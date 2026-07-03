Tabla del sistema que contiene información sobre los colaboradores.

Contiene información sobre los colaboradores. El orden es aleatorio en el momento de ejecutar la consulta.

name (String) — Nombre del colaborador (autor) obtenido de git log .

SELECT * FROM system . contributors LIMIT 10

┌─name─────────────┐ │ Olga Khvostikova │ │ Max Vetrov │ │ LiuYangkuan │ │ svladykin │ │ zamulla │ │ Šimon Podlipský │ │ BayoNet │ │ Ilya Khomutov │ │ Amy Krishnevsky │ │ Loud_Scream │ └──────────────────┘

Para encontrarte en la tabla, usa una consulta:

SELECT * FROM system . contributors WHERE name = 'Olga Khvostikova'