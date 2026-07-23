تُخزَّن البيانات التي تُعالَج في ClickHouse عادةً في نظام الملفات المحلي للجهاز الذي يعمل عليه خادم ClickHouse. ويتطلب ذلك أقراصًا كبيرة السعة، وقد تكون مكلفة. ولتجنّب تخزين البيانات محليًا، تتوفر خيارات تخزين متعددة:

يدعم ClickHouse أيضًا محركات الجداول الخارجية، وهي تختلف عن خيار التخزين الخارجي الموصوف في هذه الصفحة، لأنها تتيح قراءة البيانات المخزّنة بتنسيقات ملفات عامة (مثل Parquet). في هذه الصفحة، نصف إعدادات التخزين لعائلة جداول MergeTree أو لعائلة جداول Log . للعمل مع البيانات المخزّنة على أقراص Amazon S3 ، استخدم محرك الجداول S3. للعمل مع البيانات المخزّنة في Azure Blob Storage، استخدم محرك الجداول AzureBlobStorage. للعمل مع البيانات الموجودة في نظام ملفات Hadoop الموزّع (غير مدعوم)، استخدم محرك الجداول HDFS.

​ تهيئة التخزين الخارجي

S3 و AzureBlobStorage و HDFS (غير مدعوم) باستخدام قرص من الأنواع s3 ، و azure_blob_storage و hdfs (غير مدعوم) على التوالي. يمكن لمحركات الجداول من عائلتي MergeTree Log تخزين البيانات في(غير مدعوم) باستخدام قرص من الأنواع، و(غير مدعوم) على التوالي.

يمكن أيضًا استخدام نوع القرص s3 مع موفري تخزين الكائنات المتوافقين مع S3، مثل Alibaba Cloud Object Storage Service. قم بتهيئة endpoint باستخدام نقطة النهاية المتوافقة مع S3 الخاصة بالموفر، مع مراعاة أي متطلبات توافق خاصة به.

يتطلب إعداد القرص ما يلي:

قسم type ، وتكون قيمته إحدى القيم s3 أو azure_blob_storage أو hdfs (غير مدعوم) أو local_blob_storage أو web . تهيئة نوع محدد من التخزين الخارجي.

بدءًا من إصدار ClickHouse 24.1، أصبح من الممكن استخدام خيار تهيئة جديد. ويتطلب ذلك تحديد:

قيمة type مساوية لـ object_storage object_storage_type ، وتكون قيمته إحدى القيم s3 أو azure_blob_storage (أو فقط azure بدءًا من 24.3 ) أو hdfs (غير مدعوم) أو local_blob_storage (أو فقط local بدءًا من 24.3 ) أو web .

metadata_type (وتكون قيمته local افتراضيًا)، كما يمكن أيضًا ضبطه على plain و web وبدءًا من 24.4 على plain_rewritable . يُشرح استخدام نوع البيانات الوصفية plain في web إلا مع نوع تخزين الكائنات web ، بينما يخزن نوع البيانات الوصفية local ملفات البيانات الوصفية محليًا (يحتوي كل ملف بيانات وصفية على ربط بالملفات في تخزين الكائنات، إلى جانب بعض المعلومات الوصفية الإضافية عنها). يمكن اختياريًا تحديد(وتكون قيمتهافتراضيًا)، كما يمكن أيضًا ضبطه علىوبدءًا منعلى. يُشرح استخدام نوع البيانات الوصفيةفي قسم التخزين البسيط ، ولا يمكن استخدام نوع البيانات الوصفيةإلا مع نوع تخزين الكائنات، بينما يخزن نوع البيانات الوصفيةملفات البيانات الوصفية محليًا (يحتوي كل ملف بيانات وصفية على ربط بالملفات في تخزين الكائنات، إلى جانب بعض المعلومات الوصفية الإضافية عنها).

على سبيل المثال:

< s3 > < type > s3 </ type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3 >

يعادل التكوين التالي (بدءًا من الإصدار 24.1 ):

< s3 > < type > object_storage </ type > < object_storage_type > s3 </ object_storage_type > < metadata_type > local </ metadata_type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3 >

التهيئة التالية:

< s3_plain > < type > s3_plain </ type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3_plain >

يساوي:

< s3_plain > < type > object_storage </ type > < object_storage_type > s3 </ object_storage_type > < metadata_type > plain </ metadata_type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3_plain >

سيكون مثال على إعداد التخزين الكامل كما يلي:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3 > < type > s3 </ type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3 > </ disks > < policies > < s3 > < volumes > < main > < disk > s3 </ disk > </ main > </ volumes > </ s3 > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

اعتبارًا من الإصدار 24.1، يمكن أن يكون أيضًا على النحو التالي:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3 > < type > object_storage </ type > < object_storage_type > s3 </ object_storage_type > < metadata_type > local </ metadata_type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3 > </ disks > < policies > < s3 > < volumes > < main > < disk > s3 </ disk > </ main > </ volumes > </ s3 > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

لجعل نوع محدد من التخزين الخيار الافتراضي لجميع جداول MergeTree ، أضِف القسم التالي إلى ملف التهيئة:

< clickhouse > < merge_tree > < storage_policy > s3 </ storage_policy > </ merge_tree > </ clickhouse >

إذا كنت تريد تعيين سياسة تخزين محددة لجدول معيّن، فيمكنك تحديدها في الإعدادات عند إنشاء الجدول:

CREATE TABLE test (a Int32, b String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY a SETTINGS storage_policy = 's3' ;

يمكنك أيضًا استخدام disk بدلًا من storage_policy . في هذه الحالة، لا حاجة إلى وجود قسم storage_policy في ملف الإعدادات، ويكفي وجود قسم disk .

CREATE TABLE test (a Int32, b String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY a SETTINGS disk = 's3' ;

هذا الإعداد مخصّص لجداول MergeTree غير المكررة، حيث قد تُكتب الأجزاء خارجيًا ويستلزم الأمر تحديث اكتشاف البيانات الوصفية من التخزين.

يتيح إعداد MergeTree refresh_parts_interval تحديثًا دوريًا لقائمة أجزاء البيانات من التخزين الأساسي (على سبيل المثال، لاكتشاف الأجزاء المكتوبة خارجيًا). والتمييز المهم هنا هو بين البيانات الوصفية المشتركة بين النسخ المتماثلة والبيانات الوصفية المحلية لكل نسخة متماثلة (مثل S3 مع بيانات وصفية محلية لكل نسخة): فقط عندما تكون البيانات الوصفية مشتركة تصبح الأجزاء الجديدة مرئية لجميع النسخ المتماثلة. ولا يعني استخدام تخزين الكائنات وحده بالضرورة وجود بيانات وصفية مشتركة.

تخزين الكائنات (مثل disk = 's3' ) لا يعني بالضرورة وجود بيانات وصفية مشتركة. عندما تُخزَّن البيانات الوصفية محليًا لكل نسخة متماثلة (وهو الوضع الافتراضي)، تدير كل نسخة بشكل مستقل مؤشراتِها إلى الكائنات في تخزين الكائنات. ولا تكون التغييرات التي تُجرى على إحدى النسخ مرئية للنسخ الأخرى. وفي هذه الحالة، لا يجعل refresh_parts_interval الأجزاء الجديدة مرئية عبر النسخ المتماثلة، لأن البيانات الوصفية التي تقرؤها كل نسخة محلية لتلك النسخة.

يتطلب التحديث التلقائي للأجزاء أن تكون البيانات الوصفية لنظام الملفات مشتركة (أو أن يستخدم الجدول بيانات وصفية يملكها الجدول ومضبوطة للقراءة فقط بحيث يكون التحديث قابلًا للتطبيق). ويُعد ضبط table_disk = true مع قرص محلي على مستوى الجدول (مثل SETTINGS disk = disk(type=object_storage, ...), table_disk = true ) إحدى طرق الحصول على السلوك الصحيح: إذ يتحكم الجدول في دورة حياة البيانات الوصفية، ويُتعامل مع التخزين على أنه للقراءة فقط، لذا يعمل refresh_parts_interval ويمكن اكتشاف الأجزاء المضافة خارجيًا.

عند استخدام قرص معرّف على مستوى عام (مثل disk = 's3' في storage_configuration ) مع البيانات الوصفية المحلية الافتراضية، تكون لكل نسخة متماثلة حالتها الخاصة من البيانات الوصفية. وحتى إذا كانت الكائنات موجودة في S3، فلا يُعدّ التخزين مشتركًا لأغراض refresh_parts_interval ، ولن تُكتشف الأجزاء الجديدة التي أُنشئت خارج ClickHouse أو على نسخة متماثلة أخرى.

لتمكين التحديث التلقائي للأجزاء، تأكد من أن البيانات الوصفية مشتركة، أو استخدم قرصًا على مستوى الجدول مع table_disk = true كما هو موضح أعلاه. أما الاعتماد على refresh_parts_interval وحده مع بيانات وصفية محلية لكل نسخة متماثلة، فلن يؤدي إلى تحديث الأجزاء كما هو متوقع.

لا يُستخدم refresh_parts_interval مع جداول ReplicatedMergeTree. فالجداول المكررة تزامن الأجزاء بالفعل عبر آلية النسخ المتماثل. ولا ينطبق هذا الإعداد إلا على جداول MergeTree غير المكررة التي تُكتب أجزاؤها خارجيًا ويكون فيها تحديث البيانات الوصفية مطلوبًا.

​ التهيئة الديناميكية

يمكن أيضًا تحديد تهيئة التخزين من دون قرص مُعرَّف مسبقًا في ملف التهيئة، على أن تُضبط ضمن إعدادات استعلام CREATE / ATTACH .

يعتمد استعلام المثال التالي على تهيئة القرص الديناميكية المذكورة أعلاه، ويوضح كيفية استخدام قرص محلي لتخزين بيانات جدول مخزَّن على URL مؤقتًا.

ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7' ( price UInt32, date Date , postcode1 LowCardinality(String), postcode2 LowCardinality(String), type Enum8( 'other' = 0 , 'terraced' = 1 , 'semi-detached' = 2 , 'detached' = 3 , 'flat' = 4 ), is_new UInt8, duration Enum8( 'unknown' = 0 , 'freehold' = 1 , 'leasehold' = 2 ), addr1 String, addr2 String, street LowCardinality(String), locality LowCardinality(String), town LowCardinality(String), district LowCardinality(String), county LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2) SETTINGS disk = disk ( type = web, endpoint = 'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/' );

يضيف المثال أدناه ذاكرةً مؤقتةً إلى التخزين الخارجي.

ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7' ( price UInt32, date Date , postcode1 LowCardinality(String), postcode2 LowCardinality(String), type Enum8( 'other' = 0 , 'terraced' = 1 , 'semi-detached' = 2 , 'detached' = 3 , 'flat' = 4 ), is_new UInt8, duration Enum8( 'unknown' = 0 , 'freehold' = 1 , 'leasehold' = 2 ), addr1 String, addr2 String, street LowCardinality(String), locality LowCardinality(String), town LowCardinality(String), district LowCardinality(String), county LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2) SETTINGS disk = disk ( type = cache, max_size = '1Gi' , path = '/var/lib/clickhouse/custom_disk_cache/' , disk = disk ( type = web, endpoint = 'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/' ) );

في الإعدادات المميزة أدناه، لاحظ أن القرص ذي type=web متداخل داخل القرص ذي type=cache .

يستخدم المثال type=web ، لكن يمكن تهيئة أي نوع قرص ليكون ديناميكيًا، بما في ذلك القرص المحلي. تتطلب الأقراص المحلية أن تكون وسيطة path ضمن معامل config الخاص بالخادم custom_local_disks_base_directory ، والذي لا يملك قيمة افتراضية، لذا اضبطه أيضًا عند استخدام القرص المحلي.

كما يمكن أيضًا الجمع بين إعدادات تستند إلى config وإعدادات مُعرّفة باستخدام SQL:

ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7' ( price UInt32, date Date , postcode1 LowCardinality(String), postcode2 LowCardinality(String), type Enum8( 'other' = 0 , 'terraced' = 1 , 'semi-detached' = 2 , 'detached' = 3 , 'flat' = 4 ), is_new UInt8, duration Enum8( 'unknown' = 0 , 'freehold' = 1 , 'leasehold' = 2 ), addr1 String, addr2 String, street LowCardinality(String), locality LowCardinality(String), town LowCardinality(String), district LowCardinality(String), county LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2) SETTINGS disk = disk ( type = cache, max_size = '1Gi' , path = '/var/lib/clickhouse/custom_disk_cache/' , disk = disk ( type = web, endpoint = 'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/' ) );

حيث إن web وارد في ملف تهيئة الخادم:

< storage_configuration > < disks > < web > < type > web </ type > < endpoint > 'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/' </ endpoint > </ web > </ disks > </ storage_configuration >

​ استخدام S3 للتخزين

​ المعلمات المطلوبة

المعلمة الوصف endpoint عنوان URL لنقطة نهاية S3 بنمط path أو virtual hosted الأنماط. يجب أن يتضمن الحاوية والمسار الجذر لتخزين البيانات. access_key_id معرّف مفتاح الوصول إلى S3 المستخدم للمصادقة. secret_access_key مفتاح الوصول السري إلى S3 المستخدم للمصادقة.

​ المعلمات الاختيارية

Parameter Description Default Value region اسم Region الخاصة بـ S3. - support_batch_delete يحدد ما إذا كان يجب التحقق من دعم الحذف على دفعات. اضبطه على false عند استخدام Google Cloud Storage ‏(GCS)، لأن GCS لا يدعم الحذف على دفعات. true use_environment_credentials يقرأ بيانات الاعتماد الخاصة بـ AWS من متغيرات البيئة: AWS_ACCESS_KEY_ID و AWS_SECRET_ACCESS_KEY و AWS_SESSION_TOKEN إذا كانت موجودة. ملاحظة: تتم مشاركة بيانات اعتماد البيئة بين جميع أقراص S3. لاستخدام بيانات اعتماد مختلفة لأقراص مختلفة، حدِّد بدلًا من ذلك access_key_id و secret_access_key صراحةً لكل قرص. false use_insecure_imds_request إذا كانت القيمة true ، يستخدم طلب IMDS غير آمن عند الحصول على بيانات الاعتماد من EC2 metadata الخاصة بـ Amazon. false expiration_window_seconds فترة سماح (بالثواني) للتحقق مما إذا كانت بيانات الاعتماد المعتمدة على انتهاء الصلاحية قد انتهت. 120 proxy إعداد proxy لنقطة نهاية S3. يجب أن يحتوي كل عنصر uri داخل كتلة proxy على عنوان URL للـ proxy. - connect_timeout_ms مهلة اتصال socket بالمللي ثانية. 10000 (10 ثوانٍ) request_timeout_ms مهلة الطلب بالمللي ثانية. 5000 (5 ثوانٍ) retry_attempts عدد محاولات إعادة المحاولة للطلبات الفاشلة. 10 single_read_retries عدد محاولات إعادة المحاولة عند انقطاع الاتصال أثناء القراءة. 4 min_bytes_for_seek الحد الأدنى لعدد البايتات لاستخدام عملية seek بدلًا من القراءة التسلسلية. 1 MB metadata_path مسار نظام الملفات المحلي لتخزين ملفات metadata الخاصة بـ S3. /var/lib/clickhouse/disks/<disk_name>/ skip_access_check إذا كانت القيمة true ، يتخطى فحوصات الوصول إلى القرص أثناء بدء التشغيل. false header يضيف HTTP header المحدد إلى الطلبات. ويمكن تحديده عدة مرات. - server_side_encryption_customer_key_base64 الترويسات المطلوبة للوصول إلى كائنات S3 المشفرة باستخدام SSE-C. - server_side_encryption_kms_key_id الترويسات المطلوبة للوصول إلى كائنات S3 باستخدام تشفير SSE-KMS. تؤدي السلسلة الفارغة إلى استخدام مفتاح S3 المُدار من AWS. - server_side_encryption_kms_encryption_context ترويسة سياق التشفير لـ SSE-KMS (تُستخدم مع server_side_encryption_kms_key_id ). - server_side_encryption_kms_bucket_key_enabled يفعّل مفاتيح S3 bucket لـ SSE-KMS (يُستخدم مع server_side_encryption_kms_key_id ). يطابق الإعداد على مستوى bucket s3_max_put_rps الحد الأقصى لطلبات PUT في الثانية قبل تطبيق throttling. 0 (غير محدود) s3_max_put_burst الحد الأقصى لطلبات PUT المتزامنة قبل بلوغ حد RPS. مثل s3_max_put_rps s3_max_get_rps الحد الأقصى لطلبات GET في الثانية قبل تطبيق throttling. 0 (غير محدود) s3_max_get_burst الحد الأقصى لطلبات GET المتزامنة قبل بلوغ حد RPS. مثل s3_max_get_rps read_resource اسم المورد لطلبات القراءة الخاصة بـ scheduling. سلسلة فارغة (معطّل) write_resource اسم المورد لطلبات الكتابة الخاصة بـ scheduling. سلسلة فارغة (معطّل) key_template يحدد تنسيق إنشاء مفتاح الكائن باستخدام صياغة re2. ويتطلب العلامة storage_metadata_write_full_object_key . وهو غير متوافق مع root path في endpoint . كما يتطلب key_compatibility_prefix . - key_compatibility_prefix مطلوب مع key_template . يحدد root path السابق من endpoint لقراءة إصدارات metadata الأقدم. - read_only يتيح القراءة من القرص فقط. -

s3 . راجع يُدعَم أيضًا Google Cloud Storage ‏(GCS) باستخدام النوع. راجع GCS backed MergeTree

​ استخدام التخزين البسيط

في 22.10 أُضيف نوع قرص جديد s3_plain يوفّر تخزينًا للكتابة مرة واحدة. ومَعلَمات التهيئة الخاصة به هي نفسها الخاصة بنوع القرص s3 . وعلى خلاف نوع القرص s3 ، فإنه يخزّن البيانات كما هي. وبعبارة أخرى، فبدلًا من استخدام أسماء blob مُولَّدة عشوائيًا، يستخدم أسماء ملفات عادية (بالطريقة نفسها التي يخزّن بها ClickHouse الملفات على القرص المحلي)، ولا يخزّن أي بيانات وصفية محليًا. فعلى سبيل المثال، تُستخلص البيانات الوصفية من البيانات الموجودة على s3 .

يتيح نوع القرص هذا الاحتفاظ بإصدار ثابت من الجدول، لأنه لا يسمح بتنفيذ عمليات الدمج على البيانات الموجودة، كما لا يسمح بإدراج بيانات جديدة. ومن حالات الاستخدام لهذا النوع من الأقراص إنشاء نسخ احتياطية عليه، ويمكن تنفيذ ذلك عبر BACKUP TABLE data TO Disk('plain_disk_name', 'backup_name') . بعد ذلك، يمكنك تنفيذ RESTORE TABLE data AS data_restored FROM Disk('plain_disk_name', 'backup_name') أو استخدام ATTACH TABLE data (...) ENGINE = MergeTree() SETTINGS disk = 'plain_disk_name' .

التهيئة:

< s3_plain > < type > s3_plain </ type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3_plain >

اعتبارًا من الإصدار 24.1 ، أصبح من الممكن تهيئة أي قرص تخزين كائني ( s3 , azure , hdfs (غير مدعوم), local ) باستخدام نوع البيانات الوصفية plain .

التهيئة:

< s3_plain > < type > object_storage </ type > < object_storage_type > azure </ object_storage_type > < metadata_type > plain </ metadata_type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3_plain >

​ استخدام تخزين S3 Plain Rewritable

s3_plain_rewritable في 24.4 . وكما هو الحال مع نوع القرص s3_plain ، فإنه لا يتطلب مساحة تخزين إضافية لملفات البيانات الوصفية. وبدلًا من ذلك، تُخزَّن البيانات الوصفية في S3. وعلى عكس نوع القرص s3_plain ، يتيح s3_plain_rewritable تنفيذ عمليات الدمج ويدعم عمليات INSERT . تم تقديم نوع القرصفي. وكما هو الحال مع نوع القرص، فإنه لا يتطلب مساحة تخزين إضافية لملفات البيانات الوصفية. وبدلًا من ذلك، تُخزَّن البيانات الوصفية في S3. وعلى عكس نوع القرص، يتيحتنفيذ عمليات الدمج ويدعم عمليات عمليات التعديل ونسخ الجداول متماثلًا غير مدعومين.

من حالات الاستخدام المناسبة لهذا النوع من الأقراص جداول MergeTree غير المُكرَّرة. ومع أن نوع القرص s3 مناسب لجداول MergeTree غير المُكرَّرة، فقد تختار نوع القرص s3_plain_rewritable إذا كنت لا تحتاج إلى بيانات وصفية محلية للجدول، وكنت مستعدًا لقبول مجموعة محدودة من العمليات. وقد يكون هذا مفيدًا، على سبيل المثال، لجداول النظام.

التهيئة:

< s3_plain_rewritable > < type > s3_plain_rewritable </ type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3_plain_rewritable >

يساوي

< s3_plain_rewritable > < type > object_storage </ type > < object_storage_type > s3 </ object_storage_type > < metadata_type > plain_rewritable </ metadata_type > < endpoint > https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/clickhouse-eu-west-1.clickhouse.com/data/ </ endpoint > < use_environment_credentials > 1 </ use_environment_credentials > </ s3_plain_rewritable >

اعتبارًا من 24.5 ، أصبح بالإمكان إعداد أي قرص تخزين كائني ( s3 , azure , local ) باستخدام نوع البيانات الوصفية plain_rewritable .

​ استخدام Azure Blob Storage

MergeTree تخزين البيانات في azure_blob_storage . يمكن لمحركات الجداول من عائلةتخزين البيانات في Azure Blob Storage باستخدام قرص من النوع

بنية التهيئة:

< storage_configuration > ... < disks > < blob_storage_disk > < type > azure_blob_storage </ type > < storage_account_url > http://account.blob.core.windows.net </ storage_account_url > < container_name > container </ container_name > < account_name > account </ account_name > < account_key > pass123 </ account_key > < metadata_path > /var/lib/clickhouse/disks/blob_storage_disk/ </ metadata_path > < cache_path > /var/lib/clickhouse/disks/blob_storage_disk/cache/ </ cache_path > < skip_access_check > false </ skip_access_check > </ blob_storage_disk > </ disks > ... </ storage_configuration >

​ معلمات الاتصال

المعلمة الوصف القيمة الافتراضية storage_account_url (مطلوب) عنوان URL لحساب Azure Blob Storage. أمثلة: http://account.blob.core.windows.net أو http://azurite1:10000/devstoreaccount1 . - container_name اسم الحاوية الهدف. default-container container_already_exists يتحكم في سلوك إنشاء الحاوية:

- false : ينشئ حاوية جديدة

- true : يتصل مباشرةً بحاوية موجودة

- غير معيّن: يتحقق مما إذا كانت الحاوية موجودة وينشئها عند الحاجة -

معلمات المصادقة (سيحاول القرص جميع الطرق المتاحة بالإضافة إلى Managed Identity Credential):

المعلمة الوصف connection_string للمصادقة باستخدام سلسلة اتصال. account_name للمصادقة باستخدام Shared Key (تُستخدم مع account_key ). account_key للمصادقة باستخدام Shared Key (تُستخدم مع account_name ).

​ معلمات الحد

المعلمة الوصف s3_max_single_part_upload_size الحد الأقصى لحجم رفع كتلة واحدة إلى Blob Storage. min_bytes_for_seek الحد الأدنى لحجم نطاق يمكن إجراء seek داخله. max_single_read_retries الحد الأقصى لعدد محاولات قراءة جزء من البيانات من Blob Storage. max_single_download_retries الحد الأقصى لعدد محاولات تنزيل مخزن مؤقت قابل للقراءة من Blob Storage. thread_pool_size الحد الأقصى لعدد سلاسل التنفيذ اللازمة لإنشاء مثيلات IDiskRemote . s3_max_inflight_parts_for_one_file الحد الأقصى لعدد طلبات PUT المتزامنة لكائن واحد.

​ معلمات أخرى

المعلمة الوصف القيمة الافتراضية metadata_path مسار في نظام الملفات المحلي لتخزين ملفات البيانات الوصفية الخاصة بـ Blob Storage. /var/lib/clickhouse/disks/<disk_name>/ skip_access_check إذا كانت القيمة true ، يتم تخطي عمليات التحقق من الوصول إلى القرص أثناء بدء التشغيل. false read_resource اسم المورد لطلبات القراءة الخاصة بـ الجدولة. سلسلة فارغة (معطّل) write_resource اسم المورد لطلبات الكتابة الخاصة بـ الجدولة. سلسلة فارغة (معطّل) metadata_keep_free_space_bytes مقدار المساحة الحرة المطلوب حجزها على قرص البيانات الوصفية. -

يمكن العثور على أمثلة لإعدادات صالحة في دليل اختبارات التكامل (انظر مثلًا test_merge_tree_azure_blob_storage أو test_azure_blob_storage_zero_copy_replication ).

النسخ المتماثل من دون نسخ ليس جاهزًا لبيئات الإنتاج يكون النسخ المتماثل من دون نسخ معطّلًا افتراضيًا في ClickHouse الإصدار 22.8 وما بعده. لا يُنصح باستخدام هذه الميزة في بيئات الإنتاج.

​ استخدام مساحة تخزين HDFS (غير مدعوم)

في هذا الإعداد النموذجي:

القرص من النوع hdfs (غير مدعوم)

(غير مدعوم) توجد البيانات في hdfs://hdfs1:9000/clickhouse/

للعلم، HDFS غير مدعوم، لذلك قد تواجه بعض المشكلات عند استخدامه. إذا ظهرت أي مشكلة، فلا تتردد في تقديم طلب سحب يتضمن الإصلاح.

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < hdfs > < type > hdfs </ type > < endpoint > hdfs://hdfs1:9000/clickhouse/ </ endpoint > < skip_access_check > true </ skip_access_check > </ hdfs > < hdd > < type > local </ type > < path > / </ path > </ hdd > </ disks > < policies > < hdfs > < volumes > < main > < disk > hdfs </ disk > </ main > < external > < disk > hdd </ disk > </ external > </ volumes > </ hdfs > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

ضع في اعتبارك أن HDFS قد لا يعمل في بعض الحالات النادرة.

​ استخدام تشفير البيانات

encrypted واختيار القرص الذي ستُحفَظ عليه البيانات. يقوم قرص encrypted بتشفير جميع الملفات المكتوبة لحظيًا، وعند قراءة الملفات من قرص encrypted يفك تشفيرها تلقائيًا. لذلك يمكنك التعامل مع قرص encrypted كما لو كان قرصًا عاديًا. يمكنك تشفير البيانات المخزنة على الأقراص الخارجية S3 ، أو HDFS (غير مدعوم)، أو على قرص محلي. لتفعيل وضع التشفير، يجب عليك في ملف الإعدادات تعريف قرص من النوعواختيار القرص الذي ستُحفَظ عليه البيانات. يقوم قرصبتشفير جميع الملفات المكتوبة لحظيًا، وعند قراءة الملفات من قرصيفك تشفيرها تلقائيًا. لذلك يمكنك التعامل مع قرصكما لو كان قرصًا عاديًا.

مثال على إعدادات القرص:

< disks > < disk1 > < type > local </ type > < path > /path1/ </ path > </ disk1 > < disk2 > < type > encrypted </ type > < disk > disk1 </ disk > < path > path2/ </ path > < key > _16_ascii_chars_ </ key > </ disk2 > </ disks >

على سبيل المثال، عندما يكتب ClickHouse البيانات من أحد الجداول إلى الملف store/all_1_1_0/data.bin على disk1 ، فإن هذا الملف سيُكتَب فعليًا على القرص الفعلي في المسار /path1/store/all_1_1_0/data.bin .

وعند كتابة الملف نفسه على disk2 ، فسيُكتَب فعليًا على القرص الفعلي في المسار /path1/path2/store/all_1_1_0/data.bin بصيغة مشفّرة.

​ المعلمات المطلوبة

المعلمة النوع الوصف type String يجب ضبطه على encrypted لإنشاء قرص مُشفَّر. disk String نوع القرص المستخدم في طبقة التخزين الأساسية. key Uint64 المفتاح المستخدم للتشفير وفك التشفير. يمكن تحديده بصيغة سداسية عشرية باستخدام key_hex . ويمكن تحديد عدة مفاتيح باستخدام السمة id .

​ المعلمات الاختيارية

المعلمة النوع الافتراضي الوصف path String الدليل الجذر المسار على القرص الذي ستُحفَظ فيه البيانات. current_key_id String - معرّف المفتاح المستخدم للتشفير. ويمكن استخدام جميع المفاتيح المحددة لفك التشفير. algorithm Enum AES_128_CTR خوارزمية التشفير. الخيارات:

- AES_128_CTR (مفتاح بحجم 16 بايت)

- AES_192_CTR (مفتاح بحجم 24 بايت)

- AES_256_CTR (مفتاح بحجم 32 بايت)

مثال على تهيئة القرص:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < disk_s3 > < type > s3 </ type > < endpoint > ... </ disk_s3 > < disk_s3_encrypted > < type > encrypted </ type > < disk > disk_s3 </ disk > < algorithm > AES_128_CTR </ algorithm > < key_hex id = "0" > 00112233445566778899aabbccddeeff </ key_hex > < key_hex id = "1" > ffeeddccbbaa99887766554433221100 </ key_hex > < current_key_id > 1 </ current_key_id > </ disk_s3_encrypted > </ disks > </ storage_configuration > </ clickhouse >

​ استخدام ذاكرة التخزين المؤقت المحلية

يمكن تهيئة ذاكرة تخزين مؤقت محلية فوق الأقراص في إعدادات التخزين بدءًا من الإصدار 22.3. بالنسبة إلى الإصدارات من 22.3 إلى 22.7، لا تكون ذاكرة التخزين المؤقت مدعومة إلا لنوع القرص s3 . وبالنسبة إلى الإصدارات >= 22.8، تكون ذاكرة التخزين المؤقت مدعومة لأي نوع من الأقراص: S3 وAzure وLocal وEncrypted وغيرها. بالنسبة إلى الإصدارات >= 23.5، لا تكون ذاكرة التخزين المؤقت مدعومة إلا لأنواع الأقراص البعيدة: S3 وAzure وHDFS (غير مدعوم). تستخدم ذاكرة التخزين المؤقت سياسة LRU .

مثال على الإعداد للإصدارات الأحدث من 22.8 أو المساوية له:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3 > < type > s3 </ type > < endpoint > ... </ endpoint > ... s3 configuration ... </ s3 > < cache > < type > cache </ type > < disk > s3 </ disk > < path > /s3_cache/ </ path > < max_size > 10Gi </ max_size > </ cache > </ disks > < policies > < s3_cache > < volumes > < main > < disk > cache </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_cache > < policies > </ storage_configuration >

مثال على إعدادات الإصدارات الأقدم من 22.8:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < s3 > < type > s3 </ type > < endpoint > ... </ endpoint > ... s3 configuration ... < data_cache_enabled > 1 </ data_cache_enabled > < data_cache_max_size > 10737418240 </ data_cache_max_size > </ s3 > </ disks > < policies > < s3_cache > < volumes > < main > < disk > s3 </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_cache > < policies > </ storage_configuration >

إعدادات تهيئة القرص لـ File Cache:

يجب تعريف هذه الإعدادات في قسم تهيئة القرص.

المعلمة النوع القيمة الافتراضية الوصف path String - مطلوب. المسار إلى الدليل الذي سيُخزَّن فيه التخزين المؤقت. max_size Size - مطلوب. الحجم الأقصى للتخزين المؤقت بالبايت أو بصيغة مقروءة (مثل 10Gi ). تُزال الملفات وفق سياسة LRU عند بلوغ الحد الأقصى. ويدعم التنسيقات ki و Mi و Gi (منذ v22.10). cache_on_write_operations Boolean false يفعّل التخزين المؤقت بالكتابة المباشرة لاستعلامات INSERT وعمليات الدمج في الخلفية. ويمكن تجاوز هذا الإعداد لكل query باستخدام enable_filesystem_cache_on_write_operations . enable_filesystem_query_cache_limit Boolean false يفعّل حدود حجم التخزين المؤقت لكل query استنادًا إلى max_query_cache_size . enable_cache_hits_threshold Boolean false عند تفعيله، لا تُخزَّن البيانات مؤقتًا إلا بعد قراءتها عدة مرات. cache_hits_threshold Integer 0 عدد عمليات القراءة المطلوبة قبل تخزين البيانات مؤقتًا (يتطلب enable_cache_hits_threshold ). enable_bypass_cache_with_threshold Boolean false يتجاوز التخزين المؤقت لنطاقات القراءة الكبيرة. bypass_cache_threshold Size 256Mi حجم نطاق القراءة الذي يؤدي إلى تجاوز التخزين المؤقت (يتطلب enable_bypass_cache_with_threshold ). max_file_segment_size Size 8Mi الحجم الأقصى لملف تخزين مؤقت واحد بالبايت أو بصيغة مقروءة. max_elements Integer 10000000 الحد الأقصى لعدد ملفات التخزين المؤقت. load_metadata_threads Integer 16 عدد الخيوط المستخدمة لتحميل البيانات الوصفية للتخزين المؤقت عند بدء التشغيل. use_split_cache Boolean false يستخدم فصل الملفات إلى system/data. split_cache_ratio Double 0.1 نسبة مقطع النظام إلى الحجم الإجمالي للتخزين المؤقت في split_cache.

ملاحظة: تدعم قيم الحجم وحدات مثل ki و Mi و Gi وغيرها (مثل 10Gi ).

​ إعدادات الاستعلام/الملف التعريفي لـ File Cache

الإعداد النوع القيمة الافتراضية الوصف enable_filesystem_cache Boolean true يفعّل/يعطّل استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لكل استعلام، حتى عند استخدام نوع القرص cache . read_from_filesystem_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache Boolean false عند تفعيله، تُستخدم ذاكرة التخزين المؤقت فقط إذا كانت البيانات موجودة؛ أما البيانات الجديدة فلن تُخزَّن مؤقتًا. enable_filesystem_cache_on_write_operations Boolean false (Cloud: true ) يفعّل التخزين المؤقت بالكتابة المباشرة. ويتطلب cache_on_write_operations في إعدادات cache . enable_filesystem_cache_log Boolean false يفعّل تسجيلًا تفصيليًا لاستخدام ذاكرة التخزين المؤقت في system.filesystem_cache_log . filesystem_cache_allow_background_download Boolean true يسمح بإكمال المقاطع التي نُزِّلت جزئيًا في الخلفية. عطّله للإبقاء على التنزيلات ضمن الاستعلام/الجلسة الحالية بدلًا من متابعتها في الخلفية. max_query_cache_size Size false الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت لكل استعلام. ويتطلب enable_filesystem_query_cache_limit في إعدادات cache . filesystem_cache_skip_download_if_exceeds_per_query_cache_write_limit Boolean true يحدد السلوك عند بلوغ max_query_cache_size :

- true : يوقف تنزيل البيانات الجديدة

- false : يزيل البيانات القديمة لإفساح المجال للبيانات الجديدة

تتوافق إعدادات تهيئة cache وإعدادات استعلام cache مع أحدث إصدار من ClickHouse، وقد لا تكون بعض هذه الميزات مدعومة في الإصدارات الأقدم.

​ جداول النظام لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

اسم الجدول الوصف المتطلبات system.filesystem_cache يعرض الحالة الحالية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات. لا توجد system.filesystem_cache_log يوفّر إحصاءات مفصّلة عن استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لكل استعلام. يتطلب enable_filesystem_cache_log = true

​ أوامر ذاكرة التخزين المؤقت

SYSTEM CLEAR|DROP FILESYSTEM CACHE (<cache_name>) (ON CLUSTER) — ON CLUSTER

هذا الأمر مدعوم فقط عند عدم تحديد <cache_name>

SHOW FILESYSTEM CACHES

اعرض قائمة بذاكرات التخزين المؤقت لنظام الملفات التي تم إعدادها على الخادم. (في الإصدارات الأقدم من 22.8 أو المساوية له، يكون اسم الأمر SHOW CACHES )

Query SHOW FILESYSTEM CACHES

Response ┌─Caches────┐ │ s3_cache │ └───────────┘

DESCRIBE FILESYSTEM CACHE '<cache_name>'

اعرض إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات وبعض الإحصاءات العامة لذاكرة تخزين مؤقت محددة. يمكن أخذ اسم ذاكرة التخزين المؤقت من الأمر SHOW FILESYSTEM CACHES . (بالنسبة إلى الإصدارات الأقدم أو المساوية لـ 22.8 ، يُسمّى الأمر DESCRIBE CACHE )

Query DESCRIBE FILESYSTEM CACHE 's3_cache'

Response ┌────max_size─┬─max_elements─┬─max_file_segment_size─┬─boundary_alignment─┬─cache_on_write_operations─┬─cache_hits_threshold─┬─current_size─┬─current_elements─┬─path───────┬─background_download_threads─┬─enable_bypass_cache_with_threshold─┐ │ 10000000000 │ 1048576 │ 104857600 │ 4194304 │ 1 │ 0 │ 3276 │ 54 │ /s3_cache/ │ 2 │ 0 │ └─────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

مقاييس ذاكرة التخزين المؤقت الحالية مقاييس ذاكرة التخزين المؤقت غير المتزامنة أحداث profile لذاكرة التخزين المؤقت FilesystemCacheSize FilesystemCacheBytes CachedReadBufferReadFromSourceBytes , CachedReadBufferReadFromCacheBytes FilesystemCacheElements FilesystemCacheFiles CachedReadBufferReadFromSourceMicroseconds , CachedReadBufferReadFromCacheMicroseconds CachedReadBufferCacheWriteBytes , CachedReadBufferCacheWriteMicroseconds CachedWriteBufferCacheWriteBytes , CachedWriteBufferCacheWriteMicroseconds

​ استخدام تخزين Web الثابت (للقراءة فقط)

ATTACH TABLE (انظر المثال أدناه). ولا يُستخدم القرص المحلي فعليًا، إذ يؤدي كل استعلام SELECT إلى طلب http لجلب البيانات المطلوبة. وسيؤدي أي تعديل في بيانات الجدول إلى استثناء، أي إن الأنواع التالية من الاستعلامات غير مسموح بها: ALTER TABLE , RENAME TABLE , DETACH TABLE و clickhouse-static-files-uploader ، تُعِدّ دليل بيانات لجدول معيّن ( SELECT data_paths FROM system.tables WHERE name = 'table_name' ). ولكل جدول تحتاج إليه، ستحصل على دليل من الملفات. ويمكن رفع هذه الملفات إلى، على سبيل المثال، خادم ويب يقدّم ملفات ثابتة. بعد هذا الإعداد، يمكنك تحميل هذا الجدول إلى أي خادم ClickHouse باستخدام DiskWeb . هذا قرص للقراءة فقط. تُقرأ بياناته فقط ولا تُعدَّل مطلقًا. يُحمَّل جدول جديد إلى هذا القرص عبر استعلام(انظر المثال أدناه). ولا يُستخدم القرص المحلي فعليًا، إذ يؤدي كل استعلامإلى طلبلجلب البيانات المطلوبة. وسيؤدي أي تعديل في بيانات الجدول إلى استثناء، أي إن الأنواع التالية من الاستعلامات غير مسموح بها: CREATE TABLE TRUNCATE TABLE . يمكن استخدام تخزين Web لأغراض القراءة فقط. ومن أمثلة استخدامه استضافة بيانات نموذجية أو ترحيل البيانات. توجد أداة باسم، تُعِدّ دليل بيانات لجدول معيّن (). ولكل جدول تحتاج إليه، ستحصل على دليل من الملفات. ويمكن رفع هذه الملفات إلى، على سبيل المثال، خادم ويب يقدّم ملفات ثابتة. بعد هذا الإعداد، يمكنك تحميل هذا الجدول إلى أي خادم ClickHouse باستخدام

في هذا الإعداد النموذجي:

القرص من النوع web

تُستضاف البيانات على http://nginx:80/test1/

يُستخدم cache على التخزين المحلي

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < web > < type > web </ type > < endpoint > http://nginx:80/test1/ </ endpoint > </ web > < cached_web > < type > cache </ type > < disk > web </ disk > < path > cached_web_cache/ </ path > < max_size > 100000000 </ max_size > </ cached_web > </ disks > < policies > < web > < volumes > < main > < disk > web </ disk > </ main > </ volumes > </ web > < cached_web > < volumes > < main > < disk > cached_web </ disk > </ main > </ volumes > </ cached_web > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

يمكن أيضًا تهيئة التخزين مؤقتًا داخل استعلام، إذا لم يكن من المتوقّع استخدام مجموعة بيانات الويب بشكل معتاد، فراجع التهيئة الديناميكية وتجاوز تحرير ملف التكوين. تتم استضافة مجموعة بيانات تجريبية على GitHub. ولإعداد جداولك الخاصة لتخزين الويب، راجع الأداة clickhouse-static-files-uploader

في استعلام ATTACH TABLE هذا، يطابق UUID المقدَّم اسم دليل البيانات، وتكون نقطة النهاية هي URL الخاص بمحتوى GitHub الخام.

ATTACH TABLE uk_price_paid UUID 'cf712b4f-2ca8-435c-ac23-c4393efe52f7' ( price UInt32, date Date , postcode1 LowCardinality(String), postcode2 LowCardinality(String), type Enum8( 'other' = 0 , 'terraced' = 1 , 'semi-detached' = 2 , 'detached' = 3 , 'flat' = 4 ), is_new UInt8, duration Enum8( 'unknown' = 0 , 'freehold' = 1 , 'leasehold' = 2 ), addr1 String, addr2 String, street LowCardinality(String), locality LowCardinality(String), town LowCardinality(String), district LowCardinality(String), county LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2) SETTINGS disk = disk ( type = web, endpoint = 'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/web-tables-demo/main/web/' );

مثال اختبار جاهز. تحتاج إلى إضافة هذا الإعداد إلى config:

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < web > < type > web </ type > < endpoint > https://clickhouse-datasets.s3.yandex.net/disk-with-static-files-tests/test-hits/ </ endpoint > </ web > </ disks > < policies > < web > < volumes > < main > < disk > web </ disk > </ main > </ volumes > </ web > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

ثم نفّذ الاستعلام التالي:

ATTACH TABLE test_hits UUID '1ae36516-d62d-4218-9ae3-6516d62da218' ( WatchID UInt64, JavaEnable UInt8, Title String, GoodEvent Int16, EventTime DateTime , EventDate Date , CounterID UInt32, ClientIP UInt32, ClientIP6 FixedString( 16 ), RegionID UInt32, UserID UInt64, CounterClass Int8, OS UInt8, UserAgent UInt8, URL String, Referer String, URLDomain String, RefererDomain String, Refresh UInt8, IsRobot UInt8, RefererCategories Array (UInt16), URLCategories Array (UInt16), URLRegions Array (UInt32), RefererRegions Array (UInt32), ResolutionWidth UInt16, ResolutionHeight UInt16, ResolutionDepth UInt8, FlashMajor UInt8, FlashMinor UInt8, FlashMinor2 String, NetMajor UInt8, NetMinor UInt8, UserAgentMajor UInt16, UserAgentMinor FixedString( 2 ), CookieEnable UInt8, JavascriptEnable UInt8, IsMobile UInt8, MobilePhone UInt8, MobilePhoneModel String, Params String, IPNetworkID UInt32, TraficSourceID Int8, SearchEngineID UInt16, SearchPhrase String, AdvEngineID UInt8, IsArtifical UInt8, WindowClientWidth UInt16, WindowClientHeight UInt16, ClientTimeZone Int16, ClientEventTime DateTime , SilverlightVersion1 UInt8, SilverlightVersion2 UInt8, SilverlightVersion3 UInt32, SilverlightVersion4 UInt16, PageCharset String, CodeVersion UInt32, IsLink UInt8, IsDownload UInt8, IsNotBounce UInt8, FUniqID UInt64, HID UInt32, IsOldCounter UInt8, IsEvent UInt8, IsParameter UInt8, DontCountHits UInt8, WithHash UInt8, HitColor FixedString( 1 ), UTCEventTime DateTime , Age UInt8, Sex UInt8, Income UInt8, Interests UInt16, Robotness UInt8, GeneralInterests Array (UInt16), RemoteIP UInt32, RemoteIP6 FixedString( 16 ), WindowName Int32, OpenerName Int32, HistoryLength Int16, BrowserLanguage FixedString( 2 ), BrowserCountry FixedString( 2 ), SocialNetwork String, SocialAction String, HTTPError UInt16, SendTiming Int32, DNSTiming Int32, ConnectTiming Int32, ResponseStartTiming Int32, ResponseEndTiming Int32, FetchTiming Int32, RedirectTiming Int32, DOMInteractiveTiming Int32, DOMContentLoadedTiming Int32, DOMCompleteTiming Int32, LoadEventStartTiming Int32, LoadEventEndTiming Int32, NSToDOMContentLoadedTiming Int32, FirstPaintTiming Int32, RedirectCount Int8, SocialSourceNetworkID UInt8, SocialSourcePage String, ParamPrice Int64, ParamOrderID String, ParamCurrency FixedString( 3 ), ParamCurrencyID UInt16, GoalsReached Array (UInt32), OpenstatServiceName String, OpenstatCampaignID String, OpenstatAdID String, OpenstatSourceID String, UTMSource String, UTMMedium String, UTMCampaign String, UTMContent String, UTMTerm String, FromTag String, HasGCLID UInt8, RefererHash UInt64, URLHash UInt64, CLID UInt32, YCLID UInt64, ShareService String, ShareURL String, ShareTitle String, ParsedParams Nested( Key1 String, Key2 String, Key3 String, Key4 String, Key5 String, ValueDouble Float64), IslandID FixedString( 16 ), RequestNum UInt32, RequestTry UInt8 ) ENGINE = MergeTree() PARTITION BY toYYYYMM(EventDate) ORDER BY (CounterID, EventDate, intHash32(UserID)) SAMPLE BY intHash32(UserID) SETTINGS storage_policy = 'web' ;

​ المعلمات المطلوبة

Parameter Description type web . وإلا فلن يتم إنشاء القرص. endpoint عنوان URL لنقطة النهاية بتنسيق path . ويجب أن يتضمن عنوان URL لنقطة النهاية مسار جذر لتخزين البيانات التي رُفعت إليه.

​ المعلمات الاختيارية

المعلمة الوصف القيمة الافتراضية min_bytes_for_seek الحد الأدنى لعدد البايتات لاستخدام عملية seek بدلًا من القراءة التسلسلية 1 MB remote_fs_read_backoff_threashold الحد الأقصى لوقت الانتظار عند محاولة قراءة البيانات من القرص البعيد 10000 ثانية remote_fs_read_backoff_max_tries الحد الأقصى لعدد محاولات القراءة باستخدام backoff 5

DB:Exception Unreachable URL ، فيمكنك محاولة ضبط الإعدادات التالية: إذا فشل استعلام مع الاستثناء، فيمكنك محاولة ضبط الإعدادات التالية: http_connection_timeout ، و http_receive_timeout ، و keep_alive_timeout

للحصول على الملفات المراد رفعها، شغّل: clickhouse static-files-disk-uploader --metadata-path <path> --output-dir <dir> (يمكن العثور على --metadata-path في الاستعلام SELECT data_paths FROM system.tables WHERE name = 'table_name' ).

عند تحميل الملفات عبر endpoint ، يجب تحميلها إلى المسار <endpoint>/store/ ، لكن يجب أن يحتوي config على endpoint فقط.

إذا تعذر الوصول إلى URL عند تحميل القرص أثناء بدء الخادم للجداول، فستُلتقط جميع الأخطاء. وإذا حدثت أخطاء في هذه الحالة، فيمكن إعادة تحميل الجداول (لتصبح مرئية) عبر DETACH TABLE table_name -> ATTACH TABLE table_name . وإذا جرى تحميل البيانات الوصفية بنجاح عند بدء تشغيل الخادم، فستكون الجداول متاحة مباشرةً.

استخدم الإعداد http_max_single_read_retries لتقييد الحد الأقصى لعدد retries أثناء عملية قراءة HTTP واحدة.

​ النسخ المتماثل دون نسخ (غير جاهز لبيئة الإنتاج)

يمكن استخدام النسخ المتماثل دون نسخ، لكنه غير موصى به، مع الأقراص S3 و HDFS (غير مدعومة). ويعني النسخ المتماثل دون نسخ أنه إذا كانت البيانات مخزنة عن بُعد على عدة أجهزة وتحتاج إلى المزامنة، فلا تُنسخ متماثلًا إلا البيانات الوصفية (مسارات أجزاء البيانات)، وليس البيانات نفسها.