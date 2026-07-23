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Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.

Descripción

Esta tabla contiene métricas dimensionales que pueden calcularse al instante y exportarse en formato Prometheus. Siempre está actualizada.

Columnas

  • metric (String) — Nombre de la métrica.
  • value (Float64) — Valor de la métrica.
  • description (String) — Descripción de la métrica.
  • labels (Map(String, String)) — Etiquetas de la métrica.

Ejemplo

Puede usar una consulta como esta para exportar todas las métricas dimensionales en formato Prometheus.

Descripción de las métricas

merge_failures

Número total de fusiones fallidas desde el inicio.

startup_scripts_failure_reason

Indica los fallos de los scripts de inicio por tipo de error. Se establece en 1 cuando falla un script de inicio y se etiqueta con el nombre del error.

merge_tree_parts

Número de partes de datos de MergeTree, etiquetadas por el estado de la parte, el tipo de parte y si se trata de una parte de proyección.

filesystem_cache_evictions_total

Número de segmentos de archivo desalojados de una caché del sistema de archivos, etiquetado con el nombre de la caché. Desactivado de forma predeterminada; actívelo con expose_prometheus_eviction_metrics.

filesystem_cache_evicted_bytes_total

Bytes totales de segmentos de archivo desalojados de la caché del sistema de archivos, etiquetados por nombre de caché. Desactivada de forma predeterminada; actívela con expose_prometheus_eviction_metrics.

filesystem_cache_evictions_by_user_total

Número de segmentos de archivo desalojados de una caché del sistema de archivos, etiquetados por nombre de la caché e ID de usuario. Desactivado de forma predeterminada; actívelo con expose_prometheus_eviction_metrics y expose_prometheus_eviction_metrics_per_user.

filesystem_cache_evicted_bytes_by_user_total

Bytes totales de segmentos de archivo desalojados de la caché del sistema de archivos, etiquetados con el nombre de la caché y el ID de usuario. Desactivado de forma predeterminada; actívelo con expose_prometheus_eviction_metrics y expose_prometheus_eviction_metrics_per_user.

Véase también

Última modificación el 23 de julio de 2026