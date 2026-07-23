الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يتضمن معلومات عن عدد الأحداث التي وقعت في النظام. على سبيل المثال، يمكنك في الجدول معرفة عدد استعلامات
الوصف
SELECT التي تمت معالجتها منذ بدء تشغيل ClickHouse server.
الأعمدة
مثال
SELECT * FROM system.events LIMIT 5
┌─event─────────────────────────────────┬─value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Query │ 12 │ Number of queries to be interpreted and potentially executed. Does not include queries that failed to parse or were rejected due to AST size limits, quota limits or limits on the number of simultaneously running queries. May include internal queries initiated by ClickHouse itself. Does not count subqueries. │
│ SelectQuery │ 8 │ Same as Query, but only for SELECT queries. │
│ FileOpen │ 73 │ Number of files opened. │
│ ReadBufferFromFileDescriptorRead │ 155 │ Number of reads (read/pread) from a file descriptor. Does not include sockets. │
│ ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes │ 9931 │ Number of bytes read from file descriptors. If the file is compressed, this will show the compressed data size. │
└───────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
انظر أيضًا
- system.asynchronous_metrics — يحتوي على مقاييس تُحسب دوريًا.
- system.metrics — يحتوي على مقاييس تُحسب فورًا.
- system.metric_log — يحتوي على سجل لقيم المقاييس من الجدولين
system.metricsو
system.events.
- المراقبة — المفاهيم الأساسية لمراقبة ClickHouse.
أوصاف الأحداث
عدد طلبات واجهة برمجة تطبيقات ACME الصادرة.
ACMEAPIRequests
عدد طلبات إصدار شهادات ACME.
ACMECertificateOrders
عدد طلبات HTTP المُرسلة إلى مزوّدي خدمات الذكاء الاصطناعي.
AIAPICalls
إجمالي رموز prompt المستخدمة في جميع استدعاءات دالة AI ضمن الاستعلام.
AIInputTokens
عدد عمليات القراءة عبر واجهة AIO في Linux أو FreeBSD
AIORead
عدد البايتات المقروءة عبر واجهة AIO في Linux أو FreeBSD
AIOReadBytes
عدد عمليات الكتابة عبر واجهة AIO في Linux أو FreeBSD
AIOWrite
عدد البايتات التي تمت كتابتها عبر واجهة AIO في Linux أو FreeBSD
AIOWriteBytes
إجمالي رموز الإكمال المستهلَكة عبر جميع استدعاءات دوال الذكاء الاصطناعي في الاستعلام.
AIOutputTokens
عدد الصفوف التي حصلت على نتيجة من الذكاء الاصطناعي.
الصفوف التي عالجها الذكاء الاصطناعي
عدد الصفوف التي أُسنِدت إليها قيمة افتراضية بسبب تجاوز الحصة أو حدوث خطأ.
AIRowsSkipped
عدد الاستعلامات المُولَّدة عشوائيًا التي حاول مُولِّد AST على جهة الخادم تنفيذها.
ASTFuzzerQueries
إجمالي عدد العناوين الجديدة في نتائج حلّ DNS لاتصالات HTTP
AddressesDiscovered
إجمالي عدد العناوين المنتهية الصلاحية التي لم تعد تظهر في نتائج حلّ DNS لاتصالات HTTP
العناوين المنتهية الصلاحية
إجمالي عدد العناوين التي تم تمييزها على أنها معطّلة بسبب أخطاء في اتصالات HTTP
العناوين التي تم تمييزها على أنها فاشلة
إجمالي الوقت المستغرق أثناء تجميع الأعمدة المُفرَزة
AggregatingSortedMilliseconds
عدد المرات التي جرى فيها أثناء وقت التشغيل تحويل جدول تجزئة التجميع أحادي المستوى إلى جدول ثنائي المستوى.
تحويل التجميع إلى مستويين
عدد جداول التجزئة التي جرى تهيئتها كثنائية المستوى للتجميع.
AggregationHashTablesInitializedAsTwoLevel
عدد الكتل التي طُبِّق عليها تحسين النطاقات المتساوية للمفاتيح
عدد الكتل التي طُبِّق عليها تحسين النطاقات المتساوية للمفاتيح
عدد العناصر التي خُصِّصت مسبقًا في جداول التجزئة لأغراض التجميع.
AggregationPreallocatedElementsInHashTables
عدد البايتات التي عبرت مُقيِّد المعدّل ‘max_network_bandwidth_for_all_users’.
AllUsersThrottlerBytes
إجمالي الوقت الذي ظل فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لآلية تقييد المعدّل الخاصة بـ
AllUsersThrottlerSleepMicroseconds
max_network_bandwidth_for_all_users.
إجمالي الوقت المستغرَق في تحليل فهرس أجزاء التصحيح
AnalyzePatchRangesMicroseconds
إجمالي الوقت المستغرَق لتطبيق أجزاء التصحيح على الكتل
ApplyPatchesMicroseconds
عدد البايتات المخصّصة لمنطقة الذاكرة Arena (تُستخدم في GROUP BY والعمليات المشابهة)
ArenaAllocBytes
عدد الكتل المخصّصة لذاكرة Arena (تُستخدم في GROUP BY والعمليات المشابهة)
ArenaAllocChunks
حجم البيانات، بالبايت، لاستعلامات INSERT غير المتزامنة.
AsyncInsertBytes
عدد المرات التي عُثر فيها على معرّف hash مكرر في ذاكرة التخزين المؤقت لمعرّفات hash الخاصة بالإدراج غير المتزامن.
AsyncInsertCacheHits
مماثل لـ InsertQuery، ولكنه مخصّص فقط لاستعلامات INSERT غير المتزامنة.
AsyncInsertQuery
عدد الصفوف التي أُدرجت بواسطة استعلامات INSERT غير المتزامنة.
AsyncInsertRows
إجمالي الوقت الذي انتظره الاستعلام بسبب مهام المُحمِّل غير المتزامن.
AsyncLoaderWaitMicroseconds
عدد الرسائل التي تم إسقاطها من سجل وحدة التحكم بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن
AsyncLoggingConsoleDroppedMessages
عدد الرسائل التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة لسجل وحدة التحكم، سواء تم قبولها أو إسقاطها
AsyncLoggingConsoleTotalMessages
عدد الرسائل التي أُسقِطت من سجلّ ملف الأخطاء بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن
AsyncLoggingErrorFileLogDroppedMessages
عدد الرسائل (المقبولة أو التي أُسقِطت) التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة لسجل ملف الأخطاء
AsyncLoggingErrorFileLogTotalMessages
عدد الرسائل التي أُسقِطت من سجل الملف بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن
AsyncLoggingFileLogDroppedMessages
عدد الرسائل (المقبولة أو التي أُسقطت) التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة لسجلّ الملف
AsyncLoggingFileLogTotalMessages
عدد الرسائل التي تم إسقاطها من syslog بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن
AsyncLoggingSyslogDroppedMessages
عدد الرسائل (المقبولة أو التي أُسقطت) التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة لـ syslog
إجمالي رسائل syslog للتسجيل غير المتزامن
عدد الرسائل التي أُسقِطت من
AsyncLoggingTextLogDroppedMessages
text_log بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن
عدد الرسائل (المقبولة أو المُسقطة) التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة الخاصة بـ text_log
AsyncLoggingTextLogTotalMessages
الوقت المستغرق في انتظار عمليات القراءة غير المتزامنة أثناء القراءة المحلية غير المتزامنة.
AsynchronousReadWaitMicroseconds
عدد البايتات التي جرى تجاهلها أثناء القراءة غير المتزامنة
AsynchronousReaderIgnoredBytes
الوقت المستغرق لانتظار عمليات القراءة البعيدة غير المتزامنة.
AsynchronousRemoteReadWaitMicroseconds
عدد استدعاءات CommitBlockList في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage
AzureCommitBlockList
عدد استدعاءات CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage
AzureCopyObject
عدد استدعاءات CreateContainer إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage.
AzureCreateContainer
عدد مرات استدعاء DeleteObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage.
AzureDeleteObjects
عدد استدعاءات GetObject لواجهة برمجة تطبيقات Azure.
AzureGetObject
عدد استدعاءات GetProperties لواجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage.
AzureGetProperties
عدد طلبات Azure GET التي حظرها مُقيِّد المعدل.
AzureGetRequestThrottlerBlocked
عدد طلبات Azure GET التي مرّت عبر مُقيِّد المعدل: المحظورة وغير المحظورة.
AzureGetRequestThrottlerCount
إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في حالة سكون امتثالًا لتقييد معدل طلبات GET في Azure.
AzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds
عدد استدعاءات ListObjects إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage.
AzureListObjects
عدد طلبات PUT في Azure التي حظرها مُقيِّد المعدل.
AzurePutRequestThrottlerBlocked
عدد طلبات Azure من نوع PUT التي مرّت عبر آلية تقييد المعدّل، سواء كانت محظورة أم غير محظورة.
AzurePutRequestThrottlerCount
إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في وضع السكون للالتزام بتقييد معدل طلبات Azure من نوع PUT.
AzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds
إجمالي الوقت الذي استغرقه انتظار طلبات القراءة من Azure.
AzureReadMicroseconds
عدد طلبات القراءة على Azure.
AzureReadRequestsCount
عدد أخطاء طلبات القراءة في Azure.
AzureReadRequestsErrors
عدد عمليات إعادة توجيه طلبات القراءة في Azure.
AzureReadRequestsRedirects
عدد طلبات القراءة في Azure التي تم تقييد معدلها.
تقييد معدل طلبات القراءة في Azure
عدد استدعاءات StageBlock في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage
AzureStageBlock
عدد استدعاءات Upload في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage
AzureUpload
إجمالي الوقت الذي تم قضاؤه في انتظار طلبات الكتابة إلى Azure.
AzureWriteMicroseconds
عدد طلبات الكتابة في Azure.
AzureWriteRequestsCount
عدد أخطاء طلبات الكتابة على Azure.
AzureWriteRequestsErrors
عدد مرات إعادة توجيه طلبات الكتابة في Azure.
AzureWriteRequestsRedirects
عدد طلبات الكتابة إلى Azure التي تم تقييد معدّلها.
AzureWriteRequestsThrottling
عدد المهام التي تعمل في الخلفية لتحميل العلامات
BackgroundLoadingMarksTasks
الوقت المستغرَق في إنشاء عناصر النسخ الاحتياطي لبيانات الجداول
BackupEntriesCollectorForTablesDataMicroseconds
الوقت المستغرَق في إنشاء عناصر النسخ الاحتياطي
BackupEntriesCollectorMicroseconds
الوقت المستغرَق في تنفيذ المهام اللاحقة بعد إنشاء عناصر النسخ الاحتياطي
BackupEntriesCollectorRunPostTasksMicroseconds
عدد المرات التي تمت فيها قراءة ملف ‘.lock’ أثناء إنشاء النسخة الاحتياطية
BackupLockFileReads
الوقت المستغرق في تجهيز معلومات الملفات لعناصر النسخ الاحتياطي
BackupPreparingFileInfosMicroseconds
إجمالي حجم الملفات التي تمت قراءتها محليًا لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطي
BackupReadLocalBytesToCalculateChecksums
عدد الملفات التي تمت قراءتها محليًا لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطي
BackupReadLocalFilesToCalculateChecksums
الوقت المستغرَق في قراءة البيانات الوصفية للنسخة الاحتياطية من ملف .backup
BackupReadMetadataMicroseconds
إجمالي حجم الملفات المقروءة من وحدات التخزين البعيدة لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطي
BackupReadRemoteBytesToCalculateChecksums
عدد الملفات المقروءة من الأقراص البعيدة لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطي
BackupReadRemoteFilesToCalculateChecksums
عدد البايتات التي مرّت عبر مُقيِّد المعدل ‘max_backup_bandwidth_for_server’.
BackupThrottlerBytes
إجمالي الوقت الذي نام فيه الاستعلام للامتثال لآلية تقييد المعدّل
BackupThrottlerSleepMicroseconds
max_backup_bandwidth_for_server.
الوقت المستغرَق لكتابة البيانات الوصفية للنسخة الاحتياطية في ملف .backup
BackupWriteMetadataMicroseconds
عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة للقراءة
BackupsOpenedForRead
عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة لغرض إلغاء القفل
BackupsOpenedForUnlock
عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة للكتابة
BackupsOpenedForWrite
عدد أخطاء قفل الكائنات الثنائية الكبيرة أثناء تنفيذ BlobCopier
BlobCopierThreadLockBlobsErrors
عدد الـ blobs المُعادة من تخزين البيانات الوصفية
BlobCopierThreadLockedBlobs
عدد أخطاء تسجيل الـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobCopier
BlobCopierThreadRecordBlobsErrors
عدد الـ blobs التي سُجِّلت عملية نسخها المتماثل بواسطة BlobCopier في تخزين البيانات الوصفية
BlobCopierThreadRecordedBlobs
عدد أخطاء النسخ المتماثل لكائنات blob التي حدثت أثناء تشغيل BlobCopier
BlobCopierThreadReplicateBlobsErrors
عدد الـ blobs التي نسخها BlobCopier
BlobCopierThreadReplicatedBlobs
عدد مرات تنفيذ خيط التنفيذ BlobCopier
BlobCopierThreadRuns
عدد أخطاء قفل كائنات blob التي حدثت أثناء تنفيذ BlobKiller
BlobKillerThreadLockBlobsErrors
عدد الـ blobs المُعادة من تخزين البيانات الوصفية
BlobKillerThreadLockedBlobs
عدد أخطاء تسجيل الـblobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobKiller
BlobKillerThreadRecordBlobsErrors
عدد الـblobs التي جرى تسجيل حذفها بواسطة BlobKiller في تخزين البيانات الوصفية
BlobKillerThreadRecordedBlobs
عدد أخطاء إزالة الـ blobs التي وقعت أثناء تنفيذ BlobKiller
BlobKillerThreadRemoveBlobsErrors
عدد مهام الحذف التي أنشأها BlobKiller
BlobKillerThreadRemoveTasks
عدد الـ blobs التي أزالها BlobKiller
BlobKillerThreadRemovedBlobs
عدد مرات تشغيل خيط التنفيذ BlobKiller
BlobKillerThreadRuns
إجمالي الوقت المستغرق في إنشاء الفهارس وجداول hash لتطبيق أجزاء التصحيح باستخدام وضع Join
BuildPatchesJoinMicroseconds
إجمالي الوقت المستغرَق في بناء الفهارس اللازمة لتطبيق أجزاء التصحيح في وضع Merge
BuildPatchesMergeMicroseconds
حجم البيانات التي جرى جلبها إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات بواسطة سلاسل تنفيذ خلفية مخصصة.
CacheWarmerBytesDownloaded
عدد أجزاء البيانات التي تم جلبها بالكامل بواسطة CacheWarmer.
CacheWarmerDataPartsDownloaded
البايتات التي كُتبت من المصدر (نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك) إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
CachedReadBufferCacheWriteBytes
الوقت المستغرق في كتابة البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
CachedReadBufferCacheWriteMicroseconds
وقت إعداد المخزن المؤقت
CachedReadBufferCreateBufferMicroseconds
البايتات المقروءة من مصدر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات. تُقرأ مقاطع ذاكرة التخزين المؤقت كاملةً من اليسار إلى اليمين، وقد نحتاج إلى التنزيل المسبق لجزء من مقطع لا صلة له بالمهمة الحالية لمجرد الوصول إلى البيانات المطلوبة
CachedReadBufferPredownloadedBytes
عدد البايتات المقروءة من مصدر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات لأغراض التنزيل المسبق (من نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك)
CachedReadBufferPredownloadedFromSourceBytes
الوقت المستغرق للقراءة لأغراض التنزيل المسبق من مصدر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات (من نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك)
CachedReadBufferPredownloadedFromSourceMicroseconds
عدد البايتات التي تمت قراءتها من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
CachedReadBufferReadFromCacheBytes
عدد مرات عثور عمليات القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات على البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت.
CachedReadBufferReadFromCacheHits
زمن القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
CachedReadBufferReadFromCacheMicroseconds
عدد مرات عدم العثور على البيانات المطلوبة عند القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات.
CachedReadBufferReadFromCacheMisses
البايتات المقروءة من مصدر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات (مثل نظام ملفات بعيد، وغيرها)
CachedReadBufferReadFromSourceBytes
الوقت المستغرق في القراءة من مصدر التخزين المؤقت لنظام الملفات (مثل نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك)
CachedReadBufferReadFromSourceMicroseconds
الوقت المستغرَق في انتظار مخزن القراءة المؤقت الداخلي (يشمل انتظار ذاكرة التخزين المؤقت)
CachedReadBufferWaitReadBufferMicroseconds
عدد البايتات المكتوبة من المصدر (نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك) إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
CachedWriteBufferCacheWriteBytes
الوقت المستغرَق في كتابة البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
CachedWriteBufferCacheWriteMicroseconds
عدد المرات التي وقع فيها خطأ عند محاولة إزالة العقدة المؤقتة. لا يُعد هذا مشكلة، لأن تنفيذنا لمكتبة ZooKeeper يضمن انتهاء الجلسة وإزالة العقدة.
CannotRemoveEphemeralNode
عدد لقطات مكدس الاستدعاءات التي أُسقِطت بواسطة محلل أداء الاستعلامات أو معالج الإشارات لأن القناة ممتلئة أو يتعذر الكتابة إليها.
CannotWriteToWriteBufferDiscard
إجمالي الوقت المستغرَق أثناء دمج الأعمدة المُرتَّبة
CoalescingSortedMilliseconds
إجمالي الوقت المستغرَق في طيّ الأعمدة المرتبة
CollapsingSortedMilliseconds
الوقت المستغرَق في الدالة cancel() لمهام منفّذ Common.
CommonBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds
الوقت المستغرَق في executeStep() ضمن مهام منفّذ Common.
CommonBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds
الوقت المستغرَق في إعادة تعيين المهمة الخاصة بالمنفّذ Common.
CommonBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds
الوقت المستغرق في انتظار اكتمال التنفيذ في منفّذ Common.
CommonBackgroundExecutorWaitMicroseconds
عدد البايتات المستخدمة في عملية تجميع التعبيرات.
CompileExpressionsBytes
إجمالي الوقت المستغرَق في تجميع التعبيرات إلى شيفرة LLVM.
CompileExpressionsMicroseconds
عدد مرات بدء تجميع شيفرة LLVM المُولَّدة (لإنشاء دالة مدمجة للتعبيرات المعقدة).
CompileFunction
عدد مرات تنفيذ دالة مُصرَّفة.
CompiledFunctionExecute
عدد الكتل المضغوطة (وهي كتل بيانات تُضغط كلٌّ منها بشكل مستقل عن الأخرى) المقروءة من مصادر مضغوطة (الملفات، الشبكة).
CompressedReadBufferBlocks
عدد البايتات غير المضغوطة (أي عدد البايتات بعد فك الضغط) التي تمت قراءتها من مصادر مضغوطة (الملفات، الشبكة).
CompressedReadBufferBytes
عدد المرات التي لم تتطابق فيها قيمة التحقق للكتلة المضغوطة.
CompressedReadBufferChecksumDoesntMatch
إجمالي الوقت المستغرَق في اكتشاف انقلابات البت الناتجة عن عدم تطابق قيمة التحقق للكتلة المضغوطة.
CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchMicroseconds
عدد المرات التي نتج فيها عدم تطابق قيمة التحقق لكتلة مضغوطة عن اختلاف في بت واحد.
CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchSingleBitMismatch
إجمالي عدد مرات خفض موارد CPU
ConcurrencyControlDownscales
إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار بسبب استباق فتحات CPU.
ConcurrencyControlPreemptedMicroseconds
إجمالي عدد استباقات CPU
استباقات CPU
عدد الاستعلامات التي تأخرت بسبب الضغط على سعة فتحات CPU. مؤشر على التزاحم — لا يشمل فترات انتظار التوسيع المؤجل على خادم لا يوجد عليه تنازع.
ConcurrencyControlQueriesDelayed
إجمالي عدد فتحات CPU التي جرى تخصيصها
ConcurrencyControlSlotsAcquired
إجمالي عدد فتحات CPU غير المتنافسة التي جرى الحصول عليها
ConcurrencyControlSlotsAcquiredNonCompeting
عدد فتحات CPU التي لم تُمنَح عند التخصيص بسبب ضغط السعة. لا يشمل الفتحات المؤجَّلة بسبب التخصيص الكسول.
ConcurrencyControlSlotsDelayed
عدد فتحات CPU الممنوحة استنادًا إلى ضمان خيط تنفيذ واحد لكل استعلام، وللاستعلامات التي يكون فيها الإعداد ‘use_concurrency_control’ = 0
ConcurrencyControlSlotsGranted
إجمالي عدد مرات زيادة موارد CPU
ConcurrencyControlUpscales
إجمالي الوقت الذي انتظره الاستعلام لتلبية طلبات الموارد الخاصة بفتحات CPU.
ConcurrencyControlWaitMicroseconds
إجمالي عدد فتحات الاستعلام التي جرى الحصول عليها
ConcurrentQuerySlotsAcquired
إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في انتظار توفّر فتحات للاستعلام
ConcurrentQueryWaitMicroseconds
إجمالي الوقت المستغرق في انتظار توفر فتحة في connection pool.
ConnectionPoolIsFullMicroseconds
عدد المرات التي جرى فيها الاستحواذ على قفل Context أو محاولة الاستحواذ عليه. هذا قفل عام.
ContextLock
زمن انتظار قفل السياق بالميكروثانية
ContextLockWaitMicroseconds
إجمالي عدد طلبات إسناد عمليات الدمج
CoordinatedMergesMergeAssignmentRequest
إجمالي الوقت المستغرَق في عميل تعيين عمليات الدمج
CoordinatedMergesMergeAssignmentRequestMicroseconds
إجمالي عدد طلبات إسناد عمليات الدمج
CoordinatedMergesMergeAssignmentResponse
إجمالي الوقت المستغرَق في معالج إسناد عمليات الدمج
CoordinatedMergesMergeAssignmentResponseMicroseconds
إجمالي الوقت المستغرَق في جلب البيانات الوصفية المُحدَّثة داخل منسّق الدمج
CoordinatedMergesMergeCoordinatorFetchMetadataMicroseconds
إجمالي الوقت المستغرَق في تصفية عمليات الدمج المُعَدّة داخل منسّق الدمج
CoordinatedMergesMergeCoordinatorFilterMicroseconds
إجمالي عدد مرات الحصول الحصري على قفل حالة المنسق
CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyCount
إجمالي الوقت المستغرَق في قفل mutex الخاص بحالة المنسق قفلًا حصريًا إجمالي عدد مرات الحصول على قفل حالة المنسّق من نوع for share إجمالي الوقت المستغرَق في وضع قفل مشترك على mutex حالة المنسّق
CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyMicroseconds
إجمالي الوقت المستغرَق للعثور على عملية دمج باستخدام محددات الدمج داخل منسّق الدمج
CoordinatedMergesMergeCoordinatorSelectMergesMicroseconds
إجمالي عدد تحديثات منسّق الدمج
CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateCount
إجمالي الوقت المستغرَق لتحديث حالة منسّق الدمج
CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateMicroseconds
إجمالي عدد تحديثات عامل الدمج
CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateCount
إجمالي الوقت المستغرَق في تحديث الحالة المحلية لعمليات الدمج المخصّصة للعامل
CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateMicroseconds
تم إنشاء إدخال سجل بنجاح لدمج الأجزاء في ReplicatedMergeTree.
تم إنشاء إدخال سجل لعملية الدمج
تم إنشاء إدخال سجل بنجاح لإجراء تعديل على الأجزاء في ReplicatedMergeTree.
CreatedLogEntryForMutation
عدد المرات التي أُنشئ فيها مخزن قراءة مؤقت باستخدام O_DIRECT لقراءة البيانات (عند الاختيار من بين أساليب القراءة الأخرى).
CreatedReadBufferDirectIO
عدد المرات التي جرت فيها محاولة إنشاء مخزن قراءة مؤقت باستخدام O_DIRECT لقراءة البيانات (عند المفاضلة بين طرق قراءة أخرى)، لكن نظام التشغيل لم يسمح بذلك (بسبب عدم دعم filesystem أو لأسباب أخرى)، فتمت العودة إلى طريقة القراءة العادية.
CreatedReadBufferDirectIOFailed
عدد مرات إنشاء مخزن قراءة مؤقت يستخدم
CreatedReadBufferMMap
mmap لقراءة البيانات (عند الاختيار بين طرق القراءة الأخرى).
عدد المرات التي جرت فيها محاولة إنشاء مخزن قراءة مؤقت باستخدام ‘mmap’ لقراءة البيانات (أثناء الاختيار بين طرائق القراءة الأخرى)، لكن نظام التشغيل لم يسمح بذلك (بسبب عدم دعم نظام الملفات أو لأسباب أخرى)، فتم الرجوع إلى طريقة القراءة العادية.
CreatedReadBufferMMapFailed
عدد مرات إنشاء مخزن القراءة المؤقت العادي لقراءة البيانات (عند الاختيار من بين طرق القراءة الأخرى).
CreatedReadBufferOrdinary
إجمالي عدد الأخطاء في تحليل أسماء النطاقات عبر DNS
DNSError
عدد المرات التي لا تكون فيها البيانات بعد الدمج متطابقة بايتًا ببايت مع البيانات الموجودة على نسخ متماثلة أخرى. وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب:
DataAfterMergeDiffersFromReplica
- استخدام إصدار أحدث من مكتبة الضغط بعد تحديث الخادم.
- استخدام طريقة ضغط مختلفة.
- خوارزمية ضغط غير حتمية (وهذا غير مرجح جدًا).
- خوارزمية دمج غير حتمية بسبب خطأ منطقي في الشيفرة.
- تلف البيانات في الذاكرة بسبب خلل في الشيفرة.
- تلف البيانات في الذاكرة بسبب مشكلة في العتاد.
- تعديل البيانات الأصلية يدويًا بعد بدء تشغيل الخادم.
- تعديل قيم التحقق المخزنة في ZooKeeper يدويًا.
- اختلاف الإعدادات المرتبطة بتنسيق الأجزاء، مثل ‘enable_mixed_granularity_parts’، بين النسخ المتماثلة المختلفة. وقد اكتشف الخادم هذه الحالة بنجاح، وسيقوم بتنزيل الجزء المدمج من النسخة المتماثلة لضمان نتيجة متطابقة بايتًا ببايت.
عدد المرات التي لا تكون فيها البيانات بعد التعديل متطابقة على مستوى البايت مع البيانات الموجودة على النسخ المتماثلة الأخرى. بالإضافة إلى الأسباب الموضحة في ‘DataAfterMergeDiffersFromReplica’، قد يحدث هذا أيضًا بسبب تعديل غير حتمي.
DataAfterMutationDiffersFromReplica
عدد الصفوف التي عالجتها آلية التنفيذ الافتراضية للقيم nulls أثناء تنفيذ الدالة
DefaultImplementationForNullsRows
عدد الصفوف التي تحتوي على قيم null والتي عالجها التنفيذ الافتراضي للتعامل مع nulls أثناء تنفيذ الدالة
DefaultImplementationForNullsRowsWithNulls
عدد المرات التي تم فيها تقييد عملية INSERT لكتلة إلى جدول MergeTree بسبب العدد الكبير من أجزاء البيانات النشطة في التقسيم.
DelayedInserts
إجمالي عدد الميلي ثانية التي استغرقتها عملية INSERT لكتلة إلى جدول MergeTree أثناء تقييد سرعتها بسبب الارتفاع الكبير في عدد أجزاء البيانات النشطة في القسم.
DelayedInsertsMilliseconds
عدد المرات التي تم فيها تقييد معدل تنفيذ تعديل على جدول MergeTree بسبب الارتفاع الكبير في عدد عمليات التعديل غير المكتملة في الجدول.
DelayedMutations
إجمالي عدد المللي ثانية التي استغرقتها عملية تعديل لجدول MergeTree أثناء تقييد معدلها بسبب العدد الكبير من عمليات التعديل غير المكتملة في الجدول.
DelayedMutationsMilliseconds
عدد الملفات التي تم تخطيها أثناء استبعاد أقسام DeltaLake
DeltaLakePartitionPrunedFiles
عدد الملفات التي جرى فحصها أثناء استدعاءات رد النداء لفحص DeltaLake
DeltaLakeScannedFiles
عدد المرات التي تمت فيها تهيئة لقطة جدول DeltaLake (تحميلها من التخزين الكائني)
عمليات تهيئة لقطة جدول DeltaLake
عدد المفاتيح التي جرى البحث عنها في القواميس من النوع ‘cache’، وعُثر عليها في ذاكرة التخزين المؤقت، لكنها لم تعد صالحة.
DictCacheKeysExpired
عدد المفاتيح التي تم البحث عنها في القواميس من النوع ‘cache’ وعُثر عليها في الذاكرة المؤقتة.
DictCacheKeysHit
عدد المفاتيح التي جرى البحث عنها في القواميس من نوع ‘cache’ ولم يُعثر عليها.
DictCacheKeysNotFound
عدد المفاتيح المطلوب جلبها من مصدر البيانات للقواميس من النوع ‘cache’.
DictCacheKeysRequested
عدد المفاتيح المطلوبة من مصدر البيانات لقواميس من النوع ‘cache’ والتي تم العثور عليها فيه.
DictCacheKeysRequestedFound
عدد المفاتيح المطلوبة من مصدر البيانات للقواميس من أنواع ‘cache’ التي لم يتم العثور عليها في مصدر البيانات.
DictCacheKeysRequestedMiss
عدد النانوثواني المُستغرقة في انتظار قفل القراءة للبحث عن البيانات في القواميس من النوع ‘cache’.
DictCacheLockReadNs
عدد النانوثواني المستغرَقة في انتظار قفل الكتابة لتحديث بيانات القواميس من النوع ‘cache’.
DictCacheLockWriteNs
عدد النانوثواني المُستغرَقة في الاستعلام من مصادر البيانات الخارجية الخاصة بالقواميس من النوع ‘cache’.
DictCacheRequestTimeNs
عدد الطلبات المجمّعة المُرسلة إلى مصادر البيانات الخارجية الخاصة بالقواميس من النوع ‘cache’.
DictCacheRequests
عدد مرات استدعاء الدالة F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للأدلة.
DirectorySync
إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار استدعاء النظام F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للأدلة.
DirectorySyncElapsedMicroseconds
عدد استدعاءات CommitBlockList إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure
DiskAzureCommitBlockList
عدد استدعاءات CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure
DiskAzureCopyObject
عدد استدعاءات CreateContainer لواجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage الخاصة بـ Disk Azure.
DiskAzureCreateContainer
عدد مرات استدعاء DeleteObject(s) في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage.
DiskAzureDeleteObjects
عدد استدعاءات واجهة برمجة تطبيقات Disk Azure لعملية GetObject.
DiskAzureGetObject
عدد استدعاءات GetProperties إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage الخاصة بـ Disk Azure.
DiskAzureGetProperties
عدد طلبات GET إلى قرص Azure التي حظرها مُقيِّد المعدل.
DiskAzureGetRequestThrottlerBlocked
عدد طلبات GET الخاصة بـ Azure disk التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل، سواء المحجوبة أو غير المحجوبة.
DiskAzureGetRequestThrottlerCount
إجمالي الوقت الذي ظلّ فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لتقييد معدل طلبات GET على قرص Azure.
DiskAzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds
عدد مرات استدعاء ListObjects في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure.
DiskAzureListObjects
عدد طلبات PUT إلى قرص Azure التي حظرها مُقيِّد المعدّل.
DiskAzurePutRequestThrottlerBlocked
عدد طلبات PUT الخاصة بـ Azure disk التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل: المحجوبة وغير المحجوبة.
DiskAzurePutRequestThrottlerCount
إجمالي الوقت الذي ظلّ فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لآلية تقييد معدل طلبات PUT على قرص Azure.
DiskAzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds
إجمالي الوقت المستغرق في انتظار طلبات القراءة من قرص Azure.
DiskAzureReadMicroseconds
عدد طلبات قراءة قرص Azure.
DiskAzureReadRequestsCount
عدد أخطاء طلبات القراءة على قرص Azure.
DiskAzureReadRequestsErrors
عدد مرات إعادة توجيه طلبات القراءة لقرص Azure.
DiskAzureReadRequestsRedirects
عدد طلبات القراءة على قرص Azure التي جرى تقييد معدلها.
DiskAzureReadRequestsThrottling
عدد استدعاءات StageBlock في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage الخاصة بـ Disk Azure
DiskAzureStageBlock
عدد استدعاءات الرفع إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure
DiskAzureUpload
إجمالي الوقت المقضي في انتظار طلبات الكتابة على قرص Azure.
DiskAzureWriteMicroseconds
عدد طلبات الكتابة على قرص Azure.
DiskAzureWriteRequestsCount
عدد أخطاء طلبات الكتابة على قرص Azure.
DiskAzureWriteRequestsErrors
عدد عمليات إعادة توجيه طلبات الكتابة إلى قرص Azure.
DiskAzureWriteRequestsRedirects
عدد طلبات الكتابة إلى قرص Azure التي تم تقييد معدلها.
DiskAzureWriteRequestsThrottling
عدد الاتصالات المُنشأة للقرص
DiskConnectionsCreated
إجمالي الوقت المستغرَق في إنشاء اتصالات للقرص
DiskConnectionsElapsedMicroseconds
عدد مرات فشل إنشاء اتصال بالقرص
DiskConnectionsErrors
عدد الاتصالات المنتهية الصلاحية للقرص
DiskConnectionsExpired
عدد الاتصالات المُحتفَظ بها للقرص
DiskConnectionsPreserved
عدد اتصالات القرص التي أُعيد ضبطها
DiskConnectionsReset
عدد الاتصالات المُعاد استخدامها للقرص
DiskConnectionsReused
الوقت المستغرق في انتظار إزالة الـ blob المعلّق بعد اعتماد معاملة البيانات الوصفية
DiskObjectStorageWaitBlobRemovalMicroseconds
عدد دليل التي أنشأها تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ الخاص بـ AzureObjectStorage.
DiskPlainRewritableAzureDirectoryCreated
عدد المجلدات التي يزيلها تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ AzureObjectStorage.
DiskPlainRewritableAzureDirectoryRemoved
عدد أقراص ‘plain_rewritable’ التي تستخدم التخطيط القديم.
DiskPlainRewritableLegacyLayoutDiskCount
عدد دليل التي أنشأتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ LocalObjectStorage.
DiskPlainRewritableLocalDirectoryCreated
عدد الأدلة التي تُزال بواسطة مخزن البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ الخاص بـ LocalObjectStorage.
DiskPlainRewritableLocalDirectoryRemoved
عدد الدلائل التي أنشأتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ S3ObjectStorage.
DiskPlainRewritableS3DirectoryCreated
عدد الأدلة التي أزالتها طبقة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ الخاصة بـ S3ObjectStorage.
DiskPlainRewritableS3DirectoryRemoved
إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار استدعاء النظام للقراءة. ويشمل ذلك عمليات القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات.
DiskReadElapsedMicroseconds
عدد مرات استدعاء AbortMultipartUpload في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.
DiskS3AbortMultipartUpload
عدد استدعاءات CompleteMultipartUpload لواجهة برمجة تطبيقات DiskS3.
DiskS3CompleteMultipartUpload
عدد مرات استدعاء CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.
DiskS3CopyObject
عدد استدعاءات CreateMultipartUpload لواجهة برمجة تطبيقات DiskS3.
DiskS3CreateMultipartUpload
عدد استدعاءات DeleteObject في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.
DiskS3DeleteObjects
عدد مرات استدعاء GetObject في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.
DiskS3GetObject
عدد استدعاءات GetObjectTagging في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.
DiskS3GetObjectTagging
عدد طلبات GET وSELECT في DiskS3 التي حجبها مُقيِّد المعدّل.
DiskS3GetRequestThrottlerBlocked
عدد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ DiskS3 التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل: المحظورة وغير المحظورة.
DiskS3GetRequestThrottlerCount
إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لآلية تقييد طلبات GET وSELECT في DiskS3.
DiskS3GetRequestThrottlerSleepMicroseconds
عدد استدعاءات HeadObject في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.
DiskS3HeadObject
عدد استدعاءات ListObjects عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.
DiskS3ListObjects
عدد استدعاءات PutObject لواجهة برمجة تطبيقات DiskS3.
DiskS3PutObject
عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3 التي منعها مُقيِّد المعدّل.
DiskS3PutRequestThrottlerBlocked
عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3 التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل، سواء كانت محجوبة أم غير محجوبة.
DiskS3PutRequestThrottlerCount
إجمالي الوقت الذي أمضاه الاستعلام في الانتظار للالتزام بتقييد معدل طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3.
DiskS3PutRequestThrottlerSleepMicroseconds
مدة طلبات GET وHEAD إلى تخزين DiskS3.
DiskS3ReadMicroseconds
عدد محاولات طلبات GET وHEAD إلى وحدة تخزين DiskS3، ويشمل ذلك المحاولة الأولى وأي محاولات إعادة، باستثناء محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة في S3
DiskS3ReadRequestAttempts
عدد الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة في طلبات GET وHEAD إلى وحدة تخزين DiskS3، باستثناء عمليات إعادة المحاولة التي تُنفَّذ داخليًا وفق استراتيجية إعادة المحاولة في S3
DiskS3ReadRequestRetryableErrors
عدد طلبات GET وHEAD المرسلة إلى تخزين DiskS3.
DiskS3ReadRequestsCount
عدد الأخطاء غير الناتجة عن throttling في طلبات GET وHEAD إلى تخزين DiskS3.
DiskS3ReadRequestsErrors
عدد عمليات إعادة التوجيه في طلبات GET وHEAD الموجَّهة إلى تخزين DiskS3.
عمليات إعادة توجيه طلبات قراءة DiskS3
عدد أخطاء 429 و503 في طلبات GET وHEAD الموجَّهة إلى وحدة تخزين DiskS3.
DiskS3ReadRequestsThrottling
عدد عمليات استدعاء UploadPart في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.
DiskS3UploadPart
عدد مرات استدعاء UploadPartCopy في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.
DiskS3UploadPartCopy
مدة طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى تخزين DiskS3.
DiskS3WriteMicroseconds
عدد محاولات طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى تخزين DiskS3، بما في ذلك المحاولة الأولى وأي عمليات إعادة محاولة، مع استبعاد عمليات إعادة المحاولة التي تنفذها استراتيجية إعادة المحاولة داخليًا
عدد محاولات طلبات الكتابة إلى DiskS3
عدد الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة في طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى وحدة تخزين DiskS3، باستثناء محاولات إعادة المحاولة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة
DiskS3WriteRequestRetryableErrors
عدد طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH الموجّهة إلى DiskS3 storage.
DiskS3WriteRequestsCount
عدد الأخطاء غير الناتجة عن throttling في طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى وحدة تخزين DiskS3.
DiskS3WriteRequestsErrors
عدد مرات إعادة التوجيه في طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى DiskS3 storage.
DiskS3WriteRequestsRedirects
عدد أخطاء 429 و503 في طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH الموجَّهة إلى وحدة تخزين DiskS3.
DiskS3WriteRequestsThrottling
إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار نداء النظام للكتابة. ويشمل ذلك أيضًا عمليات الكتابة إلى ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات.
DiskWriteElapsedMicroseconds
حدث اتصال في Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال بـ Distributed Cache
DistrCacheConnectAttempts
حدث عميل Distributed Cache. عدد حالات الإخفاق في الاتصال بخادم Distributed Cache قبل إرسال الطلب (تُحتسب مرة واحدة لكل طلب بعد استنفاد جميع محاولات الاتصال، بخلاف DistrCacheUnsuccessfulConnectAttempts الذي يُحتسب لكل محاولة). ويُحتسب هنا أيضًا حدوث timeout أثناء انتظار توفر connection حرة من مجمّع اتصالات. أما حالات الإخفاق في إعادة الاتصال أثناء إنشاء الطلب فتُحتسب بدلًا من ذلك ضمن DistrCacheMakeRequestErrors
DistrCacheConnectErrors
حدث اتصال بـ Distributed Cache. الوقت المستغرق للاتصال بـ Distributed Cache
DistrCacheConnectMicroseconds
حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. الوقت المستغرَق في القراءة من المخزن المؤقت الاحتياطي بدلًا من Distributed Cache
DistrCacheFallbackReadMicroseconds
حدث اتصال في Distributed Cache. الوقت المستغرق في الحصول على عميل لـ Distributed Cache
DistrCacheGetClientMicroseconds
حدث خاص بعميل Distributed Cache. الوقت المستغرق في انتظار الاستجابة من Distributed Cache
DistrCacheGetResponseMicroseconds
حدث سجل Distributed Cache. عدد مرات إعادة بناء hash ring لـ Distributed Cache
DistrCacheHashRingRebuilds
حدث في سجل Distributed Cache. الوقت المستغرَق لاكتساب قفل DistributedCacheRegistry
DistrCacheLockRegistryMicroseconds
حدث صادر من عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache عند إرسال طلب
DistrCacheMakeRequestErrors
حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. الوقت المستغرَق في ReadBufferFromDistributedCache::nextImpl
DistrCacheNextImplMicroseconds
حدث المخزن المؤقت للكتابة في Distributed Cache. عدد البايتات التي كُتبت إلى تخزين كائني
DistrCacheObjectStorageWriteBytes
حدث لمخزن الكتابة المؤقت في Distributed Cache. الوقت المستغرَق في الكتابة إلى تخزين كائني
DistrCacheObjectStorageWriteMicroseconds
حدث اتصال في Distributed Cache. عدد الاتصالات المفتوحة بـ Distributed Cache
DistrCacheOpenedConnections
حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد الاتصالات المفتوحة مع Distributed Cache التي تتجاوز المجمّع
DistrCacheOpenedConnectionsBypassingPool
حدث المخزن المؤقت للقراءة في Distributed Cache. الوقت المستغرَق في حساب نطاقات القراءة مسبقًا
DistrCachePrecomputeRangesMicroseconds
حدث في المخزن المؤقت للقراءة في Distributed Cache. عدد المرات التي غيّرنا فيها نطاق القراءة بسبب تغيّر
DistrCacheRangeChange
seek/
last_position
حدث مخزن قراءة مؤقت في Distributed Cache. عدد المرات التي أعدنا فيها ضبط نطاق القراءة بسبب تغيّر seek/last_position
DistrCacheRangeResetBackward
حدث مخزن قراءة مؤقت في Distributed Cache. عدد المرات التي أُعيد فيها ضبط نطاق القراءة بسبب تغيّر seek/last_position
DistrCacheRangeResetForward
حدث لمخزن القراءة المؤقت في Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من المخزن المؤقت الاحتياطي
DistrCacheReadBytesFromFallbackBuffer
حدث صادر عن عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لأخطاء Distributed Cache أثناء طلبات القراءة (يساوي DistrCacheReadErrorsRetriable + DistrCacheReadErrorsNonRetriable)
DistrCacheReadErrors
حدث صادر من عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache غير القابلة لإعادة المحاولة أثناء طلبات القراءة
DistrCacheReadErrorsNonRetriable
حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache القابلة لإعادة المحاولة أثناء طلبات القراءة (يُحصى كل وقوع للخطأ، بما في ذلك الحالات التي جرى التعافي منها عبر إعادة المحاولة)
DistrCacheReadErrorsRetriable
حدث مخزن القراءة المؤقت في Distributed Cache. الوقت المستغرَق في القراءة من Distributed Cache
DistrCacheReadMicroseconds
حدث لمخزن القراءة المؤقت في Distributed Cache. عدد محاولات إعادة طلب القراءة بعد خطأ قابل لإعادة المحاولة (بما في ذلك محاولات إعادة إنشاء الطلب الأولي)
DistrCacheReadRequestRetries
حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد المرات التي لم ينجح فيها خطأ قراءة قابل لإعادة المحاولة ضمن الحد الأقصى لإعادات محاولة طلب القراءة
DistrCacheReadRequestRetriesExhausted
عدد البايتات التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل
DistrCacheReadThrottlerBytes
max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server.
إجمالي المدة التي ظل فيها الاستعلام متوقفًا للامتثال لآلية throttling الخاصة بـ
DistrCacheReadThrottlerSleepMicroseconds
max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server.
حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache عند استلام استجابة لطلب
DistrCacheReceiveResponseErrors
حدث صادر من عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم RefreshCredentials المستلمة من Distributed Cache
DistrCacheReceivedCredentialsRefreshPackets
حدث عميل لـ Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم Data المستلَمة من Distributed Cache
DistrCacheReceivedDataPackets
حدث صادر من عميل Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data التي تم استلامها من Distributed Cache
DistrCacheReceivedDataPacketsBytes
حدث صادر عن عميل Distributed Cache. إجمالي عدد حزم Error التي تم استلامها من Distributed Cache
DistrCacheReceivedErrorPackets
حدث صادر عن عميل Distributed Cache. إجمالي عدد حزم Ok المستلمة من Distributed Cache
DistrCacheReceivedOkPackets
حدث صادر عن عميل Distributed Cache. إجمالي عدد حزم Stop التي تم استلامها من Distributed Cache
DistrCacheReceivedStopPackets
حدث سجلّ Distributed Cache. الوقت المستغرَق في تحديث سجلّ Distributed Cache
DistrCacheRegistryUpdateMicroseconds
حدث سجل Distributed Cache. عدد تحديثات سجل Distributed Cache
DistrCacheRegistryUpdates
حدث اتصال في Distributed Cache. الوقت المستغرَق في إزالة الاتصالات القديمة من مجمّع الاتصالات
DistrCacheRemoveOutdatedMicroseconds
حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد الاتصالات المعاد استخدامها مع Distributed Cache
DistrCacheReusedConnections
حدث صادر من عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم البيانات المُرسلة إلى Distributed Cache
DistrCacheSentDataPackets
حدث عميل لـ Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data المُرسلة إلى Distributed Cache
DistrCacheSentDataPacketsBytes
حدث على خادم Distributed Cache. عدد حزم AckRequest في DistributedCacheServer
DistrCacheServerAckRequestPackets
حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد المرات التي عثر فيها Distributed Cache على البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
DistrCacheServerCachedReadBufferCacheHits
حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد المرات التي لم يعثر فيها Distributed Cache على البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
DistrCacheServerCachedReadBufferCacheMisses
حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من تخزين كائني لأغراض التنزيل المسبق في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
DistrCacheServerCachedReadBufferCachePredownloadBytes
حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من ذاكرة التخزين المؤقت في Distributed Cache أثناء القراءة من filesystem cache
DistrCacheServerCachedReadBufferCacheReadBytes
حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى ذاكرة cache في distributed cache أثناء القراءة من filesystem cache
DistrCacheServerCachedReadBufferCacheWrittenBytes
حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من التخزين الكائني في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
DistrCacheServerCachedReadBufferObjectStorageReadBytes
حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد حزم ContinueRequest في DistributedCacheServer
DistrCacheServerContinueRequestPackets
حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد بيانات الاعتماد منتهية الصلاحية التي تم تحديثها
DistrCacheServerCredentialsRefresh
حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد حزم EndRequest في DistributedCacheServer
DistrCacheServerEndRequestPackets
حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد عملاء S3 الجدد المخزَّنين مؤقتًا
DistrCacheServerNewS3CachedClients
حدث خاص بخادم Distributed Cache. الوقت المستغرق في معالجة الطلب من جهة خادم DistributedCache
DistrCacheServerProcessRequestMicroseconds
حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد حزم العميل RefreshCredentials في DistributedCacheServer
DistrCacheServerReceivedCredentialsRefreshPackets
حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد عملاء S3 المخزنين مؤقتًا الذين أُعيد استخدامهم
DistrCacheServerReusedS3CachedClients
حدث صادر عن خادم Distributed Cache. الوقت المستغرَق في
DistrCacheServerShutdownConnectionsMicroseconds
shutdownAllConnections أثناء انتظار اكتمال الاتصالات النشطة (أو إغلاقها قسرًا) عند إيقاف تشغيل الخادم
حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد المرات التي تم فيها تخطي خادم Distributed Cache بسبب محاولات الاتصال الفاشلة السابقة
DistrCacheServerSkipped
حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد حزم StartRequest في DistributedCacheServer
DistrCacheServerStartRequestPackets
حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد مرات التبديل بين خوادم Distributed Cache في ذاكرة التخزين المؤقت من نوع read/write-through
DistrCacheServerSwitches
حدث في Distributed Cache. عدد مرات تبديل الخادم أثناء القراءة أو الكتابة لأن الخادم الذي اختارته دالة hash قد تغيّر (على سبيل المثال بسبب إلغاء تسجيل الخادم)
DistrCacheServerUpdates
حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد مرات إعادة الاتصال بسبب الاتصالات المجمّعة المتقادمة (التي أغلقها النظير)
DistrCacheStaleReconnections
حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. الزمن المستغرق لبدء نطاق قراءة جديد باستخدام Distributed Cache
DistrCacheStartRangeMicroseconds
حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال الناجحة بـ Distributed Cache
DistrCacheSuccessfulConnectAttempts
حدث في سجل Distributed Cache. عدد التحديثات الناجحة لسجل الخوادم
DistrCacheSuccessfulRegistryUpdates
حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache أثناء طلبات جداول النظام الخاصة بالاستبطان (system.distributed_cache, system.distributed_cache_metrics, system.distributed_cache_events). لا تُعاد محاولة هذه الطلبات، لذا تُحتسب الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة وغير القابلة لإعادة المحاولة معًا
DistrCacheSystemTablesErrors
حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد البايتات التي كُتبت إلى الملفات المؤقتة المُنشأة في Distributed Cache
DistrCacheTemporaryFilesBytesWritten
حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد الملفات المؤقتة المُنشأة في Distributed Cache
DistrCacheTemporaryFilesCreated
حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال غير الناجحة بـ Distributed Cache
DistrCacheUnsuccessfulConnectAttempts
حدث في سجل Distributed Cache. عدد التحديثات غير الناجحة لسجل الخوادم
DistrCacheUnsuccessfulRegistryUpdates
حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data التي تم تجاهلها
DistrCacheUnusedDataPacketsBytes
حدث عميل Distributed Cache. عدد الحزم غير المستخدمة التي جرى تخطيها من Distributed Cache
DistrCacheUnusedPackets
حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد تخصيصات buffer الإضافية عند تعذّر إعادة استخدام buffer موجود
DistrCacheUnusedPacketsBufferAllocations
حدث مخزن الكتابة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى Distributed Cache
DistrCacheWriteBytes
حدث صادر عن عميل Distributed Cache. إجمالي عدد أخطاء Distributed Cache أثناء طلبات الكتابة (يساوي DistrCacheWriteErrorsRetriable + DistrCacheWriteErrorsNonRetriable). ويُعد
DistrCacheWriteErrors
Stop لذاكرة التخزين المؤقت بالكتابة العابرة، إذا كان بمبادرة من الخادم، تحكمًا في التدفق وليس خطأً، لذلك لا يُحتسب
حدث صادر من عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache غير القابلة لإعادة المحاولة أثناء طلبات الكتابة
DistrCacheWriteErrorsNonRetriable
حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache القابلة لإعادة المحاولة أثناء طلبات الكتابة (تُحتسب عند كل مرة تحدث فيها، بما في ذلك الأخطاء التي جرى التعافي منها عبر إعادة المحاولة)
DistrCacheWriteErrorsRetriable
حدث مخزن الكتابة المؤقت لـ Distributed Cache. الوقت المستغرَق في WriteBufferFromDistributedCache::writeToFileSegment
DistrCacheWriteMicroseconds
حدث مخزن الكتابة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد مرات إعادة محاولة طلب الكتابة بعد خطأ قابل لإعادة المحاولة
DistrCacheWriteRequestRetries
حدث مخزن الكتابة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد المرات التي لم تنجح فيها عملية كتابة قابلة لإعادة المحاولة ضمن الحد الأقصى لإعادات المحاولة لطلب الكتابة
DistrCacheWriteRequestRetriesExhausted
عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد المعدّل ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.
DistrCacheWriteThrottlerBytes
إجمالي الوقت الذي ظل فيه الاستعلام في حالة انتظار امتثالًا لآلية تقييد المعدل في ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.
DistrCacheWriteThrottlerSleepMicroseconds
عدد حالات الفشل في الإدراج غير المتزامن في جدول Distributed (مع ‘distributed_foreground_insert’ = 0)
حالات فشل الإدراج غير المتزامن في جدول Distributed
عدد مرات الاتصال بالخوادم الأخرى أثناء تنفيذ الاستعلام الموزّع. يحدث هذا عند إنشاء اتصال جديد بدلًا من استخدام اتصال قائم من مجمّع الاتصالات.
DistributedConnectionConnectCount
العدد الإجمالي لحالات فشل الاتصال الموزع بعد استنفاد جميع محاولات إعادة المحاولة.
DistributedConnectionFailAtAll
إجمالي عدد مرات فشل الاتصال الموزع مع إعادة المحاولة.
DistributedConnectionFailTry
عدد المرات التي رفضنا فيها نسخة متماثلة ضمن استعلام موزع لأنها لم تكن تحتوي على جدول مطلوب للاستعلام.
DistributedConnectionMissingTable
عدد مرات إعادة الاتصال بالخوادم الأخرى أثناء تنفيذ الاستعلام الموزّع. ويمكن أن يحدث ذلك عند الحصول على اتصال قديم من مجموعة الاتصالات
DistributedConnectionReconnectCount
عدد النسخ المتماثلة التي جرى تخطيها أثناء تنفيذ INSERT على جدول Distributed لأن هذه النسخ المتماثلة كانت للقراءة فقط
DistributedConnectionSkipReadOnlyReplica
عدد المرات التي استبعدنا فيها نسخة متماثلة من استعلام موزّع، لأن أحد الجداول المطلوبة للاستعلام كان لديه تأخر في النسخ المتماثل تجاوز العتبة المُعدّة.
DistributedConnectionStaleReplica
إجمالي عدد محاولات إنشاء اتصال موزّع.
DistributedConnectionTries
إجمالي عدد الاتصالات الموزعة الناجحة إلى خادم قابل للاستخدام (يحتوي على الجدول المطلوب، لكنه قد يكون غير مُحدَّث).
DistributedConnectionUsable
عدد المرات التي خضعت فيها عملية INSERT لكتلة إلى جدول Distributed لتقييد المعدل بسبب الارتفاع الكبير في عدد البايتات المعلّقة.
DistributedDelayedInserts
إجمالي عدد المللي ثانية المستغرقة أثناء تقييد معدل عملية INSERT لكتلة إلى جدول Distributed بسبب الارتفاع الكبير في عدد البايتات قيد الانتظار.
DistributedDelayedInsertsMilliseconds
إجمالي الوقت المستغرق أثناء تحليل الفهرس الموزع
DistributedIndexAnalysisMicroseconds
عدد الأجزاء المفقودة أثناء تحليل الفهرس الموزع التي سيجري التعامل معها محليًا