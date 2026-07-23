TabSeparated , Native ، إلخ). يحتفظ محرك الجدول File بالبيانات في ملف بأحد تنسيقات الملفات المدعومة (، إلخ).

سيناريوهات الاستخدام:

تصدير البيانات من ClickHouse إلى ملف.

تحويل البيانات من تنسيق إلى آخر.

تحديث البيانات في ClickHouse من خلال تحرير ملف على قرص.

​ الاستخدام في خادم ClickHouse

File (Format)

Format أحد تنسيقات الملفات المتاحة. ولتنفيذ استعلامات SELECT ، يجب أن يكون التنسيق مدعومًا للإدخال، أما لتنفيذ استعلامات INSERT ، فيجب أن يكون مدعومًا للإخراج. تُسرد التنسيقات المتاحة في قسم تحدِّد المعلمةأحد تنسيقات الملفات المتاحة. ولتنفيذ استعلامات، يجب أن يكون التنسيق مدعومًا للإدخال، أما لتنفيذ استعلامات، فيجب أن يكون مدعومًا للإخراج. تُسرد التنسيقات المتاحة في قسم التنسيقات

File . وسيستخدم المجلد المحدَّد بواسطة إعداد لا يسمح ClickHouse بتحديد مسار filesystem للمحرّك. وسيستخدم المجلد المحدَّد بواسطة إعداد path في تهيئة الخادم.

عند إنشاء جدول باستخدام File(Format) ، يُنشأ مجلد فرعي فارغ داخل ذلك المجلد. وعند كتابة البيانات إلى ذلك الجدول، تُحفظ في الملف data.Format داخل ذلك المجلد الفرعي.

يمكنك إنشاء هذا المجلد الفرعي والملف يدويًا في filesystem الخاص بالخادم، ثم تنفيذ ATTACH لهما وربطهما بمعلومات الجدول المطابقة للاسم، بحيث يمكنك الاستعلام عن البيانات من ذلك الملف.

توخَّ الحذر عند استخدام هذه الوظيفة، لأن ClickHouse لا يتتبّع التغييرات الخارجية التي تطرأ على مثل هذه الملفات. ونتيجة الكتابة المتزامنة عبر ClickHouse ومن خارجه غير معرّفة.

1. أنشئ الجدول file_engine_table :

CREATE TABLE file_engine_table ( name String, value UInt32) ENGINE = File (TabSeparated)

افتراضيًا، سينشئ ClickHouse المجلد /var/lib/clickhouse/data/default/file_engine_table .

2. أنشئ يدويًا الملف /var/lib/clickhouse/data/default/file_engine_table/data.TabSeparated بحيث يتضمن:

$ cat data.TabSeparated one 1 two 2

3. نفِّذ استعلامًا على البيانات:

SELECT * FROM file_engine_table

┌─name─┬─value─┐ │ one │ 1 │ │ two │ 2 │ └──────┴───────┘

​ الاستخدام في ClickHouse-local

Format . ويمكن تحديد تدفقات الإدخال/الإخراج الافتراضية باستخدام أسماء رقمية أو أسماء مقروءة بشريًا مثل 0 أو stdin ، و 1 أو stdout . كما يمكن قراءة الملفات المضغوطة وكتابتها استنادًا إلى مَعلَمة إضافية للمحرك أو امتداد الملف ( gz أو br أو xz ). في clickhouse-local ، يقبل محرك File مسار الملف بالإضافة إلى. ويمكن تحديد تدفقات الإدخال/الإخراج الافتراضية باستخدام أسماء رقمية أو أسماء مقروءة بشريًا مثلأو، وأو. كما يمكن قراءة الملفات المضغوطة وكتابتها استنادًا إلى مَعلَمة إضافية للمحرك أو امتداد الملف (أوأو).

مثال:

$ echo -e "1,2

3,4" | clickhouse-local -q "CREATE TABLE table (a Int64, b Int64) ENGINE = File(CSV, stdin); SELECT a, b FROM table; DROP TABLE table"

​ تفاصيل التنفيذ

يمكن تنفيذ عدة استعلامات SELECT بالتزامن، لكن استعلامات INSERT تنتظر بعضها بعضًا.

بالتزامن، لكن استعلامات تنتظر بعضها بعضًا. يدعم إنشاء ملف جديد باستخدام استعلام INSERT .

. إذا كان الملف موجودًا، فإن INSERT يُلحِق به قيماً جديدة.

يُلحِق به قيماً جديدة. غير مدعوم: ALTER SELECT ... SAMPLE الفهارس النسخ المتماثل



​ PARTITION BY

PARTITION BY — اختياري. يمكن إنشاء ملفات منفصلة عبر تقسيم البيانات باستخدام مفتاح تقسيم. في معظم الحالات، لن تحتاج إلى مفتاح تقسيم، وحتى عند الحاجة إليه، فغالباً لا تحتاج إلى مفتاح تقسيم أدق من التقسيم حسب الشهر. لا يؤدي التقسيم إلى تسريع الاستعلامات (على خلاف تعبير ORDER BY ). ويجب ألا تستخدم أبداً تقسيمًا شديد الدقة. لا تقسّم بياناتك حسب معرّفات العملاء أو أسمائهم (وعوضاً عن ذلك، اجعل معرّف العميل أو اسمه هو العمود الأول في تعبير ORDER BY ).

toYYYYMM(date_column) ، حيث إن date_column هو عمود يحتوي على تاريخ من النوع "YYYYMM" . للتقسيم حسب الشهر، استخدم التعبير، حيث إنهو عمود يحتوي على تاريخ من النوع Date . وتكون أسماء الأقسام هنا بالتنسيق

​ الأعمدة الافتراضية

_path — مسار الملف. النوع: LowCardinality(String) .

— مسار الملف. النوع: . _file — اسم الملف. النوع: LowCardinality(String) .

— اسم الملف. النوع: . _size — حجم الملف بالبايت. النوع: Nullable(UInt64) . إذا كان الحجم غير معروف، تكون القيمة NULL .

— حجم الملف بالبايت. النوع: . إذا كان الحجم غير معروف، تكون القيمة . _time — وقت آخر تعديل للملف. النوع: Nullable(DateTime) . إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة NULL .