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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Contiene información sobre los fetch en segundo plano que se están ejecutando actualmente.

Columnas

  • database (String) — Nombre de la base de datos.
  • table (String) — Nombre de la tabla.
  • elapsed (Float64) — El tiempo transcurrido (en segundos) desde que comenzaron las operaciones de fetch en segundo plano actualmente en ejecución.
  • progress (Float64) — El porcentaje de trabajo completado, de 0 a 1.
  • result_part_name (String) — Nombre de la parte que se formará como resultado de las operaciones de fetch en segundo plano actualmente en ejecución.
  • result_part_path (String) — Ruta absoluta a la parte que se formará como resultado de las operaciones de fetch en segundo plano actualmente en ejecución.
  • partition_id (String) — ID de la partición.
  • total_size_bytes_compressed (UInt64) — El tamaño total (en bytes) de los datos comprimidos en la parte resultante.
  • bytes_read_compressed (UInt64) — La cantidad de bytes comprimidos leídos de la parte resultante.
  • source_replica_path (String) — Ruta absoluta a la réplica de origen.
  • source_replica_hostname (String) — Hostname de la réplica de origen.
  • source_replica_port (UInt16) — Número de puerto de la réplica de origen.
  • interserver_scheme (String) — Nombre del esquema de comunicación entre servidores.
  • URI (String) — Identificador uniforme de recursos.
  • to_detached (UInt8) — El indicador señala si la operación de fetch en segundo plano actualmente en ejecución se realiza mediante la expresión TO DETACHED.
  • thread_id (UInt64) — Identificador del hilo.

Ejemplo

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026