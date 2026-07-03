Contiene información sobre cada réplica de las bases de datos Replicated.
Descripción
Columnas
database(String) — El nombre de la base de datos Replicated.
is_readonly(UInt8) — Indica si la réplica de la base de datos está en modo de solo lectura.
max_log_ptr(Int32) — Número máximo de entrada en el registro de actividad general.
replica_name(String) — Nombre de la réplica en ClickHouse Keeper.
replica_path(String) — Ruta de los datos de la réplica en ClickHouse Keeper.
zookeeper_path(String) — Ruta de los datos de la base de datos en ClickHouse Keeper.
shard_name(String) — El nombre del segmento en el clúster.
log_ptr(Int32) — Número máximo de entrada en el registro de actividad general que la réplica copió en su cola de ejecución, más uno.
total_replicas(UInt32) — El número total de réplicas conocidas de esta base de datos.
zookeeper_exception(String) — El último mensaje de excepción, obtenido si el error se produjo al recuperar la información de ClickHouse Keeper.
is_session_expired(UInt8) — La sesión con ClickHouse Keeper ha expirado. Básicamente es lo mismo que
is_readonly.
Ejemplo
SELECT * FROM system.database_replicas FORMAT Vertical;
Fila 1:
──────
database: db_2
is_readonly: 0
max_log_ptr: 2
replica_name: replica1
replica_path: /test/db_2/replicas/shard1|replica1
zookeeper_path: /test/db_2
shard_name: shard1
log_ptr: 2
total_replicas: 1
zookeeper_exception:
is_session_expired: 0