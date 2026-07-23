تقبل معظم الدوال في هذا القسم وسيطة اختيارية للمنطقة الزمنية، مثل Europe/Amsterdam . وفي هذه الحالة، تكون المنطقة الزمنية المستخدمة هي المنطقة المحددة بدلًا من المنطقة الزمنية المحلية (الافتراضية).

مثال

SELECT toDateTime( '2016-06-15 23:00:00' ) AS time , toDate( time ) AS date_local, toDate( time , 'Asia/Yekaterinburg' ) AS date_yekat, toString( time , 'US/Samoa' ) AS time_samoa

┌────────────────time─┬─date_local─┬─date_yekat─┬─time_samoa──────────┐ │ 2016-06-15 23:00:00 │ 2016-06-15 │ 2016-06-16 │ 2016-06-15 09:00:00 │ └─────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘

لتحقيق التوافق مع معيار SQL، يمكن استخدام الدوال التالية دون أقواس: NOW و CURRENT_TIMESTAMP و LOCALTIME و LOCALTIMESTAMP و TODAY و CURRENT_DATE .

أُضيف في: v22.11.0

يعيد التاريخ والوقت الحاليَّين في لحظة تحليل الاستعلام. وهذه الدالة عبارة عن تعبير ثابت.

now('UTC') . وقد أُضيفت فقط لدعم MySQL. ويُعد تعطي هذه الدالة النتيجة نفسها التي تعطيها. وقد أُضيفت فقط لدعم MySQL. ويُعد now الخيار المفضّل.

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.

الصيغة

UTCTimestamp()

الأسماء المستعارة: UTC_timestamp

الوسائط

لا يوجد.

القيمة المُعادة

تعيد التاريخ والوقت الحاليين عند لحظة تحليل الاستعلام. DateTime

أمثلة

الحصول على الطابع الزمني الحالي بتوقيت UTC

Query SELECT UTCTimestamp()

Response ┌──────UTCTimestamp()─┐ │ 2024-05-28 08:32:09 │ └─────────────────────┘

أُضيف في: v23.9.0

Date . هذه الدالة هي عكس الدالة يحوّل رقمًا يتضمن السنة والشهر واليوم إلى. هذه الدالة هي عكس الدالة toYYYYMMDD() . تكون النتيجة غير معرّفة إذا كان الإدخال لا يمثّل قيمة Date صالحة.

البنية

YYYYMMDDToDate(YYYYMMDD)

الوسائط

YYYYMMDD — رقم يتضمن السنة والشهر واليوم. (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المُعادة

Date من الوسائط المقدَّمة يُرجع قيمة من نوعمن الوسائط المقدَّمة Date

أمثلة

مثال

Query SELECT YYYYMMDDToDate( 20230911 );

Response ┌─toYYYYMMDD(20230911)─┐ │ 2023-09-11 │ └──────────────────────┘

أُضيف في: v23.9.0

Date32 . هذه الدالة هي عكس الدالة Date32 صالحة. يحوِّل رقمًا يتضمن السنة والشهر واليوم إلى. هذه الدالة هي عكس الدالة toYYYYMMDD() . يكون الناتج غير معرّف إذا لم يُشفِّر الإدخال قيمةصالحة.

الصيغة

YYYYMMDDToDate32(YYYYMMDD)

الوسائط

YYYYMMDD — رقم يحتوي على السنة والشهر واليوم. (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المُعادة

Date32 من الوسائط المُدخلة تُرجِع قيمةمن الوسائط المُدخلة Date32

أمثلة

مثال

Query SELECT YYYYMMDDToDate32( 20000507 );

Response ┌─YYYYMMDDToDate32(20000507)─┐ │ 2000-05-07 │ └────────────────────────────┘

أُضيفت في: v23.9.0

DateTime . هذه الدالة هي عكس الدالة DateTime صالحة. تحوّل رقمًا يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية إلى. هذه الدالة هي عكس الدالة toYYYYMMDDhhmmss() . يكون الناتج غير معرّف إذا كان الإدخال لا يمثّل قيمةصالحة.

البنية

YYYYMMDDhhmmssToDateTime(YYYYMMDDhhmmss[, timezone])

الوسائط

YYYYMMDDhhmmss — رقم يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية. (U)Int* أو Float* أو Decimal

— رقم يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية. أو أو timezone — اسم المنطقة الزمنية. String

القيمة المعادة

DateTime من الوسائط المحددة تُرجع قيمةمن الوسائط المحددة DateTime

أمثلة

مثال

Query SELECT YYYYMMDDToDateTime( 20230911131415 );

Response ┌──────YYYYMMDDhhmmssToDateTime(20230911131415)─┐ │ 2023-09-11 13:14:15 │ └───────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v23.9.0

DateTime64 . هذه الدالة هي عكس الدالة DateTime64 صالحة. تحوّل رقمًا يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية إلى. هذه الدالة هي عكس الدالة toYYYYMMDDhhmmss() . يكون الناتج غير معرّف إذا كان الإدخال لا يرمّز قيمةصالحة.

الصيغة

YYYYMMDDhhmmssToDateTime64(YYYYMMDDhhmmss[, precision[, timezone]])

المعاملات

YYYYMMDDhhmmss — رقم يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية. (U)Int* أو Float* أو Decimal

— رقم يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية. أو أو precision — دقة الجزء الكسري (0-9). UInt8

— دقة الجزء الكسري (0-9). timezone — اسم المنطقة الزمنية. String

القيمة المُعادة

DateTime64 من المعاملات المحددة تعيد قيمةمن المعاملات المحددة DateTime64

أمثلة

مثال

Query SELECT YYYYMMDDhhmmssToDateTime64( 20230911131415 , 3 , 'Asia/Istanbul' );

Response ┌─YYYYMMDDhhmm⋯/Istanbul')─┐ │ 2023-09-11 13:14:15.000 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v23.9.0

يضيف الفاصل الزمني إلى التاريخ المُقدَّم، أو التاريخ مع الوقت، أو التاريخ أو التاريخ مع الوقت المُمثَّل كسلسلة نصية. إذا أسفرت الإضافة عن قيمة تقع خارج حدود نوع البيانات، فستكون النتيجة غير معرّفة.

الصيغة

addDate( datetime , interval)

المعاملات

datetime — التاريخ أو التاريخ مع الوقت الذي يُضاف إليه interval . Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String

— التاريخ أو التاريخ مع الوقت الذي يُضاف إليه . أو أو أو أو interval — الفترة الزمنية المراد إضافتها. Interval

القيمة المُعادة

interval إلى datetime . تُعيد تاريخًا أو تاريخًا مع وقت ناتجًا عن إضافةإلى Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

أمثلة

إضافة فترة زمنية إلى تاريخ

Query SELECT addDate(toDate( '2018-01-01' ), INTERVAL 3 YEAR )

Response ┌─addDate(toDa⋯valYear(3))─┐ │ 2021-01-01 │ └──────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تضيف عددًا محددًا من الأيام إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُرمَّز كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُرمَّز كسلسلة نصية.

البنية

addDays( datetime , num)

الوسائط

datetime — تاريخ أو تاريخ مع وقت يُراد إضافة العدد المحدد من الأيام إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String

— تاريخ أو تاريخ مع وقت يُراد إضافة العدد المحدد من الأيام إليه. أو أو أو أو num — عدد الأيام المراد إضافتها. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

datetime بعد إضافة num يومًا إليه. يعيدبعد إضافةيومًا إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

أمثلة

إضافة أيام إلى أنواع تاريخ مختلفة

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addDays( date , 5 ) AS add_days_with_date, addDays(date_time, 5 ) AS add_days_with_date_time, addDays(date_time_string, 5 ) AS add_days_with_date_time_string

Response ┌─add_days_with_date─┬─add_days_with_date_time─┬─add_days_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-06 │ 2024-01-06 00:00:00 │ 2024-01-06 00:00:00.000 │ └────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┘

استخدام صيغة INTERVAL البديلة

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 day )

Response ┌─plus(CAST('1⋯valDay(10))─┐ │ 1998-06-26 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يضيف عددًا محددًا من الساعات إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُرمَّز كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُرمَّزَين كسلسلة نصية.

الصيغة

addHours( datetime , num)

الوسائط

datetime — تاريخ أو تاريخ مع وقت يُضاف إليه عدد الساعات المحدد. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String

— تاريخ أو تاريخ مع وقت يُضاف إليه عدد الساعات المحدد. أو أو أو أو num — عدد الساعات المراد إضافتها. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

datetime بعد إضافة num ساعة إليه. تعيدبعد إضافةساعة إليه. DateTime أو DateTime64(3)

أمثلة

إضافة ساعات إلى أنواع تاريخ مختلفة

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addHours( date , 12 ) AS add_hours_with_date, addHours(date_time, 12 ) AS add_hours_with_date_time, addHours(date_time_string, 12 ) AS add_hours_with_date_time_string

Response ┌─add_hours_with_date─┬─add_hours_with_date_time─┬─add_hours_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-01 12:00:00 │ 2024-01-01 12:00:00 │ 2024-01-01 12:00:00.000 │ └─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

استخدام البنية البديلة لـ INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 hour )

Response ┌─plus(CAST('1⋯alHour(10))─┐ │ 1998-06-16 10:00:00 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v22.11.0

يضيف فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى أو إلى Tuple من الفترات الزمنية.

ستُدمج الفترات الزمنية من النوع نفسه في فترة زمنية واحدة. على سبيل المثال، إذا تم تمرير toIntervalDay(1) و toIntervalDay(2) ، فستكون النتيجة (3) بدلًا من (1,1) .

الصيغة

addInterval(interval_1, interval_2)

الوسائط

interval_1 — قيمة Interval الأولى أو Tuple من قيم Interval . Interval أو Tuple(Interval)

— قيمة Interval الأولى أو من قيم . أو interval_2 — قيمة Interval الثانية المراد إضافتها. Interval

القيمة المُعادة

Tuple من قيم Interval Tuple(Interval) يُرجعمن قيم

أمثلة

إضافة فواصل زمنية

Query SELECT addInterval(INTERVAL 1 DAY , INTERVAL 1 MONTH ); SELECT addInterval((INTERVAL 1 DAY , INTERVAL 1 YEAR ), INTERVAL 1 MONTH ); SELECT addInterval(INTERVAL 2 DAY , INTERVAL 1 DAY )

Response ┌─addInterval(toIntervalDay(1), toIntervalMonth(1))─┐ │ (1,1) │ └───────────────────────────────────────────────────┘ ┌─addInterval((toIntervalDay(1), toIntervalYear(1)), toIntervalMonth(1))─┐ │ (1,1,1) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─addInterval(toIntervalDay(2), toIntervalDay(1))─┐ │ (3) │ └─────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v22.6.0

يضيف عددًا محددًا من الميكروثواني إلى تاريخ ووقت، أو إلى تاريخ ووقت مُرمَّز كسلسلة نصية.

البنية

addMicroseconds( datetime , num)

الوسائط

datetime — تاريخ ووقت يُضاف إليه العدد المحدد من الميكروثواني. DateTime أو DateTime64 أو String

— تاريخ ووقت يُضاف إليه العدد المحدد من الميكروثواني. أو أو num — عدد الميكروثواني المطلوب إضافته. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

date_time بعد إضافة num من الميكروثواني تُرجِعبعد إضافةمن الميكروثواني DateTime64

أمثلة

إضافة ميكروثوانٍ إلى أنواع مختلفة من التاريخ والوقت

Query WITH toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addMicroseconds(date_time, 1000000 ) AS add_microseconds_with_date_time, addMicroseconds(date_time_string, 1000000 ) AS add_microseconds_with_date_time_string

Response ┌─add_microseconds_with_date_time─┬─add_microseconds_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-01 00:00:01.000000 │ 2024-01-01 00:00:01.000000 │ └─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

استخدام صيغة INTERVAL البديلة

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: DateTime , INTERVAL 10 microsecond )

Response ┌─plus(CAST('19⋯osecond(10))─┐ │ 1998-06-16 00:00:00.000010 │ └────────────────────────────┘

أُضيفت في: v22.6.0

تضيف عددًا محددًا من المللي ثانية إلى قيمة تاريخ ووقت أو إلى تاريخ ووقت مُرمَّزَين كسلسلة نصية.

البنية

addMilliseconds( datetime , num)

الوسائط

datetime — تاريخ ووقت يُضاف إليه العدد المحدد من المللي ثانية. DateTime أو DateTime64 أو String

— تاريخ ووقت يُضاف إليه العدد المحدد من المللي ثانية. أو أو num — عدد المللي ثانية المطلوب إضافته. (U)Int* أو Float*

القيمة المعادة

datetime بعد إضافة num مللي ثانية إليه تعيدبعد إضافةمللي ثانية إليه DateTime64

أمثلة

إضافة مللي ثانية إلى أنواع مختلفة من التاريخ والوقت

Query WITH toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addMilliseconds(date_time, 1000 ) AS add_milliseconds_with_date_time, addMilliseconds(date_time_string, 1000 ) AS add_milliseconds_with_date_time_string

Response ┌─add_milliseconds_with_date_time─┬─add_milliseconds_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-01 00:00:01.000 │ 2024-01-01 00:00:01.000 │ └─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

استخدام صيغة INTERVAL البديلة

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: DateTime , INTERVAL 10 millisecond )

Response ┌─plus(CAST('1⋯second(10))─┐ │ 1998-06-16 00:00:00.010 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يضيف عددًا محددًا من الدقائق إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُرمَّز كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُرمَّز كسلسلة نصية.

البنية

addMinutes( datetime , num)

الوسيطات

datetime — تاريخ أو قيمة تاريخ/وقت يُضاف إليها العدد المحدد من الدقائق. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String

— تاريخ أو قيمة تاريخ/وقت يُضاف إليها العدد المحدد من الدقائق. أو أو أو أو num — عدد الدقائق المراد إضافتها. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

datetime بعد إضافة num دقيقةً إليه. تعيدبعد إضافةدقيقةً إليه. DateTime أو DateTime64(3)

أمثلة

إضافة دقائق إلى أنواع تاريخ مختلفة

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addMinutes( date , 20 ) AS add_minutes_with_date, addMinutes(date_time, 20 ) AS add_minutes_with_date_time, addMinutes(date_time_string, 20 ) AS add_minutes_with_date_time_string

Response ┌─add_minutes_with_date─┬─add_minutes_with_date_time─┬─add_minutes_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-01 00:20:00 │ 2024-01-01 00:20:00 │ 2024-01-01 00:20:00.000 │ └───────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

استخدام البنية البديلة لـ INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 minute )

Response ┌─plus(CAST('1⋯Minute(10))─┐ │ 1998-06-16 00:10:00 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يضيف عددًا محددًا من الأشهر إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ أو تاريخ ووقت مُرمَّزَين كسلسلة نصية.

الصيغة

addMonths( datetime , num)

الوسائط

datetime — تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة عدد محدد من الأشهر إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String

— تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة عدد محدد من الأشهر إليه. أو أو أو أو num — عدد الأشهر المراد إضافتها. (U)Int* أو Float*

القيمة المعادة

datetime بعد إضافة num من الأشهر إليه يعيدبعد إضافةمن الأشهر إليه Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

أمثلة

إضافة أشهر إلى أنواع تاريخ مختلفة

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addMonths( date , 6 ) AS add_months_with_date, addMonths(date_time, 6 ) AS add_months_with_date_time, addMonths(date_time_string, 6 ) AS add_months_with_date_time_string

Response ┌─add_months_with_date─┬─add_months_with_date_time─┬─add_months_with_date_time_string─┐ │ 2024-07-01 │ 2024-07-01 00:00:00 │ 2024-07-01 00:00:00.000 │ └──────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

استخدام صيغة INTERVAL البديلة

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 month )

Response ┌─plus(CAST('1⋯lMonth(10))─┐ │ 1999-04-16 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في الإصدار: v22.6.0

يضيف عددًا محددًا من النانوثواني إلى تاريخ ووقت أو إلى تاريخ ووقت مُرمَّزَين كسلسلة نصية.

الصيغة

addNanoseconds( datetime , num)

الوسيطات

datetime — قيمة تاريخ ووقت يُراد إضافة العدد المحدد من النانوثواني إليها. DateTime أو DateTime64 أو String

— قيمة تاريخ ووقت يُراد إضافة العدد المحدد من النانوثواني إليها. أو أو num — عدد النانوثواني المراد إضافتها. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

datetime بعد إضافة num من النانوثواني إليه من النوع تُرجِعبعد إضافةمن النانوثواني إليه من النوع DateTime64

أمثلة

إضافة نانوثوانٍ إلى أنواع مختلفة من التاريخ والوقت

Query WITH toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addNanoseconds(date_time, 1000 ) AS add_nanoseconds_with_date_time, addNanoseconds(date_time_string, 1000 ) AS add_nanoseconds_with_date_time_string

Response ┌─add_nanoseconds_with_date_time─┬─add_nanoseconds_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-01 00:00:00.000001000 │ 2024-01-01 00:00:00.000001000 │ └────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

استخدام الصياغة البديلة لـ INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: DateTime , INTERVAL 1000 nanosecond )

Response ┌─plus(CAST('199⋯osecond(1000))─┐ │ 1998-06-16 00:00:00.000001000 │ └───────────────────────────────┘

أُضيف في: v20.1.0

يضيف عددًا محددًا من أرباع السنة إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُرمَّز كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُرمَّز كسلسلة نصية.

الصيغة

addQuarters( datetime , num)

الوسيطات

datetime — تاريخ أو تاريخ ووقت يُضاف إليه العدد المحدد من أرباع السنة. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String

— تاريخ أو تاريخ ووقت يُضاف إليه العدد المحدد من أرباع السنة. أو أو أو أو num — عدد أرباع السنة المطلوب إضافتها. (U)Int* أو Float*

القيمة المعادة

datetime بعد إضافة num من أرباع السنة إليه تعيدبعد إضافةمن أرباع السنة إليه Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

أمثلة

إضافة أرباع السنة إلى أنواع مختلفة من التاريخ

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addQuarters( date , 1 ) AS add_quarters_with_date, addQuarters(date_time, 1 ) AS add_quarters_with_date_time, addQuarters(date_time_string, 1 ) AS add_quarters_with_date_time_string

Response ┌─add_quarters_with_date─┬─add_quarters_with_date_time─┬─add_quarters_with_date_time_string─┐ │ 2024-04-01 │ 2024-04-01 00:00:00 │ 2024-04-01 00:00:00.000 │ └────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

استخدام صيغة INTERVAL البديلة

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 quarter )

Response ┌─plus(CAST('1⋯uarter(10))─┐ │ 2000-12-16 │ └──────────────────────────┘

قُدِّم في: v1.1.0

يضيف عددًا محددًا من الثواني إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُمثَّل كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُمثَّل كسلسلة نصية.

الصيغة

addSeconds( datetime , num)

الوسيطات

datetime — تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة العدد المحدد من الثواني إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String

— تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة العدد المحدد من الثواني إليه. أو أو أو أو num — عدد الثواني المراد إضافته. (U)Int* أو Float*

القيمة المعادة

datetime بعد إضافة num ثانية إليه. يعيدبعد إضافةثانية إليه. DateTime أو DateTime64(3)

أمثلة

إضافة ثوانٍ إلى أنواع تاريخ متعددة

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addSeconds( date , 30 ) AS add_seconds_with_date, addSeconds(date_time, 30 ) AS add_seconds_with_date_time, addSeconds(date_time_string, 30 ) AS add_seconds_with_date_time_string

Response ┌─add_seconds_with_date─┬─add_seconds_with_date_time─┬─add_seconds_with_date_time_string─┐ │ 2024-01-01 00:00:30 │ 2024-01-01 00:00:30 │ 2024-01-01 00:00:30.000 │ └───────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

استخدام الصياغة البديلة لـ INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 second )

Response ┌─dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 second)─┐ │ 1998-06-16 00:00:10 │ └─────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v22.11.0

يضيف بالتتابع Tuple من قيم interval إلى تاريخ أو تاريخ مع وقت.

البنية

addTupleOfIntervals( datetime , intervals)

الوسيطات

datetime — تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة الفترات إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة الفترات إليه. أو أو أو intervals — Tuple من الفترات لإضافتها إلى datetime . Tuple(Interval)

القيمة المُعادة

date بعد إضافة intervals يُرجعبعد إضافة Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

أمثلة

إضافة Tuple من الفترات إلى تاريخ

Query WITH toDate( '2018-01-01' ) AS date SELECT addTupleOfIntervals( date , (INTERVAL 1 DAY , INTERVAL 1 MONTH , INTERVAL 1 YEAR ))

Response ┌─addTupleOfIntervals(date, (toIntervalDay(1), toIntervalMonth(1), toIntervalYear(1)))─┐ │ 2019-02-02 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

يضيف عددًا محددًا من الأسابيع إلى تاريخ، أو تاريخ مع وقت، أو تاريخ أو تاريخ مع وقت مُشفَّر كسلسلة نصية.

الصيغة

addWeeks( datetime , num)

الوسيطات

datetime — تاريخ أو تاريخ يتضمن وقتًا لإضافة العدد المحدد من الأسابيع إليه. Date or Date32 or DateTime or DateTime64 or String

— تاريخ أو تاريخ يتضمن وقتًا لإضافة العدد المحدد من الأسابيع إليه. or or or or num — عدد الأسابيع المراد إضافتها. (U)Int* or Float*

القيمة المعادة

datetime بعد إضافة num من الأسابيع إليه تعيدبعد إضافةمن الأسابيع إليه Date or Date32 or DateTime or DateTime64

أمثلة

إضافة أسابيع إلى أنواع مختلفة من التواريخ

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addWeeks( date , 5 ) AS add_weeks_with_date, addWeeks(date_time, 5 ) AS add_weeks_with_date_time, addWeeks(date_time_string, 5 ) AS add_weeks_with_date_time_string

Response ┌─add_weeks_with_date─┬─add_weeks_with_date_time─┬─add_weeks_with_date_time_string─┐ │ 2024-02-05 │ 2024-02-05 00:00:00 │ 2024-02-05 00:00:00.000 │ └─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

استخدام الصياغة البديلة لـ INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 week )

Response ┌─plus(CAST('1⋯alWeek(10))─┐ │ 1998-08-25 │ └──────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تضيف عددًا محددًا من السنوات إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ أو تاريخ ووقت ممثَّلَين كسلسلة نصية.

البنية

addYears( datetime , num)

الوسيطات

datetime — تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة العدد المحدد من السنوات إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String

— تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة العدد المحدد من السنوات إليه. أو أو أو أو num — عدد السنوات المراد إضافتها. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

datetime بعد إضافة num سنة إليه. تُعيدبعد إضافةسنة إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

أمثلة

إضافة سنوات إلى أنواع تاريخ مختلفة

Query WITH toDate( '2024-01-01' ) AS date , toDateTime( '2024-01-01 00:00:00' ) AS date_time, '2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string SELECT addYears( date , 1 ) AS add_years_with_date, addYears(date_time, 1 ) AS add_years_with_date_time, addYears(date_time_string, 1 ) AS add_years_with_date_time_string

Response ┌─add_years_with_date─┬─add_years_with_date_time─┬─add_years_with_date_time_string─┐ │ 2025-01-01 │ 2025-01-01 00:00:00 │ 2025-01-01 00:00:00.000 │ └─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

استخدام البنية البديلة لـ INTERVAL

Query SELECT dateAdd ( '1998-06-16' :: Date , INTERVAL 10 year )

Response ┌─plus(CAST('1⋯alYear(10))─┐ │ 2008-06-16 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v23.1.0

يعيد مكوّن الوحدة من الفرق بين startdate و enddate . ويُحسب الفرق باستخدام دقة مقدارها 1 نانوثانية.

على سبيل المثال، يكون الفرق بين 2021-12-29 و2022-01-01 هو 3 أيام لوحدة اليوم، و0 شهرًا لوحدة الشهر، و0 سنة لوحدة السنة.

كبديل للدالة age، راجع الدالة dateDiff

البنية

age( 'unit' , startdate, enddate[, timezone])

المعاملات

unit — نوع الفاصل الزمني للنتيجة.

Unit القيم الممكنة nanosecond nanosecond , nanoseconds , ns microsecond microsecond , microseconds , us , u millisecond millisecond , milliseconds , ms second second , seconds , ss , s minute minute , minutes , mi , n hour hour , hours , hh , h day day , days , dd , d week week , weeks , wk , ww month month , months , mm , m quarter quarter , quarters , qq , q year year , years , yyyy , yy

startdate — أول قيمة زمنية للطرح (المطروح). Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— أول قيمة زمنية للطرح (المطروح). أو أو أو enddate — ثاني قيمة زمنية يُطرح منها (المطروح منه). Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— ثاني قيمة زمنية يُطرح منها (المطروح منه). أو أو أو timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. إذا تم تحديده، فسيُطبَّق على كلٍّ من startdate و enddate. وإذا لم يتم تحديده، فستُستخدم المنطقتان الزمنيتان لـ startdate و enddate. وإذا لم تكونا متماثلتين، فالنتيجة غير محددة. String

القيمة المعادة

تعيد الفرق بين enddate و startdate معبَّرًا عنه بوحدة unit. Int32

أمثلة

حساب العمر بالساعات

Query SELECT age( 'hour' , toDateTime( '2018-01-01 22:30:00' ), toDateTime( '2018-01-02 23:00:00' ))

Response ┌─age('hour', toDateTime('2018-01-01 22:30:00'), toDateTime('2018-01-02 23:00:00'))─┐ │ 24 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

حساب العمر بوحدات مختلفة

Query SELECT toDate( '2022-01-01' ) AS e, toDate( '2021-12-29' ) AS s, age( 'day' , s, e) AS day_age, age( 'month' , s, e) AS month_age, age( 'year' , s, e) AS year_age

Response ┌──────────e─┬──────────s─┬─day_age─┬─month_age─┬─year_age─┐ │ 2022-01-01 │ 2021-12-29 │ 3 │ 0 │ 0 │ └────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────┘

قُدِّم في: v24.7.0

يغيّر مكوّن اليوم في قيمة من النوع Date أو في قيمة تاريخ ووقت.

الصياغة

changeDay(date_or_datetime, value )

المعاملات

date_or_datetime — القيمة المطلوب تغييرها. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— القيمة المطلوب تغييرها. أو أو أو value — القيمة الجديدة. (U)Int*

القيمة المُعادة

date_or_datetime مع تعديل مكوّن اليوم. تُرجع قيمة من النوع نفسه لـمع تعديل مكوّن اليوم. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT changeDay( '2024-01-31' :: DateTime , 15 )

Response 2024-01-15 00:00:00

أُضيفت في: v24.7.0

تُغيّر مكوّن الساعة في قيمة من نوع تاريخ أو تاريخ ووقت.

البنية

changeHour(date_or_datetime, value )

الوسيطات

date_or_datetime — القيمة المراد تغييرها. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— القيمة المراد تغييرها. أو أو أو value — القيمة الجديدة. (U)Int*

القيمة المعادة

date_or_datetime مع تعديل مكوّن الساعة. ترجع قيمة من نفس نوعمع تعديل مكوّن الساعة. DateTime أو DateTime64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT changeHour( '2024-01-01 12:00:00' :: DateTime , 5 )

Response 2024-01-01 05:00:00

أُضيف في: v24.7.0

يُغيّر مكوّن الدقائق في date or date time .

البنية

changeMinute(date_or_datetime, value )

المعاملات

date_or_datetime — القيمة المراد تغييرها. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— القيمة المراد تغييرها. أو أو أو value — القيمة الجديدة. (U)Int*

القيمة المُعادة

date_or_datetime بعد تعديل مكوّن الدقيقة. يعيد قيمة من النوع نفسه لـبعد تعديل مكوّن الدقيقة. DateTime أو DateTime64

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT changeMinute( '2024-01-01 12:30:00' :: DateTime , 45 )

Response 2024-01-01 12:45:00

استُحدث في: v24.7.0

يُغيّر مكوّن الشهر في قيمة من نوع تاريخ أو تاريخ ووقت.

البنية

changeMonth(date_or_datetime, value )

الوسيطات

date_or_datetime — القيمة المراد تغييرها. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— القيمة المراد تغييرها. أو أو أو value — القيمة الجديدة. (U)Int*

القيمة المُعادة

date_or_datetime مع تعديل مكوّن الشهر. تُرجِع قيمة من النوع نفسه لـمع تعديل مكوّن الشهر. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT changeMonth( '2024-01-01' :: DateTime , 12 )

Response 2024-12-01 00:00:00

أُضيف في: v24.7.0

يُغيّر مكوّن الثواني في قيمة من نوع date أو date time.

البنية

changeSecond(date_or_datetime, value )

الوسيطات

date_or_datetime — القيمة المراد تغييرها. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— القيمة المراد تغييرها. أو أو أو value — القيمة الجديدة. (U)Int*

القيمة المُعادة

date_or_datetime مع تعديل مكوّن الثواني. تُعيد قيمة من النوع نفسه لـمع تعديل مكوّن الثواني. DateTime أو DateTime64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT changeSecond( '2024-01-01 12:30:45' :: DateTime , 15 )

Response 2024-01-01 12:30:15

قُدِّمت في: v24.7.0

تُغيِّر مكوّن السنة في قيمة من نوع Date أو DateTime.

الصياغة

changeYear(date_or_datetime, value )

الوسيطات

date_or_datetime — القيمة المراد تغييرها. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— القيمة المراد تغييرها. أو أو أو value — القيمة الجديدة. (U)Int*

القيمة المُعادة

date_or_datetime مع تعديل مكوّن السنة. تُعيد قيمة من النوع نفسه لـمع تعديل مكوّن السنة. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT changeYear( '2024-01-01' :: DateTime , 2023 )

Response 2023-01-01 00:00:00

تم تقديمه في: v23.4.0

unit المحددة التي جرى تجاوزها بين startdate و enddate . يُحسب الفرق باستخدام الوحدات النسبية. على سبيل المثال، الفرق بين 2021-12-29 و2022-01-01 هو 3 أيام للوحدة day (راجع يعيد عدد حدودالمحددة التي جرى تجاوزها بين. يُحسب الفرق باستخدام الوحدات النسبية. على سبيل المثال، الفرق بين 2021-12-29 و2022-01-01 هو 3 أيام للوحدة day (راجع toRelativeDayNum )، وشهر واحد للوحدة month (راجع toRelativeMonthNum )، وسنة واحدة للوحدة year (راجع toRelativeYearNum ).

إذا جرى تحديد الوحدة week ، فإن dateDiff يفترض أن الأسابيع تبدأ يوم الاثنين. لاحظ أن هذا السلوك يختلف عن سلوك الدالة toWeek() ، حيث تبدأ الأسابيع افتراضيًا يوم الأحد.

dateDiff ، راجع الدالة كبديل لـ، راجع الدالة age

البنية

dateDiff (unit, startdate, enddate[, timezone])

الأسماء المستعارة: timestampDiff , TIMESTAMP_DIFF , DATE_DIFF , date_diff , timestamp_diff

المعاملات

unit — نوع الفاصل الزمني المستخدم في النتيجة.

الوحدة القيم الممكنة نانوثانية nanosecond , nanoseconds , ns ميكروثانية microsecond , microseconds , us , u مللي ثانية millisecond , milliseconds , ms ثانية second , seconds , ss , s دقيقة minute , minutes , mi , n ساعة hour , hours , hh , h يوم day , days , dd , d أسبوع week , weeks , wk , ww شهر month , months , mm , m ربع سنة quarter , quarters , qq , q سنة year , years , yyyy , yy

startdate — القيمة الزمنية الأولى التي تُطرح (المطروح). Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— القيمة الزمنية الأولى التي تُطرح (المطروح). أو أو أو enddate — القيمة الزمنية الثانية التي يُطرح منها (المطروح منه). Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— القيمة الزمنية الثانية التي يُطرح منها (المطروح منه). أو أو أو timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. إذا تم تحديده، فسيُطبَّق على كلٍّ من startdate و enddate . وإذا لم يتم تحديده، فستُستخدم المنطقتان الزمنيتان لـ startdate و enddate . وإذا لم تكونا متماثلتين، فستكون النتيجة غير محددة. String

القيمة المعادة

enddate و startdate معبَّرًا عنه بوحدة unit . Int64 تعيد الفرق بينمعبَّرًا عنه بوحدة

أمثلة

حساب فرق التاريخ بالساعات

Query SELECT dateDiff ( 'hour' , toDateTime( '2018-01-01 22:00:00' ), toDateTime( '2018-01-02 23:00:00' )) AS res

Response ┌─res─┐ │ 25 │ └─────┘

احسب الفرق بين التواريخ بوحدات مختلفة

Query SELECT toDate( '2022-01-01' ) AS e, toDate( '2021-12-29' ) AS s, dateDiff ( 'day' , s, e) AS day_diff, dateDiff ( 'month' , s, e) AS month_diff, dateDiff ( 'year' , s, e) AS year_diff

Response ┌──────────e─┬──────────s─┬─day_diff─┬─month_diff─┬─year_diff─┐ │ 2022-01-01 │ 2021-12-29 │ 3 │ 1 │ 1 │ └────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────────┘

أُضيف في: v21.7.0

يعيد الجزء المحدد من التاريخ.

القيم الممكنة:

‘year’

‘quarter’

‘month’

‘week’

‘dayofyear’

‘day’

‘weekday’

‘hour’

‘minute’

‘second’

البنية

dateName (date_part, date [, timezone])

المعاملات

date_part — جزء التاريخ الذي تريد استخراجه. String

— جزء التاريخ الذي تريد استخراجه. datetime — قيمة تاريخ أو تاريخ ووقت. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— قيمة تاريخ أو تاريخ ووقت. أو أو أو timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String

القيمة المعادة

تُرجع الجزء المحدد من التاريخ. String

أمثلة

استخراج أجزاء مختلفة من التاريخ

Query WITH toDateTime( '2021-04-14 11:22:33' ) AS date_value SELECT dateName ( 'year' , date_value), dateName ( 'month' , date_value), dateName ( 'day' , date_value)

Response ┌─dateName('year', date_value)─┬─dateName('month', date_value)─┬─dateName('day', date_value)─┐ │ 2021 │ April │ 14 │ └──────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

أُضيفت في: v20.8.0

تقصّ قيمة تاريخ ووقت إلى الجزء المحدد من التاريخ.

الصيغة

dateTrunc (unit, datetime [, timezone])

الأسماء البديلة: DATE_TRUNC

الوسيطات

unit — وحدة الفترة الزمنية المراد اقتطاع النتيجة إليها. القيم الممكنة: nanosecond (فقط DateTime64)، microsecond (فقط DateTime64)، millisecond (فقط DateTime64)، second ، minute ، hour ، day ، week ، month ، quarter ، year . String

— وحدة الفترة الزمنية المراد اقتطاع النتيجة إليها. القيم الممكنة: (فقط DateTime64)، (فقط DateTime64)، (فقط DateTime64)، ، ، ، ، ، ، ، . datetime — التاريخ والوقت. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— التاريخ والوقت. أو أو أو timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية لقيمة التاريخ والوقت المعادة. إذا لم يتم تحديده، تستخدم الدالة المنطقة الزمنية الخاصة بالوسيطة datetime . String

القيمة المعادة

تعيد قيمة التاريخ والوقت بعد اقتطاعها.

وسيطة unit وسيطة datetime نوع الإرجاع Year, Quarter, Month, Week Date32 أو DateTime64 أو Date أو DateTime Date32 أو Date Day, Hour, Minute, Second Date32 ، DateTime64 ، Date ، أو DateTime DateTime64 أو DateTime Millisecond, Microsecond, أي قيمة DateTime64 Nanosecond بمقياس 3 أو 6 أو 9

أمثلة

الاقتطاع من دون منطقة زمنية

Query SELECT now (), dateTrunc ( 'hour' , now ());

Response ┌───────────────now()─┬─dateTrunc('hour', now())──┐ │ 2020-09-28 10:40:45 │ 2020-09-28 10:00:00 │ └─────────────────────┴───────────────────────────┘

الاقتطاع مع تحديد المنطقة الزمنية

Query SELECT now (), dateTrunc ( 'hour' , now (), 'Asia/Istanbul' );

Response ┌───────────────now()─┬─dateTrunc('hour', now(), 'Asia/Istanbul')──┐ │ 2020-09-28 10:46:26 │ 2020-09-28 13:00:00 │ └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

ينسّق تاريخًا أو تاريخًا مع وقت وفقًا لسلسلة التنسيق المحددة. يكون format تعبيرًا ثابتًا، لذا لا يمكنك استخدام عدة تنسيقات لعمود نتيجة واحد.

formatDateTime أسلوب تنسيق datetime الخاص بـ MySQL، راجع تستخدمأسلوب تنسيق datetime الخاص بـ MySQL، راجع وثائق MySQL

العملية العكسية لهذه الدالة هي parseDateTime

باستخدام حقول الاستبدال، يمكنك تحديد نمط للسلسلة الناتجة. يوضح عمود المثال في الجدول أدناه نتيجة التنسيق للقيمة 2018-01-02 22:33:44 .

حقول الاستبدال:

العنصر النائب الوصف مثال %a الاسم المختصر ليوم الأسبوع (Mon-Sun) Mon %b الاسم المختصر للشهر (Jan-Dec) Jan %c الشهر كرقم صحيح (01-12) 01 %C السنة مقسومة على 100 ومحوّلة إلى عدد صحيح (00-99) 20 %d يوم الشهر مع أصفار بادئة (01-31) 02 %D تاريخ قصير بصيغة MM/DD/YY، ويكافئ %m/%d/%y 01/02/18 %e يوم الشهر مع مسافات بادئة (1-31) 2 %f الجزء الكسري من الثانية 123456 %F تاريخ قصير بصيغة YYYY-MM-DD، ويكافئ %Y-%m-%d 2018-01-02 %g تنسيق سنة من رقمين، متوافق مع ISO 8601 18 %G تنسيق سنة من أربعة أرقام لرقم الأسبوع وفق ISO 2018 %h الساعة بتنسيق 12 ساعة (01-12) 09 %H الساعة بتنسيق 24 ساعة (00-23) 22 %i الدقيقة (00-59) 33 %I الساعة بتنسيق 12 ساعة (01-12) 10 %j يوم السنة (001-366) 002 %k الساعة بتنسيق 24 ساعة (00-23) 14 %l الساعة بتنسيق 12 ساعة (01-12) 09 %m الشهر كرقم صحيح (01-12) 01 %M الاسم الكامل للشهر (January-December) January %n محرف سطر جديد %p مؤشر AM أو PM PM %Q الربع (1-4) 1 %r وقت 12 ساعة بصيغة HH:MM AM/PM، ويكافئ %h:%i %p 10:30 PM %R وقت 24 ساعة بصيغة HH:MM، ويكافئ %H:%i 22:33 %s الثانية (00-59) 44 %S الثانية (00-59) 44 %t محرف tab أفقي %T تنسيق الوقت ISO 8601 ‏(HH:MM:SS)، ويكافئ %H:%i:%S 22:33:44 %u يوم الأسبوع في ISO 8601 كرقم يبدأ فيه الاثنين من 1 (1-7) 2 %V رقم الأسبوع وفق ISO 8601 ‏(01-53) 01 %w يوم الأسبوع كرقم صحيح يبدأ فيه الأحد من 0 (0-6) 2 %W الاسم الكامل ليوم الأسبوع (Monday-Sunday) Monday %y السنة، آخر رقمين (00-99) 18 %Y السنة 2018 %z إزاحة الوقت عن UTC بصيغة +HHMM أو -HHMM -0500 %% علامة % %

في إصدارات ClickHouse الأقدم من v23.4، تطبع %f صفرًا واحدًا (0) إذا كانت القيمة المنسّقة من النوع Date أو Date32 أو DateTime (التي لا تحتوي على أجزاء كسرية من الثانية) أو من النوع DateTime64 بدقة تساوي 0.

صفرًا واحدًا (0) إذا كانت القيمة المنسّقة من النوع Date أو Date32 أو DateTime (التي لا تحتوي على أجزاء كسرية من الثانية) أو من النوع DateTime64 بدقة تساوي 0. في إصدارات ClickHouse الأقدم من v25.1، تطبع %f عددًا من الخانات يساوي precision الخاصة بـ DateTime64 بدلًا من 6 خانات ثابتة.

عددًا من الخانات يساوي precision الخاصة بـ DateTime64 بدلًا من 6 خانات ثابتة. في إصدارات ClickHouse الأقدم من v23.4، تطبع %M الدقيقة (00-59) بدلًا من الاسم الكامل للشهر (January-December).

البنية

formatDateTime( datetime , format[, timezone])

الأسماء المستعارة: DATE_FORMAT

الوسيطات

datetime — تاريخ أو تاريخ ووقت المراد تنسيقه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— تاريخ أو تاريخ ووقت المراد تنسيقه. أو أو أو format — سلسلة تنسيق تحتوي على حقول استبدال. String

— سلسلة تنسيق تحتوي على حقول استبدال. timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية للوقت المنسَّق. String

القيمة المُعادة

يعيد قيم التاريخ والوقت وفقًا للتنسيق المحدد. String

أمثلة

تنسيق التاريخ باستخدام العنصر النائب للسنة

Query SELECT formatDateTime(toDate( '2010-01-04' ), '%g' )

Response ┌─formatDateTime(toDate('2010-01-04'), '%g')─┐ │ 10 │ └────────────────────────────────────────────┘

تنسيق DateTime64 بأجزاء من الثانية

Query SELECT formatDateTime(toDateTime64( '2010-01-04 12:34:56.123456' , 7 ), '%f' )

Response ┌─formatDateTime(toDateTime64('2010-01-04 12:34:56.123456', 7), '%f')─┐ │ 1234560 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

التنسيق باستخدام المنطقة الزمنية

Query SELECT now () AS ts, time_zone, formatDateTime(ts, '%T' , time_zone) AS str_tz_time FROM system . time_zones WHERE time_zone LIKE 'Europe%' LIMIT 10

Response ┌──────────────────ts─┬─time_zone─────────┬─str_tz_time─┐ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Amsterdam │ 21:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Andorra │ 21:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Astrakhan │ 23:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Athens │ 22:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Belfast │ 20:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Belgrade │ 21:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Berlin │ 21:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Bratislava │ 21:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Brussels │ 21:13:40 │ │ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Bucharest │ 22:13:40 │ └─────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘

أُضيفت في: v20.1.0

formatDateTime ، إلا أنها تنسّق قيم التاريخ والوقت بأسلوب Joda بدلًا من أسلوب MySQL. راجع تُشبه، إلا أنها تنسّق قيم التاريخ والوقت بأسلوب Joda بدلًا من أسلوب MySQL. راجع توثيق Joda Time

العملية العكسية لهذه الدالة هي parseDateTimeInJodaSyntax

باستخدام حقول الاستبدال، يمكنك تحديد نمط للسلسلة الناتجة.

حقول الاستبدال:

العنصر النائب الوصف العرض أمثلة G العصر نص AD C قرن العصر (>=0) رقم 20 Y سنة العصر (>=0) سنة 1996 x سنة الأسبوع (غير مدعومة بعد) سنة 1996 w أسبوع سنة الأسبوع (غير مدعوم بعد) رقم 27 e يوم الأسبوع رقم 2 E يوم الأسبوع نص Tuesday; Tue y السنة سنة 1996 D اليوم من السنة رقم 189 M شهر السنة شهر July; Jul; 07 d يوم الشهر رقم 10 a نصف اليوم نص PM K ساعة نصف اليوم (0~11) رقم 0 h ساعة نصف اليوم بنظام الساعة (1~12) رقم 12 H ساعة اليوم (0~23) رقم 0 k ساعة اليوم بنظام الساعة (1~24) رقم 24 m دقيقة الساعة رقم 30 s ثانية الدقيقة رقم 55 S جزء من الثانية رقم 978 z المنطقة الزمنية نص Eastern Standard Time; EST Z إزاحة المنطقة الزمنية منطقة -0800; -0812 ’ إفلات للنص فاصل ” علامة اقتباس مفردة قيمة حرفية ’

البنية