Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Muestra todos los tokenizadores disponibles. Se pueden usar en las funciones tokens, hasAllTokens, hasAnyTokens y en el índice de texto.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre del tokenizador
Ejemplo
SELECT * FROM system.tokenizers;
┌─name────────────┐
│ ngrams │
│ splitByNonAlpha │
│ sparseGrams │
│ tokenbf_v1 │
│ ngrambf_v1 │
│ array │
│ splitByString │
│ sparse_grams │
│ asciiCJK │
└─────────────────┘