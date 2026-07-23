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يمكن ضغط Data وTotals وExtremes.

Hello

استجابة لـ client hello.

Exception

استثناء من الخادم أثناء معالجة الاستعلام. قد تأتي الاستثناءات في قائمة متتابعة إلى أن تصبح قيمة nested هي false.

Progress

يبلّغ الخادم دوريًا عن Progress تنفيذ الاستعلام.
يُبلَّغ عن Progress على شكل فروقات. وللحصول على الإجماليات، قم بتجميعه على جانب العميل.

Pong

استجابة إلى Ping الخاص بالعميل، ولا تتضمن جسم الحزمة.

نهاية الدفق

لن تُرسَل أي حزم Data أخرى، إذ جرى بث نتيجة الاستعلام بالكامل من الخادم إلى العميل. لا يوجد جسم للحزمة.

معلومات profile

Log

كتلة بيانات تحتوي على سجل الخادم.
تُرمَّز على هيئة كتلة بيانات من الأعمدة، لكنها لا تُضغط مطلقًا.

أحداث profile

كتلة بيانات تحتوي على أحداث profile.
تُرمَّز على شكل كتلة بيانات من الأعمدة، لكنها لا تُضغط مطلقًا.يكون نوع value هو UInt64 أو Int64، حسب إصدار الخادم.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦