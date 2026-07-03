Contiene información sobre los ajustes de las tablas AzureQueue. Está disponible a partir de la versión
Descripción
24.10 del servidor.
Columnas
database(String) — Base de datos de la tabla con el engine AzureQueue.
table(String) — Nombre de la tabla con el engine AzureQueue.
name(String) — Nombre del ajuste.
value(String) — Valor del ajuste.
type(String) — Tipo de ajuste (valor de cadena específico de la implementación).
changed(UInt8) — 1 si el ajuste se definió explícitamente en la configuración o se cambió explícitamente.
description(String) — Descripción del ajuste.
alterable(UInt8) — Indica si el usuario actual puede cambiar el ajuste mediante ALTER TABLE MODIFY SETTING: 0 — El usuario actual no puede cambiar el ajuste, 1 — El usuario actual puede cambiar el ajuste.