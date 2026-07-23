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Descripción

Contiene información sobre todos los ajustes de la caché del sistema de archivos

Columnas

  • cache_name (String) — Nombre de la caché
  • path (String) — Ruta del directorio de la caché
  • max_size (UInt64) — Tamaño máximo de la caché
  • max_elements (UInt64) — Número máximo de elementos de la caché, p. ej., segmentos de archivo (limita el número de archivos en el sistema de archivos)
  • max_file_segment_size (UInt64) — Tamaño máximo de un solo segmento de archivo
  • boundary_alignment (UInt64) — Alineación de los segmentos de archivo
  • cache_on_write_operations (UInt8) — Habilita la caché write-through (caché en INSERT y MERGE)
  • cache_policy (String) — Política de expulsión de la caché
  • slru_size_ratio (Float64) — Relación de tamaño en la política de caché SLRU entre elementos protegidos y elementos en observación
  • background_download_threads (UInt64) — Número de hilos de descarga en segundo plano. El valor 0 deshabilita la descarga en segundo plano
  • background_download_queue_size_limit (UInt64) — Tamaño de la cola de descarga en segundo plano. El valor 0 deshabilita la descarga en segundo plano
  • background_download_max_file_segment_size (UInt64) — Tamaño máximo que puede descargarse en segundo plano
  • load_metadata_threads (UInt64) — Número máximo de hilos usados para cargar los metadatos de la caché al iniciar el servidor
  • load_metadata_asynchronously (UInt8) — Habilita la carga asíncrona de metadatos al iniciar el servidor
  • keep_free_space_size_ratio (Float64) — Proporción de espacio libre que la caché intentará mantener en segundo plano
  • keep_free_space_elements_ratio (Float64) — Proporción de elementos libres que la caché intentará mantener en segundo plano
  • keep_free_space_remove_batch (UInt64) — Tamaño del lote de eliminación de elementos de la caché realizado por el hilo en segundo plano que mantiene la proporción de espacio libre y elementos libres
  • invalidated_entries_cleanup_interval_ms (UInt64) — Intervalo de inactividad, en milisegundos, de la tarea en segundo plano que purga las entradas invalidadas (eliminadas de forma diferida) de la cola de prioridad
  • invalidated_entries_cleanup_threshold (UInt64) — Número de entradas invalidadas acumuladas en la cola de prioridad que desencadena su eliminación en segundo plano
  • invalidated_entries_cleanup_remove_batch (UInt64) — Número máximo de entradas invalidadas de la cola de prioridad que se eliminan con un único bloqueo de escritura por iteración en segundo plano
  • enable_filesystem_query_cache_limit (UInt8) — Habilita la limitación del tamaño máximo de la caché que puede escribirse durante una consulta
  • cache_hits_threshold (UInt64) — Configuración obsoleta
  • enable_bypass_cache_with_threshold (UInt8) — Sin documentar. No se recomienda su uso
  • bypass_cache_threshold (UInt64) — Sin documentar. No se recomienda su uso
  • write_cache_per_user_id_directory (UInt8) — Configuración interna de ClickHouse Cloud
  • allow_dynamic_cache_resize (UInt8) — Permite el redimensionamiento dinámico de la caché del sistema de archivos
  • max_size_ratio_to_total_space (Float64) — Proporción de max_size con respecto al espacio total en disco
  • skip_cache_on_disk_failure (UInt8) — Si es true, omite silenciosamente las operaciones de la caché del sistema de archivos ante errores de E/S de disco. Si es false (valor predeterminado), los errores de E/S de disco se propagan como fallos de inicio.
  • use_split_cache (UInt8) — Utiliza la separación de archivos para system/data.
  • split_cache_ratio (Float64) — Proporción del segmento system con respecto al tamaño total de la caché para split_cache.
  • overcommit_eviction_evict_step (UInt64) — Paso de expulsión en bytes para la política de expulsión por overcommit. Se usa para la configuración keep_free_space_*_ratio
  • check_cache_probability (Float64) — Funciona solo en compilaciones de debug o con sanitizador. Comprueba la integridad de la caché recorriéndola por completo y verificando el estado de cada elemento de la caché
  • expose_prometheus_eviction_metrics (UInt8) — Expone métricas de Prometheus para la actividad de expulsión de la caché del sistema de archivos (filesystem_cache_evictions_total etc.). Está desactivado de forma predeterminada. Se puede activar o desactivar en tiempo de ejecución mediante SYSTEM RELOAD CONFIG.
  • expose_prometheus_eviction_metrics_per_user (UInt8) — Además, expone métricas de expulsión por ID de usuario. Requiere expose_prometheus_eviction_metrics. La cardinalidad aumenta con la cantidad de usuarios distintos que realizan expulsiones.
  • is_initialized (UInt8) — Indica si la caché se inicializó correctamente
  • current_size (UInt64) — Tamaño actual de la caché
  • current_elements_num (UInt64) — Número actual de elementos de la caché (segmentos de archivo)
Última modificación el 23 de julio de 2026