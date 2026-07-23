يمكن ضغط
|value
|name
|description
|0
|Hello
|استجابة الخادم للمصافحة
|1
|Data
|مثل بيانات العميل
|2
|Exception
|استثناء أثناء معالجة الاستعلام
|3
|Progress
|تقدّم الاستعلام
|4
|Pong
|استجابة Ping
|5
|EndOfStream
|تم نقل جميع الحزم
|6
|ProfileInfo
|بيانات التنميط
|7
|Totals
|القيم الإجمالية
|8
|Extremes
|القيم القصوى (الحد الأدنى، الحد الأقصى)
|9
|TablesStatusResponse
|استجابة لطلب TableStatus
|10
|Log
|سجل نظام الاستعلام
|11
|TableColumns
|وصف الأعمدة
|12
|UUIDs
|قائمة بمُعرّفات الأجزاء الفريدة
|13
|ReadTaskRequest
|String (UUID) يصف طلبًا يلزم له الحصول على المهمة التالية
|14
|ProfileEvents
|حزمة تحتوي على أحداث profile من الخادم
Data و
Totals و
Extremes.
استجابة لـ client hello.
Hello
|الحقل
|النوع
|القيمة
|الوصف
|name
|String
Clickhouse
|اسم الخادم
|version_major
|UVarInt
21
|الإصدار الرئيسي للخادم
|version_minor
|UVarInt
12
|الإصدار الثانوي للخادم
|revision
|UVarInt
54452
|مراجعة الخادم
|tz
|String
Europe/Moscow
|المنطقة الزمنية للخادم
|display_name
|String
Clickhouse
|اسم الخادم في واجهة المستخدم
|version_patch
|UVarInt
3
|إصدار التصحيح للخادم
استثناء من الخادم أثناء معالجة الاستعلام.
Exception
قد تأتي الاستثناءات في قائمة متتابعة إلى أن تصبح قيمة
|الحقل
|النوع
|القيمة
|الوصف
|code
|Int32
60
|راجع ErrorCodes.cpp.
|name
|String
DB::Exception
|الإصدار الرئيسي للخادم
|message
|String
DB::Exception: Table X doesn't exist
|الإصدار الثانوي للخادم
|stack_trace
|String
|~
|تتبّع المكدس في C++
|nested
|Bool
true
|مزيد من الأخطاء
nested هي
false.
يبلّغ الخادم دوريًا عن Progress تنفيذ الاستعلام.
Progress
|الحقل
|النوع
|القيمة
|الوصف
|rows
|UVarInt
65535
|عدد الصفوف
|bytes
|UVarInt
871799
|عدد البايتات
|total_rows
|UVarInt
0
|إجمالي الصفوف
|wrote_rows
|UVarInt
0
|الصفوف الواردة من العميل
|wrote_bytes
|UVarInt
0
|البايتات الواردة من العميل
استجابة إلى Ping الخاص بالعميل، ولا تتضمن جسم الحزمة.
Pong
لن تُرسَل أي حزم Data أخرى، إذ جرى بث نتيجة الاستعلام بالكامل من الخادم إلى العميل. لا يوجد جسم للحزمة.
نهاية الدفق
معلومات profile
|الحقل
|النوع
|rows
|UVarInt
|blocks
|UVarInt
|bytes
|UVarInt
|applied_limit
|Bool
|rows_before_limit
|UVarInt
|calculated_rows_before_limit
|Bool
كتلة بيانات تحتوي على سجل الخادم.
Log
|العمود
|النوع
|time
|DateTime
|time_micro
|UInt32
|host_name
|String
|query_id
|String
|thread_id
|UInt64
|priority
|Int8
|source
|String
|text
|String
كتلة بيانات تحتوي على أحداث profile.
أحداث profile
|العمود
|النوع
|host_name
|String
|current_time
|DateTime
|thread_id
|UInt64
|type
|Int8
|name
|String
|value
|UInt64 or Int64