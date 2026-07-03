Skip to main content

Descripción

Contiene información sobre las cargas de trabajo que residen en el servidor local. La tabla contiene una fila por cada carga de trabajo.

Columnas

  • name (String) — El nombre de la carga de trabajo.
  • parent (String) — El nombre de la carga de trabajo principal.
  • create_query (String) — La consulta CREATE de la carga de trabajo.

Ejemplo

Última modificación el 3 de julio de 2026