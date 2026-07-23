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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يتضمن معلومات عن عدد الأحداث التي وقعت في النظام. على سبيل المثال، يمكنك في الجدول معرفة عدد استعلامات SELECT التي تمت معالجتها منذ بدء تشغيل ClickHouse server.

الأعمدة

  • event (String) — اسم الحدث.
  • value (UInt64) — عدد مرات حدوث الحدث.
  • description (String) — وصف الحدث.

مثال

انظر أيضًا

  • system.asynchronous_metrics — يحتوي على مقاييس تُحسب دوريًا.
  • system.metrics — يحتوي على مقاييس تُحسب فورًا.
  • system.metric_log — يحتوي على سجل لقيم المقاييس من الجدولين system.metrics وsystem.events.
  • المراقبة — المفاهيم الأساسية لمراقبة ClickHouse.

أوصاف الأحداث

ACMEAPIRequests

عدد طلبات واجهة برمجة تطبيقات ACME الصادرة.

ACMECertificateOrders

عدد طلبات إصدار شهادات ACME.

AIAPICalls

عدد طلبات HTTP المُرسلة إلى مزوّدي خدمات الذكاء الاصطناعي.

AIInputTokens

إجمالي رموز prompt المستخدمة في جميع استدعاءات دالة AI ضمن الاستعلام.

AIORead

عدد عمليات القراءة عبر واجهة AIO في Linux أو FreeBSD

AIOReadBytes

عدد البايتات المقروءة عبر واجهة AIO في Linux أو FreeBSD

AIOWrite

عدد عمليات الكتابة عبر واجهة AIO في Linux أو FreeBSD

AIOWriteBytes

عدد البايتات التي تمت كتابتها عبر واجهة AIO في Linux أو FreeBSD

AIOutputTokens

إجمالي رموز الإكمال المستهلَكة عبر جميع استدعاءات دوال الذكاء الاصطناعي في الاستعلام.

الصفوف التي عالجها الذكاء الاصطناعي

عدد الصفوف التي حصلت على نتيجة من الذكاء الاصطناعي.

AIRowsSkipped

عدد الصفوف التي أُسنِدت إليها قيمة افتراضية بسبب تجاوز الحصة أو حدوث خطأ.

ASTFuzzerQueries

عدد الاستعلامات المُولَّدة عشوائيًا التي حاول مُولِّد AST على جهة الخادم تنفيذها.

AddressesDiscovered

إجمالي عدد العناوين الجديدة في نتائج حلّ DNS لاتصالات HTTP

العناوين المنتهية الصلاحية

إجمالي عدد العناوين المنتهية الصلاحية التي لم تعد تظهر في نتائج حلّ DNS لاتصالات HTTP

العناوين التي تم تمييزها على أنها فاشلة

إجمالي عدد العناوين التي تم تمييزها على أنها معطّلة بسبب أخطاء في اتصالات HTTP

AggregatingSortedMilliseconds

إجمالي الوقت المستغرق أثناء تجميع الأعمدة المُفرَزة

تحويل التجميع إلى مستويين

عدد المرات التي جرى فيها أثناء وقت التشغيل تحويل جدول تجزئة التجميع أحادي المستوى إلى جدول ثنائي المستوى.

AggregationHashTablesInitializedAsTwoLevel

عدد جداول التجزئة التي جرى تهيئتها كثنائية المستوى للتجميع.

عدد الكتل التي طُبِّق عليها تحسين النطاقات المتساوية للمفاتيح

عدد الكتل التي طُبِّق عليها تحسين النطاقات المتساوية للمفاتيح

AggregationPreallocatedElementsInHashTables

عدد العناصر التي خُصِّصت مسبقًا في جداول التجزئة لأغراض التجميع.

AllUsersThrottlerBytes

عدد البايتات التي عبرت مُقيِّد المعدّل ‘max_network_bandwidth_for_all_users’.

AllUsersThrottlerSleepMicroseconds

إجمالي الوقت الذي ظل فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لآلية تقييد المعدّل الخاصة بـ max_network_bandwidth_for_all_users.

AnalyzePatchRangesMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في تحليل فهرس أجزاء التصحيح

ApplyPatchesMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق لتطبيق أجزاء التصحيح على الكتل

ArenaAllocBytes

عدد البايتات المخصّصة لمنطقة الذاكرة Arena (تُستخدم في GROUP BY والعمليات المشابهة)

ArenaAllocChunks

عدد الكتل المخصّصة لذاكرة Arena (تُستخدم في GROUP BY والعمليات المشابهة)

AsyncInsertBytes

حجم البيانات، بالبايت، لاستعلامات INSERT غير المتزامنة.

AsyncInsertCacheHits

عدد المرات التي عُثر فيها على معرّف hash مكرر في ذاكرة التخزين المؤقت لمعرّفات hash الخاصة بالإدراج غير المتزامن.

AsyncInsertQuery

مماثل لـ InsertQuery، ولكنه مخصّص فقط لاستعلامات INSERT غير المتزامنة.

AsyncInsertRows

عدد الصفوف التي أُدرجت بواسطة استعلامات INSERT غير المتزامنة.

AsyncLoaderWaitMicroseconds

إجمالي الوقت الذي انتظره الاستعلام بسبب مهام المُحمِّل غير المتزامن.

AsyncLoggingConsoleDroppedMessages

عدد الرسائل التي تم إسقاطها من سجل وحدة التحكم بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن

AsyncLoggingConsoleTotalMessages

عدد الرسائل التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة لسجل وحدة التحكم، سواء تم قبولها أو إسقاطها

AsyncLoggingErrorFileLogDroppedMessages

عدد الرسائل التي أُسقِطت من سجلّ ملف الأخطاء بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن

AsyncLoggingErrorFileLogTotalMessages

عدد الرسائل (المقبولة أو التي أُسقِطت) التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة لسجل ملف الأخطاء

AsyncLoggingFileLogDroppedMessages

عدد الرسائل التي أُسقِطت من سجل الملف بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن

AsyncLoggingFileLogTotalMessages

عدد الرسائل (المقبولة أو التي أُسقطت) التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة لسجلّ الملف

AsyncLoggingSyslogDroppedMessages

عدد الرسائل التي تم إسقاطها من syslog بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن

إجمالي رسائل syslog للتسجيل غير المتزامن

عدد الرسائل (المقبولة أو التي أُسقطت) التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة لـ syslog

AsyncLoggingTextLogDroppedMessages

عدد الرسائل التي أُسقِطت من text_log بسبب امتلاء قائمة انتظار السجل غير المتزامن

AsyncLoggingTextLogTotalMessages

عدد الرسائل (المقبولة أو المُسقطة) التي أُرسلت إلى قائمة الانتظار غير المتزامنة الخاصة بـ text_log

AsynchronousReadWaitMicroseconds

الوقت المستغرق في انتظار عمليات القراءة غير المتزامنة أثناء القراءة المحلية غير المتزامنة.

AsynchronousReaderIgnoredBytes

عدد البايتات التي جرى تجاهلها أثناء القراءة غير المتزامنة

AsynchronousRemoteReadWaitMicroseconds

الوقت المستغرق لانتظار عمليات القراءة البعيدة غير المتزامنة.

AzureCommitBlockList

عدد استدعاءات CommitBlockList في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage

AzureCopyObject

عدد استدعاءات CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage

AzureCreateContainer

عدد استدعاءات CreateContainer إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage.

AzureDeleteObjects

عدد مرات استدعاء DeleteObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage.

AzureGetObject

عدد استدعاءات GetObject لواجهة برمجة تطبيقات Azure.

AzureGetProperties

عدد استدعاءات GetProperties لواجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage.

AzureGetRequestThrottlerBlocked

عدد طلبات Azure GET التي حظرها مُقيِّد المعدل.

AzureGetRequestThrottlerCount

عدد طلبات Azure GET التي مرّت عبر مُقيِّد المعدل: المحظورة وغير المحظورة.

AzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds

إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في حالة سكون امتثالًا لتقييد معدل طلبات GET في Azure.

AzureListObjects

عدد استدعاءات ListObjects إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage.

AzurePutRequestThrottlerBlocked

عدد طلبات PUT في Azure التي حظرها مُقيِّد المعدل.

AzurePutRequestThrottlerCount

عدد طلبات Azure من نوع PUT التي مرّت عبر آلية تقييد المعدّل، سواء كانت محظورة أم غير محظورة.

AzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds

إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في وضع السكون للالتزام بتقييد معدل طلبات Azure من نوع PUT.

AzureReadMicroseconds

إجمالي الوقت الذي استغرقه انتظار طلبات القراءة من Azure.

AzureReadRequestsCount

عدد طلبات القراءة على Azure.

AzureReadRequestsErrors

عدد أخطاء طلبات القراءة في Azure.

AzureReadRequestsRedirects

عدد عمليات إعادة توجيه طلبات القراءة في Azure.

تقييد معدل طلبات القراءة في Azure

عدد طلبات القراءة في Azure التي تم تقييد معدلها.

AzureStageBlock

عدد استدعاءات StageBlock في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage

AzureUpload

عدد استدعاءات Upload في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage

AzureWriteMicroseconds

إجمالي الوقت الذي تم قضاؤه في انتظار طلبات الكتابة إلى Azure.

AzureWriteRequestsCount

عدد طلبات الكتابة في Azure.

AzureWriteRequestsErrors

عدد أخطاء طلبات الكتابة على Azure.

AzureWriteRequestsRedirects

عدد مرات إعادة توجيه طلبات الكتابة في Azure.

AzureWriteRequestsThrottling

عدد طلبات الكتابة إلى Azure التي تم تقييد معدّلها.

BackgroundLoadingMarksTasks

عدد المهام التي تعمل في الخلفية لتحميل العلامات

BackupEntriesCollectorForTablesDataMicroseconds

الوقت المستغرَق في إنشاء عناصر النسخ الاحتياطي لبيانات الجداول

BackupEntriesCollectorMicroseconds

الوقت المستغرَق في إنشاء عناصر النسخ الاحتياطي

BackupEntriesCollectorRunPostTasksMicroseconds

الوقت المستغرَق في تنفيذ المهام اللاحقة بعد إنشاء عناصر النسخ الاحتياطي

BackupLockFileReads

عدد المرات التي تمت فيها قراءة ملف ‘.lock’ أثناء إنشاء النسخة الاحتياطية

BackupPreparingFileInfosMicroseconds

الوقت المستغرق في تجهيز معلومات الملفات لعناصر النسخ الاحتياطي

BackupReadLocalBytesToCalculateChecksums

إجمالي حجم الملفات التي تمت قراءتها محليًا لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطي

BackupReadLocalFilesToCalculateChecksums

عدد الملفات التي تمت قراءتها محليًا لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطي

BackupReadMetadataMicroseconds

الوقت المستغرَق في قراءة البيانات الوصفية للنسخة الاحتياطية من ملف ‎.backup

BackupReadRemoteBytesToCalculateChecksums

إجمالي حجم الملفات المقروءة من وحدات التخزين البعيدة لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطي

BackupReadRemoteFilesToCalculateChecksums

عدد الملفات المقروءة من الأقراص البعيدة لحساب قيم التحقق لعناصر النسخ الاحتياطي

BackupThrottlerBytes

عدد البايتات التي مرّت عبر مُقيِّد المعدل ‘max_backup_bandwidth_for_server’.

BackupThrottlerSleepMicroseconds

إجمالي الوقت الذي نام فيه الاستعلام للامتثال لآلية تقييد المعدّل max_backup_bandwidth_for_server.

BackupWriteMetadataMicroseconds

الوقت المستغرَق لكتابة البيانات الوصفية للنسخة الاحتياطية في ملف ‎.backup

BackupsOpenedForRead

عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة للقراءة

BackupsOpenedForUnlock

عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة لغرض إلغاء القفل

BackupsOpenedForWrite

عدد النسخ الاحتياطية المفتوحة للكتابة

BlobCopierThreadLockBlobsErrors

عدد أخطاء قفل الكائنات الثنائية الكبيرة أثناء تنفيذ BlobCopier

BlobCopierThreadLockedBlobs

عدد الـ blobs المُعادة من تخزين البيانات الوصفية

BlobCopierThreadRecordBlobsErrors

عدد أخطاء تسجيل الـ blobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobCopier

BlobCopierThreadRecordedBlobs

عدد الـ blobs التي سُجِّلت عملية نسخها المتماثل بواسطة BlobCopier في تخزين البيانات الوصفية

BlobCopierThreadReplicateBlobsErrors

عدد أخطاء النسخ المتماثل لكائنات blob التي حدثت أثناء تشغيل BlobCopier

BlobCopierThreadReplicatedBlobs

عدد الـ blobs التي نسخها BlobCopier

BlobCopierThreadRuns

عدد مرات تنفيذ خيط التنفيذ BlobCopier

BlobKillerThreadLockBlobsErrors

عدد أخطاء قفل كائنات blob التي حدثت أثناء تنفيذ BlobKiller

BlobKillerThreadLockedBlobs

عدد الـ blobs المُعادة من تخزين البيانات الوصفية

BlobKillerThreadRecordBlobsErrors

عدد أخطاء تسجيل الـblobs التي حدثت أثناء تنفيذ BlobKiller

BlobKillerThreadRecordedBlobs

عدد الـblobs التي جرى تسجيل حذفها بواسطة BlobKiller في تخزين البيانات الوصفية

BlobKillerThreadRemoveBlobsErrors

عدد أخطاء إزالة الـ blobs التي وقعت أثناء تنفيذ BlobKiller

BlobKillerThreadRemoveTasks

عدد مهام الحذف التي أنشأها BlobKiller

BlobKillerThreadRemovedBlobs

عدد الـ blobs التي أزالها BlobKiller

BlobKillerThreadRuns

عدد مرات تشغيل خيط التنفيذ BlobKiller

BuildPatchesJoinMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرق في إنشاء الفهارس وجداول hash لتطبيق أجزاء التصحيح باستخدام وضع Join

BuildPatchesMergeMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في بناء الفهارس اللازمة لتطبيق أجزاء التصحيح في وضع Merge

CacheWarmerBytesDownloaded

حجم البيانات التي جرى جلبها إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات بواسطة سلاسل تنفيذ خلفية مخصصة.

CacheWarmerDataPartsDownloaded

عدد أجزاء البيانات التي تم جلبها بالكامل بواسطة CacheWarmer.

CachedReadBufferCacheWriteBytes

البايتات التي كُتبت من المصدر (نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك) إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

CachedReadBufferCacheWriteMicroseconds

الوقت المستغرق في كتابة البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

CachedReadBufferCreateBufferMicroseconds

وقت إعداد المخزن المؤقت

CachedReadBufferPredownloadedBytes

البايتات المقروءة من مصدر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات. تُقرأ مقاطع ذاكرة التخزين المؤقت كاملةً من اليسار إلى اليمين، وقد نحتاج إلى التنزيل المسبق لجزء من مقطع لا صلة له بالمهمة الحالية لمجرد الوصول إلى البيانات المطلوبة

CachedReadBufferPredownloadedFromSourceBytes

عدد البايتات المقروءة من مصدر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات لأغراض التنزيل المسبق (من نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك)

CachedReadBufferPredownloadedFromSourceMicroseconds

الوقت المستغرق للقراءة لأغراض التنزيل المسبق من مصدر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات (من نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك)

CachedReadBufferReadFromCacheBytes

عدد البايتات التي تمت قراءتها من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

CachedReadBufferReadFromCacheHits

عدد مرات عثور عمليات القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات على البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت.

CachedReadBufferReadFromCacheMicroseconds

زمن القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

CachedReadBufferReadFromCacheMisses

عدد مرات عدم العثور على البيانات المطلوبة عند القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات.

CachedReadBufferReadFromSourceBytes

البايتات المقروءة من مصدر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات (مثل نظام ملفات بعيد، وغيرها)

CachedReadBufferReadFromSourceMicroseconds

الوقت المستغرق في القراءة من مصدر التخزين المؤقت لنظام الملفات (مثل نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك)

CachedReadBufferWaitReadBufferMicroseconds

الوقت المستغرَق في انتظار مخزن القراءة المؤقت الداخلي (يشمل انتظار ذاكرة التخزين المؤقت)

CachedWriteBufferCacheWriteBytes

عدد البايتات المكتوبة من المصدر (نظام ملفات بعيد، وما إلى ذلك) إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

CachedWriteBufferCacheWriteMicroseconds

الوقت المستغرَق في كتابة البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

CannotRemoveEphemeralNode

عدد المرات التي وقع فيها خطأ عند محاولة إزالة العقدة المؤقتة. لا يُعد هذا مشكلة، لأن تنفيذنا لمكتبة ZooKeeper يضمن انتهاء الجلسة وإزالة العقدة.

CannotWriteToWriteBufferDiscard

عدد لقطات مكدس الاستدعاءات التي أُسقِطت بواسطة محلل أداء الاستعلامات أو معالج الإشارات لأن القناة ممتلئة أو يتعذر الكتابة إليها.

CoalescingSortedMilliseconds

إجمالي الوقت المستغرَق أثناء دمج الأعمدة المُرتَّبة

CollapsingSortedMilliseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في طيّ الأعمدة المرتبة

CommonBackgroundExecutorTaskCancelMicroseconds

الوقت المستغرَق في الدالة cancel() لمهام منفّذ Common.

CommonBackgroundExecutorTaskExecuteStepMicroseconds

الوقت المستغرَق في executeStep() ضمن مهام منفّذ Common.

CommonBackgroundExecutorTaskResetMicroseconds

الوقت المستغرَق في إعادة تعيين المهمة الخاصة بالمنفّذ Common.

CommonBackgroundExecutorWaitMicroseconds

الوقت المستغرق في انتظار اكتمال التنفيذ في منفّذ Common.

CompileExpressionsBytes

عدد البايتات المستخدمة في عملية تجميع التعبيرات.

CompileExpressionsMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في تجميع التعبيرات إلى شيفرة LLVM.

CompileFunction

عدد مرات بدء تجميع شيفرة LLVM المُولَّدة (لإنشاء دالة مدمجة للتعبيرات المعقدة).

CompiledFunctionExecute

عدد مرات تنفيذ دالة مُصرَّفة.

CompressedReadBufferBlocks

عدد الكتل المضغوطة (وهي كتل بيانات تُضغط كلٌّ منها بشكل مستقل عن الأخرى) المقروءة من مصادر مضغوطة (الملفات، الشبكة).

CompressedReadBufferBytes

عدد البايتات غير المضغوطة (أي عدد البايتات بعد فك الضغط) التي تمت قراءتها من مصادر مضغوطة (الملفات، الشبكة).

CompressedReadBufferChecksumDoesntMatch

عدد المرات التي لم تتطابق فيها قيمة التحقق للكتلة المضغوطة.

CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في اكتشاف انقلابات البت الناتجة عن عدم تطابق قيمة التحقق للكتلة المضغوطة.

CompressedReadBufferChecksumDoesntMatchSingleBitMismatch

عدد المرات التي نتج فيها عدم تطابق قيمة التحقق لكتلة مضغوطة عن اختلاف في بت واحد.

ConcurrencyControlDownscales

إجمالي عدد مرات خفض موارد CPU

ConcurrencyControlPreemptedMicroseconds

إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار بسبب استباق فتحات CPU.

استباقات CPU

إجمالي عدد استباقات CPU

ConcurrencyControlQueriesDelayed

عدد الاستعلامات التي تأخرت بسبب الضغط على سعة فتحات CPU. مؤشر على التزاحم — لا يشمل فترات انتظار التوسيع المؤجل على خادم لا يوجد عليه تنازع.

ConcurrencyControlSlotsAcquired

إجمالي عدد فتحات CPU التي جرى تخصيصها

ConcurrencyControlSlotsAcquiredNonCompeting

إجمالي عدد فتحات CPU غير المتنافسة التي جرى الحصول عليها

ConcurrencyControlSlotsDelayed

عدد فتحات CPU التي لم تُمنَح عند التخصيص بسبب ضغط السعة. لا يشمل الفتحات المؤجَّلة بسبب التخصيص الكسول.

ConcurrencyControlSlotsGranted

عدد فتحات CPU الممنوحة استنادًا إلى ضمان خيط تنفيذ واحد لكل استعلام، وللاستعلامات التي يكون فيها الإعداد ‘use_concurrency_control’ = 0

ConcurrencyControlUpscales

إجمالي عدد مرات زيادة موارد CPU

ConcurrencyControlWaitMicroseconds

إجمالي الوقت الذي انتظره الاستعلام لتلبية طلبات الموارد الخاصة بفتحات CPU.

ConcurrentQuerySlotsAcquired

إجمالي عدد فتحات الاستعلام التي جرى الحصول عليها

ConcurrentQueryWaitMicroseconds

إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في انتظار توفّر فتحات للاستعلام

ConnectionPoolIsFullMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرق في انتظار توفر فتحة في connection pool.

ContextLock

عدد المرات التي جرى فيها الاستحواذ على قفل Context أو محاولة الاستحواذ عليه. هذا قفل عام.

ContextLockWaitMicroseconds

زمن انتظار قفل السياق بالميكروثانية

CoordinatedMergesMergeAssignmentRequest

إجمالي عدد طلبات إسناد عمليات الدمج

CoordinatedMergesMergeAssignmentRequestMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في عميل تعيين عمليات الدمج

CoordinatedMergesMergeAssignmentResponse

إجمالي عدد طلبات إسناد عمليات الدمج

CoordinatedMergesMergeAssignmentResponseMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في معالج إسناد عمليات الدمج

CoordinatedMergesMergeCoordinatorFetchMetadataMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في جلب البيانات الوصفية المُحدَّثة داخل منسّق الدمج

CoordinatedMergesMergeCoordinatorFilterMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في تصفية عمليات الدمج المُعَدّة داخل منسّق الدمج

CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyCount

إجمالي عدد مرات الحصول الحصري على قفل حالة المنسق

CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateExclusivelyMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في قفل mutex الخاص بحالة المنسق قفلًا حصريًا

CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateForShareCount

إجمالي عدد مرات الحصول على قفل حالة المنسّق من نوع for share

CoordinatedMergesMergeCoordinatorLockStateForShareMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في وضع قفل مشترك على mutex حالة المنسّق

CoordinatedMergesMergeCoordinatorSelectMergesMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق للعثور على عملية دمج باستخدام محددات الدمج داخل منسّق الدمج

CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateCount

إجمالي عدد تحديثات منسّق الدمج

CoordinatedMergesMergeCoordinatorUpdateMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق لتحديث حالة منسّق الدمج

CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateCount

إجمالي عدد تحديثات عامل الدمج

CoordinatedMergesMergeWorkerUpdateMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في تحديث الحالة المحلية لعمليات الدمج المخصّصة للعامل

تم إنشاء إدخال سجل لعملية الدمج

تم إنشاء إدخال سجل بنجاح لدمج الأجزاء في ReplicatedMergeTree.

CreatedLogEntryForMutation

تم إنشاء إدخال سجل بنجاح لإجراء تعديل على الأجزاء في ReplicatedMergeTree.

CreatedReadBufferDirectIO

عدد المرات التي أُنشئ فيها مخزن قراءة مؤقت باستخدام O_DIRECT لقراءة البيانات (عند الاختيار من بين أساليب القراءة الأخرى).

CreatedReadBufferDirectIOFailed

عدد المرات التي جرت فيها محاولة إنشاء مخزن قراءة مؤقت باستخدام O_DIRECT لقراءة البيانات (عند المفاضلة بين طرق قراءة أخرى)، لكن نظام التشغيل لم يسمح بذلك (بسبب عدم دعم filesystem أو لأسباب أخرى)، فتمت العودة إلى طريقة القراءة العادية.

CreatedReadBufferMMap

عدد مرات إنشاء مخزن قراءة مؤقت يستخدم mmap لقراءة البيانات (عند الاختيار بين طرق القراءة الأخرى).

CreatedReadBufferMMapFailed

عدد المرات التي جرت فيها محاولة إنشاء مخزن قراءة مؤقت باستخدام ‘mmap’ لقراءة البيانات (أثناء الاختيار بين طرائق القراءة الأخرى)، لكن نظام التشغيل لم يسمح بذلك (بسبب عدم دعم نظام الملفات أو لأسباب أخرى)، فتم الرجوع إلى طريقة القراءة العادية.

CreatedReadBufferOrdinary

عدد مرات إنشاء مخزن القراءة المؤقت العادي لقراءة البيانات (عند الاختيار من بين طرق القراءة الأخرى).

DNSError

إجمالي عدد الأخطاء في تحليل أسماء النطاقات عبر DNS

DataAfterMergeDiffersFromReplica

عدد المرات التي لا تكون فيها البيانات بعد الدمج متطابقة بايتًا ببايت مع البيانات الموجودة على نسخ متماثلة أخرى. وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب:
  1. استخدام إصدار أحدث من مكتبة الضغط بعد تحديث الخادم.
  2. استخدام طريقة ضغط مختلفة.
  3. خوارزمية ضغط غير حتمية (وهذا غير مرجح جدًا).
  4. خوارزمية دمج غير حتمية بسبب خطأ منطقي في الشيفرة.
  5. تلف البيانات في الذاكرة بسبب خلل في الشيفرة.
  6. تلف البيانات في الذاكرة بسبب مشكلة في العتاد.
  7. تعديل البيانات الأصلية يدويًا بعد بدء تشغيل الخادم.
  8. تعديل قيم التحقق المخزنة في ZooKeeper يدويًا.
  9. اختلاف الإعدادات المرتبطة بتنسيق الأجزاء، مثل ‘enable_mixed_granularity_parts’، بين النسخ المتماثلة المختلفة. وقد اكتشف الخادم هذه الحالة بنجاح، وسيقوم بتنزيل الجزء المدمج من النسخة المتماثلة لضمان نتيجة متطابقة بايتًا ببايت.

DataAfterMutationDiffersFromReplica

عدد المرات التي لا تكون فيها البيانات بعد التعديل متطابقة على مستوى البايت مع البيانات الموجودة على النسخ المتماثلة الأخرى. بالإضافة إلى الأسباب الموضحة في ‘DataAfterMergeDiffersFromReplica’، قد يحدث هذا أيضًا بسبب تعديل غير حتمي.

DefaultImplementationForNullsRows

عدد الصفوف التي عالجتها آلية التنفيذ الافتراضية للقيم nulls أثناء تنفيذ الدالة

DefaultImplementationForNullsRowsWithNulls

عدد الصفوف التي تحتوي على قيم null والتي عالجها التنفيذ الافتراضي للتعامل مع nulls أثناء تنفيذ الدالة

DelayedInserts

عدد المرات التي تم فيها تقييد عملية INSERT لكتلة إلى جدول MergeTree بسبب العدد الكبير من أجزاء البيانات النشطة في التقسيم.

DelayedInsertsMilliseconds

إجمالي عدد الميلي ثانية التي استغرقتها عملية INSERT لكتلة إلى جدول MergeTree أثناء تقييد سرعتها بسبب الارتفاع الكبير في عدد أجزاء البيانات النشطة في القسم.

DelayedMutations

عدد المرات التي تم فيها تقييد معدل تنفيذ تعديل على جدول MergeTree بسبب الارتفاع الكبير في عدد عمليات التعديل غير المكتملة في الجدول.

DelayedMutationsMilliseconds

إجمالي عدد المللي ثانية التي استغرقتها عملية تعديل لجدول MergeTree أثناء تقييد معدلها بسبب العدد الكبير من عمليات التعديل غير المكتملة في الجدول.

DeltaLakePartitionPrunedFiles

عدد الملفات التي تم تخطيها أثناء استبعاد أقسام DeltaLake

DeltaLakeScannedFiles

عدد الملفات التي جرى فحصها أثناء استدعاءات رد النداء لفحص DeltaLake

عمليات تهيئة لقطة جدول DeltaLake

عدد المرات التي تمت فيها تهيئة لقطة جدول DeltaLake (تحميلها من التخزين الكائني)

DictCacheKeysExpired

عدد المفاتيح التي جرى البحث عنها في القواميس من النوع ‘cache’، وعُثر عليها في ذاكرة التخزين المؤقت، لكنها لم تعد صالحة.

DictCacheKeysHit

عدد المفاتيح التي تم البحث عنها في القواميس من النوع ‘cache’ وعُثر عليها في الذاكرة المؤقتة.

DictCacheKeysNotFound

عدد المفاتيح التي جرى البحث عنها في القواميس من نوع ‘cache’ ولم يُعثر عليها.

DictCacheKeysRequested

عدد المفاتيح المطلوب جلبها من مصدر البيانات للقواميس من النوع ‘cache’.

DictCacheKeysRequestedFound

عدد المفاتيح المطلوبة من مصدر البيانات لقواميس من النوع ‘cache’ والتي تم العثور عليها فيه.

DictCacheKeysRequestedMiss

عدد المفاتيح المطلوبة من مصدر البيانات للقواميس من أنواع ‘cache’ التي لم يتم العثور عليها في مصدر البيانات.

DictCacheLockReadNs

عدد النانوثواني المُستغرقة في انتظار قفل القراءة للبحث عن البيانات في القواميس من النوع ‘cache’.

DictCacheLockWriteNs

عدد النانوثواني المستغرَقة في انتظار قفل الكتابة لتحديث بيانات القواميس من النوع ‘cache’.

DictCacheRequestTimeNs

عدد النانوثواني المُستغرَقة في الاستعلام من مصادر البيانات الخارجية الخاصة بالقواميس من النوع ‘cache’.

DictCacheRequests

عدد الطلبات المجمّعة المُرسلة إلى مصادر البيانات الخارجية الخاصة بالقواميس من النوع ‘cache’.

DirectorySync

عدد مرات استدعاء الدالة F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للأدلة.

DirectorySyncElapsedMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار استدعاء النظام F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync للأدلة.

DiskAzureCommitBlockList

عدد استدعاءات CommitBlockList إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure

DiskAzureCopyObject

عدد استدعاءات CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure

DiskAzureCreateContainer

عدد استدعاءات CreateContainer لواجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage الخاصة بـ Disk Azure.

DiskAzureDeleteObjects

عدد مرات استدعاء DeleteObject(s) في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage.

DiskAzureGetObject

عدد استدعاءات واجهة برمجة تطبيقات Disk Azure لعملية GetObject.

DiskAzureGetProperties

عدد استدعاءات GetProperties إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage الخاصة بـ Disk Azure.

DiskAzureGetRequestThrottlerBlocked

عدد طلبات GET إلى قرص Azure التي حظرها مُقيِّد المعدل.

DiskAzureGetRequestThrottlerCount

عدد طلبات GET الخاصة بـ Azure disk التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل، سواء المحجوبة أو غير المحجوبة.

DiskAzureGetRequestThrottlerSleepMicroseconds

إجمالي الوقت الذي ظلّ فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لتقييد معدل طلبات GET على قرص Azure.

DiskAzureListObjects

عدد مرات استدعاء ListObjects في واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure.

DiskAzurePutRequestThrottlerBlocked

عدد طلبات PUT إلى قرص Azure التي حظرها مُقيِّد المعدّل.

DiskAzurePutRequestThrottlerCount

عدد طلبات PUT الخاصة بـ Azure disk التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل: المحجوبة وغير المحجوبة.

DiskAzurePutRequestThrottlerSleepMicroseconds

إجمالي الوقت الذي ظلّ فيه الاستعلام في حالة انتظار للامتثال لآلية تقييد معدل طلبات PUT على قرص Azure.

DiskAzureReadMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرق في انتظار طلبات القراءة من قرص Azure.

DiskAzureReadRequestsCount

عدد طلبات قراءة قرص Azure.

DiskAzureReadRequestsErrors

عدد أخطاء طلبات القراءة على قرص Azure.

DiskAzureReadRequestsRedirects

عدد مرات إعادة توجيه طلبات القراءة لقرص Azure.

DiskAzureReadRequestsThrottling

عدد طلبات القراءة على قرص Azure التي جرى تقييد معدلها.

DiskAzureStageBlock

عدد استدعاءات StageBlock في واجهة برمجة تطبيقات Azure Blob Storage الخاصة بـ Disk Azure

DiskAzureUpload

عدد استدعاءات الرفع إلى واجهة برمجة تطبيقات Azure blob storage الخاصة بـ Disk Azure

DiskAzureWriteMicroseconds

إجمالي الوقت المقضي في انتظار طلبات الكتابة على قرص Azure.

DiskAzureWriteRequestsCount

عدد طلبات الكتابة على قرص Azure.

DiskAzureWriteRequestsErrors

عدد أخطاء طلبات الكتابة على قرص Azure.

DiskAzureWriteRequestsRedirects

عدد عمليات إعادة توجيه طلبات الكتابة إلى قرص Azure.

DiskAzureWriteRequestsThrottling

عدد طلبات الكتابة إلى قرص Azure التي تم تقييد معدلها.

DiskConnectionsCreated

عدد الاتصالات المُنشأة للقرص

DiskConnectionsElapsedMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في إنشاء اتصالات للقرص

DiskConnectionsErrors

عدد مرات فشل إنشاء اتصال بالقرص

DiskConnectionsExpired

عدد الاتصالات المنتهية الصلاحية للقرص

DiskConnectionsPreserved

عدد الاتصالات المُحتفَظ بها للقرص

DiskConnectionsReset

عدد اتصالات القرص التي أُعيد ضبطها

DiskConnectionsReused

عدد الاتصالات المُعاد استخدامها للقرص

DiskObjectStorageWaitBlobRemovalMicroseconds

الوقت المستغرق في انتظار إزالة الـ blob المعلّق بعد اعتماد معاملة البيانات الوصفية

DiskPlainRewritableAzureDirectoryCreated

عدد دليل التي أنشأها تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ الخاص بـ AzureObjectStorage.

DiskPlainRewritableAzureDirectoryRemoved

عدد المجلدات التي يزيلها تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ AzureObjectStorage.

DiskPlainRewritableLegacyLayoutDiskCount

عدد أقراص ‘plain_rewritable’ التي تستخدم التخطيط القديم.

DiskPlainRewritableLocalDirectoryCreated

عدد دليل التي أنشأتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ LocalObjectStorage.

DiskPlainRewritableLocalDirectoryRemoved

عدد الأدلة التي تُزال بواسطة مخزن البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ الخاص بـ LocalObjectStorage.

DiskPlainRewritableS3DirectoryCreated

عدد الدلائل التي أنشأتها وحدة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ لـ S3ObjectStorage.

DiskPlainRewritableS3DirectoryRemoved

عدد الأدلة التي أزالتها طبقة تخزين البيانات الوصفية ‘plain_rewritable’ الخاصة بـ S3ObjectStorage.

DiskReadElapsedMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار استدعاء النظام للقراءة. ويشمل ذلك عمليات القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات.

DiskS3AbortMultipartUpload

عدد مرات استدعاء AbortMultipartUpload في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

DiskS3CompleteMultipartUpload

عدد استدعاءات CompleteMultipartUpload لواجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

DiskS3CopyObject

عدد مرات استدعاء CopyObject في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

DiskS3CreateMultipartUpload

عدد استدعاءات CreateMultipartUpload لواجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

DiskS3DeleteObjects

عدد استدعاءات DeleteObject في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

DiskS3GetObject

عدد مرات استدعاء GetObject في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

DiskS3GetObjectTagging

عدد استدعاءات GetObjectTagging في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

DiskS3GetRequestThrottlerBlocked

عدد طلبات GET وSELECT في DiskS3 التي حجبها مُقيِّد المعدّل.

DiskS3GetRequestThrottlerCount

عدد طلبات GET وSELECT الخاصة بـ DiskS3 التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل: المحظورة وغير المحظورة.

DiskS3GetRequestThrottlerSleepMicroseconds

إجمالي الوقت الذي قضاه الاستعلام في الانتظار للامتثال لآلية تقييد طلبات GET وSELECT في DiskS3.

DiskS3HeadObject

عدد استدعاءات HeadObject في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

DiskS3ListObjects

عدد استدعاءات ListObjects عبر واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

DiskS3PutObject

عدد استدعاءات PutObject لواجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

DiskS3PutRequestThrottlerBlocked

عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3 التي منعها مُقيِّد المعدّل.

DiskS3PutRequestThrottlerCount

عدد طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3 التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل، سواء كانت محجوبة أم غير محجوبة.

DiskS3PutRequestThrottlerSleepMicroseconds

إجمالي الوقت الذي أمضاه الاستعلام في الانتظار للالتزام بتقييد معدل طلبات PUT وCOPY وPOST وLIST الخاصة بـ DiskS3.

DiskS3ReadMicroseconds

مدة طلبات GET وHEAD إلى تخزين DiskS3.

DiskS3ReadRequestAttempts

عدد محاولات طلبات GET وHEAD إلى وحدة تخزين DiskS3، ويشمل ذلك المحاولة الأولى وأي محاولات إعادة، باستثناء محاولات الإعادة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة في S3

DiskS3ReadRequestRetryableErrors

عدد الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة في طلبات GET وHEAD إلى وحدة تخزين DiskS3، باستثناء عمليات إعادة المحاولة التي تُنفَّذ داخليًا وفق استراتيجية إعادة المحاولة في S3

DiskS3ReadRequestsCount

عدد طلبات GET وHEAD المرسلة إلى تخزين DiskS3.

DiskS3ReadRequestsErrors

عدد الأخطاء غير الناتجة عن throttling في طلبات GET وHEAD إلى تخزين DiskS3.

عمليات إعادة توجيه طلبات قراءة DiskS3

عدد عمليات إعادة التوجيه في طلبات GET وHEAD الموجَّهة إلى تخزين DiskS3.

DiskS3ReadRequestsThrottling

عدد أخطاء 429 و503 في طلبات GET وHEAD الموجَّهة إلى وحدة تخزين DiskS3.

DiskS3UploadPart

عدد عمليات استدعاء UploadPart في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

DiskS3UploadPartCopy

عدد مرات استدعاء UploadPartCopy في واجهة برمجة تطبيقات DiskS3.

DiskS3WriteMicroseconds

مدة طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى تخزين DiskS3.

عدد محاولات طلبات الكتابة إلى DiskS3

عدد محاولات طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى تخزين DiskS3، بما في ذلك المحاولة الأولى وأي عمليات إعادة محاولة، مع استبعاد عمليات إعادة المحاولة التي تنفذها استراتيجية إعادة المحاولة داخليًا

DiskS3WriteRequestRetryableErrors

عدد الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة في طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى وحدة تخزين DiskS3، باستثناء محاولات إعادة المحاولة التي تُنفَّذ داخليًا بواسطة استراتيجية إعادة المحاولة

DiskS3WriteRequestsCount

عدد طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH الموجّهة إلى DiskS3 storage.

DiskS3WriteRequestsErrors

عدد الأخطاء غير الناتجة عن throttling في طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى وحدة تخزين DiskS3.

DiskS3WriteRequestsRedirects

عدد مرات إعادة التوجيه في طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH إلى DiskS3 storage.

DiskS3WriteRequestsThrottling

عدد أخطاء 429 و503 في طلبات POST وDELETE وPUT وPATCH الموجَّهة إلى وحدة تخزين DiskS3.

DiskWriteElapsedMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرَق في انتظار نداء النظام للكتابة. ويشمل ذلك أيضًا عمليات الكتابة إلى ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات.

DistrCacheConnectAttempts

حدث اتصال في Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال بـ Distributed Cache

DistrCacheConnectErrors

حدث عميل Distributed Cache. عدد حالات الإخفاق في الاتصال بخادم Distributed Cache قبل إرسال الطلب (تُحتسب مرة واحدة لكل طلب بعد استنفاد جميع محاولات الاتصال، بخلاف DistrCacheUnsuccessfulConnectAttempts الذي يُحتسب لكل محاولة). ويُحتسب هنا أيضًا حدوث timeout أثناء انتظار توفر connection حرة من مجمّع اتصالات. أما حالات الإخفاق في إعادة الاتصال أثناء إنشاء الطلب فتُحتسب بدلًا من ذلك ضمن DistrCacheMakeRequestErrors

DistrCacheConnectMicroseconds

حدث اتصال بـ Distributed Cache. الوقت المستغرق للاتصال بـ Distributed Cache

DistrCacheFallbackReadMicroseconds

حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. الوقت المستغرَق في القراءة من المخزن المؤقت الاحتياطي بدلًا من Distributed Cache

DistrCacheGetClientMicroseconds

حدث اتصال في Distributed Cache. الوقت المستغرق في الحصول على عميل لـ Distributed Cache

DistrCacheGetResponseMicroseconds

حدث خاص بعميل Distributed Cache. الوقت المستغرق في انتظار الاستجابة من Distributed Cache

DistrCacheHashRingRebuilds

حدث سجل Distributed Cache. عدد مرات إعادة بناء hash ring لـ Distributed Cache

DistrCacheLockRegistryMicroseconds

حدث في سجل Distributed Cache. الوقت المستغرَق لاكتساب قفل DistributedCacheRegistry

DistrCacheMakeRequestErrors

حدث صادر من عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache عند إرسال طلب

DistrCacheNextImplMicroseconds

حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. الوقت المستغرَق في ReadBufferFromDistributedCache::nextImpl

DistrCacheObjectStorageWriteBytes

حدث المخزن المؤقت للكتابة في Distributed Cache. عدد البايتات التي كُتبت إلى تخزين كائني

DistrCacheObjectStorageWriteMicroseconds

حدث لمخزن الكتابة المؤقت في Distributed Cache. الوقت المستغرَق في الكتابة إلى تخزين كائني

DistrCacheOpenedConnections

حدث اتصال في Distributed Cache. عدد الاتصالات المفتوحة بـ Distributed Cache

DistrCacheOpenedConnectionsBypassingPool

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد الاتصالات المفتوحة مع Distributed Cache التي تتجاوز المجمّع

DistrCachePrecomputeRangesMicroseconds

حدث المخزن المؤقت للقراءة في Distributed Cache. الوقت المستغرَق في حساب نطاقات القراءة مسبقًا

DistrCacheRangeChange

حدث في المخزن المؤقت للقراءة في Distributed Cache. عدد المرات التي غيّرنا فيها نطاق القراءة بسبب تغيّر seek/last_position

DistrCacheRangeResetBackward

حدث مخزن قراءة مؤقت في Distributed Cache. عدد المرات التي أعدنا فيها ضبط نطاق القراءة بسبب تغيّر seek/last_position

DistrCacheRangeResetForward

حدث مخزن قراءة مؤقت في Distributed Cache. عدد المرات التي أُعيد فيها ضبط نطاق القراءة بسبب تغيّر seek/last_position

DistrCacheReadBytesFromFallbackBuffer

حدث لمخزن القراءة المؤقت في Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من المخزن المؤقت الاحتياطي

DistrCacheReadErrors

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لأخطاء Distributed Cache أثناء طلبات القراءة (يساوي DistrCacheReadErrorsRetriable + DistrCacheReadErrorsNonRetriable)

DistrCacheReadErrorsNonRetriable

حدث صادر من عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache غير القابلة لإعادة المحاولة أثناء طلبات القراءة

DistrCacheReadErrorsRetriable

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache القابلة لإعادة المحاولة أثناء طلبات القراءة (يُحصى كل وقوع للخطأ، بما في ذلك الحالات التي جرى التعافي منها عبر إعادة المحاولة)

DistrCacheReadMicroseconds

حدث مخزن القراءة المؤقت في Distributed Cache. الوقت المستغرَق في القراءة من Distributed Cache

DistrCacheReadRequestRetries

حدث لمخزن القراءة المؤقت في Distributed Cache. عدد محاولات إعادة طلب القراءة بعد خطأ قابل لإعادة المحاولة (بما في ذلك محاولات إعادة إنشاء الطلب الأولي)

DistrCacheReadRequestRetriesExhausted

حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد المرات التي لم ينجح فيها خطأ قراءة قابل لإعادة المحاولة ضمن الحد الأقصى لإعادات محاولة طلب القراءة

DistrCacheReadThrottlerBytes

عدد البايتات التي مرّت عبر مُقيِّد المعدّل max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server.

DistrCacheReadThrottlerSleepMicroseconds

إجمالي المدة التي ظل فيها الاستعلام متوقفًا للامتثال لآلية throttling الخاصة بـ max_distributed_cache_read_bandwidth_for_server.

DistrCacheReceiveResponseErrors

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache عند استلام استجابة لطلب

DistrCacheReceivedCredentialsRefreshPackets

حدث صادر من عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم RefreshCredentials المستلمة من Distributed Cache

DistrCacheReceivedDataPackets

حدث عميل لـ Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم Data المستلَمة من Distributed Cache

DistrCacheReceivedDataPacketsBytes

حدث صادر من عميل Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data التي تم استلامها من Distributed Cache

DistrCacheReceivedErrorPackets

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. إجمالي عدد حزم Error التي تم استلامها من Distributed Cache

DistrCacheReceivedOkPackets

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. إجمالي عدد حزم Ok المستلمة من Distributed Cache

DistrCacheReceivedStopPackets

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. إجمالي عدد حزم Stop التي تم استلامها من Distributed Cache

DistrCacheRegistryUpdateMicroseconds

حدث سجلّ Distributed Cache. الوقت المستغرَق في تحديث سجلّ Distributed Cache

DistrCacheRegistryUpdates

حدث سجل Distributed Cache. عدد تحديثات سجل Distributed Cache

DistrCacheRemoveOutdatedMicroseconds

حدث اتصال في Distributed Cache. الوقت المستغرَق في إزالة الاتصالات القديمة من مجمّع الاتصالات

DistrCacheReusedConnections

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد الاتصالات المعاد استخدامها مع Distributed Cache

DistrCacheSentDataPackets

حدث صادر من عميل Distributed Cache. العدد الإجمالي لحزم البيانات المُرسلة إلى Distributed Cache

DistrCacheSentDataPacketsBytes

حدث عميل لـ Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data المُرسلة إلى Distributed Cache

DistrCacheServerAckRequestPackets

حدث على خادم Distributed Cache. عدد حزم AckRequest في DistributedCacheServer

DistrCacheServerCachedReadBufferCacheHits

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد المرات التي عثر فيها Distributed Cache على البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

DistrCacheServerCachedReadBufferCacheMisses

حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد المرات التي لم يعثر فيها Distributed Cache على البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

DistrCacheServerCachedReadBufferCachePredownloadBytes

حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من تخزين كائني لأغراض التنزيل المسبق في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

DistrCacheServerCachedReadBufferCacheReadBytes

حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من ذاكرة التخزين المؤقت في Distributed Cache أثناء القراءة من filesystem cache

DistrCacheServerCachedReadBufferCacheWrittenBytes

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى ذاكرة cache في distributed cache أثناء القراءة من filesystem cache

DistrCacheServerCachedReadBufferObjectStorageReadBytes

حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد البايتات المقروءة من التخزين الكائني في Distributed Cache أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

DistrCacheServerContinueRequestPackets

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد حزم ContinueRequest في DistributedCacheServer

DistrCacheServerCredentialsRefresh

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد بيانات الاعتماد منتهية الصلاحية التي تم تحديثها

DistrCacheServerEndRequestPackets

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد حزم EndRequest في DistributedCacheServer

DistrCacheServerNewS3CachedClients

حدث خاص بخادم Distributed Cache. عدد عملاء S3 الجدد المخزَّنين مؤقتًا

DistrCacheServerProcessRequestMicroseconds

حدث خاص بخادم Distributed Cache. الوقت المستغرق في معالجة الطلب من جهة خادم DistributedCache

DistrCacheServerReceivedCredentialsRefreshPackets

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد حزم العميل RefreshCredentials في DistributedCacheServer

DistrCacheServerReusedS3CachedClients

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد عملاء S3 المخزنين مؤقتًا الذين أُعيد استخدامهم

DistrCacheServerShutdownConnectionsMicroseconds

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. الوقت المستغرَق في shutdownAllConnections أثناء انتظار اكتمال الاتصالات النشطة (أو إغلاقها قسرًا) عند إيقاف تشغيل الخادم

DistrCacheServerSkipped

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد المرات التي تم فيها تخطي خادم Distributed Cache بسبب محاولات الاتصال الفاشلة السابقة

DistrCacheServerStartRequestPackets

حدث صادر عن خادم Distributed Cache. عدد حزم StartRequest في DistributedCacheServer

DistrCacheServerSwitches

حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد مرات التبديل بين خوادم Distributed Cache في ذاكرة التخزين المؤقت من نوع read/write-through

DistrCacheServerUpdates

حدث في Distributed Cache. عدد مرات تبديل الخادم أثناء القراءة أو الكتابة لأن الخادم الذي اختارته دالة hash قد تغيّر (على سبيل المثال بسبب إلغاء تسجيل الخادم)

DistrCacheStaleReconnections

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد مرات إعادة الاتصال بسبب الاتصالات المجمّعة المتقادمة (التي أغلقها النظير)

DistrCacheStartRangeMicroseconds

حدث مخزن القراءة المؤقت لـ Distributed Cache. الزمن المستغرق لبدء نطاق قراءة جديد باستخدام Distributed Cache

DistrCacheSuccessfulConnectAttempts

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال الناجحة بـ Distributed Cache

DistrCacheSuccessfulRegistryUpdates

حدث في سجل Distributed Cache. عدد التحديثات الناجحة لسجل الخوادم

DistrCacheSystemTablesErrors

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache أثناء طلبات جداول النظام الخاصة بالاستبطان (system.distributed_cache, system.distributed_cache_metrics, system.distributed_cache_events). لا تُعاد محاولة هذه الطلبات، لذا تُحتسب الأخطاء القابلة لإعادة المحاولة وغير القابلة لإعادة المحاولة معًا

DistrCacheTemporaryFilesBytesWritten

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد البايتات التي كُتبت إلى الملفات المؤقتة المُنشأة في Distributed Cache

DistrCacheTemporaryFilesCreated

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد الملفات المؤقتة المُنشأة في Distributed Cache

DistrCacheUnsuccessfulConnectAttempts

حدث اتصال لـ Distributed Cache. عدد محاولات الاتصال غير الناجحة بـ Distributed Cache

DistrCacheUnsuccessfulRegistryUpdates

حدث في سجل Distributed Cache. عدد التحديثات غير الناجحة لسجل الخوادم

DistrCacheUnusedDataPacketsBytes

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد البايتات في حزم Data التي تم تجاهلها

DistrCacheUnusedPackets

حدث عميل Distributed Cache. عدد الحزم غير المستخدمة التي جرى تخطيها من Distributed Cache

DistrCacheUnusedPacketsBufferAllocations

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد تخصيصات buffer الإضافية عند تعذّر إعادة استخدام buffer موجود

DistrCacheWriteBytes

حدث مخزن الكتابة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد البايتات المكتوبة إلى Distributed Cache

DistrCacheWriteErrors

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. إجمالي عدد أخطاء Distributed Cache أثناء طلبات الكتابة (يساوي DistrCacheWriteErrorsRetriable + DistrCacheWriteErrorsNonRetriable). ويُعد Stop لذاكرة التخزين المؤقت بالكتابة العابرة، إذا كان بمبادرة من الخادم، تحكمًا في التدفق وليس خطأً، لذلك لا يُحتسب

DistrCacheWriteErrorsNonRetriable

حدث صادر من عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache غير القابلة لإعادة المحاولة أثناء طلبات الكتابة

DistrCacheWriteErrorsRetriable

حدث صادر عن عميل Distributed Cache. عدد أخطاء Distributed Cache القابلة لإعادة المحاولة أثناء طلبات الكتابة (تُحتسب عند كل مرة تحدث فيها، بما في ذلك الأخطاء التي جرى التعافي منها عبر إعادة المحاولة)

DistrCacheWriteMicroseconds

حدث مخزن الكتابة المؤقت لـ Distributed Cache. الوقت المستغرَق في WriteBufferFromDistributedCache::writeToFileSegment

DistrCacheWriteRequestRetries

حدث مخزن الكتابة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد مرات إعادة محاولة طلب الكتابة بعد خطأ قابل لإعادة المحاولة

DistrCacheWriteRequestRetriesExhausted

حدث مخزن الكتابة المؤقت لـ Distributed Cache. عدد المرات التي لم تنجح فيها عملية كتابة قابلة لإعادة المحاولة ضمن الحد الأقصى لإعادات المحاولة لطلب الكتابة

DistrCacheWriteThrottlerBytes

عدد البايتات التي مرّت عبر مُحدِّد المعدّل ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.

DistrCacheWriteThrottlerSleepMicroseconds

إجمالي الوقت الذي ظل فيه الاستعلام في حالة انتظار امتثالًا لآلية تقييد المعدل في ‘max_distributed_cache_write_bandwidth_for_server’.

حالات فشل الإدراج غير المتزامن في جدول Distributed

عدد حالات الفشل في الإدراج غير المتزامن في جدول Distributed (مع ‘distributed_foreground_insert’ = 0)

DistributedConnectionConnectCount

عدد مرات الاتصال بالخوادم الأخرى أثناء تنفيذ الاستعلام الموزّع. يحدث هذا عند إنشاء اتصال جديد بدلًا من استخدام اتصال قائم من مجمّع الاتصالات.

DistributedConnectionFailAtAll

العدد الإجمالي لحالات فشل الاتصال الموزع بعد استنفاد جميع محاولات إعادة المحاولة.

DistributedConnectionFailTry

إجمالي عدد مرات فشل الاتصال الموزع مع إعادة المحاولة.

DistributedConnectionMissingTable

عدد المرات التي رفضنا فيها نسخة متماثلة ضمن استعلام موزع لأنها لم تكن تحتوي على جدول مطلوب للاستعلام.

DistributedConnectionReconnectCount

عدد مرات إعادة الاتصال بالخوادم الأخرى أثناء تنفيذ الاستعلام الموزّع. ويمكن أن يحدث ذلك عند الحصول على اتصال قديم من مجموعة الاتصالات

DistributedConnectionSkipReadOnlyReplica

عدد النسخ المتماثلة التي جرى تخطيها أثناء تنفيذ INSERT على جدول Distributed لأن هذه النسخ المتماثلة كانت للقراءة فقط

DistributedConnectionStaleReplica

عدد المرات التي استبعدنا فيها نسخة متماثلة من استعلام موزّع، لأن أحد الجداول المطلوبة للاستعلام كان لديه تأخر في النسخ المتماثل تجاوز العتبة المُعدّة.

DistributedConnectionTries

إجمالي عدد محاولات إنشاء اتصال موزّع.

DistributedConnectionUsable

إجمالي عدد الاتصالات الموزعة الناجحة إلى خادم قابل للاستخدام (يحتوي على الجدول المطلوب، لكنه قد يكون غير مُحدَّث).

DistributedDelayedInserts

عدد المرات التي خضعت فيها عملية INSERT لكتلة إلى جدول Distributed لتقييد المعدل بسبب الارتفاع الكبير في عدد البايتات المعلّقة.

DistributedDelayedInsertsMilliseconds

إجمالي عدد المللي ثانية المستغرقة أثناء تقييد معدل عملية INSERT لكتلة إلى جدول Distributed بسبب الارتفاع الكبير في عدد البايتات قيد الانتظار.

DistributedIndexAnalysisMicroseconds

إجمالي الوقت المستغرق أثناء تحليل الفهرس الموزع

DistributedIndexAnalysisMissingParts

عدد الأجزاء المفقودة أثناء تحليل الفهرس الموزع التي سيجري التعامل معها محليًا