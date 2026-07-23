​ المشكلات الشائعة في تحويل البيانات

to<type> و to<type> ذلك. وينطبق الأمر نفسه على تختلف دوال CAST في سلوكهما في بعض الحالات، مثل حالة LowCardinality : إذ يزيل CAST السمة LowCardinality ، بينما لا تفعل دوالذلك. وينطبق الأمر نفسه على Nullable . هذا السلوك غير متوافق مع معيار SQL، ويمكن تغييره باستخدام الإعداد cast_keep_nullable

انتبه إلى احتمال فقدان البيانات إذا جرى تحويل قيم من نوع بيانات إلى نوع أصغر (على سبيل المثال من Int64 إلى Int32 ) أو بين أنواع بيانات غير متوافقة (على سبيل المثال من String إلى Int ). تأكد بعناية من أن النتيجة مطابقة لما هو متوقع.

مثال:

SELECT toTypeName(toLowCardinality( '' ) AS val) AS source_type, toTypeName(toString(val)) AS to_type_result_type, toTypeName( CAST (val, 'String' )) AS cast_result_type ┌─source_type────────────┬─to_type_result_type────┬─cast_result_type─┐ │ LowCardinality(String) │ LowCardinality(String) │ String │ └────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┘ SELECT toTypeName(toNullable( '' ) AS val) AS source_type, toTypeName(toString(val)) AS to_type_result_type, toTypeName( CAST (val, 'String' )) AS cast_result_type ┌─source_type──────┬─to_type_result_type─┬─cast_result_type─┐ │ Nullable(String) │ Nullable(String) │ String │ └──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘ SELECT toTypeName(toNullable( '' ) AS val) AS source_type, toTypeName(toString(val)) AS to_type_result_type, toTypeName( CAST (val, 'String' )) AS cast_result_type SETTINGS cast_keep_nullable = 1 ┌─source_type──────┬─to_type_result_type─┬─cast_result_type─┐ │ Nullable(String) │ Nullable(String) │ Nullable(String) │ └──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘

​ ملاحظات حول دوال toString

تتيح عائلة الدوال toString التحويل بين الأرقام، والسلاسل النصية (لكن ليس السلاسل ذات الطول الثابت)، والتواريخ، والتواريخ المقترنة بوقت. تقبل جميع هذه الدوال وسيطة واحدة.

عند التحويل من سلسلة نصية أو إليها، تُنسَّق القيمة أو تُحلَّل وفق القواعد نفسها المستخدمة في تنسيق TabSeparated (وفي معظم تنسيقات النص الأخرى أيضًا). وإذا تعذّر تحليل السلسلة النصية، يُطرَح استثناء ويُلغى الطلب.

عند تحويل التواريخ إلى أرقام أو العكس، يمثّل التاريخ عدد الأيام منذ بداية حقبة Unix.

عند تحويل التواريخ المقترنة بوقت إلى أرقام أو العكس، يمثّل التاريخ مع الوقت عدد الثواني منذ بداية حقبة Unix.

يمكن لدالة toString الخاصة بوسيطة DateTime أن تأخذ وسيطة String ثانية تتضمن اسم المنطقة الزمنية، على سبيل المثال: Europe/Amsterdam . وفي هذه الحالة، يُنسَّق الوقت وفقًا للمنطقة الزمنية المحددة.

تُعرَّف تنسيقات التاريخ والتاريخ المقترن بالوقت للدالتين toDate / toDateTime كما يلي:

YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD hh:mm:ss

كاستثناء، عند التحويل من الأنواع الرقمية UInt32 أو Int32 أو UInt64 أو Int64 إلى Date، إذا كان الرقم أكبر من أو يساوي 65536، فسيُفسَّر على أنه Unix timestamp (وليس عدد الأيام)، ويُقرَّب إلى التاريخ. ويتيح ذلك دعم الحالة الشائعة المتمثلة في كتابة toDate(unix_timestamp) ، التي كانت ستؤدي بخلاف ذلك إلى حدوث خطأ، وستستلزم كتابة الصيغة الأكثر تعقيدًا toDate(toDateTime(unix_timestamp)) .

يُجرى التحويل بين التاريخ وتاريخ مع وقت بالطريقة الطبيعية: بإضافة وقت صفري أو بحذف الوقت.

يستخدم التحويل بين الأنواع الرقمية القواعد نفسها المستخدمة في الإسناد بين الأنواع الرقمية المختلفة في C++.

مثال

Query SELECT now () AS ts, time_zone, toString(ts, time_zone) AS str_tz_datetime FROM system . time_zones WHERE time_zone LIKE 'Europe%' LIMIT 10

Response ┌──────────────────ts─┬─time_zone─────────┬─str_tz_datetime─────┐ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Amsterdam │ 2023-09-08 21:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Andorra │ 2023-09-08 21:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Astrakhan │ 2023-09-08 23:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Athens │ 2023-09-08 22:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Belfast │ 2023-09-08 20:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Belgrade │ 2023-09-08 21:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Berlin │ 2023-09-08 21:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Bratislava │ 2023-09-08 21:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Brussels │ 2023-09-08 21:14:59 │ │ 2023-09-08 19:14:59 │ Europe/Bucharest │ 2023-09-08 22:14:59 │ └─────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘

راجع أيضًا الدالة toUnixTimestamp

أُضيف في: v1.1.0

يحوّل قيمة إلى نوع البيانات المحدد. وعلى خلاف الدالة reinterpret، تحاول CAST إنتاج القيمة نفسها في النوع الهدف. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يُرفَع استثناء.

البنية

CAST (x, T) or CAST (x AS T) or x::T

الوسائط

x — قيمة من أي نوع. Any

— قيمة من أي نوع. T — نوع البيانات الهدف. String

القيمة المُعادة

تُرجِع القيمة بعد تحويلها إلى نوع البيانات الهدف. Any

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT CAST ( 42 , 'String' )

Response ┌─CAST(42, 'String')─┐ │ 42 │ └────────────────────┘

استخدام صيغة AS

Query SELECT CAST ( '2025-01-01' AS Date )

Response ┌─CAST('2025-01-01', 'Date')─┐ │ 2025-01-01 │ └────────────────────────────┘

استخدام صياغة ::

Query SELECT '123' ::UInt32

Response ┌─CAST('123', 'UInt32')─┐ │ 123 │ └───────────────────────┘

أُضيف في: v21.2.0

يحوّل الوسيط إلى نوع البيانات Date. هذا اسم مستعار للتوافق مع MySQL للدالة toDate ، ويتصرف بالطريقة نفسها التي تتصرف بها toDate .

الصيغة

DATE (expr)

الوسيطات

expr — القيمة المراد تحويلها. String أو UInt32 أو Date أو DateTime

القيمة المُعادة

تُرجع قيمة من نوع Date. Date

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT DATE ( '2023-01-01' )

Response 2023-01-01

أُضيف في: v1.1.0

accurateCast تحقّقًا أكثر صرامة من الأنواع ويطرح استثناءً إذا كان التحويل سيؤدي إلى فقدان الدقة أو إذا لم يكن التحويل ممكنًا. يحوّل قيمة إلى نوع بيانات محدد. بخلاف CAST ، يُجريتحقّقًا أكثر صرامة من الأنواع ويطرح استثناءً إذا كان التحويل سيؤدي إلى فقدان الدقة أو إذا لم يكن التحويل ممكنًا.

هذه الدالة أكثر أمانًا من CAST العادي لأنها تمنع فقدان الدقة وعمليات التحويل غير الصالحة.

البنية

accurateCast(x, T)

الوسيطات

x — قيمة المراد تحويلها. Any

— قيمة المراد تحويلها. T — اسم نوع البيانات الهدف. String

القيمة المعادة

ترجع القيمة بعد تحويلها إلى نوع البيانات الهدف. Any

أمثلة

تحويل ناجح

Query SELECT accurateCast( 42 , 'UInt16' )

Response ┌─accurateCast(42, 'UInt16')─┐ │ 42 │ └────────────────────────────┘

من نص إلى رقم

Query SELECT accurateCast( '123.45' , 'Float64' )

Response ┌─accurateCast('123.45', 'Float64')─┐ │ 123.45 │ └───────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v21.1.0

تُحوِّل قيمة إلى نوع البيانات المحدد. تشبه accurateCast ، لكنها تُرجع قيمة افتراضية بدلًا من إثارة استثناء إذا تعذّر إجراء التحويل بدقة.

إذا جرى توفير قيمة افتراضية باعتبارها الوسيط الثاني، فيجب أن تكون من النوع الهدف. إذا لم تُوفَّر قيمة افتراضية، تُستخدم القيمة الافتراضية للنوع الهدف.

الصياغة

accurateCastOrDefault(x, T[, default_value])

المعاملات

x — قيمة لتحويلها. Any

— قيمة لتحويلها. T — اسم نوع البيانات الهدف. const String

— اسم نوع البيانات الهدف. default_value — اختياري. القيمة الافتراضية التي تُعاد إذا فشل التحويل. Any

القيمة المُعادة

تُعاد القيمة المحوَّلة إلى نوع البيانات الهدف، أو القيمة الافتراضية إذا لم يكن التحويل ممكنًا. Any

أمثلة

تحويل ناجح

Query SELECT accurateCastOrDefault( 42 , 'String' )

Response ┌─accurateCastOrDefault(42, 'String')─┐ │ 42 │ └─────────────────────────────────────┘

فشل التحويل مع قيمة افتراضية محددة صراحةً

Query SELECT accurateCastOrDefault( 'abc' , 'UInt32' , 999 ::UInt32)

Response ┌─accurateCastOrDefault('abc', 'UInt32', 999)─┐ │ 999 │ └─────────────────────────────────────────────┘

تعذّر التحويل مع قيمة افتراضية ضمنية

Query SELECT accurateCastOrDefault( 'abc' , 'UInt32' )

Response ┌─accurateCastOrDefault('abc', 'UInt32')─┐ │ 0 │ └────────────────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v1.1.0

NULL بدلًا من طرح استثناء إذا تعذّر إجراء التحويل بدقة. تحوّل قيمة إلى نوع البيانات المحدد. وهي تشبه accurateCast ، لكنها تُرجعبدلًا من طرح استثناء إذا تعذّر إجراء التحويل بدقة.

تجمع هذه الدالة بين أمان accurateCast والمعالجة السلسة للأخطاء.

الصياغة

accurateCastOrNull(x, T)

المعاملات

x — قيمة مطلوب تحويلها. Any

— قيمة مطلوب تحويلها. T — اسم نوع البيانات الهدف. String

القيمة المُعادة

NULL إذا تعذر التحويل. ترجع القيمة بعد تحويلها إلى نوع البيانات الهدف، أوإذا تعذر التحويل. Any

أمثلة

تحويل ناجح

Query SELECT accurateCastOrNull( 42 , 'String' )

Response ┌─accurateCastOrNull(42, 'String')─┐ │ 42 │ └──────────────────────────────────┘

عند فشل التحويل، تُرجَع القيمة NULL

Query SELECT accurateCastOrNull( 'abc' , 'UInt32' )

Response ┌─accurateCastOrNull('abc', 'UInt32')─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v20.7.0

يحوّل أي تعبيرات إلى سلسلة نصية باستخدام التنسيق المحدد.

إذا كان التنسيق يحتوي على لاحقة/بادئة، فستُكتب في كل صف. لا تدعم هذه الدالة إلا التنسيقات المعتمدة على الصفوف.

الصيغة

formatRow(format, x, y, ...)

الوسائط

format — تنسيق نصي. على سبيل المثال: CSV وTSV. String

— تنسيق نصي. على سبيل المثال: CSV وTSV. x, y, ... — تعبيرات. Any

القيمة المُعادة

سلسلة منسّقة. (في التنسيقات النصية، تنتهي عادةً بمحرف سطر جديد). String

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT formatRow( 'CSV' , number , 'good' ) FROM numbers( 3 )

Response ┌─formatRow('CSV', number, 'good')─┐ │ 0,"good" ↴│ │ 1,"good" ↴│ │ 2,"good" ↴│ └──────────────────────────────────┘

بتنسيق مخصص

Query SELECT formatRow( 'CustomSeparated' , number , 'good' ) FROM numbers( 3 ) SETTINGS format_custom_result_before_delimiter = '<prefix>

' , format_custom_result_after_delimiter = '<suffix>'

Response ┌─formatRow('CustomSeparated', number, 'good')─┐ │ <prefix> ↴│ │↳0 good ↴│ │↳<suffix> │ │ <prefix> ↴│ │↳1 good ↴│ │↳<suffix> │ │ <prefix> ↴│ │↳2 good ↴│ │↳<suffix> │ └──────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v20.7.0

مماثل لـ formatRow ، لكنه يزيل محرف السطر الجديد من كل صف.

يحوّل تعبيرات عشوائية إلى سلسلة نصية باستخدام التنسيق المحدد، لكنه يزيل أي محارف سطر جديد لاحقة من النتيجة.

الصيغة

formatRowNoNewline(format, x, y, ...)

الوسائط

format — تنسيق نصي. على سبيل المثال: CSV وTSV. String

— تنسيق نصي. على سبيل المثال: CSV وTSV. x, y, ... — تعبيرات. Any

القيمة المُعادة

تعيد سلسلة منسقة أزيلت منها فواصل الأسطر. String

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT formatRowNoNewline( 'CSV' , number , 'good' ) FROM numbers( 3 )

Response ┌─formatRowNoNewline('CSV', number, 'good')─┐ │ 0,"good" │ │ 1,"good" │ │ 2,"good" │ └───────────────────────────────────────────┘

استُحدث في: v20.5.0

يحوّل طابعًا زمنيًا لـ Unix بالميكروثانية إلى قيمة DateTime64 بدقة الميكروثانية.

تُعامَل قيمة الإدخال على أنها طابع زمني لـ Unix بدقة الميكروثانية (عدد الميكروثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC).

الصياغة

fromUnixTimestamp64Micro( value [, timezone])

الوسائط

value — طابع زمني لـ Unix بالميكروثانية. Int64

— طابع زمني لـ Unix بالميكروثانية. timezone — اختياري. المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة. String

القيمة المُعادة

DateTime64 بدقة ميكروثانية. يعيد قيمةبدقة ميكروثانية. DateTime64(6)

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT fromUnixTimestamp64Micro( 1640995200123456 )

Response ┌─fromUnixTimestamp64Micro(1640995200123456)─┐ │ 2022-01-01 00:00:00.123456 │ └────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v20.5.0

يحوّل طابعًا زمنيًا لـ Unix بالملّي ثانية إلى قيمة DateTime64 بدقة الملّي ثانية.

تُعامَل قيمة الإدخال على أنها طابع زمني لـ Unix بدقة الملّي ثانية (عدد الملّي ثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC).

الصياغة

fromUnixTimestamp64Milli( value [, timezone])

الوسيطات

value — طابع زمني بنظام Unix بالمللي ثانية. Int64

— طابع زمني بنظام Unix بالمللي ثانية. timezone — اختياري. المنطقة الزمنية للقيمة المعادة. String

القيمة المعادة

DateTime64 بدقة المللي ثانية. قيمةبدقة المللي ثانية. DateTime64(3)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT fromUnixTimestamp64Milli( 1640995200123 )

Response ┌─fromUnixTimestamp64Milli(1640995200123)─┐ │ 2022-01-01 00:00:00.123 │ └─────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v20.5.0

تُحوِّل طابعًا زمنيًا من Unix بالنانوثانية إلى قيمة DateTime64 بدقة النانوثانية.

تُعامَل قيمة الإدخال على أنها طابع زمني من Unix بدقة النانوثانية (أي عدد النانوثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC).

يُرجى ملاحظة أن قيمة الإدخال تُعامَل على أنها طابع زمني بتوقيت UTC، وليس وفق المنطقة الزمنية لقيمة الإدخال.

البنية

fromUnixTimestamp64Nano( value [, timezone])

المعاملات

value — طابع زمني لـ Unix بالنانوثانية. Int64

— طابع زمني لـ Unix بالنانوثانية. timezone — اختياري. المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة. String

القيمة المُعادة

DateTime64 بدقة نانوثانية. تُرجِع قيمة من النوعبدقة نانوثانية. DateTime64(9)

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT fromUnixTimestamp64Nano( 1640995200123456789 )

Response ┌─fromUnixTimestamp64Nano(1640995200123456789)─┐ │ 2022-01-01 00:00:00.123456789 │ └──────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v24.12.0

يحوّل طابعًا زمنيًا من Unix بالثواني إلى قيمة DateTime64 بدقة الثواني.

تُعامَل قيمة الإدخال على أنها طابع زمني من Unix بدقة الثواني (أي عدد الثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC).

الصيغة

fromUnixTimestamp64Second( value [, timezone])

الوسيطات

value — طابع زمني بنظام Unix بالثواني. Int64

— طابع زمني بنظام Unix بالثواني. timezone — اختياري. المنطقة الزمنية للقيمة المُعادة. String

القيمة المُعادة

DateTime64 بدقة الثواني. تُرجِع قيمةبدقة الثواني. DateTime64(0)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT fromUnixTimestamp64Second( 1640995200 )

Response ┌─fromUnixTimestamp64Second(1640995200)─┐ │ 2022-01-01 00:00:00 │ └───────────────────────────────────────┘

تم تقديمه في: v23.3.0

يُحلّل سلسلة تاريخ ووقت وفقًا لسلسلة تنسيق تاريخ خاصة بـ MySQL.

هذه الدالة هي عكس formatDateTime . وهي تُحلّل وسيطًا من النوع String باستخدام سلسلة تنسيق من النوع String. وتُرجِع قيمة من النوع DateTime.

البنية

parseDateTime(time_string, format[, timezone])

الأسماء البديلة: TO_UNIXTIME

الوسيطات

time_string — سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime. String

— سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime. format — سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time_string. String

— سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time_string. timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

يعيد قيمة من النوع DateTime مُحلَّلة من السلسلة النصية المُدخلة وفقًا لسلسلة تنسيق بأسلوب MySQL. DateTime

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime( '2025-01-04+23:00:00' , '%Y-%m-%d+%H:%i:%s' )

Response ┌─parseDateTime('2025-01-04+23:00:00', '%Y-%m-%d+%H:%i:%s')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00 │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v20.9.0

يحوّل التمثيل النصي للتاريخ والوقت إلى نوع البيانات DateTime

الصيغة

parseDateTime32BestEffort(time_string[, time_zone])

الوسائط

time_string — قيمة من نوع String تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String

— قيمة من نوع String تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل time_string وفقًا لها. String

القيمة المعادة

time_string كقيمة من نوع DateTime . DateTime تعيدكقيمة من نوع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime32BestEffort( '23/10/2025 12:12:57' ) AS parseDateTime32BestEffort

Response ┌─parseDateTime32BestEffort─┐ │ 2025-10-23 12:12:57 │ └───────────────────────────┘

مع تحديد المنطقة الزمنية

Query SELECT parseDateTime32BestEffort( 'Sat, 18 Aug 2025 07:22:16 GMT' , 'Asia/Istanbul' ) AS parseDateTime32BestEffort

Response ┌─parseDateTime32BestEffort─┐ │ 2025-08-18 10:22:16 │ └───────────────────────────┘

الطابع الزمني ليونكس

Query SELECT parseDateTime32BestEffort( '1284101485' ) AS parseDateTime32BestEffort

Response ┌─parseDateTime32BestEffort─┐ │ 2015-07-07 12:04:41 │ └───────────────────────────┘

أُضيفت في: v20.9.0

NULL عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذّر معالجته. مماثلة لـ parseDateTime32BestEffort ، باستثناء أنها تُرجِععند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذّر معالجته.

الصياغة

parseDateTime32BestEffortOrNull(time_string[, time_zone])

الوسائط

time_string — قيمة من النوع String تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String

— قيمة من النوع تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُفسَّر وفقًا لها time_string . String

القيمة المعادة

DateTime مُفسَّرًا من السلسلة، أو NULL إذا فشل التفسير. يعيد كائنمُفسَّرًا من السلسلة، أوإذا فشل التفسير. DateTime

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime32BestEffortOrNull( '23/10/2025 12:12:57' ) AS valid, parseDateTime32BestEffortOrNull( 'invalid date' ) AS invalid

Response ┌─valid───────────────┬─invalid─┐ │ 2025-10-23 12:12:57 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────────────┴─────────┘

أُضيفت في: v20.9.0

مطابقة لـ parseDateTime32BestEffort ، باستثناء أنها تُرجِع تاريخًا صفريًا أو قيمة تاريخ ووقت صفرية عند مصادفة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته.

البنية

parseDateTime32BestEffortOrZero(time_string[, time_zone])

الوسائط

time_string — سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String

— سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُفسَّر وفقًا لها time_string . String

القيمة المعادة

DateTime ناتجًا عن تحليل السلسلة، أو التاريخ الصفري ( 1970-01-01 00:00:00 ) إذا فشلت عملية التحليل. يعيد كائنناتجًا عن تحليل السلسلة، أو التاريخ الصفري () إذا فشلت عملية التحليل. DateTime

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime32BestEffortOrZero( '23/10/2025 12:12:57' ) AS valid, parseDateTime32BestEffortOrZero( 'invalid date' ) AS invalid

Response ┌─valid───────────────┬─invalid─────────────┐ │ 2025-10-23 12:12:57 │ 1970-01-01 00:00:00 │ └─────────────────────┴─────────────────────┘

أُضيف في: v24.11.0

يُحلِّل سلسلة تاريخ ووقت بدقة أجزاء من الثانية وفقًا لسلسلة تنسيق تاريخ MySQL.

Int64 كعدد من tick: تصل الدقة 8 إلى نحو 4892، وتمتد الدقة 9 من 1677 إلى 2262). هذه الدالة هي المعكوس لـ formatDateTime لـ DateTime64. وهي تُحلِّل وسيطة من النوع String باستخدام String للتنسيق. وتُرجع نوع DateTime64 يمكنه تمثيل التواريخ من 0000 إلى 9999 بدقة أجزاء من الثانية (تغطي درجات الدقة العالية نطاقًا أضيق لأن القيمة تُخزَّن فيكعدد من tick: تصل الدقة 8 إلى نحو 4892، وتمتد الدقة 9 من 1677 إلى 2262).

الصيغة

parseDateTime64(time_string, format[, timezone])

الوسيطات

time_string — سلسلة نصية يُراد تحليلها إلى DateTime64. String

— سلسلة نصية يُراد تحليلها إلى DateTime64. format — سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time_string. String

— سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time_string. timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

يعيد قيمة DateTime64 مُحلَّلة من سلسلة الإدخال وفق سلسلة تنسيق بأسلوب MySQL. DateTime64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime64( '2025-01-04 23:00:00.123' , '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f' )

Response ┌─parseDateTime64('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00.123000 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v20.1.0

تماثل الدالة parseDateTimeBestEffort ، لكنها تُحلِّل أيضًا المللي ثانية والميكروثانية وتُرجع نوع البيانات DateTime64

البنية

parseDateTime64BestEffort(time_string[, precision[, time_zone]])

المعاملات

time_string — قيمة من نوع String تحتوي على تاريخ أو تاريخ ووقت لتحويله. String

— قيمة من نوع تحتوي على تاريخ أو تاريخ ووقت لتحويله. precision — اختياري. الدقة المطلوبة. 3 للملّي ثانية، و 6 للميكروثانية. القيمة الافتراضية: 3 . UInt8

— اختياري. الدقة المطلوبة. للملّي ثانية، و للميكروثانية. القيمة الافتراضية: . time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تحلّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

time_string بعد تحويله إلى نوع البيانات DateTime64 تعيدبعد تحويله إلى نوع البيانات DateTime64

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT parseDateTime64BestEffort( '2025-01-01' ) AS a, toTypeName(a) AS t UNION ALL SELECT parseDateTime64BestEffort( '2025-01-01 01:01:00.12346' ) AS a, toTypeName(a) AS t UNION ALL SELECT parseDateTime64BestEffort( '2025-01-01 01:01:00.12346' , 6 ) AS a, toTypeName(a) AS t UNION ALL SELECT parseDateTime64BestEffort( '2025-01-01 01:01:00.12346' , 3 , 'Asia/Istanbul' ) AS a, toTypeName(a) AS t FORMAT PrettyCompactMonoBlock

Response ┌──────────────────────────a─┬─t──────────────────────────────┐ │ 2025-01-01 01:01:00.123000 │ DateTime64(3) │ │ 2025-01-01 00:00:00.000000 │ DateTime64(3) │ │ 2025-01-01 01:01:00.123460 │ DateTime64(6) │ │ 2025-12-31 22:01:00.123000 │ DateTime64(3, 'Asia/Istanbul') │ └────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

مُتاحة منذ: v20.1.0

NULL عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته. مطابقة للدالة parseDateTime64BestEffort ، إلا أنها تُرجععند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته.

الصياغة

parseDateTime64BestEffortOrNull(time_string[, precision[, time_zone]])

الوسيطات

time_string — قيمة String تحتوي على تاريخ أو تاريخ مع وقت لتحويله. String

— قيمة تحتوي على تاريخ أو تاريخ مع وقت لتحويله. precision — اختياري. الدقة المطلوبة. 3 للملّي ثانية و 6 للميكروثانية. القيمة الافتراضية: 3 . UInt8

— اختياري. الدقة المطلوبة. للملّي ثانية و للميكروثانية. القيمة الافتراضية: . time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تُحلِّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

time_string بعد تحويله إلى NULL إذا تعذّر تحليل الإدخال. تُعيدبعد تحويله إلى DateTime64 ، أوإذا تعذّر تحليل الإدخال. DateTime64 أو NULL

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime64BestEffortOrNull( '2025-01-01 01:01:00.123' ) AS valid, parseDateTime64BestEffortOrNull( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid───────────────────┬─invalid─┐ │ 2025-01-01 01:01:00.123 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────────────────┴─────────┘

قُدِّم في: v20.1.0

مماثلة لـ parseDateTime64BestEffort ، إلا أنها تُرجع تاريخًا صفريًا أو تاريخًا ووقتًا صفريين عند مصادفة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته.

الصياغة

parseDateTime64BestEffortOrZero(time_string[, precision[, time_zone]])

الوسيطات

time_string — قيمة من نوع String تحتوي على تاريخ أو تاريخ مع وقت لتحويله. String

— قيمة من نوع String تحتوي على تاريخ أو تاريخ مع وقت لتحويله. precision — اختياري. الدقة المطلوبة. 3 للمللي ثانية، و 6 للميكروثانية. القيمة الافتراضية: 3 . UInt8

— اختياري. الدقة المطلوبة. للمللي ثانية، و للميكروثانية. القيمة الافتراضية: . time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تحلّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String

القيمة المعادة

time_string بعد تحويله إلى 1970-01-01 00:00:00.000 ) إذا تعذّر تحليل الإدخال. تعيدبعد تحويله إلى DateTime64 ، أو التاريخ/التاريخ والوقت الصفري () إذا تعذّر تحليل الإدخال. DateTime64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime64BestEffortOrZero( '2025-01-01 01:01:00.123' ) AS valid, parseDateTime64BestEffortOrZero( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid───────────────────┬─invalid─────────────────┐ │ 2025-01-01 01:01:00.123 │ 1970-01-01 00:00:00.000 │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┘

تم تقديمها في: v22.8.0

MM/DD/YYYY وما إلى ذلك) عند وجود التباس. مماثلة لـ parseDateTime64BestEffort ، باستثناء أن هذه الدالة تُفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي (وما إلى ذلك) عند وجود التباس.

البنية

parseDateTime64BestEffortUS(time_string [, precision [, time_zone]])

الوسيطات

time_string — String يحتوي على تاريخ أو تاريخ يتضمن وقتًا لتحويله. String

— يحتوي على تاريخ أو تاريخ يتضمن وقتًا لتحويله. precision — اختياري. الدقة المطلوبة. 3 للملّي ثانية، و 6 للميكروثانية. الافتراضي: 3 . UInt8

— اختياري. الدقة المطلوبة. للملّي ثانية، و للميكروثانية. الافتراضي: . time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تحلّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

time_string بعد تحويله إلى تعيدبعد تحويله إلى DateTime64 مع تفضيل تنسيق التاريخ الأمريكي في الحالات الملتبسة. DateTime64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime64BestEffortUS( '02/10/2025 12:30:45.123' ) AS us_format, parseDateTime64BestEffortUS( '15/08/2025 10:15:30.456' ) AS fallback_to_standard

Response ┌─us_format───────────────┬─fallback_to_standard────┐ │ 2025-02-10 12:30:45.123 │ 2025-08-15 10:15:30.456 │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┘

أُضيفت في: v22.8.0

MM/DD/YYYY وما إلى ذلك) عند وجود التباس، وتُرجع NULL إذا صادفت تنسيق تاريخ لا يمكن معالجته. مماثلة لـ parseDateTime64BestEffort ، باستثناء أن هذه الدالة تفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي (وما إلى ذلك) عند وجود التباس، وتُرجعإذا صادفت تنسيق تاريخ لا يمكن معالجته.

البنية

parseDateTime64BestEffortUSOrNull(time_string[, precision[, time_zone]])

الوسيطات

time_string — قيمة String تحتوي على تاريخ أو تاريخًا مع وقت لتحويله. String

— قيمة تحتوي على تاريخ أو تاريخًا مع وقت لتحويله. precision — اختياري. الدقة المطلوبة. 3 للميلي ثانية، و 6 للميكروثانية. القيمة الافتراضية: 3 . UInt8

— اختياري. الدقة المطلوبة. للميلي ثانية، و للميكروثانية. القيمة الافتراضية: . time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تُحلِّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

time_string بعد تحويله إلى NULL إذا تعذر تحليل الإدخال. تعيدبعد تحويله إلى DateTime64 مع تفضيل التنسيق الأمريكي، أوإذا تعذر تحليل الإدخال. DateTime64 أو NULL

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime64BestEffortUSOrNull( '02/10/2025 12:30:45.123' ) AS valid_us, parseDateTime64BestEffortUSOrNull( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid_us────────────────┬─invalid─┐ │ 2025-02-10 12:30:45.123 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────────────────┴─────────┘

أُضيف في: v22.8.0

MM/DD/YYYY وما إلى ذلك) عند وجود التباس، وتُرجع التاريخ الصفري أو التاريخ والوقت الصفري إذا صادفت تنسيق تاريخ يتعذّر معالجته. مماثلة لـ parseDateTime64BestEffort ، باستثناء أن هذه الدالة تفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي (وما إلى ذلك) عند وجود التباس، وتُرجع التاريخ الصفري أو التاريخ والوقت الصفري إذا صادفت تنسيق تاريخ يتعذّر معالجته.

الصياغة

parseDateTime64BestEffortUSOrZero(time_string [, precision [, time_zone]])

الوسيطات

time_string — قيمة String تحتوي على تاريخ أو تاريخ مع وقت لتحويله. String

— قيمة تحتوي على تاريخ أو تاريخ مع وقت لتحويله. precision — اختياري. الدقة المطلوبة. 3 للميلي ثانية، و 6 للميكروثانية. القيمة الافتراضية: 3 . UInt8

— اختياري. الدقة المطلوبة. للميلي ثانية، و للميكروثانية. القيمة الافتراضية: . time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية. تُحلِّل الدالة time_string وفقًا للمنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

time_string بعد تحويله إلى 1970-01-01 00:00:00.000 ) إذا تعذّر تحليل الإدخال. تعيدبعد تحويله إلى DateTime64 باستخدام تفضيل التنسيق الأمريكي، أو قيمة التاريخ/التاريخ والوقت الصفرية () إذا تعذّر تحليل الإدخال. DateTime64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime64BestEffortUSOrZero( '02/10/2025 12:30:45.123' ) AS valid_us, parseDateTime64BestEffortUSOrZero( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid_us────────────────┬─invalid─────────────────┐ │ 2025-02-10 12:30:45.123 │ 1970-01-01 00:00:00.000 │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┘

أُضيف في: v24.10.0

يُحلِّل سلسلة تاريخ ووقت بدقة أجزاء من الثانية وفقًا لسلسلة تنسيق تاريخ Joda.

Int64 من وحدات tick: تصل الدقة 8 إلى نحو 4892، وتمتد الدقة 9 من 1677 إلى 2262). هذه الدالة هي معكوس formatDateTimeInJodaSyntax لـ DateTime64. تُحلِّل وسيطًا من النوع String باستخدام سلسلة تنسيق بأسلوب Joda. وتُرجع نوع DateTime64، الذي يمكنه تمثيل التواريخ من 0000 إلى 9999 بدقة أجزاء من الثانية (تغطي درجات الدقة الأعلى نطاقًا أضيق لأن القيمة تُخزَّن في عددمن وحدات tick: تصل الدقة 8 إلى نحو 4892، وتمتد الدقة 9 من 1677 إلى 2262).

البنية

parseDateTime64InJodaSyntax(time_string, format[, timezone])

الوسيطات

time_string — قيمة String المراد تحليلها إلى DateTime64. String

— قيمة المراد تحليلها إلى DateTime64. format — سلسلة تنسيق بصياغة Joda تحدد كيفية تحليل time_string. String

— سلسلة تنسيق بصياغة Joda تحدد كيفية تحليل time_string. timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

يعيد قيمة من النوع DateTime64 جرى تحليلها من سلسلة الإدخال وفقًا لسلسلة التنسيق بأسلوب Joda. DateTime64

أمثلة

مثال استخدام

Query SELECT parseDateTime64InJodaSyntax( '2025-01-04 23:00:00.123' , 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS' )

Response ┌─parseDateTime64InJodaSyntax('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00.123 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v24.10.0

NULL عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذّر تحليله. مماثلة لـ parseDateTime64InJodaSyntax ، لكنها تُرجععند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذّر تحليله.

البنية

parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull(time_string, format[, timezone])

الوسيطات

time_string — سلسلة نصية لتحليلها إلى DateTime64. String

— سلسلة نصية لتحليلها إلى DateTime64. format — سلسلة تنسيق بصيغة Joda تحدد كيفية تحليل time_string. String

— سلسلة تنسيق بصيغة Joda تحدد كيفية تحليل time_string. timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

يعيد قيمة DateTime64 مُحلَّلة من سلسلة الإدخال، أو NULL إذا فشل التحليل. Nullable(DateTime64)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull( '2025-01-04 23:00:00.123' , 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS' )

Response ┌─parseDateTime64InJodaSyntaxOrNull('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00.123 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v24.10.0

مثل parseDateTime64InJodaSyntax ، لكنها تُرجع التاريخ الصفري عند مواجهة تنسيق تاريخ غير قابل للتحليل.

البنية

parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero(time_string, format[, timezone])

الوسيطات

time_string — سلسلة نصية لتحليلها إلى DateTime64. String

— سلسلة نصية لتحليلها إلى DateTime64. format — سلسلة تنسيق بصياغة Joda تحدد كيفية تحليل time_string. String

— سلسلة تنسيق بصياغة Joda تحدد كيفية تحليل time_string. timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String

القيمة المعادة

يعيد قيمة DateTime64 جرى تحليلها من سلسلة الإدخال، أو قيمة DateTime64 صفرية إذا فشل التحليل. DateTime64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero( '2025-01-04 23:00:00.123' , 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS' )

Response ┌─parseDateTime64InJodaSyntaxOrZero('2025-01-04 23:00:00.123', 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00.123 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v24.11.0

NULL عند مصادفة تنسيق تاريخ يتعذّر تحليله. مماثلة لـ parseDateTime64 ، ولكنها تُرجععند مصادفة تنسيق تاريخ يتعذّر تحليله.

البنية

parseDateTime64OrNull(time_string, format[, timezone])

الوسيطات

time_string — سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime64. String

— سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime64. format — سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time_string. String

— سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time_string. timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

يعيد قيمة DateTime64 مُحلَّلة من سلسلة الإدخال، أو NULL إذا تعذّر التحليل. Nullable(DateTime64)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime64OrNull( '2025-01-04 23:00:00.123' , '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f' )

Response ┌─parseDateTime64OrNull('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00.123000 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v24.11.0

مماثلة لـ parseDateTime64 ، لكنها تُرجع التاريخ الصفري عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذر تحليله.

البنية

parseDateTime64OrZero(time_string, format[, timezone])

الوسيطات

time_string — سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime64. String

— سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime64. format — سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل time_string . String

— سلسلة تنسيق تحدد كيفية تحليل . timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String

القيمة المعادة

تُرجِع قيمة DateTime64 مُحلَّلة من السلسلة النصية المُدخلة، أو قيمة DateTime64 صفرية إذا فشل التحليل. DateTime64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTime64OrZero( '2025-01-04 23:00:00.123' , '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f' )

Response ┌─parseDateTime64OrZero('2025-01-04 23:00:00.123', '%Y-%m-%d %H:%i:%s.%f')─┐ │ 2025-01-04 23:00:00.123000 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

التنسيقات غير القياسية المدعومة:

سلسلة تحتوي على طابع زمني Unix مكوَّن من 9 إلى 10 أرقام.

سلسلة تتضمن مكوّن تاريخ ومكوّن وقت: YYYYMMDDhhmmss , DD/MM/YYYY hh:mm:ss , DD-MM-YY hh:mm , YYYY-MM-DD hh:mm:ss ، إلخ.

, , , ، إلخ. سلسلة تتضمن تاريخًا، ولكن من دون مكوّن وقت: YYYY , YYYYMM , YYYY*MM , DD/MM/YYYY , DD-MM-YY ، إلخ.

, , , , ، إلخ. سلسلة تتضمن يومًا ووقتًا: DD , DD hh , DD hh:mm . في هذه الحالة، يُستبدل MM بـ 01 .

, , . في هذه الحالة، يُستبدل بـ . سلسلة تتضمن التاريخ والوقت مع معلومات إزاحة المنطقة الزمنية: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm ، إلخ.

، إلخ. طابع زمني بتنسيق syslog: Mmm dd hh:mm:ss . على سبيل المثال: Jun 9 14:20:32 .

بالنسبة إلى جميع التنسيقات التي تحتوي على فاصل، تُحلِّل الدالة أسماء الأشهر المكتوبة باسمها الكامل أو بأول ثلاثة أحرف من اسم الشهر. إذا لم تُحدَّد السنة، فتُعتبر مساوية للسنة الحالية.

البنية

parseDateTimeBestEffort(time_string[, time_zone])

الوسائط

time_string — سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String

— سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل time_string وفقًا لها. String

القيمة المُعادة

time_string على هيئة DateTime . DateTime يعيدعلى هيئة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTimeBestEffort( '23/10/2025 12:12:57' ) AS parseDateTimeBestEffort

Response ┌─parseDateTimeBestEffort─┐ │ 2025-10-23 12:12:57 │ └─────────────────────────┘

مع تحديد المنطقة الزمنية

Query SELECT parseDateTimeBestEffort( 'Sat, 18 Aug 2025 07:22:16 GMT' , 'Asia/Istanbul' ) AS parseDateTimeBestEffort

Response ┌─parseDateTimeBestEffort─┐ │ 2025-08-18 10:22:16 │ └─────────────────────────┘

الطابع الزمني في Unix

Query SELECT parseDateTimeBestEffort( '1735689600' ) AS parseDateTimeBestEffort

Response ┌─parseDateTimeBestEffort─┐ │ 2025-01-01 00:00:00 │ └─────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

التنسيقات غير القياسية المدعومة:

سلسلة تحتوي على Unix timestamp مكوّن من 9 إلى 10 أرقام.

سلسلة تحتوي على مكوّن تاريخ ومكوّن وقت: YYYYMMDDhhmmss , DD/MM/YYYY hh:mm:ss , DD-MM-YY hh:mm , YYYY-MM-DD hh:mm:ss ، إلخ.

, , , ، إلخ. سلسلة تحتوي على تاريخ، ولكن من دون مكوّن وقت: YYYY , YYYYMM , YYYY*MM , DD/MM/YYYY , DD-MM-YY ، إلخ.

, , , , ، إلخ. سلسلة تحتوي على يوم ووقت: DD , DD hh , DD hh:mm . في هذه الحالة، يُستبدل MM بـ 01 .

, , . في هذه الحالة، يُستبدل بـ . سلسلة تتضمن التاريخ والوقت إلى جانب معلومات إزاحة المنطقة الزمنية: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm ، إلخ.

، إلخ. syslog timestamp: Mmm dd hh:mm:ss . على سبيل المثال: Jun 9 14:20:32 .

بالنسبة إلى جميع التنسيقات التي تتضمن فاصلًا، تحلّل الدالة أسماء الأشهر المكتوبة باسمها الكامل أو بأول ثلاثة أحرف من اسم الشهر. إذا لم تُحدَّد السنة، فتُعد مساوية للسنة الحالية.

البنية

parseDateTimeBestEffortOrNull(time_string[, time_zone])

الوسيطات

time_string — سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String

— سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُفسَّر time_string وفقًا لها. String

القيمة المعادة

time_string كقيمة من النوع DateTime، أو NULL إذا تعذر تفسير المُدخل. يعيدكقيمة من النوع DateTime، أوإذا تعذر تفسير المُدخل. DateTime أو NULL

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTimeBestEffortOrNull( '23/10/2025 12:12:57' ) AS valid, parseDateTimeBestEffortOrNull( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid───────────────┬─invalid─┐ │ 2025-10-23 12:12:57 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────────────┴─────────┘

قُدِّمت في: v1.1.0

التنسيقات غير القياسية المدعومة:

سلسلة تحتوي على Unix timestamp مكوّن من 9 إلى 10 أرقام.

سلسلة تتضمن مكوّن تاريخ ومكوّن وقت: YYYYMMDDhhmmss , DD/MM/YYYY hh:mm:ss , DD-MM-YY hh:mm , YYYY-MM-DD hh:mm:ss ، إلخ.

, , , ، إلخ. سلسلة تتضمن تاريخًا، ولكن من دون مكوّن وقت: YYYY , YYYYMM , YYYY*MM , DD/MM/YYYY , DD-MM-YY ، إلخ.

, , , , ، إلخ. سلسلة تتضمن يومًا ووقتًا: DD , DD hh , DD hh:mm . في هذه الحالة، يُستبدل MM بـ 01 .

, , . في هذه الحالة، يُستبدل بـ . سلسلة تتضمن التاريخ والوقت إلى جانب معلومات إزاحة المنطقة الزمنية: YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm ، إلخ.

، إلخ. syslog timestamp: Mmm dd hh:mm:ss . على سبيل المثال: Jun 9 14:20:32 .

بالنسبة إلى جميع التنسيقات التي تتضمن فاصلًا، تحلّل الدالة أسماء الأشهر المكتوبة إما بصيغتها الكاملة أو بأول ثلاثة أحرف منها. إذا لم تُحدَّد السنة، فتُعتبر السنة الحالية.

الصيغة

parseDateTimeBestEffortOrZero(time_string[, time_zone])

المعاملات

time_string — سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String

— سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل time_string وفقًا لها. String

القيمة المعادة

time_string كـ DateTime ، أو تاريخًا/تاريخًا ووقتًا صفريًا ( 1970-01-01 أو 1970-01-01 00:00:00 ) إذا تعذّر تحليل المُدخل. يُرجعكـ، أو تاريخًا/تاريخًا ووقتًا صفريًا (أو) إذا تعذّر تحليل المُدخل. DateTime

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTimeBestEffortOrZero( '23/10/2025 12:12:57' ) AS valid, parseDateTimeBestEffortOrZero( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid───────────────┬─invalid─────────────┐ │ 2025-10-23 12:12:57 │ 1970-01-01 00:00:00 │ └─────────────────────┴─────────────────────┘

تم تقديمه في: v1.1.0

YYYY-MM-DD hh:mm:ss ، ومع تنسيقات التاريخ الأخرى التي يمكن فيها استخراج مكوِّنَي الشهر واليوم بوضوح ومن دون التباس، مثل YYYYMMDDhhmmss و YYYY-MM و DD hh و YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±h:mm . إذا تعذّر استخراج مكوِّنَي الشهر واليوم بوضوح ومن دون التباس، مثل MM/DD/YYYY أو MM-DD-YYYY أو MM-DD-YY ، فإنها تفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي بدلًا من DD/MM/YYYY أو DD-MM-YYYY أو DD-MM-YY . واستثناءً مما سبق، إذا كانت قيمة الشهر أكبر من 12 وأقل من أو تساوي 31، فستعود هذه الدالة إلى سلوك 15/08/2020 على أنه 2020-08-15 . تعمل هذه الدالة مثل parseDateTimeBestEffort مع تنسيقات التاريخ وفق ISO، مثل، ومع تنسيقات التاريخ الأخرى التي يمكن فيها استخراج مكوِّنَي الشهر واليوم بوضوح ومن دون التباس، مثل. إذا تعذّر استخراج مكوِّنَي الشهر واليوم بوضوح ومن دون التباس، مثلأوأو، فإنها تفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي بدلًا منأوأو. واستثناءً مما سبق، إذا كانت قيمة الشهر أكبر من 12 وأقل من أو تساوي 31، فستعود هذه الدالة إلى سلوك parseDateTimeBestEffort . فعلى سبيل المثال، يُفسَّرعلى أنه

البنية

parseDateTimeBestEffortUS(time_string[, time_zone])

الوسيطات

time_string — قيمة String تحتوي على تاريخ ووقت لتحويله. String

— قيمة تحتوي على تاريخ ووقت لتحويله. time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل time_string على أساسها. String

القيمة المُعادة

time_string كقيمة DateTime مع تفضيل تنسيق التاريخ الأمريكي في الحالات الملتبسة. يعيدكقيمةمع تفضيل تنسيق التاريخ الأمريكي في الحالات الملتبسة. DateTime

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTimeBestEffortUS( '02/10/2025' ) AS us_format, parseDateTimeBestEffortUS( '15/08/2025' ) AS fallback_to_standard

Response ┌─us_format───────────┬─fallback_to_standard─┐ │ 2025-02-10 00:00:00 │ 2025-08-15 00:00:00 │ └─────────────────────┴──────────────────────┘

تم تقديمها في: v1.1.0

NULL عندما تصادف تنسيق تاريخ يتعذر معالجته. مماثلة للدالة parseDateTimeBestEffortUS ، باستثناء أنها تُرجععندما تصادف تنسيق تاريخ يتعذر معالجته.

NULL عند حدوث أخطاء في التحليل. تتصرف هذه الدالة مثل parseDateTimeBestEffort مع تنسيقات تاريخ ISO، لكنها تفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي في الحالات الملتبسة، مع إرجاععند حدوث أخطاء في التحليل.

البنية

parseDateTimeBestEffortUSOrNull(time_string[, time_zone])

الوسيطات

time_string — سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String

— سلسلة نصية تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُحلَّل time_string وفقًا لها. String

القيمة المعادة

time_string كقيمة من نوع DateTime باستخدام تفضيل التنسيق الأمريكي، أو NULL إذا تعذّر تحليل الإدخال. يعيدكقيمة من نوع DateTime باستخدام تفضيل التنسيق الأمريكي، أوإذا تعذّر تحليل الإدخال. DateTime أو NULL

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTimeBestEffortUSOrNull( '02/10/2025' ) AS valid_us, parseDateTimeBestEffortUSOrNull( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid_us────────────┬─invalid─┐ │ 2025-02-10 00:00:00 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────────────────────┴─────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

1970-01-01 ) أو تاريخًا صفريًا مع وقت ( 1970-01-01 00:00:00 ) عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته. هي مماثلة للدالة parseDateTimeBestEffortUS ، باستثناء أنها تُرجِع تاريخًا صفريًا () أو تاريخًا صفريًا مع وقت () عند مواجهة تنسيق تاريخ يتعذر معالجته.

تعمل هذه الدالة مثل parseDateTimeBestEffort مع تنسيقات تاريخ ISO، لكنها تُفضّل تنسيق التاريخ الأمريكي في الحالات الملتبسة، وتُرجِع قيمة صفرية عند حدوث أخطاء في التحليل.

البنية

parseDateTimeBestEffortUSOrZero(time_string[, time_zone])

الوسيطات

time_string — قيمة من النوع String تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. String

— قيمة من النوع تحتوي على تاريخ ووقت لتحويلهما. time_zone — اختياري. المنطقة الزمنية التي يُفسَّر وفقًا لها time_string . String

القيمة المعادة

time_string على هيئة DateTime مع تفضيل التنسيق الأمريكي، أو التاريخ/التاريخ والوقت الصفري ( 1970-01-01 أو 1970-01-01 00:00:00 ) إذا تعذّر تفسير الإدخال. تُعيدعلى هيئةمع تفضيل التنسيق الأمريكي، أو التاريخ/التاريخ والوقت الصفري (أو) إذا تعذّر تفسير الإدخال. DateTime

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTimeBestEffortUSOrZero( '02/10/2025' ) AS valid_us, parseDateTimeBestEffortUSOrZero( 'invalid' ) AS invalid

Response ┌─valid_us────────────┬─invalid─────────────┐ │ 2025-02-10 00:00:00 │ 1970-01-01 00:00:00 │ └─────────────────────┴─────────────────────┘

قُدِّمت في: v23.3.0

تحلّل سلسلة تاريخ ووقت وفقًا لـ date format string بنمط Joda.

هذه الدالة هي معكوس formatDateTimeInJodaSyntax . وهي تحلّل String argument باستخدام format String بنمط Joda. وتُرجِع نوع DateTime.

ارجع إلى توثيق Joda Time للاطلاع على أنماط التنسيق.

البنية

parseDateTimeInJodaSyntax(time_string, format[, timezone])

المعاملات

time_string — سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime. String

— سلسلة نصية تُحلَّل إلى DateTime. format — سلسلة تنسيق ببنية Joda تحدد كيفية تحليل time_string. String

— سلسلة تنسيق ببنية Joda تحدد كيفية تحليل time_string. timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

تعيد قيمة DateTime بعد تحليل سلسلة الإدخال النصية وفق سلسلة التنسيق بنمط Joda. DateTime

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT parseDateTimeInJodaSyntax( '2025-01-04 23:00:00' , 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' )