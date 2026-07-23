توثيق نوع بيانات JSON في ClickHouse، الذي يوفّر دعمًا أصليًا للتعامل مع بيانات JSON

هل تبحث عن دليل؟ اطّلع على دليلنا لأفضل ممارسات JSON للاطلاع على أمثلة وميزات متقدمة واعتبارات تتعلق باستخدام نوع JSON.

يخزّن النوع JSON مستندات JavaScript Object Notation ‏(JSON) في عمود واحد.

في ClickHouse مفتوح المصدر، تم تصنيف نوع بيانات JSON على أنه جاهز للإنتاج في الإصدار 25.3. ولا يُنصح باستخدام هذا النوع في بيئة الإنتاج في الإصدارات السابقة.

لإعلان عمود من النوع JSON ، يمكنك استخدام البنية التالية:

< column_name > JSON ( max_dynamic_paths = N, max_dynamic_types = M, some . path TypeName, SKIP path . to . skip , SKIP REGEXP 'paths_regexp' )

حيث تُعرَّف المعلمات في البنية أعلاه كما يلي:

المعلمة الوصف القيمة الافتراضية max_dynamic_paths معلمة اختيارية تشير إلى عدد المسارات التي يمكن تخزينها بشكل منفصل كأعمدة فرعية ضمن كتلة بيانات واحدة تُخزَّن بشكل منفصل (على سبيل المثال ضمن جزء بيانات واحد لجدول MergeTree).



إذا تم تجاوز هذا الحد، فسيتم تخزين جميع المسارات الأخرى معًا في بنية واحدة تُسمى البيانات المشتركة.



توجد أيضًا طرق لتغيير الحد الأقصى للمسارات الديناميكية دون تغيير هذه المعلمة. 1024 max_dynamic_types معلمة اختيارية تتراوح بين 1 و 255 تشير إلى عدد أنواع البيانات المختلفة التي يمكن تخزينها بشكل منفصل داخل عمود مسار واحد من النوع Dynamic ضمن كتلة بيانات واحدة تُخزَّن بشكل منفصل (على سبيل المثال ضمن جزء بيانات واحد لجدول MergeTree).



إذا تم تجاوز هذا الحد، فسيتم تخزين جميع الأنواع الجديدة معًا في بنية واحدة تُسمى shared variant . 32 some.path TypeName تلميح نوع اختياري لمسار معيّن في JSON. ستُخزَّن هذه المسارات دائمًا كأعمدة فرعية بالنوع المحدد. SKIP path.to.skip تلميح اختياري لمسار معيّن يجب تخطيه أثناء تحليل JSON. لن يتم أبدًا تخزين هذه المسارات في عمود JSON. إذا كان المسار المحدد كائن JSON متداخلًا، فسيتم تخطي الكائن المتداخل بالكامل. SKIP REGEXP 'path_regexp' تلميح اختياري يتضمن تعبيرًا نمطيًا يُستخدم لتخطي المسارات أثناء تحليل JSON. لن يتم أبدًا تخزين أي مسار يطابق هذا التعبير النمطي في عمود JSON.

​ متى تستخدم النوع JSON

صُمِّم النوع JSON للاستعلام عن حقول محددة داخل كائنات JSON وتصفيتها وتجميعها عندما تكون بنيتها ديناميكية أو غير متوقعة. ويحقق ذلك عبر تقسيم كائنات JSON إلى أعمدة فرعية منفصلة، ما يقلل بدرجة كبيرة من حجم البيانات المقروءة ويُسرّع الاستعلامات على الحقول المحددة مقارنةً ببدائل مثل Map أو تحليل السلاسل النصية.

لكن هذا ينطوي على بعض المقايضات المهمة:

بطء عمليات INSERT - إن تقسيم JSON إلى أعمدة فرعية، وإجراء استنتاج النوع، وإدارة هياكل تخزين مرنة، يجعل عمليات الإدراج أبطأ مقارنةً بتخزين JSON في عمود String بسيط.

- إن تقسيم JSON إلى أعمدة فرعية، وإجراء استنتاج النوع، وإدارة هياكل تخزين مرنة، يجعل عمليات الإدراج أبطأ مقارنةً بتخزين JSON في عمود بسيط. بطء عند قراءة الكائنات كاملةً - إذا كنت بحاجة إلى استرجاع مستندات JSON كاملة (بدلاً من حقول محددة)، فإن النوع JSON يكون أبطأ من القراءة من عمود String . فالعبء الإضافي الناتج عن إعادة تكوين الكائنات من الأعمدة الفرعية المنفصلة لا يحقق أي فائدة عندما لا تُجري استعلامات على مستوى الحقول.

يكون أبطأ من القراءة من عمود . فالعبء الإضافي الناتج عن إعادة تكوين الكائنات من الأعمدة الفرعية المنفصلة لا يحقق أي فائدة عندما لا تُجري استعلامات على مستوى الحقول. عبء تخزيني إضافي - إن الاحتفاظ بأعمدة فرعية منفصلة يضيف عبئًا بنيويًا مقارنةً بتخزين JSON كسلسلة نصية واحدة.

​ استخدم النوع JSON عندما:

تكون بياناتك ذات بنية ديناميكية أو غير متوقعة، مع مفاتيح تختلف من مستند إلى آخر

تتغير أنواع الحقول أو البُنى بمرور الوقت أو تختلف بين السجلات

تحتاج إلى الاستعلام أو التصفية أو التجميع على مسارات محددة داخل كائنات JSON التي لا يمكنك توقّع بنيتها مسبقًا

تتضمن حالة الاستخدام لديك بيانات شبه مهيكلة مثل السجلات أو الأحداث أو المحتوى الذي ينشئه المستخدم، مع بُنى غير متسقة

​ استخدم عمود String (أو الأنواع المهيكلة) عندما:

تكون بنية بياناتك معروفة ومتسقة — في هذه الحالة، استخدم الأعمدة العادية أو الأنواع Tuple و Array و Dynamic و Variant بدلًا من ذلك

و و و بدلًا من ذلك تُعامَل مستندات JSON على أنها blobs معتمة لا تُخزَّن ولا تُسترجَع إلا كاملةً، من دون تحليل على مستوى الحقول

على أنها blobs معتمة لا تُخزَّن ولا تُسترجَع إلا كاملةً، من دون تحليل على مستوى الحقول لا تحتاج إلى إجراء استعلامات أو تصفية على حقول JSON الفردية داخل قاعدة البيانات

الفردية داخل قاعدة البيانات يكون JSON مجرد تنسيق للنقل/التخزين، ولا يُحلَّل داخل ClickHouse

إذا كان JSON مستندًا معتمًا لا يُحلَّل داخل قاعدة البيانات، ويُخزَّن ويُسترجَع فقط، فينبغي تخزينه كحقل String . ولا تظهر مزايا النوع JSON إلا عندما تحتاج إلى الاستعلام أو التصفية أو التجميع بكفاءة على حقول محددة داخل بُنى JSON الديناميكية. يمكنك أيضًا المزج بين النهجين — استخدم الأعمدة القياسية للحقول العلوية المتوقعة، وعمود JSON للأجزاء الديناميكية من الحمولة.

​ إنشاء JSON

في هذا القسم، سنستعرض الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها إنشاء JSON .

​ استخدام JSON ضمن تعريف عمود في جدول

Query (Example 1) CREATE TABLE test ( json JSON ) ENGINE = Memory; INSERT INTO test VALUES ( '{"a" : {"b" : 42}, "c" : [1, 2, 3]}' ), ( '{"f" : "Hello, World!"}' ), ( '{"a" : {"b" : 43, "e" : 10}, "c" : [4, 5, 6]}' ); SELECT json FROM test;

Response (Example 1) ┌─json────────────────────────────────────────┐ │ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"]} │ │ {"f":"Hello, World!"} │ │ {"a":{"b":"43","e":"10"},"c":["4","5","6"]} │ └─────────────────────────────────────────────┘

Query (Example 2) CREATE TABLE test ( json JSON ( a . b UInt32, SKIP a . e )) ENGINE = Memory; INSERT INTO test VALUES ( '{"a" : {"b" : 42}, "c" : [1, 2, 3]}' ), ( '{"f" : "Hello, World!"}' ), ( '{"a" : {"b" : 43, "e" : 10}, "c" : [4, 5, 6]}' ); SELECT json FROM test;

Response (Example 2) ┌─json──────────────────────────────┐ │ {"a":{"b":42},"c":["1","2","3"]} │ │ {"a":{"b":0},"f":"Hello, World!"} │ │ {"a":{"b":43},"c":["4","5","6"]} │ └───────────────────────────────────┘

​ استخدام CAST مع ::JSON

يمكن تحويل أنواع مختلفة باستخدام البنية الخاصة ::JSON .

​ التحويل باستخدام CAST من String إلى JSON

Query SELECT '{"a" : {"b" : 42},"c" : [1, 2, 3], "d" : "Hello, World!"}' :: JSON AS json ;

Response ┌─json───────────────────────────────────────────────────┐ │ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"],"d":"Hello, World!"} │ └────────────────────────────────────────────────────────┘

​ CAST من Tuple إلى JSON

Query SET enable_named_columns_in_function_tuple = 1 ; SELECT (tuple( 42 AS b) AS a, [1, 2, 3] AS c, 'Hello, World!' AS d):: JSON AS json ;

Response ┌─json───────────────────────────────────────────────────┐ │ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"],"d":"Hello, World!"} │ └────────────────────────────────────────────────────────┘

​ CAST من Map إلى JSON

Query SET use_variant_as_common_type = 1 ; SELECT map( 'a' , map( 'b' , 42 ), 'c' , [1,2,3], 'd' , 'Hello, World!' ):: JSON AS json ;

Response ┌─json───────────────────────────────────────────────────┐ │ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"],"d":"Hello, World!"} │ └────────────────────────────────────────────────────────┘

يتم تخزين مسارات JSON بشكل مسطّح. وهذا يعني أنه عند تنسيق كائن JSON انطلاقًا من مسار مثل a.b.c لا يمكن معرفة ما إذا كان ينبغي إنشاء الكائن بالشكل { "a.b.c" : ... } أو { "a": { "b": { "c": ... } } } . ويفترض تنفيذنا دائمًا الاحتمال الثاني. على سبيل المثال: استعلام SELECT CAST ( '{"a.b.c" : 42}' , 'JSON' ) AS json سيُرجع: الاستجابة ┌─json───────────────────┐ 1. │ {"a":{"b":{"c":"42"}}} │ └────────────────────────┘ وليس: ┌─ json ───────────┐ 1 . │ { "a.b.c" : "42" } │ └────────────────┘

​ قراءة مسارات JSON كأعمدة فرعية

JSON قراءة كل مسار بوصفه عمودًا فرعيًا منفصلًا. إذا لم يُحدَّد نوع المسار المطلوب في تعريف النوع JSON ، فسيكون العمود الفرعي لهذا المسار دائمًا من النوع يدعم النوعقراءة كل مسار بوصفه عمودًا فرعيًا منفصلًا. إذا لم يُحدَّد نوع المسار المطلوب في تعريف النوع، فسيكون العمود الفرعي لهذا المسار دائمًا من النوع Dynamic

على سبيل المثال:

Query CREATE TABLE test ( json JSON ( a . b UInt32, SKIP a . e )) ENGINE = Memory; INSERT INTO test VALUES ( '{"a" : {"b" : 42, "g" : 42.42}, "c" : [1, 2, 3], "d" : "2020-01-01"}' ), ( '{"f" : "Hello, World!", "d" : "2020-01-02"}' ), ( '{"a" : {"b" : 43, "e" : 10, "g" : 43.43}, "c" : [4, 5, 6]}' ); SELECT json FROM test;

Response ┌─json────────────────────────────────────────────────────────┐ │ {"a":{"b":42,"g":42.42},"c":["1","2","3"],"d":"2020-01-01"} │ │ {"a":{"b":0},"d":"2020-01-02","f":"Hello, World!"} │ │ {"a":{"b":43,"g":43.43},"c":["4","5","6"]} │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Query (Reading JSON paths as sub-columns) SELECT json . a .b, json . a .g, json . c , json . d FROM test;

Response (Reading JSON paths as sub-columns) ┌─json.a.b─┬─json.a.g─┬─json.c──┬─json.d─────┐ │ 42 │ 42.42 │ [1,2,3] │ 2020-01-01 │ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2020-01-02 │ │ 43 │ 43.43 │ [4,5,6] │ ᴺᵁᴸᴸ │ └──────────┴──────────┴─────────┴────────────┘

يمكنك أيضًا استخدام الدالة getSubcolumn لقراءة الأعمدة الفرعية من النوع JSON:

Query SELECT getSubcolumn( json , 'a.b' ), getSubcolumn( json , 'a.g' ), getSubcolumn( json , 'c' ), getSubcolumn( json , 'd' ) FROM test;

Response ┌─getSubcolumn(json, 'a.b')─┬─getSubcolumn(json, 'a.g')─┬─getSubcolumn(json, 'c')─┬─getSubcolumn(json, 'd')─┐ │ 42 │ 42.42 │ [1,2,3] │ 2020-01-01 │ │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2020-01-02 │ │ 43 │ 43.43 │ [4,5,6] │ ᴺᵁᴸᴸ │ └───────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘

إذا لم يُعثر على المسار المطلوب في البيانات، فسيُملأ بقيم NULL :

Query SELECT json . non . existing . path FROM test;

Response ┌─json.non.existing.path─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ └────────────────────────┘

لنتحقق من أنواع بيانات الأعمدة الفرعية المُعادة:

Query SELECT toTypeName( json . a .b), toTypeName( json . a .g), toTypeName( json . c ), toTypeName( json . d ) FROM test;

Response ┌─toTypeName(json.a.b)─┬─toTypeName(json.a.g)─┬─toTypeName(json.c)─┬─toTypeName(json.d)─┐ │ UInt32 │ Dynamic │ Dynamic │ Dynamic │ │ UInt32 │ Dynamic │ Dynamic │ Dynamic │ │ UInt32 │ Dynamic │ Dynamic │ Dynamic │ └──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘

كما نرى، بالنسبة إلى a.b ، يكون النوع UInt32 كما حددناه في تعريف نوع JSON، أما في جميع الأعمدة الفرعية الأخرى، فالنوع هو Dynamic .

ومن الممكن أيضًا قراءة الأعمدة الفرعية من النوع Dynamic باستخدام الصياغة الخاصة json.some.path.:TypeName :

Query SELECT json . a .g.:Float64, dynamicType( json . a .g), json . d .: Date , dynamicType( json . d ) FROM test

Response ┌─json.a.g.:`Float64`─┬─dynamicType(json.a.g)─┬─json.d.:`Date`─┬─dynamicType(json.d)─┐ │ 42.42 │ Float64 │ 2020-01-01 │ Date │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ 2020-01-02 │ Date │ │ 43.43 │ Float64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ └─────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┴─────────────────────┘

يمكن تحويل الأعمدة الفرعية في Dynamic إلى أي نوع بيانات. في هذه الحالة، سيتم طرح استثناء إذا تعذّر تحويل النوع الداخلي داخل Dynamic إلى النوع المطلوب:

Query SELECT json . a .g::UInt64 AS uint FROM test;

Response ┌─uint─┐ │ 42 │ │ 0 │ │ 43 │ └──────┘

Query SELECT json . a .g::UUID AS float FROM test;

Response Received exception from server: Code: 48. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Conversion between numeric types and UUID is not supported. Probably the passed UUID is unquoted: while executing 'FUNCTION CAST(__table1.json.a.g :: 2, 'UUID'_String :: 1) -> CAST(__table1.json.a.g, 'UUID'_String) UUID : 0'. (NOT_IMPLEMENTED)

لقراءة الأعمدة الفرعية بكفاءة من أجزاء Compact في MergeTree، تأكّد من تفعيل إعداد MergeTree ‏ write_marks_for_substreams_in_compact_parts

​ قراءة الكائنات الفرعية في JSON كأعمدة فرعية

يدعم النوع JSON قراءة الكائنات المتداخلة كأعمدة فرعية من النوع JSON باستخدام الصياغة الخاصة json.^some.path :

Query CREATE TABLE test ( json JSON ) ENGINE = Memory; INSERT INTO test VALUES ( '{"a" : {"b" : {"c" : 42, "g" : 42.42}}, "c" : [1, 2, 3], "d" : {"e" : {"f" : {"g" : "Hello, World", "h" : [1, 2, 3]}}}}' ), ( '{"f" : "Hello, World!", "d" : {"e" : {"f" : {"h" : [4, 5, 6]}}}}' ), ( '{"a" : {"b" : {"c" : 43, "e" : 10, "g" : 43.43}}, "c" : [4, 5, 6]}' ); SELECT json FROM test;

Response ┌─json──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ {"a":{"b":{"c":"42","g":42.42}},"c":["1","2","3"],"d":{"e":{"f":{"g":"Hello, World","h":["1","2","3"]}}}} │ │ {"d":{"e":{"f":{"h":["4","5","6"]}}},"f":"Hello, World!"} │ │ {"a":{"b":{"c":"43","e":"10","g":43.43}},"c":["4","5","6"]} │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Query SELECT json .^ a . b , json .^ d . e .f FROM test;

Response ┌─json.^`a`.b───────────────────┬─json.^`d`.e.f──────────────────────────┐ │ {"c":"42","g":42.42} │ {"g":"Hello, World","h":["1","2","3"]} │ │ {} │ {"h":["4","5","6"]} │ │ {"c":"43","e":"10","g":43.43} │ {} │ └───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

map )، فقد لا تكون قراءة الأعمدة الفرعية للكائنات الفرعية فعّالة، لأنها تتطلب فحص بنية البيانات المشتركة بالكامل. أما مع map_with_buckets أو تسلسل البيانات المشتركة advanced ، فتكون قراءة الأعمدة الفرعية من البيانات المشتركة محسّنة بدرجة كبيرة. عندما تُخزَّن المسارات في البيانات المشتركة الأساسية ()، فقد لا تكون قراءة الأعمدة الفرعية للكائنات الفرعية فعّالة، لأنها تتطلب فحص بنية البيانات المشتركة بالكامل. أما معأو تسلسل البيانات المشتركة، فتكون قراءة الأعمدة الفرعية من البيانات المشتركة محسّنة بدرجة كبيرة.

​ قراءة الأعمدة الفرعية المجمّعة في JSON

يدعم النوع JSON قراءة مسار باعتباره عمودًا فرعيًا مجمّعًا باستخدام الصياغة الخاصة json.@some.path . ويُرجع العمود الفرعي المجمّع لمسار معيّن ما يلي:

القيمة الحرفية المخزّنة في ذلك المسار على أنها Dynamic ، إذا كان المسار يحتوي على قيمة حرفية.

، إذا كان المسار يحتوي على قيمة حرفية. كائن JSON فرعيًا في ذلك المسار على أنه Dynamic ، إذا لم يكن المسار يحتوي على قيمة حرفية ولكن كانت له مسارات فرعية متداخلة.

، إذا لم يكن المسار يحتوي على قيمة حرفية ولكن كانت له مسارات فرعية متداخلة. NULL ، إذا لم تكن هناك قيمة حرفية أو أي مسارات فرعية لذلك المسار.

ويكون هذا مفيدًا عندما قد يحتوي المسار على قيمة قياسية أو كائن متداخل عبر صفوف مختلفة، كما أنه أسهل من الاستعلام بشكل منفصل عن العمود الفرعي للقيمة الحرفية ( json.a ) والعمود الفرعي للكائن الفرعي ( json.^a ).

يقارن المثال التالي بين أنواع الأعمدة الفرعية الثلاثة للمسار a :

Query CREATE TABLE test ( json JSON ) ENGINE = Memory; INSERT INTO test VALUES ( '{"a" : 42, "b" : {"c" : 1, "d" : "Hello"}}' ), ( '{"a" : {"x": 1, "y": 2}, "b" : {"c" : 1}}' ), ( '{"c" : "World"}' ); SELECT json FROM test;

Response ┌─json────────────────────────────┐ │ {"a":42,"b":{"c":1,"d":"Hello"}}│ │ {"a":{"x":1,"y":2},"b":{"c":1}}│ │ {"c":"World"} │ └─────────────────────────────────┘

Query SELECT json . a , dynamicType( json . a ), json .^a, toTypeName( json .^a), json .@a, dynamicType( json .@a) FROM test;

Response ┌─json.a─┬─dynamicType(json.a)─┬─json.^a───────┬─toTypeName(json.^a)─┬─json.@a───────┬─dynamicType(json.@a)─┐ │ 42 │ Int64 │ {} │ JSON │ 42 │ Int64 │ │ NULL │ None │ {"x":1,"y":2} │ JSON │ {"x":1,"y":2} │ JSON │ │ NULL │ None │ {} │ JSON │ NULL │ None │ └────────┴─────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┘

الصف 1: تحتوي a على قيمة حرفية 42 . يُرجع json.a هذه القيمة بصيغة Dynamic(Int64) ، ويُرجع json.^a كائنًا فرعيًا فارغًا {} (لا توجد مفاتيح متداخلة تحت a )، ويُرجع json.@a القيمة الحرفية 42 .

على قيمة حرفية . يُرجع هذه القيمة بصيغة ، ويُرجع كائنًا فرعيًا فارغًا (لا توجد مفاتيح متداخلة تحت )، ويُرجع القيمة الحرفية . الصف 2: تحتوي a على كائن متداخل. يُرجع json.a القيمة NULL (لا توجد قيمة حرفية في هذا المسار)، ويُرجع json.^a الكائن الفرعي بصيغة JSON ، ويُرجع json.@a أيضًا الكائن الفرعي بصيغة Dynamic(JSON) .

على كائن متداخل. يُرجع القيمة (لا توجد قيمة حرفية في هذا المسار)، ويُرجع الكائن الفرعي بصيغة ، ويُرجع أيضًا الكائن الفرعي بصيغة . الصف 3: a غير موجودة بالكامل. يُرجع كلٌّ من json.a و json.@a القيمة NULL ، بينما يُرجع json.^a كائنًا فارغًا {} .

map )، قد تكون قراءة الأعمدة الفرعية المجمّعة غير فعّالة لأنها تتطلب فحص بنية البيانات المشتركة بالكامل. ومع map_with_buckets أو تسلسل البيانات المشتركة advanced ، تصبح قراءة الأعمدة الفرعية من البيانات المشتركة محسّنة بدرجة كبيرة. عند تخزين المسارات في البيانات المشتركة الأساسية ()، قد تكون قراءة الأعمدة الفرعية المجمّعة غير فعّالة لأنها تتطلب فحص بنية البيانات المشتركة بالكامل. ومعأو تسلسل البيانات المشتركة، تصبح قراءة الأعمدة الفرعية من البيانات المشتركة محسّنة بدرجة كبيرة.

​ استنتاج الأنواع للمسارات

JSON ، يحاول ClickHouse تحديد نوع البيانات الأنسب لكل مسار JSON. ويعمل ذلك بطريقة مشابهة لـ أثناء تحليل، يحاول ClickHouse تحديد نوع البيانات الأنسب لكل مسار JSON. ويعمل ذلك بطريقة مشابهة لـ الاستدلال التلقائي على المخطط من بيانات الإدخال ، ويُتحكَّم فيه بالإعدادات نفسها:

لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة:

Query SELECT JSONAllPathsWithTypes( '{"a" : "2020-01-01", "b" : "2020-01-01 10:00:00"}' :: JSON ) AS paths_with_types settings input_format_try_infer_dates = 1 , input_format_try_infer_datetimes = 1 ;

Response ┌─paths_with_types─────────────────┐ │ {'a':'Date','b':'DateTime64(9)'} │ └──────────────────────────────────┘

Query SELECT JSONAllPathsWithTypes( '{"a" : "2020-01-01", "b" : "2020-01-01 10:00:00"}' :: JSON ) AS paths_with_types settings input_format_try_infer_dates = 0 , input_format_try_infer_datetimes = 0 ;

Response ┌─paths_with_types────────────┐ │ {'a':'String','b':'String'} │ └─────────────────────────────┘

Query SELECT JSONAllPathsWithTypes( '{"a" : [1, 2, 3]}' :: JSON ) AS paths_with_types settings schema_inference_make_columns_nullable = 1 ;

Response ┌─paths_with_types───────────────┐ │ {'a':'Array(Nullable(Int64))'} │ └────────────────────────────────┘

Query SELECT JSONAllPathsWithTypes( '{"a" : [1, 2, 3]}' :: JSON ) AS paths_with_types settings schema_inference_make_columns_nullable = 0 ;

Response ┌─paths_with_types─────┐ │ {'a':'Array(Int64)'} │ └──────────────────────┘

​ التعامل مع مصفوفات من كائنات JSON

تُحلَّل مسارات JSON التي تحتوي على مصفوفة من الكائنات على أنها من النوع Array(JSON) ، وتُدرَج في عمود Dynamic لذلك المسار. ولقراءة مصفوفة من الكائنات، يمكنك استخراجها من عمود Dynamic كعمود فرعي:

Query CREATE TABLE test ( json JSON ) ENGINE = Memory; INSERT INTO test VALUES ( '{"a" : {"b" : [{"c" : 42, "d" : "Hello", "f" : [[{"g" : 42.42}]], "k" : {"j" : 1000}}, {"c" : 43}, {"e" : [1, 2, 3], "d" : "My", "f" : [[{"g" : 43.43, "h" : "2020-01-01"}]], "k" : {"j" : 2000}}]}}' ), ( '{"a" : {"b" : [1, 2, 3]}}' ), ( '{"a" : {"b" : [{"c" : 44, "f" : [[{"h" : "2020-01-02"}]]}, {"e" : [4, 5, 6], "d" : "World", "f" : [[{"g" : 44.44}]], "k" : {"j" : 3000}}]}}' ); SELECT json FROM test;

Response ┌─json────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ {"a":{"b":[{"c":"42","d":"Hello","f":[[{"g":42.42}]],"k":{"j":"1000"}},{"c":"43"},{"d":"My","e":["1","2","3"],"f":[[{"g":43.43,"h":"2020-01-01"}]],"k":{"j":"2000"}}]}} │ │ {"a":{"b":["1","2","3"]}} │ │ {"a":{"b":[{"c":"44","f":[[{"h":"2020-01-02"}]]},{"d":"World","e":["4","5","6"],"f":[[{"g":44.44}]],"k":{"j":"3000"}}]}} │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Query SELECT json . a .b, dynamicType( json . a .b) FROM test;

Response ┌─json.a.b──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─dynamicType(json.a.b)────────────────────────────────────┐ │ ['{"c":"42","d":"Hello","f":[[{"g":42.42}]],"k":{"j":"1000"}}','{"c":"43"}','{"d":"My","e":["1","2","3"],"f":[[{"g":43.43,"h":"2020-01-01"}]],"k":{"j":"2000"}}'] │ Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256)) │ │ [1,2,3] │ Array(Nullable(Int64)) │ │ ['{"c":"44","f":[[{"h":"2020-01-02"}]]}','{"d":"World","e":["4","5","6"],"f":[[{"g":44.44}]],"k":{"j":"3000"}}'] │ Array(JSON(max_dynamic_types=16, max_dynamic_paths=256)) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

كما قد تكون لاحظت، جرى تقليل المعلمتين max_dynamic_types / max_dynamic_paths في نوع JSON المتداخل مقارنةً بالقيم الافتراضية. وهذا ضروري لتجنّب ازدياد عدد الأعمدة الفرعية بشكل غير متحكَّم فيه داخل المصفوفات المتداخلة من كائنات JSON.

لنحاول قراءة الأعمدة الفرعية من عمود JSON متداخل:

Query SELECT json . a .b.: `Array(JSON)` .c, json . a .b.: `Array(JSON)` .f, json . a .b.: `Array(JSON)` .d FROM test;

Response ┌─json.a.b.:`Array(JSON)`.c─┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.f───────────────────────────────────┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.d─┐ │ [42,43,NULL] │ [[['{"g":42.42}']],NULL,[['{"g":43.43,"h":"2020-01-01"}']]] │ ['Hello',NULL,'My'] │ │ [] │ [] │ [] │ │ [44,NULL] │ [[['{"h":"2020-01-02"}']],[['{"g":44.44}']]] │ [NULL,'World'] │ └───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

يمكننا تجنّب كتابة أسماء الأعمدة الفرعية لـ Array(JSON) باستخدام صيغة خاصة:

Query SELECT json . a .b[].c, json . a .b[].f, json . a .b[].d FROM test;

Response ┌─json.a.b.:`Array(JSON)`.c─┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.f───────────────────────────────────┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.d─┐ │ [42,43,NULL] │ [[['{"g":42.42}']],NULL,[['{"g":43.43,"h":"2020-01-01"}']]] │ ['Hello',NULL,'My'] │ │ [] │ [] │ [] │ │ [44,NULL] │ [[['{"h":"2020-01-02"}']],[['{"g":44.44}']]] │ [NULL,'World'] │ └───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

يشير عدد [] بعد المسار إلى مستوى الـ Array. على سبيل المثال، سيُحوَّل json.path[][] إلى json.path.:Array(Array(JSON))

لنلقِ نظرة على المسارات والأنواع داخل Array(JSON) :

Query SELECT DISTINCT arrayJoin(JSONAllPathsWithTypes(arrayJoin( json . a .b[]))) FROM test;

Response ┌─arrayJoin(JSONAllPathsWithTypes(arrayJoin(json.a.b.:`Array(JSON)`)))──┐ │ ('c','Int64') │ │ ('d','String') │ │ ('f','Array(Array(JSON(max_dynamic_types=8, max_dynamic_paths=64)))') │ │ ('k.j','Int64') │ │ ('e','Array(Nullable(Int64))') │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

لنقرأ الأعمدة الفرعية من عمود Array(JSON) :

Query SELECT json . a .b[].c.:Int64, json . a .b[].f[][].g.:Float64, json . a .b[].f[][].h.: Date FROM test;

Response ┌─json.a.b.:`Array(JSON)`.c.:`Int64`─┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.f.:`Array(Array(JSON))`.g.:`Float64`─┬─json.a.b.:`Array(JSON)`.f.:`Array(Array(JSON))`.h.:`Date`─┐ │ [42,43,NULL] │ [[[42.42]],[],[[43.43]]] │ [[[NULL]],[],[['2020-01-01']]] │ │ [] │ [] │ [] │ │ [44,NULL] │ [[[NULL]],[[44.44]]] │ [[['2020-01-02']],[[NULL]]] │ └────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

يمكننا أيضًا قراءة الأعمدة الفرعية الخاصة بالكائنات الفرعية من عمود JSON متداخل:

Query SELECT json . a .b[].^k FROM test

Response ┌─json.a.b.:`Array(JSON)`.^`k`─────────┐ │ ['{"j":"1000"}','{}','{"j":"2000"}'] │ │ [] │ │ ['{}','{"j":"3000"}'] │ └──────────────────────────────────────┘

​ التعامل مع مفاتيح JSON ذات القيمة NULL

في تنفيذ JSON لدينا، يُعدّ null وغياب القيمة أمرين متكافئين:

Query SELECT '{}' :: JSON AS json1, '{"a" : null}' :: JSON AS json2, json1 = json2

Response ┌─json1─┬─json2─┬─equals(json1, json2)─┐ │ {} │ {} │ 1 │ └───────┴───────┴──────────────────────┘

وهذا يعني أنه يستحيل تحديد ما إذا كانت بيانات JSON الأصلية تتضمن مسارًا بقيمة NULL أم أنها لم تتضمنه أصلًا.

​ التعامل مع مفاتيح JSON التي تحتوي على نقاط

يخزّن عمود JSON داخليًا جميع المسارات والقيم بشكلٍ مُسطّح. وهذا يعني أنه، افتراضيًا، يُتعامل مع هذين الكائنين على أنهما متماثلان:

{ "a" : { "b" : 42 }} { "a.b" : 42 }

سيُخزَّن كلاهما داخليًا على شكل زوج يتكوّن من المسار a.b والقيمة 42 . وأثناء تنسيق JSON، نُكوِّن دائمًا كائنات متداخلة استنادًا إلى أجزاء المسار المفصولة بنقطة:

Query SELECT '{"a" : {"b" : 42}}' :: JSON AS json1, '{"a.b" : 42}' :: JSON AS json2, JSONAllPaths(json1), JSONAllPaths(json2);

Response ┌─json1────────────┬─json2────────────┬─JSONAllPaths(json1)─┬─JSONAllPaths(json2)─┐ │ {"a":{"b":"42"}} │ {"a":{"b":"42"}} │ ['a.b'] │ ['a.b'] │ └──────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘

كما ترى، أصبح JSON الأصلي {"a.b" : 42} مُنسقًا الآن على الشكل {"a" : {"b" : 42}} .

ويؤدي هذا القيد أيضًا إلى تعذّر تحليل كائنات JSON صالحة مثل هذا:

Query SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}' :: JSON AS json ;

Response Code: 117. DB::Exception: Cannot insert data into JSON column: Duplicate path found during parsing JSON object: a.b. You can enable setting type_json_skip_duplicated_paths to skip duplicated paths during insert: In scope SELECT CAST('{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello, World"}}', 'JSON') AS json. (INCORRECT_DATA)

25.8 ). في هذه الحالة، أثناء التحليل ستُحوَّل جميع النقاط في مفاتيح JSON عبر الإفلات إلى %2E ، ثم يُزال عنها الإفلات مرة أخرى أثناء التنسيق. إذا كنت تريد الاحتفاظ بالمفاتيح التي تحتوي على نقاط وتجنّب تنسيقها ككائنات متداخلة، فيمكنك تفعيل الإعداد json_type_escape_dots_in_keys (متاح بدءًا من الإصدار). في هذه الحالة، أثناء التحليل ستُحوَّل جميع النقاط في مفاتيح JSON عبر الإفلات إلى، ثم يُزال عنها الإفلات مرة أخرى أثناء التنسيق.

Query SET json_type_escape_dots_in_keys = 1 ; SELECT '{"a" : {"b" : 42}}' :: JSON AS json1, '{"a.b" : 42}' :: JSON AS json2, JSONAllPaths(json1), JSONAllPaths(json2);

Response ┌─json1────────────┬─json2────────┬─JSONAllPaths(json1)─┬─JSONAllPaths(json2)─┐ │ {"a":{"b":"42"}} │ {"a.b":"42"} │ ['a.b'] │ ['a%2Eb'] │ └──────────────────┴──────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘

Query SET json_type_escape_dots_in_keys = 1 ; SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}' :: JSON AS json , JSONAllPaths( json );

Response ┌─json──────────────────────────────────┬─JSONAllPaths(json)─┐ │ {"a.b":"42","a":{"b":"Hello World!"}} │ ['a%2Eb','a.b'] │ └───────────────────────────────────────┴────────────────────┘

لقراءة مفتاح يحتوي على نقطة مُفلَتة كعمود فرعي، يجب استخدام النقطة المُفلَتة في اسم العمود الفرعي:

Query SET json_type_escape_dots_in_keys = 1 ; SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}' :: JSON AS json , json . `a%2Eb` , json . a .b;

Response ┌─json──────────────────────────────────┬─json.a%2Eb─┬─json.a.b─────┐ │ {"a.b":"42","a":{"b":"Hello World!"}} │ 42 │ Hello World! │ └───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘

ملاحظة: بسبب القيود في محلِّل المعرّفات والمُحلِّل، فإن العمود الفرعي json.`a.b` يعادل العمود الفرعي json.a.b ولن يقرأ المسار الذي يحتوي على نقطة مُفلَتة:

Query SET json_type_escape_dots_in_keys = 1 ; SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}' :: JSON AS json , json . `a%2Eb` , json . `a.b` , json . a .b;

Response ┌─json──────────────────────────────────┬─json.a%2Eb─┬─json.a.b─────┬─json.a.b─────┐ │ {"a.b":"42","a":{"b":"Hello World!"}} │ 42 │ Hello World! │ Hello World! │ └───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘

كذلك، إذا كنت تريد تحديد تلميح لمسار JSON يحتوي على مفاتيح تتضمن نقاطًا (أو استخدامه في قسمي SKIP / SKIP REGEX )، فعليك استخدام نقاط مسبوقة بمحرف الإفلات في التلميح:

Query SET json_type_escape_dots_in_keys = 1 ; SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}' :: JSON ( `a%2Eb` UInt8) as json , json . `a%2Eb` , toTypeName( json . `a%2Eb` );

Response ┌─json────────────────────────────────┬─json.a%2Eb─┬─toTypeName(json.a%2Eb)─┐ │ {"a.b":42,"a":{"b":"Hello World!"}} │ 42 │ UInt8 │ └─────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘

Query SET json_type_escape_dots_in_keys = 1 ; SELECT '{"a.b" : 42, "a" : {"b" : "Hello World!"}}' :: JSON ( SKIP `a%2Eb` ) as json , json . `a%2Eb` ;

Response ┌─json───────────────────────┬─json.a%2Eb─┐ │ {"a":{"b":"Hello World!"}} │ ᴺᵁᴸᴸ │ └────────────────────────────┴────────────┘

​ قراءة نوع JSON من البيانات

TSV , CSV , CustomSeparated , JSON . تدعم جميع التنسيقات النصية ( JSONEachRow Values ، إلخ) قراءة نوع

أمثلة:

Query SELECT json FROM format (JSONEachRow, 'json JSON(a.b.c UInt32, SKIP a.b.d, SKIP d.e, SKIP REGEXP \' b. * \ ')' , ' {"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 1, "d" : [0, 1]}}, "b" : "2020-01-01", "c" : 42, "d" : {"e" : {"f" : ["s1", "s2"]}, "i" : [1, 2, 3]}}} {"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 2, "d" : [2, 3]}}, "b" : [1, 2, 3], "c" : null, "d" : {"e" : {"g" : 43}, "i" : [4, 5, 6]}}} {"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 3, "d" : [4, 5]}}, "b" : {"c" : 10}, "e" : "Hello, World!"}} {"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 4, "d" : [6, 7]}}, "c" : 43}} {"json" : {"a" : {"b" : {"c" : 5, "d" : [8, 9]}}, "b" : {"c" : 11, "j" : [1, 2, 3]}, "d" : {"e" : {"f" : ["s3", "s4"], "g" : 44}, "h" : "2020-02-02 10:00:00"}}} ' )

Response ┌─json──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ {"a":{"b":{"c":1}},"c":"42","d":{"i":["1","2","3"]}} │ │ {"a":{"b":{"c":2}},"d":{"i":["4","5","6"]}} │ │ {"a":{"b":{"c":3}},"e":"Hello, World!"} │ │ {"a":{"b":{"c":4}},"c":"43"} │ │ {"a":{"b":{"c":5}},"d":{"h":"2020-02-02 10:00:00.000000000"}} │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘

بالنسبة إلى التنسيقات النصية مثل CSV / TSV /إلخ، يُحلَّل JSON من سلسلة نصية تحتوي على كائن JSON:

Query SELECT json FROM format (TSV, 'json JSON(a.b.c UInt32, SKIP a.b.d, SKIP REGEXP \' b. * \ ')' , '{"a" : {"b" : {"c" : 1, "d" : [0, 1]}}, "b" : "2020-01-01", "c" : 42, "d" : {"e" : {"f" : ["s1", "s2"]}, "i" : [1, 2, 3]}} {"a" : {"b" : {"c" : 2, "d" : [2, 3]}}, "b" : [1, 2, 3], "c" : null, "d" : {"e" : {"g" : 43}, "i" : [4, 5, 6]}} {"a" : {"b" : {"c" : 3, "d" : [4, 5]}}, "b" : {"c" : 10}, "e" : "Hello, World!"} {"a" : {"b" : {"c" : 4, "d" : [6, 7]}}, "c" : 43} {"a" : {"b" : {"c" : 5, "d" : [8, 9]}}, "b" : {"c" : 11, "j" : [1, 2, 3]}, "d" : {"e" : {"f" : ["s3", "s4"], "g" : 44}, "h" : "2020-02-02 10:00:00"}}' )

Response ┌─json──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ {"a":{"b":{"c":1}},"c":"42","d":{"i":["1","2","3"]}} │ │ {"a":{"b":{"c":2}},"d":{"i":["4","5","6"]}} │ │ {"a":{"b":{"c":3}},"e":"Hello, World!"} │ │ {"a":{"b":{"c":4}},"c":"43"} │ │ {"a":{"b":{"c":5}},"d":{"h":"2020-02-02 10:00:00.000000000"}} │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘

​ الوصول إلى الحد الأقصى للمسارات الديناميكية داخل JSON

لا يستطيع نوع البيانات JSON تخزين سوى عدد محدود من المسارات داخليًا على هيئة أعمدة فرعية منفصلة. ويبلغ هذا الحد افتراضيًا 1024 ، لكن يمكنك تغييره في تعريف النوع باستخدام المعلمة max_dynamic_paths .

JSON في بنية بيانات مشتركة واحدة. ولا يزال من الممكن قراءة هذه المسارات كأعمدة فرعية، لكن ذلك قد يكون أقل كفاءة ( عند الوصول إلى هذا الحد، ستُخزَّن جميع المسارات الجديدة المُدرجة في عمودفي بنية بيانات مشتركة واحدة. ولا يزال من الممكن قراءة هذه المسارات كأعمدة فرعية، لكن ذلك قد يكون أقل كفاءة ( راجع القسم الخاص بالبيانات المشتركة ). وهذا الحد ضروري لتجنّب وجود عدد هائل من الأعمدة الفرعية المختلفة، مما قد يجعل الجدول غير قابل للاستخدام.

لنرَ ما يحدث عند الوصول إلى هذا الحد في بضعة سيناريوهات مختلفة.

​ الوصول إلى الحد أثناء تحليل البيانات

أثناء تحليل كائنات JSON في البيانات، وعند الوصول إلى الحد للكتلة الحالية من البيانات، ستُخزَّن جميع المسارات الجديدة في بنية بيانات مشتركة. يمكننا استخدام دالتي الاستبطان التاليتين JSONDynamicPaths و JSONSharedDataPaths :

Query SELECT json , JSONDynamicPaths( json ), JSONSharedDataPaths( json ) FROM format (JSONEachRow, 'json JSON(max_dynamic_paths=3)' , ' {"json" : {"a" : {"b" : 42}, "c" : [1, 2, 3]}} {"json" : {"a" : {"b" : 43}, "d" : "2020-01-01"}} {"json" : {"a" : {"b" : 44}, "c" : [4, 5, 6]}} {"json" : {"a" : {"b" : 43}, "d" : "2020-01-02", "e" : "Hello", "f" : {"g" : 42.42}}} {"json" : {"a" : {"b" : 43}, "c" : [7, 8, 9], "f" : {"g" : 43.43}, "h" : "World"}} ' )

Response ┌─json───────────────────────────────────────────────────────────┬─JSONDynamicPaths(json)─┬─JSONSharedDataPaths(json)─┐ │ {"a":{"b":"42"},"c":["1","2","3"]} │ ['a.b','c','d'] │ [] │ │ {"a":{"b":"43"},"d":"2020-01-01"} │ ['a.b','c','d'] │ [] │ │ {"a":{"b":"44"},"c":["4","5","6"]} │ ['a.b','c','d'] │ [] │ │ {"a":{"b":"43"},"d":"2020-01-02","e":"Hello","f":{"g":42.42}} │ ['a.b','c','d'] │ ['e','f.g'] │ │ {"a":{"b":"43"},"c":["7","8","9"],"f":{"g":43.43},"h":"World"} │ ['a.b','c','d'] │ ['f.g','h'] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘

كما نرى، بعد إدراج المسارين e و f.g ، تم الوصول إلى الحد، وأُدرجا في بنية بيانات مشتركة.

​ أثناء دمج أجزاء البيانات في محركات جداول MergeTree

أثناء دمج عدة أجزاء بيانات في جدول MergeTree ، قد يصل العمود JSON في جزء البيانات الناتج إلى حدّ المسارات الديناميكية، وبالتالي لن يتمكن من تخزين جميع المسارات من الأجزاء المصدرية كأعمدة فرعية. في هذه الحالة، يحدد ClickHouse المسارات التي ستبقى كأعمدة فرعية بعد الدمج، والمسارات التي ستُخزَّن في بنية البيانات المشتركة. في معظم الحالات، يحاول ClickHouse الإبقاء على المسارات التي تحتوي على أكبر عدد من القيم غير NULL ، ونقل المسارات الأقل شيوعًا إلى بنية البيانات المشتركة. ومع ذلك، يعتمد هذا على طريقة التنفيذ.

لنلقِ نظرة على مثال لهذا النوع من الدمج. لنبدأ أولًا بإنشاء جدول يحتوي على عمود JSON ، وضبط حدّ المسارات الديناميكية على 3 ، ثم إدراج قيم تحتوي على 5 مسارات مختلفة:

Query CREATE TABLE test (id UInt64, json JSON (max_dynamic_paths = 3 )) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; SYSTEM STOP MERGES test; INSERT INTO test SELECT number , formatRow( 'JSONEachRow' , number as a) FROM numbers( 5 ); INSERT INTO test SELECT number , formatRow( 'JSONEachRow' , number as b) FROM numbers( 4 ); INSERT INTO test SELECT number , formatRow( 'JSONEachRow' , number as c) FROM numbers( 3 ); INSERT INTO test SELECT number , formatRow( 'JSONEachRow' , number as d) FROM numbers( 2 ); INSERT INTO test SELECT number , formatRow( 'JSONEachRow' , number as e) FROM numbers( 1 );

سينشئ كل insert جزء بيانات منفصلًا، بحيث يحتوي العمود JSON على مسار واحد:

Query SELECT count (), groupArrayArrayDistinct(JSONDynamicPaths( json )) AS dynamic_paths, groupArrayArrayDistinct(JSONSharedDataPaths( json )) AS shared_data_paths, _part FROM test GROUP BY _part ORDER BY _part ASC

Response ┌─count()─┬─dynamic_paths─┬─shared_data_paths─┬─_part─────┐ │ 5 │ ['a'] │ [] │ all_1_1_0 │ │ 4 │ ['b'] │ [] │ all_2_2_0 │ │ 3 │ ['c'] │ [] │ all_3_3_0 │ │ 2 │ ['d'] │ [] │ all_4_4_0 │ │ 1 │ ['e'] │ [] │ all_5_5_0 │ └─────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────┘

الآن، لنَدمج جميع الأجزاء في جزء واحد ونرَ ماذا سيحدث:

Query SELECT count (), groupArrayArrayDistinct(JSONDynamicPaths( json )) AS dynamic_paths, groupArrayArrayDistinct(JSONSharedDataPaths( json )) AS shared_data_paths, _part FROM test GROUP BY _part ORDER BY _part ASC

Response ┌─count()─┬─dynamic_paths─┬─shared_data_paths─┬─_part─────┐ │ 15 │ ['a','b','c'] │ ['d','e'] │ all_1_5_2 │ └─────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────┘

كما نرى، احتفظ ClickHouse بالمسارات الأكثر تكرارًا a و b و c ، ونقل المسارين d و e إلى بنية بيانات مشتركة.

​ بنية البيانات المشتركة

كما ذُكر في القسم السابق، عند بلوغ الحد max_dynamic_paths ، تُخزَّن جميع المسارات الجديدة في بنية بيانات مشتركة واحدة. في هذا القسم، سنستعرض تفاصيل بنية البيانات المشتركة وكيفية قراءة الأعمدة الفرعية للمسارات منها.

راجع قسم “دوال الاستبطان” للاطلاع على تفاصيل الدوال المستخدمة لفحص محتويات عمود JSON.

​ بنية البيانات المشتركة في الذاكرة

في الذاكرة، تكون بنية البيانات المشتركة مجرد عمود فرعي من النوع Map(String, String) يخزّن ربطًا بين مسار JSON مُسطَّح وقيمة مُرمَّزة ترميزًا ثنائيًا. ولاستخراج عمود فرعي لمسار منه، نمرّ ببساطة على جميع الصفوف في عمود Map هذا ونحاول العثور على المسار المطلوب وقيمه.

​ بنية البيانات المشتركة في أجزاء MergeTree

map و map_with_buckets و advanced . في جداول MergeTree ، نُخزّن البيانات في أجزاء بيانات تحتفظ بكل شيء على القرص (محليًا أو عن بُعد). ويمكن تخزين البيانات على القرص بطريقة تختلف عن تخزينها في الذاكرة. يوجد حاليًا 3 تنسيقات serialization مختلفة لبنية البيانات المشتركة في أجزاء بيانات MergeTree: ‏

يخضع إصدار serialization للتحكم عبر إعدادات MergeTree object_shared_data_serialization_version object_shared_data_serialization_version_for_zero_level_parts (جزء المستوى الصفري هو الجزء الذي يُنشأ عند insert البيانات إلى الجدول، وخلال merges تكون الأجزاء ذات مستويات أعلى).

v3 object serialization version ملاحظة: لا يُدعَم تغيير serialization لبنية البيانات المشتركة إلا مع

في إصدار التسلسل map ، تُسلسَل البيانات المشتركة كعمود واحد من النوع Map(String, String) ، تمامًا كما تُخزَّن في الذاكرة. لقراءة العمود الفرعي للمسار من هذا النوع من التسلسل، يقرأ ClickHouse عمود Map بالكامل ثم يستخرج المسار المطلوب في الذاكرة.

يكون هذا التسلسل فعّالًا لكتابة البيانات وقراءة عمود JSON بالكامل، لكنه ليس فعّالًا لقراءة الأعمدة الفرعية للمسارات.

​ Map مع الحاويات

في إصدار تسلسل map_with_buckets ، تُسلسَل البيانات المشتركة إلى N أعمدة (“حاويات”) من النوع Map(String, String) . ويحتوي كل bucket من هذه الحاويات على مجموعة فرعية فقط من المسارات. لقراءة عمود فرعي لمسار من هذا النوع من التسلسل، يقرأ ClickHouse عمود Map بالكامل من bucket واحد ثم يستخرج المسار المطلوب في الذاكرة.

يكون هذا التسلسل أقل كفاءة عند كتابة البيانات وقراءة عمود JSON بالكامل، لكنها أكثر كفاءة عند قراءة الأعمدة الفرعية للمسارات لأنها لا تقرأ البيانات إلا من الحاويات المطلوبة.

N بواسطة إعدادات MergeTree يُتحكَّم في عدد الحاوياتبواسطة إعدادات MergeTree object_shared_data_buckets_for_compact_part (8 افتراضيًا) و object_shared_data_buckets_for_wide_part (32 افتراضيًا). والحد الأقصى المسموح به لكلا الإعدادين هو 256.

في إصدار التسلسل advanced ، تُسلسَل البيانات المشتركة ضمن بنية بيانات خاصة تُحسِّن إلى أقصى حد أداء قراءة الأعمدة الفرعية للمسارات، وذلك عبر تخزين بعض المعلومات الإضافية التي تتيح قراءة بيانات المسارات المطلوبة فقط. كما يدعم هذا التسلسل أيضًا الحاويات، بحيث تحتوي كل حاوية على مجموعة فرعية فقط من المسارات.

يُعد هذا التسلسل غير فعّال نسبيًا عند كتابة البيانات (لذلك لا يُنصح باستخدامه مع الأجزاء ذات المستوى الصفري)، كما أن قراءة عمود JSON بالكامل أقل كفاءةً قليلًا مقارنةً بتسلسل map ، لكنه فعّال جدًا عند قراءة الأعمدة الفرعية للمسارات.

ملاحظة: بسبب تخزين بعض المعلومات الإضافية داخل بنية البيانات، يكون حجم التخزين على القرص أكبر مع هذا التسلسل مقارنةً بتسلسلي map و map_with_buckets .

للاطلاع على نظرة عامة أكثر تفصيلًا حول تسلسلات البيانات المشتركة الجديدة وتفاصيل التنفيذ، اقرأ منشور المدونة

​ التحكّم في عدد المسارات الديناميكية داخل JSON في أجزاء MergeTree

الطريقة الرئيسية لفرض حدّ على المسارات الديناميكية في JSON هي استخدام المَعلَمة max_dynamic_paths داخل تعريف النوع JSON. لكن تغيير max_dynamic_paths للأعمدة الحالية يتطلّب تشغيل ALTER TABLE <table> MODIFY COLUMN <column> JSON(max_dynamic_paths=K) ، مما يبدأ عملية mutation في الخلفية تعيد كتابة جميع الأجزاء الموجودة. وقد تكون هذه العملية ثقيلة جدًا، ويمكن أن تؤثر في أداء الخادم حتى اكتمالها. ولتجنّب ذلك، يمكنك استخدام هذه الإعدادات الثلاثة التي تساعدك على تغيير حدّ المسارات الديناميكية في جداول MergeTree لأجزاء البيانات الجديدة:

merge_max_dynamic_subcolumns_in_wide_part - إعداد في MergeTree يحدّ من عدد الأعمدة الفرعية الديناميكية لكل عمود JSON أثناء merge إلى جزء بيانات Wide.

- إعداد في MergeTree يحدّ من عدد الأعمدة الفرعية الديناميكية لكل عمود JSON أثناء merge إلى جزء بيانات Wide. merge_max_dynamic_subcolumns_in_compact_part - إعداد في MergeTree يحدّ من عدد الأعمدة الفرعية الديناميكية لكل عمود JSON أثناء merge إلى جزء بيانات Compact.

- إعداد في MergeTree يحدّ من عدد الأعمدة الفرعية الديناميكية لكل عمود JSON أثناء merge إلى جزء بيانات Compact. max_dynamic_subcolumns_in_json_type_parsing - إعداد session يحدّ من عدد الأعمدة الفرعية الديناميكية لكل عمود JSON أثناء parsing بيانات JSON إلى عمود JSON.

ملاحظة: لا يمكن أن يتجاوز حدّ المسارات الديناميكية القيمة المحددة في المَعلَمة max_dynamic_paths ، حتى إذا كانت قيم الإعدادات المذكورة أعلى.

​ دوال الاستبطان

توجد عدة دوال تساعد على فحص محتوى عمود JSON:

أمثلة

2020-01-01 : لنفحص محتوى مجموعة بيانات GH Archive ليوم

Query SELECT arrayJoin(distinctJSONPaths( json )) FROM s3( 's3://clickhouse-public-datasets/gharchive/original/2020-01-01-*.json.gz' , JSONAsObject)

Response ┌─arrayJoin(distinctJSONPaths(json))─────────────────────────┐ │ actor.avatar_url │ │ actor.display_login │ │ actor.gravatar_id │ │ actor.id │ │ actor.login │ │ actor.url │ │ created_at │ │ id │ │ org.avatar_url │ │ org.gravatar_id │ │ org.id │ │ org.login │ │ org.url │ │ payload.action │ │ payload.before │ │ payload.comment._links.html.href │ │ payload.comment._links.pull_request.href │ │ payload.comment._links.self.href │ │ payload.comment.author_association │ │ payload.comment.body │ │ payload.comment.commit_id │ │ payload.comment.created_at │ │ payload.comment.diff_hunk │ │ payload.comment.html_url │ │ payload.comment.id │ │ payload.comment.in_reply_to_id │ │ payload.comment.issue_url │ │ payload.comment.line │ │ payload.comment.node_id │ │ payload.comment.original_commit_id │ │ payload.comment.original_position │ │ payload.comment.path │ │ payload.comment.position │ │ payload.comment.pull_request_review_id │ ... │ payload.release.node_id │ │ payload.release.prerelease │ │ payload.release.published_at │ │ payload.release.tag_name │ │ payload.release.tarball_url │ │ payload.release.target_commitish │ │ payload.release.upload_url │ │ payload.release.url │ │ payload.release.zipball_url │ │ payload.size │ │ public │ │ repo.id │ │ repo.name │ │ repo.url │ │ type │ └─arrayJoin(distinctJSONPaths(json))─────────────────────────┘

Query SELECT arrayJoin(distinctJSONPathsAndTypes( json )) FROM s3( 's3://clickhouse-public-datasets/gharchive/original/2020-01-01-*.json.gz' , JSONAsObject) SETTINGS date_time_input_format = 'best_effort'

Response ┌─arrayJoin(distinctJSONPathsAndTypes(json))──────────────────┐ │ ('actor.avatar_url',['String']) │ │ ('actor.display_login',['String']) │ │ ('actor.gravatar_id',['String']) │ │ ('actor.id',['Int64']) │ │ ('actor.login',['String']) │ │ ('actor.url',['String']) │ │ ('created_at',['DateTime']) │ │ ('id',['String']) │ │ ('org.avatar_url',['String']) │ │ ('org.gravatar_id',['String']) │ │ ('org.id',['Int64']) │ │ ('org.login',['String']) │ │ ('org.url',['String']) │ │ ('payload.action',['String']) │ │ ('payload.before',['String']) │ │ ('payload.comment._links.html.href',['String']) │ │ ('payload.comment._links.pull_request.href',['String']) │ │ ('payload.comment._links.self.href',['String']) │ │ ('payload.comment.author_association',['String']) │ │ ('payload.comment.body',['String']) │ │ ('payload.comment.commit_id',['String']) │ │ ('payload.comment.created_at',['DateTime']) │ │ ('payload.comment.diff_hunk',['String']) │ │ ('payload.comment.html_url',['String']) │ │ ('payload.comment.id',['Int64']) │ │ ('payload.comment.in_reply_to_id',['Int64']) │ │ ('payload.comment.issue_url',['String']) │ │ ('payload.comment.line',['Int64']) │ │ ('payload.comment.node_id',['String']) │ │ ('payload.comment.original_commit_id',['String']) │ │ ('payload.comment.original_position',['Int64']) │ │ ('payload.comment.path',['String']) │ │ ('payload.comment.position',['Int64']) │ │ ('payload.comment.pull_request_review_id',['Int64']) │ ... │ ('payload.release.node_id',['String']) │ │ ('payload.release.prerelease',['Bool']) │ │ ('payload.release.published_at',['DateTime']) │ │ ('payload.release.tag_name',['String']) │ │ ('payload.release.tarball_url',['String']) │ │ ('payload.release.target_commitish',['String']) │ │ ('payload.release.upload_url',['String']) │ │ ('payload.release.url',['String']) │ │ ('payload.release.zipball_url',['String']) │ │ ('payload.size',['Int64']) │ │ ('public',['Bool']) │ │ ('repo.id',['Int64']) │ │ ('repo.name',['String']) │ │ ('repo.url',['String']) │ │ ('type',['String']) │ └─arrayJoin(distinctJSONPathsAndTypes(json))──────────────────┘

​ ALTER MODIFY COLUMN إلى النوع JSON

يمكن تعديل جدول موجود وتغيير نوع العمود إلى النوع JSON الجديد. حاليًا، لا يُدعَم ALTER إلا عند التحويل من النوع String .

مثال

Query CREATE TABLE test ( json String) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO test VALUES ( '{"a" : 42}' ), ( '{"a" : 43, "b" : "Hello"}' ), ( '{"a" : 44, "b" : [1, 2, 3]}' ), ( '{"c" : "2020-01-01"}' ); ALTER TABLE test MODIFY COLUMN json JSON ; SELECT json , json . a , json . b , json . c FROM test;

Response ┌─json─────────────────────────┬─json.a─┬─json.b──┬─json.c─────┐ │ {"a":"42"} │ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ {"a":"43","b":"Hello"} │ 43 │ Hello │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ {"a":"44","b":["1","2","3"]} │ 44 │ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ {"c":"2020-01-01"} │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2020-01-01 │ └──────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────────┘

​ تلميحات الأنواع الكسولة (تجريبية)

هذه الميزة تجريبية، وتتطلب أن يكون الإعداد allow_experimental_json_lazy_type_hints مُمكّنًا.

عند إضافة تلميحات الأنواع أو تعديلها في عمود JSON باستخدام ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ، يعيد ClickHouse عادةً كتابة جميع أجزاء البيانات لتطبيق تلميحات الأنواع الجديدة وتخزينها فعليًا. وقد تكون هذه العملية باهظة التكلفة جدًا للجداول التي تحتوي على كميات كبيرة من البيانات التاريخية (مئات التيرابايتات).

تتيح تلميحات الأنواع الكسولة إضافة تلميحات الأنواع كعملية تقتصر على البيانات الوصفية فقط، من دون إعادة كتابة البيانات الحالية:

الأجزاء القديمة : تُطبَّق تلميحات الأنواع وقت الاستعلام عبر التحويل من Dynamic إلى النوع المشار إليه

: تُطبَّق تلميحات الأنواع وقت الاستعلام عبر التحويل من إلى النوع المشار إليه الأجزاء الجديدة : تُطبَّق تلميحات الأنواع وتُخزَّن فعليًا أثناء عمليات INSERT

: تُطبَّق تلميحات الأنواع وتُخزَّن فعليًا أثناء عمليات عمليات الدمج: تُطبَّق تلميحات الأنواع وتُخزَّن فعليًا عند دمج الأجزاء

وهذا يعني أنه يمكنك إضافة تلميحات الأنواع فورًا، وستُحوَّل البيانات تدريجيًا مع حدوث عمليات الدمج العادية في الخلفية.

​ تمكين تلميحات الأنواع الكسولة

SET allow_experimental_json_lazy_type_hints = 1 ;

Query -- Create a table and insert data CREATE TABLE test_lazy ( json JSON ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO test_lazy VALUES ( '{"user_id": "123", "score": "95.5"}' ); -- Enable experimental setting SET allow_experimental_json_lazy_type_hints = 1 ; -- Add type hints - this completes instantly without mutation ALTER TABLE test_lazy MODIFY COLUMN json JSON (user_id UInt64, score Float64); -- Query the data - type hints are applied at read time SELECT json . user_id , toTypeName( json . user_id ), json . score , toTypeName( json . score ) FROM test_lazy;

Response ┌─json.user_id─┬─toTypeName(json.user_id)─┬─json.score─┬─toTypeName(json.score)─┐ │ 123 │ UInt64 │ 95.5 │ Float64 │ └──────────────┴──────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘

​ التحقق من عدم حدوث أي mutation

يمكنك التحقق من أن ALTER قد اكتملت من دون حدوث mutation عبر فحص جدول system.mutations :

SELECT * FROM system . mutations WHERE table = 'test_lazy' AND NOT is_done;

عند تفعيل تلميحات الأنواع المؤجَّلة، لا يُرجع هذا الاستعلام أي صفوف، مما يؤكد أن العملية اقتصرت على البيانات الوصفية فقط.

​ تجسيد تلميح الأنواع

لتجسيد تلميح الأنواع في البيانات الموجودة، يمكنك إما:

انتظار عمليات الدمج في الخلفية: سيعمل ClickHouse تلقائيًا على تجسيد تلميح الأنواع عند دمج الأجزاء فرض الدمج: استخدم OPTIMIZE TABLE test_lazy FINAL لدمج جميع الأجزاء فورًا إعادة كتابة الأجزاء: استخدم ALTER TABLE test_lazy REWRITE PARTS لإعادة كتابة الأجزاء باستخدام البيانات الوصفية الجديدة

هذه الميزة تجريبية وقد تتغير في الإصدارات المستقبلية

قد يترتب على تحويل الأنواع وقت الاستعلام عبء كبير على الأداء مقارنةً بالأنواع المُخزَّنة مسبقًا، خاصةً مع كائنات JSON الكبيرة

لا تنطبق هذه الميزة إلا عند تعديل typed_paths (تلميحات الأنواع)؛ أما معلمات JSON الأخرى مثل max_dynamic_paths أو SKIP أو SKIP REGEXP فما تزال تتطلب إجراء mutations

​ مقارنة قيم نوع JSON

تُقارَن كائنات JSON بصورة مماثلة لـ Maps.

على سبيل المثال:

Query CREATE TABLE test (json1 JSON , json2 JSON ) ENGINE = Memory; INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow { "json1" : {}, "json2" : {}} { "json1" : { "a" : 42 }, "json2" : {}} { "json1" : { "a" : 42 }, "json2" : { "a" : 41 }} { "json1" : { "a" : 42 }, "json2" : { "a" : 42 }} { "json1" : { "a" : 42 }, "json2" : { "a" : [1, 2, 3]}} { "json1" : { "a" : 42 }, "json2" : { "a" : "Hello" }} { "json1" : { "a" : 42 }, "json2" : { "b" : 42 }} { "json1" : { "a" : 42 }, "json2" : { "a" : 42 , "b" : 42 }} { "json1" : { "a" : 42 }, "json2" : { "a" : 41 , "b" : 42 }} SELECT json1, json2, json1 < json2, json1 = json2, json1 > json2 FROM test;

Response ┌─json1──────┬─json2───────────────┬─less(json1, json2)─┬─equals(json1, json2)─┬─greater(json1, json2)─┐ │ {} │ {} │ 0 │ 1 │ 0 │ │ {"a":"42"} │ {} │ 0 │ 0 │ 1 │ │ {"a":"42"} │ {"a":"41"} │ 0 │ 0 │ 1 │ │ {"a":"42"} │ {"a":"42"} │ 0 │ 1 │ 0 │ │ {"a":"42"} │ {"a":["1","2","3"]} │ 0 │ 0 │ 1 │ │ {"a":"42"} │ {"a":"Hello"} │ 1 │ 0 │ 0 │ │ {"a":"42"} │ {"b":"42"} │ 1 │ 0 │ 0 │ │ {"a":"42"} │ {"a":"42","b":"42"} │ 1 │ 0 │ 0 │ │ {"a":"42"} │ {"a":"41","b":"42"} │ 0 │ 0 │ 1 │ └────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┘

ملاحظة: إذا احتوى مساران على قيم من أنواع بيانات مختلفة، فتُقارَن وفقًا لـ Variant . إذا احتوى مساران على قيم من أنواع بيانات مختلفة، فتُقارَن وفقًا لـ قاعدة المقارنة الخاصة بنوع البيانات

​ فهارس تخطي البيانات في JSON

JSON بثلاث طرق: يمكن استخدام فهارس تخطي البيانات مع أعمدةبثلاث طرق:

فهارس لأعمدة فرعية محددة — أنشئ فهرس تخطٍّ قياسيًا لمسار JSON معروف، تمامًا كما تفعل مع عمود عادي. يفهرس هذا القيم الموجودة في ذلك المسار. فهارس قائمة على المسار باستخدام JSONAllPaths — فهرسة مجموعة المسارات الموجودة في كل حبيبة لتخطي الحبيبات التي يستحيل أن تحتوي على المسار المطلوب في الاستعلام. فهارس قائمة على القيم باستخدام JSONAllValues — فهرسة جميع القيم عبر كل مسارات JSON باستخدام فهرس نصي لتسريع البحث النصي الكامل في أي عمود JSON فرعي باستخدام فهرس واحد.

​ فهارس على أعمدة فرعية محددة

minmax ، set ، bloom_filter ، tokenbf_v1 ، ngrambf_v1 ، إلخ). يمكنك إنشاء فهرس تخطٍ على أي عمود فرعي في JSON باستخدام الصياغة نفسها المستخدمة مع الأعمدة العادية. يعمل أي نوع فهرس مدعوم ، إلخ).

هناك طريقتان للإشارة إلى عمود فرعي في JSON داخل تعبير الفهرس:

مسار محدد النوع مُعلَن في تلميح الأنواع لـ JSON — يُوصَل إليه بالاسم مباشرةً: json.a .

مُعلَن في تلميح الأنواع لـ JSON — يُوصَل إليه بالاسم مباشرةً: . مسار ديناميكي مع تحويل نوع صريح — استخدم صياغة التحويل :: : json.b::String .

يمكنك أيضًا استخدام تعبيرات تجمع بين عدة أعمدة فرعية، على سبيل المثال json.a || json.b::String .

Query CREATE TABLE sensor_data ( data JSON (sensor_id UInt32), INDEX idx_sensor data . sensor_id TYPE minmax GRANULARITY 1 , INDEX idx_location data . location ::String TYPE bloom_filter GRANULARITY 1 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() SETTINGS index_granularity = 1 ; INSERT INTO sensor_data SELECT toJSONString(map( 'sensor_id' , number , 'location' , 'room_' || toString( number ))) FROM numbers( 4 ); INSERT INTO sensor_data SELECT toJSONString(map( 'sensor_id' , number , 'location' , 'room_' || toString( number ))) FROM numbers( 4 , 4 );

يُضيّق فهرس minmax على العمود الفرعي data.sensor_id ذي النوع المحدد نطاق الفحص ليقتصر على الحبيبات المطابقة:

Query EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM sensor_data WHERE data . sensor_id < 2 ;

Response ... Indexes: Skip Name: idx_sensor Description: minmax GRANULARITY 1 Parts: 1/2 Granules: 2/8

يعمل فهرس bloom_filter أيضًا على العمود الفرعي المُحوَّل data.location::String :

Query EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM sensor_data WHERE data . location ::String = 'room_5' ;

Response ... Indexes: Skip Name: idx_location Description: bloom_filter GRANULARITY 1 Parts: 1/2 Granules: 1/8

​ فهارس قائمة على المسارات باستخدام JSONAllPaths

JSON باستخدام الدالة mapKeys — إذ يخزّن الفهرس مجموعة مسارات JSON الموجودة في كل حبيبة، ويستخدمها لتخطي الحبيبات التي لا يمكن أن تحتوي على المسار المطلوب في الاستعلام. يمكن أيضًا إنشاء فهارس تخطي البيانات على أعمدةباستخدام الدالة JSONAllPaths . ويعمل ذلك بطريقة مشابهة لإنشاء فهارس التخطي على أعمدة Map عبر— إذ يخزّن الفهرس مجموعة مسارات JSON الموجودة في كل حبيبة، ويستخدمها لتخطي الحبيبات التي لا يمكن أن تحتوي على المسار المطلوب في الاستعلام.

​ أنواع الفهارس المدعومة

يمكن استخدام JSONAllPaths مع أنواع فهارس التخطي التالية:

bloom_filter — يدعم equals و in و IS NOT NULL .

— يدعم و و . tokenbf_v1 — يدعم equals و IS NOT NULL .

— يدعم و . ngrambf_v1 — يدعم equals و IS NOT NULL .

— يدعم و . text (فهرس مقلوب) — يدعم equals و in و IS NOT NULL .

Query CREATE TABLE events ( data JSON , INDEX idx JSONAllPaths( data ) TYPE bloom_filter GRANULARITY 1 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO events VALUES ( '{"user": {"name": "Alice"}, "action": "login"}' ); INSERT INTO events VALUES ( '{"metric": {"cpu": 0.95}, "host": "srv1"}' );

يمكنك استخدام EXPLAIN indexes = 1 للتحقق من استخدام فهرس التخطي. عندما يكون المسار موجودًا في جزء واحد فقط، يتجاوز الفهرس الجزء الآخر:

Query EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM events WHERE data . user . name = 'Alice' ;

Response ... Indexes: Skip Name: idx Description: bloom_filter GRANULARITY 1 Parts: 1/2 Granules: 1/2

عندما لا يكون المسار موجودًا في أي جزء، تُتخطّى جميع الأجزاء والحبيبات:

Query EXPLAIN indexes = 1 SELECT * FROM events WHERE data . nonexistent = 1 ;

Response ... Indexes: Skip Name: idx Description: bloom_filter GRANULARITY 1 Parts: 0/2 Granules: 0/2

يستخدم IS NOT NULL أيضًا الفهرس — إذ يتجاوز الحبيبات التي يكون فيها المسار غير موجود (لأن القيمة ستكون NULL ):