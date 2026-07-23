Esta tabla contiene métricas dimensionales que se pueden calcular al instante y exportar en formato Prometheus. Siempre está actualizada.

Consultas en ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . Consulta Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función. Consulta aquí para más detalles.

Esta tabla contiene métricas dimensionales que pueden calcularse al instante y exportarse en formato Prometheus. Siempre está actualizada.

metric (String) — Nombre de la métrica.

(String) — Nombre de la métrica. value (Float64) — Valor de la métrica.

(Float64) — Valor de la métrica. description (String) — Descripción de la métrica.

(String) — Descripción de la métrica. labels (Map(String, String)) — Etiquetas de la métrica.

Puede usar una consulta como esta para exportar todas las métricas dimensionales en formato Prometheus.

SELECT metric AS name , toFloat64( value ) AS value , description AS help, labels, 'gauge' AS type FROM system . dimensional_metrics FORMAT Prometheus

​ Descripción de las métricas

Número total de fusiones fallidas desde el inicio.

Indica los fallos de los scripts de inicio por tipo de error. Se establece en 1 cuando falla un script de inicio y se etiqueta con el nombre del error.

Número de partes de datos de MergeTree, etiquetadas por el estado de la parte, el tipo de parte y si se trata de una parte de proyección.

Número de segmentos de archivo desalojados de una caché del sistema de archivos, etiquetado con el nombre de la caché. Desactivado de forma predeterminada; actívelo con expose_prometheus_eviction_metrics .

Bytes totales de segmentos de archivo desalojados de la caché del sistema de archivos, etiquetados por nombre de caché. Desactivada de forma predeterminada; actívela con expose_prometheus_eviction_metrics .

Número de segmentos de archivo desalojados de una caché del sistema de archivos, etiquetados por nombre de la caché e ID de usuario. Desactivado de forma predeterminada; actívelo con expose_prometheus_eviction_metrics y expose_prometheus_eviction_metrics_per_user .

Bytes totales de segmentos de archivo desalojados de la caché del sistema de archivos, etiquetados con el nombre de la caché y el ID de usuario. Desactivado de forma predeterminada; actívelo con expose_prometheus_eviction_metrics y expose_prometheus_eviction_metrics_per_user .

​ Véase también