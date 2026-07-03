Contiene información sobre los colaboradores. El orden es aleatorio en el momento de ejecutar la consulta.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre del colaborador (autor) obtenido de
git log.
Ejemplo
SELECT * FROM system.contributors LIMIT 10
Para encontrarte en la tabla, usa una consulta:
┌─name─────────────┐
│ Olga Khvostikova │
│ Max Vetrov │
│ LiuYangkuan │
│ svladykin │
│ zamulla │
│ Šimon Podlipský │
│ BayoNet │
│ Ilya Khomutov │
│ Amy Krishnevsky │
│ Loud_Scream │
└──────────────────┘
SELECT * FROM system.contributors WHERE name = 'Olga Khvostikova'
┌─name─────────────┐
│ Olga Khvostikova │
└──────────────────┘