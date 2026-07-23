|إدخال
|إخراج
|اسم مستعار
|✔
|✔
المواصفة الرسمية الكاملة لتنسيق
الوصف
Native متاحة هنا، كما تتوفر هنا المواصفة المرافقة لبروتوكول
Native — أي بروتوكول TCP الذي ينقله.
يُعد تنسيق
جرى توليد كلتا المواصفتين بواسطة نماذج لغوية كبيرة انطلاقًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse. وتبقى الشيفرة المصدرية هي المرجع الأساسي: إذا وُجد اختلاف بين المواصفة والشيفرة، فالشيفرة هي الصحيحة.
Native أكثر تنسيقات ClickHouse كفاءة لأنه “عمودي” بالفعل
إذ لا يحوّل الأعمدة إلى صفوف.
في هذا التنسيق، تُكتب البيانات وتُقرأ على شكل كتل بتنسيق ثنائي.
ولكل كتلة، يُسجَّل عدد الصفوف، وعدد الأعمدة، وأسماء الأعمدة وأنواعها، وأجزاء الأعمدة في الكتلة، واحدًا تلو الآخر.
وهذا هو التنسيق المستخدم في الواجهة الأصلية للتفاعل بين الخوادم، ولاستخدام عميل سطر الأوامر، ولعملاء C++.
تُرسَل البيانات أثناء النقل بتنسيق عمودي، ما يعني أن كل عمود يُرسَل على حدة، وتُرسَل جميع قيم العمود معًا في مصفوفة واحدة. يحتوي كل عمود في كتلة على ترويسة مشابهة لـ RowBinaryWithNamesAndTypes.
تنسيق أنواع البيانات wire
عند استخدام بروتوكول TCP الثنائي الأصلي (أو عندما تتلقى نقطة نهاية HTTP القيمة
?client_protocol_version=<n>)،
تُكتَب بنية
BlockInfo قبل عدد الأعمدة والصفوف. وتستخدم الأمثلة في هذا القسم
واجهة HTTP العادية من دون إصدار للبروتوكول، ولذلك لا تتضمن
BlockInfo.
يعرض الاستعلام التالي عمودين،
بنية الكتلة
number و
str، في ثلاثة صفوف:
تندرج بيانات الإخراج ضمن كتلة واحدة في ClickHouse، وستبدو على النحو التالي:
curl -XPOST "http://localhost:8123?default_format=Native" --data-binary "SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 3" > out.bin
const data = new Uint8Array([
// --- Block Header ---
0x02, // 2 columns
0x03, // 3 rows
// -- Column 1 Header --
0x06, // LEB128 - column name 'number' has 6 bytes
0x6e, 0x75, 0x6d,
0x62, 0x65, 0x72, // column name: 'number'
0x06, // LEB128 - column type 'UInt64' has 6 bytes
0x55, 0x49, 0x6e,
0x74, 0x36, 0x34, // 'UInt64'
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 0 as UInt64
0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 1 as UInt64
0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 2 as UInt64
0x03, // LEB128 - column name 'str' has 3 bytes
0x73, 0x74, 0x72, // column name: 'str'
0x06, // LEB128 - column type 'String' has 6 bytes
0x53, 0x74, 0x72,
0x69, 0x6e, 0x67, // 'String'
0x01, // LEB128 - the string has 1 byte
0x30, // '0' as String
0x01, // LEB128 - the string has 1 byte
0x31, // '1' as String
0x01, // LEB128 - the string has 1 byte
0x32, // '2' as String
])
ومع ذلك، في كثير من الحالات، لا تتسع البيانات ضمن كتلة واحدة، لذا سيرسل ClickHouse البيانات على شكل عدة كتل. انظر إلى الاستعلام التالي الذي يجلب صفّين مع تقليل حجم الكتلة لفرض تقسيم البيانات بحيث يكون كل صف في كتلة منفصلة:
كتل متعددة
الناتج:
curl -XPOST "http://localhost:8123?default_format=Native" --data-binary "SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 2 SETTINGS max_block_size=1" \ > out.bin
const data = new Uint8Array([
// ----- Block 1 -----
0x02, // 2 columns
0x01, // 1 row
0x06, // LEB128 - column name 'number' has 6 bytes
0x6E, 0x75, 0x6D,
0x62, 0x65, 0x72, // column name: 'number'
0x06, // LEB128 - column type 'UInt64' has 6 bytes
0x55, 0x49, 0x6E,
0x74, 0x36, 0x34, // 'UInt64'
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 0 as UInt64
0x03, // LEB128 - column name 'str' has 3 bytes
0x73, 0x74, 0x72, // column name: 'str'
0x06, // LEB128 - column type 'String' has 6 bytes
0x53, 0x74, 0x72,
0x69, 0x6E, 0x67, // 'String'
0x01, // LEB128 - the string has 1 byte
0x30, // '0' as String
// ----- Block 2 -----
0x02, // 2 columns
0x01, // 1 row
0x06, // LEB128 - column name 'number' has 6 bytes
0x6E, 0x75, 0x6D,
0x62, 0x65, 0x72, // column name: 'number'
0x06, // LEB128 - column type 'UInt64' has 6 bytes
0x55, 0x49, 0x6E,
0x74, 0x36, 0x34, // 'UInt64'
0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 1 as UInt64
0x03, // LEB128 - column name 'str' has 3 bytes
0x73, 0x74, 0x72, // column name: 'str'
0x06, // LEB128 - column type 'String' has 6 bytes
0x53, 0x74, 0x72,
0x69, 0x6E, 0x67, // 'String'
0x01, // LEB128 - the string has 1 byte
0x31, // '1' as String
]);
يشبه تنسيق wire لقيمة مفردة من أحد أنواع البيانات الأبسط تنسيق
أنواع البيانات البسيطة
RowBinary/
RowBinaryWithNamesAndTypes.
تتضمن القائمة الكاملة للأنواع التي ينطبق عليها هذا الوصف ما يلي:
- (U)Int8, (U)Int16, (U)Int32, (U)Int64, (U)Int128, (U)Int256
- Float32, Float64
- Bool
- String
- FixedString(N)
- Date
- Date32
- DateTime
- DateTime64
- IPv4
- IPv6
- UUID
يختلف ترميز الأنواع التالية عن ترميز
أنواع البيانات المعقدة
RowBinary و
RowBinaryWithNamesAndTypes.
- Nullable
- LowCardinality
- Array
- Map
- Variant
- Dynamic
- JSON
في تنسيق
Nullable
Native، يسبق البيانات الفعلية في العمود القابل لأن تكون قيمته
NULL عددٌ من البايتات يساوي عدد الصفوف في الكتلة. ويشير كل بايت من هذه البايتات إلى ما إذا كانت القيمة
NULL أم لا. على سبيل المثال، في هذا الاستعلام، ستكون كل قيمة فردية
NULL بدلًا من ذلك:
سيكون الإخراج على النحو التالي:
curl -XPOST "http://localhost:8123?default_format=Native" \ --data-binary "SELECT if(number % 2 = 0, number, NULL) :: Nullable(UInt64) AS maybe_null FROM system.numbers LIMIT 5" \ > out.bin
يعمل ذلك بالطريقة نفسها مع
const data = new Uint8Array([
// --- Block Header ---
0x01, // LEB128 - 1 column
0x05, // LEB128 - 5 rows
// -- Column Header --
0x0A, // LEB128 - column name has 10 bytes
0x6D, 0x61, 0x79, 0x62, 0x65,
0x5F, 0x6E, 0x75, 0x6C, 0x6C, // column name: 'maybe_null'
0x10, // LEB128 - column type has 16 bytes
0x4E, 0x75, 0x6C, 0x6C,
0x61, 0x62, 0x6C, 0x65,
0x28, 0x55, 0x49, 0x6E,
0x74, 0x36, 0x34, 0x29, // column type: 'Nullable(UInt64)'
// -- Nullable mask --
0x00, // Row 0 is NOT NULL
0x01, // Row 1 is NULL
0x00, // Row 2 is NOT NULL
0x01, // Row 3 is NULL
0x00, // Row 4 is NOT NULL
// -- UInt64 values --
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Row 0: 0 as UInt64
// even though we still might have a proper value for this number
// in the block, it should be still returned as NULL to the user!
0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Row #1: NULL
0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Row #2: 2 as UInt64
0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Row #3: NULL, similar to Row #1
0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Row #4: 4 as UInt64
]);
Nullable(String). يأتي مؤشر null دائمًا من بايت قناع nullable —
فقيمة القناع
0x01 تعني أن الصف هو
NULL بغضّ النظر عن محتوى السلسلة. بالنسبة إلى الصفوف ذات القيمة
NULL،
تُخزَّن السلسلة الأساسية كسلسلة فارغة (طول LEB128 يساوي
0). لاحظ أن السلسلة الفارغة غير
NULL
يكون طول LEB128 لها أيضًا
0، لذا فإن بايت القناع وحده هو ما يميّز بين الحالتين. على سبيل المثال، الاستعلام التالي:
سيكون الناتج كما يلي:
curl -XPOST "http://localhost:8123?default_format=Native" \ --data-binary "SELECT if(number % 2 = 0, toString(number), NULL) :: Nullable(String) AS maybe_str FROM system.numbers LIMIT 5" \ > out.bin
const data = new Uint8Array([
// --- Block Header ---
0x01, // LEB128 - 1 column
0x05, // LEB128 - 5 rows
// -- Column Header --
0x09, // LEB128 - column name has 9 bytes
0x6d,
0x61,
0x79,
0x62,
0x65,
0x5f,
0x73,
0x74,
0x72, // column name: 'maybe_str'
0x10, // LEB128 - column type has 16 bytes
0x4e,
0x75,
0x6c,
0x6c,
0x61,
0x62,
0x6c,
0x65,
0x28,
0x53,
0x74,
0x72,
0x69,
0x6e,
0x67,
0x29, // column type: 'Nullable(String)'
// -- Nullable mask --
0x00, // Row 0 is NOT NULL
0x01, // Row 1 is NULL
0x00, // Row 2 is NOT NULL
0x01, // Row 3 is NULL
0x00, // Row 4 is NOT NULL
// -- String values --
0x01,
0x30, // Row 0: LEB128 == 1, '0' as String
0x00, // Row 1: LEB128 == 0, NULL
0x01,
0x32, // Row 2: LEB128 == 1, '2' as String
0x00, // Row 3: LEB128 == 0, NULL
0x01,
0x34, // Row 4: LEB128 == 1, '4' as String
])
على عكس RowBinary، حيث يكون
LowCardinality
LowCardinality شفافًا، يستخدم تنسيق Native ترميزًا عموديًا قائمًا على القاموس. ويُرمَّز العمود على هيئة بادئة إصدار، ثم قاموس للقيم الفريدة، ثم Array من فهارس الأعداد الصحيحة التي تشير إلى ذلك القاموس.
بادئة الإصدار هي
يمكن تعريف العمود على أنه
LowCardinality(Nullable(T))، لكن لا يمكن تعريفه على أنه
Nullable(LowCardinality(T)) — إذ يؤدي ذلك دائمًا إلى خطأ من الخادم.
UInt64(LE) بقيمة
1، وتُكتب مرة واحدة لكل عمود. ثم، لكل كتلة، يُكتب ما يلي:
UInt64(LE)— حقل بتات
IndexesSerializationType. ترمّز البتات 0–7 عرض الفهرس (0 = UInt8، 1 = UInt16، 2 = UInt32، 3 = UInt64). ولا يُضبط البت 8 (
NeedGlobalDictionaryBit) مطلقًا في تنسيق Native (ويُطلق الخادم استثناءً إذا تمت مصادفته). ويشير البت 9 إلى وجود مفاتيح إضافية في القاموس. ويشير البت 10 إلى أنه ينبغي إعادة تعيين القاموس.
UInt64(LE)— عدد مفاتيح القاموس، تليه المفاتيح مُسلسلةً دفعةً واحدة باستخدام ترميز النوع الداخلي.
UInt64(LE)— عدد الصفوف، تليه قيم الفهارس مُسلسلةً دفعةً واحدة باستخدام عرض UInt المناسب.
String و0 للأنواع الرقمية). وبالنسبة إلى
LowCardinality(Nullable(T))، يمثّل الفهرس 0 القيمة
NULL، وتُسلسَل المفاتيح من دون الغلاف
Nullable.
على سبيل المثال،
LowCardinality(String) مع 5 صفوف
['foo', 'bar', 'baz', 'foo', 'bar']:
مع
// Version prefix
01 00 00 00 00 00 00 00 // UInt64(LE) = 1
// IndexesSerializationType: UInt8 indexes, has keys, update dictionary
00 06 00 00 00 00 00 00 // UInt64(LE) = 0x0600
04 00 00 00 00 00 00 00 // 4 dictionary keys
00 // key 0: "" (default)
03 66 6f 6f // key 1: "foo"
03 62 61 72 // key 2: "bar"
03 62 61 7a // key 3: "baz"
05 00 00 00 00 00 00 00 // 5 rows
01 02 03 01 02 // indexes → "foo", "bar", "baz", "foo", "bar"
LowCardinality(Nullable(String))، تكون القيمة عند الفهرس 0 هي
NULL:
01 00 00 00 00 00 00 00 // version
00 06 00 00 00 00 00 00 // IndexesSerializationType
03 00 00 00 00 00 00 00 // 3 keys
00 // key 0: NULL
00 // key 1: "" (default)
03 79 65 73 // key 2: "yes"
05 00 00 00 00 00 00 00 // 5 rows
02 00 02 00 02 // indexes → "yes", NULL, "yes", NULL, "yes"
بخلاف RowBinary، حيث تُسبق كل مصفوفة بعدد عناصر مُرمَّز بـ LEB128، يشفّر التنسيق Native المصفوفات على شكل تدفقين فرعيين عموديين:
Array
- عدد N من إزاحات
UInt64التراكمية (بترتيب little-endian، 8 بايت لكل إزاحة). يحتوي الصف
iعلى
offset[i] - offset[i-1]عنصرًا، مع اعتبار
offset[-1]مساويًا ضمنيًا لـ 0.
- جميع العناصر المتداخلة عبر كل الصفوف، مُسلسلة دفعةً واحدة وبشكل متجاور.
Array(UInt32) مع 3 صفوف
[[0, 10], [1, 11], [2, 12]]:
للمصفوفة الفارغة الإزاحة نفسها الموجودة في الصف السابق. على سبيل المثال،
// Offsets
02 00 00 00 00 00 00 00 // 2 (row 0: 2 elements)
04 00 00 00 00 00 00 00 // 4 (row 1: 2 elements)
06 00 00 00 00 00 00 00 // 6 (row 2: 2 elements)
// Nested UInt32 values (6 total)
00 00 00 00 // 0
0a 00 00 00 // 10
01 00 00 00 // 1
0b 00 00 00 // 11
02 00 00 00 // 2
0c 00 00 00 // 12
Array(String) مع 4 صفوف
[[], ['0'], ['0','1'], ['0','1','2']]:
00 00 00 00 00 00 00 00 // 0 (empty)
01 00 00 00 00 00 00 00 // 1
03 00 00 00 00 00 00 00 // 3
06 00 00 00 00 00 00 00 // 6
01 30 // "0"
01 30 // "0"
01 31 // "1"
01 30 // "0"
01 31 // "1"
01 32 // "2"
يُرمَّز
Map
Map(K, V) على شكل
Array(Tuple(K, V)) — إزاحات المصفوفة، تليها جميع المفاتيح، ثم جميع القيم. ويختلف ذلك عن RowBinary، حيث تتعاقب المفاتيح والقيم في كل عنصر.
على سبيل المثال،
Map(String, UInt64) مع 3 صفوف
[{'a':0,'b':10}, {'a':1,'b':11}, {'a':2,'b':12}]:
// Array offsets
02 00 00 00 00 00 00 00 // 2
04 00 00 00 00 00 00 00 // 4
06 00 00 00 00 00 00 00 // 6
// All keys (6 Strings)
01 61 // "a"
01 62 // "b"
01 61 // "a"
01 62 // "b"
01 61 // "a"
01 62 // "b"
// All values (6 UInt64s)
00 00 00 00 00 00 00 00 // 0
0a 00 00 00 00 00 00 00 // 10
01 00 00 00 00 00 00 00 // 1
0b 00 00 00 00 00 00 00 // 11
02 00 00 00 00 00 00 00 // 2
0c 00 00 00 00 00 00 00 // 12
بخلاف RowBinary، حيث يحمل كل صف بايت المميِّز الخاص به متبوعًا بالقيمة بشكل Inline، يفصل تنسيق Native بين المميِّزات والبيانات. يُرمَّز عمود
Variant
Variant على النحو التالي:
- بادئة وضع المميِّزات
UInt64(LE)(
0= BASIC،
1= COMPACT). يستخدم خرج تنسيق Native عادةً BASIC (
0)؛ وقد يظهر وضع COMPACT عند قراءة بيانات مخزَّنة مع تفعيل
use_compact_variant_discriminators_serialization.
- N من المميِّزات
UInt8، واحد لكل صف.
- بيانات كل variant type كـ عمود مجمّع منفصل لا يحتوي إلا على الصفوف المطابقة، وفق ترتيب المميِّزات.
Variant(String, UInt32) مع 5 صفوف
[0::UInt32, 'hello', NULL, 3::UInt32, 'hello'] (مرتبة:
String = 0،
UInt32 = 1):
00 00 00 00 00 00 00 00 // discriminators mode = BASIC
01 00 ff 01 00 // UInt32, String, NULL, UInt32, String
// String (2 values, rows 1 and 4)
05 68 65 6c 6c 6f // "hello"
05 68 65 6c 6c 6f // "hello"
// UInt32 (2 values, rows 0 and 3)
00 00 00 00 // 0
03 00 00 00 // 3
على عكس RowBinary، حيث تكون كل قيمة موصوفة ذاتيًا (بادئة النوع + القيمة)، فإن تنسيق Native يُسلسِل
Dynamic
Dynamic كبادئة بنية تتبعها عمود Variant.
تحتوي بادئة البنية على إصدار التسلسل من نوع
UInt64(LE)، ثم عدد الأنواع الديناميكية (بصيغة VarUInt)، ثم type names كسلاسل نصية. في الإصدار V1، يُكتَب عدد الأنواع مرتين لأغراض التوافق. أما البيانات التي تلي ذلك فهي عمود
Variant تكون قائمة أنواعه هي الأنواع الديناميكية بالإضافة إلى النوع الداخلي
SharedVariant، مرتبةً أبجديًا.
على سبيل المثال،
Dynamic مع 5 صفوف
[0::UInt32, 'hello', NULL, 3::UInt32, 'hello']:
// Structure prefix (V1)
01 00 00 00 00 00 00 00 // version = V1
02 // num types (V1 writes twice)
02 // num types
06 53 74 72 69 6e 67 // "String"
06 55 49 6e 74 33 32 // "UInt32"
// Variant data: Variant(SharedVariant, String, UInt32)
// discriminants: SharedVariant=0, String=1, UInt32=2
00 00 00 00 00 00 00 00 // discriminators mode = BASIC
02 01 ff 02 01 // UInt32, String, NULL, UInt32, String
// SharedVariant: 0 values
05 68 65 6c 6c 6f // String: "hello"
05 68 65 6c 6c 6f // String: "hello"
00 00 00 00 // UInt32: 0
03 00 00 00 // UInt32: 3
على عكس RowBinary، حيث يكون كل صف موصوف ذاتيًا بأسماء المسارات والقيم، فإن تنسيق Native يُسلسل
JSON
JSON ببنية عمودية. ويكون هذا الترميز معقدًا ومعتمدًا على الإصدار: إذ يتكون من بادئة بنية تتضمن إصدار التسلسل، وأسماء المسارات الديناميكية، وتخطيط البيانات المشتركة، ثم تليها مسارات محددة النوع (كل منها على هيئة عمود مجمّع)، ومسارات ديناميكية (كل منها عمود Dynamic)، وبيانات مشتركة لمسارات overflow.
لتحقيق توافقية أبسط، يُنصح باستخدام الإعداد
output_format_native_write_json_as_string=1، الذي يُسلسل أعمدة JSON كسلاسل نصية عادية بتنسيق JSON (قيمة
String واحدة لكل صف).