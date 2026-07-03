يمكنك إدراج البيانات من S3 إلى ClickHouse، كما يمكنك استخدام S3 أيضًا كوجهة للتصدير، مما يتيح التفاعل مع معماريات “بحيرة البيانات”. علاوة على ذلك، يمكن أن يوفّر S3 طبقات تخزين “باردة” ويساعد في فصل التخزين عن موارد المعالجة. في الأقسام التالية، نستخدم مجموعة بيانات سيارات الأجرة في مدينة نيويورك لشرح عملية نقل البيانات بين S3 وClickHouse، بالإضافة إلى تحديد معلمات التكوين الرئيسية وتقديم إرشادات لتحسين الأداء.

​ دوال الجداول S3

تتيح لك دالة الجدول s3 قراءة الملفات وكتابتها من وإلى وحدات تخزين متوافقة مع S3. والصيغة العامة لهذا التركيب هي:

s3( path , [aws_access_key_id, aws_secret_access_key,] [format, [structure, [compression]]])

حيث:

path — ‏Bucket URL يتضمّن مسار الملف. يدعم هذا محارف البدل التالية في وضع القراءة فقط: * ، ? ، {abc,def} و {N..M} ، حيث إن N و M أرقام، و 'abc' و 'def' سلاسل نصية. لمزيد من المعلومات، راجع الوثائق حول استخدام محارف البدل في المسار.

، ، و ، حيث إن و أرقام، و و سلاسل نصية. لمزيد من المعلومات، راجع الوثائق حول استخدام محارف البدل في المسار. format — ‏التنسيق الخاص بالملف.

structure — بنية الجدول. التنسيق: 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

. compression — هذه المعلمة اختيارية. القيم المدعومة: none , gzip/gz , brotli/br , xz/LZMA , zstd/zst . بشكل افتراضي، يُكتشف الضغط تلقائيًا من امتداد الملف.

يتيح استخدام محارف البدل في تعبير المسار الإشارة إلى عدة ملفات، ويفسح المجال للمعالجة المتوازية.

قبل إنشاء الجدول في ClickHouse، قد ترغب في إلقاء نظرة عن كثب على البيانات في حاوية S3. يمكنك فعل ذلك مباشرةً من ClickHouse باستخدام تعليمة DESCRIBE :

DESCRIBE TABLE s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz' , 'TabSeparatedWithNames' );

يجب أن يوضّح لك ناتج عبارة DESCRIBE TABLE كيف يستنتج ClickHouse هذه البيانات تلقائيًا كما تظهر في حاوية S3. لاحظ أنه يتعرّف أيضًا تلقائيًا على تنسيق الضغط gzip ويفك ضغطه:

DESCRIBE TABLE s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz' , 'TabSeparatedWithNames' ) SETTINGS describe_compact_output = 1

┌─name──────────────────┬─type───────────────┐ │ trip_id │ Nullable(Int64) │ │ vendor_id │ Nullable(Int64) │ │ pickup_date │ Nullable(Date) │ │ pickup_datetime │ Nullable(DateTime) │ │ dropoff_date │ Nullable(Date) │ │ dropoff_datetime │ Nullable(DateTime) │ │ store_and_fwd_flag │ Nullable(Int64) │ │ rate_code_id │ Nullable(Int64) │ │ pickup_longitude │ Nullable(Float64) │ │ pickup_latitude │ Nullable(Float64) │ │ dropoff_longitude │ Nullable(Float64) │ │ dropoff_latitude │ Nullable(Float64) │ │ passenger_count │ Nullable(Int64) │ │ trip_distance │ Nullable(String) │ │ fare_amount │ Nullable(String) │ │ extra │ Nullable(String) │ │ mta_tax │ Nullable(String) │ │ tip_amount │ Nullable(String) │ │ tolls_amount │ Nullable(Float64) │ │ ehail_fee │ Nullable(Int64) │ │ improvement_surcharge │ Nullable(String) │ │ total_amount │ Nullable(String) │ │ payment_type │ Nullable(String) │ │ trip_type │ Nullable(Int64) │ │ pickup │ Nullable(String) │ │ dropoff │ Nullable(String) │ │ cab_type │ Nullable(String) │ │ pickup_nyct2010_gid │ Nullable(Int64) │ │ pickup_ctlabel │ Nullable(Float64) │ │ pickup_borocode │ Nullable(Int64) │ │ pickup_ct2010 │ Nullable(String) │ │ pickup_boroct2010 │ Nullable(String) │ │ pickup_cdeligibil │ Nullable(String) │ │ pickup_ntacode │ Nullable(String) │ │ pickup_ntaname │ Nullable(String) │ │ pickup_puma │ Nullable(Int64) │ │ dropoff_nyct2010_gid │ Nullable(Int64) │ │ dropoff_ctlabel │ Nullable(Float64) │ │ dropoff_borocode │ Nullable(Int64) │ │ dropoff_ct2010 │ Nullable(String) │ │ dropoff_boroct2010 │ Nullable(String) │ │ dropoff_cdeligibil │ Nullable(String) │ │ dropoff_ntacode │ Nullable(String) │ │ dropoff_ntaname │ Nullable(String) │ │ dropoff_puma │ Nullable(Int64) │ └───────────────────────┴────────────────────┘

MergeTree قياسيًا ليكون وجهتنا. تُنشئ التعليمة أدناه جدولًا باسم trips في قاعدة البيانات default. لاحظ أننا اخترنا تعديل بعض أنواع البيانات هذه كما استُنتج أعلاه، ولا سيما عدم استخدام مُعدِّل نوع البيانات للتفاعل مع مجموعة البيانات المستندة إلى S3، نُعِدّ جدولقياسيًا ليكون وجهتنا. تُنشئ التعليمة أدناه جدولًا باسمفي قاعدة البيانات default. لاحظ أننا اخترنا تعديل بعض أنواع البيانات هذه كما استُنتج أعلاه، ولا سيما عدم استخدام مُعدِّل نوع البيانات Nullable() ، إذ قد يؤدي ذلك إلى تخزين بعض البيانات الإضافية غير الضرورية وإلى بعض العبء الإضافي على الأداء:

CREATE TABLE trips ( `trip_id` UInt32, `vendor_id` Enum8( '1' = 1 , '2' = 2 , '3' = 3 , '4' = 4 , 'CMT' = 5 , 'VTS' = 6 , 'DDS' = 7 , 'B02512' = 10 , 'B02598' = 11 , 'B02617' = 12 , 'B02682' = 13 , 'B02764' = 14 , '' = 15 ), `pickup_date` Date , `pickup_datetime` DateTime , `dropoff_date` Date , `dropoff_datetime` DateTime , `store_and_fwd_flag` UInt8, `rate_code_id` UInt8, `pickup_longitude` Float64, `pickup_latitude` Float64, `dropoff_longitude` Float64, `dropoff_latitude` Float64, `passenger_count` UInt8, `trip_distance` Float64, `fare_amount` Float32, `extra` Float32, `mta_tax` Float32, `tip_amount` Float32, `tolls_amount` Float32, `ehail_fee` Float32, `improvement_surcharge` Float32, `total_amount` Float32, `payment_type` Enum8( 'UNK' = 0 , 'CSH' = 1 , 'CRE' = 2 , 'NOC' = 3 , 'DIS' = 4 ), `trip_type` UInt8, `pickup` FixedString( 25 ), `dropoff` FixedString( 25 ), `cab_type` Enum8( 'yellow' = 1 , 'green' = 2 , 'uber' = 3 ), `pickup_nyct2010_gid` Int8, `pickup_ctlabel` Float32, `pickup_borocode` Int8, `pickup_ct2010` String, `pickup_boroct2010` String, `pickup_cdeligibil` String, `pickup_ntacode` FixedString( 4 ), `pickup_ntaname` String, `pickup_puma` UInt16, `dropoff_nyct2010_gid` UInt8, `dropoff_ctlabel` Float32, `dropoff_borocode` UInt8, `dropoff_ct2010` String, `dropoff_boroct2010` String, `dropoff_cdeligibil` String, `dropoff_ntacode` FixedString( 4 ), `dropoff_ntaname` String, `dropoff_puma` UInt16 ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date) ORDER BY pickup_datetime

pickup_date . عادةً ما يُستخدم مفتاح التقسيم لإدارة البيانات، لكننا سنستخدم هذا المفتاح لاحقًا لموازاة عمليات الكتابة إلى S3. لاحظ استخدام التقسيم في الحقل. عادةً ما يُستخدم مفتاح التقسيم لإدارة البيانات، لكننا سنستخدم هذا المفتاح لاحقًا لموازاة عمليات الكتابة إلى S3.

nyc-taxi. البيانات بتنسيق TSV، وبمعدل يقارب مليون صف لكل ملف. يمثل كل سجل في مجموعة بيانات سيارات الأجرة لدينا رحلةَ سيارة أجرة. وهذه البيانات منزوعة الهوية، وتتكون من 20 مليون سجل مخزّنًا بشكل مضغوط في حاوية S3 ‏ https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ ضمن المجلد. البيانات بتنسيق TSV، وبمعدل يقارب مليون صف لكل ملف.

​ قراءة البيانات من S3

يمكننا تنفيذ استعلام على بيانات S3 كمصدر من دون الحاجة إلى تخزينها بشكل دائم في ClickHouse. في الاستعلام التالي، نأخذ عينة من 10 صفوف. لاحظ عدم وجود بيانات اعتماد هنا لأن الحاوية متاحة للعامة:

SELECT * FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz' , 'TabSeparatedWithNames' ) LIMIT 10 ;

لاحظ أننا لا نحتاج إلى إدراج الأعمدة، لأن تنسيق TabSeparatedWithNames يتضمن أسماء الأعمدة في الصف الأول. أما التنسيقات الأخرى، مثل CSV أو TSV ، فستُرجع لهذا الاستعلام أعمدة مُنشأة تلقائيًا، مثل c1 و c2 و c3 وما إلى ذلك.

_path و _file ، والتي توفّر معلومات عن مسار الحاوية واسم الملف، على التوالي. على سبيل المثال: كما تدعم الاستعلامات الأعمدة الافتراضية ، مثل، والتي توفّر معلومات عن مسار الحاوية واسم الملف، على التوالي. على سبيل المثال:

SELECT _path, _file, trip_id FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_0.gz' , 'TabSeparatedWithNames' ) LIMIT 5 ;

┌─_path──────────────────────────────────────┬─_file──────┬────trip_id─┐ │ datasets-documentation/nyc-taxi/trips_0.gz │ trips_0.gz │ 1199999902 │ │ datasets-documentation/nyc-taxi/trips_0.gz │ trips_0.gz │ 1199999919 │ │ datasets-documentation/nyc-taxi/trips_0.gz │ trips_0.gz │ 1199999944 │ │ datasets-documentation/nyc-taxi/trips_0.gz │ trips_0.gz │ 1199999969 │ │ datasets-documentation/nyc-taxi/trips_0.gz │ trips_0.gz │ 1199999990 │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘

تحقّق من عدد الصفوف في مجموعة البيانات النموذجية هذه. لاحظ استخدام محارف البدل لتوسيع الملفات، لذا نأخذ الملفات العشرين كلها في الاعتبار. سيستغرق هذا الاستعلام نحو 10 ثوانٍ، وذلك حسب عدد الأنوية في مثيل ClickHouse:

SELECT count () AS count FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz' , 'TabSeparatedWithNames' );

┌────count─┐ │ 20000000 │ └──────────┘

مع أن قراءة البيانات مباشرةً من S3 مفيدة لأخذ عينات من البيانات وتنفيذ استعلامات استكشافية مخصّصة، فإنها ليست شيئًا سترغب في فعله بانتظام. وعندما يحين وقت العمل الجاد، استورد البيانات إلى جدول من نوع MergeTree في ClickHouse.

يتيح لك برنامج clickhouse-local إجراء معالجة سريعة للملفات المحلية دون الحاجة إلى نشر ClickHouse server وتهيئته. ويمكن تنفيذ أي استعلامات تستخدم دالة الجدول s3 باستخدام هذه الأداة. على سبيل المثال:

clickhouse - local --query "SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz', 'TabSeparatedWithNames') LIMIT 10"

​ إدراج البيانات من S3

للاستفادة من الإمكانات الكاملة لـ ClickHouse، ننتقل بعد ذلك إلى قراءة البيانات وإدراجها في مثيلنا. نستخدم الدالة s3 مع تعليمة INSERT بسيطة لتحقيق ذلك. لاحظ أنه لا يلزمنا سرد الأعمدة، لأن الجدول المستهدف يوفّر البنية المطلوبة. ويتطلب ذلك أن تظهر الأعمدة بالترتيب المحدد في عبارة DDL الخاصة بالجدول، إذ تُطابَق الأعمدة وفقًا لمواضعها في عبارة SELECT . وقد يستغرق إدراج جميع الصفوف البالغ عددها 10m بضع دقائق، وذلك بحسب مثيل ClickHouse. في ما يلي، نُدرج 1M صف لضمان استجابة سريعة. عدّل عبارة LIMIT أو اختيار الأعمدة لاستيراد مجموعات فرعية حسب الحاجة:

INSERT INTO trips SELECT * FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz' , 'TabSeparatedWithNames' ) LIMIT 1000000 ;

​ الإدراج عن بُعد باستخدام ClickHouse Local

إذا كانت سياسات أمان الشبكة تمنع عنقود ClickHouse لديك من إجراء اتصالات صادرة، فقد تتمكن من إدراج بيانات S3 باستخدام clickhouse-local . في المثال أدناه، نقرأ من حاوية S3 ونُدرج البيانات في ClickHouse باستخدام الدالة remote :

clickhouse - local --query "INSERT INTO TABLE FUNCTION remote('localhost:9000', 'default.trips', 'username', 'password') (*) SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz', 'TabSeparatedWithNames') LIMIT 10"

لتنفيذ ذلك عبر اتصال SSL آمن، استخدم الدالة remoteSecure .

​ تصدير البيانات

s3 . ويتطلب ذلك الأذونات المناسبة. نمرّر بيانات الاعتماد اللازمة مع الطلب، ولكن راجع صفحة يمكنك الكتابة إلى ملفات في S3 باستخدام دالة الجدول. ويتطلب ذلك الأذونات المناسبة. نمرّر بيانات الاعتماد اللازمة مع الطلب، ولكن راجع صفحة إدارة بيانات الاعتماد للاطلاع على مزيد من الخيارات.

في المثال البسيط أدناه، نستخدم دالة الجدول كوجهة بدلًا من مصدر. هنا نرسل 10,000 صفًا من جدول trips إلى حاوية، مع تحديد ضغط lz4 ونوع الإخراج CSV :

INSERT INTO FUNCTION s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/csv/trips.csv.lz4' , 's3_key' , 's3_secret' , 'CSV' ) SELECT * FROM trips LIMIT 10000 ;

لاحظ هنا كيف يُستنتج تنسيق الملف من الامتداد. كما أننا لا نحتاج إلى تحديد الأعمدة في الدالة s3 ، إذ يمكن استنتاجها من SELECT .

​ تقسيم الملفات الكبيرة

من غير المحتمل أن ترغب في تصدير بياناتك في ملف واحد. تحقق معظم الأدوات، بما في ذلك ClickHouse، إنتاجية أعلى عند القراءة من عدة ملفات والكتابة إليها بسبب إمكانية المعالجة المتوازية. يمكننا تنفيذ أمر INSERT عدة مرات مع استهداف مجموعة فرعية من البيانات. ويوفّر ClickHouse طريقة لتقسيم الملفات تلقائيًا باستخدام مفتاح PARTITION .

في المثال أدناه، ننشئ عشرة ملفات باستخدام باقي القسمة للدالة rand() . لاحظ كيف يُشار إلى partition ID الناتج في اسم الملف. وينتج عن ذلك عشرة ملفات ذات لاحقة رقمية، مثل trips_0.csv.lz4 و trips_1.csv.lz4 وما إلى ذلك…:

INSERT INTO FUNCTION s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/csv/trips_{_partition_id}.csv.lz4' , 's3_key' , 's3_secret' , 'CSV' ) PARTITION BY rand () % 10 SELECT * FROM trips LIMIT 100000 ;

بدلًا من ذلك، يمكننا الإشارة إلى حقل في البيانات. بالنسبة إلى مجموعة البيانات هذه، يُعدّ payment_type مفتاح تقسيم طبيعيًا بكاردينالية قدرها 5.

INSERT INTO FUNCTION s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/csv/trips_{_partition_id}.csv.lz4' , 's3_key' , 's3_secret' , 'CSV' ) PARTITION BY payment_type SELECT * FROM trips LIMIT 100000 ;

​ استخدام العناقيد

INSERT INTO SELECT ، فإن هذا يترك عقدةً واحدةً فقط تتولى قراءة البيانات وتحليلها ومعالجتها. ولمواجهة هذا التحدي وإتاحة توسيع عمليات القراءة أفقيًا، لدينا الدالة تقتصر جميع الدوال المذكورة أعلاه على التنفيذ على عقدة واحدة. تتوسع سرعات القراءة خطيًا مع عدد أنوية CPU إلى أن تتشبع الموارد الأخرى (وعادةً الشبكة)، مما يتيح للمستخدمين التوسع رأسيًا. ومع ذلك، لهذا النهج حدوده. فمع أنه يمكنك تخفيف بعض الضغط على الموارد عبر الإدراج في جدول موزع عند تنفيذ استعلام، فإن هذا يترك عقدةً واحدةً فقط تتولى قراءة البيانات وتحليلها ومعالجتها. ولمواجهة هذا التحدي وإتاحة توسيع عمليات القراءة أفقيًا، لدينا الدالة s3Cluster

تنشئ العقدة التي تستقبل الاستعلام، والمعروفة باسم العقدة البادئة، اتصالًا بكل عقدة في العنقود. ويُحلَّل نمط glob الذي يحدد الملفات المطلوب قراءتها إلى مجموعة من الملفات. ثم توزع العقدة البادئة الملفات على عقد العنقود، التي تعمل بوصفها عُقدًا عاملة. وتطلب هذه العقد العاملة بدورها ملفات لمعالجتها كلما انتهت من عمليات القراءة. وتضمن هذه العملية قدرتنا على توسيع عمليات القراءة أفقيًا.

تأخذ الدالة s3Cluster الصيغة نفسها الخاصة بمتغيرات العقدة الواحدة، باستثناء أنه يلزم تحديد عنقود مستهدف للإشارة إلى العقد العاملة:

s3Cluster(cluster_name, source, [access_key_id, secret_access_key,] format, structure)

cluster_name — اسم عنقود يُستخدم لبناء مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية.

— اسم عنقود يُستخدم لبناء مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية. source — عنوان URL لملف أو لمجموعة من الملفات. يدعم محارف البدل التالية في وضع القراءة فقط: * , ? , {'abc','def'} و {N..M} ، حيث إن N و M — أرقام، و abc و def — سلاسل نصية. لمزيد من المعلومات، راجع Wildcards In Path.

— عنوان URL لملف أو لمجموعة من الملفات. يدعم محارف البدل التالية في وضع القراءة فقط: , , و ، حيث إن N و M — أرقام، و abc و def — سلاسل نصية. لمزيد من المعلومات، راجع Wildcards In Path. access_key_id و secret_access_key — مفاتيح تحدد بيانات الاعتماد المطلوب استخدامها مع نقطة النهاية المحددة. اختيارية.

و — مفاتيح تحدد بيانات الاعتماد المطلوب استخدامها مع نقطة النهاية المحددة. اختيارية. format — التنسيق الخاص بالملف.

— التنسيق الخاص بالملف. structure — بنية الجدول. بالتنسيق ‘column1_name column1_type, column2_name column2_type, …’.

كما هو الحال مع أي من دوال s3 ، تكون بيانات الاعتماد اختيارية إذا كانت الـ حاوية غير آمنة أو إذا كنت تُعرّف الأمان عبر البيئة، مثل IAM roles. لكن بخلاف دالة s3، يجب تحديد البنية في الطلب اعتبارًا من الإصدار 22.3.1، أي إن المخطط لا يُستنتج.

في معظم الحالات، ستُستخدم هذه الدالة كجزء من INSERT INTO SELECT . وفي هذه الحالة، غالبًا ما ستُدرج البيانات في جدول موزّع. نوضح أدناه مثالًا بسيطًا تكون فيه trips_all جدولًا موزّعًا. ومع أن هذا الجدول يستخدم عنقود events، فإن اتساق العُقد المستخدمة في عمليات القراءة والكتابة ليس شرطًا:

INSERT INTO default .trips_all SELECT * FROM s3Cluster( 'events' , 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_*.gz' , 'TabSeparatedWithNames' )

s3cluster . ستُجرى عمليات الإدراج على العقدة المُبادِرة. وهذا يعني أنه في حين ستتم عمليات القراءة على كل عقدة، فستُوجَّه الصفوف الناتجة إلى العقدة المُبادِرة لتوزيعها. في السيناريوهات ذات معدل النقل المرتفع، قد يُشكّل ذلك عنق زجاجة. ولمعالجة ذلك، اضبط المعلمة parallel_distributed_insert_select للدالة

​ محركات جداول S3

في حين تتيح دوال s3 إجراء استعلامات مخصّصة على البيانات المخزّنة في S3، فإن صياغتها مطوّلة. ويجنّبك محرك جداول S3 الحاجة إلى تحديد URL الخاصة بـ الحاوية وبيانات الاعتماد مرارًا وتكرارًا. ولمعالجة ذلك، يوفّر ClickHouse محرك جداول S3.

CREATE TABLE s3_engine_table ( name String, value UInt32) ENGINE = S3( path , [aws_access_key_id, aws_secret_access_key,] format, [compression]) [SETTINGS ...]

path — ‏حاوية URL مع مسار للملف. يدعم محارف البدل التالية في وضع القراءة فقط: * و ? و {abc,def} و {N..M} ، حيث إن N و M — أرقام، و ‘abc’ و ‘def’ — سلاسل نصية. لمزيد من المعلومات، راجع هنا.

— ‏حاوية URL مع مسار للملف. يدعم محارف البدل التالية في وضع القراءة فقط: و و و ، حيث إن N و M — أرقام، و ‘abc’ و ‘def’ — سلاسل نصية. لمزيد من المعلومات، راجع هنا. format — تنسيق الملف.

— تنسيق الملف. aws_access_key_id , aws_secret_access_key - بيانات اعتماد طويلة الأمد لمستخدم حساب AWS. يمكنك استخدامها لمصادقة طلباتك. هذه المعلمة اختيارية. إذا لم تُحدَّد بيانات الاعتماد، فستُستخدم قيم ملف الإعدادات. لمزيد من المعلومات، راجع إدارة بيانات الاعتماد.

, - بيانات اعتماد طويلة الأمد لمستخدم حساب AWS. يمكنك استخدامها لمصادقة طلباتك. هذه المعلمة اختيارية. إذا لم تُحدَّد بيانات الاعتماد، فستُستخدم قيم ملف الإعدادات. لمزيد من المعلومات، راجع إدارة بيانات الاعتماد. compression — نوع الضغط. القيم المدعومة: none, gzip/gz, brotli/br, xz/LZMA, zstd/zst. هذه المعلمة اختيارية. وبشكل افتراضي، سيُكتشَف نوع الضغط تلقائيًا استنادًا إلى امتداد الملف.

​ قراءة البيانات

في المثال التالي، ننشئ جدولًا باسم trips_raw باستخدام أول عشرة ملفات TSV الموجودة في الحاوية https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/ . يحتوي كل ملف منها على مليون صف:

CREATE TABLE trips_raw ( `trip_id` UInt32, `vendor_id` Enum8( '1' = 1 , '2' = 2 , '3' = 3 , '4' = 4 , 'CMT' = 5 , 'VTS' = 6 , 'DDS' = 7 , 'B02512' = 10 , 'B02598' = 11 , 'B02617' = 12 , 'B02682' = 13 , 'B02764' = 14 , '' = 15 ), `pickup_date` Date , `pickup_datetime` DateTime , `dropoff_date` Date , `dropoff_datetime` DateTime , `store_and_fwd_flag` UInt8, `rate_code_id` UInt8, `pickup_longitude` Float64, `pickup_latitude` Float64, `dropoff_longitude` Float64, `dropoff_latitude` Float64, `passenger_count` UInt8, `trip_distance` Float64, `fare_amount` Float32, `extra` Float32, `mta_tax` Float32, `tip_amount` Float32, `tolls_amount` Float32, `ehail_fee` Float32, `improvement_surcharge` Float32, `total_amount` Float32, `payment_type_` Enum8( 'UNK' = 0 , 'CSH' = 1 , 'CRE' = 2 , 'NOC' = 3 , 'DIS' = 4 ), `trip_type` UInt8, `pickup` FixedString( 25 ), `dropoff` FixedString( 25 ), `cab_type` Enum8( 'yellow' = 1 , 'green' = 2 , 'uber' = 3 ), `pickup_nyct2010_gid` Int8, `pickup_ctlabel` Float32, `pickup_borocode` Int8, `pickup_ct2010` String, `pickup_boroct2010` FixedString( 7 ), `pickup_cdeligibil` String, `pickup_ntacode` FixedString( 4 ), `pickup_ntaname` String, `pickup_puma` UInt16, `dropoff_nyct2010_gid` UInt8, `dropoff_ctlabel` Float32, `dropoff_borocode` UInt8, `dropoff_ct2010` String, `dropoff_boroct2010` FixedString( 7 ), `dropoff_cdeligibil` String, `dropoff_ntacode` FixedString( 4 ), `dropoff_ntaname` String, `dropoff_puma` UInt16 ) ENGINE = S3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{0..9}.gz' , 'TabSeparatedWithNames' , 'gzip' );

لاحظ استخدام النمط {0..9} لقصره على الملفات العشرة الأولى. وبمجرد إنشائه، يمكننا الاستعلام عن هذا الجدول مثل أي جدول آخر:

SELECT DISTINCT (pickup_ntaname) FROM trips_raw LIMIT 10 ;

┌─pickup_ntaname───────────────────────────────────┐ │ Lenox Hill-Roosevelt Island │ │ Airport │ │ SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy │ │ West Village │ │ Chinatown │ │ Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square │ │ Turtle Bay-East Midtown │ │ Upper West Side │ │ Murray Hill-Kips Bay │ │ DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill │ └──────────────────────────────────────────────────┘

​ إدراج البيانات

يدعم محرك الجدول S3 عمليات القراءة المتوازية. ولا تُدعَم عمليات الكتابة إلا إذا كان تعريف الجدول لا يحتوي على أنماط glob. لذلك، لن يسمح الجدول أعلاه بعمليات الكتابة.

لتوضيح الكتابة، أنشئ جدولًا يشير إلى حاوية S3 قابلة للكتابة:

CREATE TABLE trips_dest ( `trip_id` UInt32, `pickup_date` Date , `pickup_datetime` DateTime , `dropoff_datetime` DateTime , `tip_amount` Float32, `total_amount` Float32 ) ENGINE = S3( '<bucket path>/trips.bin' , 'Native' );

INSERT INTO trips_dest SELECT trip_id, pickup_date, pickup_datetime, dropoff_datetime, tip_amount, total_amount FROM trips LIMIT 10 ;

SELECT * FROM trips_dest LIMIT 5 ;

┌────trip_id─┬─pickup_date─┬─────pickup_datetime─┬────dropoff_datetime─┬─tip_amount─┬─total_amount─┐ │ 1200018648 │ 2015-07-01 │ 2015-07-01 00:00:16 │ 2015-07-01 00:02:57 │ 0 │ 7.3 │ │ 1201452450 │ 2015-07-01 │ 2015-07-01 00:00:20 │ 2015-07-01 00:11:07 │ 1.96 │ 11.76 │ │ 1202368372 │ 2015-07-01 │ 2015-07-01 00:00:40 │ 2015-07-01 00:05:46 │ 0 │ 7.3 │ │ 1200831168 │ 2015-07-01 │ 2015-07-01 00:01:06 │ 2015-07-01 00:09:23 │ 2 │ 12.3 │ │ 1201362116 │ 2015-07-01 │ 2015-07-01 00:01:07 │ 2015-07-01 00:03:31 │ 0 │ 5.3 │ └────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴──────────────┘

لاحظ أنه لا يمكن insert الصفوف إلا في ملفات جديدة. لا توجد دورات merge أو عمليات split للملفات. بمجرد كتابة ملف، ستفشل عمليات insert اللاحقة. أمام المستخدمين خياران هنا:

حدّد الإعداد s3_create_new_file_on_insert=1 . سيؤدي ذلك إلى إنشاء ملفات جديدة مع كل عملية insert. ستُضاف لاحقة رقمية إلى نهاية كل ملف، وستزداد تدريجيًا مع كل insert operation. بالنسبة إلى المثال أعلاه، ستؤدي عملية insert لاحقة إلى إنشاء ملف trips_1.bin.

. سيؤدي ذلك إلى إنشاء ملفات جديدة مع كل عملية insert. ستُضاف لاحقة رقمية إلى نهاية كل ملف، وستزداد تدريجيًا مع كل insert operation. بالنسبة إلى المثال أعلاه، ستؤدي عملية insert لاحقة إلى إنشاء ملف trips_1.bin. حدّد الإعداد s3_truncate_on_insert=1 . سيؤدي ذلك إلى truncate الملف، أي إنه بعد اكتمال العملية لن يحتوي إلا على الصفوف المُدرجة حديثًا.

تكون القيمة الافتراضية لكلا هذين الإعدادين 0، ما يفرض على المستخدم تعيين أحدهما. وسيكون لـ s3_truncate_on_insert أولوية إذا جرى تعيين كليهما.

بعض الملاحظات حول محرك الجدول S3 :

بخلاف جدول تقليدي من عائلة MergeTree ، فإن dropping جدول S3 لن يحذف البيانات الأساسية.

، فإن dropping جدول لن يحذف البيانات الأساسية. يمكن العثور على الإعدادات الكاملة لهذا النوع من الجداول هنا.

انتبه إلى القيود التالية عند استخدام هذا المحرك: استعلامات ALTER غير مدعومة عمليات SAMPLE غير مدعومة لا يوجد مفهوم للفهارس، مثل primary أو skip.



​ إدارة بيانات الاعتماد

في الأمثلة السابقة، مرّرنا بيانات الاعتماد في الدالة s3 أو في تعريف جدول S3 . ومع أن هذا قد يكون مقبولًا للاستخدام العرضي، فإن المستخدمين في بيئات production يحتاجون إلى آليات authentication أقل صراحة. ولمعالجة ذلك، يوفّر ClickHouse عدة خيارات:

حدِّد تفاصيل الاتصال في config.xml أو في ملف تهيئة مكافئ ضمن conf.d . ويظهر أدناه محتوى ملف Example، بافتراض التثبيت باستخدام حزمة debian. ubuntu@single-node-clickhouse:/etc/clickhouse-server/config.d$ cat s3.xml < clickhouse > < s3 > < endpoint-name > < endpoint > https://dalem-files.s3.amazonaws.com/test/ </ endpoint > < access_key_id > key </ access_key_id > < secret_access_key > secret </ secret_access_key > {/* < use_environment_credentials > false </ use_environment_credentials > */} {/* < header > Authorization: Bearer SOME-TOKEN </ header > */} </ endpoint-name > </ s3 > </ clickhouse > ستُستخدم بيانات الاعتماد هذه لأي طلبات يكون فيها endpoint أعلاه مطابقًا تمامًا كبادئة لـ URL المطلوب. ولاحظ أيضًا في هذا المثال إمكانية تعريف header للتفويض كبديل عن مفتاح الوصول والمفتاح السري. ويمكن العثور على قائمة كاملة بالإعدادات المدعومة هنا

يوضّح المثال أعلاه توفّر مُعامِل التهيئة use_environment_credentials . ويمكن أيضًا ضبط مُعامِل التهيئة هذا على المستوى العام ضمن s3 : < clickhouse > < s3 > < use_environment_credentials > true </ use_environment_credentials > </ s3 > </ clickhouse > يفعّل هذا الإعداد محاولة استرداد بيانات اعتماد S3 من البيئة، مما يتيح الوصول عبر IAM roles. وعلى وجه التحديد، يُتَّبع ترتيب الاسترداد التالي: البحث عن متغيرات البيئة AWS_ACCESS_KEY_ID و AWS_SECRET_ACCESS_KEY و AWS_SESSION_TOKEN إجراء تحقق في $HOME/.aws بيانات اعتماد مؤقتة يتم الحصول عليها عبر خدمة AWS Security Token Service، أي عبر واجهة برمجة تطبيقات AssumeRole التحقق من بيانات الاعتماد في متغيرات بيئة ECS: AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI أو AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI و AWS_ECS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN . الحصول على بيانات الاعتماد عبر بيانات metadata الخاصة بمثيل Amazon EC2، ما لم تكن القيمة AWS_EC2_METADATA_DISABLED مضبوطة على true. يمكن أيضًا ضبط هذه الإعدادات نفسها لنقطة endpoint محددة، باستخدام قاعدة مطابقة البادئة نفسها.



​ تحسين الأداء

للتعرّف على كيفية تحسين عمليات القراءة والإدراج باستخدام دالة S3، راجع دليل الأداء المخصّص

​ ضبط تخزين S3

min_bytes_for_wide_part و min_rows_for_wide_part )، نتوقع أن يختلف هذا السلوك مع S3 في الإصدارات المستقبلية، مثل اعتماد قيمة افتراضية أكبر لـ min_bytes_for_wide_part بما يشجع أكثر على استخدام التنسيق Compact ، وبالتالي تقليل عدد الملفات. وقد ترغب الآن في ضبط هذه الإعدادات عند استخدام تخزين S3 فقط. داخليًا، تستخدم MergeTree في ClickHouse تنسيقَي تخزين أساسيين: Wide and Compact . وبينما يستخدم التنفيذ الحالي السلوك الافتراضي في ClickHouse (ويُتحكَّم فيه عبر الإعدادات)، نتوقع أن يختلف هذا السلوك مع S3 في الإصدارات المستقبلية، مثل اعتماد قيمة افتراضية أكبر لـبما يشجع أكثر على استخدام التنسيق، وبالتالي تقليل عدد الملفات. وقد ترغب الآن في ضبط هذه الإعدادات عند استخدام تخزين S3 فقط.

​ MergeTree المعتمد على S3

تتيح لنا دوال s3 ومحرك الجدول المرتبط بها الاستعلام عن البيانات في S3 باستخدام صياغة ClickHouse المألوفة. ومع ذلك، فهي محدودة من حيث ميزات إدارة البيانات وأداء الاستعلامات. فلا يوجد دعم للفهارس الأساسية أو no-cache ، كما يجب على المستخدم إدارة عمليات إدراج الملفات.

يدرك ClickHouse أن S3 يمثّل حل تخزين جذابًا، خاصةً عندما تكون سرعة الاستعلام على البيانات “الأبرد” أقل أهمية، وعندما يسعى المستخدمون إلى فصل التخزين عن الحوسبة. وللمساعدة في تحقيق ذلك، يتوفر دعم لاستخدام S3 كوحدة تخزين لمحرك MergeTree. ويتيح لك هذا الاستفادة من مزايا قابلية التوسع والتكلفة التي يوفرها S3، إلى جانب أداء الإدراج والاستعلام الذي يقدمه محرك MergeTree.

​ طبقات التخزين

تتيح وحدات التخزين في ClickHouse فصل الأقراص المادية عن محرك جداول MergeTree. ويمكن أن تتكوّن أي وحدة تخزين واحدة من مجموعة مرتبة من الأقراص. وبينما يتيح ذلك أساسًا استخدام عدة أجهزة كتلية لتخزين البيانات، فإن هذا التجريد يتيح أيضًا استخدام أنواع أخرى من التخزين، بما في ذلك S3. ويمكن نقل أجزاء بيانات ClickHouse بين وحدات التخزين وفقًا لسياسات التخزين ومعدلات الامتلاء، مما يرسّخ مفهوم طبقات التخزين.

تُتيح طبقات التخزين اعتماد معماريات التخزين الساخن-البارد، حيث لا تتطلب أحدث البيانات، التي تكون عادةً الأكثر ورودًا في الاستعلامات، سوى مساحة صغيرة على وسائط تخزين عالية الأداء، مثل أقراص NVMe SSD. ومع تقادم البيانات، تصبح متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة لزمن الاستعلام أقل صرامة، كما ينخفض تكرار الاستعلامات عليها. ويمكن تخزين هذا الذيل الطويل من البيانات على وسائط تخزين أبطأ وأقل أداءً، مثل HDD، أو على تخزين الكائنات مثل S3.

​ إنشاء قرص

لاستخدام حاوية S3 كقرص، يجب أولاً التصريح بها ضمن ملف إعدادات ClickHouse. يمكن إما توسيع config.xml أو، وهو الخيار المفضّل، إنشاء ملف جديد ضمن conf.d . يرد أدناه مثال على تعريف قرص S3:

< clickhouse > < storage_configuration > ... < disks > < s3 > < type > s3 </ type > < endpoint > https://sample-bucket.s3.us-east-2.amazonaws.com/tables/ </ endpoint > < access_key_id > your_access_key_id </ access_key_id > < secret_access_key > your_secret_access_key </ secret_access_key > < region ></ region > < metadata_path > /var/lib/clickhouse/disks/s3/ </ metadata_path > </ s3 > < s3_cache > < type > cache </ type > < disk > s3 </ disk > < path > /var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/ </ path > < max_size > 10Gi </ max_size > </ s3_cache > </ disks > ... </ storage_configuration > </ clickhouse >

يمكن العثور على قائمة كاملة بالإعدادات ذات الصلة بتعريف هذا القرص هنا . لاحظ أنه يمكن إدارة بيانات الاعتماد هنا باستخدام الأساليب نفسها الموضحة في إدارة بيانات الاعتماد ، أي يمكن تعيين use_environment_credentials إلى true في كتلة الإعدادات أعلاه لاستخدام IAM roles.

​ إنشاء سياسة تخزين

بعد تهيئته، يمكن استخدام هذا “القرص” من خلال وحدة تخزين مُعرَّفة ضمن سياسة. في المثال أدناه، نفترض أن S3 هو وسيلة التخزين الوحيدة لدينا. يتجاهل هذا السيناريو معماريات التخزين الساخن-البارد الأكثر تعقيدًا، حيث يمكن نقل البيانات استنادًا إلى قيم TTL ومعدلات الامتلاء.

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3 > ... </ s3 > < s3_cache > ... </ s3_cache > </ disks > < policies > < s3_main > < volumes > < main > < disk > s3 </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_main > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

​ إنشاء جدول

بافتراض أنك أعددت القرص لاستخدام حاوية S3 مع صلاحية الكتابة، ينبغي أن تتمكن من إنشاء جدول كما في المثال أدناه. وللاختصار، نستخدم مجموعة فرعية من أعمدة سيارات الأجرة في نيويورك ونرسل البيانات مباشرةً إلى الجدول المستند إلى S3:

CREATE TABLE trips_s3 ( `trip_id` UInt32, `pickup_date` Date , `pickup_datetime` DateTime , `dropoff_datetime` DateTime , `pickup_longitude` Float64, `pickup_latitude` Float64, `dropoff_longitude` Float64, `dropoff_latitude` Float64, `passenger_count` UInt8, `trip_distance` Float64, `tip_amount` Float32, `total_amount` Float32, `payment_type` Enum8( 'UNK' = 0 , 'CSH' = 1 , 'CRE' = 2 , 'NOC' = 3 , 'DIS' = 4 ) ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date) ORDER BY pickup_datetime SETTINGS storage_policy = 's3_main'

INSERT INTO trips_s3 SELECT trip_id, pickup_date, pickup_datetime, dropoff_datetime, pickup_longitude, pickup_latitude, dropoff_longitude, dropoff_latitude, passenger_count, trip_distance, tip_amount, total_amount, payment_type FROM s3( 'https://ch-nyc-taxi.s3.eu-west-3.amazonaws.com/tsv/trips_{0..9}.tsv.gz' , 'TabSeparatedWithNames' ) LIMIT 1000000 ;

اعتمادًا على العتاد، قد يستغرق تنفيذ عملية الإدخال الأخيرة هذه لـ 1m صفًا بضع دقائق. يمكنك التحقق من التقدم عبر جدول system.processes. لا تتردد في تعديل عدد الصفوف حتى الحد الأقصى البالغ 10m واستكشاف بعض الاستعلامات النموذجية.

SELECT passenger_count, avg (tip_amount) AS avg_tip, avg (total_amount) AS avg_amount FROM trips_s3 GROUP BY passenger_count;

​ تعديل جدول

قد تحتاج أحيانًا إلى تعديل سياسة التخزين لجدول معيّن. ورغم أن ذلك ممكن، فإنه ينطوي على بعض القيود. يجب أن تتضمن السياسة الهدف الجديدة جميع الأقراص ووحدات التخزين الموجودة في السياسة السابقة، أي إن البيانات لن تُنقل لمواكبة هذا التغيير في السياسة. وعند التحقق من هذه القيود، سيجري التعرف على وحدات التخزين والأقراص بأسمائها، وأي محاولة لمخالفتها ستؤدي إلى ظهور خطأ. ومع ذلك، وبافتراض أنك تستخدم الأمثلة السابقة، فإن التغييرات التالية صالحة.

< policies > < s3_main > < volumes > < main > < disk > s3 </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_main > < s3_tiered > < volumes > < hot > < disk > default </ disk > </ hot > < main > < disk > s3 </ disk > </ main > </ volumes > < move_factor > 0.2 </ move_factor > </ s3_tiered > </ policies >

ALTER TABLE trips_s3 MODIFY SETTING storage_policy = 's3_tiered'

هنا نعيد استخدام وحدة التخزين الرئيسية في سياسة s3_tiered الجديدة، ونضيف وحدة تخزين ساخنة جديدة. ويستخدم ذلك القرص الافتراضي، الذي يتألف من قرص واحد فقط مُهيّأ عبر المعلَمة <path> . لاحظ أن أسماء وحدات التخزين والأقراص لا تتغير. ستبقى عمليات الإدراج الجديدة في جدولنا على القرص الافتراضي حتى يصل إلى القيمة move_factor * disk_size، وعندها ستُنقل البيانات إلى S3.

​ التعامل مع النسخ المتماثل

ReplicatedMergeTree . راجع دليل يمكن تنفيذ النسخ المتماثل مع أقراص S3 باستخدام محرك الجدول. راجع دليل نسخ شظية واحدة عبر منطقتين من AWS باستخدام تخزين الكائنات في S3 للاطّلاع على التفاصيل.

​ القراءة والكتابة

تتناول الملاحظات التالية كيفية تنفيذ تفاعلات S3 مع ClickHouse. ورغم أنها معلوماتية في الغالب، فقد تساعد القرّاء عند تحسين الأداء

افتراضيًا، يساوي الحد الأقصى لعدد خيوط معالجة الاستعلام التي يمكن لأي مرحلة من مراحل مسار معالجة الاستعلام استخدامها عددَ الأنوية. بعض المراحل أكثر قابليةً للتوازي من غيرها، لذا تمثل هذه القيمة حدًا أعلى. وقد تُنفَّذ عدة مراحل من الاستعلام في الوقت نفسه لأن البيانات تُبث من القرص. لذلك قد يتجاوز العدد الفعلي للخيوط المستخدمة في الاستعلام هذا الحد. يمكن تعديل ذلك عبر الإعداد max_threads.

تكون عمليات القراءة من S3 غير متزامنة افتراضيًا. ويُحدَّد هذا السلوك بواسطة الإعداد remote_filesystem_read_method ، المضبوط افتراضيًا على القيمة threadpool . عند خدمة طلب ما، يقرأ ClickHouse الحبيبات ضمن شرائط. وقد يحتوي كل شريط على العديد من الأعمدة. ويقرأ أحد الخيوط الأعمدة الخاصة بحبيباته واحدًا تلو الآخر. وبدلًا من تنفيذ ذلك بشكل متزامن، يُجرى جلب مسبق لجميع الأعمدة قبل انتظار البيانات. ويوفر ذلك تحسينات كبيرة في الأداء مقارنةً بالانتظار المتزامن لكل عمود. لن تحتاج إلى تغيير هذا الإعداد في معظم الحالات - راجع تحسين الأداء.

، المضبوط افتراضيًا على القيمة . عند خدمة طلب ما، يقرأ ClickHouse الحبيبات ضمن شرائط. وقد يحتوي كل شريط على العديد من الأعمدة. ويقرأ أحد الخيوط الأعمدة الخاصة بحبيباته واحدًا تلو الآخر. وبدلًا من تنفيذ ذلك بشكل متزامن، يُجرى جلب مسبق لجميع الأعمدة قبل انتظار البيانات. ويوفر ذلك تحسينات كبيرة في الأداء مقارنةً بالانتظار المتزامن لكل عمود. لن تحتاج إلى تغيير هذا الإعداد في معظم الحالات - راجع تحسين الأداء. تُنفَّذ عمليات الكتابة بالتوازي، بحد أقصى يبلغ 100 خيط متزامن لكتابة الملفات. يتحكم max_insert_delayed_streams_for_parallel_write ، الذي تبلغ قيمته الافتراضية 1000، في عدد كائنات S3 المكتوبة بالتوازي. وبما أن كل ملف تتم كتابته يتطلب مخزنًا مؤقتًا (~1MB)، فإن ذلك يحد فعليًا من استهلاك الذاكرة لعملية INSERT. وقد يكون من المناسب خفض هذه القيمة عندما تكون ذاكرة الخادم محدودة.

​ استخدم تخزين الكائنات في S3 كقرص لـ ClickHouse

إذا كنت بحاجة إلى إرشادات تفصيلية خطوة بخطوة لإنشاء حاويات S3 ودور IAM، فيُرجى الرجوع إلى “كيفية إنشاء مستخدم AWS IAM وحاوية S3”

​ اضبط ClickHouse لاستخدام حاوية S3 كقرص

يعتمد المثال التالي على حزمة Deb لنظام Linux مُثبّتة كخدمة، مع أدلة ClickHouse الافتراضية.

أنشئ ملفًا جديدًا في دليل config.d الخاص بـ ClickHouse لتخزين تهيئة التخزين.

vim /etc/clickhouse-server/config.d/storage_config.xml

أضِف ما يلي ضمن تهيئة التخزين، مع استبدال مسار الـ حاوية ومفتاح الوصول والمفاتيح السرية المذكورة في الخطوات السابقة

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3_disk > < type > s3 </ type > < endpoint > https://mars-doc-test.s3.amazonaws.com/clickhouse3/ </ endpoint > < access_key_id > ABC123 </ access_key_id > < secret_access_key > Abc+123 </ secret_access_key > < metadata_path > /var/lib/clickhouse/disks/s3_disk/ </ metadata_path > </ s3_disk > < s3_cache > < type > cache </ type > < disk > s3_disk </ disk > < path > /var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/ </ path > < max_size > 10Gi </ max_size > </ s3_cache > </ disks > < policies > < s3_main > < volumes > < main > < disk > s3_disk </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_main > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

إن الوسمين s3_disk و s3_cache داخل الوسم <disks> هما مُسميان اختياريان. يمكن تعيينهما إلى قيم أخرى، ولكن يجب استخدام المُسمّى نفسه في علامة التبويب <disk> ضمن علامة التبويب <policies> للإشارة إلى القرص. كما أن الوسم <S3_main> اختياري أيضًا، وهو اسم السياسة التي ستُستخدم كمُعرّف لوجهة التخزين عند إنشاء الموارد في ClickHouse. الإعداد الموضّح أعلاه مخصّص لإصدار ClickHouse 22.8 أو أحدث. وإذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم، فيرجى مراجعة وثائق تخزين البيانات لمزيد من المعلومات حول استخدام S3: دليل التكاملات: S3 Backed MergeTree

حدّث مالك الملف إلى المستخدم والمجموعة clickhouse

chown clickhouse:clickhouse /etc/clickhouse-server/config.d/storage_config.xml

أعد تشغيل مثيل ClickHouse حتى تدخل التغييرات حيّز التنفيذ.

service clickhouse-server restart

اتصل باستخدام ClickHouse client ، كما في المثال التالي

clickhouse-client --user default --password ClickHouse123!

أنشئ جدولًا وحدِّد سياسة تخزين S3 الجديدة

CREATE TABLE s3_table1 ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id SETTINGS storage_policy = 's3_main' ;

تأكّد من أن الجدول أُنشئ باستخدام السياسة الصحيحة

SHOW CREATE TABLE s3_table1;

┌─statement──────────────────────────────────────────────────── │ CREATE TABLE default.s3_table1 ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id SETTINGS storage_policy = 's3_main', index_granularity = 8192 └──────────────────────────────────────────────────────────────

أدرِج صفوفًا تجريبية في الجدول

INSERT INTO s3_table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'xyz' );

INSERT INTO s3_table1 (id, column1) FORMAT Values Query id: 0265dd92-3890-4d56-9d12-71d4038b85d5 Ok. 2 rows in set. Elapsed: 0.337 sec.

اعرض الصفوف

SELECT * FROM s3_table1;

┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ xyz │ └────┴─────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 0.284 sec.

في وحدة تحكم AWS، انتقل إلى الحاويات وحدد الحاوية الجديدة والمجلد. ينبغي أن ترى شيئًا مشابهًا لما يلي:

​ تكرار شظية واحدة عبر منطقتين في AWS باستخدام تخزين الكائنات في S3

يُستخدم تخزين الكائنات افتراضيًا في ClickHouse Cloud، لذلك لا تحتاج إلى اتباع هذا الإجراء إذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud.

​ خطّط لعملية النشر

يعتمد هذا الدليل العملي على نشر عقدتَي ClickHouse Server وثلاث عقد ClickHouse Keeper على AWS EC2. ويُستخدَم S3 كمخزن بيانات لخوادم ClickHouse. وتُستخدَم منطقتا AWS، مع ClickHouse Server وحاوية S3 في كل منطقة، لدعم التعافي من الكوارث.

تكون جداول ClickHouse مكرّرة عبر الخادمين، وبالتالي عبر المنطقتين.

​ تثبيت البرامج

​ عُقد خادم ClickHouse

راجع تعليمات التثبيت عند تنفيذ خطوات النشر على عُقد خادم ClickHouse.

​ نشر ClickHouse

انشر ClickHouse على مضيفين؛ وفي التكوينات النموذجية يُسمَّيان chnode1 و chnode2 .

ضع chnode1 في منطقة AWS واحدة، و chnode2 في منطقة أخرى.

​ نشر ClickHouse Keeper

قم بنشر ClickHouse Keeper على ثلاثة مضيفات. وفي تهيئات الأمثلة، تحمل هذه المضيفات الأسماء keepernode1 و keepernode2 و keepernode3 . يمكن نشر keepernode1 في نفس المنطقة التي يوجد فيها chnode1 ، و keepernode2 مع chnode2 ، و keepernode3 في أي من المنطقتين، ولكن في منطقة توافر تختلف عن عقدة ClickHouse في تلك المنطقة.

راجِع إرشادات التثبيت عند تنفيذ خطوات النشر على عقد ClickHouse Keeper.

​ إنشاء حاويات S3

أنشئ حاويتين في S3، واحدة في كل منطقة وضعت فيها chnode1 و chnode2 .

إذا كنت بحاجة إلى إرشادات خطوة بخطوة لإنشاء الحاويات ودور IAM، فوسّع إنشاء حاويات S3 ودور IAM واتبع التعليمات:

أنشئ حاويات S3 ومستخدم IAM يستعرض هذا المقال الأساسيات المتعلقة بكيفية تهيئة مستخدم AWS IAM، وإنشاء S3 bucket، وتهيئة ClickHouse لاستخدام هذا الـ bucket بوصفه S3 disk. يُنصح بالتنسيق مع فريق الأمان لديك لتحديد الصلاحيات المطلوبة، واعتبار هذه الإعدادات نقطةَ انطلاق. ​ إنشاء مستخدم AWS IAM في الخطوات التالية، ستقوم بإنشاء مستخدم حساب خدمة (لا مستخدم تسجيل دخول). سجّل الدخول إلى AWS IAM Management Console. من قائمة Users ، اختر Create user أدخل اسم المستخدم، ثم اضبط نوع بيانات الاعتماد على Access key - Programmatic access ، واختر Next: Permissions لا تُضِف المستخدم إلى أي مجموعة؛ اختر Next: Tags إذا لم تكن بحاجة إلى إضافة أي وسوم، فاختر Next: Review اختر Create User يمكن تجاهل رسالة التحذير التي تفيد بأن المستخدم ليس لديه أذونات؛ إذ ستُمنَح له الأذونات على الـbucket في القسم التالي تم الآن إنشاء المستخدم؛ انقر على show وانسخ مفتاح الوصول والمفتاح السري. احتفِظ بالمفاتيح في مكانٍ آخر؛ فهذه هي المرة الوحيدة التي سيكون فيها مفتاح الوصول السري متاحًا. انقر على «إغلاق»، ثم ابحث عن المستخدم في شاشة المستخدمين. انسخ ARN ‏(Amazon Resource Name) واحفظه لاستخدامه عند إعداد سياسة الوصول إلى الـ bucket. ​ إنشاء حاوية S3 ضمن قسم حاوية S3، اختر Create bucket أدخل اسم الـ bucket واترك الخيارات الأخرى على الإعدادات الافتراضية يجب أن يكون اسم الـ bucket فريدًا على مستوى AWS بأكملها، وليس داخل المؤسسة فقط، وإلا فستظهر رسالة خطأ. اترك Block all Public Access مفعّلًا؛ فلا حاجة إلى إتاحة الوصول العام. اختر Create Bucket في أسفل الصفحة حدِّد الرابط، وانسخ قيمة ARN، واحفظها لاستخدامها عند تكوين سياسة الوصول إلى الـ S3 bucket. بعد إنشاء الـ S3 bucket، اعثر على الـ S3 bucket الجديد في قائمة الـ S3 bucket وحدِّد الرابط اختر إنشاء مجلد أدخل اسم المجلد الذي سيكون الوجهة لقرص S3 في ClickHouse، ثم اختر Create folder يجب أن يظهر المجلد الآن في قائمة الحاويات حدِّد مربع الاختيار الخاص بالمجلد الجديد، ثم انقر على Copy URL واحفظ عنوان URL المنسوخ لاستخدامه في إعدادات تخزين ClickHouse في القسم التالي. اختر علامة التبويب Permissions ، ثم انقر على الزر Edit في قسم Bucket Policy أضِف سياسة للحاوية، كما في المثال أدناه: { "Version" : "2012-10-17" , "Id" : "Policy123456" , "Statement" : [ { "Sid" : "abc123" , "Effect" : "Allow" , "Principal" : { "AWS" : "arn:aws:iam::921234567898:user/mars-s3-user" }, "Action" : "s3:*" , "Resource" : [ "arn:aws:s3:::mars-doc-test" , "arn:aws:s3:::mars-doc-test/*" ] } ] } |Parameter | Description | Example Value | |----------|-------------|----------------| |Version | Version of the policy interpreter, leave as-is | 2012-10-17 | |Sid | User-defined policy id | abc123 | |Effect | Whether user requests will be allowed or denied | Allow | |Principal | The accounts or user that will be allowed | arn:aws:iam::921234567898:user/mars-s3-user | |Action | What operations are allowed on the bucket| s3:*| |Resource | Which resources in the bucket will operations be allowed in | "arn:aws:s3:::mars-doc-test", "arn:aws:s3:::mars-doc-test/*" | يجب أن تعمل مع فريق الأمن لديك لتحديد الأذونات التي ينبغي استخدامها؛ واعتبر ما يلي نقطة انطلاق. لمزيد من المعلومات حول السياسات والإعدادات، راجع وثائق AWS: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-policy-language-overview.html احفظ تكوين السياسة.

ستُوضَع ملفات التكوين بعد ذلك في /etc/clickhouse-server/config.d/ . وفيما يلي ملف تكوين نموذجي لإحدى الحاويتين، أما الأخرى فهي مشابهة له مع اختلاف الأسطر الثلاثة المميزة:

/etc/clickhouse-server/config.d/storage_config.xml < clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3_disk > < type > s3 </ type > < endpoint > https://docs-clickhouse-s3.s3.us-east-2.amazonaws.com/clickhouses3/ </ endpoint > < access_key_id > ABCDEFGHIJKLMNOPQRST </ access_key_id > < secret_access_key > Tjdm4kf5snfkj303nfljnev79wkjn2l3knr81007 </ secret_access_key > < metadata_path > /var/lib/clickhouse/disks/s3_disk/ </ metadata_path > </ s3_disk > < s3_cache > < type > cache </ type > < disk > s3_disk </ disk > < path > /var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/ </ path > < max_size > 10Gi </ max_size > </ s3_cache > </ disks > < policies > < s3_main > < volumes > < main > < disk > s3_disk </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_main > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

ستطلب منك العديد من الخطوات في هذا الدليل وضع ملف تهيئة في /etc/clickhouse-server/config.d/ . هذا هو الموقع الافتراضي على أنظمة Linux لملفات تجاوز التهيئة. عند وضع هذه الملفات في ذلك الدليل، سيستخدم ClickHouse محتواها لتجاوز التهيئة الافتراضية. ومن خلال وضع هذه الملفات في دليل التجاوز، ستتجنب فقدان تهيئتك أثناء الترقية.

​ تهيئة ClickHouse Keeper

عند تشغيل ClickHouse Keeper في وضع مستقل (منفصلًا عن خادم ClickHouse)، تكون التهيئة عبارة عن ملف XML واحد. في هذا الدليل العملي، يكون الملف هو /etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml . تستخدم خوادم Keeper الثلاثة ملف التهيئة نفسه مع اختلاف إعداد واحد فقط؛ <server_id> .

يشير server_id إلى المعرّف الذي سيُخصَّص للمضيف الذي يُستخدَم عليه ملف التهيئة. في المثال أدناه، قيمة server_id هي 3 ، وإذا نظرت إلى أسفل الملف في قسم <raft_configuration> ، فسترى أن الخادم 3 يحمل اسم المضيف keepernode3 . وبهذه الطريقة تعرف عملية ClickHouse Keeper الخوادم الأخرى التي يجب الاتصال بها عند اختيار العقدة القائدة وفي سائر الأنشطة الأخرى.

/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml < clickhouse > < logger > < level > trace </ level > < log > /var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.log </ log > < errorlog > /var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.err.log </ errorlog > < size > 1000M </ size > < count > 3 </ count > </ logger > < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > < keeper_server > < tcp_port > 9181 </ tcp_port > < server_id > 3 </ server_id > < log_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/log </ log_storage_path > < snapshot_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/snapshots </ snapshot_storage_path > < coordination_settings > < operation_timeout_ms > 10000 </ operation_timeout_ms > < session_timeout_ms > 30000 </ session_timeout_ms > < raft_logs_level > warning </ raft_logs_level > </ coordination_settings > < raft_configuration > < server > < id > 1 </ id > < hostname > keepernode1 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > < server > < id > 2 </ id > < hostname > keepernode2 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > < server > < id > 3 </ id > < hostname > keepernode3 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > </ raft_configuration > </ keeper_server > </ clickhouse >

انسخ ملف إعداد ClickHouse Keeper إلى مكانه الصحيح (مع تذكّر تعيين <server_id> ):

sudo -u clickhouse \ cp keeper.xml /etc/clickhouse-keeper/keeper.xml

​ إعداد خادم ClickHouse

​ تحديد عنقود

تُحدَّد عناقيد ClickHouse في قسم <remote_servers> من ملف التكوين. في هذا المثال، يُحدَّد عنقود واحد، cluster_1S_2R ، ويتكوّن من جزء بيانات واحد ونسختين متماثلتين. وتقع النسختان المتماثلتان على المضيفين chnode1 و chnode2 .

/etc/clickhouse-server/config.d/remote-servers.xml < clickhouse > < remote_servers replace = "true" > < cluster_1S_2R > < shard > < replica > < host > chnode1 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > < replica > < host > chnode2 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > </ cluster_1S_2R > </ remote_servers > </ clickhouse >

عند العمل مع العناقيد، من المفيد تعريف وحدات ماكرو تُدرِج إعدادات العنقود، والشريحة، والنسخة المتماثلة في استعلامات DDL. يتيح لك هذا المثال تحديد استخدام محرك الجدول Replicated من دون الحاجة إلى توفير تفاصيل shard و replica . وعندما تنشئ جدولًا، يمكنك رؤية كيفية استخدام وحدات الماكرو shard و replica من خلال الاستعلام عن system.tables .

/etc/clickhouse-server/config.d/macros.xml < clickhouse > < distributed_ddl > < path > /clickhouse/task_queue/ddl </ path > </ distributed_ddl > < macros > < cluster > cluster_1S_2R </ cluster > < shard > 1 </ shard > < replica > replica_1 </ replica > </ macros > </ clickhouse >

تعريفات الماكرو أعلاه خاصة بـ chnode1 ، وعلى chnode2 اضبط replica على replica_2 .

​ تعطيل zero-copy replication

في إصدارات ClickHouse 22.7 وما دون، يكون الإعداد allow_remote_fs_zero_copy_replication مضبوطًا على true افتراضيًا لأقراص S3 وHDFS. يجب ضبط هذا الإعداد على false في سيناريو التعافي من الكوارث هذا، وفي الإصدار 22.8 وما بعده يكون مضبوطًا على false افتراضيًا.

يجب أن تكون قيمة هذا الإعداد false لسببين: 1) هذه الميزة ليست جاهزة لبيئات الإنتاج؛ 2) في سيناريو التعافي من الكوارث، يجب تخزين كلٍّ من البيانات والبيانات الوصفية في عدة مناطق. اضبط allow_remote_fs_zero_copy_replication على false .

/etc/clickhouse-server/config.d/remote-servers.xml < clickhouse > < merge_tree > < allow_remote_fs_zero_copy_replication > false </ allow_remote_fs_zero_copy_replication > </ merge_tree > </ clickhouse >

يتولى ClickHouse Keeper تنسيق النسخ المتماثل للبيانات عبر عقد ClickHouse. ولإعلام ClickHouse بعُقد ClickHouse Keeper، أضف ملف تهيئة إلى كل عقدة من عقد ClickHouse.

/etc/clickhouse-server/config.d/use_keeper.xml < clickhouse > < zookeeper > < node index = "1" > < host > keepernode1 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node index = "2" > < host > keepernode2 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node index = "3" > < host > keepernode3 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper > </ clickhouse >

​ تهيئة الشبكة

راجِع قائمة منافذ الشبكة عند تهيئة إعدادات الأمان في AWS، بحيث تتمكن خوادمك من التواصل مع بعضها البعض، وتتمكن أنت أيضًا من التواصل معها.

يجب أن تستمع الخوادم الثلاثة جميعها لاتصالات الشبكة حتى تتمكن من التواصل فيما بينها ومع S3. بشكل افتراضي، يستمع ClickHouse فقط على عنوان الاسترجاع المحلي (loopback)، لذا يجب تغيير ذلك. يُضبط هذا في /etc/clickhouse-server/config.d/ . فيما يلي مثال يهيئ ClickHouse وClickHouse Keeper للاستماع على جميع واجهات IPv4. راجع الوثائق أو ملف الإعدادات الافتراضي /etc/clickhouse/config.xml لمزيد من المعلومات.

/etc/clickhouse-server/config.d/networking.xml < clickhouse > < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > </ clickhouse >

​ تشغيل ClickHouse Keeper

على كل خادم Keeper، شغّل الأوامر المناسبة لنظام التشغيل لديك، على سبيل المثال:

sudo systemctl enable clickhouse-keeper sudo systemctl start clickhouse-keeper sudo systemctl status clickhouse-keeper

​ تحقّق من حالة ClickHouse Keeper

أرسل أوامر إلى ClickHouse Keeper باستخدام netcat . على سبيل المثال، يُرجع mntr حالة عنقود ClickHouse Keeper. وإذا شغّلت الأمر على كل عقدة من عقد Keeper، فسترى أن إحداها هي القائد، وأن العقدتين الأخريين تابعتان:

echo mntr | nc localhost 9181

zk_version v22.7.2.15-stable-f843089624e8dd3ff7927b8a125cf3a7a769c069 zk_avg_latency 0 zk_max_latency 11 zk_min_latency 0 zk_packets_received 1783 zk_packets_sent 1783 zk_num_alive_connections 2 zk_outstanding_requests 0 zk_server_state leader zk_znode_count 135 zk_watch_count 8 zk_ephemerals_count 3 zk_approximate_data_size 42533 zk_key_arena_size 28672 zk_latest_snapshot_size 0 zk_open_file_descriptor_count 182 zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615 zk_followers 2 zk_synced_followers 2

​ شغّل خادم ClickHouse

على كل خادم ClickHouse، نفِّذ ما يلي

sudo service clickhouse-server start

​ تحقّق من خادم ClickHouse

عند إضافة إعدادات العنقود ، جرى تعريف shard واحدة مكرّرة عبر عقدتَي ClickHouse. في خطوة التحقّق هذه، ستتأكد من أن العنقود قد أُنشئ عند بدء تشغيل ClickHouse، ثم ستنشئ جدولًا مكرّرًا باستخدام ذلك العنقود.

تحقّق من وجود العنقود: show clusters ┌─cluster───────┐ │ cluster_1S_2R │ └───────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.009 sec. `

أنشئ جدولًا في العنقود باستخدام محرك الجداول ReplicatedMergeTree : create table trips on cluster 'cluster_1S_2R' ( `trip_id` UInt32, `pickup_date` Date , `pickup_datetime` DateTime , `dropoff_datetime` DateTime , `pickup_longitude` Float64, `pickup_latitude` Float64, `dropoff_longitude` Float64, `dropoff_latitude` Float64, `passenger_count` UInt8, `trip_distance` Float64, `tip_amount` Float32, `total_amount` Float32, `payment_type` Enum8( 'UNK' = 0 , 'CSH' = 1 , 'CRE' = 2 , 'NOC' = 3 , 'DIS' = 4 )) ENGINE = ReplicatedMergeTree PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date) ORDER BY pickup_datetime SETTINGS storage_policy = 's3_main' ┌─host────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐ │ chnode1 │ 9000 │ 0 │ │ 1 │ 0 │ │ chnode2 │ 9000 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └─────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘

تعرّف على كيفية استخدام الـ ماكرو التي عُرّفت سابقًا shard و replica ، ويمكنك في السطر المميز أدناه رؤية المواضع التي تُستبدل فيها القيم على كل عقدة ClickHouse. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم القيمة uuid ؛ ولا يجري تعريف uuid ضمن الـ ماكرو لأنها تُولَّد من النظام. سبق تعريف الـ ماكرو، ويمكنك في السطر المميز أدناه رؤية المواضع التي تُستبدل فيها القيم على كل عقدة ClickHouse. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم القيمة؛ ولا يجري تعريفضمن الـ ماكرو لأنها تُولَّد من النظام. SELECT create_table_query FROM system . tables WHERE name = 'trips' FORMAT Vertical Query id: 4d326b66-0402-4c14-9c2f-212bedd282c0 Row 1: ────── create_table_query: CREATE TABLE default.trips (`trip_id` UInt32, `pickup_date` Date, `pickup_datetime` DateTime, `dropoff_datetime` DateTime, `pickup_longitude` Float64, `pickup_latitude` Float64, `dropoff_longitude` Float64, `dropoff_latitude` Float64, `passenger_count` UInt8, `trip_distance` Float64, `tip_amount` Float32, `total_amount` Float32, `payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4)) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}') PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date) ORDER BY pickup_datetime SETTINGS storage_policy = 's3_main' 1 row in set. Elapsed: 0.012 sec.

'clickhouse/tables/{uuid}/{shard} الظاهر أعلاه من خلال ضبط default_replica_path و default_replica_name . تتوفر الوثائق يمكنك تخصيص مسار ZooKeeperالظاهر أعلاه من خلال ضبط. تتوفر الوثائق هنا

ستتحقق هذه الاختبارات من أن البيانات تُكرَّر بين الخادمين، وأنها مخزَّنة في حاويات S3 وليس على القرص المحلي.

أضف بيانات من مجموعة بيانات سيارات الأجرة لمدينة نيويورك: INSERT INTO trips SELECT trip_id, pickup_date, pickup_datetime, dropoff_datetime, pickup_longitude, pickup_latitude, dropoff_longitude, dropoff_latitude, passenger_count, trip_distance, tip_amount, total_amount, payment_type FROM s3( 'https://ch-nyc-taxi.s3.eu-west-3.amazonaws.com/tsv/trips_{0..9}.tsv.gz' , 'TabSeparatedWithNames' ) LIMIT 1000000 ;

تحقّق من أن البيانات مخزَّنة في S3. يوضّح هذا الاستعلام حجم البيانات على القرص، والسياسة المستخدمة لتحديد القرص المستخدم. SELECT engine, data_paths, metadata_path, storage_policy, formatReadableSize(total_bytes) FROM system . tables WHERE name = 'trips' FORMAT Vertical Query id: af7a3d1b-7730-49e0-9314-cc51c4cf053c Row 1: ────── engine: ReplicatedMergeTree data_paths: ['/var/lib/clickhouse/disks/s3_disk/store/551/551a859d-ec2d-4512-9554-3a4e60782853/'] metadata_path: /var/lib/clickhouse/store/e18/e18d3538-4c43-43d9-b083-4d8e0f390cf7/trips.sql storage_policy: s3_main formatReadableSize(total_bytes): 36.42 MiB 1 row in set. Elapsed: 0.009 sec. تحقّق من حجم البيانات على القرص المحلي. كما ترى أعلاه، يبلغ الحجم على القرص لملايين الصفوف المخزَّنة 36.42 MiB. يفترض أن تكون هذه البيانات على S3، لا على القرص المحلي. كما يبيّن لنا الاستعلام أعلاه أيضًا مكان تخزين البيانات والبيانات الوصفية على القرص المحلي. تحقّق من البيانات المحلية: root@chnode1:~# du -sh /var/lib/clickhouse/disks/s3_disk/store/551 536K /var/lib/clickhouse/disks/s3_disk/store/551 تحقّق من بيانات S3 في كل حاوية S3 (لا تظهر القيم الإجمالية، لكن كلتا الحاويتين تحتويان على نحو 36 MiB من البيانات المخزَّنة بعد عمليات الإدراج):

S3Express هي فئة تخزين جديدة عالية الأداء ضمن منطقة توافر واحدة في Amazon S3.

يمكنك الرجوع إلى هذه التدوينة للاطّلاع على تجربتنا في اختبار S3Express مع ClickHouse.

يخزّن S3Express البيانات داخل منطقة توافر واحدة (AZ). وهذا يعني أن البيانات لن تكون متاحة في حال تعطل منطقة التوافر.

​ قرص S3

يتطلب إنشاء جدول بتخزين يستند إلى حاوية من نوع S3Express الخطوات التالية:

أنشئ حاوية من النوع Directory طبّق سياسة حاوية المناسبة لمنح مستخدم S3 الخاص بك جميع الأذونات المطلوبة (على سبيل المثال: "Action": "s3express:*" للسماح بوصول غير مقيّد) عند تهيئة سياسة التخزين، يُرجى توفير المعلَمة region

تهيئة التخزين مماثلة لما هي عليه في S3 العادي، وقد تبدو مثل التالي:

< storage_configuration > < disks > < s3_express > < type > s3 </ type > < endpoint > https: // my - test - bucket --eun1-az1--x-s3.s3express-eun1-az1.eu-north-1.amazonaws.com/store/</endpoint> < region > eu - north - 1 </ region > < access_key_id > ... </ access_key_id > < secret_access_key > ... </ secret_access_key > </ s3_express > </ disks > < policies > < s3_express > < volumes > < main > < disk > s3_express </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_express > </ policies > </ storage_configuration >

ثم أنشئ جدولًا في وحدة التخزين الجديدة:

CREATE TABLE t ( a UInt64, s String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY a SETTINGS storage_policy = 's3_express' ;

​ تخزين S3

يدعم أيضًا تخزين S3، ولكن فقط للمسارات من نوع Object URL . مثال:

SELECT * FROM s3( 'https://test-bucket--eun1-az1--x-s3.s3express-eun1-az1.eu-north-1.amazonaws.com/file.csv' , ...)

ويتطلب ذلك أيضًا تحديد منطقة الـ حاوية في ملف الإعدادات:

< s3 > < perf-bucket-url > < endpoint > https://test-bucket--eun1-az1--x-s3.s3express-eun1-az1.eu-north-1.amazonaws.com </ endpoint > < region > eu-north-1 </ region > </ perf-bucket-url > </ s3 >

​ النسخ الاحتياطية

يمكن تخزين نسخة احتياطية على القرص الذي أنشأناه أعلاه:

BACKUP TABLE t TO Disk ( 's3_express' , 't.zip' )

┌─id───────────────────────────────────┬─status─────────┐ │ c61f65ac-0d76-4390-8317-504a30ba7595 │ BACKUP_CREATED │ └──────────────────────────────────────┴────────────────┘

RESTORE TABLE t AS t_restored FROM Disk ( 's3_express' , 't.zip' )