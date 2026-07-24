الاستخدام
معلمات المحرك
ENGINE = HDFS(URI, format)
URI- معرّف URI الكامل للملف في HDFS. قد يحتوي جزء
pathمن
URIعلى أنماط glob. في هذه الحالة سيكون الجدول للقراءة فقط.
format- يحدّد أحد تنسيقات الملفات المتاحة. لتنفيذ استعلامات
SELECT، يجب أن يكون التنسيق مدعومًا للإدخال، ولتنفيذ استعلامات
INSERT— يجب أن يكون مدعومًا للإخراج. التنسيقات المتاحة مُدرجة في قسم التنسيقات.
- [PARTITION BY expr]
PARTITION BY
PARTITION BY — اختياري. في معظم الحالات، لن تحتاج إلى مفتاح تقسيم، وحتى إذا احتجت إليه، فلن تحتاج عادةً إلى مفتاح تقسيم أكثر تفصيلاً من التقسيم الشهري. لا يؤدي التقسيم إلى تسريع الاستعلامات (على عكس تعبير ORDER BY). ويجب ألا تستخدم تقسيمًا مفرط التفصيل إطلاقًا. لا تقسّم بياناتك حسب معرّفات العملاء أو أسمائهم (واجعل بدلًا من ذلك معرّف العميل أو اسمه هو العمود الأول في تعبير ORDER BY).
للتقسيم حسب الشهر، استخدم التعبير
toYYYYMM(date_column)، حيث إن
date_column عمود يحتوي على تاريخ من النوع Date. تكون أسماء الأقسام هنا بالتنسيق
"YYYYMM".
مثال:
1. أعدّ الجدول
hdfs_engine_table:
2. املأ الملف:
CREATE TABLE hdfs_engine_table (name String, value UInt32) ENGINE=HDFS('hdfs://hdfs1:9000/other_storage', 'TSV')
3. نفِّذ استعلامًا على البيانات:
INSERT INTO hdfs_engine_table VALUES ('one', 1), ('two', 2), ('three', 3)
SELECT * FROM hdfs_engine_table LIMIT 2
┌─name─┬─value─┐
│ one │ 1 │
│ two │ 2 │
└──────┴───────┘
تفاصيل التنفيذ
- يمكن تنفيذ عمليتَي القراءة والكتابة بالتوازي.
- غير مدعوم:
- عمليتا
ALTERو
SELECT...SAMPLE.
- الفهارس.
- يمكن استخدام النسخ المتماثل بدون نسخ، لكنه غير موصى به.
- عمليتا
أنماط glob في المسار يمكن أن يحتوي أكثر من مكوّن في المسار على أنماط glob. ولكي تتم معالجة الملف، يجب أن يكون موجودًا وأن يطابق نمط المسار بالكامل. ويُحدَّد سرد الملفات أثناء
النسخ المتماثل بدون نسخ غير جاهز لبيئات الإنتاجيكون النسخ المتماثل بدون نسخ معطّلًا افتراضيًا في ClickHouse الإصدار 22.8 وما بعده. هذه الميزة غير موصى بها للاستخدام في بيئات الإنتاج.
SELECT (وليس عند تنفيذ
CREATE).
*— يستبدل أي عدد من المحارف باستثناء
/، بما في ذلك السلسلة الفارغة.
?— يستبدل أي محرف واحد.
{some_string,another_string,yet_another_one}— يستبدل أيًّا من السلاسل
'some_string', 'another_string', 'yet_another_one'.
{N..M}— يستبدل أي رقم في النطاق من N إلى M، شاملًا الحدّين.
{} مشابهة للدالة الجدولية remote.
مثال
-
لنفترض أن لدينا عدة ملفات بتنسيق TSV مع عناوين URI التالية على HDFS:
- ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3’
- توجد عدة طرق لإنشاء جدول يتكوّن من الملفات الستة جميعًا:
طريقة أخرى:
CREATE TABLE table_with_range (name String, value UInt32) ENGINE = HDFS('hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/some_file_{1..3}', 'TSV')
يتألف الجدول من جميع الملفات في كلا الدليلين (يجب أن تستوفي جميع الملفات التنسيق والمخطط المحددين في الاستعلام):
CREATE TABLE table_with_question_mark (name String, value UInt32) ENGINE = HDFS('hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/some_file_?', 'TSV')
CREATE TABLE table_with_asterisk (name String, value UInt32) ENGINE = HDFS('hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/*', 'TSV')
مثال أنشئ جدولًا بملفات تحمل الأسماء
إذا كانت قائمة الملفات تتضمن نطاقات رقمية تبدأ بأصفار، فاستخدم الصيغة التي تعتمد على الأقواس المعقوفة لكل رقم على حدة، أو استخدم
?.
file000 و
file001 و… و
file999:
CREATE TABLE big_table (name String, value UInt32) ENGINE = HDFS('hdfs://hdfs1:9000/big_dir/file{0..9}{0..9}{0..9}', 'CSV')
على غرار GraphiteMergeTree، يدعم محرك HDFS الإعدادات الموسَّعة باستخدام ملف إعداد ClickHouse. هناك مفتاحا إعداد يمكنك استخدامهما: مفتاح عام (
الإعداد
hdfs) وآخر على مستوى المستخدم (
hdfs_*). يُطبَّق الإعداد العام أولًا، ثم يُطبَّق الإعداد على مستوى المستخدم (إن وُجد).
<!-- Global configuration options for HDFS engine type -->
<hdfs>
<hadoop_kerberos_keytab>/tmp/keytab/clickhouse.keytab</hadoop_kerberos_keytab>
<hadoop_kerberos_principal>clickuser@TEST.CLICKHOUSE.TECH</hadoop_kerberos_principal>
<hadoop_security_authentication>kerberos</hadoop_security_authentication>
</hdfs>
<!-- Configuration specific for user "root" -->
<hdfs_root>
<hadoop_kerberos_principal>root@TEST.CLICKHOUSE.TECH</hadoop_kerberos_principal>
</hdfs_root>
خيارات الإعداد
المعلمات التي يدعمها libhdfs3
قد يوضّح مرجع إعدادات HDFS بعض هذه المعلمات.
|المعلمة
|القيمة الافتراضية
|rpc_client_connect_tcpnodelay
|true
|dfs_client_read_shortcircuit
|true
|output_replace-datanode-on-failure
|true
|input_notretry-another-node
|false
|input_localread_mappedfile
|true
|dfs_client_use_legacy_blockreader_local
|false
|rpc_client_ping_interval
|10 * 1000
|rpc_client_connect_timeout
|600 * 1000
|rpc_client_read_timeout
|3600 * 1000
|rpc_client_write_timeout
|3600 * 1000
|rpc_client_socket_linger_timeout
|-1
|rpc_client_connect_retry
|10
|rpc_client_timeout
|3600 * 1000
|dfs_default_replica
|3
|input_connect_timeout
|600 * 1000
|input_read_timeout
|3600 * 1000
|input_write_timeout
|3600 * 1000
|input_localread_default_buffersize
|1 * 1024 * 1024
|dfs_prefetchsize
|10
|input_read_getblockinfo_retry
|3
|input_localread_blockinfo_cachesize
|1000
|input_read_max_retry
|60
|output_default_chunksize
|512
|output_default_packetsize
|64 * 1024
|output_default_write_retry
|10
|output_connect_timeout
|600 * 1000
|output_read_timeout
|3600 * 1000
|output_write_timeout
|3600 * 1000
|output_close_timeout
|3600 * 1000
|output_packetpool_size
|1024
|output_heartbeat_interval
|10 * 1000
|dfs_client_failover_max_attempts
|15
|dfs_client_read_shortcircuit_streams_cache_size
|256
|dfs_client_socketcache_expiryMsec
|3000
|dfs_client_socketcache_capacity
|16
|dfs_default_blocksize
|64 * 1024 * 1024
|dfs_default_uri
|”hdfs://localhost:9000”
|hadoop_security_authentication
|”simple”
|hadoop_security_kerberos_ticket_cache_path
|""
|dfs_client_log_severity
|”INFO”
|dfs_domain_socket_path
|""
إضافات ClickHouse
|معلمة
|القيمة الافتراضية
|hadoop_kerberos_keytab
|""
|hadoop_kerberos_principal
|""
|libhdfs3_conf
|""
القيود
- لا يمكن أن يكون
hadoop_security_kerberos_ticket_cache_pathو
libhdfs3_confإلا على المستوى العام، وليس على مستوى المستخدم
إذا كانت قيمة المعلَمة
دعم Kerberos
hadoop_security_authentication هي
kerberos، فسيجري ClickHouse المصادقة عبر Kerberos.
يمكن العثور على المعلَمات هنا، وقد يكون
hadoop_security_kerberos_ticket_cache_path مفيدًا.
لاحظ أنه بسبب قيود libhdfs3، لا يُدعَم سوى الأسلوب القديم،
كما أن اتصالات datanode غير مؤمّنة بواسطة SASL (ويُعد
HADOOP_SECURE_DN_USER مؤشرًا موثوقًا على هذا
النهج الأمني). استخدم
tests/integration/test_storage_kerberized_hdfs/hdfs_configs/bootstrap.sh كمرجع.
إذا جرى تحديد
hadoop_kerberos_keytab أو
hadoop_kerberos_principal أو
hadoop_security_kerberos_ticket_cache_path، فستُستخدم مصادقة Kerberos. وفي هذه الحالة، يكون كلٌّ من
hadoop_kerberos_keytab و
hadoop_kerberos_principal إلزاميًا.
يدعم libhdfs3 الإتاحة العالية لـ Namenode في HDFS.
دعم الإتاحة العالية لـ HDFS Namenode
- انسخ
hdfs-site.xmlمن إحدى عقد HDFS إلى
/etc/clickhouse-server/.
- أضف المقطع التالي إلى ملف إعداد ClickHouse:
<hdfs>
<libhdfs3_conf>/etc/clickhouse-server/hdfs-site.xml</libhdfs3_conf>
</hdfs>
- ثم استخدم قيمة الوسم
dfs.nameservicesفي ملف
hdfs-site.xmlكعنوان
namenodeفي عنوان URI الخاص بـ HDFS. على سبيل المثال، استبدل
hdfs://appadmin@192.168.101.11:8020/abc/بـ
hdfs://appadmin@my_nameservice/abc/.
الأعمدة الافتراضية
_path— مسار الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_file— اسم الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_size— حجم الملف بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان الحجم غير معروف، تكون القيمة
NULL.
_time— وقت آخر تعديل للملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة
NULL.
إعدادات التخزين
- hdfs_truncate_on_insert - يسمح بتفريغ الملف قبل الإدراج فيه. يكون معطّلًا افتراضيًا.
- hdfs_create_new_file_on_insert - يسمح بإنشاء ملف جديد عند كل عملية إدراج إذا كان للتنسيق لاحقة. يكون معطّلًا افتراضيًا.
- hdfs_skip_empty_files - يسمح بتجاوز الملفات الفارغة أثناء القراءة. يكون معطّلًا افتراضيًا.