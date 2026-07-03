Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Contiene información sobre los fetch en segundo plano que se están ejecutando actualmente.
Descripción
Columnas
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla.
elapsed(Float64) — El tiempo transcurrido (en segundos) desde que comenzaron las operaciones de fetch en segundo plano actualmente en ejecución.
progress(Float64) — El porcentaje de trabajo completado, de 0 a 1.
result_part_name(String) — Nombre de la parte que se formará como resultado de las operaciones de fetch en segundo plano actualmente en ejecución.
result_part_path(String) — Ruta absoluta a la parte que se formará como resultado de las operaciones de fetch en segundo plano actualmente en ejecución.
partition_id(String) — ID de la partición.
total_size_bytes_compressed(UInt64) — El tamaño total (en bytes) de los datos comprimidos en la parte resultante.
bytes_read_compressed(UInt64) — La cantidad de bytes comprimidos leídos de la parte resultante.
source_replica_path(String) — Ruta absoluta a la réplica de origen.
source_replica_hostname(String) — Hostname de la réplica de origen.
source_replica_port(UInt16) — Número de puerto de la réplica de origen.
interserver_scheme(String) — Nombre del esquema de comunicación entre servidores.
URI(String) — Identificador uniforme de recursos.
to_detached(UInt8) — El indicador señala si la operación de fetch en segundo plano actualmente en ejecución se realiza mediante la expresión TO DETACHED.
thread_id(UInt64) — Identificador del hilo.
Ejemplo
SELECT * FROM system.replicated_fetches LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: default
table: t
elapsed: 7.243039876
progress: 0.41832135995612835
result_part_name: all_0_0_0
result_part_path: /var/lib/clickhouse/store/700/70080a04-b2de-4adf-9fa5-9ea210e81766/all_0_0_0/
partition_id: all
total_size_bytes_compressed: 1052783726
bytes_read_compressed: 440401920
source_replica_path: /clickhouse/test/t/replicas/1
source_replica_hostname: node1
source_replica_port: 9009
interserver_scheme: http
URI: http://node1:9009/?endpoint=DataPartsExchange%3A%2Fclickhouse%2Ftest%2Ft%2Freplicas%2F1&part=all_0_0_0&client_protocol_version=4&compress=false
to_detached: 0
thread_id: 54