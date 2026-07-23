Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Esta tabla contiene métricas dimensionales que pueden calcularse al instante y exportarse en formato Prometheus. Siempre está actualizada.
Descripción
Columnas
metric(String) — Nombre de la métrica.
value(Float64) — Valor de la métrica.
description(String) — Descripción de la métrica.
labels(Map(String, String)) — Etiquetas de la métrica.
Puede usar una consulta como esta para exportar todas las métricas dimensionales en formato Prometheus.
Ejemplo
SELECT
metric AS name,
toFloat64(value) AS value,
description AS help,
labels,
'gauge' AS type
FROM system.dimensional_metrics
FORMAT Prometheus
Descripción de las métricas
Número total de fusiones fallidas desde el inicio.
merge_failures
Indica los fallos de los scripts de inicio por tipo de error. Se establece en 1 cuando falla un script de inicio y se etiqueta con el nombre del error.
startup_scripts_failure_reason
Número de partes de datos de MergeTree, etiquetadas por el estado de la parte, el tipo de parte y si se trata de una parte de proyección.
merge_tree_parts
Número de segmentos de archivo desalojados de una caché del sistema de archivos, etiquetado con el nombre de la caché. Desactivado de forma predeterminada; actívelo con
filesystem_cache_evictions_total
expose_prometheus_eviction_metrics.
Bytes totales de segmentos de archivo desalojados de la caché del sistema de archivos, etiquetados por nombre de caché. Desactivada de forma predeterminada; actívela con
filesystem_cache_evicted_bytes_total
expose_prometheus_eviction_metrics.
Número de segmentos de archivo desalojados de una caché del sistema de archivos, etiquetados por nombre de la caché e ID de usuario. Desactivado de forma predeterminada; actívelo con
filesystem_cache_evictions_by_user_total
expose_prometheus_eviction_metrics y
expose_prometheus_eviction_metrics_per_user.
Bytes totales de segmentos de archivo desalojados de la caché del sistema de archivos, etiquetados con el nombre de la caché y el ID de usuario. Desactivado de forma predeterminada; actívelo con
filesystem_cache_evicted_bytes_by_user_total
expose_prometheus_eviction_metrics y
expose_prometheus_eviction_metrics_per_user.
Véase también
- system.asynchronous_metrics — Contiene métricas calculadas periódicamente.
- system.events — Contiene varios eventos ocurridos.
- system.metric_log — Contiene un historial de valores de métricas de las tablas
system.metricsy
system.events.
- Monitorización — Conceptos básicos de la monitorización de ClickHouse.