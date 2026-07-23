Europe/Amsterdam. وفي هذه الحالة، تكون المنطقة الزمنية المستخدمة هي المنطقة المحددة بدلًا من المنطقة الزمنية المحلية (الافتراضية).
مثال
SELECT
toDateTime('2016-06-15 23:00:00') AS time,
toDate(time) AS date_local,
toDate(time, 'Asia/Yekaterinburg') AS date_yekat,
toString(time, 'US/Samoa') AS time_samoa
┌────────────────time─┬─date_local─┬─date_yekat─┬─time_samoa──────────┐
│ 2016-06-15 23:00:00 │ 2016-06-15 │ 2016-06-16 │ 2016-06-15 09:00:00 │
└─────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘
لتحقيق التوافق مع معيار SQL، يمكن استخدام الدوال التالية دون أقواس:
NOW و
CURRENT_TIMESTAMP و
LOCALTIME و
LOCALTIMESTAMP و
TODAY و
CURRENT_DATE.
أُضيف في: v22.11.0 يعيد التاريخ والوقت الحاليَّين في لحظة تحليل الاستعلام. وهذه الدالة عبارة عن تعبير ثابت. تعطي هذه الدالة النتيجة نفسها التي تعطيها
UTCTimestamp
now('UTC'). وقد أُضيفت فقط لدعم MySQL. ويُعد
now الخيار المفضّل.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
الأسماء المستعارة:
UTCTimestamp()
UTC_timestamp
الوسائط
- لا يوجد.
DateTime
أمثلة
الحصول على الطابع الزمني الحالي بتوقيت UTC
Query
SELECT UTCTimestamp()
Response
┌──────UTCTimestamp()─┐
│ 2024-05-28 08:32:09 │
└─────────────────────┘
أُضيف في: v23.9.0 يحوّل رقمًا يتضمن السنة والشهر واليوم إلى
YYYYMMDDToDate
Date.
هذه الدالة هي عكس الدالة
toYYYYMMDD().
تكون النتيجة غير معرّفة إذا كان الإدخال لا يمثّل قيمة Date صالحة.
البنية
الوسائط القيمة المُعادة يُرجع قيمة من نوع
YYYYMMDDToDate(YYYYMMDD)
Date من الوسائط المقدَّمة
Date
أمثلة
مثال
Query
SELECT YYYYMMDDToDate(20230911);
Response
┌─toYYYYMMDD(20230911)─┐
│ 2023-09-11 │
└──────────────────────┘
أُضيف في: v23.9.0 يحوِّل رقمًا يتضمن السنة والشهر واليوم إلى
YYYYMMDDToDate32
Date32.
هذه الدالة هي عكس الدالة
toYYYYMMDD().
يكون الناتج غير معرّف إذا لم يُشفِّر الإدخال قيمة
Date32 صالحة.
الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة تُرجِع قيمة
YYYYMMDDToDate32(YYYYMMDD)
Date32 من الوسائط المُدخلة
Date32
أمثلة
مثال
Query
SELECT YYYYMMDDToDate32(20000507);
Response
┌─YYYYMMDDToDate32(20000507)─┐
│ 2000-05-07 │
└────────────────────────────┘
أُضيفت في: v23.9.0 تحوّل رقمًا يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية إلى
YYYYMMDDhhmmssToDateTime
DateTime.
هذه الدالة هي عكس الدالة
toYYYYMMDDhhmmss().
يكون الناتج غير معرّف إذا كان الإدخال لا يمثّل قيمة
DateTime صالحة.
البنية
الوسائط
YYYYMMDDhhmmssToDateTime(YYYYMMDDhhmmss[, timezone])
YYYYMMDDhhmmss— رقم يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
timezone— اسم المنطقة الزمنية.
String
DateTime من الوسائط المحددة
DateTime
أمثلة
مثال
Query
SELECT YYYYMMDDToDateTime(20230911131415);
Response
┌──────YYYYMMDDhhmmssToDateTime(20230911131415)─┐
│ 2023-09-11 13:14:15 │
└───────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v23.9.0 تحوّل رقمًا يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية إلى
YYYYMMDDhhmmssToDateTime64
DateTime64.
هذه الدالة هي عكس الدالة
toYYYYMMDDhhmmss().
يكون الناتج غير معرّف إذا كان الإدخال لا يرمّز قيمة
DateTime64 صالحة.
الصيغة
المعاملات
YYYYMMDDhhmmssToDateTime64(YYYYMMDDhhmmss[, precision[, timezone]])
YYYYMMDDhhmmss— رقم يحتوي على السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
precision— دقة الجزء الكسري (0-9).
UInt8
timezone— اسم المنطقة الزمنية.
String
DateTime64 من المعاملات المحددة
DateTime64
أمثلة
مثال
Query
SELECT YYYYMMDDhhmmssToDateTime64(20230911131415, 3, 'Asia/Istanbul');
Response
┌─YYYYMMDDhhmm⋯/Istanbul')─┐
│ 2023-09-11 13:14:15.000 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v23.9.0 يضيف الفاصل الزمني إلى التاريخ المُقدَّم، أو التاريخ مع الوقت، أو التاريخ أو التاريخ مع الوقت المُمثَّل كسلسلة نصية. إذا أسفرت الإضافة عن قيمة تقع خارج حدود نوع البيانات، فستكون النتيجة غير معرّفة. الصيغة
addDate
المعاملات
addDate(datetime, interval)
datetime— التاريخ أو التاريخ مع الوقت الذي يُضاف إليه
interval.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64أو
String
interval— الفترة الزمنية المراد إضافتها.
Interval
interval إلى
datetime.
Date أو
Date32 أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
إضافة فترة زمنية إلى تاريخ
Query
SELECT addDate(toDate('2018-01-01'), INTERVAL 3 YEAR)
Response
┌─addDate(toDa⋯valYear(3))─┐
│ 2021-01-01 │
└──────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تضيف عددًا محددًا من الأيام إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُرمَّز كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُرمَّز كسلسلة نصية. البنية
addDays
الوسائط
addDays(datetime, num)
datetime— تاريخ أو تاريخ مع وقت يُراد إضافة العدد المحدد من الأيام إليه.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64أو
String
num— عدد الأيام المراد إضافتها.
(U)Int*أو
Float*
datetime بعد إضافة
num يومًا إليه.
Date أو
Date32 أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
إضافة أيام إلى أنواع تاريخ مختلفة
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addDays(date, 5) AS add_days_with_date,
addDays(date_time, 5) AS add_days_with_date_time,
addDays(date_time_string, 5) AS add_days_with_date_time_string
استخدام صيغة INTERVAL البديلة
Response
┌─add_days_with_date─┬─add_days_with_date_time─┬─add_days_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-06 │ 2024-01-06 00:00:00 │ 2024-01-06 00:00:00.000 │
└────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 day)
Response
┌─plus(CAST('1⋯valDay(10))─┐
│ 1998-06-26 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يضيف عددًا محددًا من الساعات إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُرمَّز كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُرمَّزَين كسلسلة نصية. الصيغة
addHours
الوسائط
addHours(datetime, num)
datetime— تاريخ أو تاريخ مع وقت يُضاف إليه عدد الساعات المحدد.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64أو
String
num— عدد الساعات المراد إضافتها.
(U)Int*أو
Float*
datetime بعد إضافة
num ساعة إليه.
DateTime أو
DateTime64(3)
أمثلة
إضافة ساعات إلى أنواع تاريخ مختلفة
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addHours(date, 12) AS add_hours_with_date,
addHours(date_time, 12) AS add_hours_with_date_time,
addHours(date_time_string, 12) AS add_hours_with_date_time_string
استخدام البنية البديلة لـ INTERVAL
Response
┌─add_hours_with_date─┬─add_hours_with_date_time─┬─add_hours_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-01 12:00:00 │ 2024-01-01 12:00:00 │ 2024-01-01 12:00:00.000 │
└─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 hour)
Response
┌─plus(CAST('1⋯alHour(10))─┐
│ 1998-06-16 10:00:00 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v22.11.0 يضيف فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى أو إلى Tuple من الفترات الزمنية.
addInterval
الصيغة
ستُدمج الفترات الزمنية من النوع نفسه في فترة زمنية واحدة. على سبيل المثال، إذا تم تمرير
toIntervalDay(1) و
toIntervalDay(2)، فستكون النتيجة
(3) بدلًا من
(1,1).
الوسائط
addInterval(interval_1, interval_2)
interval_1— قيمة Interval الأولى أو
Tupleمن قيم
Interval.
Intervalأو
Tuple(Interval)
interval_2— قيمة Interval الثانية المراد إضافتها.
Interval
Tuple من قيم
Interval
Tuple(Interval)
أمثلة
إضافة فواصل زمنية
Query
SELECT addInterval(INTERVAL 1 DAY, INTERVAL 1 MONTH);
SELECT addInterval((INTERVAL 1 DAY, INTERVAL 1 YEAR), INTERVAL 1 MONTH);
SELECT addInterval(INTERVAL 2 DAY, INTERVAL 1 DAY)
Response
┌─addInterval(toIntervalDay(1), toIntervalMonth(1))─┐
│ (1,1) │
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌─addInterval((toIntervalDay(1), toIntervalYear(1)), toIntervalMonth(1))─┐
│ (1,1,1) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─addInterval(toIntervalDay(2), toIntervalDay(1))─┐
│ (3) │
└─────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v22.6.0 يضيف عددًا محددًا من الميكروثواني إلى تاريخ ووقت، أو إلى تاريخ ووقت مُرمَّز كسلسلة نصية. البنية
addMicroseconds
الوسائط
addMicroseconds(datetime, num)
datetime— تاريخ ووقت يُضاف إليه العدد المحدد من الميكروثواني.
DateTimeأو
DateTime64أو
String
num— عدد الميكروثواني المطلوب إضافته.
(U)Int*أو
Float*
date_time بعد إضافة
num من الميكروثواني
DateTime64
أمثلة
إضافة ميكروثوانٍ إلى أنواع مختلفة من التاريخ والوقت
Query
WITH
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addMicroseconds(date_time, 1000000) AS add_microseconds_with_date_time,
addMicroseconds(date_time_string, 1000000) AS add_microseconds_with_date_time_string
استخدام صيغة INTERVAL البديلة
Response
┌─add_microseconds_with_date_time─┬─add_microseconds_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-01 00:00:01.000000 │ 2024-01-01 00:00:01.000000 │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::DateTime, INTERVAL 10 microsecond)
Response
┌─plus(CAST('19⋯osecond(10))─┐
│ 1998-06-16 00:00:00.000010 │
└────────────────────────────┘
أُضيفت في: v22.6.0 تضيف عددًا محددًا من المللي ثانية إلى قيمة تاريخ ووقت أو إلى تاريخ ووقت مُرمَّزَين كسلسلة نصية. البنية
addMilliseconds
الوسائط
addMilliseconds(datetime, num)
datetime— تاريخ ووقت يُضاف إليه العدد المحدد من المللي ثانية.
DateTimeأو
DateTime64أو
String
num— عدد المللي ثانية المطلوب إضافته.
(U)Int*أو
Float*
datetime بعد إضافة
num مللي ثانية إليه
DateTime64
أمثلة
إضافة مللي ثانية إلى أنواع مختلفة من التاريخ والوقت
Query
WITH
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addMilliseconds(date_time, 1000) AS add_milliseconds_with_date_time,
addMilliseconds(date_time_string, 1000) AS add_milliseconds_with_date_time_string
استخدام صيغة INTERVAL البديلة
Response
┌─add_milliseconds_with_date_time─┬─add_milliseconds_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-01 00:00:01.000 │ 2024-01-01 00:00:01.000 │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::DateTime, INTERVAL 10 millisecond)
Response
┌─plus(CAST('1⋯second(10))─┐
│ 1998-06-16 00:00:00.010 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يضيف عددًا محددًا من الدقائق إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُرمَّز كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُرمَّز كسلسلة نصية. البنية
addMinutes
الوسيطات
addMinutes(datetime, num)
datetime— تاريخ أو قيمة تاريخ/وقت يُضاف إليها العدد المحدد من الدقائق.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64أو
String
num— عدد الدقائق المراد إضافتها.
(U)Int*أو
Float*
datetime بعد إضافة
num دقيقةً إليه.
DateTime أو
DateTime64(3)
أمثلة
إضافة دقائق إلى أنواع تاريخ مختلفة
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addMinutes(date, 20) AS add_minutes_with_date,
addMinutes(date_time, 20) AS add_minutes_with_date_time,
addMinutes(date_time_string, 20) AS add_minutes_with_date_time_string
استخدام البنية البديلة لـ INTERVAL
Response
┌─add_minutes_with_date─┬─add_minutes_with_date_time─┬─add_minutes_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-01 00:20:00 │ 2024-01-01 00:20:00 │ 2024-01-01 00:20:00.000 │
└───────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 minute)
Response
┌─plus(CAST('1⋯Minute(10))─┐
│ 1998-06-16 00:10:00 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يضيف عددًا محددًا من الأشهر إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ أو تاريخ ووقت مُرمَّزَين كسلسلة نصية. الصيغة
addMonths
الوسائط
addMonths(datetime, num)
datetime— تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة عدد محدد من الأشهر إليه.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64أو
String
num— عدد الأشهر المراد إضافتها.
(U)Int*أو
Float*
datetime بعد إضافة
num من الأشهر إليه
Date أو
Date32 أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
إضافة أشهر إلى أنواع تاريخ مختلفة
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addMonths(date, 6) AS add_months_with_date,
addMonths(date_time, 6) AS add_months_with_date_time,
addMonths(date_time_string, 6) AS add_months_with_date_time_string
استخدام صيغة INTERVAL البديلة
Response
┌─add_months_with_date─┬─add_months_with_date_time─┬─add_months_with_date_time_string─┐
│ 2024-07-01 │ 2024-07-01 00:00:00 │ 2024-07-01 00:00:00.000 │
└──────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 month)
Response
┌─plus(CAST('1⋯lMonth(10))─┐
│ 1999-04-16 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في الإصدار: v22.6.0 يضيف عددًا محددًا من النانوثواني إلى تاريخ ووقت أو إلى تاريخ ووقت مُرمَّزَين كسلسلة نصية. الصيغة
addNanoseconds
الوسيطات
addNanoseconds(datetime, num)
datetime— قيمة تاريخ ووقت يُراد إضافة العدد المحدد من النانوثواني إليها.
DateTimeأو
DateTime64أو
String
num— عدد النانوثواني المراد إضافتها.
(U)Int*أو
Float*
datetime بعد إضافة
num من النانوثواني إليه من النوع
DateTime64
أمثلة
إضافة نانوثوانٍ إلى أنواع مختلفة من التاريخ والوقت
Query
WITH
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addNanoseconds(date_time, 1000) AS add_nanoseconds_with_date_time,
addNanoseconds(date_time_string, 1000) AS add_nanoseconds_with_date_time_string
استخدام الصياغة البديلة لـ INTERVAL
Response
┌─add_nanoseconds_with_date_time─┬─add_nanoseconds_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-01 00:00:00.000001000 │ 2024-01-01 00:00:00.000001000 │
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::DateTime, INTERVAL 1000 nanosecond)
Response
┌─plus(CAST('199⋯osecond(1000))─┐
│ 1998-06-16 00:00:00.000001000 │
└───────────────────────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يضيف عددًا محددًا من أرباع السنة إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُرمَّز كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُرمَّز كسلسلة نصية. الصيغة
addQuarters
الوسيطات
addQuarters(datetime, num)
datetime— تاريخ أو تاريخ ووقت يُضاف إليه العدد المحدد من أرباع السنة.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64أو
String
num— عدد أرباع السنة المطلوب إضافتها.
(U)Int*أو
Float*
datetime بعد إضافة
num من أرباع السنة إليه
Date أو
Date32 أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
إضافة أرباع السنة إلى أنواع مختلفة من التاريخ
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addQuarters(date, 1) AS add_quarters_with_date,
addQuarters(date_time, 1) AS add_quarters_with_date_time,
addQuarters(date_time_string, 1) AS add_quarters_with_date_time_string
استخدام صيغة INTERVAL البديلة
Response
┌─add_quarters_with_date─┬─add_quarters_with_date_time─┬─add_quarters_with_date_time_string─┐
│ 2024-04-01 │ 2024-04-01 00:00:00 │ 2024-04-01 00:00:00.000 │
└────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 quarter)
Response
┌─plus(CAST('1⋯uarter(10))─┐
│ 2000-12-16 │
└──────────────────────────┘
قُدِّم في: v1.1.0 يضيف عددًا محددًا من الثواني إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ مُمثَّل كسلسلة نصية، أو تاريخ ووقت مُمثَّل كسلسلة نصية. الصيغة
addSeconds
الوسيطات
addSeconds(datetime, num)
datetime— تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة العدد المحدد من الثواني إليه.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64أو
String
num— عدد الثواني المراد إضافته.
(U)Int*أو
Float*
datetime بعد إضافة
num ثانية إليه.
DateTime أو
DateTime64(3)
أمثلة
إضافة ثوانٍ إلى أنواع تاريخ متعددة
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addSeconds(date, 30) AS add_seconds_with_date,
addSeconds(date_time, 30) AS add_seconds_with_date_time,
addSeconds(date_time_string, 30) AS add_seconds_with_date_time_string
استخدام الصياغة البديلة لـ INTERVAL
Response
┌─add_seconds_with_date─┬─add_seconds_with_date_time─┬─add_seconds_with_date_time_string─┐
│ 2024-01-01 00:00:30 │ 2024-01-01 00:00:30 │ 2024-01-01 00:00:30.000 │
└───────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 second)
Response
┌─dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 second)─┐
│ 1998-06-16 00:00:10 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v22.11.0 يضيف بالتتابع Tuple من قيم interval إلى تاريخ أو تاريخ مع وقت. البنية
addTupleOfIntervals
الوسيطات
addTupleOfIntervals(datetime, intervals)
datetime— تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة الفترات إليه.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
intervals—
Tupleمن الفترات لإضافتها إلى
datetime.
Tuple(Interval)
date بعد إضافة
intervals
Date أو
Date32 أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
إضافة Tuple من الفترات إلى تاريخ
Query
WITH toDate('2018-01-01') AS date
SELECT addTupleOfIntervals(date, (INTERVAL 1 DAY, INTERVAL 1 MONTH, INTERVAL 1 YEAR))
Response
┌─addTupleOfIntervals(date, (toIntervalDay(1), toIntervalMonth(1), toIntervalYear(1)))─┐
│ 2019-02-02 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 يضيف عددًا محددًا من الأسابيع إلى تاريخ، أو تاريخ مع وقت، أو تاريخ أو تاريخ مع وقت مُشفَّر كسلسلة نصية. الصيغة
addWeeks
الوسيطات
addWeeks(datetime, num)
datetime— تاريخ أو تاريخ يتضمن وقتًا لإضافة العدد المحدد من الأسابيع إليه.
Dateor
Date32or
DateTimeor
DateTime64or
String
num— عدد الأسابيع المراد إضافتها.
(U)Int*or
Float*
datetime بعد إضافة
num من الأسابيع إليه
Date or
Date32 or
DateTime or
DateTime64
أمثلة
إضافة أسابيع إلى أنواع مختلفة من التواريخ
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addWeeks(date, 5) AS add_weeks_with_date,
addWeeks(date_time, 5) AS add_weeks_with_date_time,
addWeeks(date_time_string, 5) AS add_weeks_with_date_time_string
استخدام الصياغة البديلة لـ INTERVAL
Response
┌─add_weeks_with_date─┬─add_weeks_with_date_time─┬─add_weeks_with_date_time_string─┐
│ 2024-02-05 │ 2024-02-05 00:00:00 │ 2024-02-05 00:00:00.000 │
└─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 week)
Response
┌─plus(CAST('1⋯alWeek(10))─┐
│ 1998-08-25 │
└──────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تضيف عددًا محددًا من السنوات إلى تاريخ، أو تاريخ ووقت، أو تاريخ أو تاريخ ووقت ممثَّلَين كسلسلة نصية. البنية
addYears
الوسيطات
addYears(datetime, num)
datetime— تاريخ أو تاريخ مع وقت لإضافة العدد المحدد من السنوات إليه.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64أو
String
num— عدد السنوات المراد إضافتها.
(U)Int*أو
Float*
datetime بعد إضافة
num سنة إليه.
Date أو
Date32 أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
إضافة سنوات إلى أنواع تاريخ مختلفة
Query
WITH
toDate('2024-01-01') AS date,
toDateTime('2024-01-01 00:00:00') AS date_time,
'2024-01-01 00:00:00' AS date_time_string
SELECT
addYears(date, 1) AS add_years_with_date,
addYears(date_time, 1) AS add_years_with_date_time,
addYears(date_time_string, 1) AS add_years_with_date_time_string
استخدام البنية البديلة لـ INTERVAL
Response
┌─add_years_with_date─┬─add_years_with_date_time─┬─add_years_with_date_time_string─┐
│ 2025-01-01 │ 2025-01-01 00:00:00 │ 2025-01-01 00:00:00.000 │
└─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Query
SELECT dateAdd('1998-06-16'::Date, INTERVAL 10 year)
Response
┌─plus(CAST('1⋯alYear(10))─┐
│ 2008-06-16 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v23.1.0 يعيد مكوّن الوحدة من الفرق بين
age
startdate و
enddate.
ويُحسب الفرق باستخدام دقة مقدارها 1 نانوثانية.
على سبيل المثال، يكون الفرق بين 2021-12-29 و2022-01-01 هو 3 أيام لوحدة اليوم،
و0 شهرًا لوحدة الشهر، و0 سنة لوحدة السنة.
كبديل للدالة age، راجع الدالة
dateDiff.
البنية
المعاملات
age('unit', startdate, enddate[, timezone])
unit— نوع الفاصل الزمني للنتيجة.
|Unit
|القيم الممكنة
|nanosecond
nanosecond,
nanoseconds,
ns
|microsecond
microsecond,
microseconds,
us,
u
|millisecond
millisecond,
milliseconds,
ms
|second
second,
seconds,
ss,
s
|minute
minute,
minutes,
mi,
n
|hour
hour,
hours,
hh,
h
|day
day,
days,
dd,
d
|week
week,
weeks,
wk,
ww
|month
month,
months,
mm,
m
|quarter
quarter,
quarters,
qq,
q
|year
year,
years,
yyyy,
yy
startdate— أول قيمة زمنية للطرح (المطروح).
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
enddate— ثاني قيمة زمنية يُطرح منها (المطروح منه).
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
timezone— اختياري. اسم المنطقة الزمنية. إذا تم تحديده، فسيُطبَّق على كلٍّ من startdate و enddate. وإذا لم يتم تحديده، فستُستخدم المنطقتان الزمنيتان لـ startdate و enddate. وإذا لم تكونا متماثلتين، فالنتيجة غير محددة.
String
Int32
أمثلة
حساب العمر بالساعات
Query
SELECT age('hour', toDateTime('2018-01-01 22:30:00'), toDateTime('2018-01-02 23:00:00'))
حساب العمر بوحدات مختلفة
Response
┌─age('hour', toDateTime('2018-01-01 22:30:00'), toDateTime('2018-01-02 23:00:00'))─┐
│ 24 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
toDate('2022-01-01') AS e,
toDate('2021-12-29') AS s,
age('day', s, e) AS day_age,
age('month', s, e) AS month_age,
age('year', s, e) AS year_age
Response
┌──────────e─┬──────────s─┬─day_age─┬─month_age─┬─year_age─┐
│ 2022-01-01 │ 2021-12-29 │ 3 │ 0 │ 0 │
└────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────┘
قُدِّم في: v24.7.0 يغيّر مكوّن اليوم في قيمة من النوع Date أو في قيمة تاريخ ووقت. الصياغة
changeDay
المعاملات
changeDay(date_or_datetime, value)
date_or_datetime— القيمة المطلوب تغييرها.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
value— القيمة الجديدة.
(U)Int*
date_or_datetime مع تعديل مكوّن اليوم.
Date أو
Date32 أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT changeDay('2024-01-31'::DateTime, 15)
Response
2024-01-15 00:00:00
أُضيفت في: v24.7.0 تُغيّر مكوّن الساعة في قيمة من نوع تاريخ أو تاريخ ووقت. البنية
changeHour
الوسيطات
changeHour(date_or_datetime, value)
date_or_datetime— القيمة المراد تغييرها.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
value— القيمة الجديدة.
(U)Int*
date_or_datetime مع تعديل مكوّن الساعة.
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT changeHour('2024-01-01 12:00:00'::DateTime, 5)
Response
2024-01-01 05:00:00
أُضيف في: v24.7.0 يُغيّر مكوّن الدقائق في
changeMinute
date or date time.
البنية
المعاملات
changeMinute(date_or_datetime, value)
date_or_datetime— القيمة المراد تغييرها.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
value— القيمة الجديدة.
(U)Int*
date_or_datetime بعد تعديل مكوّن الدقيقة.
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT changeMinute('2024-01-01 12:30:00'::DateTime, 45)
Response
2024-01-01 12:45:00
استُحدث في: v24.7.0 يُغيّر مكوّن الشهر في قيمة من نوع تاريخ أو تاريخ ووقت. البنية
changeMonth
الوسيطات
changeMonth(date_or_datetime, value)
date_or_datetime— القيمة المراد تغييرها.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
value— القيمة الجديدة.
(U)Int*
date_or_datetime مع تعديل مكوّن الشهر.
Date أو
Date32 أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT changeMonth('2024-01-01'::DateTime, 12)
Response
2024-12-01 00:00:00
أُضيف في: v24.7.0 يُغيّر مكوّن الثواني في قيمة من نوع date أو date time. البنية
changeSecond
الوسيطات
changeSecond(date_or_datetime, value)
date_or_datetime— القيمة المراد تغييرها.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
value— القيمة الجديدة.
(U)Int*
date_or_datetime مع تعديل مكوّن الثواني.
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT changeSecond('2024-01-01 12:30:45'::DateTime, 15)
Response
2024-01-01 12:30:15
قُدِّمت في: v24.7.0 تُغيِّر مكوّن السنة في قيمة من نوع Date أو DateTime. الصياغة
changeYear
الوسيطات
changeYear(date_or_datetime, value)
date_or_datetime— القيمة المراد تغييرها.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
value— القيمة الجديدة.
(U)Int*
date_or_datetime مع تعديل مكوّن السنة.
Date أو
Date32 أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT changeYear('2024-01-01'::DateTime, 2023)
Response
2023-01-01 00:00:00
تم تقديمه في: v23.4.0 يعيد عدد حدود
dateDiff
unit المحددة التي جرى تجاوزها بين
startdate و
enddate.
يُحسب الفرق باستخدام الوحدات النسبية. على سبيل المثال، الفرق بين 2021-12-29 و2022-01-01 هو 3 أيام للوحدة day
(راجع
toRelativeDayNum)، وشهر واحد للوحدة month (راجع
toRelativeMonthNum)، وسنة واحدة للوحدة year
(راجع
toRelativeYearNum).
إذا جرى تحديد الوحدة
week، فإن
dateDiff يفترض أن الأسابيع تبدأ يوم الاثنين.
لاحظ أن هذا السلوك يختلف عن سلوك الدالة
toWeek()، حيث تبدأ الأسابيع افتراضيًا يوم الأحد.
كبديل لـ
dateDiff، راجع الدالة
age.
البنية
الأسماء المستعارة:
dateDiff(unit, startdate, enddate[, timezone])
timestampDiff,
TIMESTAMP_DIFF,
DATE_DIFF,
date_diff,
timestamp_diff
المعاملات
unit— نوع الفاصل الزمني المستخدم في النتيجة.
|الوحدة
|القيم الممكنة
|نانوثانية
nanosecond,
nanoseconds,
ns
|ميكروثانية
microsecond,
microseconds,
us,
u
|مللي ثانية
millisecond,
milliseconds,
ms
|ثانية
second,
seconds,
ss,
s
|دقيقة
minute,
minutes,
mi,
n
|ساعة
hour,
hours,
hh,
h
|يوم
day,
days,
dd,
d
|أسبوع
week,
weeks,
wk,
ww
|شهر
month,
months,
mm,
m
|ربع سنة
quarter,
quarters,
qq,
q
|سنة
year,
years,
yyyy,
yy
startdate— القيمة الزمنية الأولى التي تُطرح (المطروح).
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
enddate— القيمة الزمنية الثانية التي يُطرح منها (المطروح منه).
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
timezone— اختياري. اسم المنطقة الزمنية. إذا تم تحديده، فسيُطبَّق على كلٍّ من
startdateو
enddate. وإذا لم يتم تحديده، فستُستخدم المنطقتان الزمنيتان لـ
startdateو
enddate. وإذا لم تكونا متماثلتين، فستكون النتيجة غير محددة.
String
enddate و
startdate معبَّرًا عنه بوحدة
unit.
Int64
أمثلة
حساب فرق التاريخ بالساعات
Query
SELECT dateDiff('hour', toDateTime('2018-01-01 22:00:00'), toDateTime('2018-01-02 23:00:00')) AS res
احسب الفرق بين التواريخ بوحدات مختلفة
Response
┌─res─┐
│ 25 │
└─────┘
Query
SELECT
toDate('2022-01-01') AS e,
toDate('2021-12-29') AS s,
dateDiff('day', s, e) AS day_diff,
dateDiff('month', s, e) AS month_diff,
dateDiff('year', s, e) AS year_diff
Response
┌──────────e─┬──────────s─┬─day_diff─┬─month_diff─┬─year_diff─┐
│ 2022-01-01 │ 2021-12-29 │ 3 │ 1 │ 1 │
└────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────────┘
أُضيف في: v21.7.0 يعيد الجزء المحدد من التاريخ. القيم الممكنة:
dateName
- ‘year’
- ‘quarter’
- ‘month’
- ‘week’
- ‘dayofyear’
- ‘day’
- ‘weekday’
- ‘hour’
- ‘minute’
- ‘second’
المعاملات
dateName(date_part, date[, timezone])
date_part— جزء التاريخ الذي تريد استخراجه.
String
datetime— قيمة تاريخ أو تاريخ ووقت.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
timezone— اختياري. المنطقة الزمنية.
String
String
أمثلة
استخراج أجزاء مختلفة من التاريخ
Query
WITH toDateTime('2021-04-14 11:22:33') AS date_value
SELECT
dateName('year', date_value),
dateName('month', date_value),
dateName('day', date_value)
Response
┌─dateName('year', date_value)─┬─dateName('month', date_value)─┬─dateName('day', date_value)─┐
│ 2021 │ April │ 14 │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
أُضيفت في: v20.8.0 تقصّ قيمة تاريخ ووقت إلى الجزء المحدد من التاريخ. الصيغة
dateTrunc
الأسماء البديلة:
dateTrunc(unit, datetime[, timezone])
DATE_TRUNC
الوسيطات
unit— وحدة الفترة الزمنية المراد اقتطاع النتيجة إليها. القيم الممكنة:
nanosecond(فقط DateTime64)،
microsecond(فقط DateTime64)،
millisecond(فقط DateTime64)،
second،
minute،
hour،
day،
week،
month،
quarter،
year.
String
datetime— التاريخ والوقت.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
timezone— اختياري. اسم المنطقة الزمنية لقيمة التاريخ والوقت المعادة. إذا لم يتم تحديده، تستخدم الدالة المنطقة الزمنية الخاصة بالوسيطة
datetime.
String
أمثلة الاقتطاع من دون منطقة زمنية
|وسيطة
unit
|وسيطة
datetime
|نوع الإرجاع
|Year, Quarter, Month, Week
Date32 أو
DateTime64 أو
Date أو
DateTime
Date32 أو
Date
|Day, Hour, Minute, Second
Date32،
DateTime64،
Date، أو
DateTime
DateTime64 أو
DateTime
|Millisecond, Microsecond,
|أي قيمة
DateTime64
|Nanosecond
|بمقياس 3 أو 6 أو 9
Query
SELECT now(), dateTrunc('hour', now());
الاقتطاع مع تحديد المنطقة الزمنية
Response
┌───────────────now()─┬─dateTrunc('hour', now())──┐
│ 2020-09-28 10:40:45 │ 2020-09-28 10:00:00 │
└─────────────────────┴───────────────────────────┘
Query
SELECT now(), dateTrunc('hour', now(), 'Asia/Istanbul');
Response
┌───────────────now()─┬─dateTrunc('hour', now(), 'Asia/Istanbul')──┐
│ 2020-09-28 10:46:26 │ 2020-09-28 13:00:00 │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 ينسّق تاريخًا أو تاريخًا مع وقت وفقًا لسلسلة التنسيق المحددة. يكون
formatDateTime
format تعبيرًا ثابتًا، لذا لا يمكنك استخدام عدة تنسيقات لعمود نتيجة واحد.
تستخدم
formatDateTime أسلوب تنسيق datetime الخاص بـ MySQL، راجع وثائق MySQL.
العملية العكسية لهذه الدالة هي
parseDateTime.
باستخدام حقول الاستبدال، يمكنك تحديد نمط للسلسلة الناتجة.
يوضح عمود المثال في الجدول أدناه نتيجة التنسيق للقيمة
2018-01-02 22:33:44.
حقول الاستبدال:
|العنصر النائب
|الوصف
|مثال
|%a
|الاسم المختصر ليوم الأسبوع (Mon-Sun)
|Mon
|%b
|الاسم المختصر للشهر (Jan-Dec)
|Jan
|%c
|الشهر كرقم صحيح (01-12)
|01
|%C
|السنة مقسومة على 100 ومحوّلة إلى عدد صحيح (00-99)
|20
|%d
|يوم الشهر مع أصفار بادئة (01-31)
|02
|%D
|تاريخ قصير بصيغة MM/DD/YY، ويكافئ %m/%d/%y
|01/02/18
|%e
|يوم الشهر مع مسافات بادئة (1-31)
|2
|%f
|الجزء الكسري من الثانية
|123456
|%F
|تاريخ قصير بصيغة YYYY-MM-DD، ويكافئ %Y-%m-%d
|2018-01-02
|%g
|تنسيق سنة من رقمين، متوافق مع ISO 8601
|18
|%G
|تنسيق سنة من أربعة أرقام لرقم الأسبوع وفق ISO
|2018
|%h
|الساعة بتنسيق 12 ساعة (01-12)
|09
|%H
|الساعة بتنسيق 24 ساعة (00-23)
|22
|%i
|الدقيقة (00-59)
|33
|%I
|الساعة بتنسيق 12 ساعة (01-12)
|10
|%j
|يوم السنة (001-366)
|002
|%k
|الساعة بتنسيق 24 ساعة (00-23)
|14
|%l
|الساعة بتنسيق 12 ساعة (01-12)
|09
|%m
|الشهر كرقم صحيح (01-12)
|01
|%M
|الاسم الكامل للشهر (January-December)
|January
|%n
|محرف سطر جديد
|%p
|مؤشر AM أو PM
|PM
|%Q
|الربع (1-4)
|1
|%r
|وقت 12 ساعة بصيغة HH:MM AM/PM، ويكافئ %h:%i %p
|10:30 PM
|%R
|وقت 24 ساعة بصيغة HH:MM، ويكافئ %H:%i
|22:33
|%s
|الثانية (00-59)
|44
|%S
|الثانية (00-59)
|44
|%t
|محرف tab أفقي
|%T
|تنسيق الوقت ISO 8601 (HH:MM:SS)، ويكافئ %H:%i:%S
|22:33:44
|%u
|يوم الأسبوع في ISO 8601 كرقم يبدأ فيه الاثنين من 1 (1-7)
|2
|%V
|رقم الأسبوع وفق ISO 8601 (01-53)
|01
|%w
|يوم الأسبوع كرقم صحيح يبدأ فيه الأحد من 0 (0-6)
|2
|%W
|الاسم الكامل ليوم الأسبوع (Monday-Sunday)
|Monday
|%y
|السنة، آخر رقمين (00-99)
|18
|%Y
|السنة
|2018
|%z
|إزاحة الوقت عن UTC بصيغة +HHMM أو -HHMM
|-0500
|%%
|علامة %
|%
- في إصدارات ClickHouse الأقدم من v23.4، تطبع
%fصفرًا واحدًا (0) إذا كانت القيمة المنسّقة من النوع Date أو Date32 أو DateTime (التي لا تحتوي على أجزاء كسرية من الثانية) أو من النوع DateTime64 بدقة تساوي 0.
- في إصدارات ClickHouse الأقدم من v25.1، تطبع
%fعددًا من الخانات يساوي precision الخاصة بـ DateTime64 بدلًا من 6 خانات ثابتة.
- في إصدارات ClickHouse الأقدم من v23.4، تطبع
%Mالدقيقة (00-59) بدلًا من الاسم الكامل للشهر (January-December).
الأسماء المستعارة:
formatDateTime(datetime, format[, timezone])
DATE_FORMAT
الوسيطات
datetime— تاريخ أو تاريخ ووقت المراد تنسيقه.
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
format— سلسلة تنسيق تحتوي على حقول استبدال.
String
timezone— اختياري. اسم المنطقة الزمنية للوقت المنسَّق.
String
String
أمثلة
تنسيق التاريخ باستخدام العنصر النائب للسنة
Query
SELECT formatDateTime(toDate('2010-01-04'), '%g')
تنسيق DateTime64 بأجزاء من الثانية
Response
┌─formatDateTime(toDate('2010-01-04'), '%g')─┐
│ 10 │
└────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT formatDateTime(toDateTime64('2010-01-04 12:34:56.123456', 7), '%f')
التنسيق باستخدام المنطقة الزمنية
Response
┌─formatDateTime(toDateTime64('2010-01-04 12:34:56.123456', 7), '%f')─┐
│ 1234560 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
now() AS ts,
time_zone,
formatDateTime(ts, '%T', time_zone) AS str_tz_time
FROM system.time_zones
WHERE time_zone LIKE 'Europe%'
LIMIT 10
Response
┌──────────────────ts─┬─time_zone─────────┬─str_tz_time─┐
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Amsterdam │ 21:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Andorra │ 21:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Astrakhan │ 23:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Athens │ 22:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Belfast │ 20:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Belgrade │ 21:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Berlin │ 21:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Bratislava │ 21:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Brussels │ 21:13:40 │
│ 2023-09-08 19:13:40 │ Europe/Bucharest │ 22:13:40 │
└─────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘
أُضيفت في: v20.1.0 تُشبه
formatDateTimeInJodaSyntax
formatDateTime، إلا أنها تنسّق قيم التاريخ والوقت بأسلوب Joda بدلًا من أسلوب MySQL. راجع توثيق Joda Time.
العملية العكسية لهذه الدالة هي
parseDateTimeInJodaSyntax.
باستخدام حقول الاستبدال، يمكنك تحديد نمط للسلسلة الناتجة.
حقول الاستبدال:
البنية
|العنصر النائب
|الوصف
|العرض
|أمثلة
|G
|العصر
|نص
|AD
|C
|قرن العصر (>=0)
|رقم
|20
|Y
|سنة العصر (>=0)
|سنة
|1996
|x
|سنة الأسبوع (غير مدعومة بعد)
|سنة
|1996
|w
|أسبوع سنة الأسبوع (غير مدعوم بعد)
|رقم
|27
|e
|يوم الأسبوع
|رقم
|2
|E
|يوم الأسبوع
|نص
|Tuesday; Tue
|y
|السنة
|سنة
|1996
|D
|اليوم من السنة
|رقم
|189
|M
|شهر السنة
|شهر
|July; Jul; 07
|d
|يوم الشهر
|رقم
|10
|a
|نصف اليوم
|نص
|PM
|K
|ساعة نصف اليوم (0~11)
|رقم
|0
|h
|ساعة نصف اليوم بنظام الساعة (1~12)
|رقم
|12
|H
|ساعة اليوم (0~23)
|رقم
|0
|k
|ساعة اليوم بنظام الساعة (1~24)
|رقم
|24
|m
|دقيقة الساعة
|رقم
|30
|s
|ثانية الدقيقة
|رقم
|55
|S
|جزء من الثانية
|رقم
|978
|z
|المنطقة الزمنية
|نص
|Eastern Standard Time; EST
|Z
|إزاحة المنطقة الزمنية
|منطقة
|-0800; -0812
|’
|إفلات للنص
|فاصل
|”
|علامة اقتباس مفردة
|قيمة حرفية
|’