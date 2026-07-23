جدول نظام يحتوي على معلومات عن عدد الأحداث التي حدثت في النظام.

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

يتضمن معلومات عن عدد الأحداث التي وقعت في النظام. على سبيل المثال، يمكنك في الجدول معرفة عدد استعلامات SELECT التي تمت معالجتها منذ بدء تشغيل ClickHouse server.

event (String) — اسم الحدث.

(String) — اسم الحدث. value (UInt64) — عدد مرات حدوث الحدث.

(UInt64) — عدد مرات حدوث الحدث. description (String) — وصف الحدث.

SELECT * FROM system . events LIMIT 5

┌─event─────────────────────────────────┬─value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Query │ 12 │ Number of queries to be interpreted and potentially executed. Does not include queries that failed to parse or were rejected due to AST size limits, quota limits or limits on the number of simultaneously running queries. May include internal queries initiated by ClickHouse itself. Does not count subqueries. │ │ SelectQuery │ 8 │ Same as Query, but only for SELECT queries. │ │ FileOpen │ 73 │ Number of files opened. │ │ ReadBufferFromFileDescriptorRead │ 155 │ Number of reads (read/pread) from a file descriptor. Does not include sockets. │ │ ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes │ 9931 │ Number of bytes read from file descriptors. If the file is compressed, this will show the compressed data size. │ └───────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

system.asynchronous_metrics — يحتوي على مقاييس تُحسب دوريًا.

system.metrics — يحتوي على مقاييس تُحسب فورًا.

system.metric_log — يحتوي على سجل لقيم المقاييس من الجدولين system.metrics و system.events .

و . المراقبة — المفاهيم الأساسية لمراقبة ClickHouse.

​ أوصاف الأحداث

عدد طلبات واجهة برمجة تطبيقات ACME الصادرة.

عدد طلبات إصدار شهادات ACME.

عدد طلبات HTTP المُرسلة إلى مزوّدي خدمات الذكاء الاصطناعي.

إجمالي رموز prompt المستخدمة في جميع استدعاءات دالة AI ضمن الاستعلام.

عدد عمليات القراءة عبر واجهة AIO في Linux أو FreeBSD

عدد البايتات المقروءة عبر واجهة AIO في Linux أو FreeBSD

عدد عمليات الكتابة عبر واجهة AIO في Linux أو FreeBSD

عدد البايتات التي تمت كتابتها عبر واجهة AIO في Linux أو FreeBSD

إجمالي رموز الإكمال المستهلَكة عبر جميع استدعاءات دوال الذكاء الاصطناعي في الاستعلام.

​ الصفوف التي عالجها الذكاء الاصطناعي

عدد الصفوف التي حصلت على نتيجة من الذكاء الاصطناعي.

عدد الصفوف التي أُسنِدت إليها قيمة افتراضية بسبب تجاوز الحصة أو حدوث خطأ.

عدد الاستعلامات المُولَّدة عشوائيًا التي حاول مُولِّد AST على جهة الخادم تنفيذها.

إجمالي عدد العناوين الجديدة في نتائج حلّ DNS لاتصالات HTTP

​ العناوين المنتهية الصلاحية

إجمالي عدد العناوين المنتهية الصلاحية التي لم تعد تظهر في نتائج حلّ DNS لاتصالات HTTP

​ العناوين التي تم تمييزها على أنها فاشلة

إجمالي عدد العناوين التي تم تمييزها على أنها معطّلة بسبب أخطاء في اتصالات HTTP

إجمالي الوقت المستغرق أثناء تجميع الأعمدة المُفرَزة

​ تحويل التجميع إلى مستويين

عدد المرات التي جرى فيها أثناء وقت التشغيل تحويل جدول تجزئة التجميع أحادي المستوى إلى جدول ثنائي المستوى.

عدد جداول التجزئة التي جرى تهيئتها كثنائية المستوى للتجميع.

​ عدد الكتل التي طُبِّق عليها تحسين النطاقات المتساوية للمفاتيح

عدد الكتل التي طُبِّق عليها تحسين النطاقات المتساوية للمفاتيح

عدد العناصر التي خُصِّصت مسبقًا في جداول التجزئة لأغراض التجميع.

عدد البايتات التي عبرت مُقيِّد المعدّل ‘max_network_bandwidth_for_all_users’.

إجمالي الوقت الذي ظل فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لآلية تقييد المعدّل الخاصة بـ max_network_bandwidth_for_all_users .

إجمالي الوقت المستغرَق في تحليل فهرس أجزاء التصحيح

إجمالي الوقت المستغرَق لتطبيق أجزاء التصحيح على الكتل

عدد البايتات المخصّصة لمنطقة الذاكرة Arena (تُستخدم في GROUP BY والعمليات المشابهة)

عدد الكتل المخصّصة لذاكرة Arena (تُستخدم في GROUP BY والعمليات المشابهة)

حجم البيانات، بالبايت، لاستعلامات INSERT غير المتزامنة.

عدد المرات التي عُثر فيها على معرّف hash مكرر في ذاكرة التخزين المؤقت لمعرّفات hash الخاصة بالإدراج غير المتزامن.

مماثل لـ InsertQuery، ولكنه مخصّص فقط لاستعلامات INSERT غير المتزامنة.

عدد الصفوف التي أُدرجت بواسطة استعلامات INSERT غير المتزامنة.

إجمالي الوقت الذي انتظره الاستعلام بسبب مهام المُحمِّل غير المتزامن.

عدد الرسائل التي تم إسقاطها من سجل وحدة التحكم بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن

عدد الرسائل التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة لسجل وحدة التحكم، سواء تم قبولها أو إسقاطها

عدد الرسائل التي أُسقِطت من سجلّ ملف الأخطاء بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن

عدد الرسائل (المقبولة أو التي أُسقِطت) التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة لسجل ملف الأخطاء

عدد الرسائل التي أُسقِطت من سجل الملف بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن

عدد الرسائل (المقبولة أو التي أُسقطت) التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة لسجلّ الملف

عدد الرسائل التي تم إسقاطها من syslog بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن

​ إجمالي رسائل syslog للتسجيل غير المتزامن

عدد الرسائل (المقبولة أو التي أُسقطت) التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة لـ syslog

عدد الرسائل التي أُسقِطت من text_log بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن

عدد الرسائل (المقبولة أو المُسقطة) التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة الخاصة بـ text_log

الوقت المستغرق في انتظار عمليات القراءة غير المتزامنة أثناء القراءة المحلية غير المتزامنة.

عدد البايتات التي جرى تجاهلها أثناء القراءة غير المتزامنة

الوقت المستغرق لانتظار عمليات القراءة البعيدة غير المتزامنة.

عدد استدعاءات CommitBlockList في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage

عدد استدعاءات CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage

عدد استدعاءات CreateContainer إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage.

عدد مرات استدعاء DeleteObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage.

عدد استدعاءات GetObject لواجهة برمجة تطبيقات Azure.

عدد استدعاءات GetProperties لواجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage.

عدد طلبات Azure GET التي حظرها مُقيِّد المعدل.

عدد طلبات Azure GET التي مرّت عبر مُقيِّد المعدل: المحظورة وغير المحظورة.

إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في حالة سكون امتثالًا لتقييد معدل طلبات GET في Azure.

عدد استدعاءات ListObjects إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage.

عدد طلبات PUT في Azure التي حظرها مُقيِّد المعدل.

عدد طلبات Azure من نوع PUT التي مرّت عبر آلية تقييد المعدّل، سواء كانت محظورة أم غير محظورة.

إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في وضع السكون للالتزام بتقييد معدل طلبات Azure من نوع PUT.

إجمالي الوقت الذي استغرقه انتظار طلبات القراءة من Azure.

عدد طلبات القراءة على Azure.

عدد أخطاء طلبات القراءة في Azure.

عدد عمليات إعادة توجيه طلبات القراءة في Azure.

​ تقييد معدل طلبات القراءة في Azure

عدد طلبات القراءة في Azure التي تم تقييد معدلها.

عدد استدعاءات StageBlock في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage

عدد استدعاءات Upload في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage

إجمالي الوقت الذي تم قضاؤه في انتظار طلبات الكتابة إلى Azure.

عدد طلبات الكتابة في Azure.

عدد أخطاء طلبات الكتابة على Azure.

عدد مرات إعادة توجيه طلبات الكتابة في Azure.

عدد طلبات الكتابة إلى Azure التي تم تقييد معدّلها.

عدد المهام التي تعمل في الخلفية لتحميل العلامات

الوقت المستغرَق في إنشاء عناصر النسخ الاحتياطي لبيانات الجداول

الوقت المستغرَق في إنشاء عناصر النسخ الاحتياطي

الوقت المستغرَق في تنفيذ المهام اللاحقة بعد إنشاء عناصر النسخ الاحتياطي

عدد المرات التي تمت فيها قراءة ملف ‘.lock’ أثناء إنشاء النسخة الاحتياطية

الوقت المستغرق في تجهيز معلومات الملفات لعناصر النسخ الاحتياطي

إجمالي حجم الملفات التي تمت قراءتها محليًا لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطي

عدد الملفات التي تمت قراءتها محليًا لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطي

الوقت المستغرَق في قراءة البيانات الوصفية للنسخة الاحتياطية من ملف ‎.backup

إجمالي حجم الملفات المقروءة من وحدات التخزين البعيدة لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطي

عدد الملفات المقروءة من الأقراص البعيدة لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطي

عدد البايتات التي مرّت عبر مُقيِّد المعدل ‘max_backup_bandwidth_for_server’.

إجمالي الوقت الذي نام فيه الاستعلام للامتثال لآلية تقييد المعدّل max_backup_bandwidth_for_server .

الوقت المستغرَق لكتابة البيانات الوصفية للنسخة الاحتياطية في ملف ‎.backup

عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة للقراءة

عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة لغرض إلغاء القفل

عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة للكتابة

عدد أخطاء قفل الكائنات الثنائية الكبيرة أثناء تنفيذ BlobCopier

عدد الـ blobs المُعادة من تخزين البيانات الوصفية

عدد أخطاء تسجيل الـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobCopier

عدد الـ blobs التي سُجِّلت عملية نسخها المتماثل بواسطة BlobCopier في تخزين البيانات الوصفية

عدد أخطاء النسخ المتماثل لكائنات blob التي حدثت أثناء تشغيل BlobCopier

عدد الـ blobs التي نسخها BlobCopier

عدد مرات تنفيذ خيط التنفيذ BlobCopier

عدد أخطاء قفل كائنات blob التي حدثت أثناء تنفيذ BlobKiller

عدد الـ blobs المُعادة من تخزين البيانات الوصفية

عدد أخطاء تسجيل الـblobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobKiller

عدد الـblobs التي جرى تسجيل حذفها بواسطة BlobKiller في تخزين البيانات الوصفية

عدد أخطاء إزالة الـ blobs التي وقعت أثناء تنفيذ BlobKiller

عدد مهام الحذف التي أنشأها BlobKiller

عدد الـ blobs التي أزالها BlobKiller

عدد مرات تشغيل خيط التنفيذ BlobKiller

إجمالي الوقت المستغرق في إنشاء الفهارس وجداول hash لتطبيق أجزاء التصحيح باستخدام وضع Join

إجمالي الوقت المستغرَق في بناء الفهارس اللازمة لتطبيق أجزاء التصحيح في وضع Merge

حجم البيانات التي جرى جلبها إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات بواسطة سلاسل تنفيذ خلفية مخصصة.

عدد أجزاء البيانات التي تم جلبها بالكامل بواسطة CacheWarmer.

البايتات التي كُتبت من المصدر (نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك) إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

الوقت المستغرق في كتابة البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

وقت إعداد المخزن المؤقت

البايتات المقروءة من مصدر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات. تُقرأ مقاطع ذاكرة التخزين المؤقت كاملةً من اليسار إلى اليمين، وقد نحتاج إلى التنزيل المسبق لجزء من مقطع لا صلة له بالمهمة الحالية لمجرد الوصول إلى البيانات المطلوبة

عدد البايتات المقروءة من مصدر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات لأغراض التنزيل المسبق (من نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك)

الوقت المستغرق للقراءة لأغراض التنزيل المسبق من مصدر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات (من نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك)

عدد البايتات التي تمت قراءتها من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

عدد مرات عثور عمليات القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات على البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت.

زمن القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

عدد مرات عدم العثور على البيانات المطلوبة عند القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات.

البايتات المقروءة من مصدر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات (مثل نظام ملفات بعيد، وغيرها)

الوقت المستغرق في القراءة من مصدر التخزين المؤقت لنظام الملفات (مثل نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك)

الوقت المستغرَق في انتظار مخزن القراءة المؤقت الداخلي (يشمل انتظار ذاكرة التخزين المؤقت)

عدد البايتات المكتوبة من المصدر (نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك) إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

الوقت المستغرَق في كتابة البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

عدد المرات التي وقع فيها خطأ عند محاولة إزالة العقدة المؤقتة. لا يُعد هذا مشكلة، لأن تنفيذنا لمكتبة ZooKeeper يضمن انتهاء الجلسة وإزالة العقدة.

عدد لقطات مكدس الاستدعاءات التي أُسقِطت بواسطة محلل أداء الاستعلامات أو معالج الإشارات لأن القناة ممتلئة أو يتعذر الكتابة إليها.

إجمالي الوقت المستغرَق أثناء دمج الأعمدة المُرتَّبة

إجمالي الوقت المستغرَق في طيّ الأعمدة المرتبة

الوقت المستغرَق في الدالة cancel() لمهام منفّذ Common.

الوقت المستغرَق في executeStep() ضمن مهام منفّذ Common.

الوقت المستغرَق في إعادة تعيين المهمة الخاصة بالمنفّذ Common.

الوقت المستغرق في انتظار اكتمال التنفيذ في منفّذ Common.

عدد البايتات المستخدمة في عملية تجميع التعبيرات.

إجمالي الوقت المستغرَق في تجميع التعبيرات إلى شيفرة LLVM.

عدد مرات بدء تجميع شيفرة LLVM المُولَّدة (لإنشاء دالة مدمجة للتعبيرات المعقدة).

عدد مرات تنفيذ دالة مُصرَّفة.

عدد الكتل المضغوطة (وهي كتل بيانات تُضغط كلٌّ منها بشكل مستقل عن الأخرى) المقروءة من مصادر مضغوطة (الملفات، الشبكة).

عدد البايتات غير المضغوطة (أي عدد البايتات بعد فك الضغط) التي تمت قراءتها من مصادر مضغوطة (الملفات، الشبكة).

عدد المرات التي لم تتطابق فيها قيمة التحقق للكتلة المضغوطة.

إجمالي الوقت المستغرَق في اكتشاف انقلابات البت الناتجة عن عدم تطابق قيمة التحقق للكتلة المضغوطة.

عدد المرات التي نتج فيها عدم تطابق قيمة التحقق لكتلة مضغوطة عن اختلاف في بت واحد.

إجمالي عدد مرات خفض موارد CPU

إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار بسبب استباق فتحات CPU.

​ استباقات CPU

إجمالي عدد استباقات CPU

عدد الاستعلامات التي تأخرت بسبب الضغط على سعة فتحات CPU. مؤشر على التزاحم — لا يشمل فترات انتظار التوسيع المؤجل على خادم لا يوجد عليه تنازع.

إجمالي عدد فتحات CPU التي جرى تخصيصها

إجمالي عدد فتحات CPU غير المتنافسة التي جرى الحصول عليها

عدد فتحات CPU التي لم تُمنَح عند التخصيص بسبب ضغط السعة. لا يشمل الفتحات المؤجَّلة بسبب التخصيص الكسول.

عدد فتحات CPU الممنوحة استنادًا إلى ضمان خيط تنفيذ واحد لكل استعلام، وللاستعلامات التي يكون فيها الإعداد ‘use_concurrency_control’ = 0

إجمالي عدد مرات زيادة موارد CPU

إجمالي الوقت الذي انتظره الاستعلام لتلبية طلبات الموارد الخاصة بفتحات CPU.

إجمالي عدد فتحات الاستعلام التي جرى الحصول عليها

إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في انتظار توفّر فتحات للاستعلام

إجمالي الوقت المستغرق في انتظار توفر فتحة في connection pool.

عدد المرات التي جرى فيها الاستحواذ على قفل Context أو محاولة الاستحواذ عليه. هذا قفل عام.

زمن انتظار قفل السياق بالميكروثانية

إجمالي عدد طلبات إسناد عمليات الدمج

إجمالي الوقت المستغرَق في عميل تعيين عمليات الدمج

إجمالي عدد طلبات إسناد عمليات الدمج

إجمالي الوقت المستغرَق في معالج إسناد عمليات الدمج

إجمالي الوقت المستغرَق في جلب البيانات الوصفية المُحدَّثة داخل منسّق الدمج

إجمالي الوقت المستغرَق في تصفية عمليات الدمج المُعَدّة داخل منسّق الدمج

إجمالي عدد مرات الحصول الحصري على قفل حالة المنسق

إجمالي الوقت المستغرَق في قفل mutex الخاص بحالة المنسق قفلًا حصريًا

إجمالي عدد مرات الحصول على قفل حالة المنسّق من نوع for share

إجمالي الوقت المستغرَق في وضع قفل مشترك على mutex حالة المنسّق

إجمالي الوقت المستغرَق للعثور على عملية دمج باستخدام محددات الدمج داخل منسّق الدمج

إجمالي عدد تحديثات منسّق الدمج

إجمالي الوقت المستغرَق لتحديث حالة منسّق الدمج

إجمالي عدد تحديثات عامل الدمج

إجمالي الوقت المستغرَق في تحديث الحالة المحلية لعمليات الدمج المخصّصة للعامل

​ تم إنشاء إدخال سجل لعملية الدمج

تم إنشاء إدخال سجل بنجاح لدمج الأجزاء في ReplicatedMergeTree.

تم إنشاء إدخال سجل بنجاح لإجراء تعديل على الأجزاء في ReplicatedMergeTree.

عدد المرات التي أُنشئ فيها مخزن قراءة مؤقت باستخدام O_DIRECT لقراءة البيانات (عند الاختيار من بين أساليب القراءة الأخرى).

عدد المرات التي جرت فيها محاولة إنشاء مخزن قراءة مؤقت باستخدام O_DIRECT لقراءة البيانات (عند المفاضلة بين طرق قراءة أخرى)، لكن نظام التشغيل لم يسمح بذلك (بسبب عدم دعم filesystem أو لأسباب أخرى)، فتمت العودة إلى طريقة القراءة العادية.

عدد مرات إنشاء مخزن قراءة مؤقت يستخدم mmap لقراءة البيانات (عند الاختيار بين طرق القراءة الأخرى).

عدد المرات التي جرت فيها محاولة إنشاء مخزن قراءة مؤقت باستخدام ‘mmap’ لقراءة البيانات (أثناء الاختيار بين طرائق القراءة الأخرى)، لكن نظام التشغيل لم يسمح بذلك (بسبب عدم دعم نظام الملفات أو لأسباب أخرى)، فتم الرجوع إلى طريقة القراءة العادية.

عدد مرات إنشاء مخزن القراءة المؤقت العادي لقراءة البيانات (عند الاختيار من بين طرق القراءة الأخرى).

إجمالي عدد الأخطاء في تحليل أسماء النطاقات عبر DNS

عدد المرات التي لا تكون فيها البيانات بعد الدمج متطابقة بايتًا ببايت مع البيانات الموجودة على نسخ متماثلة أخرى. وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب:

استخدام إصدار أحدث من مكتبة الضغط بعد تحديث الخادم. استخدام طريقة ضغط مختلفة. خوارزمية ضغط غير حتمية (وهذا غير مرجح جدًا). خوارزمية دمج غير حتمية بسبب خطأ منطقي في الشيفرة. تلف البيانات في الذاكرة بسبب خلل في الشيفرة. تلف البيانات في الذاكرة بسبب مشكلة في العتاد. تعديل البيانات الأصلية يدويًا بعد بدء تشغيل الخادم. تعديل قيم التحقق المخزنة في ZooKeeper يدويًا. اختلاف الإعدادات المرتبطة بتنسيق الأجزاء، مثل ‘enable_mixed_granularity_parts’، بين النسخ المتماثلة المختلفة. وقد اكتشف الخادم هذه الحالة بنجاح، وسيقوم بتنزيل الجزء المدمج من النسخة المتماثلة لضمان نتيجة متطابقة بايتًا ببايت.

عدد المرات التي لا تكون فيها البيانات بعد التعديل متطابقة على مستوى البايت مع البيانات الموجودة على النسخ المتماثلة الأخرى. بالإضافة إلى الأسباب الموضحة في ‘DataAfterMergeDiffersFromReplica’، قد يحدث هذا أيضًا بسبب تعديل غير حتمي.

عدد الصفوف التي عالجتها آلية التنفيذ الافتراضية للقيم nulls أثناء تنفيذ الدالة

عدد الصفوف التي تحتوي على قيم null والتي عالجها التنفيذ الافتراضي للتعامل مع nulls أثناء تنفيذ الدالة

عدد المرات التي تم فيها تقييد عملية INSERT لكتلة إلى جدول MergeTree بسبب العدد الكبير من أجزاء البيانات النشطة في التقسيم.

إجمالي عدد الميلي ثانية التي استغرقتها عملية INSERT لكتلة إلى جدول MergeTree أثناء تقييد سرعتها بسبب الارتفاع الكبير في عدد أجزاء البيانات النشطة في القسم.

عدد المرات التي تم فيها تقييد معدل تنفيذ تعديل على جدول MergeTree بسبب الارتفاع الكبير في عدد عمليات التعديل غير المكتملة في الجدول.

إجمالي عدد المللي ثانية التي استغرقتها عملية تعديل لجدول MergeTree أثناء تقييد معدلها بسبب العدد الكبير من عمليات التعديل غير المكتملة في الجدول.

عدد الملفات التي تم تخطيها أثناء استبعاد أقسام DeltaLake

عدد الملفات التي جرى فحصها أثناء استدعاءات رد النداء لفحص DeltaLake

​ عمليات تهيئة لقطة جدول DeltaLake

عدد المرات التي تمت فيها تهيئة لقطة جدول DeltaLake (تحميلها من التخزين الكائني)

عدد المفاتيح التي جرى البحث عنها في القواميس من النوع ‘cache’، وعُثر عليها في ذاكرة التخزين المؤقت، لكنها لم تعد صالحة.

عدد المفاتيح التي تم البحث عنها في القواميس من النوع ‘cache’ وعُثر عليها في الذاكرة المؤقتة.

عدد المفاتيح التي جرى البحث عنها في القواميس من نوع ‘cache’ ولم يُعثر عليها.

عدد المفاتيح المطلوب جلبها من مصدر البيانات للقواميس من النوع ‘cache’.

عدد المفاتيح المطلوبة من مصدر البيانات لقواميس من النوع ‘cache’ والتي تم العثور عليها فيه.

عدد المفاتيح المطلوبة من مصدر البيانات للقواميس من أنواع ‘cache’ التي لم يتم العثور عليها في مصدر البيانات.

عدد النانوثواني المُستغرقة في انتظار قفل القراءة للبحث عن البيانات في القواميس من النوع ‘cache’.

عدد النانوثواني المستغرَقة في انتظار قفل الكتابة لتحديث بيانات القواميس من النوع ‘cache’.

عدد النانوثواني المُستغرَقة في الاستعلام من مصادر البيانات الخارجية الخاصة بالقواميس من النوع ‘cache’.

عدد الطلبات المجمّعة المُرسلة إلى مصادر البيانات الخارجية الخاصة بالقواميس من النوع ‘cache’.

عدد مرات استدعاء الدالة F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للأدلة.

إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار استدعاء النظام F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للأدلة.

عدد استدعاءات CommitBlockList إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure

عدد استدعاءات CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure

عدد استدعاءات CreateContainer لواجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage الخاصة بـ Disk Azure.

عدد مرات استدعاء DeleteObject(s) في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage.

عدد استدعاءات واجهة برمجة تطبيقات Disk Azure لعملية GetObject.

عدد استدعاءات GetProperties إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage الخاصة بـ Disk Azure.

عدد طلبات GET إلى قرص Azure التي حظرها مُقيِّد المعدل.

عدد طلبات GET الخاصة بـ Azure disk التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل، سواء المحجوبة أو غير المحجوبة.

إجمالي الوقت الذي ظلّ فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لتقييد معدل طلبات GET على قرص Azure.

عدد مرات استدعاء ListObjects في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure.

عدد طلبات PUT إلى قرص Azure التي حظرها مُقيِّد المعدّل.

عدد طلبات PUT الخاصة بـ Azure disk التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل: المحجوبة وغير المحجوبة.

إجمالي الوقت الذي ظلّ فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لآلية تقييد معدل طلبات PUT على قرص Azure.

إجمالي الوقت المستغرق في انتظار طلبات القراءة من قرص Azure.

عدد طلبات قراءة قرص Azure.

عدد أخطاء طلبات القراءة على قرص Azure.

عدد مرات إعادة توجيه طلبات القراءة لقرص Azure.

عدد طلبات القراءة على قرص Azure التي جرى تقييد معدلها.

عدد استدعاءات StageBlock في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage الخاصة بـ Disk Azure

عدد استدعاءات الرفع إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure

إجمالي الوقت المقضي في انتظار طلبات الكتابة على قرص Azure.

عدد طلبات الكتابة على قرص Azure.

عدد أخطاء طلبات الكتابة على قرص Azure.

عدد عمليات إعادة توجيه طلبات الكتابة إلى قرص Azure.

عدد طلبات الكتابة إلى قرص Azure التي تم تقييد معدلها.

عدد الاتصالات المُنشأة للقرص

إجمالي الوقت المستغرَق في إنشاء اتصالات للقرص

عدد مرات فشل إنشاء اتصال بالقرص

عدد الاتصالات المنتهية الصلاحية للقرص

عدد الاتصالات المُحتفَظ بها للقرص

عدد اتصالات القرص التي أُعيد ضبطها

عدد الاتصالات المُعاد استخدامها للقرص

الوقت المستغرق في انتظار إزالة الـ blob المعلّق بعد اعتماد معاملة البيانات الوصفية

عدد دليل التي أنشأها تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ الخاص بـ AzureObjectStorage.

عدد المجلدات التي يزيلها تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ AzureObjectStorage.

عدد أقراص ‘plain_rewritable’ التي تستخدم التخطيط القديم.

عدد دليل التي أنشأتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ LocalObjectStorage.

عدد الأدلة التي تُزال بواسطة مخزن البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ الخاص بـ LocalObjectStorage.

عدد الدلائل التي أنشأتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ S3ObjectStorage.

عدد الأدلة التي أزالتها طبقة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ الخاصة بـ S3ObjectStorage.

إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار استدعاء النظام للقراءة. ويشمل ذلك عمليات القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات.

عدد مرات استدعاء AbortMultipartUpload في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

عدد استدعاءات CompleteMultipartUpload لواجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

عدد مرات استدعاء CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

عدد استدعاءات CreateMultipartUpload لواجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

عدد استدعاءات DeleteObject في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

عدد مرات استدعاء GetObject في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

عدد استدعاءات GetObjectTagging في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

عدد طلبات GET وSELECT في DiskS3 التي حجبها مُقيِّد المعدّل.

عدد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ DiskS3 التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل: المحظورة وغير المحظورة.

إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لآلية تقييد طلبات GET وSELECT في DiskS3.

عدد استدعاءات HeadObject في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

عدد استدعاءات ListObjects عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

عدد استدعاءات PutObject لواجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3 التي منعها مُقيِّد المعدّل.

عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3 التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل، سواء كانت محجوبة أم غير محجوبة.

إجمالي الوقت الذي أمضاه الاستعلام في الانتظار للالتزام بتقييد معدل طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3.

مدة طلبات GET وHEAD إلى تخزين DiskS3.

عدد محاولات طلبات GET وHEAD إلى وحدة تخزين DiskS3، ويشمل ذلك المحاولة الأولى وأي محاولات إعادة، باستثناء محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة في S3

عدد الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة في طلبات GET وHEAD إلى وحدة تخزين DiskS3، باستثناء عمليات إعادة المحاولة التي تُنفَّذ داخليًا وفق استراتيجية إعادة المحاولة في S3

عدد طلبات GET وHEAD المرسلة إلى تخزين DiskS3.

عدد الأخطاء غير الناتجة عن throttling في طلبات GET وHEAD إلى تخزين DiskS3.

​ عمليات إعادة توجيه طلبات قراءة DiskS3

عدد عمليات إعادة التوجيه في طلبات GET وHEAD الموجَّهة إلى تخزين DiskS3.

عدد أخطاء 429 و503 في طلبات GET وHEAD الموجَّهة إلى وحدة تخزين DiskS3.

عدد عمليات استدعاء UploadPart في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

عدد مرات استدعاء UploadPartCopy في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

مدة طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى تخزين DiskS3.

​ عدد محاولات طلبات الكتابة إلى DiskS3

عدد محاولات طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى تخزين DiskS3، بما في ذلك المحاولة الأولى وأي عمليات إعادة محاولة، مع استبعاد عمليات إعادة المحاولة التي تنفذها استراتيجية إعادة المحاولة داخليًا

عدد الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة في طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى وحدة تخزين DiskS3، باستثناء محاولات إعادة المحاولة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة

عدد طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH الموجّهة إلى DiskS3 storage.

عدد الأخطاء غير الناتجة عن throttling في طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى وحدة تخزين DiskS3.

عدد مرات إعادة التوجيه في طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى DiskS3 storage.

عدد أخطاء 429 و503 في طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH الموجَّهة إلى وحدة تخزين DiskS3.

إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار نداء النظام للكتابة. ويشمل ذلك أيضًا عمليات الكتابة إلى ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات.

حدث اتصال في Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال بـ Distributed Cache

حدث عميل Distributed Cache. عدد حالات الإخفاق في الاتصال بخادم Distributed Cache قبل إرسال الطلب (تُحتسب مرة واحدة لكل طلب بعد استنفاد جميع محاولات الاتصال، بخلاف DistrCacheUnsuccessfulConnectAttempts الذي يُحتسب لكل محاولة). ويُحتسب هنا أيضًا حدوث timeout أثناء انتظار توفر connection حرة من مجمّع اتصالات. أما حالات الإخفاق في إعادة الاتصال أثناء إنشاء الطلب فتُحتسب بدلًا من ذلك ضمن DistrCacheMakeRequestErrors

حدث اتصال بـ Distributed Cache. الوقت المستغرق للاتصال بـ Distributed Cache

حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. الوقت المستغرَق في القراءة من المخزن المؤقت الاحتياطي بدلًا من Distributed Cache

حدث اتصال في Distributed Cache. الوقت المستغرق في الحصول على عميل لـ Distributed Cache

حدث خاص بعميل Distributed Cache. الوقت المستغرق في انتظار الاستجابة من Distributed Cache

حدث سجل Distributed Cache. عدد مرات إعادة بناء hash ring لـ Distributed Cache

حدث في سجل Distributed Cache. الوقت المستغرَق لاكتساب قفل DistributedCacheRegistry

حدث صادر من عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache عند إرسال طلب

حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. الوقت المستغرَق في ReadBufferFromDistributedCache::nextImpl

حدث المخزن المؤقت للكتابة في Distributed Cache. عدد البايتات التي كُتبت إلى تخزين كائني

حدث لمخزن الكتابة المؤقت في Distributed Cache. الوقت المستغرَق في الكتابة إلى تخزين كائني

حدث اتصال في Distributed Cache. عدد الاتصالات المفتوحة بـ Distributed Cache

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد الاتصالات المفتوحة مع Distributed Cache التي تتجاوز المجمّع

حدث المخزن المؤقت للقراءة في Distributed Cache. الوقت المستغرَق في حساب نطاقات القراءة مسبقًا

حدث في المخزن المؤقت للقراءة في Distributed Cache. عدد المرات التي غيّرنا فيها نطاق القراءة بسبب تغيّر seek / last_position

حدث مخزن قراءة مؤقت في Distributed Cache. عدد المرات التي أعدنا فيها ضبط نطاق القراءة بسبب تغيّر seek/last_position

حدث مخزن قراءة مؤقت في Distributed Cache. عدد المرات التي أُعيد فيها ضبط نطاق القراءة بسبب تغيّر seek/last_position

حدث لمخزن القراءة المؤقت في Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من المخزن المؤقت الاحتياطي

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لأخطاء Distributed Cache أثناء طلبات القراءة (يساوي DistrCacheReadErrorsRetriable + DistrCacheReadErrorsNonRetriable)

حدث صادر من عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache غير القابلة لإعادة المحاولة أثناء طلبات القراءة

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache القابلة لإعادة المحاولة أثناء طلبات القراءة (يُحصى كل وقوع للخطأ، بما في ذلك الحالات التي جرى التعافي منها عبر إعادة المحاولة)

حدث مخزن القراءة المؤقت في Distributed Cache. الوقت المستغرَق في القراءة من Distributed Cache

حدث لمخزن القراءة المؤقت في Distributed Cache. عدد محاولات إعادة طلب القراءة بعد خطأ قابل لإعادة المحاولة (بما في ذلك محاولات إعادة إنشاء الطلب الأولي)

حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد المرات التي لم ينجح فيها خطأ قراءة قابل لإعادة المحاولة ضمن الحد الأقصى لإعادات محاولة طلب القراءة

عدد البايتات التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server .

إجمالي المدة التي ظل فيها الاستعلام متوقفًا للامتثال لآلية throttling الخاصة بـ max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server .

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache عند استلام استجابة لطلب

حدث صادر من عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم RefreshCredentials المستلمة من Distributed Cache

حدث عميل لـ Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم Data المستلَمة من Distributed Cache

حدث صادر من عميل Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data التي تم استلامها من Distributed Cache

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. إجمالي عدد حزم Error التي تم استلامها من Distributed Cache

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. إجمالي عدد حزم Ok المستلمة من Distributed Cache

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. إجمالي عدد حزم Stop التي تم استلامها من Distributed Cache

حدث سجلّ Distributed Cache. الوقت المستغرَق في تحديث سجلّ Distributed Cache

حدث سجل Distributed Cache. عدد تحديثات سجل Distributed Cache

حدث اتصال في Distributed Cache. الوقت المستغرَق في إزالة الاتصالات القديمة من مجمّع الاتصالات

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد الاتصالات المعاد استخدامها مع Distributed Cache

حدث صادر من عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم البيانات المُرسلة إلى Distributed Cache

حدث عميل لـ Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data المُرسلة إلى Distributed Cache

حدث على خادم Distributed Cache. عدد حزم AckRequest في DistributedCacheServer

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد المرات التي عثر فيها Distributed Cache على البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد المرات التي لم يعثر فيها Distributed Cache على البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من تخزين كائني لأغراض التنزيل المسبق في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من ذاكرة التخزين المؤقت في Distributed Cache أثناء القراءة من filesystem cache

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى ذاكرة cache في distributed cache أثناء القراءة من filesystem cache

حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من التخزين الكائني في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد حزم ContinueRequest في DistributedCacheServer

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد بيانات الاعتماد منتهية الصلاحية التي تم تحديثها

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد حزم EndRequest في DistributedCacheServer

حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد عملاء S3 الجدد المخزَّنين مؤقتًا

حدث خاص بخادم Distributed Cache. الوقت المستغرق في معالجة الطلب من جهة خادم DistributedCache

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد حزم العميل RefreshCredentials في DistributedCacheServer

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد عملاء S3 المخزنين مؤقتًا الذين أُعيد استخدامهم

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. الوقت المستغرَق في shutdownAllConnections أثناء انتظار اكتمال الاتصالات النشطة (أو إغلاقها قسرًا) عند إيقاف تشغيل الخادم

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد المرات التي تم فيها تخطي خادم Distributed Cache بسبب محاولات الاتصال الفاشلة السابقة

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد حزم StartRequest في DistributedCacheServer

حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد مرات التبديل بين خوادم Distributed Cache في ذاكرة التخزين المؤقت من نوع read/write-through

حدث في Distributed Cache. عدد مرات تبديل الخادم أثناء القراءة أو الكتابة لأن الخادم الذي اختارته دالة hash قد تغيّر (على سبيل المثال بسبب إلغاء تسجيل الخادم)

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد مرات إعادة الاتصال بسبب الاتصالات المجمّعة المتقادمة (التي أغلقها النظير)

حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. الزمن المستغرق لبدء نطاق قراءة جديد باستخدام Distributed Cache

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال الناجحة بـ Distributed Cache

حدث في سجل Distributed Cache. عدد التحديثات الناجحة لسجل الخوادم

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache أثناء طلبات جداول النظام الخاصة بالاستبطان (system.distributed_cache, system.distributed_cache_metrics, system.distributed_cache_events). لا تُعاد محاولة هذه الطلبات، لذا تُحتسب الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة وغير القابلة لإعادة المحاولة معًا

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد البايتات التي كُتبت إلى الملفات المؤقتة المُنشأة في Distributed Cache

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد الملفات المؤقتة المُنشأة في Distributed Cache

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال غير الناجحة بـ Distributed Cache

حدث في سجل Distributed Cache. عدد التحديثات غير الناجحة لسجل الخوادم

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data التي تم تجاهلها

حدث عميل Distributed Cache. عدد الحزم غير المستخدمة التي جرى تخطيها من Distributed Cache

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد تخصيصات buffer الإضافية عند تعذّر إعادة استخدام buffer موجود

حدث مخزن الكتابة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى Distributed Cache

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. إجمالي عدد أخطاء Distributed Cache أثناء طلبات الكتابة (يساوي DistrCacheWriteErrorsRetriable + DistrCacheWriteErrorsNonRetriable). ويُعد Stop لذاكرة التخزين المؤقت بالكتابة العابرة، إذا كان بمبادرة من الخادم، تحكمًا في التدفق وليس خطأً، لذلك لا يُحتسب

حدث صادر من عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache غير القابلة لإعادة المحاولة أثناء طلبات الكتابة

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache القابلة لإعادة المحاولة أثناء طلبات الكتابة (تُحتسب عند كل مرة تحدث فيها، بما في ذلك الأخطاء التي جرى التعافي منها عبر إعادة المحاولة)

حدث مخزن الكتابة المؤقت لـ Distributed Cache. الوقت المستغرَق في WriteBufferFromDistributedCache::writeToFileSegment

حدث مخزن الكتابة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد مرات إعادة محاولة طلب الكتابة بعد خطأ قابل لإعادة المحاولة

حدث مخزن الكتابة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد المرات التي لم تنجح فيها عملية كتابة قابلة لإعادة المحاولة ضمن الحد الأقصى لإعادات المحاولة لطلب الكتابة

عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد المعدّل ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.

إجمالي الوقت الذي ظل فيه الاستعلام في حالة انتظار امتثالًا لآلية تقييد المعدل في ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.

​ حالات فشل الإدراج غير المتزامن في جدول Distributed

عدد حالات الفشل في الإدراج غير المتزامن في جدول Distributed (مع ‘distributed_foreground_insert’ = 0)

عدد مرات الاتصال بالخوادم الأخرى أثناء تنفيذ الاستعلام الموزّع. يحدث هذا عند إنشاء اتصال جديد بدلًا من استخدام اتصال قائم من مجمّع الاتصالات.

العدد الإجمالي لحالات فشل الاتصال الموزع بعد استنفاد جميع محاولات إعادة المحاولة.

إجمالي عدد مرات فشل الاتصال الموزع مع إعادة المحاولة.

عدد المرات التي رفضنا فيها نسخة متماثلة ضمن استعلام موزع لأنها لم تكن تحتوي على جدول مطلوب للاستعلام.

عدد مرات إعادة الاتصال بالخوادم الأخرى أثناء تنفيذ الاستعلام الموزّع. ويمكن أن يحدث ذلك عند الحصول على اتصال قديم من مجموعة الاتصالات

عدد النسخ المتماثلة التي جرى تخطيها أثناء تنفيذ INSERT على جدول Distributed لأن هذه النسخ المتماثلة كانت للقراءة فقط

عدد المرات التي استبعدنا فيها نسخة متماثلة من استعلام موزّع، لأن أحد الجداول المطلوبة للاستعلام كان لديه تأخر في النسخ المتماثل تجاوز العتبة المُعدّة.

إجمالي عدد محاولات إنشاء اتصال موزّع.

إجمالي عدد الاتصالات الموزعة الناجحة إلى خادم قابل للاستخدام (يحتوي على الجدول المطلوب، لكنه قد يكون غير مُحدَّث).

عدد المرات التي خضعت فيها عملية INSERT لكتلة إلى جدول Distributed لتقييد المعدل بسبب الارتفاع الكبير في عدد البايتات المعلّقة.

إجمالي عدد المللي ثانية المستغرقة أثناء تقييد معدل عملية INSERT لكتلة إلى جدول Distributed بسبب الارتفاع الكبير في عدد البايتات قيد الانتظار.

إجمالي الوقت المستغرق أثناء تحليل الفهرس الموزع

عدد الأجزاء المفقودة أثناء تحليل الفهرس الموزع التي سيجري التعامل معها محليًا