0 أو
1 من النوع
UInt8، أو
NULL في بعض الحالات.
تُعتبر القيمة الصفرية في الوسيط
false، بينما تُعتبر القيم غير الصفرية
true.
أُضيف في: v1.1.0 يحسب الاقتران المنطقي لقيمتين أو أكثر. يتحكم الإعداد
and
short_circuit_function_evaluation في ما إذا كان يُستخدم التقييم المختصر.
إذا كان ممكّنًا، فلن يُقيَّم
val_i إلا إذا كانت
(val_1 AND val_2 AND ... AND val_{i-1}) تساوي
true.
على سبيل المثال، عند استخدام التقييم المختصر، لا يُرفَع استثناء قسمة على صفر عند تنفيذ الاستعلام
SELECT and(number = 2, intDiv(1, number)) FROM numbers(5).
يُعتبر الصفر كوسيط
false، وتُعتبر القيم غير الصفرية
true.
الصيغة
الوسائط
and(val1, val2[, ...])
val1, val2[, ...]— قائمة تضم قيمتين على الأقل.
Nullable((U)Int*)أو
Nullable(Float*)
0، إذا قُيِّمت وسيطة واحدة على الأقل إلى
false
NULL، إذا لم تُقيَّم أي وسيطة إلى
falseوكانت قيمة وسيطة واحدة على الأقل هي
NULL
1، بخلاف ذلك
Nullable(UInt8)
Query
SELECT and(0, 1, -2);
مع القيمة NULL
Response
0
Query
SELECT and(NULL, 1, 10, -2);
Response
ᴺᵁᴸᴸ
ظهر في: v1.1.0 يحسب النفي المنطقي لقيمة. تُعتبر القيمة صفر
not
false، وتُعتبر القيم غير الصفرية
true.
الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة يعيد:
not(val)
1، إذا قُيِّمت
valإلى
false
0، إذا قُيِّمت
valإلى
true
NULL، إذا كانت
valتساوي
NULL.
Nullable(UInt8)
Query
SELECT NOT(1);
Response
0
أُضيفت في: v1.1.0 تحسب عملية OR المنطقية لقيمتين أو أكثر. يتحكم الإعداد
or
short_circuit_function_evaluation في ما إذا كان التقييم المختصر مستخدمًا.
إذا كان مفعّلًا، فلا تُقيَّم
val_i إلا إذا كانت
((NOT val_1) AND (NOT val_2) AND ... AND (NOT val_{i-1})) تساوي
true.
على سبيل المثال، عند استخدام التقييم المختصر، لا يتم طرح استثناء قسمة على صفر عند تنفيذ الاستعلام
SELECT or(number = 0, intDiv(1, number) != 0) FROM numbers(5).
تُعدّ القيمة صفر كوسيط
false، وتُعدّ القيم غير الصفرية
true.
الصيغة
الوسائط
or(val1, val2[, ...])
val1, val2[, ...]— قائمة تضم قيمتين على الأقل.
Nullable((U)Int*)أو
Nullable(Float*)
1، إذا قُيِّمت وسيط واحد على الأقل إلى
true
0، إذا قُيِّمت جميع الوسائط إلى
false
NULL، إذا قُيِّمت جميع الوسائط إلى
falseوكان هناك وسيط واحد على الأقل يساوي
NULL
Nullable(UInt8)
Query
SELECT or(1, 0, 0, 2, NULL);
مع NULL
Response
1
Query
SELECT or(0, NULL);
Response
ᴺᵁᴸᴸ
أُضيف في: v1.1.0 يحسب عملية «أو» الحصرية المنطقية بين قيمتين أو أكثر. عند وجود أكثر من قيمتَي إدخال، تطبّق الدالة xor أولًا على القيمتين الأوليين، ثم تطبّق xor على الناتج مع القيمة الثالثة، وهكذا. تُعد القيمة صفر، عند استخدامها كوسيط،
xor
false، بينما تُعد القيم غير الصفرية
true.
الصيغة
الوسائط
xor(val1, val2[, ...])
val1, val2[, ...]— قائمة تضم قيمتين على الأقل.
Nullable((U)Int*)أو
Nullable(Float*)
1، لقيمتين: إذا قُيِّمت إحدى القيمتين إلى
falseولم تُقيَّم الأخرى كذلك
0، لقيمتين: إذا قُيِّمت كلتا القيمتين إلى
falseأو كلتاهما إلى
true
NULL، إذا كانت واحدة على الأقل من القيم المُدخلة هي
NULL.
Nullable(UInt8)
Query
SELECT xor(0, 1, 1);
Response
0