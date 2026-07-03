hostname(LowCardinality(String)) — Nombre del host
event_date(Date) — Fecha del evento de escritura de esta fila de log
event_time(DateTime) — Hora del evento de escritura de esta fila de log
database(String) — El nombre de la base de datos donde reside la tabla de cola (
S3Queueo
AzureQueue).
table(String) — El nombre de la tabla de cola (
S3Queueo
AzureQueue).
uuid(String) — El UUID de la tabla de cola (
S3Queueo
AzureQueue).
file_name(String) — Nombre del archivo en procesamiento.
rows_processed(UInt64) — Número de filas procesadas.
status(Enum8(‘Processed’ = 0, ‘Failed’ = 1)) — Estado del archivo en procesamiento.
processing_start_time(Nullable(DateTime)) — Hora de inicio del procesamiento del archivo.
processing_end_time(Nullable(DateTime)) — Hora de finalización del procesamiento del archivo.
exception(String) — Mensaje de excepción, si se produjo alguna.
commit_id(UInt64) — ID de la transacción en la que se confirmó este archivo.
commit_time(DateTime) — Hora a la que se confirmó el archivo en Keeper (ya sea como fallido o procesado).
transaction_start_time(DateTime) — Hora de inicio de toda la transacción de procesamiento.
get_object_time_ms(UInt64) — Tiempo que se tardó en encontrar el objeto en el almacenamiento de objetos.
system.s3queue_log
Contiene registros con información sobre los archivos procesados por el motor S3Queue. Es seguro truncar o eliminar esta tabla en cualquier momento.
Contiene registros con información sobre los archivos procesados por el motor S3Queue. Es seguro truncar o eliminar esta tabla en cualquier momento. Columnas:
Última modificación el 3 de julio de 2026
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