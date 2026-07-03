SYSTEM، وأوامر الكلمات ذات الأحرف الأربعة (4LW) في Keeper. وهناك عدة طرق لفحص النتائج:
- اجمع العينات في
system.trace_logتحت النوع
JemallocSampleلإجراء تحليل لكل استعلام على حدة.
- اعرض إحصاءات الذاكرة المباشرة واسترجع ملف تعريف الكومة عبر واجهة الويب المدمجة لـ jemalloc (26.2+).
- استعلم عن ملف تعريف الكومة الحالي مباشرةً من SQL باستخدام
system.jemalloc_profile_text(26.2+).
- نفّذ flush لملفات ملف تعريف الكومة إلى disk ثم حلّلها باستخدام
jeprof.
ينطبق هذا الدليل على الإصدارات 25.9+. أما الإصدارات الأقدم، فيُرجى مراجعة تنميط التخصيص للإصدارات الأقدم من 25.9.
لأخذ عينات من تخصيصات الذاكرة وتنميطها، شغّل ClickHouse/Keeper مع تفعيل إعداد
أخذ عينات من تخصيصات الذاكرة
jemalloc_enable_global_profiler:
سيأخذ
<clickhouse>
<jemalloc_enable_global_profiler>1</jemalloc_enable_global_profiler>
</clickhouse>
jemalloc عينات من عمليات تخصيص الذاكرة ويخزّن المعلومات داخليًا.
يمكنك أيضًا تمكين أخذ العينات لكل query باستخدام الإعداد
jemalloc_enable_profiler.
يمكنك تخزين عينات jemalloc في
تخزين عينات jemalloc في
تخزين عينات jemalloc في
system.trace_log
system.trace_log ضمن النوع
JemallocSample.
لتمكين ذلك على مستوى النظام بالكامل، استخدم إعداد
jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log:
يمكنك أيضًا تفعيل هذا الإعداد لكل query باستخدام
<clickhouse>
<jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log>1</jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log>
</clickhouse>
jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log.
أولًا، شغِّل استعلامًا مع تفعيل مُحلِّل jemalloc واجمع العيّنات في
مثال: تحليل استهلاك الذاكرة لاستعلام
system.trace_log:
SELECT *
FROM numbers(1000000)
ORDER BY number DESC
SETTINGS max_bytes_ratio_before_external_sort = 0
FORMAT `Null`
SETTINGS jemalloc_enable_profiler = 1, jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log = 1
Query id: 8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.009 sec. Processed 1.00 million rows, 8.00 MB (108.58 million rows/s., 868.61 MB/s.)
Peak memory usage: 12.65 MiB.
افرغ
إذا كان ClickHouse قد بدأ التشغيل مع
jemalloc_enable_global_profiler، فلن تحتاج إلى تفعيل
jemalloc_enable_profiler.
وينطبق الأمر نفسه على
jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log و
jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log.
system.trace_log:
ثم نفّذ استعلامًا عليه للحصول على الاستخدام التراكمي للذاكرة مع مرور الوقت:
SYSTEM FLUSH LOGS trace_log
حدِّد الوقت الذي بلغ فيه استخدام الذاكرة أعلى مستوى:
WITH per_bucket AS
(
SELECT
event_time_microseconds AS bucket_time,
sum(size) AS bucket_sum
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'JemallocSample'
AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75'
GROUP BY bucket_time
)
SELECT
bucket_time,
sum(bucket_sum) OVER (
ORDER BY bucket_time ASC
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
) AS cumulative_size,
formatReadableSize(cumulative_size) AS cumulative_size_readable
FROM per_bucket
ORDER BY bucket_time
وباستخدام هذه النتيجة، تعرّف على مكدسات التخصيص الأكثر نشاطًا وقت الذروة:
SELECT
argMax(bucket_time, cumulative_size),
max(cumulative_size)
FROM
(
WITH per_bucket AS
(
SELECT
event_time_microseconds AS bucket_time,
sum(size) AS bucket_sum
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'JemallocSample'
AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75'
GROUP BY bucket_time
)
SELECT
bucket_time,
sum(bucket_sum) OVER (
ORDER BY bucket_time ASC
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
) AS cumulative_size,
formatReadableSize(cumulative_size) AS cumulative_size_readable
FROM per_bucket
ORDER BY bucket_time
)
SELECT
concat(
'\n',
arrayStringConcat(
arrayMap(
(x, y) -> concat(x, ': ', y),
arrayMap(x -> addressToLine(x), allocation_trace),
arrayMap(x -> demangle(addressToSymbol(x)), allocation_trace)
),
'\n'
)
) AS symbolized_trace,
sum(s) AS per_trace_sum
FROM
(
SELECT
ptr,
sum(size) AS s,
argMax(trace, event_time_microseconds) AS allocation_trace
FROM system.trace_log
WHERE trace_type = 'JemallocSample'
AND query_id = '8678d8fe-62c5-48b8-b0cd-26851c62dd75'
AND event_time_microseconds <= '2025-09-04 11:56:21.737139'
GROUP BY ptr
HAVING s > 0
)
GROUP BY ALL
ORDER BY per_trace_sum ASC
واجهة مستخدم ويب لـ jemalloc
يوفّر ClickHouse واجهة مستخدم ويب مدمجة لعرض إحصاءات ذاكرة jemalloc عند نقطة نهاية HTTP
ينطبق هذا القسم على الإصدارات 26.2+.
/jemalloc.
وتعرض مقاييس الذاكرة المباشرة مع مخططات، بما في ذلك الذاكرة المخصصة والنشطة والمقيمة والمعيّنة، بالإضافة إلى إحصاءات كل ساحة وكل bin.
ويمكنك أيضًا جلب ملفات ملف تعريف الكومة العامة وملفات ملف تعريف الكومة لكل استعلام مباشرةً من الواجهة.
- ClickHouse
- Keeper
تتضمن واجهة المستخدم الخاصة بالخادم جميع علامات التبويب: Summary وAllocations وArenas وOperations وGlobal Profiler وQuery Profiler وRaw Output.
http://localhost:8123/jemalloc
جلب ملفات تعريف heap من SQL
يتيح لك جدول النظام
ينطبق هذا القسم على الإصدارات 26.2+.
system.jemalloc_profile_text جلب ملف تعريف الكومة الحالي لـ jemalloc وعرضه مباشرةً من SQL، من دون الحاجة إلى أدوات خارجية أو إلى تفريغه إلى القرص أولًا.
يحتوي الجدول على عمود واحد:
يمكنك الاستعلام عن الجدول مباشرةً — لا حاجة إلى تفريغ ملف تعريف الكومة مسبقًا:
|العمود
|النوع
|الوصف
line
|String
|سطر من ملف تعريف الكومة لـ jemalloc بعد تحليل الرموز.
SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text
يُتحكَّم في تنسيق الإخراج بواسطة الإعداد
تنسيق الإخراج
jemalloc_profile_text_output_format، الذي يدعم ثلاث قيم:
raw— ملف تعريف الكومة خام كما يُنتجه jemalloc.
symbolized— تنسيق متوافق مع jeprof مع تضمين رموز الدوال. وبما أن الرموز مضمنة بالفعل، يمكن لـ
jeprofتحليل المخرجات دون الحاجة إلى ملف ClickHouse التنفيذي.
collapsed(الافتراضي) — مكدسات مطوية متوافقة مع FlameGraph، بمكدس واحد في كل سطر مع عدد البايتات.
للحصول على مخرجات تتضمن الرموز المحلولة:
SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text
SETTINGS jemalloc_profile_text_output_format = 'raw'
SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text
SETTINGS jemalloc_profile_text_output_format = 'symbolized'
إعدادات إضافية
jemalloc_profile_text_symbolize_with_inline(Bool، الافتراضي:
true) — ما إذا كان سيتم تضمين الإطارات المضمّنة عند فكّ الرموز. يؤدي تعطيل هذا الخيار إلى تسريع فكّ الرموز بشكل ملحوظ، لكنه يقلل الدقة لأن استدعاءات الدوال المضمّنة لن تظهر في المكدسات. لا يؤثر ذلك إلا في التنسيقين
symbolizedو
collapsed.
jemalloc_profile_text_collapsed_use_count(Bool، الافتراضي:
false) — عند استخدام التنسيق
collapsed، يتم التجميع حسب عدد التخصيصات بدلًا من البايتات.
بما أن تنسيق الإخراج الافتراضي هو
مثال: إنشاء مخطط اللهب من SQL
collapsed، يمكنك تمرير الإخراج مباشرةً إلى FlameGraph:
لإنشاء مخطط اللهب حسب عدد التخصيصات بدلًا من البايتات:
clickhouse-client -q "SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text" | flamegraph.pl --color=mem --title="Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg
clickhouse-client -q "SELECT * FROM system.jemalloc_profile_text SETTINGS jemalloc_profile_text_collapsed_use_count = 1" | flamegraph.pl --color=mem --title="Allocation Count Flame Graph" --width 2400 > result.svg
إذا كنت بحاجة إلى حفظ ملفات تعريف الكومة كملفات لتحليلها دون اتصال باستخدام
تفريغ ملفات تعريف الكومة إلى القرص
jeprof، فيمكنك تفريغها إلى القرص.
افتراضيًا، سيتم إنشاء ملف تعريف الكومة في
/tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap، حيث يشير
_pid_ إلى معرّف العملية (PID) الخاص بـ ClickHouse، ويشير
_seqnum_ إلى رقم التسلسل العام لملف تعريف الكومة الحالي.
بالنسبة إلى Keeper، يكون الملف الافتراضي هو
/tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap، ويتبع القواعد نفسها.
لتفريغ ملف التعريف الحالي:
يمكن تحديد مسار مختلف عبر إضافة الخيار
- ClickHouse
- Keeper
سيُرجع مسار ملف التعريف المُفرَّغ.
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE
prof_prefix إلى متغير البيئة
MALLOC_CONF.
على سبيل المثال، إذا كنت تريد إنشاء ملفات التعريف في المجلد
/data بحيث تكون بادئة اسم الملف هي
my_current_profile، فيمكنك تشغيل ClickHouse/Keeper باستخدام متغير البيئة التالي:
سيُضاف إلى بادئة الملف المُنشأ معرّف العملية PID ورقم تسلسلي.
MALLOC_CONF=prof_prefix:/data/my_current_profile
بعد تفريغ ملفات ملف تعريف الكومة إلى القرص، يمكن تحليلها باستخدام أداة
تحليل ملفات ملف تعريف الكومة باستخدام
تحليل ملفات ملف تعريف الكومة باستخدام
jeprof
jemalloc المسماة jeprof. ويمكن تثبيتها بعدة طرق:
- باستخدام مدير الحزم الخاص بالنظام
- استنساخ مستودع jemalloc وتشغيل
autogen.shمن المجلد الجذر. سيوفّر لك ذلك البرنامج النصي
jeprofداخل المجلد
bin
jeprof --help للحصول على القائمة الكاملة بالخيارات.
اعتبارًا من الإصدار 26.1+، ينشئ ClickHouse تلقائيًا ملفات تعريف كومة مُرمَّزة بالرموز عند تنفيذ عملية
ملفات تعريف الكومة المُرمَّزة بالرموز
flush باستخدام
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE.
ويحتوي ملف التعريف المُرمَّز بالرموز (ذو الامتداد
.symbolized) على رموز الدوال المضمّنة، ويمكن تحليله باستخدام
jeprof دون الحاجة إلى الملف التنفيذي لـ ClickHouse.
على سبيل المثال، عند تشغيل:
سيُرجع ClickHouse مسار ملف التعريف المُرمَّز بالرموز (على سبيل المثال،
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE
/tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized).
يمكنك بعد ذلك تحليله مباشرةً باستخدام
jeprof:
jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --output_format [ > output_file]
إذا كان لديك ملف تعريف قديم للذاكرة غير مُرمَّز بالرموز وما زال بإمكانك الوصول إلى الملف التنفيذي لـ ClickHouse، فيمكنك استخدام الطريقة التقليدية:
لا حاجة إلى الملف التنفيذي: عند استخدام ملفات التعريف مُرمَّزة بالرموز (ملفات
.symbolized)، لن تحتاج إلى تمرير مسار الملف التنفيذي لـ ClickHouse إلى
jeprof. وهذا يجعل تحليل ملفات التعريف أسهل بكثير على أجهزة مختلفة أو بعد تحديث الملف التنفيذي.
jeprof path/to/clickhouse path/to/heap/profile --output_format [ > output_file]
عند مقارنة ملفَّي تعريف، يمكنك استخدام الوسيط
بالنسبة إلى ملفات التعريف غير المُرمَّزة بالرموز، يستخدم
jeprof الأداة
addr2line لإنشاء
stacktraces، وقد يكون ذلك بطيئًا جدًا.
إذا كان الأمر كذلك، فيُوصى بتثبيت نسخة بديلة من هذه الأداة.
وبدلًا من ذلك، يعمل
git clone https://github.com/gimli-rs/addr2line.git --depth=1 --branch=0.23.0
cd addr2line
cargo build --features bin --release
cp ./target/release/addr2line path/to/current/addr2line
llvm-addr2line بالكفاءة نفسها (لكن انتبه إلى أن
llvm-objdump غير متوافق مع
jeprof)ثم استخدمه لاحقًا على النحو التالي:
jeprof --tools addr2line:/usr/bin/llvm-addr2line,nm:/usr/bin/llvm-nm,objdump:/usr/bin/objdump,c++filt:/usr/bin/llvm-cxxfilt
--base:
jeprof --base /path/to/first.heap.symbolized /path/to/second.heap.symbolized --output_format [ > output_file]
استخدام ملفات التعريف مُرمَّزة بالرموز (مُستحسن):
أمثلة
- أنشئ ملفًا نصيًا تُكتب فيه كل دالة في سطر منفصل:
jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --text > result.txt
- أنشئ ملف PDF يتضمن مخطط الاستدعاءات:
استخدام ملفات التوصيف غير المُرمَّزة بالرموز (يتطلب ملفًا تنفيذيًا):
jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --pdf > result.pdf
- أنشئ ملفًا نصيًا بحيث يُكتب كل إجراء في سطر مستقل:
jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --text > result.txt
- أنشئ ملف PDF يحتوي على مخطط الاستدعاءات:
jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --pdf > result.pdf
يتيح لك
إنشاء مخطط اللهب
jeprof إنشاء مكدس مطوي لاستخدامها في إنشاء مخططات اللهب.
تحتاج إلى استخدام الوسيط
--collapsed:
أو باستخدام ملف تعريف غير مُرمَّز بالرموز:
jeprof /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap.symbolized --collapsed > result.collapsed
بعد ذلك، يمكنك استخدام العديد من الأدوات المختلفة لتصوّر مكدس مطوي. الأكثر شيوعًا هو FlameGraph، ويتضمن برنامجًا نصيًا يسمى
jeprof /path/to/clickhouse /tmp/jemalloc_clickhouse.12345.0.heap --collapsed > result.collapsed
flamegraph.pl:
هناك أداة أخرى مفيدة للاهتمام، وهي speedscope، تتيح لك تحليل المكدسات التي جُمعت بطريقة أكثر تفاعلية.
cat result.collapsed | /path/to/FlameGraph/flamegraph.pl --color=mem --title="Allocation Flame Graph" --width 2400 > result.svg
يوفّر
خيارات إضافية لـ Profiler
jemalloc العديد من الخيارات المرتبطة بـ Profiler، ويمكن التحكم فيها عبر تعديل متغير البيئة
MALLOC_CONF.
على سبيل المثال، يمكن التحكم في الفاصل الزمني بين عينات التخصيص باستخدام
lg_prof_sample.
إذا كنت تريد إخراج
ملف تعريف الكومة كل N بايت، فيمكنك تفعيل ذلك باستخدام
lg_prof_interval.
يُنصح بالرجوع إلى الصفحة المرجعية الخاصة بـ
jemalloc للحصول على قائمة كاملة بالخيارات.
يعرض ClickHouse/Keeper مقاييس مرتبطة بـ
موارد أخرى
jemalloc بطرق عديدة ومختلفة.
جدول النظام
asynchronous_metrics
المرجع
SELECT *
FROM system.asynchronous_metrics
WHERE metric LIKE '%jemalloc%'
FORMAT Vertical
يحتوي على معلومات عن تخصيصات الذاكرة التي يجريها مُخصِّص jemalloc عبر فئات الأحجام المختلفة (bins)، والمجمّعة من جميع الساحات. مرجع
جدول النظام
جدول النظام
jemalloc_bins
يعرض الناتج الكامل للدالة
جدول النظام
جدول النظام
jemalloc_stats (26.2+)
malloc_stats_print() كسلسلة نصية واحدة. وهو مكافئ للأمر
SYSTEM JEMALLOC STATS.
SELECT * FROM system.jemalloc_stats
تُعرَض أيضًا جميع المقاييس المتعلقة بـ
Prometheus
jemalloc من
asynchronous_metrics عبر نقطة نهاية Prometheus في كلٍّ من ClickHouse وKeeper.
مرجع
يدعم Keeper الأمر
أمر
أمر
jmst 4LW في Keeper
jmst 4LW الذي يعرض إحصاءات أساسية للمخصِّص:
echo jmst | nc localhost 9181