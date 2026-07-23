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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Esta tabla contiene métricas de histograma que se pueden calcular de forma instantánea y exportar en formato Prometheus. Siempre está actualizada. Reemplaza a system.latency_log, que está obsoleto.

Columnas

  • metric (String) — Nombre de la métrica.
  • value (Float64) — Valor de la métrica.
  • description (String) — Descripción de la métrica.
  • labels (Map(String, String)) — Etiquetas de la métrica.
Aliases:
  • name — Alias de metric.

Ejemplo

Puede usar una consulta como esta para exportar todas las métricas de histograma en formato Prometheus.

Descripción de métricas

Véase también

Última modificación el 23 de julio de 2026