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Descripción

Contiene información sobre los ajustes de las tablas AzureQueue. Está disponible a partir de la versión 24.10 del servidor.

Columnas

  • database (String) — Base de datos de la tabla con el engine AzureQueue.
  • table (String) — Nombre de la tabla con el engine AzureQueue.
  • name (String) — Nombre del ajuste.
  • value (String) — Valor del ajuste.
  • type (String) — Tipo de ajuste (valor de cadena específico de la implementación).
  • changed (UInt8) — 1 si el ajuste se definió explícitamente en la configuración o se cambió explícitamente.
  • description (String) — Descripción del ajuste.
  • alterable (UInt8) — Indica si el usuario actual puede cambiar el ajuste mediante ALTER TABLE MODIFY SETTING: 0 — El usuario actual no puede cambiar el ajuste, 1 — El usuario actual puede cambiar el ajuste.
Última modificación el 3 de julio de 2026