يستخدم ClickHouse ‏ jemalloc باعتباره allocator العام لديه. ويأتي jemalloc مزوّدًا بأدوات لأخذ عينات التخصيص وإجراء التنميط.

يتيح لك ClickHouse وKeeper التحكّم في أخذ العينات باستخدام إعدادات التهيئة، وإعدادات الاستعلام، وأوامر SYSTEM ، وأوامر الكلمات ذات الأحرف الأربعة (4LW) في Keeper. وهناك عدة طرق لفحص النتائج:

اجمع العينات في system.trace_log تحت النوع JemallocSample لإجراء تحليل لكل استعلام على حدة.

تحت النوع لإجراء تحليل لكل استعلام على حدة. اعرض إحصاءات الذاكرة المباشرة واسترجع ملف تعريف الكومة عبر واجهة الويب المدمجة لـ jemalloc (26.2+).

استعلم عن ملف تعريف الكومة الحالي مباشرةً من SQL باستخدام system.jemalloc_profile_text (26.2+).

(26.2+). نفّذ flush لملفات ملف تعريف الكومة إلى disk ثم حلّلها باستخدام jeprof .

ينطبق هذا الدليل على الإصدارات 25.9+. أما الإصدارات الأقدم، فيُرجى مراجعة تنميط التخصيص للإصدارات الأقدم من 25.9

​ أخذ عينات من تخصيصات الذاكرة

لأخذ عينات من تخصيصات الذاكرة وتنميطها، شغّل ClickHouse/Keeper مع تفعيل إعداد jemalloc_enable_global_profiler :

< clickhouse > < jemalloc_enable_global_profiler > 1 </ jemalloc_enable_global_profiler > </ clickhouse >

سيأخذ jemalloc عينات من عمليات تخصيص الذاكرة ويخزّن المعلومات داخليًا.

يمكنك أيضًا تمكين أخذ العينات لكل query باستخدام الإعداد jemalloc_enable_profiler .

تحذير نظرًا إلى أن ClickHouse تطبيق كثيف الاستخدام لعمليات تخصيص الذاكرة، فقد يفرض أخذ العينات في jemalloc عبئًا إضافيًا على الأداء.

​ تخزين عينات jemalloc في system.trace_log

يمكنك تخزين عينات jemalloc في system.trace_log ضمن النوع JemallocSample . لتمكين ذلك على مستوى النظام بالكامل، استخدم إعداد jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log :

< clickhouse > < jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log > 1 </ jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log > </ clickhouse >

تحذير نظرًا لأن ClickHouse تطبيق يستهلك قدرًا كبيرًا من عمليات التخصيص، فإن جمع جميع العينات في system.trace_log قد يتسبب في حمل مرتفع.

يمكنك أيضًا تفعيل هذا الإعداد لكل query باستخدام jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log .

​ مثال: تحليل استهلاك الذاكرة لاستعلام

أولًا، شغِّل استعلامًا مع تفعيل مُحلِّل jemalloc واجمع العيّنات في system.trace_log :

SELECT * FROM numbers( 1000000 ) ORDER BY number DESC SETTINGS max_bytes_ratio_before_external_sort = 0 FORMAT `Null` SETTINGS jemalloc_enable_profiler = 1 , jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log = 1 Query id: 8678d8fe - 62c5 - 48b8 - b0cd - 26851c62dd75 Ok. 0 rows in set . Elapsed: 0 . 009 sec. Processed 1 . 00 million rows , 8 . 00 MB ( 108 . 58 million rows / s., 868 . 61 MB / s.) Peak memory usage: 12 . 65 MiB.

إذا كان ClickHouse قد بدأ التشغيل مع jemalloc_enable_global_profiler ، فلن تحتاج إلى تفعيل jemalloc_enable_profiler . وينطبق الأمر نفسه على jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log و jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log .

افرغ system.trace_log :

SYSTEM FLUSH LOGS trace_log

ثم نفّذ استعلامًا عليه للحصول على الاستخدام التراكمي للذاكرة مع مرور الوقت:

WITH per_bucket AS ( SELECT event_time_microseconds AS bucket_time, sum ( size ) AS bucket_sum FROM system . trace_log WHERE trace_type = 'JemallocSample' AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75' GROUP BY bucket_time ) SELECT bucket_time, sum (bucket_sum) OVER ( ORDER BY bucket_time ASC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW ) AS cumulative_size, formatReadableSize(cumulative_size) AS cumulative_size_readable FROM per_bucket ORDER BY bucket_time

حدِّد الوقت الذي بلغ فيه استخدام الذاكرة أعلى مستوى:

SELECT argMax(bucket_time, cumulative_size), max (cumulative_size) FROM ( WITH per_bucket AS ( SELECT event_time_microseconds AS bucket_time, sum ( size ) AS bucket_sum FROM system . trace_log WHERE trace_type = 'JemallocSample' AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75' GROUP BY bucket_time ) SELECT bucket_time, sum (bucket_sum) OVER ( ORDER BY bucket_time ASC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW ) AS cumulative_size, formatReadableSize(cumulative_size) AS cumulative_size_readable FROM per_bucket ORDER BY bucket_time )

وباستخدام هذه النتيجة، تعرّف على مكدسات التخصيص الأكثر نشاطًا وقت الذروة:

SELECT concat ( '

' , arrayStringConcat( arrayMap( (x, y) -> concat (x, ': ' , y), arrayMap(x -> addressToLine(x), allocation_trace), arrayMap(x -> demangle(addressToSymbol(x)), allocation_trace) ), '

' ) ) AS symbolized_trace, sum (s) AS per_trace_sum FROM ( SELECT ptr, sum ( size ) AS s, argMax(trace, event_time_microseconds) AS allocation_trace FROM system . trace_log WHERE trace_type = 'JemallocSample' AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75' AND event_time_microseconds <= '2025-09-04 11:56:21.737139' GROUP BY ptr HAVING s > 0 ) GROUP BY ALL ORDER BY per_trace_sum ASC

​ واجهة مستخدم ويب لـ jemalloc

ينطبق هذا القسم على الإصدارات 26.2+.

يوفّر ClickHouse واجهة مستخدم ويب مدمجة لعرض إحصاءات ذاكرة jemalloc عند نقطة نهاية HTTP ‏ /jemalloc . وتعرض مقاييس الذاكرة المباشرة مع مخططات، بما في ذلك الذاكرة المخصصة والنشطة والمقيمة والمعيّنة، بالإضافة إلى إحصاءات كل ساحة وكل bin. ويمكنك أيضًا جلب ملفات ملف تعريف الكومة العامة وملفات ملف تعريف الكومة لكل استعلام مباشرةً من الواجهة.

ClickHouse

Keeper http://localhost:8123/jemalloc تتضمن واجهة المستخدم الخاصة بالخادم جميع علامات التبويب: Summary وAllocations وArenas وOperations وGlobal Profiler وQuery Profiler وRaw Output. http://localhost:9182/jemalloc تتوفر واجهة مستخدم Keeper على منفذ HTTP control. هذا المنفذ معطّل افتراضيًا ويجب تمكينه صراحةً عبر تعيين keeper_server.http_control.port في تهيئة Keeper: < clickhouse > < keeper_server > < http_control > < port > 9182 </ port > </ http_control > </ keeper_server > </ clickhouse > بمجرد تمكينه، توفّر الواجهة نفس التصورات التي يوفّرها الخادم — Summary وAllocations وArenas وOperations وGlobal Profiler وRaw Output — باستثناء علامة التبويب Query Profiler التي تتطلب SQL و system.trace_log . الأمان لا يحتوي منفذ HTTP control الخاص بـ Keeper على مصادقة على مستوى التطبيق. وعلى عكس واجهة jemalloc الخاصة بـ ClickHouse Server — حيث تمر جميع استعلامات البيانات عبر معالج SQL HTTP وتتطلب بيانات اعتماد اسم المستخدم/كلمة المرور — فإن نقاط نهاية REST لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Keeper غير محمية بالمصادقة. وهذا متسق مع نقاط نهاية HTTP control الأخرى في Keeper ‏(commands وstorage وdashboard). قيّد الوصول إلى هذا المنفذ باستخدام وسائل تحكم على مستوى الشبكة: اربط Keeper بـ localhost، أو استخدم قواعد firewall، أو ضعه خلف reverse proxy مع مصادقة. وعند عدم تهيئة listen_host ، يستمع Keeper افتراضيًا على localhost فقط. يكشف Keeper أيضًا عن نقاط نهاية REST لواجهة برمجة التطبيقات للوصول البرمجي: GET /jemalloc/stats — مخرجات malloc_stats_print الخام

— مخرجات الخام GET /jemalloc/status — حالة profiling بصيغة JSON ‏( prof_enabled , prof_active , thread_active_init , lg_sample )

— حالة profiling بصيغة JSON ‏( , , , ) GET /jemalloc/profile?format={collapsed|raw} — يُفرغ ملف ملف تعريف الكومة مع تحويل الرموز على جانب الخادم، ويعيد collapsed stacks المناسبة لعرض flame graph ‏(افتراضيًا) أو dump jemalloc الخام

​ جلب ملفات تعريف heap من SQL

ينطبق هذا القسم على الإصدارات 26.2+.

يتيح لك جدول النظام system.jemalloc_profile_text جلب ملف تعريف الكومة الحالي لـ jemalloc وعرضه مباشرةً من SQL، من دون الحاجة إلى أدوات خارجية أو إلى تفريغه إلى القرص أولًا.

يحتوي الجدول على عمود واحد:

العمود النوع الوصف line String سطر من ملف تعريف الكومة لـ jemalloc بعد تحليل الرموز.

يمكنك الاستعلام عن الجدول مباشرةً — لا حاجة إلى تفريغ ملف تعريف الكومة مسبقًا:

SELECT * FROM system . jemalloc_profile_text

​ تنسيق الإخراج

يُتحكَّم في تنسيق الإخراج بواسطة الإعداد jemalloc_profile_text_output_format ، الذي يدعم ثلاث قيم:

raw — ملف تعريف الكومة خام كما يُنتجه jemalloc.

— ملف تعريف الكومة خام كما يُنتجه jemalloc. symbolized — تنسيق متوافق مع jeprof مع تضمين رموز الدوال. وبما أن الرموز مضمنة بالفعل، يمكن لـ jeprof تحليل المخرجات دون الحاجة إلى ملف ClickHouse التنفيذي.

— تنسيق متوافق مع jeprof مع تضمين رموز الدوال. وبما أن الرموز مضمنة بالفعل، يمكن لـ تحليل المخرجات دون الحاجة إلى ملف ClickHouse التنفيذي. collapsed (الافتراضي) — مكدسات مطوية متوافقة مع FlameGraph، بمكدس واحد في كل سطر مع عدد البايتات.

على سبيل المثال، للحصول على ملف التعريف الخام:

SELECT * FROM system . jemalloc_profile_text SETTINGS jemalloc_profile_text_output_format = 'raw'

للحصول على مخرجات تتضمن الرموز المحلولة:

SELECT * FROM system . jemalloc_profile_text SETTINGS jemalloc_profile_text_output_format = 'symbolized'

​ إعدادات إضافية

jemalloc_profile_text_symbolize_with_inline (Bool، الافتراضي: true ) — ما إذا كان سيتم تضمين الإطارات المضمّنة عند فكّ الرموز. يؤدي تعطيل هذا الخيار إلى تسريع فكّ الرموز بشكل ملحوظ، لكنه يقلل الدقة لأن استدعاءات الدوال المضمّنة لن تظهر في المكدسات. لا يؤثر ذلك إلا في التنسيقين symbolized و collapsed .

(Bool، الافتراضي: ) — ما إذا كان سيتم تضمين الإطارات المضمّنة عند فكّ الرموز. يؤدي تعطيل هذا الخيار إلى تسريع فكّ الرموز بشكل ملحوظ، لكنه يقلل الدقة لأن استدعاءات الدوال المضمّنة لن تظهر في المكدسات. لا يؤثر ذلك إلا في التنسيقين و . jemalloc_profile_text_collapsed_use_count (Bool، الافتراضي: false ) — عند استخدام التنسيق collapsed ، يتم التجميع حسب عدد التخصيصات بدلًا من البايتات.

​ مثال: إنشاء مخطط اللهب من SQL

بما أن تنسيق الإخراج الافتراضي هو collapsed ، يمكنك تمرير الإخراج مباشرةً إلى FlameGraph:

clickhouse-client -q "SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text" | flamegraph.pl --color=mem --title= "Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg

لإنشاء مخطط اللهب حسب عدد التخصيصات بدلًا من البايتات:

clickhouse-client -q "SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text SETTINGS jemalloc_profile_text_collapsed_use_count = 1" | flamegraph.pl --color=mem --title= "Allocation Count Flame Graph" --width 2400 > result.svg

​ تفريغ ملفات تعريف الكومة إلى القرص

إذا كنت بحاجة إلى حفظ ملفات تعريف الكومة كملفات لتحليلها دون اتصال باستخدام jeprof ، فيمكنك تفريغها إلى القرص.

افتراضيًا، سيتم إنشاء ملف تعريف الكومة في /tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap ، حيث يشير _pid_ إلى معرّف العملية (PID) الخاص بـ ClickHouse، ويشير _seqnum_ إلى رقم التسلسل العام لملف تعريف الكومة الحالي. بالنسبة إلى Keeper، يكون الملف الافتراضي هو /tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap ، ويتبع القواعد نفسها.

لتفريغ ملف التعريف الحالي:

ClickHouse

Keeper SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE سيُرجع مسار ملف التعريف المُفرَّغ. echo jmfp | nc localhost 9181

يمكن تحديد مسار مختلف عبر إضافة الخيار prof_prefix إلى متغير البيئة MALLOC_CONF . على سبيل المثال، إذا كنت تريد إنشاء ملفات التعريف في المجلد /data بحيث تكون بادئة اسم الملف هي my_current_profile ، فيمكنك تشغيل ClickHouse/Keeper باستخدام متغير البيئة التالي:

MALLOC_CONF = prof_prefix:/data/my_current_profile

سيُضاف إلى بادئة الملف المُنشأ معرّف العملية PID ورقم تسلسلي.

​ تحليل ملفات ملف تعريف الكومة باستخدام jeprof

jemalloc المسماة بعد تفريغ ملفات ملف تعريف الكومة إلى القرص، يمكن تحليلها باستخدام أداةالمسماة jeprof . ويمكن تثبيتها بعدة طرق:

باستخدام مدير الحزم الخاص بالنظام

استنساخ مستودع jemalloc وتشغيل autogen.sh من المجلد الجذر. سيوفّر لك ذلك البرنامج النصي jeprof داخل المجلد bin

تتوفر العديد من تنسيقات الإخراج المختلفة. شغّل jeprof --help للحصول على القائمة الكاملة بالخيارات.

​ ملفات تعريف الكومة المُرمَّزة بالرموز

اعتبارًا من الإصدار 26.1+، ينشئ ClickHouse تلقائيًا ملفات تعريف كومة مُرمَّزة بالرموز عند تنفيذ عملية flush باستخدام SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE . ويحتوي ملف التعريف المُرمَّز بالرموز (ذو الامتداد .symbolized ) على رموز الدوال المضمّنة، ويمكن تحليله باستخدام jeprof دون الحاجة إلى الملف التنفيذي لـ ClickHouse.

على سبيل المثال، عند تشغيل:

SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE

سيُرجع ClickHouse مسار ملف التعريف المُرمَّز بالرموز (على سبيل المثال، /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized ).

يمكنك بعد ذلك تحليله مباشرةً باستخدام jeprof :

jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --output_format [ > output_file]

لا حاجة إلى الملف التنفيذي: عند استخدام ملفات التعريف مُرمَّزة بالرموز (ملفات .symbolized )، لن تحتاج إلى تمرير مسار الملف التنفيذي لـ ClickHouse إلى jeprof . وهذا يجعل تحليل ملفات التعريف أسهل بكثير على أجهزة مختلفة أو بعد تحديث الملف التنفيذي.

إذا كان لديك ملف تعريف قديم للذاكرة غير مُرمَّز بالرموز وما زال بإمكانك الوصول إلى الملف التنفيذي لـ ClickHouse، فيمكنك استخدام الطريقة التقليدية:

jeprof path/to/clickhouse path/to/heap/profile --output_format [ > output_file]

jeprof الأداة addr2line لإنشاء stacktraces ، وقد يكون ذلك بطيئًا جدًا. إذا كان الأمر كذلك، فيُوصى بتثبيت بالنسبة إلى ملفات التعريف غير المُرمَّزة بالرموز، يستخدمالأداةلإنشاء، وقد يكون ذلك بطيئًا جدًا. إذا كان الأمر كذلك، فيُوصى بتثبيت نسخة بديلة من هذه الأداة. git clone https://github.com/gimli-rs/addr2line.git --depth=1 --branch=0.23.0 cd addr2line cargo build --features bin --release cp ./target/release/addr2line path/to/current/addr2line وبدلًا من ذلك، يعمل llvm-addr2line بالكفاءة نفسها (لكن انتبه إلى أن llvm-objdump غير متوافق مع jeprof ) ثم استخدمه لاحقًا على النحو التالي: jeprof --tools addr2line:/usr/bin/llvm-addr2line,nm:/usr/bin/llvm-nm,objdump:/usr/bin/objdump,c++filt:/usr/bin/llvm-cxxfilt

عند مقارنة ملفَّي تعريف، يمكنك استخدام الوسيط --base :

jeprof --base /path/to/first.heap.symbolized /path/to/second.heap.symbolized --output_format [ > output_file]

استخدام ملفات التعريف مُرمَّزة بالرموز (مُستحسن):

أنشئ ملفًا نصيًا تُكتب فيه كل دالة في سطر منفصل:

jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --text > result.txt

أنشئ ملف PDF يتضمن مخطط الاستدعاءات:

jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --pdf > result.pdf

استخدام ملفات التوصيف غير المُرمَّزة بالرموز (يتطلب ملفًا تنفيذيًا):

أنشئ ملفًا نصيًا بحيث يُكتب كل إجراء في سطر مستقل:

jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --text > result.txt

أنشئ ملف PDF يحتوي على مخطط الاستدعاءات:

jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --pdf > result.pdf

​ إنشاء مخطط اللهب

يتيح لك jeprof إنشاء مكدس مطوي لاستخدامها في إنشاء مخططات اللهب.

تحتاج إلى استخدام الوسيط --collapsed :

jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --collapsed > result.collapsed

أو باستخدام ملف تعريف غير مُرمَّز بالرموز:

jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --collapsed > result.collapsed

بعد ذلك، يمكنك استخدام العديد من الأدوات المختلفة لتصوّر مكدس مطوي.

flamegraph.pl : الأكثر شيوعًا هو FlameGraph ، ويتضمن برنامجًا نصيًا يسمى

cat result.collapsed | /path/to/FlameGraph/flamegraph.pl --color=mem --title= "Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg

هناك أداة أخرى مفيدة للاهتمام، وهي speedscope ، تتيح لك تحليل المكدسات التي جُمعت بطريقة أكثر تفاعلية.

​ خيارات إضافية لـ Profiler

يوفّر jemalloc العديد من الخيارات المرتبطة بـ Profiler، ويمكن التحكم فيها عبر تعديل متغير البيئة MALLOC_CONF . على سبيل المثال، يمكن التحكم في الفاصل الزمني بين عينات التخصيص باستخدام lg_prof_sample . إذا كنت تريد إخراج ملف تعريف الكومة كل N بايت، فيمكنك تفعيل ذلك باستخدام lg_prof_interval .

jemalloc للحصول على قائمة كاملة بالخيارات. يُنصح بالرجوع إلى الصفحة المرجعية الخاصة بـللحصول على قائمة كاملة بالخيارات.

​ موارد أخرى

يعرض ClickHouse/Keeper مقاييس مرتبطة بـ jemalloc بطرق عديدة ومختلفة.

تحذير من المهم الانتباه إلى أن أياً من هذه المقاييس غير متزامن مع الآخر، وقد تختلف القيم بمرور الوقت.

​ جدول النظام asynchronous_metrics

SELECT * FROM system . asynchronous_metrics WHERE metric LIKE '%jemalloc%' FORMAT Vertical

​ جدول النظام jemalloc_bins

يحتوي على معلومات عن تخصيصات الذاكرة التي يجريها مُخصِّص jemalloc عبر فئات الأحجام المختلفة (bins)، والمجمّعة من جميع الساحات.

​ جدول النظام jemalloc_stats (26.2+)

يعرض الناتج الكامل للدالة malloc_stats_print() كسلسلة نصية واحدة. وهو مكافئ للأمر SYSTEM JEMALLOC STATS .

SELECT * FROM system . jemalloc_stats

تُعرَض أيضًا جميع المقاييس المتعلقة بـ jemalloc من asynchronous_metrics عبر نقطة نهاية Prometheus في كلٍّ من ClickHouse وKeeper.

​ أمر jmst 4LW في Keeper

jmst ‏4LW الذي يعرض يدعم Keeper الأمر‏4LW الذي يعرض إحصاءات أساسية للمخصِّص