ينشئ جدولًا من URL وفق format و structure المحددين

تنشئ الدالة url جدولًا من URL وفق format و structure المحددين.

url في استعلامات SELECT و INSERT على البيانات الموجودة في جداول يمكن استخدام الدالةفي استعلاماتعلى البيانات الموجودة في جداول URL

url ( URL [,format] [,structure] [,headers])

المعلمة الوصف URL عنوان URL محاط بعلامتَي اقتباس مفردتين، ويحدد مخططه الواجهة الخلفية. ويكون عنوان URL من نوع http / https (أو غير المعروف) عنوان خادم يقبل طلبات GET أو POST (لاستعلامات SELECT أو INSERT على الترتيب)؛ أما المخطط المعروف غير HTTP ( file:// , s3:// , az:// , hdfs:// , …) فتتم إحالته إلى table function المطابقة — راجع التوجيه حسب مخطط URL. النوع: String. format تنسيق البيانات. النوع: String. structure بنية الجدول بصيغة 'UserID UInt64, Name String' . ويحدد أسماء الأعمدة وأنواعها. النوع: String. headers الرؤوس بصيغة 'headers('key1'='value1', 'key2'='value2')' . يمكنك تعيين رؤوس لاستدعاء HTTP.

جدول بالتنسيق والبنية المحدَّدين، ويحتوي على بيانات من URL المحدَّد.

String والنوع الحصول على أول 3 أسطر من جدول يحتوي على أعمدة من النوعوالنوع UInt32 من خادم HTTP يردّ بتنسيق CSV

SELECT * FROM url ( 'http://127.0.0.1:12345/' , CSV, 'column1 String, column2 UInt32' , headers( 'Accept' = 'text/csv; charset=utf-8' )) LIMIT 3 ;

إدراج البيانات من URL في جدول:

CREATE TABLE test_table (column1 String, column2 UInt32) ENGINE = Memory; INSERT INTO FUNCTION url ( 'http://127.0.0.1:8123/?query=INSERT+INTO+test_table+FORMAT+CSV' , 'CSV' , 'column1 String, column2 UInt32' ) VALUES ( 'http interface' , 42 ); SELECT * FROM test_table;

​ التوجيه وفق مخطط URL

تعمل الدالة url كغلاف موحّد فوق دوال الجداول الأخرى الخاصة بالملفات وتخزين الكائنات: إذ تُوجِّه إلى الواجهة الخلفية المناسبة استنادًا إلى مخطط URL. يتيح لك ذلك القراءة من أي موقع مدعوم باستخدام صياغة موحّدة واحدة.

المخطط يوجّه إلى http , https (وأي مخطط غير معروف) المحرك URL نفسه (HTTP GET / POST ) file الدالة file s3 , gs , gcs , oss الدالة s3 az , azure , abfss , abfs الدالة azureBlobStorage hdfs الدالة hdfs

s3 ، بالإضافة إلى gs / gcs / oss ). أمّا مخططات المورّدين الأخرى المتوافقة مع S3 ( cos و obs و eos و…) فهي خاصة بكل منطقة ولا تملك تعيين endpoint افتراضيًا، لذلك يُعامَل URL من النوع cos://… على أنه مخطط غير معروف ويُبلَّغ عنه كـ error؛ استخدم الدالة url_scheme_mappers ) لتلك الواجهات الخلفية. لا تُوجَّه إلا مخططات S3 التي يحلّها معيّن عناوين URI الخاص بـ S3 إلى endpoint فعلي من دون إعداد إضافي (، بالإضافة إلى). أمّا مخططات المورّدين الأخرى المتوافقة مع S3 (و…) فهي خاصة بكل منطقة ولا تملك تعيين endpoint افتراضيًا، لذلك يُعامَل URL من النوععلى أنه مخطط غير معروف ويُبلَّغ عنه كـ error؛ استخدم الدالة s3 مباشرةً (مع تهيئة) لتلك الواجهات الخلفية.

file:// ، يُحل المسار النسبي ( file://data.csv ) داخل الدليل file:///home/user/data.csv ) إلى موقع داخله كالمعتاد. بالنسبة إلى، يُحل المسار النسبي () داخل الدليل user_files ، ويجب أن يشير المسار المطلق () إلى موقع داخله كالمعتاد.

format و structure و compression_method وكذلك الإعداد تعمل الوسيطاتوكذلك الإعداد url_base بالطريقة نفسها بغض النظر عن هدف التوجيه.

SELECT * FROM url ( 'file://data.csv' , CSV, 'a UInt32, b String' ); SELECT * FROM url ( 's3://clickhouse-public-datasets/hits_compatible/hits.csv' );

http(s) يُمرَّر إلى urlCluster مع ظهور خطأ. استخدم بدلًا من ذلك دالة cluster المقابلة ( s3Cluster , azureBlobStorageCluster , hdfsCluster , …) لهذه الجهات الخلفية. لا يزال تمرير الـ مخطط عبر urlCluster غير مدعوم: إذ يُرفَض أي مخطط غيريُمرَّر إلىمع ظهور خطأ. استخدم بدلًا من ذلك دالة cluster المقابلة (, …) لهذه الجهات الخلفية.

​ أنماط glob في URL

{ } لإنشاء مجموعة من الشظايا أو لتحديد عناوين التبديل الاحتياطي. للاطلاع على أنواع الأنماط المدعومة والأمثلة، راجع وصف الدالة | داخل الأنماط لتحديد عناوين التبديل الاحتياطي. ويجري المرور عليها بالترتيب نفسه الوارد في النمط. ويكون عدد العناوين المُنشأة محدودًا بإعداد * و {a,b} و {N..M} و ** )، راجع ? يبدأ سلسلة الاستعلام في URL، ولا يمكن استخدامه كحرف بدل في مكوّن المسار. تُستخدم الأنماط داخللإنشاء مجموعة من الشظايا أو لتحديد عناوين التبديل الاحتياطي. للاطلاع على أنواع الأنماط المدعومة والأمثلة، راجع وصف الدالة remote . يُستخدم المحرفداخل الأنماط لتحديد عناوين التبديل الاحتياطي. ويجري المرور عليها بالترتيب نفسه الوارد في النمط. ويكون عدد العناوين المُنشأة محدودًا بإعداد glob_expansion_max_elements . للاطلاع على بنية glob للمسار ضمن URL (مثل)، راجع أنماط glob في المسار . لاحظ أنيبدأ سلسلة الاستعلام في URL، ولا يمكن استخدامه كحرف بدل في مكوّن المسار.

​ أحرف البدل مع صفحات فهرس HTTP

بالنسبة إلى url ومحرك الجدول URL ، يمكن لـ ClickHouse توسيع أحرف البدل من خلال جلب صفحات فهرس HTTP ‏(HTML أو نص عادي) واستخراج عناوين URL من جسم الاستجابة. يتيح ذلك أنماطًا مثل /**/ عندما يوفّر الخادم سردًا للدلائل.

ملاحظات:

تُفسَّر عناوين URL النسبية استنادًا إلى عنوان URL لصفحة الفهرس.

تُوسَّع قوالب URL قبل جلب صفحات الفهرس، بما في ذلك توسيع الشرائح المفصولة بفواصل ونطاقات الأرقام وخيارات | للتبديل الاحتياطي خارج مكوّن المسار.

قبل جلب صفحات الفهرس، بما في ذلك توسيع الشرائح المفصولة بفواصل ونطاقات الأرقام وخيارات للتبديل الاحتياطي خارج مكوّن المسار. لا تُدعَم أنماط التبديل الاحتياطي | داخل مكوّن المسار عند توسيع صفحات فهرس HTTP.

داخل مكوّن المسار عند توسيع صفحات فهرس HTTP. يُطبَّق تطابق أحرف البدل على مكوّن المسار في عنوان URL.

إذا كان عنوان URL المُدرَج يحتوي بالفعل على سلسلة استعلام أو جزء مرجعي، فستكون لهما الأولوية على نظيريهما من عنوان URL المصدر. وإلا، فستُستخدم سلسلة الاستعلام والجزء المرجعي من عنوان URL المصدر.

يُسمح بسرد فارغ؛ أما أخطاء HTTP ‏(مثل 404) في صفحات الفهرس فتؤدي إلى ظهور استثناءات.

يُقيَّد الحد الأقصى لحجم صفحة الفهرس بواسطة max_http_index_page_size.

يُقيَّد الحد الأقصى لعدد الدلائل المقروءة أثناء التوسيع التكراري بواسطة url_wildcard_max_directories_to_read.

مثال:

SELECT count () FROM url ( 'https://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.21*.tar.gz' , 'RawBLOB' ) SETTINGS max_threads = 1 , allow_experimental_url_wildcard_from_index_pages = 1 ;

​ الأعمدة الافتراضية

_path — المسار إلى URL . النوع: LowCardinality(String) .

— المسار إلى . النوع: . _file — اسم مورد URL . النوع: LowCardinality(String) .

— اسم مورد . النوع: . _size — حجم المورد بالبايت. النوع: Nullable(UInt64) . إذا كان الحجم غير معروف، فستكون القيمة NULL .

— حجم المورد بالبايت. النوع: . إذا كان الحجم غير معروف، فستكون القيمة . _time — وقت آخر تعديل للملف. النوع: Nullable(DateTime) . إذا كان الوقت غير معروف، فستكون القيمة NULL .

— وقت آخر تعديل للملف. النوع: . إذا كان الوقت غير معروف، فستكون القيمة . _headers - رؤوس استجابة HTTP. النوع: Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String)) .

عند تعيين use_hive_partitioning إلى 1، سيكتشف ClickHouse التقسيم بنمط Hive في المسار ( /name=value/ ) وسيتيح استخدام أعمدة التقسيم كأعمدة افتراضية في الاستعلام. وستكون لهذه الأعمدة الافتراضية الأسماء نفسها الموجودة في مسار التقسيم.

مثال

استخدام عمود افتراضي مُنشأ باستخدام التقسيم بنمط Hive

SELECT * FROM url ( 'http://data/path/date=*/country=*/code=*/*.parquet' ) WHERE date > '2020-01-01' AND country = 'Netherlands' AND code = 42 ;

​ حلّ عناوين URL النسبية

url . وعند تعيين url_base وكانت وسيطة الدالة مرجعًا نسبيًا، يُحلّ هذا المرجع بالاستناد إلى عنوان URL الأساسي وفقًا لـ يتيح الإعداد url_base تمرير عنوان URL نسبي إلى الدالة. وعند تعيينوكانت وسيطة الدالة مرجعًا نسبيًا، يُحلّ هذا المرجع بالاستناد إلى عنوان URL الأساسي وفقًا لـ RFC 3986

قواعد الحلّ هي:

نسبي إلى المسار (مثل data.csv ): يُدمج مع مسار عنوان URL الأساسي — بحيث يُستبدل كل ما يلي آخر / في المسار الأساسي. وتُعد الشرطة المائلة الختامية مهمة: https://example.com/dir/ + data.csv ينتج https://example.com/dir/data.csv ، بينما https://example.com/dir + data.csv ينتج https://example.com/data.csv . كما تُطبَّع مقاطع النقاط ( ./ و ../ ).

(مثل ): يُدمج مع مسار عنوان URL الأساسي — بحيث يُستبدل كل ما يلي آخر في المسار الأساسي. وتُعد الشرطة المائلة الختامية مهمة: + ينتج ، بينما + ينتج . كما تُطبَّع مقاطع النقاط ( و ). نسبي إلى المضيف (مثل /test/data.csv ): يُحلّ باستخدام المخطط والمضيف لعنوان URL الأساسي.

(مثل ): يُحلّ باستخدام المخطط والمضيف لعنوان URL الأساسي. نسبي إلى المخطط (مثل //other.com/test/data.csv ): يُحلّ باستخدام مخطط عنوان URL الأساسي.

(مثل ): يُحلّ باستخدام مخطط عنوان URL الأساسي. استعلام فقط (مثل ?x=1 ): يُلحَق بالمسار الأساسي الكامل، مع استبدال أي استعلام أو مقطع موجود.

(مثل ): يُلحَق بالمسار الأساسي الكامل، مع استبدال أي استعلام أو مقطع موجود. مقطع فقط (مثل #frag ): يُلحَق بعنوان URL الأساسي، مع الاحتفاظ بالاستعلام واستبدال أي مقطع موجود.

(مثل ): يُلحَق بعنوان URL الأساسي، مع الاحتفاظ بالاستعلام واستبدال أي مقطع موجود. فارغ : يعيد عنوان URL الأساسي من دون مقطع.

: يعيد عنوان URL الأساسي من دون مقطع. عنوان URL مطلق: يُمرَّر كما هو من دون تغيير؛ ويُتجاهل url_base .

مثال

SET url_base = 'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/master/' ; SELECT * FROM url ( 'tests/queries/0_stateless/data_csv/data.csv' , CSV) LIMIT 3 ;

​ إعدادات التخزين

engine_url_skip_empty_files - يسمح بتجاوز الملفات الفارغة أثناء القراءة. يكون معطّلًا افتراضيًا.

enable_url_encoding - يسمح بتمكين/تعطيل فك ترميز/ترميز المسار في URI. يكون مُمكّنًا افتراضيًا.

url_base - عنوان URL الأساسي المستخدم في resolving عناوين URL نسبية المُمرَّرة إلى الدالة url .

url الإذن CREATE TEMPORARY TABLE . لذلك، لن تعمل مع المستخدمين الذين لديهم الإعداد تتطلب الدالةالإذن. لذلك، لن تعمل مع المستخدمين الذين لديهم الإعداد readonly = 1. ويُشترط أن تكون القيمة على الأقل readonly = 2.