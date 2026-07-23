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تقبل معظم الدوال في هذا القسم وسيطة اختيارية للمنطقة الزمنية، مثل Europe/Amsterdam. وفي هذه الحالة، تكون المنطقة الزمنية المستخدمة هي المنطقة المحددة بدلًا من المنطقة الزمنية المحلية (الافتراضية). مثال
لتحقيق التوافق مع معيار SQL، يمكن استخدام الدوال التالية دون أقواس: NOW وCURRENT_TIMESTAMP وLOCALTIME وLOCALTIMESTAMP وTODAY وCURRENT_DATE.

UTCTimestamp

أُضيف في: v22.11.0 يعيد التاريخ والوقت الحاليَّين في لحظة تحليل الاستعلام. وهذه الدالة عبارة عن تعبير ثابت. تعطي هذه الدالة النتيجة نفسها التي تعطيها now('UTC'). وقد أُضيفت فقط لدعم MySQL. ويُعد now الخيار المفضّل.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الصيغة
الأسماء المستعارة: UTC_timestamp الوسائط
  • لا يوجد.
القيمة المُعادة تعيد التاريخ والوقت الحاليين عند لحظة تحليل الاستعلام. DateTime أمثلة الحصول على الطابع الزمني الحالي بتوقيت UTC
Query
Response

YYYYMMDDToDate

أُضيف في: v23.9.0 يحوّل رقمًا يتضمن السنة والشهر واليوم إلى Date. هذه الدالة هي عكس الدالة toYYYYMMDD(). تكون النتيجة غير معرّفة إذا كان الإدخال لا يمثّل قيمة Date صالحة. البنية
الوسائط
  • YYYYMMDD — رقم يتضمن السنة والشهر واليوم. (U)Int* أو Float* أو Decimal
القيمة المُعادة يُرجع قيمة من نوع Date من الوسائط المقدَّمة Date أمثلة مثال
Query
Response

YYYYMMDDToDate32

أُضيف في: v23.9.0 يحوِّل رقمًا يتضمن السنة والشهر واليوم إلى Date32. هذه الدالة هي عكس الدالة toYYYYMMDD(). يكون الناتج غير معرّف إذا لم يُشفِّر الإدخال قيمة Date32 صالحة. الصيغة
الوسائط
  • YYYYMMDD — رقم يحتوي على السنة والشهر واليوم. (U)Int* أو Float* أو Decimal
القيمة المُعادة تُرجِع قيمة Date32 من الوسائط المُدخلة Date32 أمثلة مثال
Query
Response

YYYYMMDDhhmmssToDateTime

أُضيفت في: v23.9.0 تحوّل رقمًا يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية إلى DateTime. هذه الدالة هي عكس الدالة toYYYYMMDDhhmmss(). يكون الناتج غير معرّف إذا كان الإدخال لا يمثّل قيمة DateTime صالحة. البنية
الوسائط
  • YYYYMMDDhhmmss — رقم يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية. (U)Int* أو Float* أو Decimal
  • timezone — اسم المنطقة الزمنية. String
القيمة المعادة تُرجع قيمة DateTime من الوسائط المحددة DateTime أمثلة مثال
Query
Response

YYYYMMDDhhmmssToDateTime64

أُضيفت في: v23.9.0 تحوّل رقمًا يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية إلى DateTime64. هذه الدالة هي عكس الدالة toYYYYMMDDhhmmss(). يكون الناتج غير معرّف إذا كان الإدخال لا يرمّز قيمة DateTime64 صالحة. الصيغة
المعاملات
  • YYYYMMDDhhmmss — رقم يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية. (U)Int* أو Float* أو Decimal
  • precision — دقة الجزء الكسري (0-9). UInt8
  • timezone — اسم المنطقة الزمنية. String
القيمة المُعادة تعيد قيمة DateTime64 من المعاملات المحددة DateTime64 أمثلة مثال
Query
Response

addDate

أُضيف في: v23.9.0 يضيف الفاصل الزمني إلى التاريخ المُقدَّم، أو التاريخ مع الوقت، أو التاريخ أو التاريخ مع الوقت المُمثَّل كسلسلة نصية. إذا أسفرت الإضافة عن قيمة تقع خارج حدود نوع البيانات، فستكون النتيجة غير معرّفة. الصيغة
المعاملات
  • datetime — التاريخ أو التاريخ مع الوقت الذي يُضاف إليه interval. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String
  • interval — الفترة الزمنية المراد إضافتها. Interval
القيمة المُعادة تُعيد تاريخًا أو تاريخًا مع وقت ناتجًا عن إضافة interval إلى datetime. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أمثلة إضافة فترة زمنية إلى تاريخ
Query
Response

addDays

أُضيفت في: v1.1.0 تضيف عددًا محددًا من الأيام إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُرمَّز كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُرمَّز كسلسلة نصية. البنية
الوسائط
  • datetime — تاريخ أو تاريخ مع وقت يُراد إضافة العدد المحدد من الأيام إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String
  • num — عدد الأيام المراد إضافتها. (U)Int* أو Float*
القيمة المُعادة يعيد datetime بعد إضافة num يومًا إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أمثلة إضافة أيام إلى أنواع تاريخ مختلفة
Query
Response
استخدام صيغة INTERVAL البديلة
Query
Response

addHours

أُضيف في: v1.1.0 يضيف عددًا محددًا من الساعات إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُرمَّز كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُرمَّزَين كسلسلة نصية. الصيغة
الوسائط
  • datetime — تاريخ أو تاريخ مع وقت يُضاف إليه عدد الساعات المحدد. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String
  • num — عدد الساعات المراد إضافتها. (U)Int* أو Float*
القيمة المُعادة تعيد datetime بعد إضافة num ساعة إليه. DateTime أو DateTime64(3) أمثلة إضافة ساعات إلى أنواع تاريخ مختلفة
Query
Response
استخدام البنية البديلة لـ INTERVAL
Query
Response

addInterval

أُضيف في: v22.11.0 يضيف فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى أو إلى Tuple من الفترات الزمنية.
ستُدمج الفترات الزمنية من النوع نفسه في فترة زمنية واحدة. على سبيل المثال، إذا تم تمرير toIntervalDay(1) و toIntervalDay(2)، فستكون النتيجة (3) بدلًا من (1,1).
الصيغة
الوسائط
  • interval_1 — قيمة Interval الأولى أو Tuple من قيم Interval. Interval أو Tuple(Interval)
  • interval_2 — قيمة Interval الثانية المراد إضافتها. Interval
القيمة المُعادة يُرجع Tuple من قيم Interval Tuple(Interval) أمثلة إضافة فواصل زمنية
Query
Response

addMicroseconds

أُضيف في: v22.6.0 يضيف عددًا محددًا من الميكروثواني إلى تاريخ ووقت، أو إلى تاريخ ووقت مُرمَّز كسلسلة نصية. البنية
الوسائط
  • datetime — تاريخ ووقت يُضاف إليه العدد المحدد من الميكروثواني. DateTime أو DateTime64 أو String
  • num — عدد الميكروثواني المطلوب إضافته. (U)Int* أو Float*
القيمة المُعادة تُرجِع date_time بعد إضافة num من الميكروثواني DateTime64 أمثلة إضافة ميكروثوانٍ إلى أنواع مختلفة من التاريخ والوقت
Query
Response
استخدام صيغة INTERVAL البديلة
Query
Response

addMilliseconds

أُضيفت في: v22.6.0 تضيف عددًا محددًا من المللي ثانية إلى قيمة تاريخ ووقت أو إلى تاريخ ووقت مُرمَّزَين كسلسلة نصية. البنية
الوسائط
  • datetime — تاريخ ووقت يُضاف إليه العدد المحدد من المللي ثانية. DateTime أو DateTime64 أو String
  • num — عدد المللي ثانية المطلوب إضافته. (U)Int* أو Float*
القيمة المعادة تعيد datetime بعد إضافة num مللي ثانية إليه DateTime64 أمثلة إضافة مللي ثانية إلى أنواع مختلفة من التاريخ والوقت
Query
Response
استخدام صيغة INTERVAL البديلة
Query
Response

addMinutes

أُضيف في: v1.1.0 يضيف عددًا محددًا من الدقائق إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُرمَّز كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُرمَّز كسلسلة نصية. البنية
الوسيطات
  • datetime — تاريخ أو قيمة تاريخ/وقت يُضاف إليها العدد المحدد من الدقائق. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String
  • num — عدد الدقائق المراد إضافتها. (U)Int* أو Float*
القيمة المُعادة تعيد datetime بعد إضافة num دقيقةً إليه. DateTime أو DateTime64(3) أمثلة إضافة دقائق إلى أنواع تاريخ مختلفة
Query
Response
استخدام البنية البديلة لـ INTERVAL
Query
Response

addMonths

أُضيف في: v1.1.0 يضيف عددًا محددًا من الأشهر إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ أو تاريخ ووقت مُرمَّزَين كسلسلة نصية. الصيغة
الوسائط
  • datetime — تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة عدد محدد من الأشهر إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String
  • num — عدد الأشهر المراد إضافتها. (U)Int* أو Float*
القيمة المعادة يعيد datetime بعد إضافة num من الأشهر إليه Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أمثلة إضافة أشهر إلى أنواع تاريخ مختلفة
Query
Response
استخدام صيغة INTERVAL البديلة
Query
Response

addNanoseconds

أُضيف في الإصدار: v22.6.0 يضيف عددًا محددًا من النانوثواني إلى تاريخ ووقت أو إلى تاريخ ووقت مُرمَّزَين كسلسلة نصية. الصيغة
الوسيطات
  • datetime — قيمة تاريخ ووقت يُراد إضافة العدد المحدد من النانوثواني إليها. DateTime أو DateTime64 أو String
  • num — عدد النانوثواني المراد إضافتها. (U)Int* أو Float*
القيمة المُعادة تُرجِع datetime بعد إضافة num من النانوثواني إليه من النوع DateTime64 أمثلة إضافة نانوثوانٍ إلى أنواع مختلفة من التاريخ والوقت
Query
Response
استخدام الصياغة البديلة لـ INTERVAL
Query
Response

addQuarters

أُضيف في: v20.1.0 يضيف عددًا محددًا من أرباع السنة إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُرمَّز كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُرمَّز كسلسلة نصية. الصيغة
الوسيطات
  • datetime — تاريخ أو تاريخ ووقت يُضاف إليه العدد المحدد من أرباع السنة. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String
  • num — عدد أرباع السنة المطلوب إضافتها. (U)Int* أو Float*
القيمة المعادة تعيد datetime بعد إضافة num من أرباع السنة إليه Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أمثلة إضافة أرباع السنة إلى أنواع مختلفة من التاريخ
Query
Response
استخدام صيغة INTERVAL البديلة
Query
Response

addSeconds

قُدِّم في: v1.1.0 يضيف عددًا محددًا من الثواني إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُمثَّل كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُمثَّل كسلسلة نصية. الصيغة
الوسيطات
  • datetime — تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة العدد المحدد من الثواني إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String
  • num — عدد الثواني المراد إضافته. (U)Int* أو Float*
القيمة المعادة يعيد datetime بعد إضافة num ثانية إليه. DateTime أو DateTime64(3) أمثلة إضافة ثوانٍ إلى أنواع تاريخ متعددة
Query
Response
استخدام الصياغة البديلة لـ INTERVAL
Query
Response

addTupleOfIntervals

أُضيف في: v22.11.0 يضيف بالتتابع Tuple من قيم interval إلى تاريخ أو تاريخ مع وقت. البنية
الوسيطات
  • datetime — تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة الفترات إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64
  • intervalsTuple من الفترات لإضافتها إلى datetime. Tuple(Interval)
القيمة المُعادة يُرجع date بعد إضافة intervals Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أمثلة إضافة Tuple من الفترات إلى تاريخ
Query
Response

addWeeks

أُضيفت في: v1.1.0 يضيف عددًا محددًا من الأسابيع إلى تاريخ، أو تاريخ مع وقت، أو تاريخ أو تاريخ مع وقت مُشفَّر كسلسلة نصية. الصيغة
الوسيطات
  • datetime — تاريخ أو تاريخ يتضمن وقتًا لإضافة العدد المحدد من الأسابيع إليه. Date or Date32 or DateTime or DateTime64 or String
  • num — عدد الأسابيع المراد إضافتها. (U)Int* or Float*
القيمة المعادة تعيد datetime بعد إضافة num من الأسابيع إليه Date or Date32 or DateTime or DateTime64 أمثلة إضافة أسابيع إلى أنواع مختلفة من التواريخ
Query
Response
استخدام الصياغة البديلة لـ INTERVAL
Query
Response

addYears

أُضيفت في: v1.1.0 تضيف عددًا محددًا من السنوات إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ أو تاريخ ووقت ممثَّلَين كسلسلة نصية. البنية
الوسيطات
  • datetime — تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة العدد المحدد من السنوات إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أو String
  • num — عدد السنوات المراد إضافتها. (U)Int* أو Float*
القيمة المُعادة تُعيد datetime بعد إضافة num سنة إليه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أمثلة إضافة سنوات إلى أنواع تاريخ مختلفة
Query
Response
استخدام البنية البديلة لـ INTERVAL
Query
Response

age

أُضيف في: v23.1.0 يعيد مكوّن الوحدة من الفرق بين startdate وenddate. ويُحسب الفرق باستخدام دقة مقدارها 1 نانوثانية. على سبيل المثال، يكون الفرق بين 2021-12-29 و2022-01-01 هو 3 أيام لوحدة اليوم، و0 شهرًا لوحدة الشهر، و0 سنة لوحدة السنة. كبديل للدالة age، راجع الدالة dateDiff. البنية
المعاملات
  • unit — نوع الفاصل الزمني للنتيجة.
  • startdate — أول قيمة زمنية للطرح (المطروح). Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64
  • enddate — ثاني قيمة زمنية يُطرح منها (المطروح منه). Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64
  • timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. إذا تم تحديده، فسيُطبَّق على كلٍّ من startdate و enddate. وإذا لم يتم تحديده، فستُستخدم المنطقتان الزمنيتان لـ startdate و enddate. وإذا لم تكونا متماثلتين، فالنتيجة غير محددة. String
القيمة المعادة تعيد الفرق بين enddate و startdate معبَّرًا عنه بوحدة unit. Int32 أمثلة حساب العمر بالساعات
Query
Response
حساب العمر بوحدات مختلفة
Query
Response

changeDay

قُدِّم في: v24.7.0 يغيّر مكوّن اليوم في قيمة من النوع Date أو في قيمة تاريخ ووقت. الصياغة
المعاملات القيمة المُعادة تُرجع قيمة من النوع نفسه لـ date_or_datetime مع تعديل مكوّن اليوم. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

changeHour

أُضيفت في: v24.7.0 تُغيّر مكوّن الساعة في قيمة من نوع تاريخ أو تاريخ ووقت. البنية
الوسيطات القيمة المعادة ترجع قيمة من نفس نوع date_or_datetime مع تعديل مكوّن الساعة. DateTime أو DateTime64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

changeMinute

أُضيف في: v24.7.0 يُغيّر مكوّن الدقائق في date or date time. البنية
المعاملات القيمة المُعادة يعيد قيمة من النوع نفسه لـ date_or_datetime بعد تعديل مكوّن الدقيقة. DateTime أو DateTime64 أمثلة مثال للاستخدام
Query
Response

changeMonth

استُحدث في: v24.7.0 يُغيّر مكوّن الشهر في قيمة من نوع تاريخ أو تاريخ ووقت. البنية
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجِع قيمة من النوع نفسه لـ date_or_datetime مع تعديل مكوّن الشهر. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

changeSecond

أُضيف في: v24.7.0 يُغيّر مكوّن الثواني في قيمة من نوع date أو date time. البنية
الوسيطات القيمة المُعادة تُعيد قيمة من النوع نفسه لـ date_or_datetime مع تعديل مكوّن الثواني. DateTime أو DateTime64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

changeYear

قُدِّمت في: v24.7.0 تُغيِّر مكوّن السنة في قيمة من نوع Date أو DateTime. الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُعيد قيمة من النوع نفسه لـ date_or_datetime مع تعديل مكوّن السنة. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64 أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response

dateDiff

تم تقديمه في: v23.4.0 يعيد عدد حدود unit المحددة التي جرى تجاوزها بين startdate وenddate. يُحسب الفرق باستخدام الوحدات النسبية. على سبيل المثال، الفرق بين 2021-12-29 و2022-01-01 هو 3 أيام للوحدة day (راجع toRelativeDayNum)، وشهر واحد للوحدة month (راجع toRelativeMonthNum)، وسنة واحدة للوحدة year (راجع toRelativeYearNum). إذا جرى تحديد الوحدة week، فإن dateDiff يفترض أن الأسابيع تبدأ يوم الاثنين. لاحظ أن هذا السلوك يختلف عن سلوك الدالة toWeek()، حيث تبدأ الأسابيع افتراضيًا يوم الأحد. كبديل لـ dateDiff، راجع الدالة age. البنية
الأسماء المستعارة: timestampDiff, TIMESTAMP_DIFF, DATE_DIFF, date_diff, timestamp_diff المعاملات
  • unit — نوع الفاصل الزمني المستخدم في النتيجة.
  • startdate — القيمة الزمنية الأولى التي تُطرح (المطروح). Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64
  • enddate — القيمة الزمنية الثانية التي يُطرح منها (المطروح منه). Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64
  • timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية. إذا تم تحديده، فسيُطبَّق على كلٍّ من startdate وenddate. وإذا لم يتم تحديده، فستُستخدم المنطقتان الزمنيتان لـ startdate وenddate. وإذا لم تكونا متماثلتين، فستكون النتيجة غير محددة. String
القيمة المعادة تعيد الفرق بين enddate وstartdate معبَّرًا عنه بوحدة unit. Int64 أمثلة حساب فرق التاريخ بالساعات
Query
Response
احسب الفرق بين التواريخ بوحدات مختلفة
Query
Response

dateName

أُضيف في: v21.7.0 يعيد الجزء المحدد من التاريخ. القيم الممكنة:
  • ‘year’
  • ‘quarter’
  • ‘month’
  • ‘week’
  • ‘dayofyear’
  • ‘day’
  • ‘weekday’
  • ‘hour’
  • ‘minute’
  • ‘second’
البنية
المعاملات
  • date_part — جزء التاريخ الذي تريد استخراجه. String
  • datetime — قيمة تاريخ أو تاريخ ووقت. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64
  • timezone — اختياري. المنطقة الزمنية. String
القيمة المعادة تُرجع الجزء المحدد من التاريخ. String أمثلة استخراج أجزاء مختلفة من التاريخ
Query
Response

dateTrunc

أُضيفت في: v20.8.0 تقصّ قيمة تاريخ ووقت إلى الجزء المحدد من التاريخ. الصيغة
الأسماء البديلة: DATE_TRUNC الوسيطات
  • unit — وحدة الفترة الزمنية المراد اقتطاع النتيجة إليها. القيم الممكنة: nanosecond (فقط DateTime64)، microsecond (فقط DateTime64)، millisecond (فقط DateTime64)، second، minute، hour، day، week، month، quarter، year. String
  • datetime — التاريخ والوقت. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64
  • timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية لقيمة التاريخ والوقت المعادة. إذا لم يتم تحديده، تستخدم الدالة المنطقة الزمنية الخاصة بالوسيطة datetime. String
القيمة المعادة تعيد قيمة التاريخ والوقت بعد اقتطاعها. أمثلة الاقتطاع من دون منطقة زمنية
Query
Response
الاقتطاع مع تحديد المنطقة الزمنية
Query
Response

formatDateTime

أُضيف في: v1.1.0 ينسّق تاريخًا أو تاريخًا مع وقت وفقًا لسلسلة التنسيق المحددة. يكون format تعبيرًا ثابتًا، لذا لا يمكنك استخدام عدة تنسيقات لعمود نتيجة واحد. تستخدم formatDateTime أسلوب تنسيق datetime الخاص بـ MySQL، راجع وثائق MySQL. العملية العكسية لهذه الدالة هي parseDateTime. باستخدام حقول الاستبدال، يمكنك تحديد نمط للسلسلة الناتجة. يوضح عمود المثال في الجدول أدناه نتيجة التنسيق للقيمة 2018-01-02 22:33:44. حقول الاستبدال:
  • في إصدارات ClickHouse الأقدم من v23.4، تطبع %f صفرًا واحدًا (0) إذا كانت القيمة المنسّقة من النوع Date أو Date32 أو DateTime (التي لا تحتوي على أجزاء كسرية من الثانية) أو من النوع DateTime64 بدقة تساوي 0.
  • في إصدارات ClickHouse الأقدم من v25.1، تطبع %f عددًا من الخانات يساوي precision الخاصة بـ DateTime64 بدلًا من 6 خانات ثابتة.
  • في إصدارات ClickHouse الأقدم من v23.4، تطبع %M الدقيقة (00-59) بدلًا من الاسم الكامل للشهر (January-December).
البنية
الأسماء المستعارة: DATE_FORMAT الوسيطات
  • datetime — تاريخ أو تاريخ ووقت المراد تنسيقه. Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64
  • format — سلسلة تنسيق تحتوي على حقول استبدال. String
  • timezone — اختياري. اسم المنطقة الزمنية للوقت المنسَّق. String
القيمة المُعادة يعيد قيم التاريخ والوقت وفقًا للتنسيق المحدد. String أمثلة تنسيق التاريخ باستخدام العنصر النائب للسنة
Query
Response
تنسيق DateTime64 بأجزاء من الثانية
Query
Response
التنسيق باستخدام المنطقة الزمنية
Query
Response

formatDateTimeInJodaSyntax

أُضيفت في: v20.1.0 تُشبه formatDateTime، إلا أنها تنسّق قيم التاريخ والوقت بأسلوب Joda بدلًا من أسلوب MySQL. راجع توثيق Joda Time. العملية العكسية لهذه الدالة هي parseDateTimeInJodaSyntax. باستخدام حقول الاستبدال، يمكنك تحديد نمط للسلسلة الناتجة. حقول الاستبدال: البنية