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Contiene registros con información sobre los archivos procesados por el motor S3Queue. Es seguro truncar o eliminar esta tabla en cualquier momento. Columnas:
  • hostname (LowCardinality(String)) — Nombre del host
  • event_date (Date) — Fecha del evento de escritura de esta fila de log
  • event_time (DateTime) — Hora del evento de escritura de esta fila de log
  • database (String) — El nombre de la base de datos donde reside la tabla de cola (S3Queue o AzureQueue).
  • table (String) — El nombre de la tabla de cola (S3Queue o AzureQueue).
  • uuid (String) — El UUID de la tabla de cola (S3Queue o AzureQueue).
  • file_name (String) — Nombre del archivo en procesamiento.
  • rows_processed (UInt64) — Número de filas procesadas.
  • status (Enum8(‘Processed’ = 0, ‘Failed’ = 1)) — Estado del archivo en procesamiento.
  • processing_start_time (Nullable(DateTime)) — Hora de inicio del procesamiento del archivo.
  • processing_end_time (Nullable(DateTime)) — Hora de finalización del procesamiento del archivo.
  • exception (String) — Mensaje de excepción, si se produjo alguna.
  • commit_id (UInt64) — ID de la transacción en la que se confirmó este archivo.
  • commit_time (DateTime) — Hora a la que se confirmó el archivo en Keeper (ya sea como fallido o procesado).
  • transaction_start_time (DateTime) — Hora de inicio de toda la transacción de procesamiento.
  • get_object_time_ms (UInt64) — Tiempo que se tardó en encontrar el objeto en el almacenamiento de objetos.
Última modificación el 3 de julio de 2026