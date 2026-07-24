url جدولًا من
URL وفق
format و
structure المحددين.
يمكن استخدام الدالة
url في استعلامات
SELECT و
INSERT على البيانات الموجودة في جداول URL.
الصيغة
url(URL [,format] [,structure] [,headers])
المعلمات
|المعلمة
|الوصف
URL
|عنوان URL محاط بعلامتَي اقتباس مفردتين، ويحدد مخططه الواجهة الخلفية. ويكون عنوان URL من نوع
http/
https (أو غير المعروف) عنوان خادم يقبل طلبات
GET أو
POST (لاستعلامات
SELECT أو
INSERT على الترتيب)؛ أما المخطط المعروف غير HTTP (
file://,
s3://,
az://,
hdfs://, …) فتتم إحالته إلى table function المطابقة — راجع التوجيه حسب مخطط URL. النوع: String.
format
|تنسيق البيانات. النوع: String.
structure
|بنية الجدول بصيغة
'UserID UInt64, Name String'. ويحدد أسماء الأعمدة وأنواعها. النوع: String.
headers
|الرؤوس بصيغة
'headers('key1'='value1', 'key2'='value2')'. يمكنك تعيين رؤوس لاستدعاء HTTP.
جدول بالتنسيق والبنية المحدَّدين، ويحتوي على بيانات من
القيمة المُعادة
URL المحدَّد.
الحصول على أول 3 أسطر من جدول يحتوي على أعمدة من النوع
أمثلة
String والنوع UInt32 من خادم HTTP يردّ بتنسيق CSV.
إدراج البيانات من
SELECT * FROM url('http://127.0.0.1:12345/', CSV, 'column1 String, column2 UInt32', headers('Accept'='text/csv; charset=utf-8')) LIMIT 3;
URL في جدول:
CREATE TABLE test_table (column1 String, column2 UInt32) ENGINE=Memory;
INSERT INTO FUNCTION url('http://127.0.0.1:8123/?query=INSERT+INTO+test_table+FORMAT+CSV', 'CSV', 'column1 String, column2 UInt32') VALUES ('http interface', 42);
SELECT * FROM test_table;
تعمل الدالة
التوجيه وفق مخطط URL
url كغلاف موحّد فوق دوال الجداول الأخرى الخاصة بالملفات وتخزين الكائنات: إذ تُوجِّه إلى الواجهة الخلفية المناسبة استنادًا إلى مخطط URL. يتيح لك ذلك القراءة من أي موقع مدعوم باستخدام صياغة موحّدة واحدة.
لا تُوجَّه إلا مخططات S3 التي يحلّها معيّن عناوين URI الخاص بـ S3 إلى endpoint فعلي من دون إعداد إضافي (
|المخطط
|يوجّه إلى
http,
https (وأي مخطط غير معروف)
|المحرك
URL نفسه (HTTP
GET/
POST)
file
|الدالة
file
s3,
gs,
gcs,
oss
|الدالة
s3
az,
azure,
abfss,
abfs
|الدالة
azureBlobStorage
hdfs
|الدالة
hdfs
s3، بالإضافة إلى
gs/
gcs/
oss). أمّا مخططات المورّدين الأخرى المتوافقة مع S3 (
cos و
obs و
eos و…) فهي خاصة بكل منطقة ولا تملك تعيين endpoint افتراضيًا، لذلك يُعامَل URL من النوع
cos://… على أنه مخطط غير معروف ويُبلَّغ عنه كـ error؛ استخدم الدالة
s3 مباشرةً (مع تهيئة
url_scheme_mappers) لتلك الواجهات الخلفية.
بالنسبة إلى
file://، يُحل المسار النسبي (
file://data.csv) داخل الدليل user_files، ويجب أن يشير المسار المطلق (
file:///home/user/data.csv) إلى موقع داخله كالمعتاد.
تعمل الوسيطات
format و
structure و
compression_method وكذلك الإعداد url_base بالطريقة نفسها بغض النظر عن هدف التوجيه.
لا يزال تمرير الـ مخطط عبر
SELECT * FROM url('file://data.csv', CSV, 'a UInt32, b String');
SELECT * FROM url('s3://clickhouse-public-datasets/hits_compatible/hits.csv');
urlCluster غير مدعوم: إذ يُرفَض أي مخطط غير
http(s) يُمرَّر إلى
urlCluster مع ظهور خطأ. استخدم بدلًا من ذلك دالة cluster المقابلة (
s3Cluster,
azureBlobStorageCluster,
hdfsCluster, …) لهذه الجهات الخلفية.
تُستخدم الأنماط داخل
أنماط glob في URL
{ } لإنشاء مجموعة من الشظايا أو لتحديد عناوين التبديل الاحتياطي. للاطلاع على أنواع الأنماط المدعومة والأمثلة، راجع وصف الدالة remote.
يُستخدم المحرف
| داخل الأنماط لتحديد عناوين التبديل الاحتياطي. ويجري المرور عليها بالترتيب نفسه الوارد في النمط. ويكون عدد العناوين المُنشأة محدودًا بإعداد glob_expansion_max_elements.
للاطلاع على بنية glob للمسار ضمن URL (مثل
* و
{a,b} و
{N..M} و
**)، راجع أنماط glob في المسار. لاحظ أن
? يبدأ سلسلة الاستعلام في URL، ولا يمكن استخدامه كحرف بدل في مكوّن المسار.
بالنسبة إلى
أحرف البدل مع صفحات فهرس HTTP
url ومحرك الجدول
URL، يمكن لـ ClickHouse توسيع أحرف البدل من خلال جلب صفحات فهرس HTTP (HTML أو نص عادي) واستخراج عناوين URL من جسم الاستجابة. يتيح ذلك أنماطًا مثل
/**/ عندما يوفّر الخادم سردًا للدلائل.
ملاحظات:
- تُفسَّر عناوين URL النسبية استنادًا إلى عنوان URL لصفحة الفهرس.
- تُوسَّع قوالب
URLقبل جلب صفحات الفهرس، بما في ذلك توسيع الشرائح المفصولة بفواصل ونطاقات الأرقام وخيارات
|للتبديل الاحتياطي خارج مكوّن المسار.
- لا تُدعَم أنماط التبديل الاحتياطي
|داخل مكوّن المسار عند توسيع صفحات فهرس HTTP.
- يُطبَّق تطابق أحرف البدل على مكوّن المسار في عنوان URL.
- إذا كان عنوان URL المُدرَج يحتوي بالفعل على سلسلة استعلام أو جزء مرجعي، فستكون لهما الأولوية على نظيريهما من عنوان URL المصدر. وإلا، فستُستخدم سلسلة الاستعلام والجزء المرجعي من عنوان URL المصدر.
- يُسمح بسرد فارغ؛ أما أخطاء HTTP (مثل 404) في صفحات الفهرس فتؤدي إلى ظهور استثناءات.
- يُقيَّد الحد الأقصى لحجم صفحة الفهرس بواسطة max_http_index_page_size.
- يُقيَّد الحد الأقصى لعدد الدلائل المقروءة أثناء التوسيع التكراري بواسطة url_wildcard_max_directories_to_read.
SELECT count()
FROM url('https://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.21*.tar.gz', 'RawBLOB')
SETTINGS max_threads = 1, allow_experimental_url_wildcard_from_index_pages = 1;
الأعمدة الافتراضية
_path— المسار إلى
URL. النوع:
LowCardinality(String).
_file— اسم مورد
URL. النوع:
LowCardinality(String).
_size— حجم المورد بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان الحجم غير معروف، فستكون القيمة
NULL.
_time— وقت آخر تعديل للملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، فستكون القيمة
NULL.
_headers- رؤوس استجابة HTTP. النوع:
Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String)).
عند تعيين
إعداد use_hive_partitioning
use_hive_partitioning إلى 1، سيكتشف ClickHouse التقسيم بنمط Hive في المسار (
/name=value/) وسيتيح استخدام أعمدة التقسيم كأعمدة افتراضية في الاستعلام. وستكون لهذه الأعمدة الافتراضية الأسماء نفسها الموجودة في مسار التقسيم.
مثال
استخدام عمود افتراضي مُنشأ باستخدام التقسيم بنمط Hive
SELECT * FROM url('http://data/path/date=*/country=*/code=*/*.parquet') WHERE date > '2020-01-01' AND country = 'Netherlands' AND code = 42;
يتيح الإعداد url_base تمرير عنوان URL نسبي إلى الدالة
حلّ عناوين URL النسبية
url. وعند تعيين
url_base وكانت وسيطة الدالة مرجعًا نسبيًا، يُحلّ هذا المرجع بالاستناد إلى عنوان URL الأساسي وفقًا لـ RFC 3986.
قواعد الحلّ هي:
- نسبي إلى المسار (مثل
data.csv): يُدمج مع مسار عنوان URL الأساسي — بحيث يُستبدل كل ما يلي آخر
/في المسار الأساسي. وتُعد الشرطة المائلة الختامية مهمة:
https://example.com/dir/+
data.csvينتج
https://example.com/dir/data.csv، بينما
https://example.com/dir+
data.csvينتج
https://example.com/data.csv. كما تُطبَّع مقاطع النقاط (
./و
../).
- نسبي إلى المضيف (مثل
/test/data.csv): يُحلّ باستخدام المخطط والمضيف لعنوان URL الأساسي.
- نسبي إلى المخطط (مثل
//other.com/test/data.csv): يُحلّ باستخدام مخطط عنوان URL الأساسي.
- استعلام فقط (مثل
?x=1): يُلحَق بالمسار الأساسي الكامل، مع استبدال أي استعلام أو مقطع موجود.
- مقطع فقط (مثل
#frag): يُلحَق بعنوان URL الأساسي، مع الاحتفاظ بالاستعلام واستبدال أي مقطع موجود.
- فارغ: يعيد عنوان URL الأساسي من دون مقطع.
- عنوان URL مطلق: يُمرَّر كما هو من دون تغيير؛ ويُتجاهل
url_base.
SET url_base = 'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/master/';
SELECT * FROM url('tests/queries/0_stateless/data_csv/data.csv', CSV) LIMIT 3;
إعدادات التخزين
- engine_url_skip_empty_files - يسمح بتجاوز الملفات الفارغة أثناء القراءة. يكون معطّلًا افتراضيًا.
- enable_url_encoding - يسمح بتمكين/تعطيل فك ترميز/ترميز المسار في URI. يكون مُمكّنًا افتراضيًا.
- url_base - عنوان URL الأساسي المستخدم في resolving عناوين URL نسبية المُمرَّرة إلى الدالة
url.
تتطلب الدالة
الأذونات
url الإذن
CREATE TEMPORARY TABLE. لذلك، لن تعمل مع المستخدمين الذين لديهم الإعداد readonly = 1. ويُشترط أن تكون القيمة على الأقل readonly = 2.