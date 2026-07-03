Contiene los metadatos de cada tabla que conoce el servidor. Las tablas Detached no se muestran en
Descripción
system.tables.
Las tablas temporales solo son visibles en
system.tables en la sesión en la que se han creado. Se muestran con el campo
database vacío y con la marca
is_temporary activada.
Columnas
database(String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla.
name(String) — Nombre de la tabla.
uuid(UUID) — UUID de la tabla (base de datos Atomic).
engine(String) — Nombre del motor de la tabla (sin parámetros).
is_temporary(UInt8) — Indicador de si la tabla es temporal.
data_paths(Array(String)) — Rutas a los datos de la tabla en los sistemas de archivos.
metadata_path(String) — Ruta a los metadatos de la tabla en el sistema de archivos.
metadata_modification_time(DateTime) — Hora de la última modificación de los metadatos de la tabla.
metadata_version(Int32) — Versión de los metadatos para una tabla ReplicatedMergeTree; 0 para una tabla no ReplicatedMergeTree.
dependencies_database(Array(String)) — Dependencias de la base de datos.
dependencies_table(Array(String)) — Dependencias de la tabla (vistas materializadas de la tabla actual).
create_table_query(String) — La consulta utilizada para crear la tabla.
engine_full(String) — Parámetros del motor de la tabla.
as_select(String) — Consulta SELECT de la vista.
parameterized_view_parameters(Array(Tuple(name String, type String))) — Parámetros de la vista parametrizada.
partition_key(String) — La expresión de la clave de partición especificada en la tabla.
sorting_key(String) — La expresión de la clave de ordenación especificada en la tabla.
primary_key(String) — La expresión de la clave primaria especificada en la tabla.
sampling_key(String) — La expresión de la clave de muestreo especificada en la tabla.
unique_key(String) — La expresión de la clave única especificada en la tabla (cláusula UNIQUE KEY).
storage_policy(String) — La política de almacenamiento. Relevante para las tablas que usan los motores MergeTree y Distributed.
total_rows(Nullable(UInt64)) — Número total de filas, si es posible determinar rápidamente el número exacto de filas de la tabla; en caso contrario, NULL (incluida cualquier Buffer table subyacente).
total_bytes(Nullable(UInt64)) — Número total de bytes, si es posible determinar rápidamente el número exacto de bytes de la tabla en el almacenamiento; en caso contrario, NULL (no incluye ningún almacenamiento subyacente). Si la tabla almacena datos en disco, devuelve el espacio usado en disco (es decir, comprimido). Si la tabla almacena datos en memoria, devuelve un número aproximado de bytes usados en memoria.
total_bytes_uncompressed(Nullable(UInt64)) — Número total de bytes sin comprimir, si es posible determinar rápidamente el número exacto de bytes a partir de las sumas de comprobación de las partes de la tabla en el almacenamiento; en caso contrario, NULL (no tiene en cuenta el almacenamiento subyacente, si lo hay).
parts(Nullable(UInt64)) — El número total de partes de esta tabla.
active_parts(Nullable(UInt64)) — El número de partes activas de esta tabla.
total_marks(Nullable(UInt64)) — El número total de marks en todas las partes de esta tabla.
active_on_fly_data_mutations(UInt64) — Número total de mutaciones de datos activas (UPDATEs y DELETEs) que pueden aplicarse sobre la marcha.
active_on_fly_alter_mutations(UInt64) — Número total de mutaciones ALTER activas (MODIFY COLUMN) que pueden aplicarse sobre la marcha.
active_on_fly_metadata_mutations(UInt64) — Número total de mutaciones de metadatos activas (RENAMEs) que pueden aplicarse sobre la marcha.
columns_descriptions_cache_size(UInt64) — Tamaño de la caché de descripciones de columnas para las tablas *MergeTree
lifetime_rows(Nullable(UInt64)) — Número total de filas INSERTadas desde el inicio del servidor (solo para tablas Buffer).
lifetime_bytes(Nullable(UInt64)) — Número total de bytes INSERTados desde el inicio del servidor (solo para tablas Buffer).
comment(String) — El comentario de la tabla.
has_own_data(UInt8) — Indicador que señala si la propia tabla almacena datos en disco o si solo accede a otra fuente.
loading_dependencies_database(Array(String)) — Dependencias de carga de la base de datos (lista de objetos que deben cargarse antes del objeto actual).
loading_dependencies_table(Array(String)) — Dependencias de carga de la tabla (lista de objetos que deben cargarse antes del objeto actual).
loading_dependent_database(Array(String)) — Base de datos dependiente de la carga.
loading_dependent_table(Array(String)) — Tabla dependiente de la carga.
target_database(String) — Para una vista materializada, la base de datos de la tabla de destino en la que escribe la vista (el destino
TOo la tabla implícita
.inner.*). Vacío para otros motores.
target_table(String) — Para una vista materializada, el nombre de la tabla de destino en la que escribe la vista (el destino
TOo la tabla implícita
.inner.*). Vacío para otros motores.
definer(String) — Nombre del definidor de SQL security utilizado para la tabla.
Ejemplo
SELECT * FROM system.tables LIMIT 2 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: base
name: t1
uuid: 81b1c20a-b7c6-4116-a2ce-7583fb6b6736
engine: MergeTree
is_temporary: 0
data_paths: ['/var/lib/clickhouse/store/81b/81b1c20a-b7c6-4116-a2ce-7583fb6b6736/']
metadata_path: /var/lib/clickhouse/store/461/461cf698-fd0b-406d-8c01-5d8fd5748a91/t1.sql
metadata_modification_time: 2021-01-25 19:14:32
dependencies_database: []
dependencies_table: []
create_table_query: CREATE TABLE base.t1 (`n` UInt64) ENGINE = MergeTree ORDER BY n
engine_full: MergeTree ORDER BY n
as_select: SELECT database AS table_catalog
partition_key:
sorting_key: n
primary_key: n
sampling_key:
storage_policy: default
total_rows: 1
total_bytes: 99
lifetime_rows: ᴺᵁᴸᴸ
lifetime_bytes: ᴺᵁᴸᴸ
comment:
has_own_data: 0
loading_dependencies_database: []
loading_dependencies_table: []
loading_dependent_database: []
loading_dependent_table: []
Row 2:
──────
database: default
name: 53r93yleapyears
uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
engine: MergeTree
is_temporary: 0
data_paths: ['/var/lib/clickhouse/data/default/53r93yleapyears/']
metadata_path: /var/lib/clickhouse/metadata/default/53r93yleapyears.sql
metadata_modification_time: 2020-09-23 09:05:36
dependencies_database: []
dependencies_table: []
create_table_query: CREATE TABLE default.`53r93yleapyears` (`id` Int8, `febdays` Int8) ENGINE = MergeTree ORDER BY id
engine_full: MergeTree ORDER BY id
as_select: SELECT name AS catalog_name
partition_key:
sorting_key: id
primary_key: id
sampling_key:
storage_policy: default
total_rows: 2
total_bytes: 155
lifetime_rows: ᴺᵁᴸᴸ
lifetime_bytes: ᴺᵁᴸᴸ
comment:
has_own_data: 0
loading_dependencies_database: []
loading_dependencies_table: []
loading_dependent_database: []
loading_dependent_table: []