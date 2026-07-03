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Descripción

Contiene información sobre cada réplica de las bases de datos Replicated.

Columnas

  • database (String) — El nombre de la base de datos Replicated.
  • is_readonly (UInt8) — Indica si la réplica de la base de datos está en modo de solo lectura.
  • max_log_ptr (Int32) — Número máximo de entrada en el registro de actividad general.
  • replica_name (String) — Nombre de la réplica en ClickHouse Keeper.
  • replica_path (String) — Ruta de los datos de la réplica en ClickHouse Keeper.
  • zookeeper_path (String) — Ruta de los datos de la base de datos en ClickHouse Keeper.
  • shard_name (String) — El nombre del segmento en el clúster.
  • log_ptr (Int32) — Número máximo de entrada en el registro de actividad general que la réplica copió en su cola de ejecución, más uno.
  • total_replicas (UInt32) — El número total de réplicas conocidas de esta base de datos.
  • zookeeper_exception (String) — El último mensaje de excepción, obtenido si el error se produjo al recuperar la información de ClickHouse Keeper.
  • is_session_expired (UInt8) — La sesión con ClickHouse Keeper ha expirado. Básicamente es lo mismo que is_readonly.

Ejemplo

Última modificación el 3 de julio de 2026