON من سلسلة نصية تحتوي على كائن JSON:
Query
SELECT json FROM format(TSV, 'json JSON(a.b.c UInt32, SKIP a.b.d, SKIP REGEXP \'b.*\')',
'{"a" : {"b" : {"c" : 1, "d" : [0, 1]}}, "b" : "2020-01-01", "c" : 42, "d" : {"e" : {"f" : ["s1", "s2"]}, "i" : [1, 2, 3]}}
{"a" : {"b" : {"c" : 2, "d" : [2, 3]}}, "b" : [1, 2, 3], "c" : null, "d" : {"e" : {"g" : 43}, "i" : [4, 5, 6]}}
{"a" : {"b" : {"c" : 3, "d" : [4, 5]}}, "b" : {"c" : 10}, "e" : "Hello, World!"}
{"a" : {"b" : {"c" : 4, "d" : [6, 7]}}, "c" : 43}
{"a" : {"b" : {"c" : 5, "d" : [8, 9]}}, "b" : {"c" : 11, "j" : [1, 2, 3]}, "d" : {"e" : {"f" : ["s3", "s4"], "g" : 44}, "h" : "2020-02-02 10:00:00"}}')
Response
┌─json──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"a":{"b":{"c":1}},"c":"42","d":{"i":["1","2","3"]}} │
│ {"a":{"b":{"c":2}},"d":{"i":["4","5","6"]}} │
│ {"a":{"b":{"c":3}},"e":"Hello, World!"} │
│ {"a":{"b":{"c":4}},"c":"43"} │
│ {"a":{"b":{"c":5}},"d":{"h":"2020-02-02 10:00:00.000000000"}} │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
لا يستطيع نوع البيانات
الوصول إلى الحد الأقصى للمسارات الديناميكية داخل JSON
JSON تخزين سوى عدد محدود من المسارات داخليًا على هيئة أعمدة فرعية منفصلة.
ويبلغ هذا الحد افتراضيًا
1024، لكن يمكنك تغييره في تعريف النوع باستخدام المعلمة
max_dynamic_paths.
عند الوصول إلى هذا الحد، ستُخزَّن جميع المسارات الجديدة المُدرجة في عمود
JSON في بنية بيانات مشتركة واحدة.
ولا يزال من الممكن قراءة هذه المسارات كأعمدة فرعية،
لكن ذلك قد يكون أقل كفاءة (راجع القسم الخاص بالبيانات المشتركة).
وهذا الحد ضروري لتجنّب وجود عدد هائل من الأعمدة الفرعية المختلفة، مما قد يجعل الجدول غير قابل للاستخدام.
لنرَ ما يحدث عند الوصول إلى هذا الحد في بضعة سيناريوهات مختلفة.
أثناء تحليل كائنات
الوصول إلى الحد أثناء تحليل البيانات
JSON في البيانات، وعند الوصول إلى الحد للكتلة الحالية من البيانات،
ستُخزَّن جميع المسارات الجديدة في بنية بيانات مشتركة. يمكننا استخدام دالتي الاستبطان التاليتين
JSONDynamicPaths و
JSONSharedDataPaths:
Query
SELECT json, JSONDynamicPaths(json), JSONSharedDataPaths(json) FROM format(JSONEachRow, 'json JSON(max_dynamic_paths=3)', '
{"json" : {"a" : {"b" : 42}, "c" : [1, 2, 3]}}
{"json" : {"a" : {"b" : 43}, "d" : "2020-01-01"}}
{"json" : {"a" : {"b" : 44}, "c" : [4, 5, 6]}}
{"json" : {"a" : {"b" : 43}, "d" : "2020-01-02", "e" : "Hello", "f" : {"g" : 42.42}}}
{"json" : {"a" : {"b" : 43}, "c" : [7, 8, 9], "f" : {"g" : 43.43}, "h" : "World"}}
')
كما نرى، بعد إدراج المسارين
Response
┌─json───────────────────────────────────────────────────────────┬─JSONDynamicPaths(json)─┬─JSONSharedDataPaths(json)─┐
│ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"]} │ ['a.b','c','d'] │ [] │
│ {"a":{"b":"43"},"d":"2020-01-01"} │ ['a.b','c','d'] │ [] │
│ {"a":{"b":"44"},"c":["4","5","6"]} │ ['a.b','c','d'] │ [] │
│ {"a":{"b":"43"},"d":"2020-01-02","e":"Hello","f":{"g":42.42}} │ ['a.b','c','d'] │ ['e','f.g'] │
│ {"a":{"b":"43"},"c":["7","8","9"],"f":{"g":43.43},"h":"World"} │ ['a.b','c','d'] │ ['f.g','h'] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘
e و
f.g، تم الوصول إلى الحد،
وأُدرجا في بنية بيانات مشتركة.
أثناء دمج عدة أجزاء بيانات في جدول
أثناء دمج أجزاء البيانات في محركات جداول MergeTree
MergeTree، قد يصل العمود
JSON في جزء البيانات الناتج إلى حدّ المسارات الديناميكية،
وبالتالي لن يتمكن من تخزين جميع المسارات من الأجزاء المصدرية كأعمدة فرعية.
في هذه الحالة، يحدد ClickHouse المسارات التي ستبقى كأعمدة فرعية بعد الدمج، والمسارات التي ستُخزَّن في بنية البيانات المشتركة.
في معظم الحالات، يحاول ClickHouse الإبقاء على المسارات التي تحتوي على
أكبر عدد من القيم غير
NULL، ونقل المسارات الأقل شيوعًا إلى بنية البيانات المشتركة. ومع ذلك، يعتمد هذا على طريقة التنفيذ.
لنلقِ نظرة على مثال لهذا النوع من الدمج.
لنبدأ أولًا بإنشاء جدول يحتوي على عمود
JSON، وضبط حدّ المسارات الديناميكية على
3، ثم إدراج قيم تحتوي على
5 مسارات مختلفة:
سينشئ كل insert جزء بيانات منفصلًا، بحيث يحتوي العمود
Query
CREATE TABLE test (id UInt64, json JSON(max_dynamic_paths=3)) ENGINE=MergeTree ORDER BY id;
SYSTEM STOP MERGES test;
INSERT INTO test SELECT number, formatRow('JSONEachRow', number as a) FROM numbers(5);
INSERT INTO test SELECT number, formatRow('JSONEachRow', number as b) FROM numbers(4);
INSERT INTO test SELECT number, formatRow('JSONEachRow', number as c) FROM numbers(3);
INSERT INTO test SELECT number, formatRow('JSONEachRow', number as d) FROM numbers(2);
INSERT INTO test SELECT number, formatRow('JSONEachRow', number as e) FROM numbers(1);
JSON على مسار واحد:
Query
SELECT
count(),
groupArrayArrayDistinct(JSONDynamicPaths(json)) AS dynamic_paths,
groupArrayArrayDistinct(JSONSharedDataPaths(json)) AS shared_data_paths,
_part
FROM test
GROUP BY _part
ORDER BY _part ASC
الآن، لنَدمج جميع الأجزاء في جزء واحد ونرَ ماذا سيحدث:
Response
┌─count()─┬─dynamic_paths─┬─shared_data_paths─┬─_part─────┐
│ 5 │ ['a'] │ [] │ all_1_1_0 │
│ 4 │ ['b'] │ [] │ all_2_2_0 │
│ 3 │ ['c'] │ [] │ all_3_3_0 │
│ 2 │ ['d'] │ [] │ all_4_4_0 │
│ 1 │ ['e'] │ [] │ all_5_5_0 │
└─────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────┘
Query
SELECT
count(),
groupArrayArrayDistinct(JSONDynamicPaths(json)) AS dynamic_paths,
groupArrayArrayDistinct(JSONSharedDataPaths(json)) AS shared_data_paths,
_part
FROM test
GROUP BY _part
ORDER BY _part ASC
كما نرى، احتفظ ClickHouse بالمسارات الأكثر تكرارًا
Response
┌─count()─┬─dynamic_paths─┬─shared_data_paths─┬─_part─────┐
│ 15 │ ['a','b','c'] │ ['d','e'] │ all_1_5_2 │
└─────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────┘
a و
b و
c، ونقل المسارين
d و
e إلى بنية بيانات مشتركة.
كما ذُكر في القسم السابق، عند بلوغ الحد
max_dynamic_paths، تُخزَّن جميع المسارات الجديدة في بنية بيانات مشتركة واحدة.
في هذا القسم، سنستعرض تفاصيل بنية البيانات المشتركة وكيفية قراءة الأعمدة الفرعية للمسارات منها.
راجع قسم “دوال الاستبطان” للاطلاع على تفاصيل الدوال المستخدمة لفحص محتويات عمود JSON.
في الذاكرة، تكون بنية البيانات المشتركة مجرد عمود فرعي من النوع
Map(String, String) يخزّن ربطًا بين مسار JSON مُسطَّح وقيمة مُرمَّزة ترميزًا ثنائيًا.
ولاستخراج عمود فرعي لمسار منه، نمرّ ببساطة على جميع الصفوف في عمود
Map هذا ونحاول العثور على المسار المطلوب وقيمه.
في جداول MergeTree، نُخزّن البيانات في أجزاء بيانات تحتفظ بكل شيء على القرص (محليًا أو عن بُعد). ويمكن تخزين البيانات على القرص بطريقة تختلف عن تخزينها في الذاكرة.
يوجد حاليًا 3 تنسيقات serialization مختلفة لبنية البيانات المشتركة في أجزاء بيانات MergeTree:
map و
map_with_buckets
و
advanced.
يخضع إصدار serialization للتحكم عبر إعدادات MergeTree
object_shared_data_serialization_version
وobject_shared_data_serialization_version_for_zero_level_parts
(جزء المستوى الصفري هو الجزء الذي يُنشأ عند insert البيانات إلى الجدول، وخلال merges تكون الأجزاء ذات مستويات أعلى).
ملاحظة: لا يُدعَم تغيير serialization لبنية البيانات المشتركة إلا
مع
v3 object serialization version
في إصدار التسلسل
map، تُسلسَل البيانات المشتركة كعمود واحد من النوع
Map(String, String)، تمامًا كما تُخزَّن في
الذاكرة. لقراءة العمود الفرعي للمسار من هذا النوع من التسلسل، يقرأ ClickHouse عمود
Map بالكامل ثم
يستخرج المسار المطلوب في الذاكرة.
يكون هذا التسلسل فعّالًا لكتابة البيانات وقراءة عمود
JSON بالكامل، لكنه ليس فعّالًا لقراءة الأعمدة الفرعية للمسارات.
في إصدار تسلسل
map_with_buckets، تُسلسَل البيانات المشتركة إلى
N أعمدة (“حاويات”) من النوع
Map(String, String).
ويحتوي كل bucket من هذه الحاويات على مجموعة فرعية فقط من المسارات. لقراءة عمود فرعي لمسار من هذا النوع من التسلسل، يقرأ ClickHouse
عمود
Map بالكامل من bucket واحد ثم يستخرج المسار المطلوب في الذاكرة.
يكون هذا التسلسل أقل كفاءة عند كتابة البيانات وقراءة عمود
JSON بالكامل، لكنها أكثر كفاءة عند قراءة الأعمدة الفرعية للمسارات
لأنها لا تقرأ البيانات إلا من الحاويات المطلوبة.
يُتحكَّم في عدد الحاويات
N بواسطة إعدادات MergeTree object_shared_data_buckets_for_compact_part (8 افتراضيًا)
وobject_shared_data_buckets_for_wide_part (32 افتراضيًا).
والحد الأقصى المسموح به لكلا الإعدادين هو 256.
في إصدار التسلسل
advanced، تُسلسَل البيانات المشتركة ضمن بنية بيانات خاصة تُحسِّن إلى أقصى حد أداء
قراءة الأعمدة الفرعية للمسارات، وذلك عبر تخزين بعض المعلومات الإضافية التي تتيح قراءة بيانات المسارات المطلوبة فقط.
كما يدعم هذا التسلسل أيضًا الحاويات، بحيث تحتوي كل حاوية على مجموعة فرعية فقط من المسارات.
يُعد هذا التسلسل غير فعّال نسبيًا عند كتابة البيانات (لذلك لا يُنصح باستخدامه مع الأجزاء ذات المستوى الصفري)، كما أن قراءة عمود
JSON بالكامل أقل كفاءةً قليلًا مقارنةً بتسلسل
map، لكنه فعّال جدًا عند قراءة الأعمدة الفرعية للمسارات.
ملاحظة: بسبب تخزين بعض المعلومات الإضافية داخل بنية البيانات، يكون حجم التخزين على القرص أكبر مع هذا التسلسل مقارنةً
بتسلسلي
map و
map_with_buckets.
للاطلاع على نظرة عامة أكثر تفصيلًا حول تسلسلات البيانات المشتركة الجديدة وتفاصيل التنفيذ، اقرأ منشور المدونة.
الطريقة الرئيسية لفرض حدّ على المسارات الديناميكية في JSON هي استخدام المَعلَمة
التحكّم في عدد المسارات الديناميكية داخل JSON في أجزاء MergeTree
max_dynamic_paths داخل تعريف النوع JSON.
لكن تغيير
max_dynamic_paths للأعمدة الحالية يتطلّب تشغيل
ALTER TABLE <table> MODIFY COLUMN <column> JSON(max_dynamic_paths=K)، مما يبدأ عملية mutation في الخلفية تعيد كتابة جميع الأجزاء الموجودة.
وقد تكون هذه العملية ثقيلة جدًا، ويمكن أن تؤثر في أداء الخادم حتى اكتمالها. ولتجنّب ذلك، يمكنك استخدام هذه الإعدادات الثلاثة التي تساعدك على تغيير حدّ المسارات الديناميكية في جداول MergeTree لأجزاء البيانات الجديدة:
merge_max_dynamic_subcolumns_in_wide_part- إعداد في MergeTree يحدّ من عدد الأعمدة الفرعية الديناميكية لكل عمود JSON أثناء merge إلى جزء بيانات Wide.
merge_max_dynamic_subcolumns_in_compact_part- إعداد في MergeTree يحدّ من عدد الأعمدة الفرعية الديناميكية لكل عمود JSON أثناء merge إلى جزء بيانات Compact.
max_dynamic_subcolumns_in_json_type_parsing- إعداد session يحدّ من عدد الأعمدة الفرعية الديناميكية لكل عمود JSON أثناء parsing بيانات JSON إلى عمود JSON.
max_dynamic_paths، حتى إذا كانت قيم الإعدادات المذكورة أعلى.
توجد عدة دوال تساعد على فحص محتوى عمود JSON:
دوال الاستبطان
JSONAllPaths
JSONAllPathsWithTypes
JSONAllValues
JSONDynamicPaths
JSONDynamicPathsWithTypes
JSONSharedDataPaths
JSONSharedDataPathsWithTypes
distinctDynamicTypes
distinctJSONPaths and distinctJSONPathsAndTypes
2020-01-01:
Query
SELECT arrayJoin(distinctJSONPaths(json))
FROM s3('s3://clickhouse-public-datasets/gharchive/original/2020-01-01-*.json.gz', JSONAsObject)
Response
┌─arrayJoin(distinctJSONPaths(json))─────────────────────────┐
│ actor.avatar_url │
│ actor.display_login │
│ actor.gravatar_id │
│ actor.id │
│ actor.login │
│ actor.url │
│ created_at │
│ id │
│ org.avatar_url │
│ org.gravatar_id │
│ org.id │
│ org.login │
│ org.url │
│ payload.action │
│ payload.before │
│ payload.comment._links.html.href │
│ payload.comment._links.pull_request.href │
│ payload.comment._links.self.href │
│ payload.comment.author_association │
│ payload.comment.body │
│ payload.comment.commit_id │
│ payload.comment.created_at │
│ payload.comment.diff_hunk │
│ payload.comment.html_url │
│ payload.comment.id │
│ payload.comment.in_reply_to_id │
│ payload.comment.issue_url │
│ payload.comment.line │
│ payload.comment.node_id │
│ payload.comment.original_commit_id │
│ payload.comment.original_position │
│ payload.comment.path │
│ payload.comment.position │
│ payload.comment.pull_request_review_id │
...
│ payload.release.node_id │
│ payload.release.prerelease │
│ payload.release.published_at │
│ payload.release.tag_name │
│ payload.release.tarball_url │
│ payload.release.target_commitish │
│ payload.release.upload_url │
│ payload.release.url │
│ payload.release.zipball_url │
│ payload.size │
│ public │
│ repo.id │
│ repo.name │
│ repo.url │
│ type │
└─arrayJoin(distinctJSONPaths(json))─────────────────────────┘
Query
SELECT arrayJoin(distinctJSONPathsAndTypes(json))
FROM s3('s3://clickhouse-public-datasets/gharchive/original/2020-01-01-*.json.gz', JSONAsObject)
SETTINGS date_time_input_format = 'best_effort'
Response
┌─arrayJoin(distinctJSONPathsAndTypes(json))──────────────────┐
│ ('actor.avatar_url',['String']) │
│ ('actor.display_login',['String']) │
│ ('actor.gravatar_id',['String']) │
│ ('actor.id',['Int64']) │
│ ('actor.login',['String']) │
│ ('actor.url',['String']) │
│ ('created_at',['DateTime']) │
│ ('id',['String']) │
│ ('org.avatar_url',['String']) │
│ ('org.gravatar_id',['String']) │
│ ('org.id',['Int64']) │
│ ('org.login',['String']) │
│ ('org.url',['String']) │
│ ('payload.action',['String']) │
│ ('payload.before',['String']) │
│ ('payload.comment._links.html.href',['String']) │
│ ('payload.comment._links.pull_request.href',['String']) │
│ ('payload.comment._links.self.href',['String']) │
│ ('payload.comment.author_association',['String']) │
│ ('payload.comment.body',['String']) │
│ ('payload.comment.commit_id',['String']) │
│ ('payload.comment.created_at',['DateTime']) │
│ ('payload.comment.diff_hunk',['String']) │
│ ('payload.comment.html_url',['String']) │
│ ('payload.comment.id',['Int64']) │
│ ('payload.comment.in_reply_to_id',['Int64']) │
│ ('payload.comment.issue_url',['String']) │
│ ('payload.comment.line',['Int64']) │
│ ('payload.comment.node_id',['String']) │
│ ('payload.comment.original_commit_id',['String']) │
│ ('payload.comment.original_position',['Int64']) │
│ ('payload.comment.path',['String']) │
│ ('payload.comment.position',['Int64']) │
│ ('payload.comment.pull_request_review_id',['Int64']) │
...
│ ('payload.release.node_id',['String']) │
│ ('payload.release.prerelease',['Bool']) │
│ ('payload.release.published_at',['DateTime']) │
│ ('payload.release.tag_name',['String']) │
│ ('payload.release.tarball_url',['String']) │
│ ('payload.release.target_commitish',['String']) │
│ ('payload.release.upload_url',['String']) │
│ ('payload.release.url',['String']) │
│ ('payload.release.zipball_url',['String']) │
│ ('payload.size',['Int64']) │
│ ('public',['Bool']) │
│ ('repo.id',['Int64']) │
│ ('repo.name',['String']) │
│ ('repo.url',['String']) │
│ ('type',['String']) │
└─arrayJoin(distinctJSONPathsAndTypes(json))──────────────────┘
يمكن تعديل جدول موجود وتغيير نوع العمود إلى النوع
ALTER MODIFY COLUMN إلى النوع JSON
JSON الجديد. حاليًا، لا يُدعَم
ALTER إلا عند التحويل من النوع
String.
مثال
Query
CREATE TABLE test (json String) ENGINE=MergeTree ORDER BY tuple();
INSERT INTO test VALUES ('{"a" : 42}'), ('{"a" : 43, "b" : "Hello"}'), ('{"a" : 44, "b" : [1, 2, 3]}'), ('{"c" : "2020-01-01"}');
ALTER TABLE test MODIFY COLUMN json JSON;
SELECT json, json.a, json.b, json.c FROM test;
Response
┌─json─────────────────────────┬─json.a─┬─json.b──┬─json.c─────┐
│ {"a":"42"} │ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ {"a":"43","b":"Hello"} │ 43 │ Hello │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ {"a":"44","b":["1","2","3"]} │ 44 │ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ {"c":"2020-01-01"} │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2020-01-01 │
└──────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────────┘
تلميحات الأنواع الكسولة (تجريبية)
عند إضافة تلميحات الأنواع أو تعديلها في عمود JSON باستخدام
هذه الميزة تجريبية، وتتطلب أن يكون الإعداد
allow_experimental_json_lazy_type_hints مُمكّنًا.
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN، يعيد ClickHouse عادةً كتابة جميع أجزاء البيانات لتطبيق تلميحات الأنواع الجديدة وتخزينها فعليًا. وقد تكون هذه العملية باهظة التكلفة جدًا للجداول التي تحتوي على كميات كبيرة من البيانات التاريخية (مئات التيرابايتات).
تتيح تلميحات الأنواع الكسولة إضافة تلميحات الأنواع كعملية تقتصر على البيانات الوصفية فقط، من دون إعادة كتابة البيانات الحالية:
- الأجزاء القديمة: تُطبَّق تلميحات الأنواع وقت الاستعلام عبر التحويل من
Dynamicإلى النوع المشار إليه
- الأجزاء الجديدة: تُطبَّق تلميحات الأنواع وتُخزَّن فعليًا أثناء عمليات
INSERT
- عمليات الدمج: تُطبَّق تلميحات الأنواع وتُخزَّن فعليًا عند دمج الأجزاء
تمكين تلميحات الأنواع الكسولة
SET allow_experimental_json_lazy_type_hints = 1;
Query
-- Create a table and insert data
CREATE TABLE test_lazy (json JSON) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
INSERT INTO test_lazy VALUES ('{"user_id": "123", "score": "95.5"}');
-- Enable experimental setting
SET allow_experimental_json_lazy_type_hints = 1;
-- Add type hints - this completes instantly without mutation
ALTER TABLE test_lazy MODIFY COLUMN json JSON(user_id UInt64, score Float64);
-- Query the data - type hints are applied at read time
SELECT json.user_id, toTypeName(json.user_id), json.score, toTypeName(json.score) FROM test_lazy;
Response
┌─json.user_id─┬─toTypeName(json.user_id)─┬─json.score─┬─toTypeName(json.score)─┐
│ 123 │ UInt64 │ 95.5 │ Float64 │
└──────────────┴──────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘
يمكنك التحقق من أن
التحقق من عدم حدوث أي mutation
ALTER قد اكتملت من دون حدوث mutation عبر فحص جدول
system.mutations:
عند تفعيل تلميحات الأنواع المؤجَّلة، لا يُرجع هذا الاستعلام أي صفوف، مما يؤكد أن العملية اقتصرت على البيانات الوصفية فقط.
SELECT * FROM system.mutations WHERE table = 'test_lazy' AND NOT is_done;
لتجسيد تلميح الأنواع في البيانات الموجودة، يمكنك إما:
تجسيد تلميح الأنواع
- انتظار عمليات الدمج في الخلفية: سيعمل ClickHouse تلقائيًا على تجسيد تلميح الأنواع عند دمج الأجزاء
- فرض الدمج: استخدم
OPTIMIZE TABLE test_lazy FINALلدمج جميع الأجزاء فورًا
- إعادة كتابة الأجزاء: استخدم
ALTER TABLE test_lazy REWRITE PARTSلإعادة كتابة الأجزاء باستخدام البيانات الوصفية الجديدة
القيود
- هذه الميزة تجريبية وقد تتغير في الإصدارات المستقبلية
- قد يترتب على تحويل الأنواع وقت الاستعلام عبء كبير على الأداء مقارنةً بالأنواع المُخزَّنة مسبقًا، خاصةً مع كائنات JSON الكبيرة
- لا تنطبق هذه الميزة إلا عند تعديل
typed_paths(تلميحات الأنواع)؛ أما معلمات JSON الأخرى مثل
max_dynamic_pathsأو
SKIPأو
SKIP REGEXPفما تزال تتطلب إجراء mutations
تُقارَن كائنات JSON بصورة مماثلة لـ Maps. على سبيل المثال:
مقارنة قيم نوع JSON
Query
CREATE TABLE test (json1 JSON, json2 JSON) ENGINE=Memory;
INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow
{"json1" : {}, "json2" : {}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"a" : 41}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"a" : 42}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"a" : [1, 2, 3]}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"a" : "Hello"}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"b" : 42}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"a" : 42, "b" : 42}}
{"json1" : {"a" : 42}, "json2" : {"a" : 41, "b" : 42}}
SELECT json1, json2, json1 < json2, json1 = json2, json1 > json2 FROM test;
ملاحظة: إذا احتوى مساران على قيم من أنواع بيانات مختلفة، فتُقارَن وفقًا لـقاعدة المقارنة الخاصة بنوع البيانات
Response
┌─json1──────┬─json2───────────────┬─less(json1, json2)─┬─equals(json1, json2)─┬─greater(json1, json2)─┐
│ {} │ {} │ 0 │ 1 │ 0 │
│ {"a":"42"} │ {} │ 0 │ 0 │ 1 │
│ {"a":"42"} │ {"a":"41"} │ 0 │ 0 │ 1 │
│ {"a":"42"} │ {"a":"42"} │ 0 │ 1 │ 0 │
│ {"a":"42"} │ {"a":["1","2","3"]} │ 0 │ 0 │ 1 │
│ {"a":"42"} │ {"a":"Hello"} │ 1 │ 0 │ 0 │
│ {"a":"42"} │ {"b":"42"} │ 1 │ 0 │ 0 │
│ {"a":"42"} │ {"a":"42","b":"42"} │ 1 │ 0 │ 0 │
│ {"a":"42"} │ {"a":"41","b":"42"} │ 0 │ 0 │ 1 │
└────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘
Variant.
يمكن استخدام فهارس تخطي البيانات مع أعمدة
فهارس تخطي البيانات في JSON
JSON بثلاث طرق:
- فهارس لأعمدة فرعية محددة — أنشئ فهرس تخطٍّ قياسيًا لمسار JSON معروف، تمامًا كما تفعل مع عمود عادي. يفهرس هذا القيم الموجودة في ذلك المسار.
- فهارس قائمة على المسار باستخدام
JSONAllPaths— فهرسة مجموعة المسارات الموجودة في كل حبيبة لتخطي الحبيبات التي يستحيل أن تحتوي على المسار المطلوب في الاستعلام.
- فهارس قائمة على القيم باستخدام
JSONAllValues— فهرسة جميع القيم عبر كل مسارات JSON باستخدام فهرس نصي لتسريع البحث النصي الكامل في أي عمود JSON فرعي باستخدام فهرس واحد.
يمكنك إنشاء فهرس تخطٍ على أي عمود فرعي في JSON باستخدام الصياغة نفسها المستخدمة مع الأعمدة العادية. يعمل أي نوع فهرس مدعوم (
فهارس على أعمدة فرعية محددة
minmax،
set،
bloom_filter،
tokenbf_v1،
ngrambf_v1، إلخ).
هناك طريقتان للإشارة إلى عمود فرعي في JSON داخل تعبير الفهرس:
- مسار محدد النوع مُعلَن في تلميح الأنواع لـ JSON — يُوصَل إليه بالاسم مباشرةً:
json.a.
- مسار ديناميكي مع تحويل نوع صريح — استخدم صياغة التحويل
:::
json.b::String.
json.a || json.b::String.
يُضيّق فهرس
Query
CREATE TABLE sensor_data
(
data JSON(sensor_id UInt32),
INDEX idx_sensor data.sensor_id TYPE minmax GRANULARITY 1,
INDEX idx_location data.location::String TYPE bloom_filter GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
SETTINGS index_granularity = 1;
INSERT INTO sensor_data SELECT toJSONString(map('sensor_id', number, 'location', 'room_' || toString(number))) FROM numbers(4);
INSERT INTO sensor_data SELECT toJSONString(map('sensor_id', number, 'location', 'room_' || toString(number))) FROM numbers(4, 4);
minmax على العمود الفرعي
data.sensor_id ذي النوع المحدد نطاق الفحص ليقتصر على الحبيبات المطابقة:
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM sensor_data WHERE data.sensor_id < 2;
يعمل فهرس
Response
...
Indexes:
Skip
Name: idx_sensor
Description: minmax GRANULARITY 1
Parts: 1/2
Granules: 2/8
bloom_filter أيضًا على العمود الفرعي المُحوَّل
data.location::String:
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM sensor_data WHERE data.location::String = 'room_5';
Response
...
Indexes:
Skip
Name: idx_location
Description: bloom_filter GRANULARITY 1
Parts: 1/2
Granules: 1/8
يمكن أيضًا إنشاء فهارس تخطي البيانات على أعمدة
فهارس قائمة على المسارات باستخدام JSONAllPaths
JSON باستخدام الدالة
JSONAllPaths.
ويعمل ذلك بطريقة مشابهة لإنشاء فهارس التخطي على أعمدة
Map عبر
mapKeys — إذ يخزّن الفهرس مجموعة مسارات JSON الموجودة في كل حبيبة، ويستخدمها لتخطي الحبيبات التي لا يمكن أن تحتوي على المسار المطلوب في الاستعلام.
يمكن استخدام
أنواع الفهارس المدعومة
JSONAllPaths مع أنواع فهارس التخطي التالية:
bloom_filter— يدعم
equalsو
inو
IS NOT NULL.
tokenbf_v1— يدعم
equalsو
IS NOT NULL.
ngrambf_v1— يدعم
equalsو
IS NOT NULL.
text(فهرس مقلوب) — يدعم
equalsو
inو
IS NOT NULL.
يمكنك استخدام
Query
CREATE TABLE events
(
data JSON,
INDEX idx JSONAllPaths(data) TYPE bloom_filter GRANULARITY 1
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO events VALUES ('{"user": {"name": "Alice"}, "action": "login"}');
INSERT INTO events VALUES ('{"metric": {"cpu": 0.95}, "host": "srv1"}');
EXPLAIN indexes = 1 للتحقق من استخدام فهرس التخطي. عندما يكون المسار موجودًا في جزء واحد فقط، يتجاوز الفهرس الجزء الآخر:
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM events WHERE data.user.name = 'Alice';
عندما لا يكون المسار موجودًا في أي جزء، تُتخطّى جميع الأجزاء والحبيبات:
Response
...
Indexes:
Skip
Name: idx
Description: bloom_filter GRANULARITY 1
Parts: 1/2
Granules: 1/2
Query
EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM events WHERE data.nonexistent = 1;
يستخدم
Response
...
Indexes:
Skip
Name: idx
Description: bloom_filter GRANULARITY 1
Parts: 0/2
Granules: 0/2
IS NOT NULL أيضًا الفهرس — إذ يتجاوز الحبيبات التي يكون فيها المسار غير موجود (لأن القيمة ستكون
NULL):
Query