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المشكلات الشائعة في تحويل البيانات

يستخدم ClickHouse عمومًا السلوك نفسه المستخدم في برامج C++. تختلف دوال to<type> وCAST في سلوكهما في بعض الحالات، مثل حالة LowCardinality: إذ يزيل CAST السمة LowCardinality، بينما لا تفعل دوال to<type> ذلك. وينطبق الأمر نفسه على Nullable. هذا السلوك غير متوافق مع معيار SQL، ويمكن تغييره باستخدام الإعداد cast_keep_nullable.
انتبه إلى احتمال فقدان البيانات إذا جرى تحويل قيم من نوع بيانات إلى نوع أصغر (على سبيل المثال من Int64 إلى Int32) أو بين أنواع بيانات غير متوافقة (على سبيل المثال من String إلى Int). تأكد بعناية من أن النتيجة مطابقة لما هو متوقع.
مثال:

ملاحظات حول دوال toString

تتيح عائلة الدوال toString التحويل بين الأرقام، والسلاسل النصية (لكن ليس السلاسل ذات الطول الثابت)، والتواريخ، والتواريخ المقترنة بوقت. تقبل جميع هذه الدوال وسيطة واحدة.
  • عند التحويل من سلسلة نصية أو إليها، تُنسَّق القيمة أو تُحلَّل وفق القواعد نفسها المستخدمة في تنسيق TabSeparated (وفي معظم تنسيقات النص الأخرى أيضًا). وإذا تعذّر تحليل السلسلة النصية، يُطرَح استثناء ويُلغى الطلب.
  • عند تحويل التواريخ إلى أرقام أو العكس، يمثّل التاريخ عدد الأيام منذ بداية حقبة Unix.
  • عند تحويل التواريخ المقترنة بوقت إلى أرقام أو العكس، يمثّل التاريخ مع الوقت عدد الثواني منذ بداية حقبة Unix.
  • يمكن لدالة toString الخاصة بوسيطة DateTime أن تأخذ وسيطة String ثانية تتضمن اسم المنطقة الزمنية، على سبيل المثال: Europe/Amsterdam. وفي هذه الحالة، يُنسَّق الوقت وفقًا للمنطقة الزمنية المحددة.

ملاحظات حول الدالتين toDate/toDateTime

تُعرَّف تنسيقات التاريخ والتاريخ المقترن بالوقت للدالتين toDate/toDateTime كما يلي:
كاستثناء، عند التحويل من الأنواع الرقمية UInt32 أو Int32 أو UInt64 أو Int64 إلى Date، إذا كان الرقم أكبر من أو يساوي 65536، فسيُفسَّر على أنه Unix timestamp (وليس عدد الأيام)، ويُقرَّب إلى التاريخ. ويتيح ذلك دعم الحالة الشائعة المتمثلة في كتابة toDate(unix_timestamp)، التي كانت ستؤدي بخلاف ذلك إلى حدوث خطأ، وستستلزم كتابة الصيغة الأكثر تعقيدًا toDate(toDateTime(unix_timestamp)). يُجرى التحويل بين التاريخ وتاريخ مع وقت بالطريقة الطبيعية: بإضافة وقت صفري أو بحذف الوقت. يستخدم التحويل بين الأنواع الرقمية القواعد نفسها المستخدمة في الإسناد بين الأنواع الرقمية المختلفة في C++. مثال
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راجع أيضًا الدالة toUnixTimestamp.

CAST

أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة إلى نوع البيانات المحدد. وعلى خلاف الدالة reinterpret، تحاول CAST إنتاج القيمة نفسها في النوع الهدف. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يُرفَع استثناء. البنية
الوسائط
  • x — قيمة من أي نوع. Any
  • T — نوع البيانات الهدف. String
القيمة المُعادة تُرجِع القيمة بعد تحويلها إلى نوع البيانات الهدف. Any أمثلة الاستخدام الأساسي
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استخدام صيغة AS
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استخدام صياغة ::
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DATE

أُضيف في: v21.2.0 يحوّل الوسيط إلى نوع البيانات Date. هذا اسم مستعار للتوافق مع MySQL للدالة toDate، ويتصرف بالطريقة نفسها التي تتصرف بها toDate. الصيغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجع قيمة من نوع Date. Date أمثلة الاستخدام الأساسي
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accurateCast

أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة إلى نوع بيانات محدد. بخلاف CAST، يُجري accurateCast تحقّقًا أكثر صرامة من الأنواع ويطرح استثناءً إذا كان التحويل سيؤدي إلى فقدان الدقة أو إذا لم يكن التحويل ممكنًا. هذه الدالة أكثر أمانًا من CAST العادي لأنها تمنع فقدان الدقة وعمليات التحويل غير الصالحة. البنية
الوسيطات
  • x — قيمة المراد تحويلها. Any
  • T — اسم نوع البيانات الهدف. String
القيمة المعادة ترجع القيمة بعد تحويلها إلى نوع البيانات الهدف. Any أمثلة تحويل ناجح
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من نص إلى رقم
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accurateCastOrDefault

أُضيفت في: v21.1.0 تُحوِّل قيمة إلى نوع البيانات المحدد. تشبه accurateCast، لكنها تُرجع قيمة افتراضية بدلًا من إثارة استثناء إذا تعذّر إجراء التحويل بدقة. إذا جرى توفير قيمة افتراضية باعتبارها الوسيط الثاني، فيجب أن تكون من النوع الهدف. إذا لم تُوفَّر قيمة افتراضية، تُستخدم القيمة الافتراضية للنوع الهدف. الصياغة
المعاملات
  • x — قيمة لتحويلها. Any
  • T — اسم نوع البيانات الهدف. const String
  • default_value — اختياري. القيمة الافتراضية التي تُعاد إذا فشل التحويل. Any
القيمة المُعادة تُعاد القيمة المحوَّلة إلى نوع البيانات الهدف، أو القيمة الافتراضية إذا لم يكن التحويل ممكنًا. Any أمثلة تحويل ناجح
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فشل التحويل مع قيمة افتراضية محددة صراحةً
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تعذّر التحويل مع قيمة افتراضية ضمنية
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accurateCastOrNull

قُدِّمت في: v1.1.0 تحوّل قيمة إلى نوع البيانات المحدد. وهي تشبه accurateCast، لكنها تُرجع NULL بدلًا من طرح استثناء إذا تعذّر إجراء التحويل بدقة. تجمع هذه الدالة بين أمان accurateCast والمعالجة السلسة للأخطاء. الصياغة
المعاملات
  • x — قيمة مطلوب تحويلها. Any
  • T — اسم نوع البيانات الهدف. String
القيمة المُعادة ترجع القيمة بعد تحويلها إلى نوع البيانات الهدف، أو NULL إذا تعذر التحويل. Any أمثلة تحويل ناجح
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عند فشل التحويل، تُرجَع القيمة NULL
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formatRow

أُضيفت في: v20.7.0 يحوّل أي تعبيرات إلى سلسلة نصية باستخدام التنسيق المحدد.
إذا كان التنسيق يحتوي على لاحقة/بادئة، فستُكتب في كل صف. لا تدعم هذه الدالة إلا التنسيقات المعتمدة على الصفوف.
الصيغة
الوسائط
  • format — تنسيق نصي. على سبيل المثال: CSV وTSV. String
  • x, y, ... — تعبيرات. Any
القيمة المُعادة سلسلة منسّقة. (في التنسيقات النصية، تنتهي عادةً بمحرف سطر جديد). String أمثلة الاستخدام الأساسي
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بتنسيق مخصص
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formatRowNoNewline

أُضيف في: v20.7.0 مماثل لـ formatRow، لكنه يزيل محرف السطر الجديد من كل صف. يحوّل تعبيرات عشوائية إلى سلسلة نصية باستخدام التنسيق المحدد، لكنه يزيل أي محارف سطر جديد لاحقة من النتيجة. الصيغة
الوسائط
  • format — تنسيق نصي. على سبيل المثال: CSV وTSV. String
  • x, y, ... — تعبيرات. Any
القيمة المُعادة تعيد سلسلة منسقة أزيلت منها فواصل الأسطر. String أمثلة الاستخدام الأساسي
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fromUnixTimestamp64Micro

استُحدث في: v20.5.0 يحوّل طابعًا زمنيًا لـ Unix بالميكروثانية إلى قيمة DateTime64 بدقة الميكروثانية. تُعامَل قيمة الإدخال على أنها طابع زمني لـ Unix بدقة الميكروثانية (عدد الميكروثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC). الصياغة
الوسائط
  • value — طابع زمني لـ Unix بالميكروثانية. Int64
  • timezone — اختياري. المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة. String
القيمة المُعادة يعيد قيمة DateTime64 بدقة ميكروثانية. DateTime64(6) أمثلة مثال للاستخدام
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Response

fromUnixTimestamp64Milli

أُضيف في: v20.5.0 يحوّل طابعًا زمنيًا لـ Unix بالملّي ثانية إلى قيمة DateTime64 بدقة الملّي ثانية. تُعامَل قيمة الإدخال على أنها طابع زمني لـ Unix بدقة الملّي ثانية (عدد الملّي ثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC). الصياغة
الوسيطات
  • value — طابع زمني بنظام Unix بالمللي ثانية. Int64
  • timezone — اختياري. المنطقة الزمنية للقيمة المعادة. String
القيمة المعادة قيمة DateTime64 بدقة المللي ثانية. DateTime64(3) أمثلة مثال على الاستخدام
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fromUnixTimestamp64Nano

أُضيفت في: v20.5.0 تُحوِّل طابعًا زمنيًا من Unix بالنانوثانية إلى قيمة DateTime64 بدقة النانوثانية. تُعامَل قيمة الإدخال على أنها طابع زمني من Unix بدقة النانوثانية (أي عدد النانوثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC).
يُرجى ملاحظة أن قيمة الإدخال تُعامَل على أنها طابع زمني بتوقيت UTC، وليس وفق المنطقة الزمنية لقيمة الإدخال.
البنية
المعاملات
  • value — طابع زمني لـ Unix بالنانوثانية. Int64
  • timezone — اختياري. المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة. String
القيمة المُعادة تُرجِع قيمة من النوع DateTime64 بدقة نانوثانية. DateTime64(9) أمثلة مثال للاستخدام
Query
Response

fromUnixTimestamp64Second

أُضيف في: v24.12.0 يحوّل طابعًا زمنيًا من Unix بالثواني إلى قيمة DateTime64 بدقة الثواني. تُعامَل قيمة الإدخال على أنها طابع زمني من Unix بدقة الثواني (أي عدد الثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC). الصيغة
الوسيطات
  • value — طابع زمني بنظام Unix بالثواني. Int64
  • timezone — اختياري. المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة. String
القيمة المُعادة تُرجِع قيمة DateTime64 بدقة الثواني. DateTime64(0) أمثلة مثال على الاستخدام
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parseDateTime

تم تقديمه في: v23.3.0 يُحلّل سلسلة تاريخ ووقت وفقًا لسلسلة تنسيق تاريخ خاصة بـ MySQL. هذه الدالة هي عكس formatDateTime. وهي تُحلّل وسيطًا من النوع String باستخدام سلسلة تنسيق من النوع String. وتُرجِع قيمة من النوع DateTime. البنية
الأسماء البديلة: TO_UNIXTIME الوسيطات
  • time_string — سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime. String
  • format — سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time_string. String
  • timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة يعيد قيمة من النوع DateTime مُحلَّلة من السلسلة النصية المُدخلة وفقًا لسلسلة تنسيق بأسلوب MySQL. DateTime أمثلة مثال على الاستخدام
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parseDateTime32BestEffort

أُضيف في: v20.9.0 يحوّل التمثيل النصي للتاريخ والوقت إلى نوع البيانات DateTime. تحلّل الدالة تنسيقات ISO 8601 وRFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification وتنسيقات التاريخ والوقت الخاصة بـ ClickHouse، بالإضافة إلى بعض التنسيقات الأخرى. الصيغة
الوسائط
  • time_string — قيمة من نوع String تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل time_string وفقًا لها. String
القيمة المعادة تعيد time_string كقيمة من نوع DateTime. DateTime أمثلة مثال على الاستخدام
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Response
مع تحديد المنطقة الزمنية
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Response
الطابع الزمني ليونكس
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Response

parseDateTime32BestEffortOrNull

أُضيفت في: v20.9.0 مماثلة لـ parseDateTime32BestEffort، باستثناء أنها تُرجِع NULL عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذّر معالجته. الصياغة
الوسائط
  • time_string — قيمة من النوع String تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُفسَّر وفقًا لها time_string. String
القيمة المعادة يعيد كائن DateTime مُفسَّرًا من السلسلة، أو NULL إذا فشل التفسير. DateTime أمثلة مثال على الاستخدام
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parseDateTime32BestEffortOrZero

أُضيفت في: v20.9.0 مطابقة لـ parseDateTime32BestEffort، باستثناء أنها تُرجِع تاريخًا صفريًا أو قيمة تاريخ ووقت صفرية عند مصادفة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته. البنية
الوسائط
  • time_string — سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُفسَّر وفقًا لها time_string. String
القيمة المعادة يعيد كائن DateTime ناتجًا عن تحليل السلسلة، أو التاريخ الصفري (1970-01-01 00:00:00) إذا فشلت عملية التحليل. DateTime أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

parseDateTime64

أُضيف في: v24.11.0 يُحلِّل سلسلة تاريخ ووقت بدقة أجزاء من الثانية وفقًا لسلسلة تنسيق تاريخ MySQL. هذه الدالة هي المعكوس لـ formatDateTime لـ DateTime64. وهي تُحلِّل وسيطة من النوع String باستخدام String للتنسيق. وتُرجع نوع DateTime64 يمكنه تمثيل التواريخ من 0000 إلى 9999 بدقة أجزاء من الثانية (تغطي درجات الدقة العالية نطاقًا أضيق لأن القيمة تُخزَّن في Int64 كعدد من tick: تصل الدقة 8 إلى نحو 4892، وتمتد الدقة 9 من 1677 إلى 2262). الصيغة
الوسيطات
  • time_string — سلسلة نصية يُراد تحليلها إلى DateTime64. String
  • format — سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time_string. String
  • timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة يعيد قيمة DateTime64 مُحلَّلة من سلسلة الإدخال وفق سلسلة تنسيق بأسلوب MySQL. DateTime64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

parseDateTime64BestEffort

أُضيف في: v20.1.0 تماثل الدالة parseDateTimeBestEffort، لكنها تُحلِّل أيضًا المللي ثانية والميكروثانية وتُرجع نوع البيانات DateTime64. البنية
المعاملات
  • time_string — قيمة من نوع String تحتوي على تاريخ أو تاريخ ووقت لتحويله. String
  • precision — اختياري. الدقة المطلوبة. 3 للملّي ثانية، و6 للميكروثانية. القيمة الافتراضية: 3. UInt8
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تحلّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة تعيد time_string بعد تحويله إلى نوع البيانات DateTime64. DateTime64 أمثلة مثال للاستخدام
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Response

parseDateTime64BestEffortOrNull

مُتاحة منذ: v20.1.0 مطابقة للدالة parseDateTime64BestEffort، إلا أنها تُرجع NULL عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته. الصياغة
الوسيطات
  • time_string — قيمة String تحتوي على تاريخ أو تاريخ مع وقت لتحويله. String
  • precision — اختياري. الدقة المطلوبة. 3 للملّي ثانية و6 للميكروثانية. القيمة الافتراضية: 3. UInt8
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تُحلِّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة تُعيد time_string بعد تحويله إلى DateTime64، أو NULL إذا تعذّر تحليل الإدخال. DateTime64 أو NULL أمثلة مثال على الاستخدام
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parseDateTime64BestEffortOrZero

قُدِّم في: v20.1.0 مماثلة لـ parseDateTime64BestEffort، إلا أنها تُرجع تاريخًا صفريًا أو تاريخًا ووقتًا صفريين عند مصادفة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته. الصياغة
الوسيطات
  • time_string — قيمة من نوع String تحتوي على تاريخ أو تاريخ مع وقت لتحويله. String
  • precision — اختياري. الدقة المطلوبة. 3 للمللي ثانية، و6 للميكروثانية. القيمة الافتراضية: 3. UInt8
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تحلّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String
القيمة المعادة تعيد time_string بعد تحويله إلى DateTime64، أو التاريخ/التاريخ والوقت الصفري (1970-01-01 00:00:00.000) إذا تعذّر تحليل الإدخال. DateTime64 أمثلة مثال على الاستخدام
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parseDateTime64BestEffortUS

تم تقديمها في: v22.8.0 مماثلة لـ parseDateTime64BestEffort، باستثناء أن هذه الدالة تُفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي (MM/DD/YYYY وما إلى ذلك) عند وجود التباس. البنية
الوسيطات
  • time_stringString يحتوي على تاريخ أو تاريخ يتضمن وقتًا لتحويله. String
  • precision — اختياري. الدقة المطلوبة. 3 للملّي ثانية، و6 للميكروثانية. الافتراضي: 3. UInt8
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تحلّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة تعيد time_string بعد تحويله إلى DateTime64 مع تفضيل تنسيق التاريخ الأمريكي في الحالات الملتبسة. DateTime64 أمثلة مثال على الاستخدام
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parseDateTime64BestEffortUSOrNull

أُضيفت في: v22.8.0 مماثلة لـ parseDateTime64BestEffort، باستثناء أن هذه الدالة تفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي (MM/DD/YYYY وما إلى ذلك) عند وجود التباس، وتُرجع NULL إذا صادفت تنسيق تاريخ لا يمكن معالجته. البنية
الوسيطات
  • time_string — قيمة String تحتوي على تاريخ أو تاريخًا مع وقت لتحويله. String
  • precision — اختياري. الدقة المطلوبة. 3 للميلي ثانية، و6 للميكروثانية. القيمة الافتراضية: 3. UInt8
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تُحلِّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة تعيد time_string بعد تحويله إلى DateTime64 مع تفضيل التنسيق الأمريكي، أو NULL إذا تعذر تحليل الإدخال. DateTime64 أو NULL أمثلة مثال على الاستخدام
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parseDateTime64BestEffortUSOrZero

أُضيف في: v22.8.0 مماثلة لـ parseDateTime64BestEffort، باستثناء أن هذه الدالة تفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي (MM/DD/YYYY وما إلى ذلك) عند وجود التباس، وتُرجع التاريخ الصفري أو التاريخ والوقت الصفري إذا صادفت تنسيق تاريخ يتعذّر معالجته. الصياغة
الوسيطات
  • time_string — قيمة String تحتوي على تاريخ أو تاريخ مع وقت لتحويله. String
  • precision — اختياري. الدقة المطلوبة. 3 للميلي ثانية، و6 للميكروثانية. القيمة الافتراضية: 3. UInt8
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تُحلِّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة تعيد time_string بعد تحويله إلى DateTime64 باستخدام تفضيل التنسيق الأمريكي، أو قيمة التاريخ/التاريخ والوقت الصفرية (1970-01-01 00:00:00.000) إذا تعذّر تحليل الإدخال. DateTime64 أمثلة مثال على الاستخدام
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parseDateTime64InJodaSyntax

أُضيف في: v24.10.0 يُحلِّل سلسلة تاريخ ووقت بدقة أجزاء من الثانية وفقًا لسلسلة تنسيق تاريخ Joda. هذه الدالة هي معكوس formatDateTimeInJodaSyntax لـ DateTime64. تُحلِّل وسيطًا من النوع String باستخدام سلسلة تنسيق بأسلوب Joda. وتُرجع نوع DateTime64، الذي يمكنه تمثيل التواريخ من 0000 إلى 9999 بدقة أجزاء من الثانية (تغطي درجات الدقة الأعلى نطاقًا أضيق لأن القيمة تُخزَّن في عدد Int64 من وحدات tick: تصل الدقة 8 إلى نحو 4892، وتمتد الدقة 9 من 1677 إلى 2262). راجِع توثيق Joda Time للاطلاع على أنماط التنسيق. البنية
الوسيطات
  • time_string — قيمة String المراد تحليلها إلى DateTime64. String
  • format — سلسلة تنسيق بصياغة Joda تحدد كيفية تحليل time_string. String
  • timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة يعيد قيمة من النوع DateTime64 جرى تحليلها من سلسلة الإدخال وفقًا لسلسلة التنسيق بأسلوب Joda. DateTime64 أمثلة مثال استخدام
Query
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parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull

أُضيف في: v24.10.0 مماثلة لـ parseDateTime64InJodaSyntax، لكنها تُرجع NULL عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذّر تحليله. البنية
الوسيطات
  • time_string — سلسلة نصية لتحليلها إلى DateTime64. String
  • format — سلسلة تنسيق بصيغة Joda تحدد كيفية تحليل time_string. String
  • timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة يعيد قيمة DateTime64 مُحلَّلة من سلسلة الإدخال، أو NULL إذا فشل التحليل. Nullable(DateTime64) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero

أُضيف في: v24.10.0 مثل parseDateTime64InJodaSyntax، لكنها تُرجع التاريخ الصفري عند مواجهة تنسيق تاريخ غير قابل للتحليل. البنية
الوسيطات
  • time_string — سلسلة نصية لتحليلها إلى DateTime64. String
  • format — سلسلة تنسيق بصياغة Joda تحدد كيفية تحليل time_string. String
  • timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String
القيمة المعادة يعيد قيمة DateTime64 جرى تحليلها من سلسلة الإدخال، أو قيمة DateTime64 صفرية إذا فشل التحليل. DateTime64 أمثلة مثال على الاستخدام
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Response

parseDateTime64OrNull

أُضيفت في: v24.11.0 مماثلة لـ parseDateTime64، ولكنها تُرجع NULL عند مصادفة تنسيق تاريخ يتعذّر تحليله. البنية
الوسيطات
  • time_string — سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime64. String
  • format — سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time_string. String
  • timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة يعيد قيمة DateTime64 مُحلَّلة من سلسلة الإدخال، أو NULL إذا تعذّر التحليل. Nullable(DateTime64) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

parseDateTime64OrZero

أُضيف في: v24.11.0 مماثلة لـ parseDateTime64، لكنها تُرجع التاريخ الصفري عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذر تحليله. البنية
الوسيطات
  • time_string — سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime64. String
  • format — سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time&#95;string. String
  • timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String
القيمة المعادة تُرجِع قيمة DateTime64 مُحلَّلة من السلسلة النصية المُدخلة، أو قيمة DateTime64 صفرية إذا فشل التحليل. DateTime64 أمثلة مثال على الاستخدام
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parseDateTimeBestEffort

أُضيف في: v1.1.0 يحوِّل قيمة تاريخ ووقت بصيغة String إلى نوع البيانات DateTime. تُحلِّل الدالة مواصفة التاريخ والوقت ISO 8601، وRFC 1123 - 5.2.14 RFC-822، وتنسيقات التاريخ والوقت الخاصة بـ ClickHouse، وبعض التنسيقات الأخرى. التنسيقات غير القياسية المدعومة:
  • سلسلة تحتوي على طابع زمني Unix مكوَّن من 9 إلى 10 أرقام.
  • سلسلة تتضمن مكوّن تاريخ ومكوّن وقت: YYYYMMDDhhmmss, DD/MM/YYYY hh:mm:ss, DD-MM-YY hh:mm, YYYY-MM-DD hh:mm:ss، إلخ.
  • سلسلة تتضمن تاريخًا، ولكن من دون مكوّن وقت: YYYY, YYYYMM, YYYY*MM, DD/MM/YYYY, DD-MM-YY، إلخ.
  • سلسلة تتضمن يومًا ووقتًا: DD, DD hh, DD hh:mm. في هذه الحالة، يُستبدل MM بـ 01.
  • سلسلة تتضمن التاريخ والوقت مع معلومات إزاحة المنطقة الزمنية: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm، إلخ.
  • طابع زمني بتنسيق syslog: Mmm dd hh:mm:ss. على سبيل المثال: Jun 9 14:20:32.
بالنسبة إلى جميع التنسيقات التي تحتوي على فاصل، تُحلِّل الدالة أسماء الأشهر المكتوبة باسمها الكامل أو بأول ثلاثة أحرف من اسم الشهر. إذا لم تُحدَّد السنة، فتُعتبر مساوية للسنة الحالية. البنية
الوسائط
  • time_string — سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل time_string وفقًا لها. String
القيمة المُعادة يعيد time_string على هيئة DateTime. DateTime أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
مع تحديد المنطقة الزمنية
Query
Response
الطابع الزمني في Unix
Query
Response

parseDateTimeBestEffortOrNull

أُضيفت في: v1.1.0 هي مثل parseDateTimeBestEffort تمامًا، باستثناء أنها تُرجع NULL عندما تصادف تنسيق تاريخ يتعذر معالجته. تحلّل الدالة ISO 8601 وRFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification وتنسيقات التاريخ والوقت الخاصة بـ ClickHouse وبعض التنسيقات الأخرى. التنسيقات غير القياسية المدعومة:
  • سلسلة تحتوي على Unix timestamp مكوّن من 9 إلى 10 أرقام.
  • سلسلة تحتوي على مكوّن تاريخ ومكوّن وقت: YYYYMMDDhhmmss, DD/MM/YYYY hh:mm:ss, DD-MM-YY hh:mm, YYYY-MM-DD hh:mm:ss، إلخ.
  • سلسلة تحتوي على تاريخ، ولكن من دون مكوّن وقت: YYYY, YYYYMM, YYYY*MM, DD/MM/YYYY, DD-MM-YY، إلخ.
  • سلسلة تحتوي على يوم ووقت: DD, DD hh, DD hh:mm. في هذه الحالة، يُستبدل MM بـ 01.
  • سلسلة تتضمن التاريخ والوقت إلى جانب معلومات إزاحة المنطقة الزمنية: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm، إلخ.
  • syslog timestamp: Mmm dd hh:mm:ss. على سبيل المثال: Jun 9 14:20:32.
بالنسبة إلى جميع التنسيقات التي تتضمن فاصلًا، تحلّل الدالة أسماء الأشهر المكتوبة باسمها الكامل أو بأول ثلاثة أحرف من اسم الشهر. إذا لم تُحدَّد السنة، فتُعد مساوية للسنة الحالية. البنية
الوسيطات
  • time_string — سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُفسَّر time_string وفقًا لها. String
القيمة المعادة يعيد time_string كقيمة من النوع DateTime، أو NULL إذا تعذر تفسير المُدخل. DateTime أو NULL أمثلة مثال على الاستخدام
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Response

parseDateTimeBestEffortOrZero

قُدِّمت في: v1.1.0 مماثلة لـ parseDateTimeBestEffort، باستثناء أنها تُرجع zero date أو zero date time عند مصادفة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته. تحلّل الدالة ISO 8601 وRFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification وتنسيقات التاريخ والوقت الخاصة بـ ClickHouse، بالإضافة إلى بعض التنسيقات الأخرى. التنسيقات غير القياسية المدعومة:
  • سلسلة تحتوي على Unix timestamp مكوّن من 9 إلى 10 أرقام.
  • سلسلة تتضمن مكوّن تاريخ ومكوّن وقت: YYYYMMDDhhmmss, DD/MM/YYYY hh:mm:ss, DD-MM-YY hh:mm, YYYY-MM-DD hh:mm:ss، إلخ.
  • سلسلة تتضمن تاريخًا، ولكن من دون مكوّن وقت: YYYY, YYYYMM, YYYY*MM, DD/MM/YYYY, DD-MM-YY، إلخ.
  • سلسلة تتضمن يومًا ووقتًا: DD, DD hh, DD hh:mm. في هذه الحالة، يُستبدل MM بـ 01.
  • سلسلة تتضمن التاريخ والوقت إلى جانب معلومات إزاحة المنطقة الزمنية: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm، إلخ.
  • syslog timestamp: Mmm dd hh:mm:ss. على سبيل المثال: Jun 9 14:20:32.
بالنسبة إلى جميع التنسيقات التي تتضمن فاصلًا، تحلّل الدالة أسماء الأشهر المكتوبة إما بصيغتها الكاملة أو بأول ثلاثة أحرف منها. إذا لم تُحدَّد السنة، فتُعتبر السنة الحالية. الصيغة
المعاملات
  • time_string — سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل time_string وفقًا لها. String
القيمة المعادة يُرجع time_string كـ DateTime، أو تاريخًا/تاريخًا ووقتًا صفريًا (1970-01-01 أو 1970-01-01 00:00:00) إذا تعذّر تحليل المُدخل. DateTime أمثلة مثال على الاستخدام
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parseDateTimeBestEffortUS

تم تقديمه في: v1.1.0 تعمل هذه الدالة مثل parseDateTimeBestEffort مع تنسيقات التاريخ وفق ISO، مثل YYYY-MM-DD hh:mm:ss، ومع تنسيقات التاريخ الأخرى التي يمكن فيها استخراج مكوِّنَي الشهر واليوم بوضوح ومن دون التباس، مثل YYYYMMDDhhmmss وYYYY-MM وDD hh وYYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm. إذا تعذّر استخراج مكوِّنَي الشهر واليوم بوضوح ومن دون التباس، مثل MM/DD/YYYY أو MM-DD-YYYY أو MM-DD-YY، فإنها تفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي بدلًا من DD/MM/YYYY أو DD-MM-YYYY أو DD-MM-YY. واستثناءً مما سبق، إذا كانت قيمة الشهر أكبر من 12 وأقل من أو تساوي 31، فستعود هذه الدالة إلى سلوك parseDateTimeBestEffort. فعلى سبيل المثال، يُفسَّر 15/08/2020 على أنه 2020-08-15. البنية
الوسيطات
  • time_string — قيمة String تحتوي على تاريخ ووقت لتحويله. String
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل time_string على أساسها. String
القيمة المُعادة يعيد time_string كقيمة DateTime مع تفضيل تنسيق التاريخ الأمريكي في الحالات الملتبسة. DateTime أمثلة مثال على الاستخدام
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parseDateTimeBestEffortUSOrNull

تم تقديمها في: v1.1.0 مماثلة للدالة parseDateTimeBestEffortUS، باستثناء أنها تُرجع NULL عندما تصادف تنسيق تاريخ يتعذر معالجته. تتصرف هذه الدالة مثل parseDateTimeBestEffort مع تنسيقات تاريخ ISO، لكنها تفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي في الحالات الملتبسة، مع إرجاع NULL عند حدوث أخطاء في التحليل. البنية
الوسيطات
  • time_string — سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل time_string وفقًا لها. String
القيمة المعادة يعيد time_string كقيمة من نوع DateTime باستخدام تفضيل التنسيق الأمريكي، أو NULL إذا تعذّر تحليل الإدخال. DateTime أو NULL أمثلة مثال على الاستخدام
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parseDateTimeBestEffortUSOrZero

أُضيفت في: v1.1.0 هي مماثلة للدالة parseDateTimeBestEffortUS، باستثناء أنها تُرجِع تاريخًا صفريًا (1970-01-01) أو تاريخًا صفريًا مع وقت (1970-01-01 00:00:00) عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته. تعمل هذه الدالة مثل parseDateTimeBestEffort مع تنسيقات تاريخ ISO، لكنها تُفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي في الحالات الملتبسة، وتُرجِع قيمة صفرية عند حدوث أخطاء في التحليل. البنية
الوسيطات
  • time_string — قيمة من النوع String تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String
  • time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُفسَّر وفقًا لها time_string. String
القيمة المعادة تُعيد time_string على هيئة DateTime مع تفضيل التنسيق الأمريكي، أو التاريخ/التاريخ والوقت الصفري (1970-01-01 أو 1970-01-01 00:00:00) إذا تعذّر تفسير الإدخال. DateTime أمثلة مثال على الاستخدام
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parseDateTimeInJodaSyntax

قُدِّمت في: v23.3.0 تحلّل سلسلة تاريخ ووقت وفقًا لـ date format string بنمط Joda. هذه الدالة هي معكوس formatDateTimeInJodaSyntax. وهي تحلّل String argument باستخدام format String بنمط Joda. وتُرجِع نوع DateTime. ارجع إلى توثيق Joda Time للاطلاع على أنماط التنسيق. البنية
المعاملات
  • time_string — سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime. String
  • format — سلسلة تنسيق ببنية Joda تحدد كيفية تحليل time_string. String
  • timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة تعيد قيمة DateTime بعد تحليل سلسلة الإدخال النصية وفق سلسلة التنسيق بنمط Joda. DateTime أمثلة مثال على الاستخدام
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