0 أو 1 من النوع NULL في بعض الحالات. تنفّذ الدوال أدناه عمليات منطقية على وسيطات من أي نوع رقمي. وتُرجع إماأومن النوع UInt8 ، أوفي بعض الحالات.

تُعتبر القيمة الصفرية في الوسيط false ، بينما تُعتبر القيم غير الصفرية true .

أُضيف في: v1.1.0

يحسب الاقتران المنطقي لقيمتين أو أكثر.

val_i إلا إذا كانت (val_1 AND val_2 AND ... AND val_{i-1}) تساوي true . يتحكم الإعداد short_circuit_function_evaluation في ما إذا كان يُستخدم التقييم المختصر. إذا كان ممكّنًا، فلن يُقيَّمإلا إذا كانتتساوي

على سبيل المثال، عند استخدام التقييم المختصر، لا يُرفَع استثناء قسمة على صفر عند تنفيذ الاستعلام SELECT and(number = 2, intDiv(1, number)) FROM numbers(5) . يُعتبر الصفر كوسيط false ، وتُعتبر القيم غير الصفرية true .

الصيغة

and (val1, val2[, ...])

الوسائط

val1, val2[, ...] — قائمة تضم قيمتين على الأقل. Nullable((U)Int*) أو Nullable(Float*)

القيمة المُعادة

تُرجع:

0 ، إذا قُيِّمت وسيطة واحدة على الأقل إلى false

، إذا قُيِّمت وسيطة واحدة على الأقل إلى NULL ، إذا لم تُقيَّم أي وسيطة إلى false وكانت قيمة وسيطة واحدة على الأقل هي NULL

، إذا لم تُقيَّم أي وسيطة إلى وكانت قيمة وسيطة واحدة على الأقل هي 1 ، بخلاف ذلك Nullable(UInt8)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT and ( 0 , 1 , - 2 );

Response 0

مع القيمة NULL

Query SELECT and ( NULL , 1 , 10 , - 2 );

Response ᴺᵁᴸᴸ

ظهر في: v1.1.0

يحسب النفي المنطقي لقيمة. تُعتبر القيمة صفر false ، وتُعتبر القيم غير الصفرية true .

الصيغة

not (val)

الوسائط

القيمة المُعادة

يعيد:

1 ، إذا قُيِّمت val إلى false

، إذا قُيِّمت إلى 0 ، إذا قُيِّمت val إلى true

، إذا قُيِّمت إلى NULL ، إذا كانت val تساوي NULL . Nullable(UInt8)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT NOT ( 1 );

Response 0

أُضيفت في: v1.1.0

تحسب عملية OR المنطقية لقيمتين أو أكثر.

val_i إلا إذا كانت ((NOT val_1) AND (NOT val_2) AND ... AND (NOT val_{i-1})) تساوي true . يتحكم الإعداد short_circuit_function_evaluation في ما إذا كان التقييم المختصر مستخدمًا. إذا كان مفعّلًا، فلا تُقيَّمإلا إذا كانتتساوي

على سبيل المثال، عند استخدام التقييم المختصر، لا يتم طرح استثناء قسمة على صفر عند تنفيذ الاستعلام SELECT or(number = 0, intDiv(1, number) != 0) FROM numbers(5) . تُعدّ القيمة صفر كوسيط false ، وتُعدّ القيم غير الصفرية true .

الصيغة

or (val1, val2[, ...])

الوسائط

val1, val2[, ...] — قائمة تضم قيمتين على الأقل. Nullable((U)Int*) أو Nullable(Float*)

القيمة المعادة

يعيد:

1 ، إذا قُيِّمت وسيط واحد على الأقل إلى true

، إذا قُيِّمت وسيط واحد على الأقل إلى 0 ، إذا قُيِّمت جميع الوسائط إلى false

، إذا قُيِّمت جميع الوسائط إلى NULL ، إذا قُيِّمت جميع الوسائط إلى false وكان هناك وسيط واحد على الأقل يساوي NULL Nullable(UInt8)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT or ( 1 , 0 , 0 , 2 , NULL );

Response 1

مع NULL

Query SELECT or ( 0 , NULL );

Response ᴺᵁᴸᴸ

أُضيف في: v1.1.0

يحسب عملية «أو» الحصرية المنطقية بين قيمتين أو أكثر. عند وجود أكثر من قيمتَي إدخال، تطبّق الدالة xor أولًا على القيمتين الأوليين، ثم تطبّق xor على الناتج مع القيمة الثالثة، وهكذا. تُعد القيمة صفر، عند استخدامها كوسيط، false ، بينما تُعد القيم غير الصفرية true .

الصيغة

xor(val1, val2[, ...])

الوسائط

val1, val2[, ...] — قائمة تضم قيمتين على الأقل. Nullable((U)Int*) أو Nullable(Float*)

القيمة المُعادة

يُرجع:

1 ، لقيمتين: إذا قُيِّمت إحدى القيمتين إلى false ولم تُقيَّم الأخرى كذلك

، لقيمتين: إذا قُيِّمت إحدى القيمتين إلى ولم تُقيَّم الأخرى كذلك 0 ، لقيمتين: إذا قُيِّمت كلتا القيمتين إلى false أو كلتاهما إلى true

، لقيمتين: إذا قُيِّمت كلتا القيمتين إلى أو كلتاهما إلى NULL ، إذا كانت واحدة على الأقل من القيم المُدخلة هي NULL . Nullable(UInt8)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT xor( 0 , 1 , 1 );