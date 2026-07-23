Esta tabla contiene métricas de histograma que pueden calcularse al instante y exportarse en formato Prometheus. Siempre está actualizada.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Esta tabla contiene métricas de histograma que se pueden calcular de forma instantánea y exportar en formato Prometheus. Siempre está actualizada. Reemplaza a system.latency_log , que está obsoleto.

metric (String) — Nombre de la métrica.

(String) — Nombre de la métrica. value (Float64) — Valor de la métrica.

(Float64) — Valor de la métrica. description (String) — Descripción de la métrica.

(String) — Descripción de la métrica. labels (Map(String, String)) — Etiquetas de la métrica.

Aliases:

name — Alias de metric .

Puede usar una consulta como esta para exportar todas las métricas de histograma en formato Prometheus.

SELECT metric AS name , toFloat64( value ) AS value , description AS help, labels, 'histogram' AS type FROM system . histogram_metrics FORMAT Prometheus

​ Descripción de métricas

Métrica Descripción keeper_response_time_ms_bucket El tiempo de respuesta de Keeper, en milisegundos. keeper_client_queue_duration_milliseconds_bucket Tiempo que las solicitudes pasan esperando a ser encoladas y en la cola antes de ser procesadas por el client de Keeper, en milisegundos. keeper_receive_request_time_milliseconds_bucket Tiempo para recibir y analizar una solicitud del client en el controlador TCP de Keeper, en milisegundos. keeper_dispatcher_requests_queue_time_milliseconds_bucket Tiempo que una solicitud pasa en la cola de solicitudes del despachador de Keeper, en milisegundos. keeper_write_pre_commit_time_milliseconds_bucket Tiempo para preprocesar una solicitud de escritura antes del commit de Raft, en milisegundos. keeper_write_commit_time_milliseconds_bucket Tiempo para procesar una solicitud de escritura después del commit de Raft, en milisegundos. keeper_dispatcher_responses_queue_time_milliseconds_bucket Tiempo que una respuesta pasa en la cola de respuestas del despachador de Keeper, en milisegundos. keeper_send_response_time_milliseconds_bucket Tiempo para enviar una respuesta al client en el controlador TCP de Keeper (incluye encolado y escritura en el socket), en milisegundos. keeper_read_wait_for_write_time_milliseconds_bucket Tiempo que una solicitud de lectura espera a que se complete la solicitud de escritura de la que depende, en milisegundos. keeper_read_process_time_milliseconds_bucket Tiempo para procesar una solicitud de lectura en Keeper, en milisegundos. keeper_batch_size_elements_bucket Tamaño del lote enviado a Raft, en elementos. keeper_batch_size_bytes_bucket Tamaño del lote enviado a Raft, en bytes. filesystem_cache_evicted_segment_hits_bucket Distribución del recuento de aciertos de caché en los segmentos de archivo en el momento de su expulsión, etiquetada por nombre de la caché. filesystem_cache_evicted_segment_size_bytes_bucket Distribución de los tamaños en bytes de los segmentos de archivo expulsados, etiquetada por nombre de la caché. filesystem_cache_evicted_segment_hits_by_user_bucket Distribución del recuento de aciertos de caché en los segmentos de archivo expulsados, etiquetada por nombre de la caché e ID de usuario. filesystem_cache_evicted_segment_size_bytes_by_user_bucket Distribución de los tamaños en bytes de los segmentos de archivo expulsados, etiquetada por nombre de la caché e ID de usuario.

​ Véase también