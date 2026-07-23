إدخال إخراج اسم مستعار ✔ ✔

Native متاحة Native — أي بروتوكول TCP الذي ينقله. المواصفة الرسمية الكاملة لتنسيقمتاحة هنا ، كما تتوفر هنا المواصفة المرافقة لبروتوكول— أي بروتوكول TCP الذي ينقله.

جرى توليد كلتا المواصفتين بواسطة نماذج لغوية كبيرة انطلاقًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse. وتبقى الشيفرة المصدرية هي المرجع الأساسي: إذا وُجد اختلاف بين المواصفة والشيفرة، فالشيفرة هي الصحيحة.

يُعد تنسيق Native أكثر تنسيقات ClickHouse كفاءة لأنه “عمودي” بالفعل إذ لا يحوّل الأعمدة إلى صفوف.

في هذا التنسيق، تُكتب البيانات وتُقرأ على شكل كتل بتنسيق ثنائي. ولكل كتلة، يُسجَّل عدد الصفوف، وعدد الأعمدة، وأسماء الأعمدة وأنواعها، وأجزاء الأعمدة في الكتلة، واحدًا تلو الآخر.

وهذا هو التنسيق المستخدم في الواجهة الأصلية للتفاعل بين الخوادم، ولاستخدام عميل سطر الأوامر، ولعملاء C++.

يمكنك استخدام هذا التنسيق لإنشاء dump بسرعة، ولا يمكن قراءته إلا بواسطة نظام إدارة قواعد البيانات ClickHouse. وقد لا يكون من العملي التعامل مع هذا التنسيق بنفسك.

​ تنسيق أنواع البيانات wire

تُرسَل البيانات أثناء النقل بتنسيق عمودي، ما يعني أن كل عمود يُرسَل على حدة، وتُرسَل جميع قيم العمود معًا في مصفوفة واحدة.

يحتوي كل عمود في كتلة على ترويسة مشابهة لـ RowBinaryWithNamesAndTypes

عند استخدام بروتوكول TCP الثنائي الأصلي (أو عندما تتلقى نقطة نهاية HTTP القيمة ?client_protocol_version=<n> )، تُكتَب بنية BlockInfo قبل عدد الأعمدة والصفوف. وتستخدم الأمثلة في هذا القسم واجهة HTTP العادية من دون إصدار للبروتوكول، ولذلك لا تتضمن BlockInfo .

​ بنية الكتلة

يعرض الاستعلام التالي عمودين، number و str ، في ثلاثة صفوف:

curl -XPOST "http://localhost:8123?default_format=Native" --data-binary "SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 3" > out.bin

تندرج بيانات الإخراج ضمن كتلة واحدة في ClickHouse، وستبدو على النحو التالي:

const data = new Uint8Array ([ // --- Block Header --- 0x02 , // 2 columns 0x03 , // 3 rows // -- Column 1 Header -- 0x06 , // LEB128 - column name 'number' has 6 bytes 0x6e , 0x75 , 0x6d , 0x62 , 0x65 , 0x72 , // column name: 'number' 0x06 , // LEB128 - column type 'UInt64' has 6 bytes 0x55 , 0x49 , 0x6e , 0x74 , 0x36 , 0x34 , // 'UInt64' 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // 0 as UInt64 0x01 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // 1 as UInt64 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // 2 as UInt64 0x03 , // LEB128 - column name 'str' has 3 bytes 0x73 , 0x74 , 0x72 , // column name: 'str' 0x06 , // LEB128 - column type 'String' has 6 bytes 0x53 , 0x74 , 0x72 , 0x69 , 0x6e , 0x67 , // 'String' 0x01 , // LEB128 - the string has 1 byte 0x30 , // '0' as String 0x01 , // LEB128 - the string has 1 byte 0x31 , // '1' as String 0x01 , // LEB128 - the string has 1 byte 0x32 , // '2' as String ])

​ كتل متعددة

ومع ذلك، في كثير من الحالات، لا تتسع البيانات ضمن كتلة واحدة، لذا سيرسل ClickHouse البيانات على شكل عدة كتل. انظر إلى الاستعلام التالي الذي يجلب صفّين مع تقليل حجم الكتلة لفرض تقسيم البيانات بحيث يكون كل صف في كتلة منفصلة:

curl -XPOST "http://localhost:8123?default_format=Native" --data-binary "SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 2 SETTINGS max_block_size=1" \ > out.bin

الناتج:

const data = new Uint8Array ([ // ----- Block 1 ----- 0x02 , // 2 columns 0x01 , // 1 row 0x06 , // LEB128 - column name 'number' has 6 bytes 0x6E , 0x75 , 0x6D , 0x62 , 0x65 , 0x72 , // column name: 'number' 0x06 , // LEB128 - column type 'UInt64' has 6 bytes 0x55 , 0x49 , 0x6E , 0x74 , 0x36 , 0x34 , // 'UInt64' 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // 0 as UInt64 0x03 , // LEB128 - column name 'str' has 3 bytes 0x73 , 0x74 , 0x72 , // column name: 'str' 0x06 , // LEB128 - column type 'String' has 6 bytes 0x53 , 0x74 , 0x72 , 0x69 , 0x6E , 0x67 , // 'String' 0x01 , // LEB128 - the string has 1 byte 0x30 , // '0' as String // ----- Block 2 ----- 0x02 , // 2 columns 0x01 , // 1 row 0x06 , // LEB128 - column name 'number' has 6 bytes 0x6E , 0x75 , 0x6D , 0x62 , 0x65 , 0x72 , // column name: 'number' 0x06 , // LEB128 - column type 'UInt64' has 6 bytes 0x55 , 0x49 , 0x6E , 0x74 , 0x36 , 0x34 , // 'UInt64' 0x01 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // 1 as UInt64 0x03 , // LEB128 - column name 'str' has 3 bytes 0x73 , 0x74 , 0x72 , // column name: 'str' 0x06 , // LEB128 - column type 'String' has 6 bytes 0x53 , 0x74 , 0x72 , 0x69 , 0x6E , 0x67 , // 'String' 0x01 , // LEB128 - the string has 1 byte 0x31 , // '1' as String ]);

​ أنواع البيانات البسيطة

يشبه تنسيق wire لقيمة مفردة من أحد أنواع البيانات الأبسط تنسيق RowBinary / RowBinaryWithNamesAndTypes . تتضمن القائمة الكاملة للأنواع التي ينطبق عليها هذا الوصف ما يلي:

(U)Int8, (U)Int16, (U)Int32, (U)Int64, (U)Int128, (U)Int256

Float32, Float64

Bool

String

FixedString(N)

Date

Date32

DateTime

DateTime64

IPv4

IPv6

UUID

ارجع إلى أوصاف الأنواع أعلاه في “تنسيق wire لأنواع بيانات RowBinary” لمزيد من التفاصيل.

​ أنواع البيانات المعقدة

يختلف ترميز الأنواع التالية عن ترميز RowBinary و RowBinaryWithNamesAndTypes .

Nullable

LowCardinality

Array

Map

Variant

Dynamic

JSON

في تنسيق Native ، يسبق البيانات الفعلية في العمود القابل لأن تكون قيمته NULL عددٌ من البايتات يساوي عدد الصفوف في الكتلة. ويشير كل بايت من هذه البايتات إلى ما إذا كانت القيمة NULL أم لا. على سبيل المثال، في هذا الاستعلام، ستكون كل قيمة فردية NULL بدلًا من ذلك:

curl -XPOST "http://localhost:8123?default_format=Native" \ --data-binary "SELECT if(number % 2 = 0, number, NULL) :: Nullable(UInt64) AS maybe_null FROM system.numbers LIMIT 5" \ > out.bin

سيكون الإخراج على النحو التالي:

const data = new Uint8Array ([ // --- Block Header --- 0x01 , // LEB128 - 1 column 0x05 , // LEB128 - 5 rows // -- Column Header -- 0x0A , // LEB128 - column name has 10 bytes 0x6D , 0x61 , 0x79 , 0x62 , 0x65 , 0x5F , 0x6E , 0x75 , 0x6C , 0x6C , // column name: 'maybe_null' 0x10 , // LEB128 - column type has 16 bytes 0x4E , 0x75 , 0x6C , 0x6C , 0x61 , 0x62 , 0x6C , 0x65 , 0x28 , 0x55 , 0x49 , 0x6E , 0x74 , 0x36 , 0x34 , 0x29 , // column type: 'Nullable(UInt64)' // -- Nullable mask -- 0x00 , // Row 0 is NOT NULL 0x01 , // Row 1 is NULL 0x00 , // Row 2 is NOT NULL 0x01 , // Row 3 is NULL 0x00 , // Row 4 is NOT NULL // -- UInt64 values -- 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // Row 0: 0 as UInt64 // even though we still might have a proper value for this number // in the block, it should be still returned as NULL to the user! 0x01 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // Row #1: NULL 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // Row #2: 2 as UInt64 0x03 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // Row #3: NULL, similar to Row #1 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // Row #4: 4 as UInt64 ]);

يعمل ذلك بالطريقة نفسها مع Nullable(String) . يأتي مؤشر null دائمًا من بايت قناع nullable — فقيمة القناع 0x01 تعني أن الصف هو NULL بغضّ النظر عن محتوى السلسلة. بالنسبة إلى الصفوف ذات القيمة NULL ، تُخزَّن السلسلة الأساسية كسلسلة فارغة (طول LEB128 يساوي 0 ). لاحظ أن السلسلة الفارغة غير NULL يكون طول LEB128 لها أيضًا 0 ، لذا فإن بايت القناع وحده هو ما يميّز بين الحالتين. على سبيل المثال، الاستعلام التالي:

curl -XPOST "http://localhost:8123?default_format=Native" \ --data-binary "SELECT if(number % 2 = 0, toString(number), NULL) :: Nullable(String) AS maybe_str FROM system.numbers LIMIT 5" \ > out.bin

سيكون الناتج كما يلي:

const data = new Uint8Array ([ // --- Block Header --- 0x01 , // LEB128 - 1 column 0x05 , // LEB128 - 5 rows // -- Column Header -- 0x09 , // LEB128 - column name has 9 bytes 0x6d , 0x61 , 0x79 , 0x62 , 0x65 , 0x5f , 0x73 , 0x74 , 0x72 , // column name: 'maybe_str' 0x10 , // LEB128 - column type has 16 bytes 0x4e , 0x75 , 0x6c , 0x6c , 0x61 , 0x62 , 0x6c , 0x65 , 0x28 , 0x53 , 0x74 , 0x72 , 0x69 , 0x6e , 0x67 , 0x29 , // column type: 'Nullable(String)' // -- Nullable mask -- 0x00 , // Row 0 is NOT NULL 0x01 , // Row 1 is NULL 0x00 , // Row 2 is NOT NULL 0x01 , // Row 3 is NULL 0x00 , // Row 4 is NOT NULL // -- String values -- 0x01 , 0x30 , // Row 0: LEB128 == 1, '0' as String 0x00 , // Row 1: LEB128 == 0, NULL 0x01 , 0x32 , // Row 2: LEB128 == 1, '2' as String 0x00 , // Row 3: LEB128 == 0, NULL 0x01 , 0x34 , // Row 4: LEB128 == 1, '4' as String ])

LowCardinality شفافًا، يستخدم تنسيق Native ترميزًا عموديًا قائمًا على القاموس. ويُرمَّز العمود على هيئة بادئة إصدار، ثم قاموس للقيم الفريدة، ثم Array من فهارس الأعداد الصحيحة التي تشير إلى ذلك القاموس. على عكس RowBinary ، حيث يكونشفافًا، يستخدم تنسيق Native ترميزًا عموديًا قائمًا على القاموس. ويُرمَّز العمود على هيئة بادئة إصدار، ثم قاموس للقيم الفريدة، ثم Array من فهارس الأعداد الصحيحة التي تشير إلى ذلك القاموس.

يمكن تعريف العمود على أنه LowCardinality(Nullable(T)) ، لكن لا يمكن تعريفه على أنه Nullable(LowCardinality(T)) — إذ يؤدي ذلك دائمًا إلى خطأ من الخادم.

بادئة الإصدار هي UInt64(LE) بقيمة 1 ، وتُكتب مرة واحدة لكل عمود. ثم، لكل كتلة، يُكتب ما يلي:

UInt64(LE) — حقل بتات IndexesSerializationType . ترمّز البتات 0–7 عرض الفهرس (0 = UInt8، 1 = UInt16، 2 = UInt32، 3 = UInt64). ولا يُضبط البت 8 ( NeedGlobalDictionaryBit ) مطلقًا في تنسيق Native (ويُطلق الخادم استثناءً إذا تمت مصادفته). ويشير البت 9 إلى وجود مفاتيح إضافية في القاموس. ويشير البت 10 إلى أنه ينبغي إعادة تعيين القاموس.

— حقل بتات . ترمّز البتات 0–7 عرض الفهرس (0 = UInt8، 1 = UInt16، 2 = UInt32، 3 = UInt64). ولا يُضبط البت 8 ( ) مطلقًا في تنسيق Native (ويُطلق الخادم استثناءً إذا تمت مصادفته). ويشير البت 9 إلى وجود مفاتيح إضافية في القاموس. ويشير البت 10 إلى أنه ينبغي إعادة تعيين القاموس. UInt64(LE) — عدد مفاتيح القاموس، تليه المفاتيح مُسلسلةً دفعةً واحدة باستخدام ترميز النوع الداخلي.

— عدد مفاتيح القاموس، تليه المفاتيح مُسلسلةً دفعةً واحدة باستخدام ترميز النوع الداخلي. UInt64(LE) — عدد الصفوف، تليه قيم الفهارس مُسلسلةً دفعةً واحدة باستخدام عرض UInt المناسب.

يحتوي القاموس دائمًا على قيمة default عند الفهرس 0 (على سبيل المثال، سلسلة فارغة لـ String و0 للأنواع الرقمية). وبالنسبة إلى LowCardinality(Nullable(T)) ، يمثّل الفهرس 0 القيمة NULL ، وتُسلسَل المفاتيح من دون الغلاف Nullable .

على سبيل المثال، LowCardinality(String) مع 5 صفوف ['foo', 'bar', 'baz', 'foo', 'bar'] :

// Version prefix 01 00 00 00 00 00 00 00 // UInt64(LE) = 1 // IndexesSerializationType: UInt8 indexes, has keys, update dictionary 00 06 00 00 00 00 00 00 // UInt64(LE) = 0x0600 04 00 00 00 00 00 00 00 // 4 dictionary keys 00 // key 0: "" (default) 03 66 6f 6f // key 1: "foo" 03 62 61 72 // key 2: "bar" 03 62 61 7a // key 3: "baz" 05 00 00 00 00 00 00 00 // 5 rows 01 02 03 01 02 // indexes → "foo", "bar", "baz", "foo", "bar"

مع LowCardinality(Nullable(String)) ، تكون القيمة عند الفهرس 0 هي NULL :

01 00 00 00 00 00 00 00 // version 00 06 00 00 00 00 00 00 // IndexesSerializationType 03 00 00 00 00 00 00 00 // 3 keys 00 // key 0: NULL 00 // key 1: "" (default) 03 79 65 73 // key 2: "yes" 05 00 00 00 00 00 00 00 // 5 rows 02 00 02 00 02 // indexes → "yes", NULL, "yes", NULL, "yes"

بخلاف RowBinary ، حيث تُسبق كل مصفوفة بعدد عناصر مُرمَّز بـ LEB128، يشفّر التنسيق Native المصفوفات على شكل تدفقين فرعيين عموديين:

عدد N من إزاحات UInt64 التراكمية (بترتيب little-endian، 8 بايت لكل إزاحة). يحتوي الصف i على offset[i] - offset[i-1] عنصرًا، مع اعتبار offset[-1] مساويًا ضمنيًا لـ 0.

التراكمية (بترتيب little-endian، 8 بايت لكل إزاحة). يحتوي الصف على عنصرًا، مع اعتبار مساويًا ضمنيًا لـ 0. جميع العناصر المتداخلة عبر كل الصفوف، مُسلسلة دفعةً واحدة وبشكل متجاور.

على سبيل المثال، Array(UInt32) مع 3 صفوف [[0, 10], [1, 11], [2, 12]] :

// Offsets 02 00 00 00 00 00 00 00 // 2 (row 0: 2 elements) 04 00 00 00 00 00 00 00 // 4 (row 1: 2 elements) 06 00 00 00 00 00 00 00 // 6 (row 2: 2 elements) // Nested UInt32 values (6 total) 00 00 00 00 // 0 0a 00 00 00 // 10 01 00 00 00 // 1 0b 00 00 00 // 11 02 00 00 00 // 2 0c 00 00 00 // 12

للمصفوفة الفارغة الإزاحة نفسها الموجودة في الصف السابق. على سبيل المثال، Array(String) مع 4 صفوف [[], ['0'], ['0','1'], ['0','1','2']] :

00 00 00 00 00 00 00 00 // 0 (empty) 01 00 00 00 00 00 00 00 // 1 03 00 00 00 00 00 00 00 // 3 06 00 00 00 00 00 00 00 // 6 01 30 // "0" 01 30 // "0" 01 31 // "1" 01 30 // "0" 01 31 // "1" 01 32 // "2"

Map(K, V) على شكل Array(Tuple(K, V)) — إزاحات المصفوفة، تليها جميع المفاتيح، ثم جميع القيم. ويختلف ذلك عن يُرمَّزعلى شكل— إزاحات المصفوفة، تليها جميع المفاتيح، ثم جميع القيم. ويختلف ذلك عن RowBinary ، حيث تتعاقب المفاتيح والقيم في كل عنصر.

على سبيل المثال، Map(String, UInt64) مع 3 صفوف [{'a':0,'b':10}, {'a':1,'b':11}, {'a':2,'b':12}] :

// Array offsets 02 00 00 00 00 00 00 00 // 2 04 00 00 00 00 00 00 00 // 4 06 00 00 00 00 00 00 00 // 6 // All keys (6 Strings) 01 61 // "a" 01 62 // "b" 01 61 // "a" 01 62 // "b" 01 61 // "a" 01 62 // "b" // All values (6 UInt64s) 00 00 00 00 00 00 00 00 // 0 0a 00 00 00 00 00 00 00 // 10 01 00 00 00 00 00 00 00 // 1 0b 00 00 00 00 00 00 00 // 11 02 00 00 00 00 00 00 00 // 2 0c 00 00 00 00 00 00 00 // 12

بخلاف RowBinary ، حيث يحمل كل صف بايت المميِّز الخاص به متبوعًا بالقيمة بشكل Inline، يفصل تنسيق Native بين المميِّزات والبيانات.

كما في RowBinary، تُرتَّب الأنواع في التعريف دائمًا ترتيبًا أبجديًا، ويكون المميِّز هو الفهرس ضمن تلك القائمة المرتبة. وتمثل القيمة 0xFF (255) القيمة NULL .

يُرمَّز عمود Variant على النحو التالي:

بادئة وضع المميِّزات UInt64(LE) ( 0 = BASIC، 1 = COMPACT). يستخدم خرج تنسيق Native عادةً BASIC ( 0 )؛ وقد يظهر وضع COMPACT عند قراءة بيانات مخزَّنة مع تفعيل use_compact_variant_discriminators_serialization .

( = BASIC، = COMPACT). يستخدم خرج تنسيق Native عادةً BASIC ( )؛ وقد يظهر وضع COMPACT عند قراءة بيانات مخزَّنة مع تفعيل . N من المميِّزات UInt8 ، واحد لكل صف.

، واحد لكل صف. بيانات كل variant type كـ عمود مجمّع منفصل لا يحتوي إلا على الصفوف المطابقة، وفق ترتيب المميِّزات.

على سبيل المثال، Variant(String, UInt32) مع 5 صفوف [0::UInt32, 'hello', NULL, 3::UInt32, 'hello'] (مرتبة: String = 0، UInt32 = 1):

00 00 00 00 00 00 00 00 // discriminators mode = BASIC 01 00 ff 01 00 // UInt32, String, NULL, UInt32, String // String (2 values, rows 1 and 4) 05 68 65 6c 6c 6f // "hello" 05 68 65 6c 6c 6f // "hello" // UInt32 (2 values, rows 0 and 3) 00 00 00 00 // 0 03 00 00 00 // 3

Dynamic كبادئة بنية تتبعها عمود على عكس RowBinary ، حيث تكون كل قيمة موصوفة ذاتيًا (بادئة النوع + القيمة)، فإن تنسيق Native يُسلسِلكبادئة بنية تتبعها عمود Variant

تحتوي بادئة البنية على إصدار التسلسل من نوع UInt64(LE) ، ثم عدد الأنواع الديناميكية (بصيغة VarUInt)، ثم type names كسلاسل نصية. في الإصدار V1، يُكتَب عدد الأنواع مرتين لأغراض التوافق. أما البيانات التي تلي ذلك فهي عمود Variant تكون قائمة أنواعه هي الأنواع الديناميكية بالإضافة إلى النوع الداخلي SharedVariant ، مرتبةً أبجديًا.

على سبيل المثال، Dynamic مع 5 صفوف [0::UInt32, 'hello', NULL, 3::UInt32, 'hello'] :

// Structure prefix (V1) 01 00 00 00 00 00 00 00 // version = V1 02 // num types (V1 writes twice) 02 // num types 06 53 74 72 69 6e 67 // "String" 06 55 49 6e 74 33 32 // "UInt32" // Variant data: Variant(SharedVariant, String, UInt32) // discriminants: SharedVariant=0, String=1, UInt32=2 00 00 00 00 00 00 00 00 // discriminators mode = BASIC 02 01 ff 02 01 // UInt32, String, NULL, UInt32, String // SharedVariant: 0 values 05 68 65 6c 6c 6f // String: "hello" 05 68 65 6c 6c 6f // String: "hello" 00 00 00 00 // UInt32: 0 03 00 00 00 // UInt32: 3

JSON ببنية عمودية. ويكون هذا الترميز معقدًا ومعتمدًا على الإصدار: إذ يتكون من بادئة بنية تتضمن إصدار التسلسل، وأسماء المسارات الديناميكية، وتخطيط البيانات المشتركة، ثم تليها مسارات محددة النوع (كل منها على هيئة عمود مجمّع)، ومسارات ديناميكية (كل منها عمود على عكس RowBinary ، حيث يكون كل صف موصوف ذاتيًا بأسماء المسارات والقيم، فإن تنسيق Native يُسلسلببنية عمودية. ويكون هذا الترميز معقدًا ومعتمدًا على الإصدار: إذ يتكون من بادئة بنية تتضمن إصدار التسلسل، وأسماء المسارات الديناميكية، وتخطيط البيانات المشتركة، ثم تليها مسارات محددة النوع (كل منها على هيئة عمود مجمّع)، ومسارات ديناميكية (كل منها عمود Dynamic )، وبيانات مشتركة لمسارات overflow.