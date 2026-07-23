يستخدم ClickHouse عمومًا السلوك نفسه المستخدم في برامج C++. تختلف دوال
المشكلات الشائعة في تحويل البيانات
to<type> وCAST في سلوكهما في بعض الحالات، مثل حالة LowCardinality: إذ يزيل CAST السمة LowCardinality، بينما لا تفعل دوال
to<type> ذلك. وينطبق الأمر نفسه على Nullable. هذا السلوك غير متوافق مع معيار SQL، ويمكن تغييره باستخدام الإعداد cast_keep_nullable.
مثال:
انتبه إلى احتمال فقدان البيانات إذا جرى تحويل قيم من نوع بيانات إلى نوع أصغر (على سبيل المثال من
Int64 إلى
Int32) أو بين
أنواع بيانات غير متوافقة (على سبيل المثال من
String إلى
Int). تأكد بعناية من أن النتيجة مطابقة لما هو متوقع.
SELECT
toTypeName(toLowCardinality('') AS val) AS source_type,
toTypeName(toString(val)) AS to_type_result_type,
toTypeName(CAST(val, 'String')) AS cast_result_type
┌─source_type────────────┬─to_type_result_type────┬─cast_result_type─┐
│ LowCardinality(String) │ LowCardinality(String) │ String │
└────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┘
SELECT
toTypeName(toNullable('') AS val) AS source_type,
toTypeName(toString(val)) AS to_type_result_type,
toTypeName(CAST(val, 'String')) AS cast_result_type
┌─source_type──────┬─to_type_result_type─┬─cast_result_type─┐
│ Nullable(String) │ Nullable(String) │ String │
└──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘
SELECT
toTypeName(toNullable('') AS val) AS source_type,
toTypeName(toString(val)) AS to_type_result_type,
toTypeName(CAST(val, 'String')) AS cast_result_type
SETTINGS cast_keep_nullable = 1
┌─source_type──────┬─to_type_result_type─┬─cast_result_type─┐
│ Nullable(String) │ Nullable(String) │ Nullable(String) │
└──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘
تتيح عائلة الدوال
ملاحظات حول دوال
ملاحظات حول دوال
toString
toString التحويل بين الأرقام، والسلاسل النصية (لكن ليس السلاسل ذات الطول الثابت)، والتواريخ، والتواريخ المقترنة بوقت.
تقبل جميع هذه الدوال وسيطة واحدة.
- عند التحويل من سلسلة نصية أو إليها، تُنسَّق القيمة أو تُحلَّل وفق القواعد نفسها المستخدمة في تنسيق TabSeparated (وفي معظم تنسيقات النص الأخرى أيضًا). وإذا تعذّر تحليل السلسلة النصية، يُطرَح استثناء ويُلغى الطلب.
- عند تحويل التواريخ إلى أرقام أو العكس، يمثّل التاريخ عدد الأيام منذ بداية حقبة Unix.
- عند تحويل التواريخ المقترنة بوقت إلى أرقام أو العكس، يمثّل التاريخ مع الوقت عدد الثواني منذ بداية حقبة Unix.
- يمكن لدالة
toStringالخاصة بوسيطة
DateTimeأن تأخذ وسيطة
Stringثانية تتضمن اسم المنطقة الزمنية، على سبيل المثال:
Europe/Amsterdam. وفي هذه الحالة، يُنسَّق الوقت وفقًا للمنطقة الزمنية المحددة.
تُعرَّف تنسيقات التاريخ والتاريخ المقترن بالوقت للدالتين
ملاحظات حول الدالتين
ملاحظات حول الدالتين
toDate/
toDateTime
toDate/
toDateTime كما يلي:
كاستثناء، عند التحويل من الأنواع الرقمية UInt32 أو Int32 أو UInt64 أو Int64 إلى Date، إذا كان الرقم أكبر من أو يساوي 65536، فسيُفسَّر على أنه Unix timestamp (وليس عدد الأيام)، ويُقرَّب إلى التاريخ. ويتيح ذلك دعم الحالة الشائعة المتمثلة في كتابة
YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD hh:mm:ss
toDate(unix_timestamp)، التي كانت ستؤدي بخلاف ذلك إلى حدوث خطأ، وستستلزم كتابة الصيغة الأكثر تعقيدًا
toDate(toDateTime(unix_timestamp)).
يُجرى التحويل بين التاريخ وتاريخ مع وقت بالطريقة الطبيعية: بإضافة وقت صفري أو بحذف الوقت.
يستخدم التحويل بين الأنواع الرقمية القواعد نفسها المستخدمة في الإسناد بين الأنواع الرقمية المختلفة في C++.
مثال
Query
SELECT
now() AS ts,
time_zone,
toString(ts, time_zone) AS str_tz_datetime
FROM system.time_zones
WHERE time_zone LIKE 'Europe%'
LIMIT 10
راجع أيضًا الدالة
Response
┌──────────────────ts─┬─time_zone─────────┬─str_tz_datetime─────┐
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Amsterdam │ 2023-09-08 21:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Andorra │ 2023-09-08 21:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Astrakhan │ 2023-09-08 23:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Athens │ 2023-09-08 22:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Belfast │ 2023-09-08 20:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Belgrade │ 2023-09-08 21:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Berlin │ 2023-09-08 21:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Bratislava │ 2023-09-08 21:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Brussels │ 2023-09-08 21:14:59 │
│ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Bucharest │ 2023-09-08 22:14:59 │
└─────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘
toUnixTimestamp.
أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة إلى نوع البيانات المحدد. وعلى خلاف الدالة reinterpret، تحاول CAST إنتاج القيمة نفسها في النوع الهدف. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يُرفَع استثناء. البنية
CAST
الوسائط القيمة المُعادة تُرجِع القيمة بعد تحويلها إلى نوع البيانات الهدف.
CAST(x, T)
or CAST(x AS T)
or x::T
Any
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT CAST(42, 'String')
استخدام صيغة AS
Response
┌─CAST(42, 'String')─┐
│ 42 │
└────────────────────┘
Query
SELECT CAST('2025-01-01' AS Date)
استخدام صياغة ::
Response
┌─CAST('2025-01-01', 'Date')─┐
│ 2025-01-01 │
└────────────────────────────┘
Query
SELECT '123'::UInt32
Response
┌─CAST('123', 'UInt32')─┐
│ 123 │
└───────────────────────┘
أُضيف في: v21.2.0 يحوّل الوسيط إلى نوع البيانات Date. هذا اسم مستعار للتوافق مع MySQL للدالة
DATE
toDate، ويتصرف بالطريقة نفسها التي تتصرف بها
toDate.
الصيغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجع قيمة من نوع Date.
DATE(expr)
Date
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT DATE('2023-01-01')
Response
2023-01-01
أُضيف في: v1.1.0 يحوّل قيمة إلى نوع بيانات محدد. بخلاف
accurateCast
CAST، يُجري
accurateCast تحقّقًا أكثر صرامة من الأنواع ويطرح استثناءً إذا كان التحويل سيؤدي إلى فقدان الدقة أو إذا لم يكن التحويل ممكنًا.
هذه الدالة أكثر أمانًا من
CAST العادي لأنها تمنع فقدان الدقة وعمليات التحويل غير الصالحة.
البنية
الوسيطات القيمة المعادة ترجع القيمة بعد تحويلها إلى نوع البيانات الهدف.
accurateCast(x, T)
Any
أمثلة
تحويل ناجح
Query
SELECT accurateCast(42, 'UInt16')
من نص إلى رقم
Response
┌─accurateCast(42, 'UInt16')─┐
│ 42 │
└────────────────────────────┘
Query
SELECT accurateCast('123.45', 'Float64')
Response
┌─accurateCast('123.45', 'Float64')─┐
│ 123.45 │
└───────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.1.0 تُحوِّل قيمة إلى نوع البيانات المحدد. تشبه
accurateCastOrDefault
accurateCast، لكنها تُرجع قيمة افتراضية بدلًا من إثارة استثناء إذا تعذّر إجراء التحويل بدقة.
إذا جرى توفير قيمة افتراضية باعتبارها الوسيط الثاني، فيجب أن تكون من النوع الهدف.
إذا لم تُوفَّر قيمة افتراضية، تُستخدم القيمة الافتراضية للنوع الهدف.
الصياغة
المعاملات
accurateCastOrDefault(x, T[, default_value])
x— قيمة لتحويلها.
Any
T— اسم نوع البيانات الهدف.
const String
default_value— اختياري. القيمة الافتراضية التي تُعاد إذا فشل التحويل.
Any
Any
أمثلة
تحويل ناجح
Query
SELECT accurateCastOrDefault(42, 'String')
فشل التحويل مع قيمة افتراضية محددة صراحةً
Response
┌─accurateCastOrDefault(42, 'String')─┐
│ 42 │
└─────────────────────────────────────┘
Query
SELECT accurateCastOrDefault('abc', 'UInt32', 999::UInt32)
تعذّر التحويل مع قيمة افتراضية ضمنية
Response
┌─accurateCastOrDefault('abc', 'UInt32', 999)─┐
│ 999 │
└─────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT accurateCastOrDefault('abc', 'UInt32')
Response
┌─accurateCastOrDefault('abc', 'UInt32')─┐
│ 0 │
└────────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 تحوّل قيمة إلى نوع البيانات المحدد. وهي تشبه
accurateCastOrNull
accurateCast، لكنها تُرجع
NULL بدلًا من طرح استثناء إذا تعذّر إجراء التحويل بدقة.
تجمع هذه الدالة بين أمان
accurateCast والمعالجة السلسة للأخطاء.
الصياغة
المعاملات القيمة المُعادة ترجع القيمة بعد تحويلها إلى نوع البيانات الهدف، أو
accurateCastOrNull(x, T)
NULL إذا تعذر التحويل.
Any
أمثلة
تحويل ناجح
Query
SELECT accurateCastOrNull(42, 'String')
عند فشل التحويل، تُرجَع القيمة NULL
Response
┌─accurateCastOrNull(42, 'String')─┐
│ 42 │
└──────────────────────────────────┘
Query
SELECT accurateCastOrNull('abc', 'UInt32')
Response
┌─accurateCastOrNull('abc', 'UInt32')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v20.7.0 يحوّل أي تعبيرات إلى سلسلة نصية باستخدام التنسيق المحدد.
formatRow
الصيغة
إذا كان التنسيق يحتوي على لاحقة/بادئة، فستُكتب في كل صف. لا تدعم هذه الدالة إلا التنسيقات المعتمدة على الصفوف.
الوسائط القيمة المُعادة سلسلة منسّقة. (في التنسيقات النصية، تنتهي عادةً بمحرف سطر جديد).
formatRow(format, x, y, ...)
String
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT formatRow('CSV', number, 'good')
FROM numbers(3)
بتنسيق مخصص
Response
┌─formatRow('CSV', number, 'good')─┐
│ 0,"good" ↴│
│ 1,"good" ↴│
│ 2,"good" ↴│
└──────────────────────────────────┘
Query
SELECT formatRow('CustomSeparated', number, 'good')
FROM numbers(3)
SETTINGS format_custom_result_before_delimiter='<prefix>\n', format_custom_result_after_delimiter='<suffix>'
Response
┌─formatRow('CustomSeparated', number, 'good')─┐
│ <prefix> ↴│
│↳0 good ↴│
│↳<suffix> │
│ <prefix> ↴│
│↳1 good ↴│
│↳<suffix> │
│ <prefix> ↴│
│↳2 good ↴│
│↳<suffix> │
└──────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v20.7.0 مماثل لـ
formatRowNoNewline
formatRow، لكنه يزيل محرف السطر الجديد من كل صف.
يحوّل تعبيرات عشوائية إلى سلسلة نصية باستخدام التنسيق المحدد، لكنه يزيل أي محارف سطر جديد لاحقة من النتيجة.
الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة تعيد سلسلة منسقة أزيلت منها فواصل الأسطر.
formatRowNoNewline(format, x, y, ...)
String
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT formatRowNoNewline('CSV', number, 'good')
FROM numbers(3)
Response
┌─formatRowNoNewline('CSV', number, 'good')─┐
│ 0,"good" │
│ 1,"good" │
│ 2,"good" │
└───────────────────────────────────────────┘
استُحدث في: v20.5.0 يحوّل طابعًا زمنيًا لـ Unix بالميكروثانية إلى قيمة
fromUnixTimestamp64Micro
DateTime64 بدقة الميكروثانية.
تُعامَل قيمة الإدخال على أنها طابع زمني لـ Unix بدقة الميكروثانية (عدد الميكروثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC).
الصياغة
الوسائط
fromUnixTimestamp64Micro(value[, timezone])
value— طابع زمني لـ Unix بالميكروثانية.
Int64
timezone— اختياري. المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة.
String
DateTime64 بدقة ميكروثانية.
DateTime64(6)
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT fromUnixTimestamp64Micro(1640995200123456)
Response
┌─fromUnixTimestamp64Micro(1640995200123456)─┐
│ 2022-01-01 00:00:00.123456 │
└────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v20.5.0 يحوّل طابعًا زمنيًا لـ Unix بالملّي ثانية إلى قيمة
fromUnixTimestamp64Milli
DateTime64 بدقة الملّي ثانية.
تُعامَل قيمة الإدخال على أنها طابع زمني لـ Unix بدقة الملّي ثانية (عدد الملّي ثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC).
الصياغة
الوسيطات
fromUnixTimestamp64Milli(value[, timezone])
value— طابع زمني بنظام Unix بالمللي ثانية.
Int64
timezone— اختياري. المنطقة الزمنية للقيمة المعادة.
String
DateTime64 بدقة المللي ثانية.
DateTime64(3)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT fromUnixTimestamp64Milli(1640995200123)
Response
┌─fromUnixTimestamp64Milli(1640995200123)─┐
│ 2022-01-01 00:00:00.123 │
└─────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v20.5.0 تُحوِّل طابعًا زمنيًا من Unix بالنانوثانية إلى قيمة
fromUnixTimestamp64Nano
DateTime64 بدقة النانوثانية.
تُعامَل قيمة الإدخال على أنها طابع زمني من Unix بدقة النانوثانية (أي عدد النانوثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC).
البنية
يُرجى ملاحظة أن قيمة الإدخال تُعامَل على أنها طابع زمني بتوقيت UTC، وليس وفق المنطقة الزمنية لقيمة الإدخال.
المعاملات
fromUnixTimestamp64Nano(value[, timezone])
value— طابع زمني لـ Unix بالنانوثانية.
Int64
timezone— اختياري. المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة.
String
DateTime64 بدقة نانوثانية.
DateTime64(9)
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT fromUnixTimestamp64Nano(1640995200123456789)
Response
┌─fromUnixTimestamp64Nano(1640995200123456789)─┐
│ 2022-01-01 00:00:00.123456789 │
└──────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v24.12.0 يحوّل طابعًا زمنيًا من Unix بالثواني إلى قيمة
fromUnixTimestamp64Second
DateTime64 بدقة الثواني.
تُعامَل قيمة الإدخال على أنها طابع زمني من Unix بدقة الثواني (أي عدد الثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC).
الصيغة
الوسيطات
fromUnixTimestamp64Second(value[, timezone])
value— طابع زمني بنظام Unix بالثواني.
Int64
timezone— اختياري. المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة.
String
DateTime64 بدقة الثواني.
DateTime64(0)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT fromUnixTimestamp64Second(1640995200)
Response
┌─fromUnixTimestamp64Second(1640995200)─┐
│ 2022-01-01 00:00:00 │
└───────────────────────────────────────┘
تم تقديمه في: v23.3.0 يُحلّل سلسلة تاريخ ووقت وفقًا لسلسلة تنسيق تاريخ خاصة بـ MySQL. هذه الدالة هي عكس
parseDateTime
formatDateTime.
وهي تُحلّل وسيطًا من النوع String باستخدام سلسلة تنسيق من النوع String. وتُرجِع قيمة من النوع DateTime.
البنية
الأسماء البديلة:
parseDateTime(time_string, format[, timezone])
TO_UNIXTIME
الوسيطات
time_string— سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime.
String
format— سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time_string.
String
timezone— اختياري. المنطقة الزمنية.
String
DateTime
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTime('2025-01-04+23:00:00', '%Y-%m-%d+%H:%i:%s')
Response
┌─parseDateTime('2025-01-04+23:00:00', '%Y-%m-%d+%H:%i:%s')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v20.9.0 يحوّل التمثيل النصي للتاريخ والوقت إلى نوع البيانات
parseDateTime32BestEffort
DateTime.
تحلّل الدالة تنسيقات ISO 8601 وRFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification وتنسيقات التاريخ والوقت الخاصة بـ ClickHouse، بالإضافة إلى بعض التنسيقات الأخرى.
الصيغة
الوسائط
parseDateTime32BestEffort(time_string[, time_zone])
time_string— قيمة من نوع String تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما.
String
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل
time_stringوفقًا لها.
String
time_string كقيمة من نوع
DateTime.
DateTime
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTime32BestEffort('23/10/2025 12:12:57')
AS parseDateTime32BestEffort
مع تحديد المنطقة الزمنية
Response
┌─parseDateTime32BestEffort─┐
│ 2025-10-23 12:12:57 │
└───────────────────────────┘
Query
SELECT parseDateTime32BestEffort('Sat, 18 Aug 2025 07:22:16 GMT', 'Asia/Istanbul')
AS parseDateTime32BestEffort
الطابع الزمني ليونكس
Response
┌─parseDateTime32BestEffort─┐
│ 2025-08-18 10:22:16 │
└───────────────────────────┘
Query
SELECT parseDateTime32BestEffort('1284101485')
AS parseDateTime32BestEffort
Response
┌─parseDateTime32BestEffort─┐
│ 2015-07-07 12:04:41 │
└───────────────────────────┘
أُضيفت في: v20.9.0 مماثلة لـ
parseDateTime32BestEffortOrNull
parseDateTime32BestEffort، باستثناء أنها تُرجِع
NULL عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذّر معالجته.
الصياغة
الوسائط
parseDateTime32BestEffortOrNull(time_string[, time_zone])
time_string— قيمة من النوع
Stringتحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما.
String
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية التي يُفسَّر وفقًا لها
time_string.
String
DateTime مُفسَّرًا من السلسلة، أو
NULL إذا فشل التفسير.
DateTime
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
parseDateTime32BestEffortOrNull('23/10/2025 12:12:57') AS valid,
parseDateTime32BestEffortOrNull('invalid date') AS invalid
Response
┌─valid───────────────┬─invalid─┐
│ 2025-10-23 12:12:57 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────┴─────────┘
أُضيفت في: v20.9.0 مطابقة لـ
parseDateTime32BestEffortOrZero
parseDateTime32BestEffort، باستثناء أنها تُرجِع تاريخًا صفريًا أو قيمة تاريخ ووقت صفرية عند مصادفة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته.
البنية
الوسائط
parseDateTime32BestEffortOrZero(time_string[, time_zone])
time_string— سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما.
String
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية التي يُفسَّر وفقًا لها
time_string.
String
DateTime ناتجًا عن تحليل السلسلة، أو التاريخ الصفري (
1970-01-01 00:00:00) إذا فشلت عملية التحليل.
DateTime
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
parseDateTime32BestEffortOrZero('23/10/2025 12:12:57') AS valid,
parseDateTime32BestEffortOrZero('invalid date') AS invalid
Response
┌─valid───────────────┬─invalid─────────────┐
│ 2025-10-23 12:12:57 │ 1970-01-01 00:00:00 │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
أُضيف في: v24.11.0 يُحلِّل سلسلة تاريخ ووقت بدقة أجزاء من الثانية وفقًا لسلسلة تنسيق تاريخ MySQL. هذه الدالة هي المعكوس لـ
parseDateTime64
formatDateTime لـ DateTime64.
وهي تُحلِّل وسيطة من النوع String باستخدام String للتنسيق. وتُرجع نوع DateTime64 يمكنه تمثيل التواريخ من 0000 إلى 9999 بدقة أجزاء من الثانية (تغطي درجات الدقة العالية نطاقًا أضيق لأن القيمة تُخزَّن في
Int64 كعدد من tick: تصل الدقة 8 إلى نحو 4892، وتمتد الدقة 9 من 1677 إلى 2262).
الصيغة
الوسيطات
parseDateTime64(time_string, format[, timezone])
time_string— سلسلة نصية يُراد تحليلها إلى DateTime64.
String
format— سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time_string.
String
timezone— اختياري. المنطقة الزمنية.
String
DateTime64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTime64('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')
Response
┌─parseDateTime64('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00.123000 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 تماثل الدالة
parseDateTime64BestEffort
parseDateTimeBestEffort، لكنها تُحلِّل أيضًا المللي ثانية والميكروثانية وتُرجع نوع البيانات
DateTime64.
البنية
المعاملات
parseDateTime64BestEffort(time_string[, precision[, time_zone]])
time_string— قيمة من نوع
Stringتحتوي على تاريخ أو تاريخ ووقت لتحويله.
String
precision— اختياري. الدقة المطلوبة.
3للملّي ثانية، و
6للميكروثانية. القيمة الافتراضية:
3.
UInt8
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية. تحلّل الدالة
time_stringوفقًا للمنطقة الزمنية.
String
time_string بعد تحويله إلى نوع البيانات
DateTime64.
DateTime64
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT parseDateTime64BestEffort('2025-01-01') AS a, toTypeName(a) AS t
UNION ALL
SELECT parseDateTime64BestEffort('2025-01-01 01:01:00.12346') AS a, toTypeName(a) AS t
UNION ALL
SELECT parseDateTime64BestEffort('2025-01-01 01:01:00.12346',6) AS a, toTypeName(a) AS t
UNION ALL
SELECT parseDateTime64BestEffort('2025-01-01 01:01:00.12346',3,'Asia/Istanbul') AS a, toTypeName(a) AS t
FORMAT PrettyCompactMonoBlock
Response
┌──────────────────────────a─┬─t──────────────────────────────┐
│ 2025-01-01 01:01:00.123000 │ DateTime64(3) │
│ 2025-01-01 00:00:00.000000 │ DateTime64(3) │
│ 2025-01-01 01:01:00.123460 │ DateTime64(6) │
│ 2025-12-31 22:01:00.123000 │ DateTime64(3, 'Asia/Istanbul') │
└────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
مُتاحة منذ: v20.1.0 مطابقة للدالة
parseDateTime64BestEffortOrNull
parseDateTime64BestEffort، إلا أنها تُرجع
NULL عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته.
الصياغة
الوسيطات
parseDateTime64BestEffortOrNull(time_string[, precision[, time_zone]])
time_string— قيمة
Stringتحتوي على تاريخ أو تاريخ مع وقت لتحويله.
String
precision— اختياري. الدقة المطلوبة.
3للملّي ثانية و
6للميكروثانية. القيمة الافتراضية:
3.
UInt8
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية. تُحلِّل الدالة
time_stringوفقًا للمنطقة الزمنية.
String
time_string بعد تحويله إلى
DateTime64، أو
NULL إذا تعذّر تحليل الإدخال.
DateTime64 أو
NULL
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTime64BestEffortOrNull('2025-01-01 01:01:00.123') AS valid,
parseDateTime64BestEffortOrNull('invalid') AS invalid
Response
┌─valid───────────────────┬─invalid─┐
│ 2025-01-01 01:01:00.123 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────────┴─────────┘
قُدِّم في: v20.1.0 مماثلة لـ
parseDateTime64BestEffortOrZero
parseDateTime64BestEffort، إلا أنها تُرجع تاريخًا صفريًا أو تاريخًا ووقتًا صفريين عند مصادفة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته.
الصياغة
الوسيطات
parseDateTime64BestEffortOrZero(time_string[, precision[, time_zone]])
time_string— قيمة من نوع String تحتوي على تاريخ أو تاريخ مع وقت لتحويله.
String
precision— اختياري. الدقة المطلوبة.
3للمللي ثانية، و
6للميكروثانية. القيمة الافتراضية:
3.
UInt8
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية. تحلّل الدالة
time_stringوفقًا للمنطقة الزمنية.
String
time_string بعد تحويله إلى
DateTime64، أو التاريخ/التاريخ والوقت الصفري (
1970-01-01 00:00:00.000) إذا تعذّر تحليل الإدخال.
DateTime64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTime64BestEffortOrZero('2025-01-01 01:01:00.123') AS valid,
parseDateTime64BestEffortOrZero('invalid') AS invalid
Response
┌─valid───────────────────┬─invalid─────────────────┐
│ 2025-01-01 01:01:00.123 │ 1970-01-01 00:00:00.000 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘
تم تقديمها في: v22.8.0 مماثلة لـ
parseDateTime64BestEffortUS
parseDateTime64BestEffort، باستثناء أن هذه الدالة تُفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي (
MM/DD/YYYY وما إلى ذلك) عند وجود التباس.
البنية
الوسيطات
parseDateTime64BestEffortUS(time_string [, precision [, time_zone]])
time_string—
Stringيحتوي على تاريخ أو تاريخ يتضمن وقتًا لتحويله.
String
precision— اختياري. الدقة المطلوبة.
3للملّي ثانية، و
6للميكروثانية. الافتراضي:
3.
UInt8
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية. تحلّل الدالة
time_stringوفقًا للمنطقة الزمنية.
String
time_string بعد تحويله إلى
DateTime64 مع تفضيل تنسيق التاريخ الأمريكي في الحالات الملتبسة.
DateTime64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTime64BestEffortUS('02/10/2025 12:30:45.123') AS us_format,
parseDateTime64BestEffortUS('15/08/2025 10:15:30.456') AS fallback_to_standard
Response
┌─us_format───────────────┬─fallback_to_standard────┐
│ 2025-02-10 12:30:45.123 │ 2025-08-15 10:15:30.456 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘
أُضيفت في: v22.8.0 مماثلة لـ
parseDateTime64BestEffortUSOrNull
parseDateTime64BestEffort، باستثناء أن هذه الدالة تفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي (
MM/DD/YYYY وما إلى ذلك) عند وجود التباس، وتُرجع
NULL إذا صادفت تنسيق تاريخ لا يمكن معالجته.
البنية
الوسيطات
parseDateTime64BestEffortUSOrNull(time_string[, precision[, time_zone]])
time_string— قيمة
Stringتحتوي على تاريخ أو تاريخًا مع وقت لتحويله.
String
precision— اختياري. الدقة المطلوبة.
3للميلي ثانية، و
6للميكروثانية. القيمة الافتراضية:
3.
UInt8
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية. تُحلِّل الدالة
time_stringوفقًا للمنطقة الزمنية.
String
time_string بعد تحويله إلى
DateTime64 مع تفضيل التنسيق الأمريكي، أو
NULL إذا تعذر تحليل الإدخال.
DateTime64 أو
NULL
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTime64BestEffortUSOrNull('02/10/2025 12:30:45.123') AS valid_us,
parseDateTime64BestEffortUSOrNull('invalid') AS invalid
Response
┌─valid_us────────────────┬─invalid─┐
│ 2025-02-10 12:30:45.123 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────────┴─────────┘
أُضيف في: v22.8.0 مماثلة لـ
parseDateTime64BestEffortUSOrZero
parseDateTime64BestEffort، باستثناء أن هذه الدالة تفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي (
MM/DD/YYYY وما إلى ذلك) عند وجود التباس، وتُرجع التاريخ الصفري أو التاريخ والوقت الصفري إذا صادفت تنسيق تاريخ يتعذّر معالجته.
الصياغة
الوسيطات
parseDateTime64BestEffortUSOrZero(time_string [, precision [, time_zone]])
time_string— قيمة
Stringتحتوي على تاريخ أو تاريخ مع وقت لتحويله.
String
precision— اختياري. الدقة المطلوبة.
3للميلي ثانية، و
6للميكروثانية. القيمة الافتراضية:
3.
UInt8
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية. تُحلِّل الدالة
time_stringوفقًا للمنطقة الزمنية.
String
time_string بعد تحويله إلى
DateTime64 باستخدام تفضيل التنسيق الأمريكي، أو قيمة التاريخ/التاريخ والوقت الصفرية (
1970-01-01 00:00:00.000) إذا تعذّر تحليل الإدخال.
DateTime64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTime64BestEffortUSOrZero('02/10/2025 12:30:45.123') AS valid_us,
parseDateTime64BestEffortUSOrZero('invalid') AS invalid
Response
┌─valid_us────────────────┬─invalid─────────────────┐
│ 2025-02-10 12:30:45.123 │ 1970-01-01 00:00:00.000 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘
أُضيف في: v24.10.0 يُحلِّل سلسلة تاريخ ووقت بدقة أجزاء من الثانية وفقًا لسلسلة تنسيق تاريخ Joda. هذه الدالة هي معكوس
parseDateTime64InJodaSyntax
formatDateTimeInJodaSyntax لـ DateTime64.
تُحلِّل وسيطًا من النوع String باستخدام سلسلة تنسيق بأسلوب Joda. وتُرجع نوع DateTime64، الذي يمكنه تمثيل التواريخ من 0000 إلى 9999 بدقة أجزاء من الثانية (تغطي درجات الدقة الأعلى نطاقًا أضيق لأن القيمة تُخزَّن في عدد
Int64 من وحدات tick: تصل الدقة 8 إلى نحو 4892، وتمتد الدقة 9 من 1677 إلى 2262).
راجِع توثيق Joda Time للاطلاع على أنماط التنسيق.
البنية
الوسيطات
parseDateTime64InJodaSyntax(time_string, format[, timezone])
time_string— قيمة
Stringالمراد تحليلها إلى DateTime64.
String
format— سلسلة تنسيق بصياغة Joda تحدد كيفية تحليل time_string.
String
timezone— اختياري. المنطقة الزمنية.
String
DateTime64
أمثلة
مثال استخدام
Query
SELECT parseDateTime64InJodaSyntax('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')
Response
┌─parseDateTime64InJodaSyntax('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00.123 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v24.10.0 مماثلة لـ
parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull
parseDateTime64InJodaSyntax، لكنها تُرجع
NULL عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذّر تحليله.
البنية
الوسيطات
parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull(time_string, format[, timezone])
time_string— سلسلة نصية لتحليلها إلى DateTime64.
String
format— سلسلة تنسيق بصيغة Joda تحدد كيفية تحليل time_string.
String
timezone— اختياري. المنطقة الزمنية.
String
Nullable(DateTime64)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')
Response
┌─parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00.123 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v24.10.0 مثل
parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero
parseDateTime64InJodaSyntax، لكنها تُرجع التاريخ الصفري عند مواجهة تنسيق تاريخ غير قابل للتحليل.
البنية
الوسيطات
parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero(time_string, format[, timezone])
time_string— سلسلة نصية لتحليلها إلى DateTime64.
String
format— سلسلة تنسيق بصياغة Joda تحدد كيفية تحليل time_string.
String
timezone— اختياري. المنطقة الزمنية.
String
DateTime64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')
Response
┌─parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00.123 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v24.11.0 مماثلة لـ
parseDateTime64OrNull
parseDateTime64، ولكنها تُرجع
NULL عند مصادفة تنسيق تاريخ يتعذّر تحليله.
البنية
الوسيطات
parseDateTime64OrNull(time_string, format[, timezone])
time_string— سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime64.
String
format— سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time_string.
String
timezone— اختياري. المنطقة الزمنية.
String
Nullable(DateTime64)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTime64OrNull('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')
Response
┌─parseDateTime64OrNull('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00.123000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v24.11.0 مماثلة لـ
parseDateTime64OrZero
parseDateTime64، لكنها تُرجع التاريخ الصفري عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذر تحليله.
البنية
الوسيطات
parseDateTime64OrZero(time_string, format[, timezone])
time_string— سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime64.
String
format— سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل
time_string.
String
timezone— اختياري. المنطقة الزمنية.
String
DateTime64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTime64OrZero('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')
Response
┌─parseDateTime64OrZero('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')─┐
│ 2025-01-04 23:00:00.123000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يحوِّل قيمة تاريخ ووقت بصيغة String إلى نوع البيانات DateTime. تُحلِّل الدالة مواصفة التاريخ والوقت ISO 8601، وRFC 1123 - 5.2.14 RFC-822، وتنسيقات التاريخ والوقت الخاصة بـ ClickHouse، وبعض التنسيقات الأخرى. التنسيقات غير القياسية المدعومة:
parseDateTimeBestEffort
- سلسلة تحتوي على طابع زمني Unix مكوَّن من 9 إلى 10 أرقام.
- سلسلة تتضمن مكوّن تاريخ ومكوّن وقت:
YYYYMMDDhhmmss,
DD/MM/YYYY hh:mm:ss,
DD-MM-YY hh:mm,
YYYY-MM-DD hh:mm:ss، إلخ.
- سلسلة تتضمن تاريخًا، ولكن من دون مكوّن وقت:
YYYY,
YYYYMM,
YYYY*MM,
DD/MM/YYYY,
DD-MM-YY، إلخ.
- سلسلة تتضمن يومًا ووقتًا:
DD,
DD hh,
DD hh:mm. في هذه الحالة، يُستبدل
MMبـ
01.
- سلسلة تتضمن التاريخ والوقت مع معلومات إزاحة المنطقة الزمنية:
YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm، إلخ.
- طابع زمني بتنسيق syslog:
Mmm dd hh:mm:ss. على سبيل المثال:
Jun 9 14:20:32.
الوسائط
parseDateTimeBestEffort(time_string[, time_zone])
time_string— سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما.
String
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل
time_stringوفقًا لها.
String
time_string على هيئة
DateTime.
DateTime
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTimeBestEffort('23/10/2025 12:12:57') AS parseDateTimeBestEffort
مع تحديد المنطقة الزمنية
Response
┌─parseDateTimeBestEffort─┐
│ 2025-10-23 12:12:57 │
└─────────────────────────┘
Query
SELECT parseDateTimeBestEffort('Sat, 18 Aug 2025 07:22:16 GMT', 'Asia/Istanbul') AS parseDateTimeBestEffort
الطابع الزمني في Unix
Response
┌─parseDateTimeBestEffort─┐
│ 2025-08-18 10:22:16 │
└─────────────────────────┘
Query
SELECT parseDateTimeBestEffort('1735689600') AS parseDateTimeBestEffort
Response
┌─parseDateTimeBestEffort─┐
│ 2025-01-01 00:00:00 │
└─────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 هي مثل
parseDateTimeBestEffortOrNull
parseDateTimeBestEffort تمامًا، باستثناء أنها تُرجع
NULL عندما تصادف تنسيق تاريخ يتعذر معالجته.
تحلّل الدالة ISO 8601 وRFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification وتنسيقات التاريخ والوقت الخاصة بـ ClickHouse وبعض التنسيقات الأخرى.
التنسيقات غير القياسية المدعومة:
- سلسلة تحتوي على Unix timestamp مكوّن من 9 إلى 10 أرقام.
- سلسلة تحتوي على مكوّن تاريخ ومكوّن وقت:
YYYYMMDDhhmmss,
DD/MM/YYYY hh:mm:ss,
DD-MM-YY hh:mm,
YYYY-MM-DD hh:mm:ss، إلخ.
- سلسلة تحتوي على تاريخ، ولكن من دون مكوّن وقت:
YYYY,
YYYYMM,
YYYY*MM,
DD/MM/YYYY,
DD-MM-YY، إلخ.
- سلسلة تحتوي على يوم ووقت:
DD,
DD hh,
DD hh:mm. في هذه الحالة، يُستبدل
MMبـ
01.
- سلسلة تتضمن التاريخ والوقت إلى جانب معلومات إزاحة المنطقة الزمنية:
YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm، إلخ.
- syslog timestamp:
Mmm dd hh:mm:ss. على سبيل المثال:
Jun 9 14:20:32.
الوسيطات
parseDateTimeBestEffortOrNull(time_string[, time_zone])
time_string— سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما.
String
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية التي يُفسَّر
time_stringوفقًا لها.
String
time_string كقيمة من النوع DateTime، أو
NULL إذا تعذر تفسير المُدخل.
DateTime أو
NULL
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTimeBestEffortOrNull('23/10/2025 12:12:57') AS valid,
parseDateTimeBestEffortOrNull('invalid') AS invalid
Response
┌─valid───────────────┬─invalid─┐
│ 2025-10-23 12:12:57 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────┴─────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 مماثلة لـ
parseDateTimeBestEffortOrZero
parseDateTimeBestEffort، باستثناء أنها تُرجع zero date أو zero date time عند مصادفة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته.
تحلّل الدالة ISO 8601 وRFC 1123 - 5.2.14 RFC-822 Date and Time Specification وتنسيقات التاريخ والوقت الخاصة بـ ClickHouse، بالإضافة إلى بعض التنسيقات الأخرى.
التنسيقات غير القياسية المدعومة:
- سلسلة تحتوي على Unix timestamp مكوّن من 9 إلى 10 أرقام.
- سلسلة تتضمن مكوّن تاريخ ومكوّن وقت:
YYYYMMDDhhmmss,
DD/MM/YYYY hh:mm:ss,
DD-MM-YY hh:mm,
YYYY-MM-DD hh:mm:ss، إلخ.
- سلسلة تتضمن تاريخًا، ولكن من دون مكوّن وقت:
YYYY,
YYYYMM,
YYYY*MM,
DD/MM/YYYY,
DD-MM-YY، إلخ.
- سلسلة تتضمن يومًا ووقتًا:
DD,
DD hh,
DD hh:mm. في هذه الحالة، يُستبدل
MMبـ
01.
- سلسلة تتضمن التاريخ والوقت إلى جانب معلومات إزاحة المنطقة الزمنية:
YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm، إلخ.
- syslog timestamp:
Mmm dd hh:mm:ss. على سبيل المثال:
Jun 9 14:20:32.
المعاملات
parseDateTimeBestEffortOrZero(time_string[, time_zone])
time_string— سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما.
String
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل
time_stringوفقًا لها.
String
time_string كـ
DateTime، أو تاريخًا/تاريخًا ووقتًا صفريًا (
1970-01-01 أو
1970-01-01 00:00:00) إذا تعذّر تحليل المُدخل.
DateTime
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTimeBestEffortOrZero('23/10/2025 12:12:57') AS valid,
parseDateTimeBestEffortOrZero('invalid') AS invalid
Response
┌─valid───────────────┬─invalid─────────────┐
│ 2025-10-23 12:12:57 │ 1970-01-01 00:00:00 │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
تم تقديمه في: v1.1.0 تعمل هذه الدالة مثل
parseDateTimeBestEffortUS
parseDateTimeBestEffort مع تنسيقات التاريخ وفق ISO، مثل
YYYY-MM-DD hh:mm:ss، ومع تنسيقات التاريخ الأخرى التي يمكن فيها استخراج مكوِّنَي الشهر واليوم بوضوح ومن دون التباس، مثل
YYYYMMDDhhmmss و
YYYY-MM و
DD hh و
YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm.
إذا تعذّر استخراج مكوِّنَي الشهر واليوم بوضوح ومن دون التباس، مثل
MM/DD/YYYY أو
MM-DD-YYYY أو
MM-DD-YY، فإنها تفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي بدلًا من
DD/MM/YYYY أو
DD-MM-YYYY أو
DD-MM-YY.
واستثناءً مما سبق، إذا كانت قيمة الشهر أكبر من 12 وأقل من أو تساوي 31، فستعود هذه الدالة إلى سلوك
parseDateTimeBestEffort. فعلى سبيل المثال، يُفسَّر
15/08/2020 على أنه
2020-08-15.
البنية
الوسيطات
parseDateTimeBestEffortUS(time_string[, time_zone])
time_string— قيمة
Stringتحتوي على تاريخ ووقت لتحويله.
String
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل
time_stringعلى أساسها.
String
time_string كقيمة
DateTime مع تفضيل تنسيق التاريخ الأمريكي في الحالات الملتبسة.
DateTime
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTimeBestEffortUS('02/10/2025') AS us_format,
parseDateTimeBestEffortUS('15/08/2025') AS fallback_to_standard
Response
┌─us_format───────────┬─fallback_to_standard─┐
│ 2025-02-10 00:00:00 │ 2025-08-15 00:00:00 │
└─────────────────────┴──────────────────────┘
تم تقديمها في: v1.1.0 مماثلة للدالة
parseDateTimeBestEffortUSOrNull
parseDateTimeBestEffortUS، باستثناء أنها تُرجع
NULL عندما تصادف تنسيق تاريخ يتعذر معالجته.
تتصرف هذه الدالة مثل
parseDateTimeBestEffort مع تنسيقات تاريخ ISO، لكنها تفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي في الحالات الملتبسة، مع إرجاع
NULL عند حدوث أخطاء في التحليل.
البنية
الوسيطات
parseDateTimeBestEffortUSOrNull(time_string[, time_zone])
time_string— سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما.
String
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل
time_stringوفقًا لها.
String
time_string كقيمة من نوع DateTime باستخدام تفضيل التنسيق الأمريكي، أو
NULL إذا تعذّر تحليل الإدخال.
DateTime أو
NULL
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTimeBestEffortUSOrNull('02/10/2025') AS valid_us,
parseDateTimeBestEffortUSOrNull('invalid') AS invalid
Response
┌─valid_us────────────┬─invalid─┐
│ 2025-02-10 00:00:00 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└─────────────────────┴─────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 هي مماثلة للدالة
parseDateTimeBestEffortUSOrZero
parseDateTimeBestEffortUS، باستثناء أنها تُرجِع تاريخًا صفريًا (
1970-01-01) أو تاريخًا صفريًا مع وقت (
1970-01-01 00:00:00) عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته.
تعمل هذه الدالة مثل
parseDateTimeBestEffort مع تنسيقات تاريخ ISO، لكنها تُفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي في الحالات الملتبسة، وتُرجِع قيمة صفرية عند حدوث أخطاء في التحليل.
البنية
الوسيطات
parseDateTimeBestEffortUSOrZero(time_string[, time_zone])
time_string— قيمة من النوع
Stringتحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما.
String
time_zone— اختياري. المنطقة الزمنية التي يُفسَّر وفقًا لها
time_string.
String
time_string على هيئة
DateTime مع تفضيل التنسيق الأمريكي، أو التاريخ/التاريخ والوقت الصفري (
1970-01-01 أو
1970-01-01 00:00:00) إذا تعذّر تفسير الإدخال.
DateTime
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTimeBestEffortUSOrZero('02/10/2025') AS valid_us,
parseDateTimeBestEffortUSOrZero('invalid') AS invalid
Response
┌─valid_us────────────┬─invalid─────────────┐
│ 2025-02-10 00:00:00 │ 1970-01-01 00:00:00 │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
قُدِّمت في: v23.3.0 تحلّل سلسلة تاريخ ووقت وفقًا لـ date format string بنمط Joda. هذه الدالة هي معكوس
parseDateTimeInJodaSyntax
formatDateTimeInJodaSyntax.
وهي تحلّل String argument باستخدام format String بنمط Joda. وتُرجِع نوع DateTime.
ارجع إلى توثيق Joda Time للاطلاع على أنماط التنسيق.
البنية
المعاملات
parseDateTimeInJodaSyntax(time_string, format[, timezone])
time_string— سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime.
String
format— سلسلة تنسيق ببنية Joda تحدد كيفية تحليل time_string.
String
timezone— اختياري. المنطقة الزمنية.
String
DateTime
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT parseDateTimeInJodaSyntax('2025-01-04 23:00:00', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')
Response