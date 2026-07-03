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يستخدم ClickHouse ‏jemalloc باعتباره allocator العام لديه. ويأتي jemalloc مزوّدًا بأدوات لأخذ عينات التخصيص وإجراء التنميط. يتيح لك ClickHouse وKeeper التحكّم في أخذ العينات باستخدام إعدادات التهيئة، وإعدادات الاستعلام، وأوامر SYSTEM، وأوامر الكلمات ذات الأحرف الأربعة (4LW) في Keeper. وهناك عدة طرق لفحص النتائج:
  • اجمع العينات في system.trace_log تحت النوع JemallocSample لإجراء تحليل لكل استعلام على حدة.
  • اعرض إحصاءات الذاكرة المباشرة واسترجع ملف تعريف الكومة عبر واجهة الويب المدمجة لـ jemalloc (26.2+).
  • استعلم عن ملف تعريف الكومة الحالي مباشرةً من SQL باستخدام system.jemalloc_profile_text (26.2+).
  • نفّذ flush لملفات ملف تعريف الكومة إلى disk ثم حلّلها باستخدام jeprof.
ينطبق هذا الدليل على الإصدارات 25.9+. أما الإصدارات الأقدم، فيُرجى مراجعة تنميط التخصيص للإصدارات الأقدم من 25.9.

أخذ عينات من تخصيصات الذاكرة

لأخذ عينات من تخصيصات الذاكرة وتنميطها، شغّل ClickHouse/Keeper مع تفعيل إعداد jemalloc_enable_global_profiler:
سيأخذ jemalloc عينات من عمليات تخصيص الذاكرة ويخزّن المعلومات داخليًا. يمكنك أيضًا تمكين أخذ العينات لكل query باستخدام الإعداد jemalloc_enable_profiler.
تحذيرنظرًا إلى أن ClickHouse تطبيق كثيف الاستخدام لعمليات تخصيص الذاكرة، فقد يفرض أخذ العينات في jemalloc عبئًا إضافيًا على الأداء.

تخزين عينات jemalloc في system.trace_log

يمكنك تخزين عينات jemalloc في system.trace_log ضمن النوع JemallocSample. لتمكين ذلك على مستوى النظام بالكامل، استخدم إعداد jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log:
تحذيرنظرًا لأن ClickHouse تطبيق يستهلك قدرًا كبيرًا من عمليات التخصيص، فإن جمع جميع العينات في system.trace_log قد يتسبب في حمل مرتفع.
يمكنك أيضًا تفعيل هذا الإعداد لكل query باستخدام jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log.

مثال: تحليل استهلاك الذاكرة لاستعلام

أولًا، شغِّل استعلامًا مع تفعيل مُحلِّل jemalloc واجمع العيّنات في system.trace_log:
إذا كان ClickHouse قد بدأ التشغيل مع jemalloc_enable_global_profiler، فلن تحتاج إلى تفعيل jemalloc_enable_profiler. وينطبق الأمر نفسه على jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log وjemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log.
افرغ system.trace_log:
ثم نفّذ استعلامًا عليه للحصول على الاستخدام التراكمي للذاكرة مع مرور الوقت:
حدِّد الوقت الذي بلغ فيه استخدام الذاكرة أعلى مستوى:
وباستخدام هذه النتيجة، تعرّف على مكدسات التخصيص الأكثر نشاطًا وقت الذروة:

واجهة مستخدم ويب لـ jemalloc

ينطبق هذا القسم على الإصدارات 26.2+.
يوفّر ClickHouse واجهة مستخدم ويب مدمجة لعرض إحصاءات ذاكرة jemalloc عند نقطة نهاية HTTP ‏/jemalloc. وتعرض مقاييس الذاكرة المباشرة مع مخططات، بما في ذلك الذاكرة المخصصة والنشطة والمقيمة والمعيّنة، بالإضافة إلى إحصاءات كل ساحة وكل bin. ويمكنك أيضًا جلب ملفات ملف تعريف الكومة العامة وملفات ملف تعريف الكومة لكل استعلام مباشرةً من الواجهة.
تتضمن واجهة المستخدم الخاصة بالخادم جميع علامات التبويب: Summary وAllocations وArenas وOperations وGlobal Profiler وQuery Profiler وRaw Output.

جلب ملفات تعريف heap من SQL

ينطبق هذا القسم على الإصدارات 26.2+.
يتيح لك جدول النظام system.jemalloc_profile_text جلب ملف تعريف الكومة الحالي لـ jemalloc وعرضه مباشرةً من SQL، من دون الحاجة إلى أدوات خارجية أو إلى تفريغه إلى القرص أولًا. يحتوي الجدول على عمود واحد: يمكنك الاستعلام عن الجدول مباشرةً — لا حاجة إلى تفريغ ملف تعريف الكومة مسبقًا:

تنسيق الإخراج

يُتحكَّم في تنسيق الإخراج بواسطة الإعداد jemalloc_profile_text_output_format، الذي يدعم ثلاث قيم:
  • raw — ملف تعريف الكومة خام كما يُنتجه jemalloc.
  • symbolized — تنسيق متوافق مع jeprof مع تضمين رموز الدوال. وبما أن الرموز مضمنة بالفعل، يمكن لـ jeprof تحليل المخرجات دون الحاجة إلى ملف ClickHouse التنفيذي.
  • collapsed (الافتراضي) — مكدسات مطوية متوافقة مع FlameGraph، بمكدس واحد في كل سطر مع عدد البايتات.
على سبيل المثال، للحصول على ملف التعريف الخام:
للحصول على مخرجات تتضمن الرموز المحلولة:

إعدادات إضافية

  • jemalloc_profile_text_symbolize_with_inline (Bool، الافتراضي: true) — ما إذا كان سيتم تضمين الإطارات المضمّنة عند فكّ الرموز. يؤدي تعطيل هذا الخيار إلى تسريع فكّ الرموز بشكل ملحوظ، لكنه يقلل الدقة لأن استدعاءات الدوال المضمّنة لن تظهر في المكدسات. لا يؤثر ذلك إلا في التنسيقين symbolized وcollapsed.
  • jemalloc_profile_text_collapsed_use_count (Bool، الافتراضي: false) — عند استخدام التنسيق collapsed، يتم التجميع حسب عدد التخصيصات بدلًا من البايتات.

مثال: إنشاء مخطط اللهب من SQL

بما أن تنسيق الإخراج الافتراضي هو collapsed، يمكنك تمرير الإخراج مباشرةً إلى FlameGraph:
لإنشاء مخطط اللهب حسب عدد التخصيصات بدلًا من البايتات:

تفريغ ملفات تعريف الكومة إلى القرص

إذا كنت بحاجة إلى حفظ ملفات تعريف الكومة كملفات لتحليلها دون اتصال باستخدام jeprof، فيمكنك تفريغها إلى القرص. افتراضيًا، سيتم إنشاء ملف تعريف الكومة في /tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap، حيث يشير _pid_ إلى معرّف العملية (PID) الخاص بـ ClickHouse، ويشير _seqnum_ إلى رقم التسلسل العام لملف تعريف الكومة الحالي. بالنسبة إلى Keeper، يكون الملف الافتراضي هو /tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap، ويتبع القواعد نفسها. لتفريغ ملف التعريف الحالي:
سيُرجع مسار ملف التعريف المُفرَّغ.
يمكن تحديد مسار مختلف عبر إضافة الخيار prof_prefix إلى متغير البيئة MALLOC_CONF. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إنشاء ملفات التعريف في المجلد /data بحيث تكون بادئة اسم الملف هي my_current_profile، فيمكنك تشغيل ClickHouse/Keeper باستخدام متغير البيئة التالي:
سيُضاف إلى بادئة الملف المُنشأ معرّف العملية PID ورقم تسلسلي.

تحليل ملفات ملف تعريف الكومة باستخدام jeprof

بعد تفريغ ملفات ملف تعريف الكومة إلى القرص، يمكن تحليلها باستخدام أداة jemalloc المسماة jeprof. ويمكن تثبيتها بعدة طرق:
  • باستخدام مدير الحزم الخاص بالنظام
  • استنساخ مستودع jemalloc وتشغيل autogen.sh من المجلد الجذر. سيوفّر لك ذلك البرنامج النصي jeprof داخل المجلد bin
تتوفر العديد من تنسيقات الإخراج المختلفة. شغّل jeprof --help للحصول على القائمة الكاملة بالخيارات.

ملفات تعريف الكومة المُرمَّزة بالرموز

اعتبارًا من الإصدار 26.1+، ينشئ ClickHouse تلقائيًا ملفات تعريف كومة مُرمَّزة بالرموز عند تنفيذ عملية flush باستخدام SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE. ويحتوي ملف التعريف المُرمَّز بالرموز (ذو الامتداد .symbolized) على رموز الدوال المضمّنة، ويمكن تحليله باستخدام jeprof دون الحاجة إلى الملف التنفيذي لـ ClickHouse. على سبيل المثال، عند تشغيل:
سيُرجع ClickHouse مسار ملف التعريف المُرمَّز بالرموز (على سبيل المثال، /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized). يمكنك بعد ذلك تحليله مباشرةً باستخدام jeprof:
لا حاجة إلى الملف التنفيذي: عند استخدام ملفات التعريف مُرمَّزة بالرموز (ملفات .symbolized)، لن تحتاج إلى تمرير مسار الملف التنفيذي لـ ClickHouse إلى jeprof. وهذا يجعل تحليل ملفات التعريف أسهل بكثير على أجهزة مختلفة أو بعد تحديث الملف التنفيذي.
إذا كان لديك ملف تعريف قديم للذاكرة غير مُرمَّز بالرموز وما زال بإمكانك الوصول إلى الملف التنفيذي لـ ClickHouse، فيمكنك استخدام الطريقة التقليدية:
بالنسبة إلى ملفات التعريف غير المُرمَّزة بالرموز، يستخدم jeprof الأداة addr2line لإنشاء stacktraces، وقد يكون ذلك بطيئًا جدًا. إذا كان الأمر كذلك، فيُوصى بتثبيت نسخة بديلة من هذه الأداة.
وبدلًا من ذلك، يعمل llvm-addr2line بالكفاءة نفسها (لكن انتبه إلى أن llvm-objdump غير متوافق مع jeprof)ثم استخدمه لاحقًا على النحو التالي: jeprof --tools addr2line:/usr/bin/llvm-addr2line,nm:/usr/bin/llvm-nm,objdump:/usr/bin/objdump,c++filt:/usr/bin/llvm-cxxfilt
عند مقارنة ملفَّي تعريف، يمكنك استخدام الوسيط --base:

أمثلة

استخدام ملفات التعريف مُرمَّزة بالرموز (مُستحسن):
  • أنشئ ملفًا نصيًا تُكتب فيه كل دالة في سطر منفصل:
  • أنشئ ملف PDF يتضمن مخطط الاستدعاءات:
استخدام ملفات التوصيف غير المُرمَّزة بالرموز (يتطلب ملفًا تنفيذيًا):
  • أنشئ ملفًا نصيًا بحيث يُكتب كل إجراء في سطر مستقل:
  • أنشئ ملف PDF يحتوي على مخطط الاستدعاءات:

إنشاء مخطط اللهب

يتيح لك jeprof إنشاء مكدس مطوي لاستخدامها في إنشاء مخططات اللهب. تحتاج إلى استخدام الوسيط --collapsed:
أو باستخدام ملف تعريف غير مُرمَّز بالرموز:
بعد ذلك، يمكنك استخدام العديد من الأدوات المختلفة لتصوّر مكدس مطوي. الأكثر شيوعًا هو FlameGraph، ويتضمن برنامجًا نصيًا يسمى flamegraph.pl:
هناك أداة أخرى مفيدة للاهتمام، وهي speedscope، تتيح لك تحليل المكدسات التي جُمعت بطريقة أكثر تفاعلية.

خيارات إضافية لـ Profiler

يوفّر jemalloc العديد من الخيارات المرتبطة بـ Profiler، ويمكن التحكم فيها عبر تعديل متغير البيئة MALLOC_CONF. على سبيل المثال، يمكن التحكم في الفاصل الزمني بين عينات التخصيص باستخدام lg_prof_sample. إذا كنت تريد إخراج ملف تعريف الكومة كل N بايت، فيمكنك تفعيل ذلك باستخدام lg_prof_interval. يُنصح بالرجوع إلى الصفحة المرجعية الخاصة بـ jemalloc للحصول على قائمة كاملة بالخيارات.

موارد أخرى

يعرض ClickHouse/Keeper مقاييس مرتبطة بـ jemalloc بطرق عديدة ومختلفة.
تحذيرمن المهم الانتباه إلى أن أياً من هذه المقاييس غير متزامن مع الآخر، وقد تختلف القيم بمرور الوقت.

جدول النظام asynchronous_metrics

المرجع

جدول النظام jemalloc_bins

يحتوي على معلومات عن تخصيصات الذاكرة التي يجريها مُخصِّص jemalloc عبر فئات الأحجام المختلفة (bins)، والمجمّعة من جميع الساحات. مرجع

جدول النظام jemalloc_stats (26.2+)

يعرض الناتج الكامل للدالة malloc_stats_print() كسلسلة نصية واحدة. وهو مكافئ للأمر SYSTEM JEMALLOC STATS.

Prometheus

تُعرَض أيضًا جميع المقاييس المتعلقة بـ jemalloc من asynchronous_metrics عبر نقطة نهاية Prometheus في كلٍّ من ClickHouse وKeeper. مرجع

أمر jmst 4LW في Keeper

يدعم Keeper الأمر jmst ‏4LW الذي يعرض إحصاءات أساسية للمخصِّص:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦