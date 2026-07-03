Skip to main content

Descripción

Contiene el estado en memoria de los metadatos de AzureQueue y las filas que se están procesando actualmente por archivo.

Columnas

  • zookeeper_path (String) — Ruta en ZooKeeper a los metadatos
  • file_path (String) — Ruta del archivo que se está procesando
  • file_name (String) — Nombre del archivo que se está procesando
  • rows_processed (UInt64) — Número de filas procesadas actualmente
  • status (String) — Estado del procesamiento: Processed, Processing, Failed
  • processing_start_time (Nullable(DateTime)) — Hora a la que comenzó el procesamiento del archivo
  • processing_end_time (Nullable(DateTime)) — Hora a la que finalizó el procesamiento del archivo
  • exception (String) — Excepción que ocurrió durante el procesamiento
Última modificación el 3 de julio de 2026