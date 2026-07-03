PREWHERE صراحةً. وتعمل بنقل جزء من شرط PREWHERE على التحكم في هذا التحسين إذا كنت ترى أنك تعرف كيفية تطبيقه بصورة أفضل من السلوك الافتراضي. تُعد PREWHERE تحسينًا يجعل تطبيق التصفية أكثر كفاءة. وهي مفعّلة افتراضيًا حتى إذا لم تُحدَّد عبارةصراحةً. وتعمل بنقل جزء من شرط WHERE تلقائيًا إلى مرحلة PREWHERE. ويقتصر دور عبارةعلى التحكم في هذا التحسين إذا كنت ترى أنك تعرف كيفية تطبيقه بصورة أفضل من السلوك الافتراضي.

عند استخدام تحسين PREWHERE، لا تُقرأ في البداية إلا الأعمدة اللازمة لتنفيذ تعبير PREWHERE. ثم تُقرأ الأعمدة الأخرى المطلوبة لتنفيذ بقية الاستعلام، ولكن فقط من الكتل التي تكون فيها قيمة تعبير PREWHERE هي true لبعض الصفوف على الأقل. وإذا كان هناك عدد كبير من الكتل التي تكون فيها قيمة تعبير PREWHERE هي false لجميع الصفوف، وكان PREWHERE يحتاج إلى أعمدة أقل من الأجزاء الأخرى من الاستعلام، فغالبًا ما يتيح ذلك قراءة قدر أقل بكثير من البيانات من القرص عند تنفيذ الاستعلام.

​ التحكّم في PREWHERE يدويًا

لهذه العبارة المعنى نفسه لعبارة WHERE . ويكمن الاختلاف في البيانات التي تُقرأ من الجدول. عند التحكّم يدويًا في PREWHERE لشروط التصفية التي تستخدمها قلّة من الأعمدة في الاستعلام، لكنها توفّر تصفية قوية للبيانات، فإن ذلك يقلّل حجم البيانات المطلوب قراءتها.

يمكن أن يحدّد الاستعلام كلًا من PREWHERE و WHERE في الوقت نفسه. في هذه الحالة، يُنفَّذ PREWHERE قبل WHERE .

WHERE إلى PREWHERE . إذا كان الإعداد optimize_move_to_prewhere مضبوطًا على 0، فسيتم تعطيل الآليات الاستدلالية التي تنقل تلقائيًا أجزاءً من التعبيرات منإلى

PREWHERE لا يكون صحيحًا دائمًا. ولا يُفعَّل إلا إذا كان كل من الإعدادين إذا كان الاستعلام يحتوي على المُعدِّل FINAL ، فإن تحسينلا يكون صحيحًا دائمًا. ولا يُفعَّل إلا إذا كان كل من الإعدادين optimize_move_to_prewhere optimize_move_to_prewhere_if_final مفعّلَين.

يُنفَّذ قسم PREWHERE قبل FINAL ، لذا قد تكون نتائج استعلامات FROM ... FINAL غير دقيقة عند استخدام PREWHERE مع حقول غير موجودة في قسم ORDER BY من الجدول.

PREWHERE مدعومة إلا في الجداول التابعة لعائلة لا تكونمدعومة إلا في الجداول التابعة لعائلة *MergeTree